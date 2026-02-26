Теория «ядерной зимы» как банальное облапошивание
Тема последствий ядерных ударов витает в воздухе. По всей видимости, к этому вопросу пристально присматриваются. Тут еще и статья появилась с хорошо знакомым живописанием ужасов, со всем положенным комплектом страшилок.
Думаю, что детальный разбор всего этого стоит нескольких заходов, я же сейчас в качестве главной темы возьму теорию «ядерной зимы». В новейшей публикации она тоже была, но как-то без особого блеска. Не то что в перестроечные времена, когда под ее влиянием бросились провозглашать тезисы о всеобщем ядерном разоружении, окончившиеся полным крахом и крушением СССР.
Крах классической теории «ядерной зимы»
Под классической теорией «ядерной зимы» я подразумеваю модель, предложенную академиком АН СССР Н.Н. Моисеевым, суть которой состоит в том, что в ходе ядерной войны взрывы подожгут города и лесные массивы. Лесов сгорит на площади в 1 млн кв. км, при этом выделится 4 млрд тонн сажи, которые закроют все Северное полушарие непроницаемыми для света облаками, и наступит «ядерная зима».
Модель в свое время была крайне распиарена, ее продвигали на самом высоком международном уровне с участием длинного списка виднейших ученых. Что, впрочем, не мешает быть этой модели абсолютной чушью.
Во-первых, совершенно невозможно понять, как в нее поверили люди, которые хоть раз в жизни жгли костер или топили печь дровами. Древесина ведь почти не коптит, это не солярка и не резина. Основной продукт сгорания — бесцветные угарный и углекислый газы и немного аэрозоли из частиц золы, придающей дыму голубоватый оттенок.
Это хорошо видно на снимках лесных пожаров с самолетов
Когда огонь переходит на кроны хвойных деревьев и начинается верховой пожар, то в дыму отчетливо видна черная копоть - сажа от сгорания смолистых и эфирных веществ
Во-вторых, нетрудно ведь разделить и получить удельное выделение сажи при лесном пожаре, которое академик Моисеев заложил в свою модель. Получается 4000 тонн на кв. км или 4 кг на кв. метр лесной площади. В свете того, что среднее содержание органических веществ на 1 кв. метр леса составляет 15–20 кг, это становится сильно сомнительным.
В-третьих, вот чего совершенно никак нельзя понять, так это то, почему модель академика Моисеева не сравнивалась с выделением сажи в реальных лесных пожарах. Леса и в советское время горели с огоньком, например, в 1972 году после сильной засухи в европейской части СССР леса горели на площади 1,8 млн гектаров (18 тысяч кв. км). Самолетами отбираются пробы воздуха на разных высотах над лесными пожарами высокой интенсивности, и получается объемная картина распространения в атмосфере сажи.
Уже в наши дни такие результаты были получены, причем по многолетним наблюдениям, включая сильные пожары 2010 года, в которых сгорело около 12 млн гектаров, или 120 тысяч кв. км леса, или 10% от масштабов модели академика Моисеева. Эффект «ядерной зимы» должен был бы проявиться, хоть и в сильно ослабленном виде.
Но не проявился. По той простой причине, что выделение сажи в реальном лесном пожаре составляет 25 кг с гектара или 2,5 грамма с кв. метра. Нелесные массивы дают сажи еще меньше — 4,1 кг с гектара или 0,4 грамма с кв. метра.
Таким образом, академик Моисеев заложил в свою модель выбросы сажи в 1600 раз больше реально наблюдаемых. И не надо ссылаться на то, что «ядерные» пожары какие-то особые; физико-химические процессы горения будут одинаковы, независимо от того, что подожгло лес, ядерный взрыв или банальный окурок.
Это не мелкие ошибки, а научная несостоятельность теории «ядерной зимы». Также это умышленное вранье академика Моисеева. Он умер в 2000 году, возразить мне не может. Однако ученый-математик с большим опытом разработки различных математических моделей для разных прикладных целей не мог допустить столь грубую ошибку, на три порядка, по неведению или недосмотру. Для математика, вырабатывающего математическую модель, вопрос номер один — адекватность его модели. Тут же такое расхождение с действительностью, что только руками развести. Потому я и подозреваю умысел.
