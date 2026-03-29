Причины позиционного, то есть огневого тупика

Причины позиционного, то есть огневого тупика


В последнее время довольно много обсуждается позиционный тупик в СВО и то, что наступление останавливается дронами противника. На мой взгляд, тут неверна сама постановка вопроса и применяемый термин. Наше положение, скорее, «огневой тупик», частным случаем которого является «позиционный тупик», когда войска, не имея достаточной огневой мощи, не могут разрушить и взять укрепленные позиции противника. Дроны здесь, скорее, выступают средством, которые сделали неэффективной и невозможной пехотную мясорубку в стиле Второй мировой войны, к которой прибегали в силу отсутствия достаточной огневой, в первую очередь, артиллерийской мощи.



Собственно, явление не новое, хорошо известное как «снарядный голод», но в нашем случае голод оказался не только снарядный, но и ствольный, когда утрачивается способность не только производить снаряды в достаточном количестве, но и сами орудия, а в особенности стволы. Это положение предсказывалось еще до начала СВО, в частности, я об этом писал в своей книге «Готова ли Россия к войне?», которая была написана до СВО, но вышла в свет уже после ее начала, где-то в апреле 2022 года, и, разумеется, не была замечена.

Не нужно было быть выдающимся аналитиком, чтобы предсказать, что мы расстреляем в затяжной войне и снаряды, и орудийные стволы, доставшиеся по наследству от Советской армии. Собственное производство у нас вряд ли покрывает даже минимальные потребности, а возможности КНДР как союзника далеко не беспредельны. Во-первых, Ким Чен Ын накапливает боеприпасы для силового воссоединения Кореи. Во-вторых, северокорейская военная промышленность рассчитывалась на ограниченное снабжение сырьем, материалами и топливом, имеет потому ограниченные мощности и с большим заказом не справится, даже получая давальческое сырье.

Вот нас и догнал снарядно-ствольный кризис. Он вообще-то произошел раньше, где-то в 2023 году, но тогда он сильно маскировался «дроновой эйфорией», препятствовавшей объективной оценке положения дел. Дроны считались, да и сейчас считаются всемогущими, но постепенно становится ясно, что они не заменяют артиллерийского удара. Можно, конечно, истерично завопить: «Дискредитация!!!». Но, простите, если войска упираются в какой-нибудь поселок, обозначенный не на всякой карте, как в стену на многие недели, что хорошо видно по новостям, значит, им чего-то не хватает. Не хватает, например, того, что может крушить укрепления противника, то есть артиллерии или, в более широкой формулировке, огневой мощи.

Когда говорят о причинах кризиса на ЛБС, то обычно кивают на начальство, намекая на его неполное служебное соответствие. Ох, если бы всё было так просто, и было бы достаточно поменять одного руководителя на другого! В действительности, определенная ротация командования и руководства за время СВО произошла, но кардинальных сдвигов не вызвала, не считая разных мелких улучшений.

Причины гораздо глубже и серьезнее, это накопившиеся последствия целого ряда процессов, длившихся десятилетиями, еще с советских времен. И от этих причин по щелчку пальцев не избавишься.

Чрезмерно узкие специалисты


Можно выделить пару основных и наиболее существенных причин.

Первая — чрезмерно узкие специалисты. Все руководство у нас поголовно с высшим образованием, а многие, если не большинство, даже с учеными степенями в разных науках. Однако, начиная примерно с 1970-х годов, в высшем образовании возобладал подход готовить очень узких специалистов. Вот пример с DisserCat: диссертация кандидата технических наук 2018 года «Повышение скорости движения в повороте быстроходной гусеничной машины на основе совершенствования алгоритмов управления движением», попалась случайно поисковиком. Это всё, конечно, замечательно. Только это уже третье или даже четвертое поколение чрезмерно узких специалистов, наученное предшествующими чрезмерно узкими специалистами. Впоследствии, в силу разных обстоятельств и административных решений, некоторые из них становятся руководителями НИИ, КБ, заводов. И получают задачу типа: а придумайте и сделайте нам новый тип танка, который будет защищен от дронов. Специалист по улучшению алгоритма управления движением БМП, став руководителем и получив подобную задачу, разумеется, впадет в ступор. У него нет достаточных знаний, научного и инженерного кругозора для решения подобной задачи, его этому не учили.

