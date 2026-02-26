Теория «ядерной зимы» как банальное облапошивание

Тема последствий ядерных ударов витает в воздухе. По всей видимости, к этому вопросу пристально присматриваются. Тут еще и статья появилась с хорошо знакомым живописанием ужасов, со всем положенным комплектом страшилок.

Думаю, что детальный разбор всего этого стоит нескольких заходов, я же сейчас в качестве главной темы возьму теорию «ядерной зимы». В новейшей публикации она тоже была, но как-то без особого блеска. Не то что в перестроечные времена, когда под ее влиянием бросились провозглашать тезисы о всеобщем ядерном разоружении, окончившиеся полным крахом и крушением СССР.



Крах классической теории «ядерной зимы»


Под классической теорией «ядерной зимы» я подразумеваю модель, предложенную академиком АН СССР Н.Н. Моисеевым, суть которой состоит в том, что в ходе ядерной войны взрывы подожгут города и лесные массивы. Лесов сгорит на площади в 1 млн кв. км, при этом выделится 4 млрд тонн сажи, которые закроют все Северное полушарие непроницаемыми для света облаками, и наступит «ядерная зима».

Модель в свое время была крайне распиарена, ее продвигали на самом высоком международном уровне с участием длинного списка виднейших ученых. Что, впрочем, не мешает быть этой модели абсолютной чушью.

Во-первых, совершенно невозможно понять, как в нее поверили люди, которые хоть раз в жизни жгли костер или топили печь дровами. Древесина ведь почти не коптит, это не солярка и не резина. Основной продукт сгорания — бесцветные угарный и углекислый газы и немного аэрозоли из частиц золы, придающей дыму голубоватый оттенок.


Это хорошо видно на снимках лесных пожаров с самолетов


Когда огонь переходит на кроны хвойных деревьев и начинается верховой пожар, то в дыму отчетливо видна черная копоть - сажа от сгорания смолистых и эфирных веществ

Во-вторых, нетрудно ведь разделить и получить удельное выделение сажи при лесном пожаре, которое академик Моисеев заложил в свою модель. Получается 4000 тонн на кв. км или 4 кг на кв. метр лесной площади. В свете того, что среднее содержание органических веществ на 1 кв. метр леса составляет 15–20 кг, это становится сильно сомнительным.

В-третьих, вот чего совершенно никак нельзя понять, так это то, почему модель академика Моисеева не сравнивалась с выделением сажи в реальных лесных пожарах. Леса и в советское время горели с огоньком, например, в 1972 году после сильной засухи в европейской части СССР леса горели на площади 1,8 млн гектаров (18 тысяч кв. км). Самолетами отбираются пробы воздуха на разных высотах над лесными пожарами высокой интенсивности, и получается объемная картина распространения в атмосфере сажи.

Уже в наши дни такие результаты были получены, причем по многолетним наблюдениям, включая сильные пожары 2010 года, в которых сгорело около 12 млн гектаров, или 120 тысяч кв. км леса, или 10% от масштабов модели академика Моисеева. Эффект «ядерной зимы» должен был бы проявиться, хоть и в сильно ослабленном виде.

Но не проявился. По той простой причине, что выделение сажи в реальном лесном пожаре составляет 25 кг с гектара или 2,5 грамма с кв. метра. Нелесные массивы дают сажи еще меньше — 4,1 кг с гектара или 0,4 грамма с кв. метра.

Таким образом, академик Моисеев заложил в свою модель выбросы сажи в 1600 раз больше реально наблюдаемых. И не надо ссылаться на то, что «ядерные» пожары какие-то особые; физико-химические процессы горения будут одинаковы, независимо от того, что подожгло лес, ядерный взрыв или банальный окурок.

Это не мелкие ошибки, а научная несостоятельность теории «ядерной зимы». Также это умышленное вранье академика Моисеева. Он умер в 2000 году, возразить мне не может. Однако ученый-математик с большим опытом разработки различных математических моделей для разных прикладных целей не мог допустить столь грубую ошибку, на три порядка, по неведению или недосмотру. Для математика, вырабатывающего математическую модель, вопрос номер один — адекватность его модели. Тут же такое расхождение с действительностью, что только руками развести. Потому я и подозреваю умысел.

