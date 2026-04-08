«Спасти нерядового Райана»: несколько слов о американской операции по спасению офицера ВВС США в Иране
Достаточно много шума в прессе наделала история с проведением американцами спецоперации в горах Ирана по спасению полковника ВВС, который был одним из двух членов экипажа F-15E Strike Eagle сбитого в небе над Ираном. Операция эта наверняка может стать сюжетом для какого-нибудь американского фильма – самолеты, вертолёты и спецназ долгое время искали его, ведя перестрелки с иранцами и в итоге нашли. Завершилось все благополучно – и полковника и еще одного члена экипажа удалось спасти и эвакуировать.
Некоторые эксперты, правда, поставили успешность американской спецоперации под сомнение, поскольку во время неё ВС США потеряли несколько единиц техники – два транспортных самолёта и один штурмовик A-10 были уничтожены, а несколько вертолётов получили повреждения. Кроме того, у некоторых экспертов возник вопрос – стоило ли из-за одного человека вообще рисковать целой эскадрильей?
Сюжет этот, однако, для Америки совсем не нов: стоит вспомнить, например, фильм «Спасти рядового Райана» где целое подразделение американских солдат погибает ради того, чтобы спасти и вернуть на родину одного бойца. Стоит также вспомнить реальную операцию «Орлиный коготь» по спасению 53 заложников из посольства США в Тегеране – в ходе операции самолёты MC-130E и EC-130E и вертолёты должны были доставить отряд спецназа «Дельта», в точку Desert One в пустыне около города Табас в центральном Иране. Однако та операция завершилась полным провалом.
В принципе операция по спасению офицера по системам вооружения отражает установку американского командования о эвакуации военнослужащих, потерпевших бедствие при выполнении боевой задачи на территории противника. Однако у неё был явный политический подтекст: Белый дом пошёл на большие риски, поскольку если бы Корпусу стражей исламской революции (КСИР) удалось захватить американского пилота, то иранцы устроили бы из данного события мировое шоу, что медийно ударило в том числе лично по президенту США Дональду Трампу. Поэтому на поиски американского полковника были брошены все силы.
Ни о каком пиаре, о чем пишут некоторые блогеры и эксперты, речи не шло – администрации Трампа было крайне важно не дать противнику козыри в руки (что создало бы существенные политические проблемы лично для Трампа). США наглядно продемонстрировали то, что многие армии декларируют, но далеко не всегда готовы реализовать на практике: принцип «никого не бросаем».
Несмотря на то, что американцы понесли потери в технике, можно сказать, что операция завершилась успешно, поскольку полковник был спасен.
США добились полного господства в воздухе
Первое, что хотелось бы отметить – в ходе операции американские транспортные самолёты приземлились в 400 км от границы Ирана с Ираком, всего в нескольких километрах южнее от города Исфахан, где располагаются иранский центр ядерных технологий и иранская авиабаза.
Есть мнение, что США и Израиль имеют полное господство в воздухе над Ираном, а иранское ПВО полностью нейтрализовано. То, что целая эскадрилья самолётов и несколько вертолётов спокойно пролетели так далеко, ясно указывает на состояние противовоздушной обороны ВС Ирана.
Судя по всему, если США захотят высадить десант и захватить какие-то объекты в глубине территории Ирана, они смогут это сделать.
Да, во время операции американцы потеряли два транспортных самолёта MC-130J «Геркулес», которые совершившие экстренные посадки на иранской территории и технических проблем не смогли оттуда улететь, из-за чего были уничтожены своими экипажами. Кроме того, они потеряли штурмовик A-10 и несколько вертолётов. Однако называть из-за этого спецоперацию провалом не совсем корректно.
Ради спасения пилота американский спецназ за несколько часов создал авиабазу в иранском тылу, высадился там, часами кружил на месте падения самолёта и еще и отбивался от отрядов иранской армии. Судя по спутниковым снимкам ВВС США бомбили дороги в провинции Исфахан, дабы помешать иранским военным попасть в район приземления сбитого летчика F-15E.
Генерал авиации Владимир Попов в комментарии газете «Взгляд» признает, что американцы провели по-настоящему масштабную и в какой-то степени уникальную операцию.
Судя по всему, готовить было особо и нечего – классической ПВО в Иране уже давно не существует, поскольку она была уничтожена еще в первые дни войны. Единственное, что представляет угрозу для американских военных это ПЗРК.
Насколько операция была дорогостоящей?
Забавно читать мнение некоторых блогеров и обывателей о том какой страшный, оказывается, удар понес американский империализм, потеряв два транспортных самолёта, древний штурмовик A-10 (на минуточку его производство прекращено еще в 1984 году) и пару вертолётов. Еще забавнее читать о том какие страшные финансовые потери понесли американцы и сколько миллиардов долларов они потеряли – тех самых долларов, которые они сами и печатают.
