Прогулки по Хиросиме: беспортовый город
Порт Удзина первоначальный
Ядерный удар, разумеется, нанес ощутимый ущерб экономике, в частности промышленности Хиросимы. Однако наиболее крупные и важные военно-промышленные предприятия практически не пострадали и довольно скоро после окончания войны по решению американской оккупационной администрации возобновили работу. Рассматривая экономику Хиросимы, нельзя обойти стороной вопрос о портах, поскольку развитие промышленности в решающей степени определялось наличием и развитием портов. Однако и тут были нюансы.
Первый порт Удзина и военная инфраструктура
Про Хиросиму часто говорят, что город с давних времен играл важную роль в торговле с Китаем и европейцами. Однако при этом порта, как такового, в Хиросиме не было. Небольшие парусные корабли пользовались побережьем рек в качестве импровизированного порта. Это было весьма удобно и для купцов, и для мелких промышленников, которые стали оседать в Хиросиме. Но из-за малых глубин большие корабли не могли заходить в устье реки и приставали к восточной стороне острова Ниношима, где груз перегружался на небольшие корабли и лодки.
В 1880 году губернатор Хиросимы Сенда Саадаки пригласил голландского инженера Антони Рувенхорста Мульдера для строительства порта. Мульдер в 1873-1876 годах построил порт на северном выходе из Суэцкого канала, затем в 1879-1890 годах работал в Японии по приглашению правительства, где построил много портов, в частности в Токио, Окаяма, Хатихохе, Симоносеки и в Хиросиме.
В Хиросиме Мульдер предложил насыпать дамбу от окончания песчаных наносов в дельте, восточнее реки Кёбаси, до скалистого острова Удзина-шима. Так получилась широкая и защищенная от волн гавань с широким проходом между островами Удзина-шима и Кано-шима. Перпендикулярно к дамбе был построен пирс для швартовки судов. Так появился порт Удзина, законченный в 1889 году.
Он быстро пригодился во время японо-китайской войны 1894–1895 годов. В замке Хиросимы император Мэйдзи расположил свою штаб-квартиру, а через порт Удзина отправлялись войска и грузы снабжения в Китай. В Хиросиму они поступали по железной дороге — линия Санъё (山陽鐵道株會社), начатой в 1888 году и доведенной от Кобе до Хиросимы как раз к началу войны. Войска собирались со всей Японии, прибывали по железной дороге и со станции пешком шли к порту, где грузились на корабли.
Это обстоятельство сыграло свою роль в том, что от станции Хиросима потом была построена ветка от западной горловины станции Хиросима до порта Удзина, а северо-восточнее замка в 1887 году был устроен военный арсенал и пороховые склады — отделение армейского арсенала в Осаке.
Железная дорога, арсенал и порт сыграли большую роль в снабжении японских войск в Маньчжурии во время русско-японской войны. В 1905 году в Хиросиме построили большую прачечную для армейской формы, на основе которой в 1907 году была создана фабрика и склад обмундирования и обуви. Здания с монолитным железобетонным каркасом, кирпичными стенами и железными ставнями и дверьми прекрасно пережили ядерный удар и сохранились до наших дней.
Склад обмундирования в 1944 году
Так склад выглядит в наши дни: снаружи...
... и внутри. Да, основательно японцы подходили к хранению обмундирования.
После того как в 1931 году произошел Маньчжурский инцидент и японское подчинение Маньчжурии, арсенал перенесли на тогда неосвоенную и занятую в основном рисом территорию южнее станции, на другом берегу реки Энко. И так получилось, что арсенал и фабрика обмундирования расположились по обеим сторонам ветки до порта, буквально смыкаясь друг с другом. Очень удобно: солдаты прибывают по железной дороге, по пути в порт получают оружие, форму, снаряжение и потом прямиком в порт, на военный пирс, где ждет транспорт, идущий в Маньчжурию, Китай или куда-то еще.
Военно-транспортная инфраструктура порта Удзина по состоянию на 1945 год (синим цветом): 1 - железнодорожная станция Хиросима; 2 - арсенал; 3 - склад обмундирования; 4 - военный пирс. Пунктиром показана железнодорожная ветка, ныне не существующая
После этих двух войн порт Удзина оказался поделен на военную часть (восточную) и коммерческую (западную), которую в 1922 году купил муниципалитет Хиросимы.
Как уже говорилось, порт Удзина во время ядерного удара почти не пострадал. Там даже сохранилось деревянное здание полицейского участка, а потом портовой администрации 1909 года постройки.
Старое деревянное здание администрации порта Удзина молча свидетельствует против «всеразрушающей ядерной бомбы»
Острая нужда в портах
Хотя уже в начале 1920-х годов в Хиросиме возникали первые родоначальники крупной военной индустрии, тем не менее в экономике долго преобладала легкая промышленность. В 1937 году в префектуре Хиросима производилось промышленной продукции на 324,4 млн иен, причем доминирующими товарами были:
сигареты — 21,2 млн иен,
саке — 17,5 млн иен,
искусственный шелк — 33,2 млн иен,
хлопчатобумажная пряжа — 16,2 млн иен,
хлопчатобумажная ткань — 23,3 млн иен.
