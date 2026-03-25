«Дроны окончательно захватили поле боя»: есть ли выход из позиционного тупика на Украине

3 534 28
В последние недели тема войны в Иране практически полностью захватили отечественную информационную повестку – именно событиям на Ближнем Востоке теперь посвящено большинство военных сводок военкоров и блогеров. Происходящее же в зоне специальной военной операции (СВО) оказалось где-то на втором плане. Понятно, что это в какой-то степени отражает, в том числе и общемировые тенденции, где войне США и Израиля с Ираном отводится ведущая роль, однако существует и другая причина, объясняющая почему так произошло.



Дело в том, что в последние пару месяцев ситуация на линии соприкосновения никаких существенных изменений не претерпела, а и без того медленное «ползучее наступление» ВС РФ замедлилось еще сильнее. В официальных сводках все больше пишется не о взятых под контроль населенных пунктах, а об «улучшенном тактическом положении» на том или ином направлении. О ситуации же в Купянске, о взятии под контроль которого торжественно отчитались еще в ноябре 2025 года, официальные каналы и военные эксперты вообще предпочитают ничего не говорить.

Некоторые связывают «заморозку» ситуации в зоне СВО с отключением ВС РФ от системы спутникового интернета «Старлинк», которая обеспечивала коммуникации и оперативность на линии боестолкновения, а также блокировкой Telegram, другие с погодой и подготовкой к весенне-летнему периоду. Как бы там ни было никаких существенных продвижений в последние недели не наблюдается.

Никакого выхода из позиционного тупика, в котором стороны конфликта находятся уже не один год, так и не было найдено. Как может развиваться ситуация в дальнейшем?

«Ни один регион не может себя чувствовать в безопасности»


Недавно экс-министр обороны РФ, а ныне секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что теперь ни один регион России больше не может чувствовать себя в безопасности на фоне стремительного развития ударных технологий ВСУ, прежде всего беспилотников.

«Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», – отметил Шойгу.

Разумеется, ответа на вопрос кто виноват в том, что так произошло не прозвучало. Тем не менее можно констатировать, что ни о какой демилитаризации Украины речи нет – напротив, у Киева (не без активной поддержки западных союзников) даже появились ракеты «Фламинго» якобы собственного производства с дальностью полёта 3000 километров, которые уже атакуют территорию России. Интенсивность атак БПЛА также увеличивается, а география атак расширяется.

При этом удары наших ФАБ и беспилотников по украинским военным объектам, складам, а также электроподстанциям могут продолжаться годами, но при этом крайне ограниченно влиять на общую стратегическую ситуацию на фронте.

Те же удары по электроподстанциям дают ограниченный по времени эффект – Запад постоянно помогает с их восстановлением присылая оборудование, и, сейчас, например, никаких проблем с электроэнергией у Украины практически нет. А следовательно удары, которые наносились зимой в определенной степени ушли «в молоко».

Наступление останавливает линия дронов


В материале «Завершится ли СВО в 2026 году?» автор сих строк уже писал, что во-первых, положение дел на фронте далеко не столь оптимистичное, как считают некоторые эксперты – едва ли стоит ожидать того, что в ближайшие месяцы нашим войскам удастся выйти на административные границы ДНР – пока о боях непосредственно в Славянске и Краматорске речи нет, а там ВСУ подготовили сразу несколько линий обороны. А во-вторых, Украина уже давно более чем полностью зависит от западной помощи и существует за её счет, поэтому частичное «выключение» экономики страны не приведет к коллапсу Украины – коллапс, по сути, уже давно произошел, на данный момент украинское государство существует практически полностью за счет европейских государств-доноров.

Существует мнение, что Россия задействует свои военные возможности не в полную силу и при желании может усилить давление. Действительно, кое-что Россия могла бы сделать – нанести удары по «центрам принятия решений» например, т.е. начать охоту за высокопоставленными украинскими чиновниками. Однако, следует учитывать, что в эту игру можно играть вдвоем и Киев может ответить тем же, а кроме того ставка делается на переговорный процесс, идущий ни шатко ни валко, и такие действия могут его окончательно прекратить.

Не следует преувеличивать военные возможности России – глубокие прорывы фронта на данный момент практически невозможны, и та же масштабная мобилизация ничего не даст, а лишь приведет к кратному увеличению потерь. Всё дело в характере современной войны, который претерпел значительные трансформации. Времена танковых прорывов и сосредоточения бронетехники и живой силы ушли в прошлое.

Как справедливо отмечает военный корреспондент Александр Харченко дроны окончательно захватили поле боя, а воздушный контроль ныне тотален.

