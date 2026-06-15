«Автономные дроны убийцы в режиме охоты»: контуры войн будущего просматриваются уже сейчас

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«Автономные дроны убийцы в режиме охоты»: контуры войн будущего просматриваются уже сейчас

Как будут выглядеть войны будущего? Еще в конце прошлого столетия многие аналитики и эксперты в области вооружений утверждали, что в военных конфликтах будущего главную ударную силу будет составлять не живая сила, а роботы и компьютерные вирусы. Из-за этого некоторые писатели-фантасты изображали сценарии будущего, в которых людей будут уничтожать различные машины-убийцы и человекоподобные роботы, реалистичность которых обывателям представлялась крайне сомнительной. Однако идет третье десятилетие XXI века, и ситуация представляется уже не столь однозначной.

Действительно, в последние десятилетия в военном деле происходят революционные изменения, в первую очередь связанные с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). И на Западе, и в Китае, и в Японии происходит массированное внедрение автоматизированных и роботизированных решений как в военной, так и в гражданских сферах. Роботизированные беспилотные дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), которые могут выполнять задачи, имитируя работу человеческого мозга, — это уже не фантастика, а реальность.



В последние годы благодаря развитию технологий стало возможно то, что было невозможно ранее – машины из режима дистанционного управления сумели перевести в режим самостоятельного принятия решений. Дроны Hornet, которые активно применяются украинскими войсками в последние месяцы, являются очевидным примером того, как развиваются технологии в данном направлении.

Вроде как для того, чтобы атаковать цели, «Хорнетам» все еще требуются операторы, однако на самом деле ситуация не столь однозначна – как отмечает, в частности, блогер «Атомная вишня» (𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘), с технологической точки зрения участие оператора уже не обязательно.

Hornet — оружие нового поколения: дешевое, собранное из гражданских компонентов, которые можно достать на десятках производств по всей планете, не требующее специального оборудования и сверх-квалификации для сборки и применения. При этом внутри него находится полноценная нейросеть, обученная и способная самостоятельно искать цели в заданном квадрате и атаковать их. Разумеется, для финального подтверждения требуется участие оператора — только вот это этическое ограничение, а не технологическое. Нейросеть вполне может отлично справиться с поставленной задачей сама, но в парадигме западного мышления недопустима сама мысль о том, что машина может сама убить человека без участия другого Homo Sapiens. Интересно здесь следующее. Поскольку ограничение это не носит технического характера, то никто не мешает его не обойти, а попросту игнорировать, ибо установить доподлинно, самостоятельно Hornet атаковал цель или по нажатию кнопки, никоим образом невозможно.

То есть по факту мы уже имеем дело с дронами-убийцами, которые могут работать на основе исключительно нейросетей, т.е. ИИ. И многие способы борьбы с ним, которые предлагают некоторые военблогеры и военкоры, не являются эффективными.

«Для выбора конкретной цели используются инструменты на основе ИИ»


Прежде чем перейти к рассмотрению возможных способов борьбы с «Хорнетами» и неэффективности некоторых предлагаемых способов борьбы с ними, следует обратить внимание на то, что говорят о БПЛА Hornet в лагере противника.

Недавно американский портал The War Zone выпустил материал под заголовком «Как Украина с помощью дронов и искусственного интеллекта наносит удары по российской логистике в глубоком тылу», в котором американский журналист задал несколько вопросов офицеру 1-го корпуса национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), который одним из первых получил в свое распоряжение «Хорнеты» и начал их применять. Именно 1-й корпус НГУ «Азов» впервые модифицировал БПЛА Hornet таким образом, что он стал летать вдвое дальше заявленного расстояния.

Противник не скрывает своих замыслов – основной своей задачей является нарушение логистики. По расчетам противника, защищать логистические маршруты на расстоянии 200-300 километров от линии соприкосновения куда сложнее, чем на расстоянии 50 километров от линии фронта.

Мы используем дроны-камикадзе с неподвижным крылом, внеся в них некоторые изменения, в частности установив на них системы Starlink, а также внеся ряд изменений в двигатель, увеличив дальность полета дронов. Мы используем БПЛА «Хорнет», БПЛА «Дартс», а также другие средства, о которых мы предпочитаем пока не упоминать. На данный момент мы можем преодолевать расстояния до 250 километров, но со временем мы будем преодолевать все большие и большие расстояния. Процесс довольно простой: мы выбираем участок дороги или дорогу целиком и распределяем ее участки между нашими подразделениями, а затем просто отправляем туда дроны в режиме охоты. Я не могу раскрывать подробности того, как это работает, но общий принцип таков: разведка просто указывает нам приоритетные цели. Для выбора конкретной цели мы используем как инструменты на основе искусственного интеллекта, так и опыт человека-оператора,
– говорится в материале.

