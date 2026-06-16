Противник сократил удары по НПЗ и военным заводам и бросил все ресурсы на логистический паралич новых территорий. Глава МОУ Федоров (он же пиарщик) лично перехватил у Сырского знамя борьбы с Россией и объявил о начале специальной операции на дорогах Новороссии. При этом удары по «старой России» будут ослаблены – современной техники у врага мало.

Какую цель преследует противник?

Здесь возникает другой вопрос – а как Россия вообще реагирует на эту угрозу, а также на угрозу атак НПЗ?

Мы видим много, много проявлений ажиотажа совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как вот пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку. В то время никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но опять же все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было,

По всей стране нарастает топливный кризис. Проблемы с бензином фиксируются уже в нескольких регионах. Наиболее острая ситуация сложилась в Крыму. В Севастополе люди часами стоят в очередях, а получить QR-коды на топливо становится всё труднее. Проблема усугубляется тем, что бот для выдачи кодов работает почему-то исключительно через приложение «Макс», обновление которого больше не поддерживается не только на айфонах, но и на некоторых андроидах. В итоге водители вынуждены покупать бензин с рук — перекупщики везут его с материка и продают по ценам, завышенным в 2-3 раза.



Однако и на материке ситуация не лучше. В Краснодарском крае тоже начинается дефицит. По словам жителей Крыма, в радиусе сотни километров от Крымского моста бензин купить уже бывает трудно – как повезет. Даже в Краснодаре. Проблемы стремительно нарастают и в Татарстане. После атаки дронов на Нижнекамск с утра выстроились очереди на АЗС. Бензин закончился, а все заправки «Татнефти» в городе закрылись… Что можно тут сказать. Перед нами классический пример того, как локальная проблема превращается в федеральную, а власти предпочитают не замечать слона в посудной лавке.

Заключение