Атлантические крепости Третьего рейха. Борьба до конца
Старинные укрепления Бреста, современный снимок
Продолжение. Начало: Атлантические крепости Третьего рейха
С 7 августа до 19 сентября 1944 года войска американского 8-го армейского корпуса (3 пехотных дивизии и ряд других частей, всего около 75 тыс. человек) вели штурм еще одной «атлантической крепости» — Бреста, которую обороняли две пехотные, одна элитная воздушно-десантная дивизии и подразделения моряков и Люфтваффе (до 45 тыс. человек) под командованием генерала воздушно-десантных войск Германна-Бернхарда Рамке.
Брест являлся важным торговым портом и главной военно-морской базой Франции (Военно-морской арсенал) на атлантическом побережье страны. Строительство арсенала началось еще в 1631 году по повелению кардинала Ришелье. Были сооружены мощные фортификации, в проектировании которых принимал участие Вобан. Здесь же располагалась кузница кадров флота — военно-морское училище L’Ecole Navale, основанное в 1752 году.
Генерал Германн-Бернхард Рамке
После оккупации Бреста германскими войсками в 1940 году он стал важной базой для надводных кораблей, включая линкоры «Шарнхорст» и «Гнейзенау» (1941-1942 гг.), и подводных лодок Кригсмарине. Для ее защиты были построены 8 береговых батарей, самой мощной из которых была четырехорудийная 280-миллиметровая «Граф Шпее».
Одна из немецких береговых батарей Бреста
С 1941 года в Бресте базировались две флотилии подводных лодок, для укрытия которых от авианалетов в 1941-1942 гг. был построен огромный железобетонный бункер, способный одновременно вместить до двадцати У-боотов. С января 1941 года британская (а с 1943 года и американская) авиация совершили более 80 налетов на военно-морскую базу и бункер, нередко применяя и супербомбы «Толлбой». При этом потери составили более 50 самолетов, а вот немецкие субмарины потерь не имели.
Бомба «Толлбой»
7 августа американские войска блокировали Брест и приступили к его штурму. Поддержку с воздуха обеспечивали сотни самолетов, а с моря и суши по превращенному в крепость городу без передышки работала артиллерия.
Битва за Брест
25 августа на береговые батареи обрушили бомбы, включая «Толлбои», 316 бомбардировщиков, а 9 сентября вооруженный восемью 381-мм орудиями британский линкор «Уорспайт» безуспешно вел артиллерийскую дуэль с батареей «Граф Шпее». Однако береговые батареи удалось взять только с суши.
После окружения Бреста союзниками У-боты начали покидать эту базу и перебазироваться в Норвегию. Последней, после поспешно выполненного ремонта, 4 сентября ее покинула U-256 под командованием капитан-лейтенанта Г. Леманн-Вилленброка, ставшего прототипом героя получившего широкую популярность фильма “Das Boot” (в российском прокате — «Подводная лодка»).
19 сентября после ожесточенных уличных боев гарнизон Бреста капитулировал, хотя последние очаги сопротивления были подавлены только на следующий день. Порт и портовые сооружения были надолго выведены из строя, а большая часть города превратилась в груду развалин. Потери американцев убитыми и ранеными составили 9381 человек, в плен попало около 38 тысяч немцев.
Американские солдаты ведут бой на улицах Бреста
Огнеметный танк «Черчилль Крокодайл» в действии
Разрушения в порту Бреста
В руках немцев продолжали оставаться «крепости» на побережье Бискайского залива (с севера на юг): Лорьян, Сен-Назер, Ла-Рошель/Ла-Паллис с укрепленным островом Ре; «Крепость Северная Жиронда» (Festung Girondemündung Nord) — участок побережья от острова Олерон до Руайяна и «Крепость Южная Жиронда» (Festung Girondemündung Süd) — мыс Пуэнт-де-Грав в городке Ле-Вердон с прилегающей к югу от него территорией, находившиеся по обеим берегам эстуария Жиронды и блокировавшие проход к расположенному выше по реке важному порту Бордо.
«Фестунги» Бискайского залива
Лорьян был главной базой немецких подводных лодок на Атлантическом побережье, здесь базировались две флотилии. В 1941-1943 гг. было построено пять огромных бетонных бункеров для укрытия и технического обслуживания субмарин. Бункеры могли вместить до 31 лодки. В ноябре 1940 — марте 1942 года на вилле в пригороде Лорьяна Керневель располагалась штаб-квартира командующего германским подводным флотом адмирала Карла Дёница.
