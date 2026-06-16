Какую цель преследует противник атаками на логистику Крыма и НПЗ?

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Какую цель преследует противник атаками на логистику Крыма и НПЗ?

В последние дни, помимо атак на грузовики и фуры на трассе Р-280 «Новороссия», а также ударов по железнодорожным станциям в Крыму, украинские войска начали наносить системные удары по мостам в Крым в Чонгаре, а также в районе Армянска и села Ставки, что привело к их повреждениям, а также по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей. Так, 14 июня все 14 муниципалитетов в Херсонской области остались без электричества – то есть обесточенной оказалась вся подконтрольная нашим войскам часть области. ВСУ также наносят удары по понтонным переправам в Чонгаре и Геническе.

Противник публикует в сети достаточно много спутниковых снимков заторов из грузовиков в очереди на понтонную переправу у поврежденного моста в Чонгаре, а также видеоотчетов с атаками своих дронов-камикадзе как по понтонам, так и по стоянкам грузовиков, которые скапливаются в очереди на понтонные мосты (ибо обычные мосты повреждены). Никаких мер по защите подобных стоянок, судя по всему, не предпринимается.




Некоторые военные эксперты после объявления министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что целью ВСУ является усложнение логистики ВС РФ, для того чтобы лишить наши войска «возможности активно наступать», а также «создать полный логистический локдаун», предположили, что противник бросит все ресурсы на эту цель и сократит удары по НПЗ.

Об этом, в частности, писал военный историк Илья Мощанский:

Противник сократил удары по НПЗ и военным заводам и бросил все ресурсы на логистический паралич новых территорий. Глава МОУ Федоров (он же пиарщик) лично перехватил у Сырского знамя борьбы с Россией и объявил о начале специальной операции на дорогах Новороссии. При этом удары по «старой России» будут ослаблены – современной техники у врага мало.

Однако это предположение оказалось ложным, поскольку противник не ослабил удары по нашим НПЗ и ударам по «старой России» – на данный момент ничего на это не указывает. Мнение о том, что Украина «бросила все ресурсы на логистический паралич новых территорий», также вызывает серьезные сомнения, ибо атаки на НПЗ и инфраструктуру в российских регионах, находящихся в сотнях километров от зоны СВО, продолжаются.

Какую цель преследует противник?


Официально заявленная противником цель известна – логистический паралич Крыма и новых территорий России вообще. В недавнем интервью британской Reuters командир украинских войск беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди (внесён в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина стремится «полностью изолировать Крым от России» и планирует установить полный воздушный контроль над трассой Р-280 «Новороссия» в течение месяца. Уничтожение цистерн и грузовиков он сравнил «с охотой на куропаток в поле».

Следует признать, что это не просто громкие слова – только в ночь на 11 июня ВСУ, по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, поразили сразу несколько мостов в районе Северо-Крымского канала – мост в районе сел Преображенка и Мирное, мост возле села Ставки и автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск. Ранее противник также бил по мосту возле Чонгара, что говорит о том, что данные атаки имеют системный характер.

Однако нарушение логистики может быть не главной, а промежуточной целью. Украинские войска могут бить по коммуникациям для того, чтобы нарушить снабжение как ВС РФ, так и гражданского населения с целью заставить нашу армию прекратить любые наступательные операции и заставить политическое руководство согласиться на перемирие по линии соприкосновения без предварительных условий. Однако противник также может бить по коммуникациям и для того, чтобы создать условия для собственных наступательных операций.

Ведь операции по изоляции чего-либо обычно проводятся в рамках неких более глобальных планов и целей, и выполнение одной задачи может позволить противнику перейти к выполнению других задач. Ведь серьезные проблемы с логистикой не только препятствуют наступлению, они также ослабляют оборонительные возможности.

Вполне возможно, что подобные угрозы являются преувеличением, поскольку сомнительно, что у Украины имеются возможности для проведения серьезных наступлений. Куда более вероятно, что масштабные налеты дронов проводятся с целью увеличения цены снабжения Крыма и новых регионов, дабы усилить политическое давление на политическое руководство России. Однако полностью игнорировать подобную угрозу все же не стоит. Она вполне реальна.

Здесь возникает другой вопрос – а как Россия вообще реагирует на эту угрозу, а также на угрозу атак НПЗ?