Вот отсюда и растут бесконечные затягивания и срывы различных программ и заданий. Понимая, что не смогут, такого рода руководители сами или по совету старших коллег начинают «тянуть резину» в надежде, что всё как-нибудь само рассосется и задача отпадет. Вот так у нас боевая техника и разрабатывается по 10-15-20 лет, или впадает в бесконечные мелкие и мельчайшие улучшения. Их и судить фактически не за что, такой чрезмерно узкий специалист, возможно, и хочет, но не может делать большие дела.

Других нет. Старая политехническая школа, готовившая инженера-универсала, в принципе способного справиться с любыми задачами, давно вымерла, а всех, кто имел хоть какие-то устремления к расширению своего кругозора, выжимали из науки, конструкторских бюро, заводов все эти 50 с лишком лет. Потому что конкуренция за должности, оклады и в целом за непыльную работу.

Подобное явление есть и в армии, и в науке, и в промышленности. У руководителей попросту не хватает кругозора, чтобы охватить сложную проблему целиком. Например, некий военный чин может быть специалистом по артиллерии, наизусть знать все системы, их характеристики, снаряды к ним, но при этом не знать, как всё это производится, сколько и чего для этого нужно и вообще, имеющаяся промышленность способна ли технически произвести то, что от нее требуется. В таком состоянии этот военный чин не более чем мечтатель, хоть и генерал-полковник или даже генерал армии.

Поза типа «Промышленность же должна...», о чем многие, несомненно, подумают, означает фактически признание своего поражения. Никто ответственности с него не снимает за обеспечение войск огнем. Если это невозможно добиться тем методом, который он изучал в училище и разных академиях, поскольку промышленность этого сделать не может, то его прямая служебная обязанность — придумать другой способ, который промышленность может сделать в потребном количестве. И вот тут возникает проблема чрезмерно узких специалистов, не обученных и потому не способных на большие дела. Если все такие, то не к кому обратиться, получается. Кому не нравится наш Генеральный штаб и его начальник, а не нравятся они, как я слышал, многим, могут попробовать прикинуть сами. Наденьте на голову фуражку, а на плечи погоны генерала армии — ну и к кому вы пойдете за решением проблемы обеспечения войск огнем? Даже осознавая наличие такой проблемы и даже осознавая необходимость какого-то нетривиального решения.

Опыт войны, благополучно забытый


Вторая причина — забвение опыта Второй мировой войны. Впрочем, у нас этот опыт никогда и не изучался глубоко.

Между тем, этот опыт говорил две важные вещи. Первая из них состояла в том, что выигранное сражение и война в целом определяется количеством взрывчатки, доставленной до противника различными способами.

Например, Ясско-Кишиневская операция 1944 года, точнее, ее артиллерийское начало. Два участка прорыва — 16 и 18 км, суммарно 34 км. Плотность 240-280 орудий на 1 км фронта прорыва. Расход в ходе артподготовки до 0,8 бк (для гаубиц свыше 122 мм боекомплект составлял 60-80 выстрелов). 3,6 кг взрывчатки на 122-мм гаубичный снаряд. Подсчет не слишком точный, однако всего за 105 минут на первую линию немецкой обороны было выпущено 456960 снарядов или 1645 тонн чистой взрывчатки. 1,6 килотонны — неудивительно, что первая линия обороны перестала существовать.


Можете поспорить и привести другие, более точные цифры, но и в этом случае получится очень значительная величина израсходованной взрывчатки или, как следствие, большой физической работы по разрушению вражеских укреплений. 1645 тонн тротила — это 6,88 трлн джоулей энергии.

В сущности, задачи пехоты сводились к тому, чтобы добить разгромленного, деморализованного массированным артиллерийским огнем, утратившего боеспособность противника, да и подобрать трофеи. Если противник не разгромлен огнем, то пехота — не более чем мишень в тире.