Бункер для подводных лодок в Лорьяне
Бывшая штаб-квартира адмирала К. Деница в Керневеле (справа), современный снимок
Для обороны Лорьяна с моря немцы построили большое количество береговых батарей, самыми мощными из которых были трехорудийная 340-мм и четырехорудийная 203-мм. Атаки с воздуха отражали 95 тяжелых и большое число малокалиберных зенитных орудий. Было построено около 500 бетонных оборонительных сооружений, выставлено 36 000 мин, город окружал противотанковый ров шириной 3,5 и глубиной 2,5 м. Однако всё это было в основном направлено для отражения возможного десанта с моря, оборона же с суши была довольно слабой.
Пытаясь уничтожить базу У-Боотов, союзная авиация регулярно бомбила Лорьян. Только между 14 января и 17 февраля 1943 года она сбросила 500 фугасных и более 60 000 зажигательных бомб, было разрушено около 90% городских зданий. 6 августа 1944 года британские бомбардировщики сбросили на бункеры для субмарин 11 супербомб «Толлбой», только одна из них попала в цель, но пробить 7,5 метра бетона не смогла.
Бои на окраинах Лорьяна начались 7 августа 1944 года. К этому времени большая часть гражданского населения была эвакуирована, в самом городе оставалось всего лишь около 500 французов. «Фестунг Лорьян» обороняли армейские подразделения, включая белорусскую кавалерийскую бригаду, а также 14 тысяч моряков, руководил обороной генерал Вильгельм Фармбахер. В штурме участвовали американская и французская дивизии.
Защитники Лорьяна
Натолкнувшись на упорное сопротивление гарнизона и понеся потери, союзники от генерального штурма отказались, ограничившись авианалетами, артиллерийскими обстрелами, локальными атаками и вылазками диверсионно-разведывательных групп.
Последний У-боот U-853 покинул базу 27 августа, а две остававшиеся там немореходные лодки были затоплены немцами.
Гарнизон «крепости» после девятимесячной осады капитулировал 10 мая 1945 года, задержка была вызвана тем, что генерал Фармбахер отказался сдаваться французам.
Капитуляция генерала Фармбахера в Лорьяне, 10 мая 1945
Аналогичная ситуация сложилась и в «карманах» Сен-Назера и Ла-Рошели, где также располагались базы У-боотов (по две флотилии) с бункерами. Для их защиты с моря и воздуха были оборудованы береговые и зенитные батареи, построены мощные противодесантные сооружения. Только в Сен-Назере немцы располагали 700 орудиями береговой, полевой и зенитной артиллерии.
Подразделение береговой артиллерии одного из «фестунгов»
До войны расположенный в устье Луары Сен-Назер и расположенный выше по течению Нант были одними из важнейших торговых портов Франции. В Сен-Назере находился и крупнейший на атлантическом побережье Европы сухой док, судостроительный и авиационный заводы. Здесь были построены знаменитые трансатлантические лайнеры «Иль-де-Франс», «Атлантик», «Нормандия», линкоры, авианосцы и огромные многомоторные пассажирские гидросамолеты, совершавшие дальние трансокеанские полеты. Поэтому немецкое верховное командование придавало обороне Сен-Назера важнейшее значение.
Начиная с 1942 года союзная авиация предпринимала частые налеты на базы У-ботов, при этом ни одна из немецких субмарин не пострадала, но городские кварталы Сен-Назера и Ла-Рошели/Ла-Паллиса почти полностью были разрушены.
Бои за Сен-Назер начались 27 августа, за Ла-Рошель — 12 сентября 1944 года. «Фестунги» штурмовали американские и французские войска. Важную роль в обороне Сен-Назера и Ла-Рошели сыграли моряки береговых частей и экипажей потопленных и поврежденных кораблей (всего около 21 тыс. человек), они составляли 65% численности защитников Ла-Рошели.
Немецкие моряки в Сен-Назере, весна 1945 г.
«Карман» Сен-Назера
Осажденным удалось с помощью небольших судов и катеров наладить связь между двумя «карманами», хотя она и была весьма рискованной. Периодически до конца января 1945 года в «фестунги» удавалось проскальзывать самолетам со снабжением и долгожданной почтой. После разрушения взлетно-посадочных полос грузы сбрасывались с воздуха. Несколько раз в Сен-Назер удалось, несмотря на жесточайшую блокаду Бискайского залива союзными кораблями и авиацией, прорваться подводным лодкам с грузом боеприпасов, медикаментов и почтой.
