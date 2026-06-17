Система ПВО Саудовской Аравии: ЗРК малой дальности и ПЗРК
В Королевских Силах противовоздушной обороны Саудовской Аравии эксплуатируется более 600 зенитных ракетных систем малой дальности, установленных на различные буксируемые и самоходные платформы, и приблизительно 350 пусковых устройств для переносных противовоздушных комплексов. Все эти средства ПВО предназначены для противодействия воздушному противнику в ближней зоне, являются последним рубежом противовоздушным и используются как для прикрытия войск, так и для защиты стационарных, стратегически важных объектов. С учётом климатических условий Аравийского полуострова наблюдается тенденция установки ракет, изначально разработанных для ПЗРК, на мобильных платформах, в которых расчёты несут боевое дежурство внутри кондиционируемых объёмов.
Мобильные зенитные ракетные комплексы Shahine и Crotale
В 1980 году на вооружение Королевских сил ПВО поступил мобильный ЗРК «Shanine» (первоначальное обозначение R460 SICA), разработанный французской фирмой Thomson-CSF на базе весьма удачного и широко распространённого комплекса «Crotale».
Радиолокационная станция обнаружения и самоходные пусковые установки ЗРК Shanine на параде
В отличие от французского «Кроталя», смонтированного на колёсной базе, элементы комплекса, созданного по заказу Саудовской Аравии, размещались на шасси танка АМХ-30, что обеспечивало лучшую проходимость по песку. Вместо четырёх готовых к применению ракет, размещённых на боевой машине исходного французского варианта, на саудовской установили шесть. Также в состав комплекса были внесены некоторые улучшения. Так, в саудовском ЗРК использовалась усовершенствованная зенитная ракета R460 и более современная на тот момент электроника. ЗУР R460 имеет длину 3,12 м, диаметр — 156 мм и размах крыльев — 0,59 м. Стартовая масса — 100 кг. Ракета снабжена 15 кг осколочной боевой частью. Подрыв БЧ производится контактным или неконтактным ИК-взрывателем. Радиус поражения осколками — до 8 метров. Ракета с радиокомандным наведением, на начальном участке полета ракета берётся на сопровождение с помощью РЛС и ИК-датчиков. При срыве сопровождения радиолокатором происходит переход на ТВ-систему, которая осуществляет сопровождение цели и наведение ЗУР.
В состав батареи ЗРК Shanine входит командирская машина с мобильной РЛС обнаружения, а также четыре боевые машины с зенитными ракетами, аппаратурой сопровождения и наведения. Помимо самоходных комплексов Саудовская Аравия для защиты авиабаз заказала ЗРК, размещённые на буксируемых платформах. Всего фирма Thomson-CSF поставила 39 машин обнаружения и 73 самоходных пусковых установки на базе шасси АМХ-30, а также 10 станций обнаружения и 19 пусковых установок, размещаемых на буксируемом прицепе (модификация ATTS — Air Transportable Towed System).
В 1991–1993 гг. в рамках программы Dattier фирма Thomson-CSF выполнила контракт по модернизации комплексов Shahine-1 до уровня Shahine-2. Общая стоимость контракта составила $492,7 млн.
Модернизированная обзорная РЛС может обнаруживать низколетящие воздушные цели на дистанции более 19 000 м. Дальность действия РЛС сопровождения составляет 17 000 м. Усовершенствованная связная аппаратура позволяет разносить пусковые установки от станции обнаружения на 4 км. Также имеется возможность интеграции командирской машины в общую сеть оповещения.
Максимальная дальность поражения ЗРК Shahine-2 составляет 11 800 м, минимальная – 500 м. Обеспечивается обстрел целей, летящих в диапазоне высот 50-3000 м. Максимальная скорость цели – до 410 м/с. В простой помеховой обстановке вероятность поражения одной ракетой достигает 0,9.
В 2014 году стало известно о переговорах между Эр-Риядом и Парижем относительно закупки усовершенствованных ЗРК Crotale NG. Но, судя по всему, стороны к соглашению относительно приобретения новых комплексов не пришли. Вместо этого Саудовская Аравия получила буксируемые «Кротали» предыдущего варианта, по всей видимости, взятые из запасов французской армии.
