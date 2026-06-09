«Провели акцию по раздаче доброй газеты»

В сердце Луганской Народной Республики мы провели акцию по раздаче доброй газеты "Ас-Салам",

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», созданная по инициативе президента России Владимира Путина, запустила грантовый конкурс для проектов, укрепляющих связи России и исламского мира. К участию приглашаются физические лица (граждане РФ), а также некоммерческие организации, научные, образовательные, культурные, религиозные и общественные учреждения. Гранты выделяются на безвозмездной основе для инициатив, содействующих диалогу и партнерству между Россией и странами исламского мира,

Сердечно поздравляю вас с одним из главных исламских праздников – Курбан-байрамом, символизирующим духовное очищение, милосердие и заботу о ближних. Этот священный день напоминает о важности добрых дел, уважения к старшим, помощи нуждающимся и единства людей. В нашем университете, где учатся и трудятся представители разных национальностей и культур, мы всегда ценим взаимопонимание, уважение и поддержку.

Мигранты стали в ЛДНР проблемой

Заключение

Это многократно усиливает уже существующие угрозы безопасности не только для российских граждан, но и безопасности/внутриполитической стабильности всей нашей страны. Мы просто получим ещё один неконтролируемый поток радикальных исламистов, террористов и насильников. В Россию могут приехать моджахеды, которые всей душой ненавидят нашу страну… Пора уже, в конце концов, раз и навсегда прекращать эту вредоносную и опасную практику по превращению нашей страны в человеческую клоаку, собирая в Россию всех, кто не нужен собственной стране и нежелателен по всему миру.