Если посмотреть федеральные каналы и почитать федеральные СМИ, то, похоже, что никаких проблем они вообще не видят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что дефицит топлива в Крыму связан с проявлениями необоснованного ажиотажа со стороны населения, и сравнил ситуацию со «скупкой гречки в пандемию».

Мы видим много, много проявлений ажиотажа совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как вот пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку. В то время никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но опять же все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было,
– заявил Песков 8 июня.

О каком ажиотаже идет речь, если в Крыму с 30 мая действует ограничение – не более 20 литров бензина в руки, а с 4 июня бензин и дизель отпускают в первую очередь коммунальным и экстренным службам, общественному транспорту, силовым структурам, а также организациям по заранее купленным талонам? Заявление, прямо скажем, странное.

В Севастополе власти даже создали систему онлайн-очереди на АЗС через мессенджер «МAX»: раз в неделю можно заправиться на 20 литров по QR-коду. В связи с этим многие жители Крыма ездят за бензином в Краснодарский край, но и там с его доступностью начались проблемы.

С QR-кодами ситуация, конечно, неоднозначная, ибо неясно, почему граждан России ставят в заведомо неравное положение? Ведь если QR-код для заправки автомобиля можно получить только через мессенджер «MAX», то те, у кого нет в наличии смартфона, а только кнопочный телефон, например, или не установлен «MAX», не смогут получить бензин. Это выглядит странно…

Атаки на российские НПЗ также практически остаются без внимания отечественных СМИ и экспертов. В лучшем случае мы видим новости о «падении обломков БПЛА в объект по хранению топлива», а также заявления экспертов о том, что киевский режим «совершает атаки от бессилия».

Вот, в частности, в «Российской газете» недавно вышел комментарий «военного эксперта» Юрия Кнутова, который заявил, что атаки ВСУ по логистике являются «частью стратегии Зеленского, направленной на создание паники среди населения России с целью заставить наших граждан требовать у руководства страны заключения мира на любых условиях».

О том, почему же логистические маршруты, находящиеся ранее, как считалось, в глубоком тылу, и граждане России в тыловых районах оказались вдруг беззащитны перед лицом дронов противника, военные эксперты почему-то предпочитают умалчивать.

Как отмечает политолог Юрий Баранчик, топливный кризис нарастает, но многие предпочитают об этом ничего не говорить.

По всей стране нарастает топливный кризис. Проблемы с бензином фиксируются уже в нескольких регионах. Наиболее острая ситуация сложилась в Крыму. В Севастополе люди часами стоят в очередях, а получить QR-коды на топливо становится всё труднее. Проблема усугубляется тем, что бот для выдачи кодов работает почему-то исключительно через приложение «Макс», обновление которого больше не поддерживается не только на айфонах, но и на некоторых андроидах. В итоге водители вынуждены покупать бензин с рук — перекупщики везут его с материка и продают по ценам, завышенным в 2-3 раза.

Однако и на материке ситуация не лучше. В Краснодарском крае тоже начинается дефицит. По словам жителей Крыма, в радиусе сотни километров от Крымского моста бензин купить уже бывает трудно – как повезет. Даже в Краснодаре. Проблемы стремительно нарастают и в Татарстане. После атаки дронов на Нижнекамск с утра выстроились очереди на АЗС. Бензин закончился, а все заправки «Татнефти» в городе закрылись… Что можно тут сказать. Перед нами классический пример того, как локальная проблема превращается в федеральную, а власти предпочитают не замечать слона в посудной лавке.

Вместо того чтобы признать проблему и обозначить (хотя бы в общих чертах) пути ее решения, власти предпочитают говорить о проблеме поменьше. По итогу обратная связь между населением и властью хромает на обе ноги…

Заключение


В материале «Чем Россия может ответить на попытку противника системно воздействовать на логистику в зоне СВО?» автор уже отмечал, что для борьбы с «Хорнетами» и решения проблемы с логистикой необходимы, в первую очередь, технологические решения. Однако настораживает то, как власти реагируют на саму проблему — осознают ли они ее серьезность?

Некоторые же эксперты выдвигают достаточно нелепые предположения о том, что для того, чтобы взять «курс на победу», необходимо начать наносить удары по Латвии, Литве и Эстонии, как будто они помогут решить проблему БПЛА «Хорнет», логистические проблемы в зоне СВО.

При этом, как отмечает тот же канал «Рыбарь», теории о том, что украинские БПЛА запускают из Прибалтики, не соответствует действительности – дроны летят с территории Украины и летят вдоль западной границы России, периодически залетая в воздушное пространство стран Прибалтики.


