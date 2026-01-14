Захват США российских танкеров: пора распрощаться с иллюзиями о многополярном мире, где главенствует международное право
«...Скажи, Ваван, когда ты за границей бываешь, унижение чувствуешь?
- Я там не был никогда, - признался Татарский.
- И молодец. Потому что поедешь - почувствуешь...»
Виктор Пелевин, «Generation П», 1999 год.
Пожалуй, теперь, чтобы почувствовать унижение, за границу выезжать и не надо, можно и прямо на дому всё получить. Например, очередной сеанс национального унижения состоялся совсем недавно, во время захвата США российского танкера «Marinera».
Политические иллюзии
Сейчас ряд российских блоггеров и СМИ пытаются выставить ситуацию в том свете, что, дескать, ничего страшного не произошло – вроде как корабль принадлежит какому-то украинскому бизнесмену, экипаж на нём – «сборная солянка», в том числе и из украинцев, грузин и индусов, а следовал он изначально под названием Bella 1 и флагом Гайаны, и лишь после того, как США начали преследование танкера, на нём было изменено название на Marinera и поднят российский флаг.
Вот только есть одна проблема – захват судна вооружённые силы (ВС) США (береговая охрана является одним из видов ВС США) осуществили 7 января 2026 года, а ещё 6 января 2026 года МИД России заявил: «Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера Marinera».
Согласно «Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 24.06.2025), статья 17. Национальность судна:
1. Судно, пользующееся правом плавания под Государственным флагом Российской Федерации, имеет национальность Российской Федерации.
2. Судно, имеющее национальность Российской Федерации, обязано нести Государственный флаг Российской Федерации.
Конечно, существует определённая юридическая казуистика насчёт перевозки подсанкционных товаров, нахождения самой России под санкциями, которые мы не признаём, но всё это лишь оправдание для слабаков, которые не могут защитить свои интересы силой.
Говоря прямо, захватив танкер Marinera, следующий под временным российским флагом, ВС США осуществили акт прямой агрессии против суверенной российской территории, захватив её и находящихся на ней граждан России (несколько членов экипажа имеют российское гражданство).
Если бы наш МИД никак не подтвердил, что корабль находится под российской юрисдикцией, а ещё лучше, если бы ему не выдали временный российский флаг, то ещё можно было бы сделать хорошую мину при плохой игре, но США российского флага не испугались и спокойно захватили судно, фактически уравняв Россию со всякими странами третьего мира, чьи суда можно захватывать и грабить абсолютно безнаказанно, собственно, о чём говорить, ещё один танкер – «Sophia», также следующий под российским флагом, уже захвачен американцами.
Можно не сомневаться, что последствия не заставят себя ждать, и грабежом российских судов теперь займутся все, кому не лень, включая разные помойки типа стран Прибалтики, Финляндии и прочих, а что – военного ответа-то не будет, лишь МИД РФ «выразит сожаление...», «потребует соблюдения прав и свобод...» или будет нести аналогичную бессмысленную чушь...
Выражение бессилия от МИД РФ...
Произошедшее наглядно показывает разницу в отношении к современной России по сравнению с СССР – когда на судне был поднят советский флаг, то США, не говоря уже о прочей шушере, даже не пытались его захватить, даже во времена Карибского кризиса. Да, были попытки блокады, существовали риски прямого вооружённого столкновения, но вертолёты с десантом никто на палубу не высаживал, знали – собьют без вариантов.
Интересно, на что рассчитывали в МИД РФ после всех уступок и унижений, которым Россия добровольно подверглась в процессе СВО, после всех этих «Стамбульских соглашений», «жестов доброй воли», отсутствия ударов по руководству Украины и прочей военно-политической тупизне?
Особенно отвратительно выглядела публично выраженная МИД РФ благодарность Дональду Трампу за освобождённых российских граждан с танкера «Marinera». Конечно, своих надо выручать, но это можно было бы сделать иначе, просто захватив пару-тройку граждан США где угодно и обвинив их в чём угодно, а потом просто обменяв на наших.