Можно предположить, что закупка бывших в употреблении ЗРК связана с нехваткой в Королевских силах ПВО противовоздушных систем, способных эффективно противодействовать средствам воздушного нападения на малых высотах.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М»
Недавно стало известно, что ведётся практическая реализация контракта на €2,2 млрд, заключённого в апреле 2021 года между «Рособоронэкспортом» и министерством обороны Саудовской Аравии, предусматривающего поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1М».
За рубежом ЗРПК «Панцирь-С1М» впервые продемонстрирован в феврале 2021 года на Международной оружейной выставке в Абу-Даби IDEX-2021.
Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» на автомобильном шасси КамАЗ-53958
Контракт, заключенный на пятилетний срок, включает поставку 39 боевых машин ЗРПК «Панцирь-С1М», десяти подвижных батарейных командных пунктов, а также «сотен зенитных ракет» и сопутствующего оборудования. Саудовская сторона перевела первый платеж в размере €326 млн в августе 2021 года, и поставки ЗРПК «Панцирь-С1М» были начаты в 2023 году.
Комплексы монтируются на автомобильном шасси КамАЗ-53958 (8х8) с бронированной кабиной. Грузоподъёмность КамАЗ-53958 достигает 24 т. Дизельный двигатель мощностью 550 л.с. может разогнать машину на шоссе до 100 км/ч. Запас хода – до 900 км.
ЗРПК «Панцирь-С1М» оснащён новой РЛС с АФАР, что расширяет возможности обнаружения и сопровождения воздушных целей. Новая станция способна сопровождать до 40 целей одновременно. По сравнению с предшествующими модификациями ЗРПК «Панцирь» повышены скрытность и помехозащищённость боевой работы комплекса, улучшена огневая производительность. Для поражения воздушных целей используется новая ЗУР 57Э6М-Е с улучшенными характеристиками. Дальность стрельбы ЗРПК «Панцирь-С1М» увеличена в 1,5 раза, а площадь защищаемой зоны – в 3 раза.
Согласно информации, опубликованной на Международной оружейной выставке IDEX-2021, зенитная ракета 57Э6М-Е имеет дальность стрельбы от 1,2 до 30 км. Высота поражения: от 0,015 до 18 км. Максимальная скорость ракеты: 1700 м/с. Средняя скорость ЗУР на дистанции 30 км — 1100 м/с. Максимальная скорость поражаемых целей — 1000 м/с. Имеется возможность одновременно обстреливать четыре цели. Время реакции комплекса — до 6 с. Помимо ЗУР в составе вооружения имеются два спаренных 30-мм артиллерийских автомата 2А38М с суммарным темпом стрельбы 4500 выстр./мин. Максимальная дальность поражения артиллерийским вооружением — 4000 м. Досягаемость по высоте — до 3000 м. На боевой машине имеется 12 готовых к применению зенитных ракет и 1400 артиллерийских выстрелов. Боевой расчёт — 3 человека.
Батарейный командный пункт обычно управляет действиями шести боевых машин. Но, судя по соотношению мобильных КП и огневых установок, командование Королевских сил ПВО хочет меньшим количеством ЗРПК «Панцирь-С1М» прикрыть большее число объектов. Очевидно, что в Саудовской Аравии эти комплексы будут в первую очередь использованы для защиты стратегически важных объектов от ударных дронов.
Зенитный ракетный комплекс M1097 Avenger
С мобильными зенитными ракетными комплексами M1097 Avenger, принадлежащими армии США, саудовские военные впервые познакомились в 1990 году. В конце 1990-х — начале 2000-х Саудовская Аравия получила несколько партий «Эвенджеров», и к 2010 году на вооружении имелось уже 400 единиц. Эти мобильные ЗРК существенно усилили рубеж ПВО ближней зоны.
Боевая машина ЗРК M1097 Avenger на огневой позиции
Зенитный комплекс M1097 Avenger разработан и выпускается корпорацией Boeing. Он способен поражать воздушные цели на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5–3,8 км и дальностях 0,5–5,5 км. Масса машины в боевом положении достигает 4,3 т. Максимальная скорость по шоссе – 105 км/ч. Запас хода – до 560 км. Экипаж – 2 человека. При относительно небольших габаритах и массе «Эвенджер» имеет высокий уровень автоматизации, малое время реакции, хорошую огневую производительность и подвижность. Способен действовать как в дневное, так и в ночное время, а также в сложных метеоусловиях.