«Наше наступление останавливают не пехотинцы, а линия дронов. Фронт практически обезлюдел. «Мавики» гораздо чаще фиксируют пролет Бабы-Яги, чем перебежки солдат противника. Добежать до укрытия и остаться в нем на месяцы – это рабочая стратегия по выживанию. Конечно, нам нужен прорыв на фронте, но как этого добиться? Даже если мы найдем еще 400 тысяч добровольцев ситуацию это не изменит. Можно отправлять в атаку не по одному, а по три человека. Но от этого потери только возрастут, а перелома на фронте не случится. Механизированные армии 20 века утратили свою актуальность, а пехотинец достиг предела человеческих возможностей. Как бы это банально не звучало, но победит умнейший»,– отмечает Харченко в своем канале «Свидетели Байрактара».

По его словам, пока что все бронированные единицы не способны пережить прилет нескольких дронов.

«Если каждая единица бронетехники будет способна сбить десяток дронов, наступление снова станет актуальным. К сожалению, такие машины вряд ли появятся в товарных количествах в этом году. Пока на фронте безотказно действует правило «У кого дроны летят точнее и чаще, тот и имеет преимущество над противником». Но это актуально лишь для данного этапа развития военных технологий. Впереди нас ждет прорыв… Пехоте нужен новый виток технологий и новая бронетехника. Без этих составляющих мы рискуем растратить людские жизни без существенных изменений на карте», – считает военкор.

Есть ли выход из позиционного тупика?


Этим вопросом задаются уже не один год, однако пока ответа на него нет. Выход из позиционного тупика все еще не найден. И не факт, что он будет найден в ближайшие годы. На данный момент военный конфликт на Украине сильно напоминает Ирано-иракскую войну и света в конце тоннеля пока не видно.

Противник продолжает усиленно возводить оборонительные линии на всей протяжении линии соприкосновения – в частности в сети есть фото и видео таких оборонительных линий в Днепропетровской области. Выглядят они следующим образом – глубокие рвы с тремя насыпями, между которыми располагаются бетонные пирамиды-надолбы (специальные противотанковые препятствия, которые еще называют «зубы дракона») и колючая проволока от пехоты. Подходы к ним заминированы и контролируются с помощью БПЛА. Преодолеть такую оборону будет крайне непросто.


Единственным вариантом завершить военную операцию на Украине на данный момент являются переговоры, однако Россия и Украина по-прежнему далеки от заключения какого-либо соглашения, а приоритеты США как посредника сильно изменились – они слишком вовлечены в военный конфликт с Ираном. Поэтому война на истощение в ближайшие месяцы, судя по всему, будет продолжаться.

Как отмечает политолог Юрий Баранчик, военная кампания перешла «в фазу изматывания, где решающее значение будет иметь не столько захват отдельных населённых пунктов, сколько способность сторон удерживать общий баланс сил на всём протяжении фронта».
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дырокол Звание
    +7
    Сегодня, 03:57
    Глупость.
    Просто дроны стали эрзац авиацией для тех, у кого современная авиация отсутствует. Современная авиация как и дроны способна захватить тотальный контроль над полем боя, но в отличии от дронов оперирует калибрами боевых частей от 100 и выше килограмм, в то время как дроны единицы килограмм. Однако наличие современной авиации не отрицает использования дронов, просто последние заняв свою нишу способны установить контроль 24/7 в то время как авиации требуется время на подход/отход, перезарядку и техническое обслуживание.
    Т.е. если к "стене дронов" добавить современную авиацию, то массовое использование вражеских дронов против своей бронетехники станет невозможным, а атаку единичных дронов отразить реально. Поэтому тезис автора что "сосредоточения бронетехники и живой силы ушли в прошлое" относится только к тем странам, у которых нет современной авиации.
    1. Uncle Lee Звание
      +1
      Сегодня, 04:34
      Довоевались, блииин ! am И что, теперь будем ждать, пока "само рассосется" ? recourse
      1. 24rus Звание
        +2
        Сегодня, 06:02
        Дроны это всё же расходный материал, который требует постоянного пополнения запаса. И если необходмое количество дронов не будет восполняться, то и беспросветности дронов на ЛБС не станет.
        Выход и решение : не допустить поставки дронов на ЛБС
        1. Дырокол Звание
          +1
          Сегодня, 06:23
          Вы прям как та сова из притчи о мышах, "станьте ежами"...
  2. Епифанцев Сергей Звание
    +9
    Сегодня, 04:23
    Тупик на фронте не самое страшное. Меня больше пугает ситуация в нутри страны, экономические проблемы, нестабильность, нарастающая ненависть к власти и друг другу. Украина своими атаками и наша власть запретами, только усиливают все неготивные факторы. Мне страшно за страну. И если пару лет назад я не сомневался в нашей победе, то теперь я не исключаю любую возможность окончания войны. И выход из ситуации на мой взгляд один, заморозка. Можно рассуждать о её невыгодности для нас, но продолжение вообще ведёт к непредсказуемому финалу.
    1. Аль Манах Звание
      0
      Сегодня, 05:31