Почему — трудно сказать. Но намек есть. Отец академика Моисеева — приват-доцент Московского университета Николай Сергеевич Моисеев, в 1930 году был арестован и умер в Бутырской тюрьме. Мать его, Елена Николаевна Моисеева, была приемной дочерью Николая фон Мекка, представителя дворянского рода, железнодорожного магната, главы Московско-Казанской железной дороги и прочая, и прочая. После революции работал в НКПС, арестован в 1928 году за вредительство и связь с белогвардейцами и расстрелян в 1929 году. Какая занятная получается биография семьи этого академика Моисеева!

Какой ужас — 0,3 грамма сажи на квадратный метр


Ладно, оставим академика Моисеева с его контрреволюционной родней. Чем теперь нас пугают?

В статье есть ссылка на некие «многократно подтвержденные оценки» 2022 года, выполненные международной командой ученых, с вычислительными мощностями и так далее. Тут даже не надо доискиваться, кто именно это состряпал, потому что это чушь, и это очевидно. Просто нужно сделать некоторые элементарные подсчеты.


Нам обещают, что в результате ядерной войны выделится 150 млн тонн сажи (академик Моисеев пугал нас выделением 4 млрд тонн сажи), в результате чего 5 млрд из 6,7 млрд человек погибнут в течение двух лет.

Из этого следует, что это количество сажи покроет всё небо черными облаками, причем по всему земному шару, поскольку очевидно, что для столь масштабного вымирания людей черное небо должно быть везде и всюду.

Объем земной атмосферы оценивается в 51,8 млрд куб. км. Нетрудно разделить и получить, что на 1 кубический километр атмосферы выделится примерно 2,8 кг сажи.

Можно подсчитать по площади Земли, 510,1 млн кв. км. Получится 294 кг сажи на кв. километр площади или 0,294 грамма на кв. метр поверхности.

Каждый может сделать опыт сам. Взять листы бумаги площадью 1 кв. метр, взять 0,3 грамма сажи, распылить над бумагой и посмотреть, закроет ли сажа бумагу от света.

То же самое можно сделать и для модели академика Моисеева. Получится 77 кг сажи на кубический километр объема атмосферы; его модель рассматривала только Северное полушарие, так что выходит 154 кг сажи на кубический километр. По площади Северного полушария — 15,6 тонн сажи на кв. км или 15,6 граммов на кв. метр. Ну вот скажите, способны ли 15,6 граммов сажи заслонить квадратный метр бумаги от света совершенно? Можете попробовать.

Какой вывод? Такой, что всё это, то есть теория «ядерной зимы», есть банальное облапошивание людей, не умеющих считать и сравнивать.

Статистика мировых лесных пожаров


Не удержусь от еще одного булыжника в витрину теории «ядерной зимы». Дело в том, что леса во всем мире горят в огромных масштабах, заметно превышающих самые мрачные фантазии теоретиков «ядерной зимы».


Обычный лесной пожар может выглядеть совершенно апокалиптическим образом

Вот подсчеты проекта Оксфорда Our World in Data по всему миру:

2012 — 437,6 млн гектаров (4,3 млн кв. км)
2013 — 387,9 (3,8)
2014 — 406,3 (4)
2015 — 443,5 (4,4)
2016 — 416,1 (4,1)
2017 — 411,7 (4,1)
2018 — 329,7 (3,2)
2019 — 407,4 (4)
2020 — 408,7 (4)
2021 — 384,2 (3,8)
2022 — 364 (3,6)
2023 — 399,9 (3,9)
2024 — 388,1 (3,8)
2025 — 388,8 (3,8).

Академик Моисеев нам обещал «смерть всего живого» от лесных пожаров на площади в 1 млн кв. км, тогда как в действительности среднегодовая площадь лесных пожаров за последние 15 лет по всему миру составляла в 3,8–4 раза больше, чем в его модели.

После этого добавить, пожалуй, больше нечего.
9 комментариев
  1. Равик Звание
    Равик
    +5
    Сегодня, 04:45
    Ну все. Отмашку дали, можно бомбить... С кого начнем?
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 05:27
      С кого начнем?
      Для начала, с небратьев wink
  2. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +2
    Сегодня, 04:55
    Эт что? Ядрён батон не страшный и последствия норм, давайте вдарим...
    Ну да, ну да. Только сдаётся, что фраза "живые будут завидовать мёртвым" станет реальностью после всего вот этого.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 05:01
      Цитата: Алексей 1970
      Только сдаётся, что фраза "живые будут завидовать мёртвым" станет реальностью после всего вот этого.

