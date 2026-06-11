Корнилов: диктатура, которой не было
Генерал Лавр Георгиевич Корнилов со своим штабом в 1917 году
В конце августа 1917 года к Петрограду шёл конный корпус, чтобы навести в стране порядок железной рукой. Он не сделал ни одного выстрела и рассыпался по дороге. А единственной силой, которая выиграла от этого провала, оказались большевики.
В предыдущей статье речь шла о провале летнего наступления и о том, как военная катастрофа породила запрос на «твёрдую руку». Генерал, чья 8-я армия дальше всех продвинулась в июньские дни, 19 июля (здесь и далее даты по старому стилю) стал Верховным главнокомандующим. Через полтора месяца его имя будет означать угрозу военной диктатуры, а спустя ещё несколько дней станет синонимом краха.
Запрос на твёрдую руку
После Тарнопольского прорыва (немецкого контрудара, обрушившего фронт вслед за провалом наступления) страна искала спасителя. Офицерство, часть буржуазии, кадеты, правая печать — все они хотели человека, способного силой остановить развал армии и хаос в тылу. Л. Г. Корнилов на эту роль подходил идеально: боевой генерал, сын казака, с репутацией храбреца и сторонника жёсткой дисциплины.
В августе его популярность достигла пика. На Московском государственном совещании 12–15 августа правая часть зала встречала генерала овациями как будущего диктатора. Корнилов выдвигал программу восстановления порядка: смертная казнь и в тылу, военизация железных дорог и оборонных заводов, ограничение власти комитетов. Насколько он был самостоятельным политиком, а насколько знаменем для стоявших за ним кругов, спорят и сегодня. К концу августа все надежды на диктатуру связывали именно с ним.
Союз, обречённый на разрыв
Керенский и Корнилов были обречены на союз и на конфликт одновременно. Премьеру нужна была военная опора против левых; главковерху нужна была санкция правительства на наведение порядка. В конце августа стороны договаривались о переброске к Петрограду конного корпуса, формально для защиты столицы от возможного выступления левых.
А дальше начинается самая тёмная часть истории. Роль посредника взял на себя бывший обер-прокурор Синода В. Н. Львов. Что именно он передал каждой из сторон, переврал ли он слова, действовал ли по своей инициативе — неясно до сих пор. Итогом стало взаимное убеждение в предательстве: Керенский решил, что Корнилов предъявляет ему ультиматум и требует всей полноты власти. Был ли это реальный заговор генерала или провокация, раздутая из недоразумения, — тут историки до сих пор ломают копья. 27 августа Керенский объявил Корнилова мятежником и сместил с поста.
Поход, которого не было
Корнилов отказался подчиниться и повёл корпус на Петроград. Командовал войсками генерал А. М. Крымов, в составе шла Кавказская туземная конная дивизия — знаменитая «Дикая». На бумаге это была грозная сила, способная смять столичный гарнизон.
Корпус остановила не армия. Его остановили словом и рельсами. Совет, профсоюзы и железнодорожники развернули кампанию, какой не было прежде. Путейцы разбирали пути и загоняли эшелоны в тупики, перепутывали составы, лишали корпус подвоза. К остановленным частям выходили агитаторы, и солдаты слушали их охотнее собственных офицеров. К горцам «Дикой» дивизии, в массе не знавшим русского, направили особую делегацию с Кавказа — мусульманских и кавказских политиков, которые на родном языке убеждали земляков не идти душить революцию. Через несколько дней корпус, не сделавший ни единого выстрела, рассыпался по железной дороге. Сработало ровно то, что весной узаконил Приказ № 1 Петроградского Совета, подчинивший воинские части солдатским комитетам: право солдата обсуждать приказы и решать самому.
Сдача оружия войсками генерала Лавра Корнилова в августе 1917 года
Развязка
Выступление рухнуло стремительно. Генерал Крымов, осознав, что войск у него больше нет, 31 августа после тяжёлого разговора с Керенским застрелился. Корнилов и поддержавшие его генералы были арестованы и заключены в городе Быхове — это заключение позже назовут Быховским сидением.
Так закончилась единственная за 1917 год серьёзная попытка установить военную диктатуру. Крови на поле боя почти не было: корпус не разгромили — он просто растёкся по запасным путям и перестал существовать как сила. Степень личной вины Керенского в провокации, толкнувшей Корнилова на разрыв, оценивают по-разному: от расчётливой интриги премьера до цепи роковых недоразумений, но на политический итог это уже не влияло.
Корниловцы в Быховской тюрьме. Цифрами обозначены: 3 - А.И. Деникин, 4 - Л.Г. Корнилов, 8. - И.П. Романовский
Кто выиграл
Проиграли в этой истории, по сути, все. Кроме большевиков, но к ним вернёмся. Керенский разгромил мнимый мятеж и одновременно лишился последней опоры. Офицерство восприняло арест Корнилова как предательство и окончательно отвернулось от премьера. Правые увидели в нём губителя единственного шанса на порядок. Армия, и без того расшатанная, после публичного объявления своего главковерха изменником потеряла остатки уважения к командованию.
Теперь о большевиках. Чтобы защитить Петроград от Корнилова, Совет раздал оружие рабочим — так возникла вооружённая Красная армия, и этого оружия у рабочих уже никто не отобрал. Одновременно менялся и образ самих большевиков: после Июльских дней их клеймили изменниками и германскими агентами, но теперь, когда «изменником» был объявлен генерал, прежние обвинения поблёкли, и большевики возвращались в легальную политику. Троцкого освободили под залог в начале сентября. Формального декрета, который выпускал бы левых вожаков ради борьбы с генералом, не было, но сам кризис вернул большевикам и оружие, и репутацию защитников революции. Керенский разгромил Корнилова руками тех, кто свергнет его самого через два месяца.
Что будет дальше
Здесь легко напутать с датами, поэтому оговорюсь сразу. Рига пала не из-за корниловского кризиса. Немцы взяли её 21 августа, ещё до открытого разрыва Керенского с главковерхом. Наоборот, падение Риги само подталкивало искать спасителя: вот вам свежее доказательство, что фронт держать некем.
К Риге мы и обратимся в следующей статье серии. Там, на Северном фронте, в августе 1917 года русская армия показала, во что превратилась её боеспособность к исходу революционного года, и сказала это внятнее, чем все митинги и резолюции в тылу.
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