Странное правосудие: почему воронежский суд стал на сторону детей мигрантов, а не местных жителей?

Недавно в Воронеже завели уголовное дело на братьев-программистов, которые защищали 14-летнего школьника от избиения в ТЦ «Галерея Чижова». Речь идет об инциденте, произошедшем в 30 января 2026, когда группа мужчин неславянской внешности напала на 14-летнего русского школьника. Проходившие мимо 17-летние парни не стали за этим просто смотреть и снимать на камеру (как это сейчас часто делают), а вступились за мальчика. В итоге по решению суда они оказались под домашним арестом по обвинению в «групповом хулиганстве с применением насилия», а мигрантов из Таджикистана посчитали «потерпевшими».

Мои дети не смогли пройти мимо. Будучи участниками молодёжного крыла организации «Казачий Спас», они привыкли делом доказывать свою верность принципам чести и защиты слабых. Они предприняли меры, чтобы остановить агрессию и спасти подростка. Но в итоге те, кто затеял драку и избивал 14-летнего школьника, проходят по делу как «потерпевшие». Мои сыновья, которые пресекли противоправные действия, – обвиняемые под домашним арестом,
– говорил впоследствии в видеообращении отец ребят, пытаясь привлечь к этой истории внимание.



Согласно показаниям семьи, видеозаписям и свидетельским показаниям, толпа из пяти-шести мужчин с густыми бородами, с характерной манерой речи агрессивно напала на 14-летнего мальчика. Его били кулаками по лицу и кричали оскорбления в адрес «русских» и «безродных». Два 17-летних брата, проходивших мимо (студенты-программисты, учащиеся в Воронежском политехе), решили вмешаться и помочь школьнику и ввязались в драку. Несмотря на то, что их атаковали первыми лица неславянской внешности, на них завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Возникает закономерный вопрос: почему правосудие становится на сторону мигрантов, а не коренных жителей России?

Этим вопросом различные эксперты и блогеры, на самом деле, задаются уже давно. Однако внятного ответа на него по-прежнему нет – факт в том, что в случае конфликта коренных жителей России и приезжих мигрантов из неславянских стран и полиция, и суд очень часто становятся на сторону последних.

Случай в Воронеже лишь один из многих подобных – например, еще в 2024 году автор сих строк писал о русских подростках в Челябинске, которых сделали крайними в конфликте с подростками-выходцами из Средней Азии и посадили в СИЗО (см. «В Челябинске русских подростков сделали крайними в драке с мигрантами»). Подобное зачастую объясняется тем, что в регионе достаточно сильно влияние различных диаспор, однако аналогичные случаи происходят и в других регионах России.

В том же Воронеже суд, в первую очередь, сосредоточил свое внимание не на мигрантах, избивавших ребёнка, а на русских ребятах, которые поспешили ему на помощь и дали им отпор. Их обвинили в «групповом хулиганстве» еще и с отягчающим пунктом «по мотивам национальной ненависти». Этнические же преступники проходят по делу как потерпевшие.

Объяснить, почему так происходит, достаточно сложно. Кажется, что данные решения нелогичны.

Однако определенная логика во всем этом все же просматривается. Вероятно, решения принимаются в угоду той национальной политике, которая проводится в России, а если быть точным, многонациональной политике, поскольку слова «национальный», «нация» и т. д. уже давно практически вышли из обихода российских политологов и экспертов.

Суть этой многонациональной политики заключается, во-первых, в том, что «соотечественниками» считаются представители любой национальности, имеющие российский паспорт (представители Средней Азии, которые получают российский паспорт в упрощенном порядке и также воспринимаются как часть многонационального народа РФ, хотя у них есть свои национальные государства), а следовательно, с точки зрения законов Российской Федерации гражданин Таджикистана с российским паспортом имеет абсолютно такие же права, как и коренной житель России, имеющий всего один паспорт.

Во-вторых, так как в России процветает политика «дружбы народов», то никаких конфликтов на национальной почве быть не может, а если они и происходят, то исключительно по вине русских националистов и злобных фашистов. Почему? А потому что Россия пытается поддерживать хорошие отношения с теми же Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией, например.

Кроме того, интересы выходцев из стран Средней Азии и Закавказья зачастую представляют диаспоры, которые всегда становятся на сторону своих соотечественников, а интересы русских и коренных народов России зачастую никто не представляет.

Возможно, существуют и какие-то иные объяснения происходящему, но как объяснить то, что гражданка Таджикистана Гульшан Негматова, живущая в Российской Федерации на пособиях, открыто оскорбляет русских в комментариях именно по признаку национальности, но никаких дел из-за разжигания национальной розни никто на неё не заводит?

Как объяснить то, что в Москве недавно открыли клинику для мигрантов «Экинг-клиник» (её директором и учредителем является Эшмурзоев Эркин Абдулазизович) в то время, как в России признаются дискриминационными даже объявления «Сдам квартиру только славянам»? Разве открытие подобной клиники не является дискриминацией? При этом если будет открыта «клиника для славян», то её владельцем немедленно заинтересуются правоохранительные органы и обвинят в экстремизме.


Стоит также обратить внимание на то, что в данной клинике среди процедур значится «хиджама» (кровопускание), хотя еще в прошлом году в Минздраве РФ сообщали о подготовке законодательных инициатив, направленных на ужесточение контроля над данной процедурой в связи с увеличением числа смертельных исходов, поскольку она официально не признана медицинской. Но вот её официально рекламируют, и никто не обращает на это внимания.

Или взять недавний случай, произошедший в Самаре, когда суд решил судить гражданина Таджикистана, стрелявшего в местного жителя, по статье о причинении «лёгкого вреда здоровью» вместо покушения на убийство – как это объяснить?

Столь странное правосудие вызывает у многих вопросы и непонимание, однако оно вполне укладывается в логику национальной политики России, о которой было сказано выше.
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    +92
    29 апреля 2026 04:29
    Странное правосудие: почему воронежский суд стал на сторону детей мигрантов, а не местных жителей?

    Да все предельно просто и понятно всем. Диаспоры или группировки заносят сколько надо и кому надо в судах и прокуратурах , вот и вся причина.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +45
      29 апреля 2026 04:56
      с точки зрения законов Российской Федерации гражданин Таджикистана с российским паспортом имеет абсолютно такие же права, как и коренной житель России, имеющий всего один паспорт.
      Зачем их вообще завозить в Россию ? Пусть в своей стране вахаббитствуют !
      FoBoss_VM
        FoBoss_VM
        +69
        29 апреля 2026 06:01
        Этот вопрос можно задать не мне , а первому лицу государства , определяющему миграционную политику государства . Лично я ввёл бы видовый режим и жесткий контроль , биометрию . За малейшее нарушение административного кодекса депортация всей семьи с пожизненным запретом на повторный съезд. Это очень сильно бы подняло дисциплину в рядах любителей восточных сказок .
        Татьяна
          Татьяна
          +40
          29 апреля 2026 07:02
          У меня был случай летом 2022 года.
          Я ждала автобус на остановке вместе с мигрантами-строителями из средней Азии. Вели они себя шумно и задиристо. Начали приставать к русскому петербуржцу с семьёй. Стали его толкать.
          Я сделала одному замечание, что они всё-таки здесь гости и нехорошо в гостях так себя вести - задираться к местным людям. А молодой человек по-русски мне ответил, что так вести себя они ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО.
          - Интересно, почему это вы так считаете?"- спросила я.
          - Потому что Санкт-Петербург - это наш город, а не ваш! Он находится у вас только во ВРЕМЕННОМ ПОЛЬЗОВАНИИ, - ответил он мне. Вот все эти дома - и он рукой показал на расположенные вокруг хрущёвские и новые жилые дома - это всё будет наше. Мы дома строим вовсе не для вас, а для себя. Мы отом в них жить будем.
          - А куда тогда мы, коренные жители, отсюда денемся?
          В ответ он хитро усмехнулся и двусмысленно пожал плесами.
          - А с чего это вы так решили? Кто это вам это сказал?
          - Так нам Аллах сказал! Так нас учит Коран. Этот город (СПб) и вся Россия будет наша! Ибо это наша земля! А вы здесь лишь временно проживаете. Вам недолго здесь жить и хозяйничать осталось.
          - Вы это серьёзно!
          - Конечно, да!
          - И когда это случится?
          - Скоро!
          - Вы в мечеть ходите? - поинтересовалась я.
          - Да.
          - И сколько Вам лет, если не секрет?
          - Семнадцать! - с гордостью ответил он.

          По-русски этот 17-летний иностранный мигрант из Средней Азии говорил хорошо. можно сказать, что чисто. Явно он - это уже 2-е поколение иностранных мигрантов в России. И наверняка он учится в нашей российской школе.
            Отлавливать таких надо, и на штурм отправлять.
            Пионер1984
              Пионер1984
              +31
              29 апреля 2026 09:18
              ОТлавливать,а потом "притопить" в ближайшем водоёме.
              Zoldat_A
                Zoldat_A
                +32
                29 апреля 2026 10:13
                Цитата: Пионер1984
                ОТлавливать,а потом "притопить" в ближайшем водоёме.

                Не отлавливать, а отстреливать.
                И война эта будет не Гражданская, несмотря на то, что у них у 75% купленные российские паспорта. С этими "гражданами" война будет, со стороны России, освободительная.
                До "черносотенцев" осталось совсем немного. И не знаю, до чего ещё может довести Россию такая "мигрантская политика" наших рукамиводителей. У них пример Европы не перед глазами, не?
                Пионер1984
                  Пионер1984
                  +16
                  29 апреля 2026 10:53
                  Всё как у Данелии в фильме..."правительство на другой планете....."
                AKuzenka
                  AKuzenka
                  +3
                  29 апреля 2026 18:02
                  До "черносотенцев" осталось совсем немного.
                  Чёрная сотня - всего лишь кучка "патриотов" близ охранителей при гаранте. Когда начнётся шухер, они первый свалят отсюда громко крича - Спасайте Россию!
            bayard
              bayard
              +25
              29 апреля 2026 10:15
              Цитата: Бородач
              на штурм отправлять.

              А Вы уверены что они получив оружие позиции врага штурмовать станут ?? Забыли как мобилизация начиналась и куда\на кого они оружие направили ?
              Депортировать необходимо всех , въехавших в Россию за последние 20 лет ! Без сепарирования и разбирания по сортам . Просто за такое поведение - как КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .
              Но именно этого не позволяет сделать вертикаль (британская сетка) , которая это поголовье завозит и воспитывает в своих (британской сетки) мечетях . Уже под 20 миллионов завезли ! А работает даже не каждый пятый .
            Mairos
              Mairos
              +4
              29 апреля 2026 11:18
              Да кто же позволит? Дружба народов же - продолжение советской политики о приоритетном развитии национальных окраин и малых народов. Хочется нецензурное написать, но опять же нельзя.
              IS-80_RVGK2
                IS-80_RVGK2
                +9
                29 апреля 2026 14:12
                Цитата: Mairos
                Дружба народов же - продолжение советской политики о приоритетном развитии национальных окраин и малых народов.

