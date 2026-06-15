«Автономные дроны убийцы в режиме охоты»: контуры войн будущего просматриваются уже сейчас
Как будут выглядеть войны будущего? Еще в конце прошлого столетия многие аналитики и эксперты в области вооружений утверждали, что в военных конфликтах будущего главную ударную силу будет составлять не живая сила, а роботы и компьютерные вирусы. Из-за этого некоторые писатели-фантасты изображали сценарии будущего, в которых людей будут уничтожать различные машины-убийцы и человекоподобные роботы, реалистичность которых обывателям представлялась крайне сомнительной. Однако идет третье десятилетие XXI века, и ситуация представляется уже не столь однозначной.
Действительно, в последние десятилетия в военном деле происходят революционные изменения, в первую очередь связанные с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). И на Западе, и в Китае, и в Японии происходит массированное внедрение автоматизированных и роботизированных решений как в военной, так и в гражданских сферах. Роботизированные беспилотные дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), которые могут выполнять задачи, имитируя работу человеческого мозга, — это уже не фантастика, а реальность.
В последние годы благодаря развитию технологий стало возможно то, что было невозможно ранее – машины из режима дистанционного управления сумели перевести в режим самостоятельного принятия решений. Дроны Hornet, которые активно применяются украинскими войсками в последние месяцы, являются очевидным примером того, как развиваются технологии в данном направлении.
Вроде как для того, чтобы атаковать цели, «Хорнетам» все еще требуются операторы, однако на самом деле ситуация не столь однозначна – как отмечает, в частности, блогер «Атомная вишня» (𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘), с технологической точки зрения участие оператора уже не обязательно.
То есть по факту мы уже имеем дело с дронами-убийцами, которые могут работать на основе исключительно нейросетей, т.е. ИИ. И многие способы борьбы с ним, которые предлагают некоторые военблогеры и военкоры, не являются эффективными.
«Для выбора конкретной цели используются инструменты на основе ИИ»
Прежде чем перейти к рассмотрению возможных способов борьбы с «Хорнетами» и неэффективности некоторых предлагаемых способов борьбы с ними, следует обратить внимание на то, что говорят о БПЛА Hornet в лагере противника.
Недавно американский портал The War Zone выпустил материал под заголовком «Как Украина с помощью дронов и искусственного интеллекта наносит удары по российской логистике в глубоком тылу», в котором американский журналист задал несколько вопросов офицеру 1-го корпуса национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), который одним из первых получил в свое распоряжение «Хорнеты» и начал их применять. Именно 1-й корпус НГУ «Азов» впервые модифицировал БПЛА Hornet таким образом, что он стал летать вдвое дальше заявленного расстояния.
Противник не скрывает своих замыслов – основной своей задачей является нарушение логистики. По расчетам противника, защищать логистические маршруты на расстоянии 200-300 километров от линии соприкосновения куда сложнее, чем на расстоянии 50 километров от линии фронта.
В статье также указывается, что для координации украинские военные используют не только терминалы спутниковой связи Starlink. Кроме того, дроны, оснащенные искусственным интеллектом, могут поражать цели без участия операторов в автономном режиме.
Фактически подтверждается все то, что ранее писал «Атомная вишня» – с технологической точки зрения участие оператора уже не обязательно. Кроме того, далеко не все дроны «Хорнет» оснащаются системами Starlink – большинство дронов работают в автономномном режиме, используя различные модели нейросетей для поиска и атаки целей.
То есть речь идет о тех самых «дронах-убийцах», которые запрограммированы на атаку определенных целей и могут их атаковать самостоятельно, без участия оператора-человека, на основе, например, визуальных данных (военный грузовик, грузовая фура и т. д.).
О неудачных способах борьбы с «Хорнетами»
В последнее время на просторах социальных сетей предлагается множество способов борьбы с БПЛА «Хорнет». Некоторые варианты борьбы с данными беспилотниками даже были воплощены в жизнь – в частности, в социальных сетях появились фото военных КАМАЗов, на которые был нанесен деформирующий камуфляж.
По логике людей, принимавших данные решения, нанесение подобного камуфляжа на автомобили должно каким-то образом помешать украинским дронам с машинным зрением захватывать цель.
Эффективность подобного способа борьбы представляется крайне сомнительной, поскольку дроны используют визуальные данные для атаки на цель и легко распознают контуры грузовика – это легко проверить, загрузив фото с раскрашенным таким образом грузовиком в любую нейросеть и поинтересовавшись у неё, что изображено на фото.
Как справедливо отмечает «Атомная вишня»:
Кроме того, некоторые военные каналы высказывали предположение о том, что дымы сбивают захват цели, и что «дымогенератор на самой машине или дымовая машина впереди должны сорвать захват».
На самом деле этот вариант для защиты движущихся грузовиков и фур (а «Хорнеты» атакуют в основном именно их) также представляется более чем сомнительным, поскольку на скорости дымы будут быстро рассеиваться и испускать длинный шлейф позади машины, тем самым, напротив, служа хорошим целеуказателем вражеским дронам.
В материале «Чем Россия может ответить на попытку противника системно воздействовать на логистику в зоне СВО?» автор уже отмечал, что для борьбы с модифицированными «Хорнетами» нужны, в первую очередь, технологические решения. У России же пока с этим имеются проблемы – здесь мы находимся в позиции отстающего. Те же дроны-перехватчики чаще всего просто закупаются у того же Китая и впоследствии выдаются за отечественную разработку…
Это нехорошо, поскольку вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют, в первую очередь, развития технологий. Ибо характер военных конфликтов подвергается серьезным изменениям.
Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что определенные контуры войн будущего просматриваются уже сейчас – дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), которые мы наблюдаем сегодня, в будущем, вероятно, станут движущей силой войны. Уже сейчас БПЛА постепенно занимают нишу пилотируемой авиации, делая, в частности, практически бесполезными ударные вертолеты, а развитие ИИ и нейросетей ускоряют этот процесс.
Развитие технологий делает способы убийств противников всё более изощрёнными (стоит вспомнить израильскую операцию с пейджерами), а моральные ограничения при этом становятся всё более размытыми. Пока что участие человека-оператора для управления дронами всё ещё формально необходимо, однако в недалёком будущем это ограничение, вполне вероятно, может быть снято. А поэтому до того часа, когда полностью автономные, оснащённые искусственным интеллектом дроны-убийцы будут убивать людей, принимая самостоятельные решения, уже недалеко.
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