Леонтий Беннигсен. Немецкий наемник на русской службе во время кампании 1807 года



Л. Беннигсен на гравюре Вендрамини с собственного рисунка, 1807 г.



Белл Э. Портрет графа Л. Л. Беннигсена, главнокомандующего Российской армией в Польше, 1807 г.

Бенигсен против Бонапарта в битве у Прейсиш-Эйлау

Более двадцати тысяч человек с обеих сторон вонзали трёхгранное остриё друг в друга. Толпы валились. Я был очевидцем этого гомерического побоища и скажу поистине, что в продолжении шестидесяти кампаний моей службы, в продолжении всей эпохи войн наполеоновских, справедливо названной эпопеею нашего века, я подобного побоища не видывал! Около получаса не было слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов ни в середине, ни вокруг его: слышен был только какой-то невыразимый гул перемешавшихся и резавшихся без пощады тысяч храбрых. Груды мёртвых тел осыпались свежими грудами, люди падали одни на других сотнями, так что вся эта часть поля сражения уподобилась высокому парапету вдруг возникшего укрепления. Наконец, наша взяла!



Жан-Антуан-Симеон Форт. «Битва при Эйлау 8 февраля 1807 года. Российская армия теснит французские войска»

Неужели ты позволишь им нас сожрать?!

Наполеон и Мюрат перед «атакой 80 эскадронов»

К русским подошли подкрепления, а у нас боевые заряды почти истощились. Ней не является, а Бернадот далеко: кажется, лучше идти к ним навстречу.

Надо начать переговоры, чтобы окончить эту войну.

Известие о нерешительном Эйлавском сражении произвело в Париже невероятное смущение; враждебные Наполеону стороны под вымышленной печалью худо скрывали радость о бедствии общественном; значительно понизились государственные фонды.

Если я назвал себя победителем под Эйлау, то это потому только, что вам угодно было отступить.

Что за бойня, и без всякой пользы!

Поражение при Фридланде



Карта Фридландского сражения



Орас Верне. Наполеон I на поле боя под Фридландом (его внимательно слушает генерал Удино, будущий маршал)

В улицах от стеснения происходил величайший беспорядок, который умножал действия неприятельской артиллерии, обращённой на город.

Если бы император Александр узнал, что убийцы его покойного отца находятся на чужой территории, и, тем не менее, арестовал их, то Наполеон не стал бы протестовать против такого нарушения международного права.

Наш царь лихим был капитаном:

Под Австерлицем он бежал,

В двенадцатом году дрожал.

Капитан фон Толь случайно наехал на то же место и, увидав государя, прямо подъехал к нему, предложил ему свои услуги и помог перейти пешком через канаву. Государь, желая отдохнуть и чувствуя себя нездоровым, сел под яблочное дерево, и Толь остановился подле него. Ростов издалека с завистью и раскаянием видел, как фон Толь что-то долго и с жаром говорил государю, как государь, видимо заплакав, закрыл глаза рукой и пожал руку Толю.

Молодой царь вместе с тем знал, до какой степени дворянство, сбывающее в Англию сельскохозяйственное сырье и хлеб, заинтересовано в дружбе с Англией.