                В каком месте пересекаются миграционная политика в экономических интересах олигархии и советская дружба народов?
                Essex62
                  Essex62
                  0
                  30 апреля 2026 17:27
                  Да ни где не пересекается. Куснуть ещё раз СССР и социализм. А в своем буржуазно- барыжьем глазу бревна не заметить.
                  Все действия башен похожи на умышленное унижение русского самосознания.
            Аскольд65
              Аскольд65
              +9
              29 апреля 2026 13:25
              Цитата: Бородач
              Отлавливать таких надо, и на штурм отправлять.

              Здесь всё работает с точностью до наоборот. Если бы сейчас ребятам было по 18 лет, то их уже бы обрабатывали вербовщики на СВО....Сейчас такое практикуется в отношении попавших под статью сплошь и рядом.
              А этим "новым гражданам" даже необязательно вставать на воинский учёт.
            двп
              двп
              0
              29 апреля 2026 14:52
              С ума сошли? Как таким можно доверять оружие вообще? Им можно доверить только одного "выходца" из Питера.
          Владимир_2У
            Владимир_2У
            +4
            29 апреля 2026 09:22
            Странно, а где ваши обвинения в этом большевиков-коммунистов?
            Татьяна
              Татьяна
              -2
              29 апреля 2026 22:03
              Цитата: Владимир_2У
              Странно, а где ваши обвинения в этом большевиков-коммунистов?

              Вот только тупо троллить Вам меня не надо вашими провокационными вопросами, слепо верующий в вождей М/Л Вы наш пролетарский интернационалист-русофоб "большевик-ленинец", в пользу уже один раз просравших СССР - в 1991 году - вашими коммунистическими перевёртышами из "коммунистов-ленинцев" с сатанистской отметиной на лбу!
              Владимир_2У
                Владимир_2У
                +1
                30 апреля 2026 03:08
                Цитата: Татьяна
                слепо верующий в вождей М/Л Вы наш пролетарский интернационалист-русофоб "большевик-ленинец", в пользу уже один раз просравших СССР

                Т.е. вы выгораживаете Едросов, прямо ведущих миграционной, и не только, политикой, Россию к краху, а русофоб - я?
                Вы ошибаетесь. Именно тот, кто сваливает вину нынешних правителей России на коммунистов-большевиков - именно тот русофоб.
                Потому что именно сейчас самую пророссийскую политику ведут именно коммунисты, а не подавляющее большинство в Думе, да и в принципе у власти - Едросы.
              Essex62
                Essex62
                -1
                30 апреля 2026 17:34
                Это шутка такая?Не смешно, Татьяна . Перевертыши- то как раз ваши ,а не наши. Ну какие- же они коммунисты? Они буржуи - прихватизаторы. Это они и их последователи, (помните я устал я мухожук?),вот это всё в России и организовали. Они в башнях сидят,а не коммунисты- большевики. Если- бы было наоборот узбеки и таджики на краю Советской Империи хлопок и дыни сейчас собирали,а не по Москве и Ленинграду толпами шлялись.
          wlkw
            wlkw
            +3
            29 апреля 2026 11:03
            Где-то я эту историю уже читал, бродит по просторам интерннета
            Mairos
              Mairos
              +1
              29 апреля 2026 11:20
              Просто много похожих случаев на этут тему.
            Татьяна
              Татьяна
              +4
              29 апреля 2026 20:52
              Цитата: wlkw
              Где-то я эту историю уже читал, бродит по просторам интерннета

              Слышали это от меня лично на "ВО" и в моем комментарии от 4 сентября 2023 05:38 к статье на ВО "Когда «новые граждане» России пойдут в армию?" - https://topwar.ru/225160-kogda-novye-grazhdane-rossii-pojdut-v-armiju.html#comment-id-13809853

              Добавлю, что случай этот произошёл на автобусной останове возле магазина "Ашан" для бесплатной безостановочной перевозке покупателей от метро "Парк Победы" до магазина "Ашан" и обратно по адресу: СПб., Проспект Космонавтов, д.14.
              А напротив "Ашана" в то время тогда ещё продолжалось вестись строительство спортивного хоккейного комплекса "СКА Арена", где видимо и работали эти иностранные трудовые мигранты явно из стран Средней Азии.
          AKuzenka
            AKuzenka
            +8
            29 апреля 2026 17:51
            - Так нам Аллах сказал! Так нас учит Коран. Этот город (СПб) и вся Россия будет наша! Ибо это наша земля! А вы здесь лишь временно проживаете. Вам недолго здесь жить и хозяйничать осталось.
            Гарант и его бояре с чиновниками на резню коренного населения отреагируют только тогда, когда случайно под нож ценного специалиста попадёт кто-то из их деток. Не раньше. И то, возможно, он возьмёт баблом. Они уже организованы и мотивированы. Проникли во все низовые и средние сферы управления и поддержания жизнедеятельности городов и страны. Осталось раздать оружие и дать команду. А ведь достаточно пары ампул с БОВ, запущенных в водопровод на водозаборах, как весь город поляжет. Или бацилл там занести. Более чем уверен, что сейчас никакого контроля нет.
        carpenter
          carpenter
          +24
          29 апреля 2026 07:11
          Цитата: FoBoss_VM
          За малейшее нарушение административного кодекса депортация всей семьи с пожизненным запретом на повторный съезд.

          Меня вот это больше всего удивляет. Даже в Прибалтике, мигрант приехавший на работу, не может привозить с собой семью. Отработал контракт, если работодатель доволен его работой, то мигрант может вернуться на второй контракт.
          Гардамир
            Гардамир
            +29
            29 апреля 2026 07:15
            При чем тут дажеприбалтика. В России идет мигрантозамещение. Одних русских на сво, другим создать условия, чтоб сами уехали. А мигрантам все льготы.
            carpenter
              carpenter
              +11
              29 апреля 2026 07:46
              Цитата: Гардамир
              При чем тут дажеприбалтика.

              Я думал у нас плохо, а у вас оказывается, ещё хуже.
            БойКот
              БойКот
              +3
              29 апреля 2026 10:16
              А в чем смысл? Ну сделают из России какойтостан, кому от этого станет лучше? Они же угробят все хорошее, что еще осталось и окажутся снова дома, откуда убежали? Только еще мерзнуть будут.
              Поневоле поверишь в рептилоидов, которы власть захватить хотят (сарказм, если что)
              Essex62
                Essex62
                0
                30 апреля 2026 17:42
                Смысл в том ,что эти защищать русские территории не станут. Приходи и бери всё голыми руками. Рептилоиды не при чем,линия с 91г всё та - же.
                БойКот
                  БойКот
                  +1
                  30 апреля 2026 20:48
                  От кого защищать? В европах ситуация еще хуже, и они исчезнут раньше. В США сравнимо с Россией. Население Китая тоже сокрашается. В то, что миром рулит Африка я как-то не верю, рептилоиды вероятнее laughing
                  Essex62
                    Essex62
                    0
                    1 мая 2026 09:52
                    Точно не от кого? То ,что у нас уже 11 лет гражданская война идет,ими спровоцированная Вы не знаете? Что бандерова остриё этого будущего нашествия ,на ослабленную изнутри Русскую землю. Они не раз уже показывали как они умеют мобилизовываться и заставлять других работать на их интересы. Кого- то ,из этой мигрантской массы по концлагерям,кто- то сам в общий их строй встанет. Вспоминая ВВ2 у наглов это получается прекрасно. За их интересы воевали ,угнетенные ими- же.
                    А русские всегда одни и что будет ,когда нас станет совсем мало?
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            +13
            29 апреля 2026 10:17
            Цитата: carpenter
            Даже в Прибалтике, мигрант приехавший на работу, не может привозить с собой семью. Отработал контракт, если работодатель доволен его работой, то мигрант может вернуться на второй контракт.
            Заметьте - в советское время у нас так и было. Приехал, отторговался или коровник достроил - и домой, к семье.
            А сейчас аулами сюда прут...

            Мало нам проблем? Европа не впечатляет? Это обязательно, в условиях воюющей страны ещё и на эти, европейские, грабли наступать?
            carpenter
              carpenter
              +3
              29 апреля 2026 10:58
              Цитата: Zoldat_A
              А сейчас аулами сюда прут...

              У нас аулами не приезжали, но ехали роднёй. Работали у меня четверо узбеков, один только говорил по русски, он уже работал в Москве. Я его спросил -"откуда они и кто они".
              Он мне - "моя родня мне их навязала и я не мог отказаться, а по русски они не говорят, если даже по узбекски писать не могут, они в школу не ходили".
              Из Средней Азии у нас не прижились, у нас строители высокой квалификации котируются, даже укры на подсобке работают. Но много арабов и эти все работают.
              Grencer81
                Grencer81
                0
                29 апреля 2026 14:48
                Ну, всё таки работают.По крайней мере пока работают.
          Grencer81
            Grencer81
            +2
            29 апреля 2026 14:47
            Потому, что там есть закон, который запрещает ему это делать.
            В России такого закона нет,а что не запрещено...
            А те, кто может принять такой закон, заинтересованы в том, чтобы такого закона не было, ибо им платят за это.
          п-к
            п-к
            +1
            29 апреля 2026 21:34
            Вы разве забыли, что идет замещение коренного населения России в целях повышения демографии?
            carpenter
              carpenter
              +1
              29 апреля 2026 22:16
              Цитата: п-к
              Вы разве забыли, что идет замещение коренного населения России в целях повышения демографии?

              Похоже да, но это идыотизм.
              п-к
                п-к
                0
                30 апреля 2026 00:38
                Если идиотизм, то еще как-то можно понять. А если гораздо хуже?
        Cympak
          Cympak
          +17
          29 апреля 2026 08:26
          Первое лицо государства лично подписывает назначение всех судей.
          kenig1
            kenig1
            +5
            29 апреля 2026 08:38
            Перед тем как уголовное дело попадает в суд, его расследуют следственные органы, а прокуратура вносит коррективы.
        Бородач
          Бородач
          +1
          29 апреля 2026 08:38
          Цитата: FoBoss_VM
          Этот вопрос можно задать не мне , а первому лицу государства , определяющему миграционную политику государства . Лично я ввёл бы видовый режим и жесткий контроль , биометрию . За малейшее нарушение административного кодекса депортация всей семьи с пожизненным запретом на повторный съезд. Это очень сильно бы подняло дисциплину в рядах любителей восточных сказок .