Кстати, в тему, а как там с удержанием граждан России под надуманным предлогом в тюрьмах Азербайджана? Может, это и не самые достойные граждане России, но всё-таки это граждане нашей страны, и их надо освободить любыми силами и любыми средствами, даже если потом в России они отправятся за решётку по какому-либо обвинению, например, уклонению от мобилизации или неуплате налогов. Если уж мы перед никчёмным Азербайджаном прогибаемся...
«Бисмарк воткнул в рот дешевую сигару:
– Недавно в Париже нашумел бракоразводный процесс одного графа с женою, бывшею цирковой наездницей. Чудак обратился в суд не сразу! До этого он двадцать четыре раза заставал свое сокровище в постели с какими-то обормотами и двадцать четыре раза делал жене кроткие и благонравные внушения. Адвокаты на суде рыдали, как зайцы, до небес превознося своего кроткого подзащитного, как образец философского мученичества и небывалой галантности...
– Бисмарк, к чему вы мне это говорите?
– А к тому, что этот выживший из ума рогоносец мог бы еще немало поучиться галантности у Берлина, который прощает Вене любое коварство политики австрийского кабинета...»
Валентин Пикуль. «Битва железных канцлеров», 1977 год.
Аналогии вполне просматриваются, не так ли?
Может в Дипломатической академии МИД России эту книгу ввести обязательной к обучению, чтобы не взращивать будущих «терпил»?
Военные игры
Некоторые российские политики высказались о том, что необходимо было атаковать американский корабль с нашей подводной лодки или с эсминца, якобы находившихся неподалёку.
Но, во-первых, пока отсутствуют какие-либо официальные, да и неофициальные подтверждения о том, что какая-либо российская атомная подводная лодка (АПЛ) или надводный военный корабль находились вблизи танкеров, преследуемых кораблями береговой охраны США.
А во-вторых, те, кто предлагают атаковать американские корабли, вообще способны сопоставить потенциал российского Военно-морского флота (ВМФ) и военно-морских сил (ВМС) США?
Если мы боимся идти на эскалацию даже в тех случаях, когда у нас имеются все возможности, то США без колебаний пойдут на эскалацию, понимая, что имеют абсолютное военное преимущество в Западном полушарии, которое они открыто объявили своим. Можно не сомневаться в том, что одиночный российский корабль или подводная лодка, в том случае, если они атакуют американские корабли, гарантированно будут уничтожены ВМС США.
Когда-то с нашим флотом считались...
То есть мы просто обречём их экипажи на смерть – рекомендующих такое политиков стоит оперативно доставить на борт указанных кораблей, непосредственно перед атакой на корабли США.
Необходимо понять и признать, что в настоящее время у нас отсутствует военная возможность обеспечить свои интересы в Западном полушарии, вдали от своих берегов.
Мы даже в Сирии сейчас находимся милостью бывшего, а по сути и действующего людобоя-террориста, массового убийцу гражданских, которого теперь приходится принимать на уровне президента страны и, скорее всего, оплачивать его сговорчивость немалыми суммами за счёт средств российских налогоплательщиков. Что уж тут говорить о «мягком подбрюшье» США — кто нас туда пустит?
Можно предположить, что основным сдерживающим фактором для Дональда Трампа являются только внутренние силы, которым явно не хочется, чтобы Республиканская партия в целом и действующий президент США в частности добились бы слишком уж больших успехов, а на вооружённые силы всех прочих стран мира, равно как и на мифическое «международное право», лидерам США глубоко наплевать, о чём они также сообщили публично.
Госсекретарь США Марко Рубио во всеуслышание заявил о том, что ему плевать на мнение ООН, пока в Западном полушарии есть угрозы. Постпред РФ при ООН Василий Небензя жестко раскритиковал США и осудил их действия...