Хиросима в 1939 году отправляла на экспорт товаров на 38,7 млн иен, из которых:
консервы — 1,8 млн иен,
саке — 1 млн иен,
пиломатериалы — 1 млн иен,
мебель — 1,1 млн иен.
Значительное место в экономике Хиросимы занимала переработка леса, который заготавливался в горах Чугоку и сплавлялся вниз по реке до дельты. Пиломатериалы, мебель, бумага, японская и европейская, различные изделия типа палочек и зонтов — множество мелких мастерских по берегам рек, текущих через Хиросиму.
Для крупной промышленности в плотно застроенном городе не было ни места, ни порта.
Просто, для зрительного представления, что собой представляла центральная часть Хиросимы, уничтоженная ядерным ударом. Это снимок июля 1936 года, район Кавая-мачи, как раз откуда начиналась предыдущая прогулка по улицам центра Хиросимы
Уже с начала 1920-х годов крупные предприятия искали себе участки по тогда незаселенным окраинам города. Нехватка портовых мощностей была очень сильной. В 1933 году, в связи с развитием связей и торговли с Маньчжурией, а через нее и с Северным Китаем, в Хиросиме начали расширять порт Удзина, главным образом, за счет удлинения пирса и засыпки обширного бассейна, который был севернее пирса ранее, под склады. Сначала мощность порта определялась в 520 тысяч тонн в год, затем ее увеличили до 1 млн тонн в год. Но в 1936 году новый порт уже перестал вмещать весь поток грузов. Около 1 млн тонн выгружалось в порту Удзина, а еще 1,6 млн тонн — по берегам рек Ота, Мотоясу и Кёбаси.
Насколько жестко Хиросиме не хватало портов, говорит тот факт, что в 1939 году из экспорта в 38,7 млн иен только 10,9 млн иен или 28,1% отгружалось через порты или причальные места в самой Хиросиме, а остальное следовало по железной дороге или мелкими лодками в Кобе, Осаку или другие близлежащие порты Внутреннего моря и Кюсю. Беспортовый город — ничего не скажешь.
Губернатор префектуры Хиросима Айкава Кацуроку в начале 1940 года выдвинул проект строительства промышленного порта. Это большие насыпные участки общей площадью 986,6 тысяч цубо (3,25 кв. км) к западу от реки Мотоясу под крупную промышленность, по краям которых сооружались пирсы длиной не менее 50 метров с глубинами от 7,5 до 9 метров для крупных пароходов.
План промышленного порта в Хиросиме 1940 года
Проект вызвал всеобщее воодушевление. Дело в том, что расходы на погрузку в коммерческом порту с перевозкой до порта достигали 5–5,6 иен за тонну, а в промышленном порту, в котором корабли выгружали сырье прямо на территорию завода, — 5–8 сен, то есть в 60–100 раз меньше. Тогда, в 1939 году, расходы на перевалку грузов в Хиросиме достигали 13 млн иен, что серьезно подрывало выгодность промышленного бизнеса в городе. Далее, объем производства в полностью оборудованных промышленных портах достигал 700 иен на цубо в год, то есть, расчетно, 1,5 млн цубо (4,95 кв. км) намытой площади могли дать промышленной продукции более чем на 1 млрд иен и обеспечить работой 250 тысяч человек. В довоенной Хиросиме была довольно высокая безработица, заставлявшая людей ездить в Куре, где были крупные арсеналы и судоверфи, на работу.
У проекта была оппозиция — рыбаки. Мелководье в устье рек было традиционным местом рыбного промысла. На участках, отведенных под новый порт, ловило рыбу и моллюсков около 2000 семей рыбаков — около 10 тысяч человек. Губернатор Айкава пустил в ход всё свое японское красноречие и сумел рыбаков убедить. После специально проведенной в конце июля 1940 года церемонии в память о рыбах и моллюсках, которые погибнут при сооружении порта, работы по засыпке начались. Вот такая сентиментальная нация.
Большие глубины
Чуть более чем через год началась большая война, и проект по сооружению сначала замедлился, а потом и застопорился из-за нехватки средств и ресурсов. Но ненадолго. Уже в 1942 году в дело вмешались крупные военно-промышленные конгломераты вроде «Мицубиси», чьи загребущие руки тут же потянулись к недостроенным портовым площадкам в Хиросиме. Большие площадки, насыпанные из крупного песка, в изобилии поставляемого реками Мотоясу, Ота, Темма и Кои, который легко уплотнялся и быстро высыхал, высотой 1,5 метра над водой, собственные глубоководные пирсы, выходящие в глубоководную часть Хиросимского залива. По американской карте 1945 года глубины у военного пирса в Удзине составляли от 3,5 до 3,75 морских саженей (от 6,4 до 6,8 метров) при минимальном отливе, а у коммерческих пирсов всего 1,75 морских саженей (3,2 метра).
При этом участок между реками Ота и Темма своим юго-восточным углом выходил на глубины 4,5–5,25 морских саженей (8,2–9,6 метров) в минимальный отлив. Столь выгодных мест для крупной промышленности в Японии было очень мало. Вот этот участок и отхватила себе «Мицубиси».