Основным компонентом комплекса является гиростабилизированная платформа, на которой установлены ТПК с ЗУР Stinger (2 пакета по 4 штуки), оптические и тепловизионные средства обнаружения и сопровождения целей, лазерный дальномер, устройство опознавания «свой-чужой», системы управления, отображения информации и связи. В центре платформы размещена кабина оператора с прозрачным экраном, на который проецируется маркер точки прицеливания. Оператор сопровождает цель визуально, используя оптический прицел, или с помощью тепловизора при плохой погоде и ночью. Система способна автоматически сопровождать цель, определяя расстояние до цели, и производить обстрел в движении со скоростью до 35 км/ч. В распоряжении оператора имеется приёмный блок с дисплеем для получения данных от радиолокационных средств обнаружения.
В состав вооружения входит дистанционно управляемый 12,7-мм пулемёт M3P производства бельгийской компании Fabrique Nationale Herstal с темпом стрельбы 1 100 выстр./мин и ёмкостью коробки 200 патронов. Пулемёт установлен с правой стороны платформы под контейнером с ракетами. Крупнокалиберный пулемёт в основном предназначался для самообороны ЗРК от наземного противника. Однако в связи с распространением беспилотников 12,7-мм «Браунинг» в настоящее время рассматривается как эффективное средство борьбы с ними.
В настоящее время саудовские «Эвенджеры», изначально предназначенные для зенитного прикрытия сухопутных войск, развёрнуты вокруг объектов нефтегазового комплекса, авиабаз и радиолокационных постов.
Боевые машины MPCV с зенитными ракетами Mistral-2
В феврале 2011 года Саудовская Аравия заключила контракт на поставку боевых машин MPCV (Multi-Purpose Combat Vehicle), оснащенных зенитными комплексами с ракетами Mistral-2. Боевая машина, прикрытая лёгкой бронёй, создана на шасси Mercedes Unimog 5000. Стоимость сделки не разглашалась. В 2013 году поставка была завершена, и Королевские силы ПВО приняли 68 мобильных комплексов.
Боевые машины MPCV с зенитными ракетами Mistral-2
На боевую машину MPCV, имеющую вес около 13 т и способную на шоссе разогнаться до 90 км/ч, монтируется модуль с четырьмя ракетами Mistral-2, находящихся в пусковых контейнерах. Для самообороны от наземного противника и стрельбы по воздушным целям имеется 12,7-мм пулемёт. Экипаж – 3 человека.
Боевой модуль с ракетами Mistral-2 и 12,7-мм пулемётом
Универсальный боевой модуль может быть установлен на любое шасси подходящей грузоподъёмности. Для поиска и захвата воздушной цели используется тепловизор и телекамера высокого разрешения. После захвата сопровождение осуществляется в автоматическом режиме. Оценка дистанции до цели осуществляется лазерным дальномером.
Зенитная ракета Mistral-2, выполненная по аэродинамической схеме «утка», имеет высокие маневренные качества и высокую точность наведения на конечном участке полета. Головная часть ЗУР диаметром 90 мм прикрыта пирамидальным обтекателем, под которым находится инфракрасная головка самонаведения. Такая форма имеет преимущество перед сферической, так как снижает лобовое сопротивление. В ГСН использовано приемное устройство мозаичного типа, имеющее высокие возможности по обнаружению и захвату целей со слабой тепловой сигнатурой.
Зенитная ракета Mistral-2
В сочетании с охлаждением приемного устройства (баллон с хладагентом находится вне ТПК) это позволяет улучшить помехозащищённость и снизить вероятность захвата ложной цели. ГСН способна захватывать реактивный истребитель на дальности до 7 км, а вертолет, оснащенный устройствами для снижения тепловой заметности, — на дистанции до 4 км на встречном курсе. Осколочно-фугасная боевая часть ракеты с готовыми поражающими элементами (вольфрамовые шарики) весит 2,95 кг и снабжена контактным и лазерным неконтактным взрывателями. Надёжное поражение воздушной цели обеспечивается при промахе до 1 метра.