Форты Кёнигсберга с лица земли не стерли, но попортили очень порядочно

У нас этот момент, начиная где-то с 1970-х годов, стал подвергаться затиранию и замалчиванию на фоне повального увлечения, с подачи американцев, всяким управляемым оружием, а потом, в 1990-х и 2000-х годах, «спецназоманией», вообще отрицавшей роль больших калибров в войне. У почитателей «Солдата удачи» и «Братишки» был ножичек вместо гаубицы. Всё было из благих побуждений, с воодушевлением и абсолютной убежденностью — плоды этого мы сейчас и пожинаем.

Вторая важная вещь из опыта Второй мировой войны состояла в том, что абсолютно необходимы наиболее простые, нетребовательные к сырью, оборудованию и квалификации рабочих виды вооружения и боеприпасов, то есть эрзац. На это указывает и наш опыт, и особенно немецкий. На что немцы считали себя знатоками эрзаца, так все равно им пришлось в конце войны много чего такого изобретать.

Значение эрзац-вооружения и эрзац-боеприпасов состоит в том, чтобы удержать или даже нарастить оснащение войск огневыми средствами в условиях неизбежного в военное время расстройства и дезорганизации экономики. Помимо образцов полукустарного изготовления, то есть вручную, без особой точности и качества, с минимальным набором инструментов, можно выделить еще то, что у нас называется «упрощение», и что следовало бы назвать «эрзацирование». Под этим понимается предельное упрощение конструкции оружия и боеприпаса, упрощение и облегчение технологии изготовления при сохранении основных тактико-технических характеристик. Пример «эрзацирования» — Т-34 образца 1940 года и Т-34 образца 1943 года.

Вот это сделать трудно, поскольку тяжело изобрести простое, надежное, работоспособное. Вот здесь требуется особо развитая изобретательность, широкий инженерный и научный кругозор в сочетании с некоторым нахальством. За военные годы в СССР был накоплен немалый опыт «эрзацирования» самой разной техники, вооружений и боеприпасов, позволяющий проследить самые принципы этого процесса, который впоследствии был забыт и по большей части уничтожен вместе со старыми архивами. Продукция ВКП становилась всё более сложной по конструкции и технологии изготовления. И это неизменно подавалось как прогресс и преимущество.

Дело не в технике, а в психологии


В итоге мы имеем то, что имеем, и для наших войск вражеские укрепы становятся труднопреодолимыми по причине явно недостаточных огневых средств, не компенсируемых ни дронами, ни различными военными хитростями.

Что делать? Не знаю. Проблема насыщения войск огневыми средствами с чисто технической стороны решается сравнительно нетрудно, потому что есть ряд способов и инструментов, которых во Вторую мировую войну не было. Гораздо лучше обрабатывающая техника, средства автоматизации, имеются интересные технологии и материалы. Эта проблема больше социально-психологическая, требующая отказа от привычной иерархии, привычных методов оценки и ранжирования, весьма значительного перераспределения функций и полномочий, не говоря уже о готовности пробовать.
    yuriy55
    +9
    Сегодня, 04:52
    Вот мы и сделали правильный вывод: не снарядный голод нам мешает, а административный — отсутствие в руководстве грамотных разносторонне образованных людей. Поэтому мы не увеличиваем НДФЛ для богатых до 45%, чтобы эффективнее пополнять бюджет, а выводим смешное число «22» и два часа убеждаем толстосумов на съезде РСПП, что «от большого немножко — не грабёж, а делёжка»...
      Schneeberg
      +7
      Сегодня, 05:31
      Цитата: yuriy55
      отсутствие в руководстве грамотных разносторонне образованных людей
      Как тут не вспомнить пророческие слова тов. Сталина о "кадрах, которые решают все"!
        Million
        0
        Сегодня, 08:00
        У нашего президента постоянная проблема с кадрами.Назначает не профессионалов,а приближенных.
        Хоть был пожарником Гаврила
        Гавриле дали фильм снимать.(с)
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 05:48
      Автор статьи во многом прав.
      Добавил бы, что не было стратегии в планировании затяжной СВО, застарелые догмы прошлого при ведении современных БД, а также очень большой ротации среди высшего генералитета МО и ГШ, кто под следствием, кто на посадках, что не добавляет оптимизма, как военным, так и мирным россиянам.
      Одна из главных причин - политическая воля, основываясь на опыте ведения войны ИРИ против сионистов и мировых агрессоров-террористов янки на БВ.
        paul3390
        -1
        Сегодня, 08:17
        Основная проблема СВО - мы сражаемся с противником, тылы которого на сегодняшний момент неуязвимы. Вооружение и боеприпасы спокойно себе идут потоком из Гейропы, дроны и комплектуху к ним поставляет наш типа стратегический партнёр Китай.. Причем все это доезжает до линии фронта, ибо все важнейшие мосты и туннели целехоньки. Так же оппонент получает разведданные и целеуказание, собираемые и передаваемые шныряющими вдоль наших границ БПЛА. Про связь уж вообще молчу..