          Лучше сразу чипировать.
        Grencer81
          Grencer81
          0
          29 апреля 2026 14:42
          Этот вопрос следует задавать тем,кто именует себя законодателями,ибо именно через их принятые законы происходит всё это.
          Essex62
            Essex62
            -1
            30 апреля 2026 17:51
            По закону полагается рассматривать дело со всех сторон,с презумпцией невиновности и суд должен выносить приговор только на основании неопровержимых доказательств и не смотря на социальный статус подсудимого. А он так делает? Ну хорошо,пусть эти бородатые тоже имеют российский паспорт,они граждане,но почему органы дознания не докопались до истины и не выяснили кто спровоцировал конфликт и кто на кого напал первым? А суд принял одну из сторон не имея доказательств вины.
      vasyliy1
        vasyliy1
        +29
        29 апреля 2026 06:29
        "Зачем их вообще завозить в Россию ? Пусть в своей стране вахаббитствуют"

        Да потому что кремлевская власть по сути антинародная ,управляется из-за рубежа , и имеет задачу освобождения нашей Родины от коренных народов войнами и невыносимой экономической политикой, вообщем назревает повторение 1917года"верхи не хотят- низы не могут".....
        carpenter
          carpenter
          +12
          29 апреля 2026 07:07
          Цитата: vasyliy1
          "Зачем их вообще завозить в Россию ? Пусть в своей стране вахаббитствуют"

          Мигрант по имени Исломджон устроил гонки с полицией в Москве и сбил трех человек на тротуаре. 19-летний мужчина управлял каршеринговым авто, не имея водительских прав. Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова поинтересовалась, почему у многих иностранцев в России стираются границы дозволенного – и кто вообще выдает таким людям документы для жизни в РФ.
      Ax Yeti
        Ax Yeti
        -2
        30 апреля 2026 14:00
        Нужно кому то работать на низкоквалифицированных работах, вот и завозят. Паспорта части из них выдают потому, что демография плохая. Удивительно, что такие вопросы возникают у взрослых людей.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +9
      29 апреля 2026 06:10
      Сформулировать ответ коротко не получится, а пространная формулировка займёт много ресурсов.
      Начало главной темы, затронутой автором, началось ещё с эпохи Древней Руси, подвергнутой нападениям кочевников, а вплотную вопросом занимался И.Сталин, как Нарком по нац. политике.
      Количество дел, возбуждённых СК и ГП в последние годы с началом СВО против судей и других смежников по цеху чиновников, лишь вершина айсберга о творящемся беспределе в стране.
      Организм правосудия, также как и другие сферы в политике и экономике Отечества нуждаются в срочном излечении от метастаз.
    Zoer
      Zoer
      +28
      29 апреля 2026 06:16
      Цитата: FoBoss_VM
      Да все предельно просто и понятно всем. Диаспоры или группировки заносят сколько надо и кому надо в судах и прокуратурах , вот и вся причина.

      А по-моему всё несколько глубже и хуже. Наши правители душат в зародыше проявления самосознания и объединение Русского народа. А диаспоры и продажность- это просто инструмент.
    Гардамир
      Гардамир
      +11
      29 апреля 2026 06:53
      бехусловно заносят. Вот тоько вспомните. кого мы выбираем из раза в раз, и кто презрительно бросая карандаш сказал, ... За всю историю страны не было правителя откровенно презирающего коренной народ.
      Mraka
        Mraka
        +3
        29 апреля 2026 07:57
        И кто бросил и сказал? Скажите или ссылку дайте.
    красноярск
      красноярск
      +10
      29 апреля 2026 08:47
      Цитата: FoBoss_VM

      Да все предельно просто и понятно всем. Диаспоры или группировки заносят сколько надо и кому надо в судах и прокуратурах , вот и вся причина.

      Может и так. Но, сдается мне, что сейчас, когда за судей взялась прокуратура, уже скольких уволили, воронежские судьи вряд ли рискнули бы пойти на это.
      Тут скорее телефонное право, звонок с самого верху представителя президента, курирующего тему мигрантов. В свете проводимой миграционной политикой - исламизацией России.
      Наказание невиновных - сигнал русским - не смейте трогать мигрантов, чтобы они ни вытворяли.
    Reptiloid
      Reptiloid
      +3
      29 апреля 2026 09:23
      , Диаспоры или группировки заносят сколько надо и кому надо в судах и прокуратурах , вот и вся причина.

      Конечно, у диаспоры материальных возможностей больше, чем у человека. И при этом характеристику дадут, что эти все слабые здоровьем, с болезнями и добрые хорошие.
      Гардамир
        Гардамир
        +9
        29 апреля 2026 09:32
        парадокс в том. что с одной стороны вы правы. А с другой если бы тот от кого зависит жизнь в стране был патриотом, то ничего подобного бы и не было.
        Reptiloid
          Reptiloid
          +3
          29 апреля 2026 09:59
          Видите ли, эта правота не радует меня совсем. Я просто пояснил, почему. Но сама ситуация ---- есть объединения по национальным для иностранцев. А для русских нет. Значит и их объединений быть не должно. К тому же мы видим, что часто какие-то нац. кружки превращаются в террористические или антироссийские. Например 1-1,5 года назад как раз руководитель укропесен, 50летняя, уговорила своего нового русского мужа 60лет готовить терракт на Ж/д. Это на ДВ было. Микроавтобус со В/ В. Подобных примеров было неоднократно
    Венд
      Венд
      +1
      29 апреля 2026 10:11
      Цитата: FoBoss_VM
      Странное правосудие: почему воронежский суд стал на сторону детей мигрантов, а не местных жителей?

      Да все предельно просто и понятно всем. Диаспоры или группировки заносят сколько надо и кому надо в судах и прокуратурах , вот и вся причина.

      Российские суды независимы от государства, но зависимы от диаспор и коррупции. Реформировать надо судебную систему в России
      Essex62
        Essex62
        -1
        30 апреля 2026 17:58
        Реформировать башни надо. Это уже следствие.
    Panin (michman)
      Panin (michman)
      +1
      29 апреля 2026 13:23
      Цитата: FoBoss_VM
      Странное правосудие: почему воронежский суд стал на сторону детей мигрантов, а не местных жителей?

      Да все предельно просто и понятно всем. Диаспоры или группировки заносят сколько надо и кому надо в судах и прокуратурах , вот и вся причина.

      Недаром Краснов начал чистку судейского корпуса. А вообще для этого должен быть суд присяжных.
      сергей фонов
        сергей фонов
        +2
        29 апреля 2026 18:17
        "Недаром Краснов начал чистку судейского корпуса."

        А Вы батенька однако оптимист.
    сергей фонов
      сергей фонов
      +2
      29 апреля 2026 18:11
      Может заносят, а могут и не заносить. Достаточно намекнуть на то что адрес и семейное положение чиновника известно. Кто может его защитить? правильно никто. Так что это решение не только про деньги, это и про системный кризис, и про бессилие. Чтобы произошли изменения нужны не популярные решения. Иначе изменений можно ждать долго, как ждали гибкий планшет "от Чубайса", чем это закончилось все, надеюсь, знают.
    sgrabik
      sgrabik
      0
      29 апреля 2026 18:11
      Вот пи...сы продажные, и даже после этого кто то всё ещё по прежнему будет тупо утверждать что у нас самые честные и независимые органы правосудия.
    Shelest2000
      Shelest2000
      +2
      29 апреля 2026 20:28
      Да все предельно просто. Гражданин Путин со товарищи, создали русофобское государство, где русским место на заднем дворе. Одна ст.282 сразу получила название "русская".
      Еще объяснения нужны? Его цитата всё объясняет.
    james
      james
      0
      30 апреля 2026 08:08
      Не только заносят, но и угрожают тем, включая и членов семьи, кто пытается действовать по закону. А государство не в силах, да и не пытается защитить тех кто стоит на страже закона
    vadimN
      vadimN
      -1
      30 апреля 2026 11:30
      Цитата: FoBoss_VM
      Странное правосудие: почему воронежский суд стал на сторону детей мигрантов, а не местных жителей?

      Да все предельно просто и понятно всем. Диаспоры или группировки заносят сколько надо и кому надо в судах и прокуратурах , вот и вся причина.

      СМею предположить ,что не вся! Государством уже открыто проводится политика замещения коренного населения и исламизации страны. Множество источников указывает, что негласные (а зачастую уже и официальные) распоряжения по этой теме исходят из Администрации президента. Называются фамилии конкретных чиновников АП, продвигающих эту политику. Вот эти распожения или "рекомендации" и принимаются к исполнению всевозможными госорганами по всей территории страны. Коррупция, конечно же, имеет место быть. Но, чтобы равномерно по всей территории страны и в самых разных случаях!? Это возможно только при целенаправленном административном давлении на всех и вся. На фоне болтовни проводится глобалистская политика в ущерб коренным народам.
  turembo
    turembo
    +22
    29 апреля 2026 04:32
    Это какой то позор (с). Забавно что в этой ситуации не упоминается ни организация "Казачий Спас", ни всякие Русские общины, которые сначала вроде выступали за местное население и против миграции, а потом занялось какими то рейдами, патрулями и прочими. Просто был свидетелем как такой "отряд" в масках пристал к парню за цветные волосы. То есть там где эти организации должны защищать исконно русское население в очередной раз образовался вакуум. На счет национальной политики я честно удивляюсь терпению нашего народа, пока государствообразующая нация каждый день теряет население, идет активное импортозамещение, видимо хоть с этим наши политики справляются. Но это откровенный путь не то что в никуда, это путь разрушения государства. В СССР была такая статья вредительство, причем иногда буквально за сломанный станок, интересно что бы дали за сломанное государство...... По идее мигрантов-зачинщиков с чемоданами домой, и всю родню, без права вернуть в РФ. Ребятам как минимум благодарность и пожать руку на самом высоком уровне, остальные варианты не приемлимы!
    Добрый злыдень
      Добрый злыдень
      +6
      29 апреля 2026 07:52
      Цитата: turembo
      На счет национальной политики я честно удивляюсь терпению нашего народа,

      Из-под нас украли страну и подарили вахабитам. Мы слишком поздно это заметили. Думаю, точка невозврата уже пройдена.
      Гардамир
        Гардамир
        +13
        29 апреля 2026 09:04
        Антисоветчики. любыт спрашивать почему мы не вышли защищать Союз. Вот не сейчас почему никто не выходит защищать Россию.
        Panin (michman)
          Panin (michman)
          +1
          29 апреля 2026 13:28
          Цитата: Гардамир
          Антисоветчики. любыт спрашивать почему мы не вышли защищать Союз. Вот не сейчас почему никто не выходит защищать Россию.