Если же Трамп сможет преодолеть внутренние противоречия, то можно не сомневаться, что за Венесуэлой, которая, судя по всему, уже «прогнулась» (да и куда им деваться?), последуют и другие страны, например, Куба, или составные других стран, например, Гренландия. Кстати, дерзкий президент Колумбии уже показательно приник к новому источнику власти в Западном полушарии...
Симметричный ответ
Во-первых, необходимо обеспечить защиту наших гражданских судов, о том, как сделать это, мы говорили ещё в декабре 2022 года в материале «Конвои и военно-транспортные суда. Когда начнут арестовывать российские нефтяные танкеры?».
Ничего для охраны российских судов сделано не было, так что события пошли по прогнозируемому негативному сценарию, а сейчас, по прошествии трёх лет, ситуация во многом изменилась, так что некоторые ранее предложенные меры уже не актуальны, зато появились новые возможности, так что к этому вопросу мы ещё вернёмся в отдельном материале.
Во-вторых, прямо сейчас можно начать с того, чтобы останавливать любые корабли, следующие в украинские порты или из них, и конфисковать их груз, равно как и сами суда, а если они будут сопротивляться или пытаться уйти, то топить – они ведь явно перевозят оружие или запрещённые вещества для страдающего наркотической зависимостью военного диктатора Зеленского, чего непонятного?
Хорошо, но мало. К сожалению, фото и видео горящих российских судов на информационных ресурсах противника мы пока видим гораздо чаще...
В-третьих, необходимо экстремально жёстко отвечать на попытки задержания российских судов вблизи российских границ судами всяких недогосударств типа вышеупомянутых стран Прибалтики или Финляндии. Необходимо не просто отгонять их своими кораблями или авиацией, а безжалостно топить их корабли и катера или сбивать вертолёты.
Необходимо, чтобы у враждебных нам стран выработался соответствующий рефлекс – как у собаки Павлова.
А пока, финские силовики опубликовали кадры захвата судна Fitburg «теневого флота» РФ – наш очередной позор
Выводы
Многополярного мира нет, не было и никогда не будет.
Международное право — это лишь иллюзия, его значение немногим ценнее, чем воровские «понятия», работает оно только для тех, кто может и готов силой отстаивать свои интересы, для всех прочих оно не существует.
Военно-технические возможности России не позволяют нам претендовать на ресурсы Западного полушария, можно предположить, что при сохранении текущей американской политики страны Южной Америки будут закрыты не только для России и для Китая, но и для союзников США.
Это значит, что они будут покупать преимущественно (или исключительно) американские товары, в первую очередь оружие, а их политические силы будут находиться под жёстким контролем политических элит США. Мы должны быть к этому готовы и не делать рискованных вложений в этом направлении, если не хотим потом их потерять.
Необходимо сосредоточиться на своём регионе, но здесь уже действовать без оглядки на какие-либо нормы и правила, как юридические, так и моральные.
Россия прежде всего, все остальные страны несущественны.
Их проблемы, население, живут ли они хорошо или загибаются от голода и болезней, колонизирует ли их кто-то другой или их страну разрушают изнутри, не имеют никакого значения. Всякий, кто против сего, должен отказаться от российского гражданства и валить в эти страны, лично помогая им в решении их проблем.
Автор является убеждённым сторонником того, что эффективная и устойчивая военно-политическая система в мире возможна только при условии формирования равнобедренного «военно-политического треножника» из России, США и Китая, в рамках которой весь мир будет разделён на «зоны ответственности», о чём мы ранее говорили в материале США, Россия, Китай: существующая стратегия противостояния сверхдержав приведёт к их гибели.
Но даже несмотря на то, что без России связка США – Китай станет неустойчивой, а полное всепланетное доминирование Соединённых Штатов Америки станет для них гибельным из-за неизбежных внутренних процессов деградации, как это произошло с Римской империей тысячи лет тому назад, никто просто так Россию на место в «Большой тройке» не позовёт – его потребуется завоевать огнём, железом и беспощадностью.