        При таких раскладах - какая уж тут быстрая победа...

        Что делать - да то, что показал нам доблестный Иран! Резко поднять цену войны для хозяев бандерлогов, прекратив чертить дурацкие красные линии и играть в договорняки. Чтобы отбить у них всякое желание связываться с нами. Иначе - так можно воевать десятилетиями...
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:07
    Что делать? Не знаю.

    Кто виноват разобрались...что делать на 5 год войны незнаем... belay ...оригинально.То есть долгосрочной стратегии в правительстве России нет...живем одним днем ,на авось.
    Есть предложение по Ленинским заветам ...превратить войну на Украине из СВО в гражданскую войну внутри нацисткого режима Зеленского....используя накопившиеся противоречия.
    Создать украинское правительство в изгнании, дасть ему полномочия и привлечь миллионы украинцев для решения задачи по отстранению от власти бандеровцев...способы и методы выберут люди разбирающиеся в таких делах. what
      север 2
      0
      Сегодня, 05:34
      если и создадут Украинское правительство в изгнании , то во главе с Медведчуком или ему подобными . Не зря ведь его спасали и обменивали . Что касается миллионов украинцев для решения задач по отстранению от власти бендеровцев , то Вы и нескольких десяток тысяч там не наскребёте . Нелюбовь к России там уже как страшный наркотик , и без этой ненависти они уже жить не могут . Где только за рубежом не пересекутся украинцы с Украины с русскими из России -везде украинцы показывает ненависть к русским и России . Даже на спортивных турнирах или там на кинофестивалях . Эти стали ещё хуже немцев в ВМВ . Россия до сих пор как то и непоняла , что за идеология прячется под , в общем то невинно звучащем названием "русофобия ".
        Тот же ЛЕХА
        +2
        Сегодня, 06:56
        "если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение."
    Kvakosavrus
    +1
    Сегодня, 06:34
    Вопрос цены победы от этого не исчезает. Чтобы выиграть, нужно перебить буквально всё боеспособное население бУССР, это миллиона три. Наши потери при этом тоже будут огромны.

    Они могут себе это позволить, так как сохранение оной бУСССР никого не волнует, а вот мы не факт.
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 07:03
      Мало определить какой враг перед тобой. Надо честно ответить на вопрос - можешь ли ты справиться с ним своими силами?
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 06:52
    Любая война-это в первую очередь война двух или нескольких индустрий между собой.Многое,что происходило в годы ВОВ может вызвать удивление.Автор правильно указал на роль артиллерии в годы войны.Но нужны были точные разведданные.Без спутников,без интернета.Задача стояла не подавление определенных точек противника.А сокрушение всего бастиона врага.На Курской дуге участвовало 6000 танкови 4000 самолетов с обех сторон.Сейчас такое количество вряд ли наберется.Дроны никогда не сыграют главную роль в победе над противником.Здесь нужно более глобальное мышление.
    Dart2027
    +2
    Сегодня, 07:05
    Плотность 240-280 орудий на 1 км фронта прорыва.

