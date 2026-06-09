Мигранты и «ползучая исламизация» стали проблемой для ЛНР и ДНР
Недавно посол России на Маврикии Ирада Зейналова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявила, что в России уже каждый третий мусульманин. Говорила она это с гордостью. В то же время президент России Владимир Путин заявил, что в России 15% населения исповедуют ислам.
Сложно как-то комментировать эти цифры, однако есть статистика, которая указывает на то, что мусульман в России действительно становится всё больше – в 2024 году Россия впервые вошла в ТОП-20 стран мира по количеству проживающих в стране мусульман. Их стало 20 миллионов человек. А учитывая легальных и нелегальных мигрантов без гражданства, это число куда больше (по разным оценкам, около 30 миллионов).
Учитывая, что количество мигрантов из мусульманских стран Средней Азии постоянно растет, а в России проводится политика не противодействия «ползучей исламизации», то количество людей, исповедующих ислам в нашей стране, действительно увеличивается с каждым годом. При этом, как показывают недавние итоги социологического опроса Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), количество православных христиан, напротив, уменьшается – в 2011 году православных было 78% (от населения России), а в 2026 году уже 65%.
«Ползучая исламизация» при этом постепенно набирает обороты — тут тебе и внедрение исламского банкинга, и «халялизация» продуктов, и даже «халялизация» российской медицины (об этом см. материал Означают ли аресты муфтиев ДУМ изменение политического курса на «ползучую исламизацию»).
Эта «ползучая исламизация» так или иначе коснулась и Донбасса, и новых регионов России в целом.
«Провели акцию по раздаче доброй газеты»
Луганск и Донецк всегда были православными городами. В Луганске, например, построено более 20 православных храмов и всего одна мечеть (построенная при спонсорстве Кувейта и открытая в 2010 году). Мусульманская община существует здесь уже давно, но она всегда была немногочисленна и никакой политической деятельности никогда не вела. Однако с недавних пор всё изменилось.
В апреле прошлого года в ЛНР, прямо в центре Луганска, чернобородые мужчины активно раздавали всем прохожим мусульманскую газету «Ас-Салам». По сути, речь велась о раздаче агитационных материалов с призывом сменить веру.
Следует отметить, что до 2025 года никогда ранее таких акций в Луганске не проводилось. Подобная газета по логике должна распространяться среди своих, то есть среди мусульман, однако её раздавали всем подряд в центре города. Власти этой акции никак не препятствовали, и никто на неё никакого внимания не обратил.
В феврале этого года на сайте администрации города Луганска появилось сообщение о старте конкурса стратегического видения «Россия – Исламский мир»:
Кроме того, теперь все чиновники так или иначе акцентируют внимание на исламских праздниках – тот же Курбан-байрам в некоторых регионах России (Ставрополье) недавно вообще предлагалось сделать выходным днем. В Луганске и Донецке также переняли этот тренд. Причём теперь с исламскими праздниками поздравляют не только чиновники, но и руководства различных институтов (!), чего ранее не наблюдалось.
Например, в этом году с соответствующим заявлением выступил Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки.
Мигранты стали в ЛДНР проблемой
Кроме этого, ЛНР и ДНР в последние годы столкнулись с еще одной проблемой – засильем мигрантов из Средней Азии. Раньше ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Мариуполе этой проблемы не было, однако в последние годы она ощущается довольно остро.
Когда в Мариуполе и Луганске начались масштабные стройки и возведение новых жилых комплексов (ЖК), строительные кампании, зашедшие в регион, привлекали для работ в основном мигрантов из Средней Азии – таджиков и узбеков. В том же Мариуполе строительные кампании нанимают в основном мигрантов, которых в городе стало очень много. Как отмечал еще в 2024 году экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, «строительные компании нанимают мигрантов, город заполнен ими… А местных на работу не берут».
В Луганске, где на данный момент возводится с десяток новостроек, и для работ компании привлекаются в основном граждане Средней Азии – таджики и узбеки (все зависит от строительной компании, немногие из них привлекают местных). Некоторые из этих граждан поддерживают радикальные исламистские течения – так, в феврале этого года в Луганске был задержан «уроженец одной из стран СНГ, который из идеологических соображений перевёл деньги на счёт террористической организации».
В Донецке также наблюдается наплыв исламистских радикалов – в конце 2024 года там задержали 4-х мигрантов из Средней Азии, которые являлись сторонниками международной террористической организации, которая «пропагандировала идеи радикального ислама среди местного населения».
Следует отметить, что большинство мигрантов, привлекаемых для строительства домов и новых дорог в ЛНР, ДНР и новых регионах России в целом, очень плохо говорят по-русски (или вообще не говорят) и общаются между собой исключительно на своем языке. Некоторые из них достаточно часто посещают местные мечети.
Заключение
В целом, ЛНР, ДНР и Запорожская и Херсонская области теперь сталкиваются с теми же проблемами, что и остальная территория России.
Проблема в том, что проблемы эти усугубляются, поскольку Россия планирует «открыть двери» для мигрантов из Пакистана, а также ведет переговоры о привлечении мигрантов из Афганистана. Как заявил на ПМЭФ гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, «мы готовы принимать гостей, принимаем их от всей души, и даже если гость не очень приятный, мы будем его терпеть».
Вопрос в том, нужны ли России «гости» в таких количествах?
Как недавно отмечал член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, любому здравомыслящему человеку понятно, что завозить тех же афганцев в Россию недопустимо.
Однако пока что подобная практика продолжается.
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