          А Россия распадается на независимые государства? Для начала надо убрать из конституции понятие "разжигание национальной розни", которое можно толковать весьма широко, иначе будет как в Америке, когда негры победили белых и ставили их на колени.
          Гардамир
            Гардамир
            +3
            29 апреля 2026 15:27
            Дело в том, что тогда мы просто жили и не обращали на такие как нам тогда казалось мелочи. Ведь это Россия первой в 1990г, заявила о суверенитете. Потом после августовских событий 1991, уже все стали заявлять. но нам в РСФСР, казалось Союз существует. А после Вискулей, уже было поздно.
            Вот и сейчас, пока кажется ничего страшного не происходит. А когда случится, уже будет поздно.
  АА17
    АА17
    +22
    29 апреля 2026 04:42
    "Суть этой многонациональной политики заключается, во-первых, в том, что «соотечественниками» считаются представители любой национальности, имеющие российский паспорт (представители Средней Азии...."

    Что то не понятное творится...
    "Депутаты отозвали проект лишения гражданства за отказ от воинского учета."
    Странный поступок депутатов Госдумы в преддверии выборов осенью.
    Mazunga
      Mazunga
      +9
      29 апреля 2026 06:45
      Почему странный))? Дружбонародный, диаспоры своё йок сказали идепутаты прислушались к воле народа.
    shtatsov
      shtatsov
      +4
      29 апреля 2026 07:32
      Вот поэтому на выборы пойду. Предварительно узнаю все о кандидатах. Достали все эти идиоты в Думе- Милоновы и другая . Если кандидат воевал, имеет ранения, или , не дай бог стал инвалидом,- я за него проголосую! Если генерал, чиновник - Нет! Генерал-за которого я возможно проголосую, это единичные фамилии, слишком много среди них оказалось дураков и мясников. Не на партии надо смотреть, они все белые и пушистые! Среди депутатов ГосДуры тварей среди коммунистов, оказалось не меньше, чем в партии власти, а то и больше, есть такое ощущение! Выбирать надо людей!
      Добрый злыдень
        Добрый злыдень
        +7
        29 апреля 2026 08:11
        Цитата: shtatsov
        Выбирать надо людей!

        Если бы от выборов что-либо зависило, нас бы к ним и близко не подпустили!
        (С) Марк Твен
      АА17
        АА17
        +4
        29 апреля 2026 08:29
        Вот поэтому на выборы пойду... Выбирать надо людей!


        Власти не важно, как Вы проголосуете.

        Власть добьётся своего запланированного результата в любом случае. Для достижения этого результата сделали 3 - х дневное и электронное голосование.
        Для Власти важно, чтобы Вы пришли на избирательный участок или зарегистрировались при электронном голосовании.
        Участие в выборах это акт подтверждения легитимности Власти со стороны граждан.
        Гардамир
          Гардамир
          +4
          29 апреля 2026 09:12
          Я верю в коллективное сознание. Пожалуйста пример. Три четверти из проголосоваших. высказались за сохранение СССР. В тоже время все триста миллионов граждан СССР мечтали о рынке. Наши мечты исполнились.
          Теперь все говорят, что на выборах все равно будет не по нашему. Мечты исполнятся. Менятся начнет, только тогда когда все захотят изменений.
          АА17
            АА17
            +2
            29 апреля 2026 09:49
            ...Теперь все говорят, что на выборах все равно будет не по нашему. Мечты исполнятся. Менятся начнет, только тогда когда все захотят изменений.


            Уважаемый, Гардамир

            С Вами согласен.
            Изменения в России возможны. Но..., Выборы здесь ни причём.

            Уже как-то писал.
            Чтобы всё изменилось нужно желание всего народа, хотя бы большей его части. Вот тогда это желание может обрести материальную силу, чтобы всё изменить.
            Гардамир
              Гардамир
              0
              29 апреля 2026 09:54
              Чтобы всё изменилось нужно желание всего народа, хотя бы большей его части. Вот тогда это желание может обрести материальную силу, чтобы всё изменить.

              Вот именно. Только многие живут в каком-то виртуальном мире. Приписывают политикам свои фантазии и надеются, что сейчас ух. Но это уж виртуальное. Поэтому многие о переменах, даже не задумываются.
            Ст. К
              Ст. К
              -1
              29 апреля 2026 23:28
              Вот же, ей-Богу.... Выборы действительно не при чём, якобы центральная роль этой процедуры, на деле надувательской ширмы, придумана ещё в буржуазных республиках:))
              Власть в СССР была системой "советов народных депутатов" -- а единственно правильно с 36-го по 77-й год: "советов депутатов трудящихся". Именно с тех пор, как коренное по смыслу -- "трудящийся" выхолостили на (здесь) политически бессмысленное "народный" -- о каком идейном понимании "коммунизм- социализма" в КПСС можно говорить?!
              Итак, никогда никакой т.н. "народ" политически не существовал, а всегда были -- выборные от него представители. При царях сословные, при большевиках -- от трудовых коллективов. Поэтому и т.н. "выборы" есть фикция, так они не имеют никакого сущностного содержания. Мнение частного человека ничтожно даже о самом себе, что же он может помыслить о делах государственных? Для этого он и должен сначала проникнуться сознанием своего "представительства"
              Конечно, большевики не безгрешны и про белые перчатки всё понимали. Придумали захват власти в октябре 17-го, только чтоб запрятать действительный силовой кидок -- срыв Учредительного собрания "для определения государственного устройства России" и последующее затирание самой памяти о нём... Что ж, пожалуй, на тот момент и в тех обстоятельствах , говоря словами Ленина:"попытка, прямая или косвенная, рассматривать вопрос об Учредительном собрании с формальной юридической стороны, в рамках обычной буржуазной демократии, вне учёта классовой борьбы и гражданской войны", то что она была решена т.н. "разгоном" было печально, но неизбежно.... Но НИЧТО не силах отменить действительного формального нарушения преемственности в передаче государственной власти в моменте перехода от "списков партий, существовавших до пролетарски-крестьянской революции"!
              И вот вам диалектика истории, как её любил Ильич:) -- то, что могло погубить революцию -- сейчас единственное, что может спасти её. Как хотите, но т.н. "народ" должен "перетрахнуться":)) (и никто сверху не поможет!, а наоборот...) по действительно политически-желательно-трудовым сообществам и.... потребовать созыва ОТЛОЖЕННОГО Учредительного собрания для, наконец, определения государственного устройства России. И только тогда станет ясно кому и как на Руси жить.
          Seneka
            Seneka
            +1
            29 апреля 2026 10:17
            Кто ненавидит богатых? - все подымают руки , Кто хочет стать богатым?- те же все подымают руки wink
      Mazunga
        Mazunga
        +2
        29 апреля 2026 09:58
        это наивно)) выборы просто ширма рисуют результат который нужен и все
      turembo
        turembo
        +6
        29 апреля 2026 09:59
        Не забывайте что вы можете проголосовать за одних людей, а в думу по спискам пройдут совсем другие. У меня отец так за Захара Прилепина голосовал, а тот от мандата отказался, кому дали не понятно...
        shtatsov
          shtatsov
          0
          29 апреля 2026 10:13
          Я понимаю что выборы у населения не очень популярны. Но я не виже ни одного другого предложения. У всех на уме революция вертится! А вы просто еще раз историю поизучайте! Революция! Это развал страны и море крови! Если есть другие методы, то они называются Опричнина и Репрессии! Мнение царя по этому поводу известны. Пора ему уже на ЗАСЛУЖЕННЫЙ покой. Следующий лидер должен быть жестче!
          Владимир М
            Владимир М
            +1
            29 апреля 2026 11:08
            Сложность вся в том, кто будет исполнять роль Опричнины? Опричнина должна не только заниматься грабежами и мародерством - это всего лишь приятный бонус для нее, но и защищать царя, и иногда воевать за Отечество. Со вторым и третьим все сложно, так по крайне мере говорит наша действительность. Армия на эту роль однозначно не подходит, с этой ролью мог справиться Пригожин....
            После выполнения своей роли Опричнина подлежит жёсткой, даже жестокой ликвидации.
    Panin (michman)
      Panin (michman)
      +1
      29 апреля 2026 13:29
      Цитата: АА17
      "Суть этой многонациональной политики заключается, во-первых, в том, что «соотечественниками» считаются представители любой национальности, имеющие российский паспорт (представители Средней Азии...."

      Что то не понятное творится...
      "Депутаты отозвали проект лишения гражданства за отказ от воинского учета."
      Странный поступок депутатов Госдумы в преддверии выборов осенью.

      А вам нужны рядом в окопе личности с непонятным вероисповеданием?
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +20
    29 апреля 2026 04:42
    Столь странное правосудие вызывает у многих вопросы и непонимание, однако оно вполне укладывается в логику национальной политики России, о которой было сказано выше.

    Наш царь батюшка часто проводит совещания и собрания с правоохранителями...присмотритесь к ним там вы увидите ответы на многие вопросы.
    На таких корпоративных совещаниях даются и пишутся внутренние документы для исполнения должностными лицами как вести служебную деятельность в отношении наших граждан и мигрантов. smile
    Далее... ситуация когда у краснодарского судьи силовики изьяли 36 кг золота говорит о глубоком кризисе судебной системы...что же тогда в закромах других судей можно найти?
    Далее ведомство Колокольцева заточено на охрану общественного порядка...а не на защиту граждан России персонально...помните об этом(это ярко проявилось в Крокусе).
    Далее... и это самое главное...интересы правящего класса России и простого народа в нашем обществе не совпадают в принципе...отсюда и такие противоречия в национальном вопросе. request
    Огорчу формучан ... улучшения здесь не будет...противоречия носят классовый характер...пока существуют касты избранных и классы буржуев и дворян будут классовые войны...и ничего с этим нельзя будет поделать.
    Добрый злыдень
      Добрый злыдень
      +2
      29 апреля 2026 08:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Огорчу формучан ... улучшения здесь не будет...противоречия носят классовый характер...пока существуют касты избранных и классы буржуев и дворян будут классовые войны...и ничего с этим нельзя будет поделать.

