Завершится ли СВО в 2026 году?
Бесчисленные новости и материалы о трехсторонних переговорах России, Украины и США по урегулированию военного конфликта на Украине позволили некоторым журналистам и аналитикам сделать вывод о том, что СВО может завершится уже в этом году. Логика подобных рассуждений весьма проста: раз переговоры проходят часто и их много, и раз стороны делают позитивные заявления (в духе «переговоры были конструктивными»), значит, дело действительно движется.
Многие западные СМИ стали писать о том, что военный конфликт может быть урегулирован уже в 2026 году, но на положениях, «крайне невыгодных Киеву», и некоторые отечественные СМИ подхватили эти вести. Эксперты заговорили о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году, причем на условиях России. Правда, точные параметры этих условий, согласованные в Анкоридже, широкой публике так до сих пор неизвестны.
Политолог-американист Малек Дудаков ещё в конце прошлого года заявил, что в 2026 году стоит ожидать прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине между Россией и США. По его мнению, «успехи ВС РФ на поле боя в итоге вынудят их занять более реалистичную позицию, а США смирятся с основными условиями и требованиями Москвы». Политолог Марат Баширов, в свою очередь, также заявил, что «2026 год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине» и что боевые действия будут окончены на условиях России.
Насколько подобные оценки соответствуют реальности? И действительно ли СВО подходит к завершению?
Переговоры есть, результата нет
На взгляд автора, подобные оценки излишне оптимистичны и едва ли соотносятся с реальностью.
Во-первых, несмотря на то, что у Украины действительно очень большие проблемы в энергетике и экономике, украинское руководство едва ли собирается менять свою политическую позицию и идти на серьезные уступки. В условиях дефицита энергии военные объекты обеспечиваются электроэнергией в первую очередь, так что без света в основном сидит обычное население. Зеленского же не волнуют проблемы обычных украинцев, которые сидят без света и воды. Противостоять же Зеленскому жители Украины не способны: в условиях военного положения украинское население не способно на какие-либо серьезные протесты – таковые возможны только в случае, если в них будут заинтересованы некие влиятельные силы, имеющие деньги и ресурсы.
Что касается экономики, то Украина уже давно более чем полностью зависит от западной помощи и существует за её счет. Поэтому частичное «выключение» экономики страны не приведет к коллапсу Украины – коллапс, по сути, уже давно произошел, на данный момент украинское государство существует практически полностью за счет европейских государств-доноров. Ожидать, что эта поддержка в ближайшее время вдруг прекратится, представляется несколько наивным.
Во-вторых, положение дел на фронте далеко не столь оптимистичное, как считают некоторые эксперты. Да, на некоторых участках фронта ВС РФ продолжают наступление, однако темпы этого наступления медленны. Едва ли стоит ожидать того, что в ближайшие месяцы нашим войскам удастся выйти на административные границы ДНР – пока о боях непосредственно в Славянске и Краматорске речи нет, а там ВСУ подготовили сразу несколько линий обороны (и именно поэтому Киев не хочет добровольно уйти оттуда).
В конце 2025 года Министерство обороны РФ опубликовало официальные данные, следуя которым за год было освобождено 4714 квадратных километров территорий, из которых 3,3 тысячи км² приходилось на ДНР. При этом площадь все еще контролируемой Украиной территории ДНР на конец года в целом составляла около 5600 км², из чего получалось, что такими темпами освободить территорию ДНР в ближайший год едва ли удастся.
В-третьих, количество встреч по мирному урегулированию между Россией, США и Украиной вовсе не говорит о том, что стороны близки к какому-то компромиссу. Количество не означает качество. После каждой встречи стороны заявляют о том, что переговоры прошли конструктивно – 6 февраля Дмитрий Песков заявил, что «работа в рамках переговоров по урегулированию в Абу-Даби была конструктивной и одновременно очень сложной», а накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что «стороны очень близки к урегулированию конфликта на Украине».
Ирония в том, что месяц назад Трамп говорил то же самое. И два месяца назад тоже.
Подобные заявления он делал и ранее, однако в итоге ничего не происходило. Переговоры есть, а результата нет. Стороны по-прежнему не могут согласовать итоговое мирное соглашение и расходятся сразу в нескольких пунктах. Зеленский, похоже, не слишком-то желает идти на уступки.
Непреодолимые разногласия
По данным Reuters, на переговорах в Абу-Даби Россия, США и Украина не смогли прийти к согласию сразу по нескольким пунктам переговоров.
Ключевым камнем преткновения, как известно, является вопрос о контроле над ДНР в её административных границах – Россия требует, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, однако Украина выступает против. При этом, как сообщается, Украина готова рассматривать «нестандартные решения, такие как демилитаризованная зона или зона свободной торговли».
Еще один проблемный вопрос – вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Американцы хотят взять станцию под свой контроль в рамках «компромисса» и распределять вырабатываемую ею электроэнергию как между Россией, так и Украиной, однако представители России на переговорах настаивали, что ЗАЭС должна быть под контролем Москвы.
Как обстоят дела по остальным вопросам — гарантии невступления Украины в НАТО, гарантии безопасности для Украины, которые могут включать в т. ч. размещение войск европейских стран на её территории, форматы контроля за режимом прекращения огня, если оно будет объявлено и т. д., на данный момент также неизвестно.
Но даже если эти вопросы уже удалось согласовать (так ли это — неизвестно), разногласия по двум пунктам, указанным выше, никуда не денутся.
По всему выходит, что переговоры могут к чему-то привести только в том случае, если одну из сторон принудят тем или иным образом пойти на серьезные уступки и отступить от своих изначальных позиций.
Американцы, судя по всему, также не собираются вечно играть в переговорщиков – рано или поздно им может надоесть вся эта возня, и что за этим последует, учитывая непредсказуемость Трампа, пока сложно сказать.
Пока что Соединенные Штаты наряду с переговорами пытаются оказывать на Россию экономическое давление – тут тебе и переговоры с Индией о постепенном отказе от российской нефти (и, судя по всему, Нью-Дели готова пойти на этот шаг), и захваты танкеров «теневого флота» РФ.
Экономисты отмечают, что Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти после санкций Запада, и отказ от закупок приведет к сокращению экспортной выручки, критически важной для бюджета и финансирования госрасходов.
Несмотря на то, что в Индии не стали ни подтверждать, ни опровергать сообщения о том, что Дели сократит закупки российской нефти в обмен на снижение пошлин США с 25% до 18%, факты говорят о том, что Индия пойдет на условия Вашингтона. Так, в январе Индия сократила импорт нефти из России в 3,5 раза – до 436 тыс. баррелей в сутки. По отношению к декабрю 2025 года импорт сократился на 57%. При этом Индия стала закупать больше нефти у США и у арабских стран Ближнего Востока.
Таким образом, американцы не стесняются использовать финансовые рычаги давления на Россию, при этом не прибегая к политике санкций. И ответить на это России попросту нечем.
Заключение
Пока что все переговоры можно охарактеризовать фразой — шума много, толку мало. Еще в октябре в материале «СВО будет продолжаться еще долго. Что это означает для обычных граждан?» автор уже отмечал, что военный конфликт на Украине сильно напоминает Ирано-иракскую войну, что света в конце тоннеля пока не видно и по мере затягивания СВО и увеличения эскалации возрастают и риски сваливания ситуации в глобальную войну с Европой. С тех пор мало что изменилось.
Вероятность того, что военный конфликт на Украине завершится в 2026 году, невелика, но теоретически Россия и Украина могут пойти на перемирие – рано или поздно это произойдет, поскольку усталость от отсутствия нормальных ротаций накапливается не только у ВСУ, но и у ВС РФ. В войне на истощение всегда так или иначе истощаются обе стороны.
Недавний визит в Москву действующего председателя ОБСЕ и главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса и генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, которые приехали обсуждать вопрос возможного контроля за режимом прекращения огня, говорит о том, что такой вариант событий так или иначе рассматривается.