Для решения проблемы с нехваткой топлива и логистикой Крыма необходимы вполне конкретные и действенные меры и решения, а не витание в облаках походами на Лиссабон…
21 комментарий
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    -8
    16 июня 2026 04:25
    почему граждан России ставят в заведомо неравное положение? Ведь если QR-код для заправки автомобиля можно получить только через мессенджер «MAX», то те, у кого нет в наличии смартфона, а только кнопочный телефон, например, или не установлен «MAX», не смогут получить бензин. Это выглядит странно…

    А если у человека нет дома интернета, телевизора и радио... то ему должны посылать голубей! am
    «частью стратегии Зеленского, направленной на создание паники среди населения России с целью заставить наших граждан требовать у руководства страны заключения мира на любых условиях».

    Странное предположение. Скорее граждане начнут требовать у руководства страны наконец то НАЧАТЬ уничтожать противника ВСЕМИ силами и средствами!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +8
      16 июня 2026 06:00
      В Кремле до сих пор живут иллюзиями 1990 г. после сходки на троих в Беловежской пуще.
      Достаточно адекватными и продуманными звучат до сих пор мнения военных экспертов по уничтожению мостов на Днепре и рядом активных российских действий.
      Если же отталкиваться на челночную дипломатию таких крупных российских бизнесменов с типично русской фамилией Абрамович, а также хотелки продажной российской элитки, то их вполне устраивает договорняк- сделка и стремление спецпреда Дмитриева рыть тоннель от Чукотки до Русской Аляски с сионистами-лохотронщиками зятькоффым-витькоффым, заведомо зная - всё равно кинут.
      1. turembo Звание
        turembo
        +7
        16 июня 2026 06:40
        В Кремле до сих пор живут иллюзиями 1990 г. после сходки на троих в Беловежской пуще.
        Или галлюцинациями....
    2. Энный Звание
      Энный
      +5
      16 июня 2026 07:21

      если у человека нет дома интернета, телевизора и радио... то ему должны посылать голубей!
      Хреновая манипуляция. Телефон у человека есть. Код и в смс выслать цифровой можно.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -8
        16 июня 2026 07:27
        Цитата: Энный
        Код и в смс выслать цифровой можно.

        СМС? laughing И чем же вас тогда голуби не устроили?
        Может, всё таки, лучше на пейджер сообщение отправить?
        1. Константин Трафлялин Звание
          Константин Трафлялин
          +1
          16 июня 2026 08:52
          Для официальных сообщений и писем есть Госуслуги.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            -2
            16 июня 2026 09:09
            Цитата: Константин Трафлялин
            то те, у кого нет в наличии смартфона, а только кнопочный телефон, например,

            На кнопочном телефоне?
            то те, у кого нет в наличии смартфона, а только кнопочный телефон, например,
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +20
    16 июня 2026 04:36
    Странный вопрос! Идет война и враг реализует стратегию нанесения противнику (нам) максимального ущерба при минимальных затратах. Бесят не атаки 404, а отсутствие адекватной "ответки". Пока нам рассказывают о "стрельбе по сараям", по сообщению нашего же МО "в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников...". Это не "коробка из под ксерокса". Это означает, что у 404 было и есть и время, и вагоны, и тепловозы/электровозы, и функционирующая железнодорожная сеть. Выводы пусть каждый делает сам.
    1. АА17 Звание
      АА17
      +2
      16 июня 2026 09:24
      ...по сообщению нашего же МО "в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе


      Посмотрел в сети: кому принадлежит КЗТС.
      Всё очень мутно. Данные старые. Есть информация до 2015 года контролировался российскими гражданами через офшоры.

      ... Долгое время главой наблюдательного совета КЗТС был зарегистрированный на Карибах офшор UMZ TRADE HOUSE INC. Он напрямую входит в структуру предприятий, подчиняющихся «Росатому». ...


      П.С.
      "...стоит предположить, что российский «Росатом» не потерял своего влияния на КЗТС..."

      Предполагаю, поэтому КЗТС не разрушали.