      Один из методов политиков - разделяй и влствуй. Вот и разделили население.
  Велизарий
    Велизарий
    +21
    29 апреля 2026 05:08
    Автор мастер задавать вопросы на которые он сам знает ответы.
    1) Судебная система в РФ не существует как таковая.То что есть даже пародией на суд назвать нельзя.Там даже нечего реформировать.Ее придется создавать заново.С нуля.
    2) Почему суды приняли сторону мигрантов ?
    а) Потому что таково политическое указание начальства.
    б) Потому что диаспоры заносят деньги и "решают проблемы"
    Mazunga
      Mazunga
      +2
      29 апреля 2026 06:51
      Да это обычный очередной тест)))фофыздов-экстремиздов ищут среди форумчан)))
  Remember
    Remember
    +10
    29 апреля 2026 05:23
    Превратили страну в страну терпил, им тут не жить , их Испания ждет с хорошими домиками и теплым морем.
  Кепервеем72
    Кепервеем72
    +6
    29 апреля 2026 05:32
    Всех мигрантов домой или закрытые общаги, как делает Газпром и пр. Выпускать этих зверьков на улицы это преступление. "Элита" живёт в охраняемых поселках, им пофиг кто там избивает и насилует. Пожалуйста напечатайте данные по преступлениям с насилием. Мы всем ужаснемся. Вопрос уже перезрел. Что-то я не слышал чтобы насилие со стороны мигрантов было совершено в адрес дочек Путина и пр.
  carpenter
    carpenter
    +14
    29 апреля 2026 05:42
    Однако внятного ответа на него по-прежнему нет – факт в том, что в случае конфликта коренных жителей России и приезжих мигрантов из неславянских стран и полиция, и суд очень часто становятся на сторону последних.

    Ответ есть, но в стране капитализма, где 150 олигархов имеют денег столько, сколько остальные 150 миллионов россиян, уже русского человека смешали с грязью, а безродного и безграмотного «спеца» поставили на голову выше. Страна где закончились сварщики и токаря, где мигрант имеет прав больше, это уже не нонсенс, а пандемия.
    Вот тут Питин говорил о усилении угроз терроризма в стране. А его создают мигранты, залёгшие в спячку, а их только в Москве около 3-х миллионов. А если они среднеазиаты обьединяться с селюками, то страшно представить последствия.
  Severok
    Severok
    +8
    29 апреля 2026 06:01
    Россия и правосудие, в современное время, понятия несовместимые.
  Владимир М
    Владимир М
    +14
    29 апреля 2026 06:10
    Диаспоры-нац ОПГ стали реальной властью на местном уровне.
    Эта такая мина заложенная под устои Государства, что когда рванет мало не покажется.
    И возникает извечный русский вопрос - "кто виноват и что делать"...
    Валить все на "англичанку" уже не получается.
    Есаул
      Есаул
      +5
      29 апреля 2026 09:28
      У России много врагов, в том числе сионисты.
  Николай Малюгин
    Николай Малюгин
    +7
    29 апреля 2026 06:13
    Самое страшное заключается в другом.У нас один язык,а мы перестаем друг друга понимать.Было мифологическое государство,которое погибло,потому что люди говорили на разных языках.Они просто не понимали друг друга.Но мы то говорим на одном языке.То,что происходит с мигрантами-это снежный ком,который спускаясь с горы придавит каждого.Страшно за детей,внуков,правнуков.
  Zoer
    Zoer
    +15
    29 апреля 2026 06:13
    Дэк, тут всё просто. Наши голые правители больше всего боятся пробуждения самосознания и объединения Русского народа, вот и гасят всё это просто в зародыше.
    ученый
      ученый
      +15
      29 апреля 2026 06:34
      Цитата: Zoer
      Наши голые правители больше всего боятся пробуждения самосознания и объединения Русского народа

      Вы правы. Наглядный пример начало СВО через 8 лет после геноцида русских на украине. В Кремле поняли, что если не сбросить градус напряженности в обществе можно лишится власти и доходов с грабежа ресурсов. Поэтому самых сознательных решили направить на войну, назвав ее СВО. Аналогично поступили и в Киеве, что бы уменьшить число бандеровцев способных выйти на очередной майдан. Фактически в Кремле и на Банковой преследуют одни и те же цели - сохранить власть. Поэтому ни один из приближенных к Зеленскому, как и он сам за 4 года не пострадал даже случайно, в том числе и те кто в РФ официально судом признан террористами.
  Vitaly.17
    Vitaly.17
    +12
    29 апреля 2026 06:17
    14 летний школьник, за которого заступись русские программисты или пропал или дал показания, что он просто мирно беседовал с таджиками, следов побоев с него тоже ни кто не снимал. Не просто так они с ним возились и наверняка напугали не только его, но и родителей. А раз нет школьника, значит и не было повода ввязываться в драку. Общественности и адвокатам нужно выходить на родителей этого парня и требовать с них заявление.
    Не зря говорят, не делай добра и не получишь зла.
    Вопрос в другом, почему Россия вообще сотрудничает с государством в котором в 90-х русских просто убивали, угрозами выкидывали из домов. Геноцид русскоязычного населения в странах средней Азии продолжается до сих пор. Но они продолжают оставаться друзьями для Кремля. Хотя даже из элементарной статистики миграции русских можно сделать выводы, что дискриминация и нацизм в этих государствах процветает на много сильнее чем в той же фашисткой украине. Это не говоря уже о законах в которых конституционно закреплено положение о "титульной нации". Значит все остальные национальности второго сорта. В российской конституции, например такого нет.
    Более того недавно в Казахстане в новой конституции статус русского языка понизили до с равного уровня наряду с другими.
    Не понимаю странного желания Кремля заигрывать с нацистами в Средней Азии и предъявлять претензии нацистам на Украине. А еще кто то жаловался в Москве на двойные стандарты.
    Владимир М
      Владимир М
      +9
      29 апреля 2026 06:30
      Общественности и адвокатам нужно выходить на родителей этого парня и требовать с них заявление.

      Вообще-то родителей этого парня можно понять - кто потом их защитит от диаспоры.
    agk1982
      agk1982
      +4
      29 апреля 2026 09:18
      Не понимаю странного желания Кремля заигрывать с нацистами в Средней Азии

      Это не "странное желание", это целенаправленная политика "смотрящих" за Россией - истощение, ослабление ... развал
    Zymran
      Zymran
      -2
      Вчера, 11:08
      Более того недавно в Казахстане в новой конституции статус русского языка понизили до с равного уровня наряду с другими.


      Не наряду с другими, а наряду с казахским
  A.A.G.
    A.A.G.
    +5
    29 апреля 2026 06:24
    Сперва (давно это было) - непонятно.
    Потом, - тошно.
    Противно.
    Страшно.
  A.A.G.
    A.A.G.
    +6
    29 апреля 2026 06:36
    Какие одухотворëнный лица за решëткой!...
    Не националист... Но, после таких "случаев" жалею, что не кинолог нынче в ГУФСИН, - не сдержал бы пса от... " немотивиравонной агрессии... ".
    Понимаю, - проблема серъëзнее, глубже, - в судах, в тех, кто над ними...
    Увы, - даже бояться уже нет смысла...
    Приспосабливаться?! Многие так и делают. Некоторые, - успешно.
    ... Противно... И не только потому, что уже не смогу...
  Гардамир
    Гардамир
    +3
    29 апреля 2026 06:45
    Какое экспрессивное слово можно использовать в написани комментария. Оказывается эта клиника в двухстах метрах от моего дома.
  кукс
    кукс
    +5
    29 апреля 2026 07:08
    Социально экономическая формация у нас какая? Капитализм
    Правящим классом является кто? Капиталист
    Бенефициарием текущей иммигрантской политики является кто? Капиталист
    Законы и судебная практика при таких раскладах будет защищать чьи интересы?
  Владимир_2У
    Владимир_2У
    +5
    29 апреля 2026 07:11
    А что тут сказать, если верить некоторым комментаторам, то на четвёртый десяток лет существования РФ во всём виноваты большевики-коммунисты. А вовсе не правящие структуры.
    Кстати, если эти самые власть имущие воображают, что в случае бунта "тожероссиян" они отсидятся, то сильно ошибаются. Если их не перевешают, то обдерут как липку на Западе - тех кто успеет свалить.
  Slon_on
    Slon_on
    +10
    29 апреля 2026 07:15
    Если собрать до кучи уничтожение домашнего скота, мутки с соцсетями, мигрантский беспредел, и главное - неясные сроки окончания СВО, то складывается впечатление, что готовится какая-то грандиозная пакость.
    agk1982
      agk1982
      +2
      29 апреля 2026 09:23
      Догадайтесь с трёх раз какая? Для преодоления кризиса и списания долгов Хозяевам "смотрящих" за Россией нужны её ресурсы. А "смотрящие", когда здесь Ад начнётся на персональных джетах улетят в страны Хозяев к счетам, виллам и тёплым морям.
  Гардамир
    Гардамир
    +2
    29 апреля 2026 07:22
    Вот я не понимаю слово многонациональность. Я родом с югозапада Кировской области. У нас в едином Советском Союзе мы жили вместе, марийцы, чуваши. удмурты, казанцы.
    AdAstra
      AdAstra
      +2
      29 апреля 2026 12:50
      А "казанцы" это кто, татары?
      Гардамир
        Гардамир
        0
        29 апреля 2026 15:21
        Ну это мой бзик. Потому что, если вспомнить рассказы Льва Николаевича. то все жители Кавказа - татары. По моему тогда всех мусульман называли татарами. Вот я для себя татар из Татарстана, называю казанцами.
    Doccor18
      Doccor18
      0
      29 апреля 2026 13:13
      Что интересно, в советском паспорте была графа "национальность", но мало кого она интересовала, сейчас подобной графы нет, но столько внимания к этому...
  Julian123
    Julian123
    +1
    29 апреля 2026 07:34
    Jestem z Polski i u nas jest to samo ukraincy mimo że przeważnie są agresorami przez sądy i policję traktowani są jak ofiary
  Stas157
    Stas157
    +2
    29 апреля 2026 07:37
    . Возникает закономерный вопрос: почему правосудие становится на сторону мигрантов, а не коренных жителей России?

    Потому что Басманное правосудие распространилось на всю страну. Это когда решения, зависимы от властей, игнорируют законность и служат политическим или экономическим интересам.
  shtatsov
    shtatsov
    -1
    29 апреля 2026 07:43
    Цитата: Slon_on
    Если собрать до кучи уничтожение домашнего скота, мутки с соцсетями, мигрантский беспредел, и главное - неясные сроки окончания СВО, то складывается впечатление, что готовится какая-то грандиозная пакость.