    В наше время они сами станут мишенями. Артиллерия на СВО после нанесения удара сразу меняет позицию, чтобы не получить ответку.
      К_4
      +3
      Сегодня, 07:18
      Так и в ВОВ так было, нет прикрытия, бомберы разберут позиции махом и не какие-то дроны с гранатами, там полутонные железки на голову будут массово сыпаться. Прикрой сейчас нормально позиции и обстреливай. Массовый артудар на десятки километров в глубь всё в щебень превратит, там дроноводы первыми бежать будут, аж пятки сверкают. Ну а потом можно и пехоту и танки в прорыв, да под нормальным прикрытием авиации. Только вот не делают это, проще людей гробить в точечных уколах.
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 07:39
    Спасибо, Дмитрий!
    Вы подняли серьёзный пласт проблем, открывшихся в ходе этой злощастной СВО.
    Кратко, главные из них:
    1. Ведомость нашей военной науки по отношению к передовым идеям, выдвигаемым противником.
    Это началось ещё с эпохи копирования передовых зарубежных образцов в предвоенные пятилетки, однако тогда во-время был сделан шаг к собственным разработкам на базе полученных знаний. Последним удачным примером следует считать грандиозную задачу от копирования плутониевого опытного взрывного устройства до создания собственного термоядерного оружия. Далее наша военная наука с подачи "органов" всё более сползала к проклятию "цап-царап", вплоть до вытаптывания в корне инициатив отечественных учёных и конструкторов.
    2. Увлечение всевозможными "вундерваффе", которые крайне эффектно смотрятся в проекте, но не эффективны на практике. На разработку подобных идей, как правило, выделяются солидные средства и даётся определённое время, что в условиях тотального поражения государства коррупцией, создаёт целые коллективы "освоителей бюджета", которые начинают ваять всевозможные "неимеющиеаналогов", да ещё с неизбежным сдвигом сроков вправо.
    3. Отсутствие комплексного беспристрасного анализа ситуации лицами, ответственными за развитие Вооружённых Сил, замена этого бесчисленным составлением радужных докладов, жонглированием показателями и размазыванием ответственности за откровенные провалы. Отсюда отчаянный призыв Министра Обороны: "ошибаться - можно, врать - нельзя!". Только практика применения показывает неизменность ситуации.
    Теперь конкретно по ситуации с огневым превосходством.
    Призыв тратить для преодоления вражеской обороны килотонны обычных снарядов упирается в возможности промышленности и логистики с одной стороны и ответные возможности стороны противной. Если эти возможности близки, то сражение неизбежно принимает характер мясорубки, что мы и наблюдаем. Общемировая тенденция к созданию "умного оружия" вызвана как раз стремлением резко сократить затраты вооружения и живой силы, необходимых для решения задач. Причём такие средства, как ПЗРК и ПТУРСы свою задачу блокировки наступательных вооружений на поле боя фактически решили. Равно, как БПЛА решили проблему массового и точного прицельного применения боеприпасов. Однако, подобный набор тактик и средств не может решить задачу глубоких стратегических операций, так как средства поражения фактически доминируют на поле боя, а внезапность в полосе фронта за счёт развития разведывательных возможностей стала фактически недостижима.
    Отсюда следует печальный вывод, что проведение стратегической наступательной операции, приводящей полному разгрому противника и оккупации территории возможна только в условиях:
    - нанесения ослепляющего разведку и целеуказание, лишающего связи командование и выводящего из строя электронику космического удара (причём многократного!);
    - полного и моментального нарушения логистики в полосе обороны и в оперативном тылу путём удара ТЯО по мостам, дамбам, транспортным узлам и завоевание господства в воздухе.
    - проведение аэромобильной операции из глубины сосредоточения с целью захвата ключевых объектов на территории противника, вскрытие путей для продвижения ударных частей сухопутных войск, лишения возможностей переброски войск и манёра наличных сил противника.
    - оккупация и зачистка территории ландвером.
    Как видно из перечисленного требуется проведение полнокровной войны в стиле блицкриг с задействованием всего арсенала наличествующих средств. Остальные стратегии в нынешних реалиях уже непригодны.
    Кстати, если американцы отважатся на наземную операцию в Иране, то можно будет убедиться, что любые искусственные ограничения в применении наступательных средств неизбежно приводят к поражению в подобных операциях.
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 07:43
    Есть правило: "Критикуя - предлагай!". Проблема в материале освещена исчерпывающе. Вариантов или хотя бы, путей решения - ноль. Изменить "мЫшление" руководителей, это задача на десятилетия, если не на века. А нам надо побеждать уже вчера! И да - тупик просматривается уже три месяца как...
    sirGarry
    +2
    Сегодня, 07:46
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Мало определить какой враг перед тобой. Надо честно ответить на вопрос - можешь ли ты справиться с ним своими силами?

