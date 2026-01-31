Российская сторона на сегодня нарушает ст. 96–97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская Республика подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели,

«Требование кажется непоследовательным»

Раз пошла такая пляска, то «может быть, им дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?», как говорил в бессмертном произведении Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» идейный борец за денежные знаки Остап Бендер. Хотя чего там, квартиры-то они как раз уже получают. Конечно, уровень наглости наших «партнёров» просто зашкаливает, другое дело, какая на всё это реакция принимающей стороны в лице России?

Проблема в том, что такие граждане не вносят страховые платежи, а в Киргизии даже неработающие лица не могут претендовать на бесплатную медицинскую помощь по ОМС, за исключением отдельных случаев. Для получения помощи они должны самостоятельно уплачивать взносы, что в России аналогично покупке полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Поэтому требование обеспечить неработающих граждан Киргизии бесплатной медицинской помощью за счет российского бюджета кажется непоследовательным,

Россия «дойная корова»?

Заключение

Мы дорожим отношениями союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном, ценим республику как проверенного временем друга. Наше славное прошлое и успешное настоящее неизменно подтверждают близость и успешное взаимодействие наших народов. В отличие от других стран, мы не стремимся навязывать Таджикистану какие-то новые модели, образцы, стандарты… Руководство республики движется по уникальному пути.