    Наверху похоже возня под ковром идет. Все это внешние проявления. А цели СВО провалились! Не будет денацификации и демилитаризации военным путем. Теперь только если Великая депрессия, которая уже началась, если все развалит на Западе, то тогда возможно мы сможем доделать начатое. А так , надо признать у ВВП не получилось, так же как и с БРИКС. Люди не все могут, даже глава государства. У него тоже есть ошибки.
  Million
    Million
    +3
    29 апреля 2026 07:51
    Наерное,крепко держат за тестиклы нашу власть хозяева бывших братских республик.
    "если что-мы под американцев ляжем"-такой у них аргумент?
    Metallurg_2
      Metallurg_2
      +2
      29 апреля 2026 08:30
      Да и пусть ложатся. Может получат удовольствие. Лучше вообще без союзников, чем с такими союзниками.
      Гардамир
        Гардамир
        +2
        29 апреля 2026 09:20
        Из врагов надо уметь делать нейтралов, из нейтралов союзников. Пока же эти умеют делать врагов.
        Doccor18
          Doccor18
          +1
          29 апреля 2026 13:07
          Цитата: Гардамир
          эти умеют делать врагов.

          Хозяева капитала вполне умеют договариваться, если необходимо, но не умеют дружить. Пока видим, что договариваются и богатеют все хозяева...
  Вадим С
    Вадим С
    +10
    29 апреля 2026 07:52
    Пока в стране не сменится власть, или её не сменят, будет только хуже, во всём! Это понятно уже даже самым недалёким. Очень надеюсь что увижу эти самые перемены!
    Владимир М
      Владимир М
      0
      29 апреля 2026 08:50
      Только вся проблема в том, что перемены уже не возможны без потрясений, слишком все запущено...
      Гардамир
        Гардамир
        +7
        29 апреля 2026 09:25
        На досуге фантазирую, в духе школьного сочинения, Если я завтра стану президентом. Страшно становится. Этот всю страну утыкал минами, которые неизвестно когда начнут взрываться.
        Doccor18
          Doccor18
          0
          29 апреля 2026 13:04
          Цитата: Гардамир
          Если я завтра стану президентом.

          Не станете, по этому поводу не бойтесь.
          Бойтесь по всем остальным поводам...
    agk1982
      agk1982
      +2
      29 апреля 2026 09:26
      Просто так по-хорошему уже не получится. Их ведь не так просто сюда завозят миллионами по всей стране. И по всей Европе тоже. Видимо в сочетании с приближающейся бол. войной готовят полное переформатирование Европейского континента.
      Doccor18
        Doccor18
        0
        29 апреля 2026 13:02
        Цитата: agk1982
        Видимо в сочетании с приближающейся бол. войной готовят полное переформатирование Европейского континента.

        Самое интересное, что и большой войны уже не нужно, чтобы "отформатировать" тот или иной континент/страну. Просто системно вдолбить чуждые местным понятия, привить деструктивные манеры поведения и массово открыть границы для чужых народов. А далее просто ждать и наблюдать...
        agk1982
          agk1982
          0
          29 апреля 2026 13:11
          Война - катализатор. У них - время подпирает.
          Doccor18
            Doccor18
            0
            29 апреля 2026 13:30
            Цитата: agk1982
            У них - время подпирает.

            А кажется, что не у них, а у всех других... А у них, видимо, всё по плану.
            agk1982
              agk1982
              -1
              29 апреля 2026 13:46
              Нет. Там и долги колоссальные и процессы гниения и распада идут вовсю. Всё это надо как-то и на кого-то списывать, куда-то выталкивать вовне. Они там - "такие". Церемониться, комплексовать не будут. Война - проверенный в 20 веке механизм решения проблем англосаксов за счёт Европы. А если работает, то зачем менять?
              Doccor18
                Doccor18
                -1
                29 апреля 2026 13:55
                Перманентно множество мелких конфликтов, но глобальная война вряд ли. Да и против кого? Китая? Да слишком дорого/хлопотно, можно и другими способами. Долги? Да кого они волнуют всерьёз? Количество долларовых миллиардеров впервые в истории перевалило за 4 тыс. И им не нужны атомные грибы у особняков. ИИ вполне буднично пошлёт крылатую ракету или дрон в форточку неугодного в любой точке мира, а если нужно, на национальной розне опять сыграют и зальют кровью очередной регион Земли...
                agk1982
                  agk1982
                  -3
                  29 апреля 2026 14:02
                  Каких мелких? Нам в глаза говорят о войне против России в Европе года через 2-3.
                  Нынешняя сво вообще один из крупнейших конфликтов после ВМВ. Даже наверное масштабнее вьетнамского 60-70-х?! Заодно им надо понижать уровень жизни, потребления и числ. населения. Все крупнейшие идеологи Запада об этом открыто говорят уже давно - Шваб, Гейтс. Мелкий им уже не нужен.
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    +2
    29 апреля 2026 07:56
    Политика уничтоженя русских идет с успехом , осанна нашему винторогому
  unhappy
    unhappy
    +2
    29 апреля 2026 08:04
    Все знают о персонаже "Джек потрошитель". Все удивляются почему его не нашли. А удивляться не надо, либо это представитель королевской семьи, либо лицо еврейской национальности. Напомню что в то время полиция Англии считалась образцом для подражания и наверняка установила кто был преступник. hi
  Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев
    +3
    29 апреля 2026 08:11
    Некомпетентность прокуратуры, мвдешников зашкаливает, сам с этим сталкиваюсь как юрист.
  Arzt
    Arzt
    +4
    29 апреля 2026 08:27
    Пружинка сжимается. Но тут закон Ньютона. Чем сильнее сжатие, тем круче будет разжатие. wink
    Doccor18
      Doccor18
      -1
      29 апреля 2026 12:53
      Цитата: Arzt
      Чем сильнее сжатие, тем круче будет разжатие

      Цитата: Arzt
      Но тут закон Ньютона

      Как раз законы физики "вписавшиеся в рыночек" знают неплохо. Поэтому с одной стороны пружинку сжимают до треска, а с другой пару-тройку колец удаляют щипцами. Самое главное в этой работе - точность и постоянство. И всё получается у них просто идеально. Пока пружинка не закончится...
  Metallurg_2
    Metallurg_2
    +5
    29 апреля 2026 08:28
    Все очень просто: "новые россияне" - это самый послушный электорат ЕдРа. В сентябре вы увидите у избирательных участков очереди новых россиян, голосующих за ЕдРо.
  Seal
    Seal
    +3
    29 апреля 2026 08:31
    с точки зрения законов Российской Федерации гражданин Таджикистана с российским паспортом имеет абсолютно такие же права, как и коренной житель России, имеющий всего один паспорт.
    Тут нужно рассматривать шире. Наши суды и ранее десятилетиями не раз становились на сторону преступников вне зависимости от их национальности и гражданства. Наша судебная (и прокурорская) система и законодательная база привели к тому, что граждане уже лет 30-ть как стали бояться оказывать помощь другим гражданам, которых на их глазах преступники избивают, грабят, да хоть просто издеваются. Почему наши депутаты никак не могут принять законы, не наказывающие, а защищающие граждан, которые проявили мужество и помешали преступникам творить свои грязные дела. Я уже не говорю, что законы не только не должны наказывать таких неравнодушных граждан, а наоборот, должны поощрять таких граждан.
    А мигранты преступники или доморощенные бандиты или, к примеру, цыгане или армяне, проживающие на территории России более 100 лет - не суть.
    Так, что то, что диаспоры или группировки заносят сколько надо и кому надо в судах и прокуратурах - это не далеко вся причина.
  Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко
    -1
    29 апреля 2026 08:32
    Объяснить, почему так происходит, достаточно сложно.

    А вот в Конституции целая статья 17 о том, что все должны защищать «права и свободы гражданина и человека», в Законе о прокуратуре – целая 1 и 2 статья!, в законе о полиции целая статья 5.
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    +5
    29 апреля 2026 08:39
    когда суд решил судить гражданина Таджикистана, стрелявшего в местного жителя, по статье о причинении «лёгкого вреда здоровью» вместо покушения на убийство – как это объяснить?

    Да здравствует российский суд! Самый продажный суд в мире!
  жарофф
    жарофф
    +4
    29 апреля 2026 09:20
    Не нашел в статье фамилии следователей от МВД и прокуротуры ,которые довели дело до суда с такой формулировкой. И нет фамилии судьи. А судьи, кто?
  Есаул
    Есаул
    +6
    29 апреля 2026 09:21
    Всё даже очень просто - власть полностью продалась и за деньги сделает всё что угодно, особенно суды. Местные власти глядят на верхушку власти и делают то же самое. МВД получают огромные деньги от завоза мигрантов, суды их покрывают по ходатайству диаспор, все в доле.
  Наган
    Наган
    +3
    29 апреля 2026 09:39
    Жили себе в Европе неандертальцы тысячелетиями, и процветали как биологический вид. А потом прибыли мигранты из Африки и заместили собой коренное население Европы. Ничего история не напоминает?
    agk1982
      agk1982
      +1
      29 апреля 2026 09:50
      Только в "нынешней" Европе мигрантов скорее целенаправленно завозят, чем они сами прибывают. Открыли границы настежь, дают пособия, внж, а у нас вообще всё что только можно, вкл. гражданство.
      Готовят полное переформатирование континента. Намеченная через пару-тройку лет большая война эти процессы ускорит.
    AdAstra
      AdAstra
      +1
      29 апреля 2026 12:52
      А у Вас, что, в америках не так что ль?
      Наган
        Наган
        +2
        29 апреля 2026 19:13
        По крайней мере Трамп хоть что-то делает, чтоб переломить тенденцию, хоть дерьмократы и сопротивляются.
  Гюнтер
    Гюнтер
    +6
    29 апреля 2026 09:49
    Рыба гниёт с головы.
    Например сейчас у охотнорядцев на рассмотрении законопроект о списании долгов за жкх без судебного разбирательства(на т.н. презумцию невиновности кладётся болт) - управляйки и рсоошки смогут напрямую обращаться в банк для блокировки счетов.
    https://www.rbc.ru/life/news/69e5cbfb9a79473e021a3212
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      +3
      30 апреля 2026 09:17
      что что а это отличная идея!!! а то расплодились неплательщики а суды годами идут
  puskarinkis
    puskarinkis
    +3
    29 апреля 2026 10:01
    Людей по всему миру разводят по "разным углам ринга", разделяют по этническому, религиозному, социальному и прочим признакам, чтобы когда "чиркнут спичкой" полыхнуло в полную силу! Проникновение в нашу культуру "чуждых элементов" повышает напряжённость, увеличивает количество очагов и прикрывается экономической выгодой. Видимо "мировому правительству" выгодней, чтобы после бойни, которою оно планирует, люди жили по законам шариата: малообразованные, богобоязненные, послушные, с минимальными потребностями. И, как мне кажется, в России влияние "мирового закулисья" проявляется в (много)национальной политике, когда людей не объединяют общей идеей (идеология запрещена), а культивируют национальные отличия: плодят диаспоры, "культурные центры", республики в государстве, приведении "малочисленным народам" и т. д. Отнятые и проданные ресурсы, социальное расслоение, избирательность закона и прочие проблемы подогревают котёл с национально-религиозной ненавистью... И это кому-то очень нужно.
  Макс1995
    Макс1995
    +5
    29 апреля 2026 10:14
    Значит, это комуто нужно. Так нужно ,что всякие заявления депутатов и Главного Прокурора/следователя против нарушений - просто не котируются.

