Мигранты и «ползучая исламизация» стали проблемой для ЛНР и ДНР

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Мигранты и «ползучая исламизация» стали проблемой для ЛНР и ДНР

Недавно посол России на Маврикии Ирада Зейналова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявила, что в России уже каждый третий мусульманин. Говорила она это с гордостью. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что в России 15% населения исповедуют ислам.

Сложно как-то комментировать эти цифры, однако есть статистика, которая указывает на то, что мусульман в России действительно становится всё больше – в 2024 году Россия впервые вошла в ТОП-20 стран мира по количеству проживающих в стране мусульман. Их стало 20 миллионов человек. А учитывая легальных и нелегальных мигрантов без гражданства, это число куда больше (по разным оценкам, около 30 миллионов).



Учитывая, что количество мигрантов из мусульманских стран Средней Азии постоянно растет, а в России проводится политика не противодействия «ползучей исламизации», то количество людей, исповедующих ислам в нашей стране, действительно увеличивается с каждым годом. При этом, как показывают недавние итоги социологического опроса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), количество православных христиан, напротив, уменьшается – в 2011 году православных было 78% (от населения России), а в 2026 году уже 65%.

«Ползучая исламизация» при этом постепенно набирает обороты — тут тебе и внедрение исламского банкинга, и «халялизация» продуктов, и даже «халялизация» российской медицины (об этом см. материал Означают ли аресты муфтиев ДУМ изменение политического курса на «ползучую исламизацию»).

Эта «ползучая исламизация» так или иначе коснулась и Донбасса, и новых регионов России в целом.

«Провели акцию по раздаче доброй газеты»


Луганск и Донецк всегда были православными городами. В Луганске, например, построено более 20 православных храмов и всего одна мечеть (построенная при спонсорстве Кувейта и открытая в 2010 году). Мусульманская община существует здесь уже давно, но она всегда была немногочисленна и никакой политической деятельности никогда не вела. Однако с недавних пор всё изменилось.

В апреле прошлого года в ЛНР, прямо в центре Луганска, чернобородые мужчины активно раздавали всем прохожим мусульманскую газету «Ас-Салам». По сути, речь велась о раздаче агитационных материалов с призывом сменить веру.

В сердце Луганской Народной Республики мы провели акцию по раздаче доброй газеты "Ас-Салам",
– так комментировали в социальных сетях «акцию» сами мусульманские активисты.

Следует отметить, что до 2025 года никогда ранее таких акций в Луганске не проводилось. Подобная газета по логике должна распространяться среди своих, то есть среди мусульман, однако её раздавали всем подряд в центре города. Власти этой акции никак не препятствовали, и никто на неё никакого внимания не обратил.

В феврале этого года на сайте администрации города Луганска появилось сообщение о старте конкурса стратегического видения «Россия – Исламский мир»:


Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», созданная по инициативе президента России Владимира Путина, запустила грантовый конкурс для проектов, укрепляющих связи России и исламского мира. К участию приглашаются физические лица (граждане РФ), а также некоммерческие организации, научные, образовательные, культурные, религиозные и общественные учреждения. Гранты выделяются на безвозмездной основе для инициатив, содействующих диалогу и партнерству между Россией и странами исламского мира,
– говорилось в сообщении.

Кроме того, теперь все чиновники так или иначе акцентируют внимание на исламских праздниках – тот же Курбан-байрам в некоторых регионах России (Ставрополье) недавно вообще предлагалось сделать выходным днем. В Луганске и Донецке также переняли этот тренд. Причём теперь с исламскими праздниками поздравляют не только чиновники, но и руководства различных институтов (!), чего ранее не наблюдалось.

Например, в этом году с соответствующим заявлением выступил Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки.


Сердечно поздравляю вас с одним из главных исламских праздников – Курбан-байрамом, символизирующим духовное очищение, милосердие и заботу о ближних. Этот священный день напоминает о важности добрых дел, уважения к старшим, помощи нуждающимся и единства людей. В нашем университете, где учатся и трудятся представители разных национальностей и культур, мы всегда ценим взаимопонимание, уважение и поддержку.

Мигранты стали в ЛДНР проблемой


Кроме этого, ЛНР и ДНР в последние годы столкнулись с еще одной проблемой – засильем мигрантов из Средней Азии. Раньше ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Мариуполе этой проблемы не было, однако в последние годы она ощущается довольно остро.

Когда в Мариуполе и Луганске начались масштабные стройки и возведение новых жилых комплексов (ЖК), строительные кампании, зашедшие в регион, привлекали для работ в основном мигрантов из Средней Азии – таджиков и узбеков. В том же Мариуполе строительные кампании нанимают в основном мигрантов, которых в городе стало очень много. Как отмечал еще в 2024 году экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, «строительные компании нанимают мигрантов, город заполнен ими… А местных на работу не берут».

В Луганске, где на данный момент возводится с десяток новостроек, и для работ компании привлекаются в основном граждане Средней Азии – таджики и узбеки (все зависит от строительной компании, немногие из них привлекают местных). Некоторые из этих граждан поддерживают радикальные исламистские течения – так, в феврале этого года в Луганске был задержан «уроженец одной из стран СНГ, который из идеологических соображений перевёл деньги на счёт террористической организации».

