«Возникли логистические сложности»: насколько применение новых дронов-камикадзе Hornet может повлиять на ход СВО?

1 107 10
«Возникли логистические сложности»: насколько применение новых дронов-камикадзе Hornet может повлиять на ход СВО?

22 мая власти Херсонской области временно ограничили движение грузовиков на участке федеральной трассы «Новороссия» в направлении пункта пропуска «Джанкой» до особого распоряжения. По словам губернатора области Владимира Сальдо, исключение сделано только для грузов военного назначения, специальных грузов, лекарств, техники для восстановления инфраструктуры, топлива, скоропортящихся продуктов и отдельных социально значимых товаров первой необходимости.

О причинах подобного решения официально не сообщалось, однако она известна. В последние недели Украина начала активно наносить удары дронами средней дальности Hornet («Хорнет») и RAM-2X по грузовым автомобилям и бензовозам на трассе Р-280 «Новороссия», ведущей в Крым из Ростовской области через новые территории.



В сети есть множество видео со сгоревшими грузовиками и бензовозами на трассе между Мариуполем и Джанкоем. Несколько сгоревших грузовиков, в частности, запечатлены на кадрах на выезде из Крыма со стороны Чонгара. Эти атаки не прошли без следа: губернатор Севастополя Михаил Развожаев все того же 22-го числа ввел ограничение на покупку бензина. Отпуск бензина на автозаправочных станциях (АЗС) сети ТЭС Севастополя был ограничен 20 литрами в одни руки.

Сейчас существуют определенные логистические сложности, причины которых известны. <...> Чтобы избежать ажиотажа, как и в прошлый раз, вводим меру, которая уже доказала свою эффективность: продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20 л в один автомобиль или одну канистру до стабилизации ситуации,
сообщил Развожаев.

Известные причины, на которые ссылается Михаил Развожаев, – это, в первую очередь, активное применение противником дронов «Хорнет», которые уже упоминались выше.

Проблема в том, что противник стал активно атаковать фуры и грузовики не только на трассе Р-280 «Новороссия». Аналогичные атаки происходят на трассе Луганск-Донецк – на участке между Енакиево и Дебальцево (а точнее, между остановкой «Веровка» и Дебальцево) в последние дни было атаковано больше десятка фур и автомобилей. То есть речь идет о попытке противника системно воздействовать на логистику.

Возникает вопрос: насколько применение новых дронов-камикадзе Hornet может повлиять на ход СВО?

Насколько опасны дроны Hornet?



Своих целей украинское военное руководство, в принципе, не скрывает.

Недавно министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что целью ВСУ является усложнение логистики ВС РФ, для того чтобы лишить наши войска «возможности активно наступать», а также, как громко заявил Федоров, «создать полный логистический локдаун». Украинское руководство выделило пять миллиардов гривен (около восьми миллиардов рублей) на достижение этих целей.

Достигнуть этих целей противник планирует в первую очередь с помощью дронов нового типа – Hornet. Впервые их применили в марте 2026 года при атаке Донецка. С тех пор ВСУ существенно нарастили использование «Хорнетов» – как географически, так и количественно.

По официальным данным, беспилотники Hornet производятся американской компанией Swift Beat, владельцем которой является Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google. Дроны «Хорнет» оснащены спутниковой навигацией и способны выполнять автономные маршруты. Иначе говоря, заглушить такие дроны практически невозможно. А из-за его небольших размеров его также плохо видят (а точнее сказать, вообще практически не видят) комплексы ПВО.

Кроме того, как отмечают аналитики, дроны Hornet зарекомендовали себя как опасное оружие, в том числе благодаря высокой степени автоматизации, достигнутой в том числе внедрением edge-обработки (данные с датчиков и сенсоров обрабатываются непосредственно на борту дрона или на близлежащих вычислительных узлах, а не передаются в облако).

Как это работает? Очень просто – дрон на основании видеоданных находит подходящую цель и передает данные оператору. После чего атакует ее практически бесшумно и на большой скорости.

На данный момент дроны-камикадзе Hornet летают уже на 150 километров от линии фронта, достигая, в частности, пункта пропуска Весело-Вознесенка на административной границе ДНР и Ростовской области. Военные признают, что дроны-камикадзе Hornet на данный момент являются главной угрозой для фронтовой логистики.

Однако целью украинских атак, возможно, является не только военная логистика. Задачи противника более масштабны – создать гуманитарный кризис в прифронтовой зоне.