В статье также указывается, что для координации украинские военные используют не только терминалы спутниковой связи Starlink. Кроме того, дроны, оснащенные искусственным интеллектом, могут поражать цели без участия операторов в автономном режиме.

Искусственный интеллект используется для так называемой системы «последней мили». Речь идет о наведении на цель, а также о том, что искусственный интеллект может использоваться для распознавания целей, особенно когда дрон летит в автономном режиме. Он может распознавать тип цели и автоматически поражать ее. Это означает, что все эти процессы могут происходить без участия оператора. Это позволяет запускать несколько дронов одновременно, а также обеспечивает более высокий уровень координации при проведении атак. Зачастую именно человек применяет окончательное решение о нанесении ударов по цели, поскольку мы не хотим слишком сильно полагаться на ИИ, однако при необходимости весь этот процесс может происходить и без вмешательства человека.

Фактически подтверждается все то, что ранее писал «Атомная вишня» – с технологической точки зрения участие оператора уже не обязательно. Кроме того, далеко не все дроны «Хорнет» оснащаются системами Starlink – большинство дронов работают в автономномном режиме, используя различные модели нейросетей для поиска и атаки целей.

То есть речь идет о тех самых «дронах-убийцах», которые запрограммированы на атаку определенных целей и могут их атаковать самостоятельно, без участия оператора-человека, на основе, например, визуальных данных (военный грузовик, грузовая фура и т. д.).

О неудачных способах борьбы с «Хорнетами»


В последнее время на просторах социальных сетей предлагается множество способов борьбы с БПЛА «Хорнет». Некоторые варианты борьбы с данными беспилотниками даже были воплощены в жизнь – в частности, в социальных сетях появились фото военных КАМАЗов, на которые был нанесен деформирующий камуфляж.


Идея с деформирующим камуфляжем на российских армейских грузовых автомобилях получила распространение. Какова будет эффективность против дронов с машинным зрением — вопрос, конечно, открытый,
писал, в частности, канал «Осведомитель».

По логике людей, принимавших данные решения, нанесение подобного камуфляжа на автомобили должно каким-то образом помешать украинским дронам с машинным зрением захватывать цель.

Эффективность подобного способа борьбы представляется крайне сомнительной, поскольку дроны используют визуальные данные для атаки на цель и легко распознают контуры грузовика – это легко проверить, загрузив фото с раскрашенным таким образом грузовиком в любую нейросеть и поинтересовавшись у неё, что изображено на фото.

Как справедливо отмечает «Атомная вишня»:

Бортовой комплекс БПЛА (работающий, напомню, на базе чипа Qualcomm QCS5430) использует алгоритмы компьютерного зрения, обученные на распознавание геометрических сигнатур и контуров, а не цветовых текстур. Контуры объекта — автомобильные колесные арки, прямоугольные формы кузова, геометрия кабины и длинные прямые линии тента — остаются неизменными, как бы их ни красили. Бортовой ИИ ищет силуэт машины, а не цвет ее бортов. Кроме того, на открытой местности и на дорогах снабжения любой грузовик отбрасывает массивную, четкую прямоугольную тень.

Кроме того, некоторые военные каналы высказывали предположение о том, что дымы сбивают захват цели, и что «дымогенератор на самой машине или дымовая машина впереди должны сорвать захват».

На самом деле этот вариант для защиты движущихся грузовиков и фур (а «Хорнеты» атакуют в основном именно их) также представляется более чем сомнительным, поскольку на скорости дымы будут быстро рассеиваться и испускать длинный шлейф позади машины, тем самым, напротив, служа хорошим целеуказателем вражеским дронам.

В материале «Чем Россия может ответить на попытку противника системно воздействовать на логистику в зоне СВО?» автор уже отмечал, что для борьбы с модифицированными «Хорнетами» нужны, в первую очередь, технологические решения. У России же пока с этим имеются проблемы – здесь мы находимся в позиции отстающего. Те же дроны-перехватчики чаще всего просто закупаются у того же Китая и впоследствии выдаются за отечественную разработку…

Это нехорошо, поскольку вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют, в первую очередь, развития технологий. Ибо характер военных конфликтов подвергается серьезным изменениям.

Заключение


Подводя итоги, следует отметить, что определенные контуры войн будущего просматриваются уже сейчас – дроны, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), которые мы наблюдаем сегодня, в будущем, вероятно, станут движущей силой войны. Уже сейчас БПЛА постепенно занимают нишу пилотируемой авиации, делая, в частности, практически бесполезными ударные вертолеты, а развитие ИИ и нейросетей ускоряют этот процесс.