    Иногда просто без вариантов! НАДО!!!
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 08:10
      Иногда просто без вариантов! НАДО!!!

      Плюсанул!
      Именно в этом НАДО и заключается смысл Вооружённых Сил. Иначе - бесконечные поиски мотиваций и самооправданий.
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 07:50
    Цитата: Kvakosavrus
    Они могут себе это позволить, так как сохранение оной бУСССР никого не волнует, а вот мы не факт.

    В этом и беда наша! Пытаемся воевать в белых перчатках, забыв, что это население дружно, в едином порыве, убило бы нас без раздумий и сомнений. Убийства и мародёрство в Курской области - пример тому!
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 08:06
    Не стоит путать термин эрзацирование и упрощение.
    Эрзацирование не всегда будет дешевле, а применяется от безысходности.
    Взять например фашистский опыт, их бетонные и стеклянные мины и многое другое. Это происходило от нехватки сырья.
    Упрощение - это в первую очередь меры и направленные на увеличение массовости производства и удешевление.
    Капитализму выгодно эрзац. Потому что из всякого г... можно делать "оружие" И продавать его в войска.
    А упрощение не выгодно.
    Тем более что упрощать? Ведь никто в Т34 не упрощал пушку или двигатель.
    Я про упрощение, а не про модернизацию.
    Проблема не только в количестве взрывчатки, но и в способе её доставки.
    Дроны, особенно разведывательные висят над головой круглосуточно, поэтому заметить скопление сил и средств не составляет труда, а дальше дело других дронов или химарей или ещё чего.
    Так что здесь одним количеством не исправишь. Моё мнение, что тактика должна заключаться в уплотнении боевых порядков, построении сплошной линии ОБОРОНЫ и методичном уничтожении всей инфраструктуры противника - жд дорог, станций, мостов, воды, канализации, света, газа в городах. Удары должны быть круглосуточными и максимально болезненными. Потому что это все-таки война, а не спецоперация.
    А в цеелях гуманности можно вещать в широком диапазоне на территорию украины о своих намерениях по уничтожению вышеперечисленных объектов в режиме 24/7.
    Кто предупреждён, тот вооружён. Это поможет "мирным жителям" хохлорейха понять, что мы наконец НАЧАЛИ.
    AUSSIE
    0
    Сегодня, 08:09
    I have read your article. Yes there are lessons we can still learn from WW2. However, time and warfare has also marched on. The fire deadlock you talk about can also be addressed by FABs with the UMPK. I have seen quite a bit of footage where enemy forces using high rise buildings have been "dislodged" by such FABs.
    Just a thought.
    Another option could be to use the rotary winged aircraft more. From my perception they too have quite formidable firepower and don't get bogged in thick black mud.
    The Russian air superiority should be used more.
    Сергей_К
    0
    Сегодня, 08:25
    Сказанное автором- ТОЛЬКО ЧАСТЬ проблемы! А корень проблемы в системе ОТБОРА кадров..., для управления, практического руководства, инженерных работ, и... ИСПОЛНИТЕЛЕЙ! Ведь до сих пор действует принцип- сын генерала должен быть ...генералом. И тд! Вот эту систему надо сломать! Отбор должен быть по личным качествам, знаниям и практическим навыкам! У нас же кругом- "эффективные менеджеры"...