Почему — трудно сказать. Но намек есть. Отец академика Моисеева — приват-доцент Московского университета Николай Сергеевич Моисеев, в 1930 году был арестован и умер в Бутырской тюрьме. Мать его, Елена Николаевна Моисеева, была приемной дочерью Николая фон Мекка, представителя дворянского рода, железнодорожного магната, главы Московско-Казанской железной дороги и прочая, и прочая. После революции работал в НКПС, арестован в 1928 году за вредительство и связь с белогвардейцами и расстрелян в 1929 году. Какая занятная получается биография семьи этого академика Моисеева!
Какой ужас — 0,3 грамма сажи на квадратный метр
Ладно, оставим академика Моисеева с его контрреволюционной родней. Чем теперь нас пугают?
В статье есть ссылка на некие «многократно подтвержденные оценки» 2022 года, выполненные международной командой ученых, с вычислительными мощностями и так далее. Тут даже не надо доискиваться, кто именно это состряпал, потому что это чушь, и это очевидно. Просто нужно сделать некоторые элементарные подсчеты.
Нам обещают, что в результате ядерной войны выделится 150 млн тонн сажи (академик Моисеев пугал нас выделением 4 млрд тонн сажи), в результате чего 5 млрд из 6,7 млрд человек погибнут в течение двух лет.
Из этого следует, что это количество сажи покроет всё небо черными облаками, причем по всему земному шару, поскольку очевидно, что для столь масштабного вымирания людей черное небо должно быть везде и всюду.
Объем земной атмосферы оценивается в 51,8 млрд куб. км. Нетрудно разделить и получить, что на 1 кубический километр атмосферы выделится примерно 2,8 кг сажи.
Можно подсчитать по площади Земли, 510,1 млн кв. км. Получится 294 кг сажи на кв. километр площади или 0,294 грамма на кв. метр поверхности.
Каждый может сделать опыт сам. Взять листы бумаги площадью 1 кв. метр, взять 0,3 грамма сажи, распылить над бумагой и посмотреть, закроет ли сажа бумагу от света.
То же самое можно сделать и для модели академика Моисеева. Получится 77 кг сажи на кубический километр объема атмосферы; его модель рассматривала только Северное полушарие, так что выходит 154 кг сажи на кубический километр. По площади Северного полушария — 15,6 тонн сажи на кв. км или 15,6 граммов на кв. метр. Ну вот скажите, способны ли 15,6 граммов сажи заслонить квадратный метр бумаги от света совершенно? Можете попробовать.
Какой вывод? Такой, что всё это, то есть теория «ядерной зимы», есть банальное облапошивание людей, не умеющих считать и сравнивать.
Статистика мировых лесных пожаров
Не удержусь от еще одного булыжника в витрину теории «ядерной зимы». Дело в том, что леса во всем мире горят в огромных масштабах, заметно превышающих самые мрачные фантазии теоретиков «ядерной зимы».
Обычный лесной пожар может выглядеть совершенно апокалиптическим образом
Вот подсчеты проекта Оксфорда Our World in Data по всему миру:
2012 — 437,6 млн гектаров (4,3 млн кв. км)
2013 — 387,9 (3,8)
2014 — 406,3 (4)
2015 — 443,5 (4,4)
2016 — 416,1 (4,1)
2017 — 411,7 (4,1)
2018 — 329,7 (3,2)
2019 — 407,4 (4)
2020 — 408,7 (4)
2021 — 384,2 (3,8)
2022 — 364 (3,6)
2023 — 399,9 (3,9)
2024 — 388,1 (3,8)
2025 — 388,8 (3,8).
Академик Моисеев нам обещал «смерть всего живого» от лесных пожаров на площади в 1 млн кв. км, тогда как в действительности среднегодовая площадь лесных пожаров за последние 15 лет по всему миру составляла в 3,8–4 раза больше, чем в его модели.
После этого добавить, пожалуй, больше нечего.