    И тут можно вспомнить:
    1) Население России уменьшается, даже с ввозом мигрантов. И вроде, даже с учетом новых регионов (где остались часто много пожилых, кому податься некуда).
    2) Население русскоязычное уменьшается и выдавливается везде
    3) При ввозе мигрантов (1,5 млн в 25 году, по статьям с опорой на росстат) уже есть и негры, и индусы, и тайцы, и афганцы . странности нарастают.
    4) закладываются в бюджет крупные суммы "помощи и кредитов" забугорным мигрантским странам. (1,4 трил р. на три года в бюджете только кредитов)
    5) часть "елиты" и богачей России просто живут за бугром (получая часть доходов, зарплаты, пенсии из России). в инете полно списков.
    6) На украине по "експедам" - потери ВС превзошли потери украинцев в рядах армии СССР в ВОВ (уже 2 миллиона). причем во многих роликах - это русскоговорящие и "русские не сдаются"

    и.тд.
    Вывод: это план и все идет по плану?
    Роман 11
      Роман 11
      0
      29 апреля 2026 11:39
      Цитата: Макс1995
      Вывод: это план и все идет по плану?

      совершенно в дырочку, даже известно когда началось, с 1985 - го.. такой план - русское поле экспериментов
  Maverick1812
    Maverick1812
    +4
    29 апреля 2026 10:15
    Нужно было прямо указать - существует "указание": русских под суд, аульских в *опу целовать. Кончится все это нехорошим.
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      0
      30 апреля 2026 09:19
      ничем не кончится))) придут азиаты судьями и будет веселее
  cast iron
    cast iron
    +4
    29 апреля 2026 10:24
    Голосуйте за ЕдРо на выборах. Учите таджикский язык и Коран. Вашим детям это будет необходимо. Учим всей страной Коран и тюркские языки! Это будущее России.
    Наган
      Наган
      0
      29 апреля 2026 19:16
      Как говорили еще в недоброй памяти перестроечные времена: "Оптимисты учат английский, пессимисты китайский, а реалисты автомат Калашникова."
  Роман 11
    Роман 11
    -1
    29 апреля 2026 11:29
    заголовок подозрительно странный, кто больше отстегнул у того и правосудие.. что тут странного? судьи это не роботы, не ИИ, у них есть чувства вроде алчности, жадности.. ранги никакой роли не играют, у нас вся предыдущая военная верхушка ничем не брезговала, притом что они на виду, что же говоорить о дальних уголках?

    насчет мигрантов, разумеется их требуется вернуть всех на родину, они плодятся быстро, не успеем глазом моргнуть как будут везде.. и потом уже нам придется ехать на их родину..
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      +1
      30 апреля 2026 09:20
      если отправить всех сразу то это коллапс всего и вся
      Роман 11
        Роман 11
        -2
        30 апреля 2026 11:09
        Цитата: Nastia Makarova
        если отправить всех сразу то это коллапс всего и вся

        это не коллапс всего и вся, а реальность в которой мы живем и трясемся от страха, чтобы в этом признаться себе со времён распада ссср.. это как наркоман, живущий в иллюзорном мире

        и тут появляется вопрос - кто?

        многие скажут - власть конечно..

        правильный ответ МЫ, потому что какое общество, такая власть
  Aleksandral
    Aleksandral
    0
    29 апреля 2026 11:54
    Я не понимаю, почему после того что они творили с РУССКИМИ у себя их пускают в РОССИЮ? До тех пор пока не расплатятся за то что творили, гнать поганой метлой!
  Эд Мак
    Эд Мак
    0
    29 апреля 2026 11:56
    Если фактическая ситуация такова, что во многих случаях суды становятся на сторону мигрантов, то следует понимать что это политика государства (суд это часть государства). И в такой ситуации следует заниматься не поиском причин, а выяснить так ли это? Если это так, то нужна публичность, иначе, если затевается изживание русских то об этом надо знать и это надо задокументировать. Т.к. если это политика государства то важно сохранить жизнь и возможно лучше уехать в другую страну, и если удастся документально доказать проводимое выселение русских то это даст шанс на возврат в будущем.
    agk1982
      agk1982
      -2
      29 апреля 2026 12:16
      Это как заключённым концлагеря документировать и жаловаться лагерной администрации на все факты своего уничтожения - паёк, охрану, газовые камеры и печи.
    Сергей Новиков_3
      Сергей Новиков_3
      -1
      29 апреля 2026 19:41
      На счёт уехать в другую страну, я вас понимаю и не осуждаю. Но не все могут это сделать, поэтому придётся решать вопросы на месте. И решать будем, как встарь наши прадеды решали
  22 dmdc
    22 dmdc
    +1
    29 апреля 2026 11:58
    А судьи кто? Страна должна знать своих "хероев".
  ТанкоистребительСУ-100
    ТанкоистребительСУ-100
    +1
    29 апреля 2026 12:19
    Ну, а что вы хотите, если узбекам за убийство глухонемого инвалида судья-тётка дала условное наказание.
  Анатолий Елисеев
    Анатолий Елисеев
    +1
    29 апреля 2026 12:33
    Ничего странного - геноцид
  депрессант
    депрессант
    0
    29 апреля 2026 13:05
    Странное правосудие?
    А потому что!
    Вспомним геноцид русских, устроенный Маннергеймом. Замалчивали 108 лет. И сейчас -- сквозь сжатые зубы...

    Мы, русские, создали громадное государство -- СССР, на столетие определившее судьбу континента, но не выстроили полноценной, независимой системы памяти о собственных этнических трагедиях.

    "Нам разрешалось помнить себя победителями и строителями империи. Но память о себе как о народе, который тоже переживал национальные катастрофы, слишком долго оставалась неудобной — сперва для интернационалистской советской идеологии, а потом и для более поздней государственной модели."

    Иными словами, для нынешней государственной модели. Потому что кого из высших чиновников ни возьми -- все родом из советского интернационализма, в котором уже и современный русский Иван -- всё ещё угнетатель бедных, несчастных национальных окраин, потому перед всеми кругом виноват, непрерывно должен каяться, терпеть насилие над собой, а также любые этнические преступления против себя и по первому требованию снимать последнюю рубаху и отдавать ее любому наглому нерусскому.
    Такая вот неистребимая идеология нашего высшего руководства. Которую оно передаёт своим деткам, уже изготовившимся занять места своих папаш.
    Вот когда эта традиционная ненависть нашей власти к русскому человеку будет изжита, тогда и будут справедиво рассматриваться судом этнические преступления.
  Berg Berg
    Berg Berg
    0
    29 апреля 2026 13:25
    Да всё очень просто , так и будет продолжаться пока внутри страны будет действовать пятая - либерастная колона . Со времён ельцина засели на тёпленькие места и тихо пакостят стране и народу России который не смогли сломить в то время .
  Totor5
    Totor5
    +1
    29 апреля 2026 14:23
    Потому что мигранты - лучшие друзья Власти, а местное население - худший враг. На мигрантах можно делать бабки и вертеть дела, а от местных только жалобы. Поэтому местных надо уменьшить и заменить мигрантами. Таков План.
    Я буду голосовать за тех, кто введет визовый режим с Азией.
  Grencer81
    Grencer81
    0
    29 апреля 2026 14:39
    Матвиенко, Мишустин, Володин, Затулло Душанбинский, ряд других лиц, заинтересованных в завозе мигрантов из Средней Азии и выполняющих указания глобалистов из МОМ,за определенную плату.
    От них идёт указание в суды и полицию с прокуратурой, что и как надо делать.
    agk1982
      agk1982
      0
      29 апреля 2026 14:44
      А вы в курсе, кто заключил соглашение с МОМ о завозе диких южан?
      Grencer81
        Grencer81
        -1
        30 апреля 2026 06:25
        К сожалению я в курсе,кто подписал это соглашение.
        Он входит в "ряд других лиц"...
  Игнатий555
    Игнатий555
    +1
    29 апреля 2026 14:47
    На самом деле все не так уж сложно. Диаспоры и многочисленные представительства государств и республик РФ слились с властью законодательной и исполнительной. А нац. диаспоры всегда будут поддерживать своих, иначе не бывает. Все круг замкнулся. У нас же не хотят даже отменить диаспоры в стране. О чем тут еще говорить. МВД давно уже сросся с нац. диаспорами и действует по их интересам. Тут уже угрозы идут не только к рядовому гражданину РФ, но и к сотруднику полиции, если он затронет интересы диаспор. В МВД пора проводить тотальную чистку, начиная с самого верха.
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      +2
      30 апреля 2026 09:22
      в мвд и так 50% недобор а вы хотите еще зачистить
      Игнатий555
        Игнатий555
        -1
        30 апреля 2026 10:51
        Причем тут недобор и чистка? Это разные вещи. Смена руководства на толковых людей не равно сокращению! Менять можно 1 на 1.
        Nastia Makarova
          Nastia Makarova
          +2
          30 апреля 2026 11:24
          придут другие и тоже будут воровать и брать взятки
        Totor5
          Totor5
          -1
          30 апреля 2026 21:08
          В мвд одни родственники, там при поступлении просят рекомендации, а то что твоя семья это менты это + при зачислении. А если туда залез чёрный , то он всех туда затащит. Так создаётся этот спрут.
  Bookeer
    Bookeer
    +2
    29 апреля 2026 16:30
    Возникает закономерный вопрос: почему правосудие становится на сторону мигрантов, а не коренных жителей России?

    Вообще-то закон так не работает.
    Единственно правильная формулировка такого вопроса:
    Почему правосудие встаёт на сторону нарушителей закона, а не его защитников?
  16112014nk
    16112014nk
    +1
    29 апреля 2026 17:10
    Кто это сделал ???
    Закон о принятии Россией устава Международной организации по миграции (МОМ) подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ был подписан 5 апреля 2021 года под номером 60-ФЗ.

    по договору Москва обязалась обеспечить счастливую жизнь всей Средней Азии.

    русским от лица МОМ условия диктует таджик: в России организацию возглавляет Абдусаттор Эсоев.