Стоит напомнить, что во время операции «Буря в пустыне» западная коалиция в первые 36 дней потеряла 40 боевых машин. Потери американцев за время нынешней войны в Иране куда более скромные. Едва ли потери двух самолётов MC-130J Commando II, 4-х вертолетов MH-6 Little Bird (два уничтожены, два повреждены) потерянных в ходе спасения летчиков сбитого F-15E сколько-нибудь критичны для ВС США. Скорее всего эти потери они даже не заметят.
Всего во время кампании против Ирана американцы потеряли около 23 самолётов и вертолётов, что не так уж и много. Также было потеряно около 17 дронов MQ-9 Reaper, однако ставить дроны в один список с пилотируемой авиацией, как это делают некоторые военные блогеры, не совсем правильно.
MQ-9 Reaper – это большие и медлительные беспилотники, сбить которые в принципе не составляет особого труда. Да, они достаточно дорогие, но беспилотник – это всегда расходный материал. Это не самолёт. Если же считать их за потери, то в таком случае следует считать и сколько «Шахедов» потерял Иран.
Перемирие или продолжение войны?
Проблема американцев, собственно, в другом – США и Израиль судя по всему не могут выиграть военную кампанию против Ирана исключительно силами ВВС. ВВС, при этом, со своей задачей полностью справляются – иранское ПВО подавлено, наносятся точные удары по военным объектам и объектам инфраструктуры, политические лидеры уничтожаются.
Однако, несмотря на все это, Иран отказался быстро капитулировать, сделав ставку на бессистемные ракетные и воздушные атаки на Израиль и арабские страны, где располагаются американские базы. Собственно, кроме как запускать ракеты и беспилотники Иран, в военном плане, похоже, больше ни на что не способен. Но вот что с этим делать американцы пока не очень понимают.
Поэтому мнение о том, что Трамп попал в ловушку на Ближнем Востоке отчасти имеет под собой основания – затягивание военной операции в Иране крайне невыгодно американскому президенту. Чем больше растут потери, тем больше усиливаются политические риски для Трампа. Поэтому он постарается завершить операцию как можно быстрее.
Каким образом?
Как автор уже отмечал в материале «Американский десант на иранском острове Харк – вопрос времени?» изначально американцы рассчитывали добиться своих целей без полного уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Ирана (в отличие от Израиля), поэтому не исключено, что они все же попытаются захватить остров Харк, усилить удары по инфраструктуре Ирана и экономически задушить его для принуждения принятия условий.
Трамп хочет добиться контроля над иранской нефтью, а не её уничтожения.
Есть и другой путь – США и Израиль могут приступить к полному уничтожению не только электроподстанций (чем Трамп уже угрожает) но и нефтяной инфраструктуры Ирана, а также всех мостов и важных инфраструктурных объектов (удары по ним начали наносить незадолго до перемирия). Именно с подобными угрозами часто выступал Трамп. В таком случае уничтожив все возможные цели, американцы могут объявить о победе и, следовательно, выходе из войны.
Пока же США и Иран, похоже, пока пошли третьим путём – вместо «гибели целой цивилизации» (чем грозился Трамп) американцы в ночь на 8 апреля согласились на перемирие взамен на отказ иранцев атаковать суда в Ормузском проливе. Пока речь идёт о временном двухнедельном перемирии, во время которого стороны должны прийти к некоему соглашению. Очевидно, что пока что это перемирие является хрупким и может сорваться в любой момент.
Удастся ли этого самого соглашения добиться на данный момент неизвестно – по сути перемирие происходит на фоне требований США о капитуляции Ирана в том или ином виде, чтобы там по этому поводу не писала иранская пресса. Сомнительно, что стороны согласятся на некий компромисс и еще более сомнительно (практически невероятно), что американцы согласятся на условия Ирана. А если соглашение в ближайшие 14 дней не будет достигнуто (а вероятность этого довольно высока) военный конфликт может возобновиться с новой силой и разрастись до такой степени, что в войну против Ирана официально вступят арабские страны.
В заключение следует обратить внимание на один любопытный нюанс – еще в конце марта Трамп заявил, что США ведут прямые переговоры с иранским руководством по условиям окончания войны и главным переговорщиком с иранской стороны является спикер парламента Мохаммад Галибаф. Тогда иранские СМИ официально отвергли эти сообщения, и некоторые даже стали смеяться над тем, что Трамп-де разговаривал сам с собой. Однако теперь выясняется, что главой иранской делегации на переговорах, которые должны пройти в Пакистане, будет…. спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф. Это не может быть совпадением – судя по всему американцы уже давно ведут с ним переговоры. Именно поэтому он еще жив.