География ударов дронами-камикадзе расширяется


На данный момент география ударов дронами «Хорнет» постепенно расширяется – совсем недавно дроны стали атаковать грузовики и автомобили на трассе между Зоринском и Дебальцево в ЛНР. Буквально пару месяцев назад эти дороги были совершенно безопасными, поскольку, как считалось, находятся в глубоком тылу.

В связи с этим некоторые блогеры и военные эксперты стали говорить о том, что бензовозы, как гражданские, так и военные, имеет смысл маскировать под штатные фуры. Однако, как справедливо отмечает блогер «Атомная вишня» (𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘), подобная военная логика является ошибочной, поскольку в таком случае ВСУ начнут атаковать любые фуры, в том числе и гражданские. Собственно, они уже это делают.

Огневой контроль трассы «Ростов-Крым» выстроен на применении полуавтономных барражирующих боеприпасов «Хорнет». Они оснащены системой edge-обработки. Маскировка под гражданский грузопоток не сработает, потому что сегодня нет никакой проблемы в том, чтобы обучить машинное зрение выявлять любые грузовые машины. С гражданскими авто это сделать даже проще, т. к. нет проблем с подбором массива данных для обучения. Более того, уже есть прецеденты поражения и фур, и малогабаритных гражданских грузовых автомобилей. Собственно говоря, наивна сама мысль того, что маскировка под гражданский объект может служить защитой от ударов. Это не работало ни в войнах прошлого века, ни работает сегодня (достаточно вспомнить Ближний Восток). Она может принести ситуативную выгоду в угрожаемый период, но бесполезна в ходе самих боевых действий — противник начинает считать целями вообще всё, что видит.

На данный момент противник расширяет зону огневого контроля, «охотясь» с помощью дронов-камикадзе на логистический транспорт в районах, которые раньше считались безопасными. Попутно с этим ВСУ активно атакуют нефтеперерабатывающие заводы и объекты энергетической инфраструктуры в глубине территории России.

В материале «Вражеские дроны захватывают небо: как Украина смогла превзойти Россию по количеству атак БПЛА?» автор сих строк уже обращал внимание на то, что количество атак украинских БПЛА во всем приграничье пугающе растет, точно так же пугающе растет количество атак вражеских беспилотников на объекты, расположенные в сотнях (а иногда и тысячах) километров от зоны боевых действий.

С появлением дронов «Хорнет» ситуация, в этом отношении, ухудшается, поскольку возможности противника атаковать логистические маршруты в зоне СВО и в прилегающих к ней регионах возрастают.

ПВО не способно эффективно справляться с этими небольшими дронами, а стрелковым оружием дроны самолетного типа сбиваются плохо, посему эффективность МОГ (мобильных огневых групп) с пулеметами невысока. На данный момент наиболее эффективным способом борьбы с такими дронами являются FPV-дроны-перехватчики.

В заключение стоит сказать, что на данный момент Украина не способна полностью перекрыть логистику, поскольку по той же трассе Р-280 «Новороссия» ежедневно проезжают тысячи автомобилей, а количество дронов у ВСУ ограничено. Однако они уже значительно усложнили логистику того же Крыма (о чем говорит введение ограничений на бензин). Проблема в том, что с учетом того, что производство дронов на Украине и поставки их из Запада постоянно растут, а следовательно, дальше ситуация в этом отношении будет ухудшаться.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +1
    Сегодня, 04:48
    Про удары по мостам и дамбам , а также туннелям с пограничных переходов уже можно не писать. Все эти ,,шершни,, не своим же ходом прилетают из США .Последний абзац автора удивил, это типа про картофель и колорадского жука?
  2. tjeck91 Звание
    tjeck91
    -1
    Сегодня, 05:16
    А может, просто не стоит ''активно наступать''? У Украины есть одна явная слабость - она сильно зависит он внешней экономической подпитки. По идее рано или поздно в ЕС сменятся правистельства и приоритеты. Может конечно и не сменятся, то тогда хоть людей побережем. На сегодняшний день, из реалистичных сценариев я выжу только выжидательный путь, ну или договорняк. А гробить людей в штурмах пятый год подряд об укрепрайоны в нынешней ситуации просто преступно.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 05:20
    Берём произведение Роберта Шекли..."Страж-птица".
    Читаем внимательно и сравниваем с тем что происходит сейчас в СВО . what
    Ответственность за убийство людей постепенно перекладывается на технологии...это путь в пропасть.
    Затягивание Кремля с решительными действиями в СВО приведет к появлению ещё более смертельных новинок в стане врага...это очевидно.
    Для нас это тупик...это путь в никуда.
    Что то надо делать чтобы переломить ситуацию к сползанию вниз. request
  4. Red Hemi Звание
    Red Hemi
    +2
    Сегодня, 05:22
    Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что эффективных мер для борьбы с этой угрозой ждать не приходится, а интенсивность применения этих дронов будет только нарастать.
    В связи с этими обстоятельствами есть только два пути. Ассиметрично идти на эскалацию вплоть до применения ТЯО, потому что в конвенциональном оружии технологически, качественно и количественно помощь запада превзойти не удастся.
    Второй вариант практически капитуляция, заморозка по линии фронта и отказ от основных целей СВО.
    Вот только не факт, что второй вариант уже рабочий.
  5. АА17 Звание
    АА17
    0
    Сегодня, 05:25
    Предполагаю, дроны Хорнет везут не из США. Их могут производить в Европе.
    Там живёт много российских соотечественников. Наверное среди них есть патриоты России. Наладить с ними контакты. Далее... .