Рождественская открытка одного из «фестунгов», 1944 г.
Последняя лодка U-267 покинула базу Сен-Назера 23 сентября. Там оставалась только поврежденная U-255. В октябре самолету Heinkel He 115 удалось доставить необходимые для ремонта запчасти, а в марте 1945 года в Сен-Назер прибыл новый командир U 255. Субмарина покинула базу 8 мая 1945 года и сдалась союзникам через четыре дня в открытом море.
23 апреля 1945 года в Сен-Назер прибыла U-510. Лодка вышла из Батавии (ныне Джакарта) 11 января с грузом стратегического сырья: марганца, молибдена, каучука, медикаментов и т. п. Субмарина направлялась в Норвегию, но из-за нехватки топлива и плохого технического состояния была вынуждена зайти в Сен-Назер, где после капитуляции попала в руки союзников.
Натолкнувшись на серьезные оборонительные сооружения и стойкое сопротивление немецких войск, союзники от штурма отказались и ограничились осадой. Военные действия с обеих сторон имели ограниченный характер и неоднократно прерывались перемириями для эвакуации мирного населения и обмена ранеными.
Гарнизон Ла-Рошели капитулировал 7 мая, а Сен-Назера — 11 мая. Вероятно, 11 мая можно считать датой окончания войны в Европе.
Капитуляция Сен-Назера
Осада французскими войсками «карманов» «Крепость Северная Жиронда» и «Крепость Южная Жиронда» началась 9 сентября 1944 года.
Жирондские «котлы»
В ночь с 4 на 5 января 1945 года около 350 британских и канадских бомбардировщиков «Ланкастер» двумя волнами атаковали город Руайан, сбросив на него более 1500 тонн бомб. Большая часть города перестала существовать, только колокольня церкви Богоматери все еще возвышалась посреди руин 5000 домов. Потери среди гражданского населения составили около 500 убитых и 400 раненых, в то время как немцы потеряли всего 35 человек, военные сооружения не пострадали.
37-мм зенитная артустановка, Руайан
Радар Wurzburg Anton FuSE 39 в Вердоне
14 апреля французы при поддержке своих кораблей и американских войск и авиации начали штурм Жирондских «карманов», включая остров Олерон, с целью очистить проход к расположенному выше по течению реки важному порту Бордо. Штурму сопутствовал бомбовый удар 1000 бомбардировщиков, приведший к гибели 1500 местных жителей. По Руайану было выпущено 27 000 снарядов, сброшены бомбы с напалмом.
К 19 апреля сопротивление Жирондских «котлов» было сломлено, а 30 апреля пал остров Олерон.
В освобождении бискайских «карманов» участвовало и «Французское военно-морское оперативное соединение», сформированное в декабре 1944 года в Англии под командованием контр-адмирала Рюэ и состоявшее из 25 кораблей, включая линкор «Лотарингия», крейсера «Дюкен» и «Глуар», несколько эскортных эсминцев и миноносцев.
До конца войны в руках немецких вооруженных сил оставались и британские Нормандские острова, захваченные в 1940 году. На них были оборудованы мощные оборонительные сооружения, включая 16 береговых батарей с орудиями калибром от 150 до 305 мм. Наиболее мощной из них была батарея «Мирус» с четырьмя 305-мм орудиями (дальность стрельбы до 51 км). Это были орудия с российского линкора «Император Александр III» (позднее переименованного в «Воля» и «Генерал Алексеев»), для которых фирма Круппа разработала новые снаряды и заряды.
Береговая и зенитная артиллерия острова Гернси, Нормандские острова
Одно из орудий батареи «Мирус»
Немецкие укрепления Нормандских островов, современное фото
Союзники так и не решились на штурм островов, а их защитники в ночь на 9 марта 1945 года предприняли дерзкую операцию — набег на французский порт Гранвиль. Высадившись на сушу с кораблей, немецкие десантники разрушили портовые сооружения и оборудование, взорвали несколько судов, обстреляли солдатские казармы, освободили немецких военнопленных и увели с собой пароход с грузом угля. Вдобавок к этому, потопили в море американский сторожевик.
Порт Гранвиль после немецкого рейда
Гарнизон Нормандских островов капитулировал 9 мая 1945 года
