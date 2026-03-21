Иран ударил по базе «Виктория» в Багдаде после прибытия туда ССО США
Официальные лица Ирака подтверждают информацию о том, что по американской военной базе «Виктория» в Багдаде был нанесён ракетно-дроновый удар. Это уже не первый удар по этому военному объекту США в Ираке. Однако новая атака обращает на себя особое внимание.
Дело в том, что накануне иракские информационные источники, как отмечало «Военное обозрение», сообщили о росте концентрации на базе «Виктория» американского спецназа.
В Ирак бойцов ССО перебрасывали транспортные самолёты под прикрытием истребителей. Были высказаны предположения относительно того, что Пентагон таким образом готовит наземное вторжение в Иран или же операцию против шиитской милиции Ирака.
Поступают сообщения о пожаре на базе «Виктория» и машинах скорой помощи, которые курсируют от военного объекта к клиникам иракской столицы.
Тем временем поступает информация о том, что Иран нанёс ракетный удар по крупнейшей базе военной логистики в центральной части Израиля. Спутниковый ресурсы FIRMS NASA отмечает место прилёта красным квадратом, что соответствует пожару.
По последним данным, по логистическому объекту ЦАХАЛ со складами и техникой ударила баллистическая ракета, преодолев около 1,5 тыс. км.