    По Конституции президент должен обеспечить безопасность и рост благосостояния граждан России. Этого нет. Если он это не может обеспечить, должен освободить место тому, кто сможет. Не дожидаясь выборов.
    Totor5
      Totor5
      0
      30 апреля 2026 21:14
      Тут думаю дело даже не в том что Власть любит черных, а в том что они нужны Олигархам для всех этих строек и тп работ. Это банальный бизнес с самого верха - где рулят олигархические кланы связанные с Властью, до самого низа где уже начинают рулить местечковые элиты.
      Правящий класс в РФ это олигархи и бизнесмены, все законы пишутся под них, и Власть в стране они устанавливают.
  tank64rus
    tank64rus
    0
    29 апреля 2026 17:47
    У нас нет правосудия. Наверно в РИ правосудие могло бы дать сто очков вперёд по сравнению с сегодняшним. Доверия никакого. Пилят сук на котором сидят.
  bar
    bar
    -1
    29 апреля 2026 17:50
    Возникает закономерный вопрос: почему правосудие становится на сторону мигрантов, а не коренных жителей России?

    Глупый вопрос. "Правосудие" встаёт на сторону тех, кто больше платит.
    Выход один - русским организовывать свои диаспоры в своей собственной стране и скидываться на общак для "правосудия".
  deathtiny
    deathtiny
    +1
    29 апреля 2026 17:51
    суд не должен "становиться на сторону мигрантов", аналогично не должен "на сторону местных".
    суд должен быть на стороне Закона и на защите тех, кто Закон НЕ нарушает.
    А осуждать / приговаривать, соответственно тех, кто закон нарушил. опять же, безотносительно "лица национальности".

    всё иное - тупой нацизм и разжигание вражды.
  Сергей Новиков_3
    Сергей Новиков_3
    0
    29 апреля 2026 19:30
    Ну что ж, тем сильнее полетят сорванные гайки. А гайки сорвёт уже очень скоро, все к этому подошло.
    Nastia Makarova
      Nastia Makarova
      +3
      30 апреля 2026 09:23
      у кого сорвет? да ничего не будет, все разобщены
  Andrey_5
    Andrey_5
    +3
    29 апреля 2026 20:15
    Всё как всегда. Этнически русских у нас 80%, но на деле мы какие-то нац меньшинства. А что самое забавное, судья тоже русская скорее всего. И вот чучмеки смотрят на это и думают, ну если они себя так не уважают, то что они от нас то ждут. И будут правы.
    guest
      guest
      0
      29 апреля 2026 20:21
      Цитата: Andrey_5
      судья тоже русская скорее всего.

      Ну так Сырский тоже русский и он такой не один среди бандеровцев.
      Andrey_5
        Andrey_5
        0
        30 апреля 2026 09:26
        А причём здесь Сырский?
        guest
          guest
          -1
          30 апреля 2026 12:38
          Цитата: Andrey_5
          А причём здесь Сырский?

          Ну так и среди русских всякие (очень нецензурная лексика) бывают и это пример.
  61. Комментарий был удален.
  Chack Wessel
    Chack Wessel
    +1
    29 апреля 2026 21:21
    "Россия нуждается в притоке новых граждан (....), в привлечении людей из-за границы. (...) Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики - нам уже не хватает, - а скоро это будет очень заметно: не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ."
    https://www.interfax.ru/russia/715832
    Путин ещё и коран поцеловал.
  ZnachWest
    ZnachWest
    +3
    29 апреля 2026 22:41
    Вопрос Гаранту никто не хочет задать?
    guest
      guest
      +3
      29 апреля 2026 22:52
      Цитата: ZnachWest
      Вопрос Гаранту никто не хочет задать?

      К нему много вопросов, но ответов нет и не будет. sad
  Сергей28
    Сергей28
    0
    30 апреля 2026 02:56
    "Россия нуждается в притоке мигрантов для своего экономического развития, необходимо избавляться от вредных препон, препятствующих этому процессу", заявил президент РФ Владимир Путин.
    https://www.interfax.ru/russia/715832
    Исходя из темы обсуждаемой статьи, "препоны", в понимании гаранта - это коренное население России?
  likana
    likana
    0
    30 апреля 2026 07:15
    Надо устранять базовую причину разобщённости русских. Россия - Федерация? Субъекты федерации в том числе российские области. Это не правильно. Нужна Русская республика, свое русское правительство, свои русские органы власти. Иначе некому отстаивать интересы русского народа. Области разбросаны и разобщены, нет чувства единства народа. Башням плевать на русских, там русским духом даже минимально не пахнет. И с Западом они прочнее связаны, чем с российской глубинкой. Надеяться на гаранта бесполезно, уже выше приводили его высказывания. Его окружение, как и многие бывшие бояре, типа вице-премьеров, губернаторов, министров и депутатов, сбегут за границу с наворованным, а там у них уже надёжные тылы. Нужно широкое движение в поддержку Русской республики, которая и будет субъектом Федерации.
    Andrey_5
      Andrey_5
      +1
      30 апреля 2026 09:28
      Это как переименовать милицию в полицию. Никакого профита на деле, всё игра слов и на положение вещей никак не влияет.
      likana
        likana
        +1
        30 апреля 2026 10:02
        Это касается только русских, как я понимаю вас? Может тогда стоит уйти от федерации и все автономии сделать областями России? Или опять права нацменов превыше любого права русских?
  yuriy55
    yuriy55
    0
    30 апреля 2026 09:06
    А кто сказал, что эти два бородатых «гамадрила» со снимка, имеют право проживать в России? Это же нечисть, которой пугают маленьких детей, а мы всё ещё пускаемся в пространные рассуждения типа:
    Цитата: Zoldat_A
    Не отлавливать, а отстреливать.

    Вспомнился анекдот про Медведя:
    Построил как-то лев огромную вышку. И громогласно объявил
    - Кто прыгнет вниз с такой верхотуры, тот может поиметь львицу.
    Собралось на площадке много зверей. Уж очень хочется царю зверей рога
    наставить. Вниз посмотрели, стало страшно. Никто не решается. Вдруг
    вылетает медведь и всей своей тушей об землю хрясть. Быстро поднимается и
    опять лезет наверх по лестнице. Лев его за лапу дергает и говорит
    - Слышь, медведь, одного раза достаточно. Вон львица, можешь ее поиметь.
    - Ага. Но я сначала поимею того, кто меня с вышки столкнул...

    Так кто нас столкнул в эту пропасть?
  Акрида
    Акрида
    +3
    30 апреля 2026 09:33
    Подсудимые справа на фото, на зверьков похожи. Уррроды!!!
  Remember
    Remember
    +1
    30 апреля 2026 09:35
    Сейчас на сайте статья была , про нынешнюю ситуацию в нашей лучшей стране и пропала статья , чистят , бояться , даже тут гнили много.
  wołający_na_puszczy
    wołający_na_puszczy
    0
    30 апреля 2026 09:43
    Nie dziwcie się, tak ma być. W Polsce jest tak już od dawna.
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    +2
    30 апреля 2026 11:27
    Оказывается. Русские продажные и абсолютно не сплоченная нация , почему чтобы быть сильнее нам нужна беда?
  AlisaTatova
    AlisaTatova
    0
    30 апреля 2026 13:23
    Обидно за происходящее и тревожно за будущее, когда такое происходит. Очень надеюсь, что на этой несправедливости дело не закончится, и в дело вмешаются компетентные люди. На фото, заросшие лица, не обезображенным интеллектом, даже тени страха или вины нет. Безнаказанность, отсюда и смелость. Пока коренные думают, как обучить и одеть своих 1-2-ух детей, то там просто их строгают, т.к льготы получат и немало, а дети и так вырастут. Вот и выросло
    Вольный Остров
      Вольный Остров
      0
      Вчера, 01:08
      В науке, говоря о животных, принято говорить не "лицо", а "морда", "рыло"..и тд. Эти два кретина напоминают бабушкин детородный орган, заросший лет сто назад
  Mixweb
    Mixweb
    -1
    30 апреля 2026 13:29
    Мы подпольщики на собственном поле...
  ПВВ22121922
    ПВВ22121922
    0
    30 апреля 2026 15:04
    Рыба гниёт с головы. Все вопросы по миграционной политике и разрушению судебной системы РФ - в Кремль.
  AC130 Ganship
    AC130 Ganship
    -1
    30 апреля 2026 15:59
    Результаты выборов осенью 2026 в очередной раз покажут, кому доверяет народ. Ошибиться при подсчете можно процентов на 20-30, но не на 80-90. Особенно, когда отдельные регионы показывают явку избирателей 130% ;)
  Акрида
    Акрида
    0
    30 апреля 2026 18:18
    На фото выше, эти мальчики в клетке чем то зверьков напоминают. Не могу понять каких.
    Вольный Остров
      Вольный Остров
      0
      Вчера, 01:05
      Они не напоминают, эти два примата и есть те самые зверьки. Представители тупиковой ветви эволюции .. У них развитие остановилось на стадии "пожрать, посрать и расплодиться,".причем в 99% случаев они очень любят пытаться плодиться в однополых совокуплениях😂😂😂бача бази💥💥🤦 Чисто инфузории вахабитские
  Toljna935
    Toljna935
    -2
    30 апреля 2026 19:49
    Странная статья, какая то враждебная и почти нацистская. Почему Суд должен становится на чью то сторону. Есть Закон. Нарушил - получи, Нет нарушения Закона - о чем тогда базар? Если сложившаяся ситуация не соответствует нормам морали и человечности, а закон толкуется что дышло.... тогда есть Законодательный орган, и почему он молчит и жует сопли а не занимается своими прямыми обязанностями, а то получается самосуд и черт знает что. Тогда на кой хрен нужны такие органы в государстве. Менять их срочно в соответствии с Законодательством. А то так мы превратимся в черт знает что, что и жить иноверцам с нами будет невозможно, а это одна из главнейших целей врагов наших, стремящихся нанести России стратегическое поражение. Так что читатель делай выводы, скоро выборы, в т.ч и в Думу.
  Вольный Остров
    Вольный Остров
    0
    Вчера, 01:02
    Вы посмотрите на сегодняшних судей, следователей, прокуроров и ментов - у них вся рожа в крошках от плова, а по губам стекает жижа из вахабитского люля. Эти продажные мыши за "плов" в конверте мать родную в гарем отдать готовы, и жену свою, и дочь до кучи, лишь бы "плов" в конверте шуршал и за щекою не переставала перекатываться лохматая "хурма" 😂😂😂😂
  Учарал83
    Учарал83
    0
    Вчера, 11:15
    Пока коррумпированные чиновники всех мастей будут бесконтрольно позволять среднеазерам осваивать РФ, ситуация не изменится. Дело в том ,что эту ситуацию никто не хочет и не будет менять