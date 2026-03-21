Иран ударил по базе «Виктория» в Багдаде после прибытия туда ССО США

Официальные лица Ирака подтверждают информацию о том, что по американской военной базе «Виктория» в Багдаде был нанесён ракетно-дроновый удар. Это уже не первый удар по этому военному объекту США в Ираке. Однако новая атака обращает на себя особое внимание.

Дело в том, что накануне иракские информационные источники, как отмечало «Военное обозрение», сообщили о росте концентрации на базе «Виктория» американского спецназа.





В Ирак бойцов ССО перебрасывали транспортные самолёты под прикрытием истребителей. Были высказаны предположения относительно того, что Пентагон таким образом готовит наземное вторжение в Иран или же операцию против шиитской милиции Ирака.

Поступают сообщения о пожаре на базе «Виктория» и машинах скорой помощи, которые курсируют от военного объекта к клиникам иракской столицы.

Тем временем поступает информация о том, что Иран нанёс ракетный удар по крупнейшей базе военной логистики в центральной части Израиля. Спутниковый ресурсы FIRMS NASA отмечает место прилёта красным квадратом, что соответствует пожару.



По последним данным, по логистическому объекту ЦАХАЛ со складами и техникой ударила баллистическая ракета, преодолев около 1,5 тыс. км.
  1. gsev Звание
    Сегодня, 06:13
    В реальности это первый авиаудар по войскам США с воздуха после 1945 года. Подобное не получалось даже у корейцев и вьетнамцев.
    1. Denis_999 Звание
      Сегодня, 06:38
      Чуток поправлю Вас. БЫЛО. Инцидент с американским военным ( как предполагают, шпионским ) судном "Либерти". 8-е июня 1967-го года. Средиземное море, Синайский полуостров.
  2. FoBoss_VM Звание
    Сегодня, 06:22
    Ударить то ударили. Хотелось бы знать хоть примерно сколько двухсотых
    1. Пленник Звание
      Сегодня, 06:36
      А как узнать? У пиндocoв только "легкобольные" и "легкораненые". У них убитых "не бывает". laughing
      1. Панкрат25 Звание
        Сегодня, 06:41
        Остальные гибнут в альпах wassat
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 06:23
    Да уж...все по классике...бьем по резервам врага на подходе к полю боя.
  4. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 06:28
    Ни кто не хочет уступать. А не пора ли это всё заканчивать,.евреи не дадут ?
    1. Дилетант Звание
      Сегодня, 06:32
      А не пора ли это всё заканчивать

      России есть что заканчивать и без оглядок на Ближний Восток.
  5. Висенте Звание
    Сегодня, 06:38
    Трамп написал в социальной сети Truth Social: «Мы очень близки к достижению наших целей, и рассматриваем возможность сокращения наших значительных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении режима в Иране»
    1. Denis_999 Звание
      Сегодня, 06:44
      Я бы сильно-то НЕ расслаблялся по поводу того, что он, якобы, уже назад готовится отступить. Этот хитрый, прожжённый крокодил всегда так расслабляет свои жертвы, предлагает встречи/переговоры, на которых хлопает по плечу, говорит о прекрасном результате, а потом - РАЗ - и...
      1. Висенте Звание
        Сегодня, 06:50
        тут вопрос скорее насколько масштабой будет поддержка Ирана со стороны союзников, на сколько хватит решимости и главное боеприпасов у персов, также имеет значение экономические показатели страны в случае затяжной войны, а Дональд может конечно гооворить всё что угодно..
        1. Denis_999 Звание
          Сегодня, 07:00
          Я вангую, что будет СИЛЬНЫЙ "замес". С массовым применением ОДАБов самых крупных калибров и даже, вероятно, локальным применением тактического ядерного. Баллистика будет летать по воздуху с обеих сторон.

          Донни ВСЁ поставил на эту карту, а его "развели". Тут остаётся лишь идти до конца на принцип и доказывать всем, что ты - ОРЁЛ.
          1. Висенте Звание
            Сегодня, 07:03
            интересно ещё и кто его очень сильно надоумил влезть в эту войнушки, многие стрелки чётко указывают на Израиль и произрильское лобби в самих США, возможно Донни сделали предложение от которого тот не смог отказаться, возможно эхо Эпштейна...
            1. Denis_999 Звание
              Сегодня, 07:09
              Желание отобрать у Китая иранскую нефть, путём устранения режима аятолл, прекрасно укладывается в новую американскую доктрину о "американской сверхдержаве ресурсов". На руку это и Израилю, после устранения Ирана, евреи будут доминировать в регионе, турки им даже НЕ конкуренты, не говоря уже про саудитов-эмиратчиков.

              Да только НЕ понимают ни Трамп, ни Биби со своим "всемогущим" произраильским лобби, что они оба - лишь тряпичные куклы-перчатки... надетые на британские ручки.
  6. Овсиговец Звание
    Сегодня, 06:47
    смотрю я на это дело и сдается мне Иран готовился к этой войне не год и не два...десятилетие(я)..... молодцы
    1. Denis_999 Звание
      Сегодня, 06:52
      Вы их перехваливаете. Они, персы, страдают ТЕМ ЖЕ, чем страдает и наше руководство - наивной, детской верой в возможность порешать всё при помощи уступок/сделок и договорённостей с США. Уж СКОЛЬКО РАЗ обманывались и первые и вторые! Да, готовились они и к плохому варианту, но явно НЕ десятилетиями...
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 06:47
    ❝ Иран ударил по базе «Виктория» в Багдаде после прибытия туда ССО США ❞ —

    — Персы «поприветствовали» американцев ...
  8. air wolf Звание
    Сегодня, 06:58
    Доброе время суток, очень приятные новости, пин.досы даже не представляют точно, сколько будет гробов ехать в Америку, если начнётся реальный замес, Иран это вам не Афганистан am