    П.С Умышленный развал ГРУ даёт о себе знать.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 05:27
    Есть же мобильный комплекс ПВО "Панцирь С" Который часто рекламировали и показывали по телевизору как он работает видит и сбивает от мелкоты БПЛА до ракет и самолётов. Радиус обнаружения 80 км, уничтожения до 20-40 км. Это я к тому что сколько их надо на трассу" Новороссия длина которой 700 км. Почему их не ставят патрулировать на трассу? А есть же ещё самолёты ПВО, вертолёты которые тоже могут патрулировать небо над Новороссией. Кто отвечает за ПВО этой территории? soldier
    1. tjeck91 Звание
      tjeck91
      0
      Сегодня, 05:46
      Где то читал у одного человека что в теме ПВО что панцирь хорош защищать сам себя и близ лежащие объекты, c параллельными целями на дальности выше нескольких км уже проблемы.
  7. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 05:37
    Пока мы просим от руководства нарушить логистику у них - мосты, тоннели, электричество, депо, замена колёсных пар - они нарушают логистику у нас.
  8. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 05:42
    Наша промышленность должна шагать в ногу со временем.Уже в первые месяцы ВОВ появилось огромное количество оружия ПВО того времени.Это и зенитные орудия,зенитные пулеметы,аэростаты,прожекторы.Конечно сейчас новое вооружение.Но необходимо знать вооружение иностранных войск.И что необходимо внедрять.На раскачку времени нет. В Белоруссии появилось лазерное оружие,способное сжигать беспилотники на высоте 500 метров.Нам тоже необходимо подобное оружие.Убрать все бюрократические проволочки.Все должно быть нацелено на превосходство нашей техники над иностранной.
  9. Roman_4 Звание
    Roman_4
    0
    Сегодня, 05:54
    Цитата: Солдатов В.
    Есть же мобильный комплекс ПВО "Панцирь С" Который часто рекламировали и показывали по телевизору как он работает видит и сбивает от мелкоты БПЛА до ракет и самолётов. Радиус обнаружения 80 км, уничтожения до 20-40 км. Это я к тому что сколько их надо на трассу" Новороссия длина которой 700 км. Почему их не ставят патрулировать на трассу? А есть же ещё самолёты ПВО, вертолёты которые тоже могут патрулировать небо над Новороссией. Кто отвечает за ПВО этой территории? soldier

    Стоимость выстрела панциря даже маленькой ракетой превышает в разы стоимость дрона. Стоимость патрулирования самолётами и вертолетами тоже высокая +Стоимость ракет воздух-воздух.
    Нужно недорогое эффективное оружие ПВО/ПРО , лазерное /на электромагнитном импульсе/СВЧ - что то подобное , возможно комбинированные. Что бы стоимость выстрела была гораздо ниже стоимости дрона. Так же может развесить вдоль границы аэростаты с оборудованием раннего обнаружения ракет и дронов.
    Ну и второе это уничтожение тех кто дает указания на запуск и кто эти дроны запускает.
    Второе это даже первое.
    Но для этого нужна серьёзная работа.и большие вложения с привлечением серьёзных учёных.
    А у нас и так по всем направлениям идет наступление.
    АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Российские войска наступают по всем направлениям в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин.