«Возникли логистические сложности»: насколько применение новых дронов-камикадзе Hornet может повлиять на ход СВО?
22 мая власти Херсонской области временно ограничили движение грузовиков на участке федеральной трассы «Новороссия» в направлении пункта пропуска «Джанкой» до особого распоряжения. По словам губернатора области Владимира Сальдо, исключение сделано только для грузов военного назначения, специальных грузов, лекарств, техники для восстановления инфраструктуры, топлива, скоропортящихся продуктов и отдельных социально значимых товаров первой необходимости.
О причинах подобного решения официально не сообщалось, однако она известна. В последние недели Украина начала активно наносить удары дронами средней дальности Hornet («Хорнет») и RAM-2X по грузовым автомобилям и бензовозам на трассе Р-280 «Новороссия», ведущей в Крым из Ростовской области через новые территории.
В сети есть множество видео со сгоревшими грузовиками и бензовозами на трассе между Мариуполем и Джанкоем. Несколько сгоревших грузовиков, в частности, запечатлены на кадрах на выезде из Крыма со стороны Чонгара. Эти атаки не прошли без следа: губернатор Севастополя Михаил Развожаев все того же 22-го числа ввел ограничение на покупку бензина. Отпуск бензина на автозаправочных станциях (АЗС) сети ТЭС Севастополя был ограничен 20 литрами в одни руки.
Известные причины, на которые ссылается Михаил Развожаев, – это, в первую очередь, активное применение противником дронов «Хорнет», которые уже упоминались выше.
Проблема в том, что противник стал активно атаковать фуры и грузовики не только на трассе Р-280 «Новороссия». Аналогичные атаки происходят на трассе Луганск-Донецк – на участке между Енакиево и Дебальцево (а точнее, между остановкой «Веровка» и Дебальцево) в последние дни было атаковано больше десятка фур и автомобилей. То есть речь идет о попытке противника системно воздействовать на логистику.
Возникает вопрос: насколько применение новых дронов-камикадзе Hornet может повлиять на ход СВО?
Насколько опасны дроны Hornet?
Своих целей украинское военное руководство, в принципе, не скрывает.
Недавно министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что целью ВСУ является усложнение логистики ВС РФ, для того чтобы лишить наши войска «возможности активно наступать», а также, как громко заявил Федоров, «создать полный логистический локдаун». Украинское руководство выделило пять миллиардов гривен (около восьми миллиардов рублей) на достижение этих целей.
Достигнуть этих целей противник планирует в первую очередь с помощью дронов нового типа – Hornet. Впервые их применили в марте 2026 года при атаке Донецка. С тех пор ВСУ существенно нарастили использование «Хорнетов» – как географически, так и количественно.
По официальным данным, беспилотники Hornet производятся американской компанией Swift Beat, владельцем которой является Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google. Дроны «Хорнет» оснащены спутниковой навигацией и способны выполнять автономные маршруты. Иначе говоря, заглушить такие дроны практически невозможно. А из-за его небольших размеров его также плохо видят (а точнее сказать, вообще практически не видят) комплексы ПВО.
Кроме того, как отмечают аналитики, дроны Hornet зарекомендовали себя как опасное оружие, в том числе благодаря высокой степени автоматизации, достигнутой в том числе внедрением edge-обработки (данные с датчиков и сенсоров обрабатываются непосредственно на борту дрона или на близлежащих вычислительных узлах, а не передаются в облако).
Как это работает? Очень просто – дрон на основании видеоданных находит подходящую цель и передает данные оператору. После чего атакует ее практически бесшумно и на большой скорости.
На данный момент дроны-камикадзе Hornet летают уже на 150 километров от линии фронта, достигая, в частности, пункта пропуска Весело-Вознесенка на административной границе ДНР и Ростовской области. Военные признают, что дроны-камикадзе Hornet на данный момент являются главной угрозой для фронтовой логистики.
Однако целью украинских атак, возможно, является не только военная логистика. Задачи противника более масштабны – создать гуманитарный кризис в прифронтовой зоне.
География ударов дронами-камикадзе расширяется
На данный момент география ударов дронами «Хорнет» постепенно расширяется – совсем недавно дроны стали атаковать грузовики и автомобили на трассе между Зоринском и Дебальцево в ЛНР. Буквально пару месяцев назад эти дороги были совершенно безопасными, поскольку, как считалось, находятся в глубоком тылу.
В связи с этим некоторые блогеры и военные эксперты стали говорить о том, что бензовозы, как гражданские, так и военные, имеет смысл маскировать под штатные фуры. Однако, как справедливо отмечает блогер «Атомная вишня» (𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘), подобная военная логика является ошибочной, поскольку в таком случае ВСУ начнут атаковать любые фуры, в том числе и гражданские. Собственно, они уже это делают.
На данный момент противник расширяет зону огневого контроля, «охотясь» с помощью дронов-камикадзе на логистический транспорт в районах, которые раньше считались безопасными. Попутно с этим ВСУ активно атакуют нефтеперерабатывающие заводы и объекты энергетической инфраструктуры в глубине территории России.
В материале «Вражеские дроны захватывают небо: как Украина смогла превзойти Россию по количеству атак БПЛА?» автор сих строк уже обращал внимание на то, что количество атак украинских БПЛА во всем приграничье пугающе растет, точно так же пугающе растет количество атак вражеских беспилотников на объекты, расположенные в сотнях (а иногда и тысячах) километров от зоны боевых действий.
С появлением дронов «Хорнет» ситуация, в этом отношении, ухудшается, поскольку возможности противника атаковать логистические маршруты в зоне СВО и в прилегающих к ней регионах возрастают.
ПВО не способно эффективно справляться с этими небольшими дронами, а стрелковым оружием дроны самолетного типа сбиваются плохо, посему эффективность МОГ (мобильных огневых групп) с пулеметами невысока. На данный момент наиболее эффективным способом борьбы с такими дронами являются FPV-дроны-перехватчики.
В заключение стоит сказать, что на данный момент Украина не способна полностью перекрыть логистику, поскольку по той же трассе Р-280 «Новороссия» ежедневно проезжают тысячи автомобилей, а количество дронов у ВСУ ограничено. Однако они уже значительно усложнили логистику того же Крыма (о чем говорит введение ограничений на бензин). Проблема в том, что с учетом того, что производство дронов на Украине и поставки их из Запада постоянно растут, а следовательно, дальше ситуация в этом отношении будет ухудшаться.