Развитие технологий делает способы убийств противников всё более изощрёнными (стоит вспомнить израильскую операцию с пейджерами), а моральные ограничения при этом становятся всё более размытыми. Пока что участие человека-оператора для управления дронами всё ещё формально необходимо, однако в недалёком будущем это ограничение, вполне вероятно, может быть снято. А поэтому до того часа, когда полностью автономные, оснащённые искусственным интеллектом дроны-убийцы будут убивать людей, принимая самостоятельные решения, уже недалеко.
19 комментариев
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  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 04:48
    А поэтому до того часа, когда полностью автономные, оснащённые искусственным интеллектом дроны-убийцы будут убивать людей, принимая самостоятельные решения, уже недалеко.

    Это только начало. Система самонаведения на БПЛА «Хорнет» это совсем не ИИ, но псевдо ИИ явно используется для управления роем этих БПЛА.
    для координации украинские военные используют не только терминалы спутниковой связи Starlink

    Хе... Без Starlink это невозможно априори, это основа всей системы. Учитывая то, что на днях его хозяин стал первым триллионером в мире не вызывает сомнений, что Starlink будет совершенствоваться. Скорость передачи данных будет расти, размер антенны уменьшаться, а обработка информации будет происходить "не отходя от кассы" прямо на орбитальных ЦОД, спутники для которых на днях показали. Количество людей в цепочке принятия решений сильно сократится.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 05:12
      А потом система даст сбой и будет как в сериале "Чёрное зеркало" последния серия, по моему, 5 сезона...
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 05:23
        Цитата: AllX_VahhaB
        А потом система даст сбой

        Если только интернет исчезнет.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 05:32
      Цитата: Дырокол
      дроны-убийцы будут убивать людей, принимая самостоятельные решения, уже недалеко.

      А что нам нужно делать ?
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +2
        Сегодня, 05:36
        Цитата: Uncle Lee
        А что нам нужно делать ?

        Тем кто в тылу писать комментарии начинающиеся с "Надо...", тем кто на СВО надеяться на лучшее, тем кто принимает ответственные решения отчитываться, что мы наступаем и будет победа...
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 05:59
          Это-то все понятно... hi А что с Хорнетами делать ?
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Сегодня, 06:09
            Цитата: Uncle Lee
            А что с Хорнетами делать ?

            Сетки тянуть над дорогой. Какие еще могут быть варианты...
          2. rytik32 Звание
            rytik32
            0
            Сегодня, 06:22
            Цитата: Uncle Lee
            Это-то все понятно... hi А что с Хорнетами делать ?

            Рамзай пишет, что уже научились средствами РЭБ подавлять управление хорнетов и сажать их
            https://max.ru/ramzayiegokomanda/AZ7HLu4DeoE
      2. BAI Звание
        BAI
        +1
        Сегодня, 06:16
        что нам нужно делать ?



        Кроме вопроса "что делать? " надо еще ответить на вопрос "кто виноват?". Классики уже все предусмотрели
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 06:20
          Цитата: BAI
          надо еще ответить на вопрос "кто виноват?".

          На этот вопрос мы будем долго ждать ответа....И если дождемся !
  2. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 05:58
    Вопрос стоит, с нашей стороны по крайней мере, это отсутствие воли и страх задействовать по настоящему эффективное оружие. На все атаки противника БПЛА, ракет можно и нужно ответить как ударом ломиком или оглоблей. У нас есть ракеты способные поднять в космос за раз от 10 до 20-30 тонн. Вот и нанести удары не ядерным оружием а чисто тротилом или динамитом. Эффект будет не хуже ядерной бомбы, но без радиоактивного заражения. Снести пол Киева или Львов или другой город где больше всего бандеровцев, и предупредить как только опять полетят в Россию БПЛА, дроны Фламинго наносим следующий удар. Такой же удар нанести по в Польше, Румынии, Германии по базам снабжения ВСУ.
    Нам от этого не уйти. Время интриг, красных линий, озабоченности, резких заявлений уже прошло. Наших мужчин надо поберечь воюющих в окопах под атаками БПЛА. Или тогда сметут Единую Россию как Временное правительство в 17 году. hi soldier bully
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 06:12
      Цитата: Солдатов В.
      Вот и нанести удары не ядерным оружием а чисто тротилом или динамитом. Эффект будет не хуже ядерной бомбы, но без радиоактивного заражения. Снести пол Киева или Львов или другой город где больше всего бандеровцев, и предупредить как только опять полетят в Россию БПЛА, дроны Фламинго наносим следующий удар. Такой же удар нанести по в Польше, Румынии, Германии по базам снабжения ВСУ.