      Те кто будет находиться в районе ядерного взрыва несомненно ощутят на себе его последствия в зависимости от того, на каком расстоянии они находятся. Для остальных это будет только сенсационная новость в интернете/ТВ/радио.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 05:21
      Цитата: Алексей 1970
      "живые будут завидовать мёртвым"

      "Они сдохнут, а мы попадем в рай "! - так себе перспектива....
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 04:56
    Автор забыл упомянуть главное. На какую высоту выбрасываются продукты горения и как городской/лесной пожар можно сравнить с извержением вулкана. Всем известно, что извержения крупных вулканов реально влияли на температуру на земле. Как пример извержение вулкана Тамбора в 1815 году оставивший планету без лета. Так вот, Вулкан Тамбора извергался ТРИ МЕСЯЦА без остановки, через образовавшуюся эруптивную колонну в стратосферу на высоту 43 км. было выброшено 180 км3 "тефры" что совсем не сажа от сгоревшей древесины, а всего вулканом Тамбора (по оценкам конечно) было выброшено 140 трлн. тонн вулканического материала. Высота "атомного гриба" при мощности 1 мт. составляет 20 км. при этом состоит в основном из дыма, длится это не более 10 минут. Т.е. это совершенно не сравнимые по времени воздействия события. Таким образом теория "ядерной зимы" явно несостоятельна.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:37
    А если взорвать атомные бомбы в момент наибольшего лета... когда температура жары достигает плюс 40 градусов.
    В природе есть такое физическое явление как резонанс...кто нибудь изучал взаимодействие атомного взрыва с климатическими качелями?
    Если на сорок градусов жары ещё на ложится серия атомных взрывов с аномальными температурами...не пойдёт ли вразнос климатическая устойчивость и баланс природных явлений?
    Вдруг внезапно резко растают ледники Антаркиды и Памира...что тогда?
    Тут в уравнение столько переменных значений что предсказать со 100 процентной уверенностью что либо будет невозможно.
  5. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    Сегодня, 05:53
    Про белогвардейское прошлое гр Моисеева ничего сказать не могу,но вот то ,что теория ядерный зимы это миф советскому военно-политическому руководству было известно точно . Это чистая политика,сначала эти идеи подкидывали западу,чтобы создать там оппозицию их вооруженным программам и снять напряжение холодной войны ,а затем в ходе подготовки и проведения перестройки использовали уже у себя для оправдания разоружения. Так что в целом автор совершенно прав,,хотя и несколько эмоционален.
    Что касается статьи на которую отвечает автор, то там автор (как и все сторонники идей ядерного апокалипсиса) неверно методологически подходили к вопросу. Они просто считают боеголовки и думают, что их будут пускать по крупным городам.
    На деле тут нужно выстроить реальную модели,например модель 1- США ,Англия,Франция атакует РФ.Дальше считаем какой наряд сил (боеголовок ) нужен для поражения ядерного арсенала РФ , то есть вот 13 ракетная дивизия в Домбровском,сколько нужно боеголовок для надежного поражения всех шахт ? ну.и.т.д по всем приоритетным целям,а это все пусковые установки ,базы подводных стратегов, аэродромы стратегической авиации ,радары системы раннего оповещения, завод Маяк,базы хранения ТЯО,центры управления ( и все это вдалеке от крупных городов кроме Москвы). Затем подсчитать предполагаемый наряд который полетит в ответ по территории США,причем подсчитать как вариант- все наши пусковые уничтожены ,как и вариант часть успела отстреляться.Ну и.т.д. Далее вариант 2 - РФ атакует первыми США и союзников , и здесь все по той же методологии.
    Для того чтобы это корректно сделать надо иметь точную информация о том где,что и в каком состоянии находиться и какие возможности поражения. Это все сов.секретная информация. Поэтому человек ей не владеющий провести такой анализ может только в стиле -плюс-минус километр.
    Я пытался по дилетантски прикидывать. и по мне выходило,что современного ядерного потенциала НАТО едва хватало для поражения только военных целей на территории РФ (с учетом необходимости сохранения боеголовок для КНР),,А нашего и вовсе не хватало для поражения аналогичных целей в НАТО. Никакой гибели человечества ,ядерной зимы ,весын или лета тоже никак не получалось.
  6. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 06:09
    Приверженцы "ядерной зимы" исходят из того, что дым пожарищ окутает атмосферу Земли,и произойдет резкое похолодание.Такое уже случалось, Когда извержение сразу нескольких вулканов,приводило к зиме на Земле.Засорение атмосферы дымом промышленных предприятий и складов только усугубит положение на планете.