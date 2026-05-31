«Возникли логистические сложности»: насколько применение новых дронов-камикадзе Hornet может повлиять на ход СВО?

Сейчас существуют определенные логистические сложности, причины которых известны. <...> Чтобы избежать ажиотажа, как и в прошлый раз, вводим меру, которая уже доказала свою эффективность: продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20 л в один автомобиль или одну канистру до стабилизации ситуации,

Насколько опасны дроны Hornet?

География ударов дронами-камикадзе расширяется

Огневой контроль трассы «Ростов-Крым» выстроен на применении полуавтономных барражирующих боеприпасов «Хорнет». Они оснащены системой edge-обработки. Маскировка под гражданский грузопоток не сработает, потому что сегодня нет никакой проблемы в том, чтобы обучить машинное зрение выявлять любые грузовые машины. С гражданскими авто это сделать даже проще, т. к. нет проблем с подбором массива данных для обучения. Более того, уже есть прецеденты поражения и фур, и малогабаритных гражданских грузовых автомобилей. Собственно говоря, наивна сама мысль того, что маскировка под гражданский объект может служить защитой от ударов. Это не работало ни в войнах прошлого века, ни работает сегодня (достаточно вспомнить Ближний Восток). Она может принести ситуативную выгоду в угрожаемый период, но бесполезна в ходе самих боевых действий — противник начинает считать целями вообще всё, что видит.