      УФСБ провело трехчасовой социальный эксперимент на Среднем Урале. Контрразведчики опубликовали объявление, которое обычно используют вербовщики вражеской разведки для вербовки исполнителей терактов на территории России. Людям предлагали легкую работу и быстрый заработок.
      Из 28 тысяч просмотревших объявление, в бота написали 176 человек. Потом 40 человек отсеялось. Оставшимся предложили курьерскую доставку с оплатой миссии за 60 тысяч рублей или диверсию на объектах инфраструктуры - уже 3 млн рублей. От второго варианта отказалось 56 человек и вышли из переписки. До "суперфинала" дошли ровно 10 человек, которые были готовы взорвать, поджечь, сделать любой теракт за деньги.

    2. paul3390 Звание
      -2
      Сегодня, 05:56
      Увы, у нас происходит системный кризис самой модели управления государством. Когда ее структуры на всех уровнях напрочь утеряли обратную связь с народом, а так же хоть какую-то ответственность за принимаемые решения. На это накладывается общая проблема капитализма - бабло как единственная цель и императив жизнедеятельности. Никого не интересует порученное дело - только деньги и чтоб на тебя начальство внимание обратило. При таких раскладах - мир становится даже опаснее войны. Ибо по его наступлении - все творимое в стране оправдать будет уже нечем, а остановиться и одуматься нонешние кадры уже не могут. И не умеют и страшно - ведь тогда могут спросить, а зачем вы всю эту дичь делали-то? Ответить не хотите? Да и народ, который от возмущений сейчас удерживает исключительно понимание что бузу в военное время затевать не стоит, может решить что его терпелка таки не резиновая. Плюс мужики с фронта вернутся. Так что...

      Вообще такое ощущение, что наверху массового засели крипто большевики, поставившие своей целью доведение народа до революционной ситуации....
    3. Schneeberg Звание
      -2
      Сегодня, 05:56
      Вот именно этого и добиваются хихлы и их покровители на Западе
      1. Гардамир Звание
        +5
        Сегодня, 06:09
        Я тоже подозреваю. что это хлы жгут скот по России.
      2. paul3390 Звание
        0
        Сегодня, 07:04
        Несомненно. Но зачем же им в этом помогать-то, совершая самые дикие и ничем не оправданные телодвижения??
  3. FoBoss_VM Звание
    +9
    Сегодня, 04:29
    Выход есть и он очевиден для всех здравомыслящих людей : просто надо уже начать воевать на победу , а не на бизнес. Первым делом обрезать логистику, это и мосты и туннели и порты . Если надо жахнуть по жешуву , значит смело надо это сделать . Иран вон спокойно этим занимается. Одновременно обезглавить 404 по всем линиям и ветвям власти . Ну а дальше уже будет гораздо легче . Если продолжать как сейчас то эта война ещё лет на 10-15 такого темпа. Людей то хватит у Путина ?
    1. Дырокол Звание
      +1
      Сегодня, 04:49
      Эка у вас все просто. Вот значит так взять и с завтрашнего дня? Чем?
      Чем? И с какой целью? Чтобы польская армия начала воевать на стороне Украины? Вы реально считаете, что нанесение удара по аэропорту города Жешув остановит транзит?
      Ммм... Т.е. дать им команду выстроиться всем на площади и нанести по ней удар Искандером? Полагаете они послушаются?
    2. свой1970 Звание
      0
      Сегодня, 06:00
      За 3 месяца 2024 года - по украинским сведениям - в Одессе было повреждено 32 судна.
      Остановило это судовладельцев?
  4. Kvakosavrus Звание
    +1
    Сегодня, 05:08
    Сие к сожалению в целом верно. Раньше можно было надеяться что "украинцы кончатся", но с переходом к "дроновой линии фронта" победа выглядит сомнительной.
  5. Аль Манах Звание
    +1
    Сегодня, 05:29
    Появилась информация о Мавиках 4. Новый дрон от DJI к сожалению нельзя прошить как старый Мавик 3, в нём напрочь отсутствует функция подключения к дрону для его прошивки извне. Другие "допиливания" до боевого состояния возможны только аппаратными глушилками, модулями, но полноценной боевой прошивки типа 1001 не загрузить... Т.е. если дрон теряет связь, то садится на землю.
    Вообще кризис с дронами наблюдения/корректировки ощущается на фронте всё сильнее. Это тяжелая финансовая нагрузка для всех - от гумщиков, до МО и бойцов. Противник пытается уйти от Мавиков 3 и их аналогов, ставит мощные камеры на бабы-еги которых у него в достатке.

  6. Андрей Крутилин Звание
    +1
    Сегодня, 05:53
    Стратегические мосты. Бескидский тоннель. Не бомбим и не будем.
    Бизнесу помешаем. Торгуем с врагом и платим ему за транзит.
    Нет у нашего Президента полноты власти. Делит ее с приватизаторами.
    После объявления войны у Главнокомандующего вся власть.
    Не будет этого. Выполняются джентльменские договоренности.
    Что остается? Военные патриоты у власти?
    Только призыв к военному перевороту это Статья УК РФ.
    Поэтому не призываю.
  7. Schneeberg Звание
    +1
    Сегодня, 05:54
    Зеркальное отражение Первой мировой войны, когда армии засели в окопах и никто не знает, как воевать дальше. Не учили такому генералов в академиях wink
  8. The feeling of power
    0
    Сегодня, 06:04
    Проблема в серых зонах, дроны средство их создания. В таком случае использовать этот способ создавая серые зоны на участках в глубину не на десятки а на сотни километров над территорией противника. В результате появятся участки с минимальным контролем.
  9. Гардамир Звание
    +3
    Сегодня, 06:05
    Ещё с первых дней начала СВО с ностальгией вспоминаю Великую Цивилизацию умеющую запускать спутники в космос.
    Что касается дронов. возможно все. было бы желание. Пока же бьют по Сибири.
  10. avia12005 Звание
    +1
    Сегодня, 06:06
    У меня вопрос. А что, такие линии возведены на всем протяжении ЛБС в 1200 км? И все заминированы, и везде есть необходимая для обороны плотность личного состава? И везде сотни дронов на каждый километр? Если нет, тогда стремление нашего ГШ ломиться влобовую там, где есть укрепления выглядит... Ну, вы все поняли.
  11. север 2 Звание
    +3
    Сегодня, 06:13
    не надо сообщений аж целого секретаря Совбеза про то ,что теперь все регионы России под угроза украинских дронов . Об этом и так знают все из сообщений масс-медиа , про эти каждодневные удары .От секретаря ответственного за БЕЗОПАСТНОСТЬ государства и граждан желательно было узнать , что будет делаться что бы такие удары исключить !!! Про это Шойгу так и сообщил народу ...
    Между прочем , ТАМ много похожих . Вот на днях Дмитрий Саймс во время своей передачи Большая Игра спросил у аж целого Первого Заместителя Председателя Комитета По Международным Делам Совета Федерации тоже про это самое , мол,что будете делать в конце концов , ведь по всем регионам России уже стали прилетать украинские беспилотники . На что Джабаров выкрутился ответом , что сейчас его больше интересует вербовка СБУ через мессенджеры молодёжи в России , что поджечь электрощиты . Кстати , а куда делась вчерашняя статья "Кому выгодно запретить Россию в каменный век" в этой рубрике ВО , касающийся как раз вот этих вот запретов ???
    1. avia12005 Звание
      +3
      Сегодня, 06:19
      Да, тоже обратил внимание.
    2. Гардамир Звание
      +3
      Сегодня, 06:25
      Статью уже после обеда изъяли.
  12. Николай Малюгин Звание
    +1
    Сегодня, 06:21
    Нам необходим орган,который бы отслеживал появление новой военной техники за рубежом.И нужное внедрял бы у себя в стране.Когда появилась швейцарская скорострельная пушка против БПЛА,н ВО это вызвало смех.А ведь это было задолго до СВО.Появление беспилотников у Баку в войне с Ереваном,уже должны были насторожить военное ведомство.
    1. Гардамир Звание
      +1
      Сегодня, 06:28
      Не знаю как в военном ведомстве, но зжесь турецкие беспилотники вызывали истерический смех. До осени 2022 все считали, что это игрушки.
      1. Konnick Звание
        +1
        Сегодня, 06:35
        И писали, что армяне не могут пользоваться нашими ЗРК...
  13. Холостой_пистон Звание
    -1
    Сегодня, 06:39
    Думаю конечно есть. Первое это уничтожение логистики врага, в первую очередь мосты через Днепр, второе ликвидация высокопоставленных должностных лиц отвечающих за стратегическое планирование, и третье самое не приятное это перевод страны особенно экономики на военное положение. А лучше всего делать это одновременно.
  14. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 07:02
    Надо обратить внимание что линия дронов совсем небольшая. Особенно у украинцев. У них мало дальнобойных дронов. Плечо управления украинскими fpv дронами (дронами камикадзе) 5-15 км. При динамичном наступлении и преодолении этой линии операторы дронов не будут успевать отходить и обустраиваться на новых рубежах, если у них нет эшелонированной обороны. Операторы дронов успешно и комфортно действуют только в условиях позиционной войны. А если фронт будет быстро двигаться, картина может поменяться. Быстрый рывок ВС РФ через "дронополоску" (10-15 км) оставит операторов ВСУ позади: без мобильных хабов они не восстановят контроль, цепочка (разведка - FPV - арта) рвётся.