      Туман СВО.
      Тут же скрываются ответы на вопрос: почему не разрушают стратегические предприятия, мосты и т.д. (всё дело в собственниках)
      Бизнес есть бизнес, ничего личного.
    2. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +3
      16 июня 2026 09:45
      Цитата: Дилетант
      Выводы пусть каждый делает сам

      А что их делать?
      "Да кому нужны ваши дерьмовые станки?! Понадобятся - мы все за рубежом купим"

      Егорке Гайдару памятник на месте стоит? Тогда какие вопросы? wink
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    16 июня 2026 05:20
    Цитата: Дилетант
    Выводы пусть каждый делает сам.

    smile
    Какие?
    Удобные, неудобные, победоносные или удручающие, поверхностные или углубленные и так далее.
    В начале СВО выводы были победные...на 5 год операции выводы стало делать неудобно...постоянно не оправдывают себя...черте что. what
    Вообщем как говорят в Кремле верить надо официальным заявлениям...верим дальше...авось пронесёт.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      16 июня 2026 09:45
      .авось пронесёт.

      Как в старом анекдоте: "И меня тоже, Петька"
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    16 июня 2026 05:33
    Посмотрел в интернете сколько передвижных установок ЗРК в стране. ( Открытые источники). На всю нашу огромную страну всего 1120 установок. Это без стационарных типа С-300, С-400. Всего 100 (!) Панцирей С1, 380 Бук, 400 Оса, 240 Тунгуска. Так чем мы можем защититься от БПЛА и ракет, от всего низколетящего? Только столько нужно чтобы с трудом прикрыть фронт. Ещё столько же нужно на прикрытие Крыма, Новороссии. Сколько же тогда надо всего чтобы прикрыть всю территорию хотя бы до Урала? А Ведь ещё Сибирь, Дальний Восток, Курильские острова, Камчатка. Рядом Япония вооружённая до зубов. А если и она кинется на нас?
    Если правда что украинские БПЛА летят вдоль западной границы до Ленинграда, и нам нечем сбивать, то почему бы не попросить Белоруссию взять под охрану ПВО участок граничащий с нами.
    Может договориться с КНДР чтобы они взяли под охрану своим ПВО Крым и Новороссию.
    А ведь ещё нам в открытую угрожает НАТО, Люфтваффе уже и цели обозначил для атак по России. А то бандеровцы устроят нам выборы под вой сирен воздушной тревоги. soldier
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      16 июня 2026 06:04
      Рядом Япония вооружённая до зубов.

      На Кавказе турки ятаганы точат... what
      А мы живём по мирному времени...пока что...видно как над Россией сгущаются грозовые тучи войны.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        16 июня 2026 07:05
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        На Кавказе турки ятаганы точат...

        По камням струится Терек,
        Плещет мутный вал;
        Злой чечен ползёт на берег,
        Точит свой кинжал;
        Но отец твой старый воин,
        Закалён в бою:
        Спи, малютка, будь спокоен,
        Баюшки-баю.         (с)
        wassat
    2. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +3
      16 июня 2026 06:23
      Так чем мы можем защититься от БПЛА и ракет, от всего низколетящего?

      А если начнется серьезно и защищать придется от Томогавков и подобного?
      Надеяться на Периметр - чтобы тем, что все-таки осталось, нанести моральный ущерб противнику?
  5. turembo Звание
    turembo
    +8
    16 июня 2026 06:21
    Особенности нашей политики таковы, если проблему не замечать то она сама собой отвалится, или рассосется.....
    1. Ermak_415 Звание
      Ermak_415
      +1
      16 июня 2026 13:18
      Америку это в своё время привело к экономическому кризису, безработице, преступности и другим не очень то хорошим явлениям
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    16 июня 2026 07:09
    Придумать и потом обсуждать можно много и долго. Но вот реальность.
    Договоренности президентов России и США на встрече на Аляске могли бы стать первым шагом к урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Минске.

    «Это стало бы важнейшим этапом, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало», - сказал Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на выполнение договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа от 15 августа 2025 года. Ключевые положения предложены США и поддержаны российским президентом.
  7. Энный Звание
    Энный
    +3
    16 июня 2026 07:20
    Опять население виновато. Ажиотаж создало. Заменить надо значит. Главный вопрос кто кого менять будет?
  8. Stas157 Звание
    Stas157
    +5
    16 июня 2026 07:24
    В лучшем случае мы видим новости о «падении обломков БПЛА в объект по хранению топлива», а также заявления экспертов о том, что киевский режим «совершает атаки от бессилия».

    Знакомый нарратив. Пару лет назад атаки вглубь России называли последней агонией киевского режима. Так до сих пор они и агонизируют. Всё больше и больше.