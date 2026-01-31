«Ты нам обязан, брат»: Киргизия требует полисы ОМС для мигрантов и их семей
На днях стало известно, что Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «для получения разъяснений из-за отказа в оформлении полисов для трудовых мигрантов». Заявителем является Центр судебного представительства при Министерстве юстиции Киргизии. Киргизская сторона требует разъяснить, верно ли, что согласно п. 3 ст. 98 и п. 4 ст. 98 члены ЕАЭС «должны обеспечить членам семей трудящихся доступ к обязательному медицинскому страхованию в равной мере, что и собственным гражданам».
Иначе говоря, киргизские власти в открытую требуют переложить социальные траты за своих граждан на Российскую Федерацию, т. е. на граждан России. Многие совершенно справедливо возмутились подобной наглостью властей Киргизии – страна, которая фактически существует за счет финансовой помощи РФ (многочисленные кредиты, переводы от трудовых мигрантов), требует, чтобы льготы для киргизов продолжались и не уменьшались ни на йоту.
Почему власти Киргизии ведут себя настолько нагло и почему Россия никак на это не реагирует?
«Требование кажется непоследовательным»
В материале «Экономически нецелесообразны: низкоквалифицированные мигранты приносят убыток развитым странам» автор уже отмечал, что содержание иностранцев в российских больницах обходится бюджету в миллиарды рублей. В частности, за последние пять лет Москва потратила больше пяти миллиардов, Санкт-Петербург — больше миллиарда, а Самарская область — более 400 миллионов рублей. Это практически десятки миллиардов убытков медицинских учреждений. Если мигрант с медицинским полисом обратится в больницу с каким-либо заболеванием, то ему обязаны помочь (хотя порой помогают мигрантам и без полиса).
Киргизия требует, чтобы подобная практика продолжалась. При этом, следуя ст. 10 закона РФ № 326-ФЗ об ОМС, право на полис имеют только работающие мигранты из стран ЕАЭС, но члены их семей не указаны как отдельная категория, если у них нет РВП или ВНЖ. Власти же Киргизии требуют, чтобы Россия не просто продолжала свободно впускать семьи мигрантов в страну, но и раздавать им полисы ОМС.
На данный момент никакой официальной реакции на иск со стороны Киргизии, властей России нет. Официальные лица вообще стараются обходить стороной этот вопрос.
Лишь руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Никита Пыжиков дал короткий комментарий «Ведомостям», в котором старался быть очень аккуратным в выражениях. Он заявил, что основной вопрос обращения Киргизии связан с предоставлением медицинской помощи в рамках ОМС членам семей трудящихся, временно пребывающим в России, а это самая многочисленная категория мигрантов.
Россия «дойная корова»?
Любая страна-учредитель некой международной организации создает эту самую организацию с какой-то конкретной целью. Создает, чтобы в первую очередь получить какие-то конкретные выгоды для себя.
Россия является учредителем ЕАЭС, однако не похоже, что лидерство в данной организации приносит ей какие-то ощутимые выгоды. Напротив, похоже, что это, наоборот, остальные члены данной организации получают выгоды, используя Россию как этакую «дойную корову».
Именно благодаря ЕАЭС в Россию свободно приезжают сотни тысяч/миллионы мигрантов из стран Средней Азии, и РФ открывает для них двери, тем самым медленно лишая нашу страну её культурной и национальной идентичности.
Отношения России с Киргизией вообще развиваются достаточно интересно – обычно при развитии же двухсторонних отношений оба государства должны получать выгоду, однако похоже на то, что выгоду получает только Киргизия.
Следуя данным Минфина Кыргызской Республики на 2024 год, уменьшить долговое бремя Киргизии помогли 10 государств. При этом наибольшую сумму — почти 490 миллионов долларов — республике «простила» Россия. Сотрудничество с РФ существенно снизило долговую нагрузку, подчеркивает Минфин.
Более того, Россия продолжает многочисленные финансовые вливания в Киргизию. Так, летом 2025 года в Киргизии открылся самый большой в республике — и при этом бесплатный для детей до 15 лет — парк развлечений «Евразия». Объект, расположенный вблизи Бишкека на территории площадью около 10 гектаров, был полностью построен на средства одноименной российской автономной некоммерческой организации (АНО).
Для посетителей бесплатно доступны порядка 30 аттракционов, спортивные площадки, фудкорт и торговые точки. Выглядит парк очень даже неплохо, но возникает вопрос: почему он был построен на российские деньги в Киргизии, а не в России? С чем связана такая щедрость?
Заключение
Ответ на вопрос, почему власти Киргизии ведут себя настолько нагло, на самом деле достаточно прост – таков восточный менталитет. То, что нам кажется странным и даже диким, с их точки зрения выглядит делом обычным, поскольку Восток – не Запад, и там совершенно другая культура и другое воспитание.
Списание долгов, безвозмездные финансовые вложения, прием миллионов мигрантов – всё это воспринимается политическим руководством стран Средней Азии как слабость. Если простил один раз, значит простишь и второй. Если дал взаймы денег один раз, значит дашь их снова.
В итоге отношения между Россией и Киргизией строятся на принципе «ты нам обязан, брат». Обязан платить за нашу дружбу и союзничество. И самое печальное то, что в России, похоже, не сильно возражают против этого.
Однако взаимоотношения двух стран не могут строиться на подобных отношениях. Потому что выгоду от таких отношений получает только одна сторона.
Суть отношений России со странами Средней Азии еще в 2023 году озвучил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев (которого автор уже цитировал в материале «Дружба крепкая, не расклеится»):
Действительно, Россия не навязывает Таджикистану, Киргизии и Узбекистану какие-то стандарты. Напротив, это они навязывает РФ свои, ставят свои условия и постоянно чего-то требуют. А также используют Россию для того, чтобы избавиться от радикальных исламистских элементов, поскольку, например, только у нас разрешается носить никабы, запрещенные во многих странах Средней Азии.
Может быть, отношения с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном всё же стоит пересмотреть?