В Донецке также наблюдается наплыв исламистских радикалов – в конце 2024 года там задержали 4-х мигрантов из Средней Азии, которые являлись сторонниками международной террористической организации, которая «пропагандировала идеи радикального ислама среди местного населения».

Следует отметить, что большинство мигрантов, привлекаемых для строительства домов и новых дорог в ЛНР, ДНР и новых регионах России в целом, очень плохо говорят по-русски (или вообще не говорят) и общаются между собой исключительно на своем языке. Некоторые из них достаточно часто посещают местные мечети.

Заключение


В целом, ЛНР, ДНР и Запорожская и Херсонская области теперь сталкиваются с теми же проблемами, что и остальная территория России.

Проблема в том, что проблемы эти усугубляются, поскольку Россия планирует «открыть двери» для мигрантов из Пакистана, а также ведет переговоры о привлечении мигрантов из Афганистана. Как заявил на ПМЭФ гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, «мы готовы принимать гостей, принимаем их от всей души, и даже если гость не очень приятный, мы будем его терпеть».

Вопрос в том, нужны ли России «гости» в таких количествах?

Как недавно отмечал член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, любому здравомыслящему человеку понятно, что завозить тех же афганцев в Россию недопустимо.

Это многократно усиливает уже существующие угрозы безопасности не только для российских граждан, но и безопасности/внутриполитической стабильности всей нашей страны. Мы просто получим ещё один неконтролируемый поток радикальных исламистов, террористов и насильников. В Россию могут приехать моджахеды, которые всей душой ненавидят нашу страну… Пора уже, в конце концов, раз и навсегда прекращать эту вредоносную и опасную практику по превращению нашей страны в человеческую клоаку, собирая в Россию всех, кто не нужен собственной стране и нежелателен по всему миру.

Однако пока что подобная практика продолжается.
8 комментариев
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  1. Stas157 Звание
    Stas157
    +4
    Сегодня, 04:08
    Никакое иго не сделало с нашей страной того, что сделали нынешние управленцы.
    Эти в историю точно войдут. Войдут, как изменившие религиозно-этнический облик страны. Это не временно, это фундаментально.
    1. Xenon Звание
      Xenon
      +1
      Сегодня, 05:16
      Цитата: Stas157
      Эти в историю точно войдут
      Ну уж пару строчек в учебниках истории им, конечно же, уделят, как людям создавшим на обломках СССР клептократическое государство и развалившим всё что только можно развалить
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 04:21
    С делением общества России на классы избранных и неподсудных людей появилась масса проблем и противоречий.
    Неконтролируемая миграция одна из них...в России одна за другой возникают точки внутренней напряжённости в обществе...поотдельности они не сильно влияют на нашу жизнь, но все вместе создают взрывоопасную обстановку... request углубляться в эту тему дальше опасно.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 04:39
    В целом, ЛНР, ДНР и Запорожская и Херсонская области теперь сталкиваются с теми же проблемами, что и остальная территория России.

    Проблема в том, что проблемы эти усугубляются, поскольку Россия планирует «открыть двери» для мигрантов из Пакистана, а также ведет переговоры о привлечении мигрантов из Афганистана. Как заявил на ПМЭФ гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, «мы готовы принимать гостей, принимаем их от всей души, и даже если гость не очень приятный, мы будем его терпеть».

    Вопрос в том, нужны ли России «гости» в таких количествах?

    Ещё как нужны.
    Донбасс ещё непонял, что когда закончится СВО, Путин и Ко возьмётся всерьёз за кореное население .
    А сейчас пока идёт подготовка (а СВО катализатор )
  4. Дес Звание
    Дес
    +2
    Сегодня, 04:45
    Всё верно в статье.
    Кроме одного. Восстанавливать ЛДНР ни одна строительная организация РФ добровольно не хочет(не может) к сожалению по разным причинам. А строительство (в том числе) в РФ давно вотчина мигрантов. И да, теперь именно они - "пассионарии". Не политики, не научная элита, не магнаты.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 04:59
    Это идет по всей западной цивилизации. Зачем тамошнему правящему классу тотальная исламизация - мне лично глубоко непонятно. Но наше родное руководство - несмотря на все патриотические крики во многих сферах упорно продолжает слепо следовать указивкам Запада, и миграционным процессам - в том числе.. Что в ближайшее же время неизбежно тухло рыгнется очень большими потрясениями для нас всех.

    И кстати для Цэгабонии - в том числе. Даже интересно будет поглядеть на тамошних нациков, когда в ее ошметки начнут завозить эшелонами негров с арабами. А начнут ведь без вариантов. Мож хоть тогда задумаются - так ли уж были плохи ненавистные москали. Да вот только - будет уже безнадежно поздно...
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 05:37
      То что в Цэгабонию будут завозить эшелонами негров и арабов понятно, вопрос только времени...
      Но пока на освобождённые территории завозят эшелонами узбеков, таджиков,... и не лучших представителей этих народов.
      И что хуже в конечном итоге арабы с неграми или узбеки с таджиками тот ещё вопрос.
  6. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 05:36
    Ползучая исламизация говорите? Не может быть,.. "Русский мир" же, пришел.... winked