      Откуда у вас такая уверенность, что это поможет? Когда то пол Германии в щебень укатали, однако пока рейх канцелярию не взяли в Берлине война не закончилась.
    2. zyablik.olga Звание
      zyablik.olga
      +1
      Сегодня, 06:24
      Цитата: Солдатов В.
      У нас есть ракеты способные поднять в космос за раз от 10 до 20-30 тонн.

      Какие наши МБР или БРСД имеют забрасываемый вес 20-30 тонн?
      Цитата: Солдатов В.
      Вот и нанести удары не ядерным оружием а чисто тротилом или динамитом

      Динамит для снаряжения боеприпасов не используется, даже я это знаю. А мужику такой бред писать должно быть стыдно! fool
      Цитата: Солдатов В.
      Эффект будет не хуже ядерной бомбы, но без радиоактивного заражения.

      Когда вы в прошлом заявляли, что разрушения от "Орешника" сопоставимы с тактическим ядерным ударом вам уже предлагали посчитать энергию выделяемую кинетической боеголовкой массой 1 т имеющей скорость 5 М. Но вы почему-то отказались, хотя вам даже формулу предоставили. Может быть сравните энергию выделенную при взрыве 20 т тротила с энергией 1 кт ядерного заряда? wink
      Цитата: Солдатов В.
      Такой же удар нанести по в Польше, Румынии, Германии

      Угу и начать войну с НАТО. Вы готовы свою сторожку на стоянке променять на окоп?
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        -2
        Сегодня, 06:43
        А бабе лучше не лезть в мужские дела.
      2. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        Сегодня, 06:50
        Цитата: zyablik.olga
        Угу и начать войну с НАТО. Вы готовы свою сторожку на стоянке променять на окоп?

        Угу, угу и больше ни гу-гу... lol
        А что можете предложить вы? Люди, не понаслышке знакомые с техникой и вооружением, давно внесли свои предложения. Даже на телевизионном глазу не раз прозвучали предложения погасить несколько заводов в Европе, производящих вооружение для ВСУ. Прекратить агрессию можно только смертельно напугав агрессора или уничтожив его на корню.
        На каком основании Европа бравирует перед Россией захватом судов, организацией диверсий, поставками оружия для ВСУ, введением санкций и арестом капиталов и имущества? Да не получали по щам с 1945 года!!!
        Уговорами и ухмылками там никого не напугаешь! Полный разрыв дипломатических отношений с Британией, Францией и Польшей с выдворением дипломатического корпуса (своего и чужого) и удары (пока что) конвенциональным оружием по намеченным целям...
        А вы уверены, что в Европе захотят жить в землянках?
        Британии давно выставлены все предупреждения и пора вылить на голову британцам ушат холодной воды (два-три удара «Орешником», можно «Цирконом» с АПЛ или ДЭПЛ) по инфраструктуре портов, куда отправляют танкеры с российской нефтью...Можно по зданиям МИ-6 или какому-нибудь биржевому строению...
        Даже, если по Британии ударят «утилизируемые» «Воеводы», никто в Европе не пойдёт на конфликт с Россией, но тишина на континенте воцарится... yes
  3. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 06:14
    что для борьбы с модифицированными «Хорнетами» нужны, в первую очередь, технологические решения.

    Для борьбы с Хорнетами нужны политические решения. Один ЯВ в космосе - и вся НАТОвская техника - металлом. Именно на этом строилась советская доктрина войны. А мы удивлияемся - всю жизнь готовились к войне с НАТО и проигрываем.
    Готовились к другой войне.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 06:27
      Цитата: BAI
      Один ЯВ в космосе - и

      Ммм... китайские спутники вы полагаете останутся невредимыми? На пример. Про наши вообще молчу, нам же они без надобности, так?
  4. JcVai Звание
    JcVai
    0
    Сегодня, 06:39
    в парадигме западного мышления недопустима сама мысль о том, что машина может сама убить человека без участия другого Homo Sapiens

    Вообще-то ряд крупных западных государственных организаций как раз на эту тему и «поссорился» с некоторыми поставщиками нейросетей, требуя полной автономности без участия человека.
  5. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    -1
    Сегодня, 06:46
    Удивляет то как сказанная глупость тиражируется. Всеми и повсеместно
    И вот уже беспилотники -пуп земли
    А на самом деле лёгким движением одного пальца руки нажимается. Красная кнопка и исчезают и беспилотники и операторы и заводы их производящие и проблемы бомбардировок наших городов раз и навсегда!
    Вы просто подумайте над этим !
    И хорошо чтобы подумали над этим наше руководство и приняли наконец действенные меры по защите России
    В конце концов это их прямая обязанность!
    Бомбардировки российских городов недопустимы и надо немедленно их прекратить
    Любым способом и оружием!