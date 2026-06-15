«Автономные дроны убийцы в режиме охоты»: контуры войн будущего просматриваются уже сейчас

Hornet — оружие нового поколения: дешевое, собранное из гражданских компонентов, которые можно достать на десятках производств по всей планете, не требующее специального оборудования и сверх-квалификации для сборки и применения. При этом внутри него находится полноценная нейросеть, обученная и способная самостоятельно искать цели в заданном квадрате и атаковать их. Разумеется, для финального подтверждения требуется участие оператора — только вот это этическое ограничение, а не технологическое. Нейросеть вполне может отлично справиться с поставленной задачей сама, но в парадигме западного мышления недопустима сама мысль о том, что машина может сама убить человека без участия другого Homo Sapiens. Интересно здесь следующее. Поскольку ограничение это не носит технического характера, то никто не мешает его не обойти, а попросту игнорировать, ибо установить доподлинно, самостоятельно Hornet атаковал цель или по нажатию кнопки, никоим образом невозможно.

«Для выбора конкретной цели используются инструменты на основе ИИ»

Мы используем дроны-камикадзе с неподвижным крылом, внеся в них некоторые изменения, в частности установив на них системы Starlink, а также внеся ряд изменений в двигатель, увеличив дальность полета дронов. Мы используем БПЛА «Хорнет», БПЛА «Дартс», а также другие средства, о которых мы предпочитаем пока не упоминать. На данный момент мы можем преодолевать расстояния до 250 километров, но со временем мы будем преодолевать все большие и большие расстояния. Процесс довольно простой: мы выбираем участок дороги или дорогу целиком и распределяем ее участки между нашими подразделениями, а затем просто отправляем туда дроны в режиме охоты. Я не могу раскрывать подробности того, как это работает, но общий принцип таков: разведка просто указывает нам приоритетные цели. Для выбора конкретной цели мы используем как инструменты на основе искусственного интеллекта, так и опыт человека-оператора,

Искусственный интеллект используется для так называемой системы «последней мили». Речь идет о наведении на цель, а также о том, что искусственный интеллект может использоваться для распознавания целей, особенно когда дрон летит в автономном режиме. Он может распознавать тип цели и автоматически поражать ее. Это означает, что все эти процессы могут происходить без участия оператора. Это позволяет запускать несколько дронов одновременно, а также обеспечивает более высокий уровень координации при проведении атак. Зачастую именно человек применяет окончательное решение о нанесении ударов по цели, поскольку мы не хотим слишком сильно полагаться на ИИ, однако при необходимости весь этот процесс может происходить и без вмешательства человека.

О неудачных способах борьбы с «Хорнетами»

Идея с деформирующим камуфляжем на российских армейских грузовых автомобилях получила распространение. Какова будет эффективность против дронов с машинным зрением — вопрос, конечно, открытый,

Бортовой комплекс БПЛА (работающий, напомню, на базе чипа Qualcomm QCS5430) использует алгоритмы компьютерного зрения, обученные на распознавание геометрических сигнатур и контуров, а не цветовых текстур. Контуры объекта — автомобильные колесные арки, прямоугольные формы кузова, геометрия кабины и длинные прямые линии тента — остаются неизменными, как бы их ни красили. Бортовой ИИ ищет силуэт машины, а не цвет ее бортов. Кроме того, на открытой местности и на дорогах снабжения любой грузовик отбрасывает массивную, четкую прямоугольную тень.

Заключение