Зенитный комплекс Mistral-2 может бороться с воздушными целями на дальности от 500 до 5300 м и в диапазоне высот от 10 до 3000 м. Среднее время реакции (от включения пусковой цепи до старта ракеты) при отсутствии данных внешнего целеуказания составляет около 5 с и 3 с при наличии таких данных. Благодаря наличию на машине кондиционера наводчик-оператор может нести длительное боевое дежурство вне зависимости от температурного режима за бортом. Электроснабжение на стоянке осуществляется отдельным встроенным дизельным энергогенератором мощностью 5 кВт.
Изначально боевые машины с ракетами Mistral-2 предназначались для обеспечения противовоздушной обороны сухопутных подразделений. Однако они были неоднократно замечены в окрестностях авиабаз.
Зенитный ракетный комплекс L3Harris VAMPIRE
После начала массового применения дронов-камикадзе возникла острая необходимость в недорогом средстве противодействия. В связи с этим американская компания L3Harris Technologies создала максимально дешевую универсальную зенитную ракетную систему VAMPIRE, основным назначением которой является борьба с БПЛА.
ЗРК L3Harris VAMPIRE
ЗРК VAMPIRE имеет модульную конструкцию, что позволяет устанавливать её на различные типы транспортных средств, включая пикапы, легкие грузовики, бронированные автомобили и десантные катера. Компания-производитель утверждает, что ЗРК VAMPIRE является очень бюджетным, собран из относительно недорогих, простых и хорошо освоенных в производстве компонентов.
Основные элементы комплекса монтируются на стандартном транспортном поддоне, и возможна установка на любой носитель подходящей грузоподъёмности с подключением к энергосети транспортного средства. В рекламных материалах L3Harris говорится, что монтаж ЗРК VAMPIRE занимает всего два часа и выполняется двумя механиками.
Основой системы является комплект оборудования, включающий ракетные пусковые установки, оптико-электронные средства наведения, а также систему управления огнем.
Наводимая по вертикали и горизонтали пусковая установка LAND-LGR4 снаряжается четырьмя ракетами APKWS-2 (Advanced Precision Kill Weapon System) от компании BAE Systems, которые способны поражать цели в воздухе и на земле. Эти ракеты представляют собой высокоточные боеприпасы на базе стандартных авиационных НАР Hydra-70. Стоимость одной ракеты APKWS-2 составляет приблизительно $35 000.
70-мм ракета APKWS-2
Ракета APKWS-2 оснащена системой полуактивного лазерного самонаведения с распределенной апертурой (DASALS). В случае прямого попадания в цель подрыв боевой части происходит контактным взрывателем, при небольшом промахе – дистанционным взрывателем. Средняя скорость полёта ракеты – около 400 м/с. Точность попадания на дистанции 5 км составляет 0,5 м.
Поиск воздушной или наземной цели осуществляется оптоэлектронной системой MX-10 RSTA от компании WESCAM с подъемно-поворотным сферическим сенсорным блоком разведки, наблюдения и наведения.
Пусковая установка ракет LAND-LGR4 и блок разведки, наблюдения и наведения MX-10 RSTA
В зависимости от прозрачности атмосферы дальность стрельбы составляет 5–7 км. Досягаемость по высоте – 2 км. Помимо поражения БПЛА, ракеты APKWS-2 могут использоваться для нанесения высокоточных ударов по живой силе и легкобронированной технике. Сферический блок системы MX-10 RSTA, поднятый на телескопической штанге, позволяет вести наблюдение и передавать данные в режиме реального времени, что улучшает ситуационную осведомленность в ходе боевых действий.
В начале 2026 года американская L3Harris Technologies и саудовская государственная оборонная компания Saudi Arabian Military Industries заключили соглашение о совместном производстве ЗРК VAMPIRE с локализацией выпуска ключевых элементов комплекса в королевстве.
Переносной зенитный ракетный комплекс FIM-43С Redeye
В конце 1970-х — начале 1980-х Саудовская Аравия приобрела в США до 500 ПЗРК FIM-43С Redeye. Этот комплекс поступил на вооружение американской армии в 1968 году и производился компанией General Dynamics.
ПЗРК FIM-43 Redeye
Переносной комплекс FIM-43С в боевом положении весит 13,3 кг. Диаметр ракеты – 70 мм. Длина – 1 400 мм. Стартовая масса ЗУР – 8,3 кг. Масса боевой части ракеты – 1,06 кг. Дальность стрельбы – до 4 500 м. Досягаемость по высоте – 50–2 700 м.
Как и советский ПЗРК первого поколения «Стрела-2М», американский FIM-43С Redeye мог поражать летательные аппараты по большей части в заднюю полусферу. Оптический прицел имеет узкий угол обзора, что затрудняет поиск быстро перемещающихся целей. ИК ГСН обладает низкой помехозащищенностью, что позволяет почти гарантировано уводить ЗУР с боевого курса при помощи отстреливаемых тепловых ловушек. Батарея способна до пуска обеспечить небольшую длительность работы в режиме захвата, в результате чего малоопытные операторы не всегда успевали попасть в интервал между обнаружением воздушной цели и пуском ракеты. Но несмотря на все недостатки, наличие в войсках переносных зенитных комплексов существенно ограничивало применение противником средств воздушного нападения на малых высотах.
Согласно справочным данным, ПЗРК FIM-43С Redeye до сих пор номинально числятся на вооружении в Саудовской Аравии. Но, скорей всего, все устаревшие переносные комплексы находятся на складах, и шансов на то, что они вернуться в действующие подразделения, практически нет. В прошлом «Редай» демонстрировал некоторые успехи в Афганистане и Никарагуа, поражая советские вертолёты Ми-8 и Ми-24. Однако в случае использования против ударных беспилотников с поршневым двигателем, имеющим относительно небольшую тепловую сигнатуру, чувствительности ИК ГСН будет явно недостаточно.
Переносные зенитные ракетные комплексы FIM-92 Stinger
В 1984 году военнослужащие Королевских сил противовоздушной обороны приступили к освоению ПЗРК второго поколения FIM-92А Stinger. Саудовская Аравия стала одним из первых иностранных эксплуатантов «Стингеров». Первоначальная партия состояла из 100 пусковых устройств и 400 зенитных ракет. Продажа самых современных на тот момент ПЗРК во многом стала возможна благодаря тому, что королевская семья взяла на себя финансирование покупки и доставки переносных комплексов афганским душманам.
ПЗРК FIM-92А Stinger
ПЗРК с ракетой FIM-92A поступил на вооружение армии США в 1981 году. На этой модификации ИК ГСН получала данные о положении цели относительно ее оптической оси из сигнала, который модулировал вращающийся растр. Комплекс в боевом положении весит 15,7 кг. Стартовая масса ракеты – 10,1 кг. Длина ракеты – 1 500 мм, диаметр ее корпуса – 70 мм. Зона поражения: 500–4 750 м по дальности и 50–3 500 м по высоте.
Американский и саудовский военнослужащие с ПЗРК FIM-92А Stinger
В 1990 году накануне операции «Буря в пустыне» американцы экстренно передали 50 пусковых устройств и 200 ракет FIM-92B с двухдиапазонной ГСН, работавшей в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах с безрастровым координатором. Система самонаведения ракеты FIM-92B обеспечивала устойчивое сопровождение цели в условиях сильных фоновых помех, а также осуществляла селекцию средств противодействия, работающих в ИК-диапазоне.
В 21 веке Саудовская Аравия получала небольшие партии американских ПЗРК. По всей видимости, это были комплексы с ракетой Stinger RMP Block I. Данная модификация оснащена компактной литиевой батареей, усовершенствованным процессором и запоминающим устройством, в котором фиксируются параметры цели до старта ракеты, а также ГСН, способной захватывать цели с малой тепловой заметностью и обладающей возможностью выделения цели на фоне тепловых ловушек, что делает этот комплекс очень опасным для летательных аппаратов, действующих на малых высотах. Согласно справочным данным, в вооруженных силах Саудовской Аравии имеется примерно 350 пусковых устройств «Стингеров» и более 1000 ракет.
В свете последних событий командование Королевских сил противовоздушной обороны считает, что войска в недостаточной степени насыщены современными ПЗРК и мобильными ЗРК ближней зоны. В связи с чем рассматривается возможность закупки дополнительных средств ПВО за рубежом.
Одним из привлекательных по соотношению «цена-качество» вариантов является корейский носимый комплекс Chiron (в южнокорейской армии имеет обозначение Shingung), производимый компанией LIG Nex1.
При создании этого ЗРК разработчики заимствовали технические решения российского ПЗРК «Игла-1» и французского Mistral. Хотя корейский комплекс получился легче, чем Mistral, практически для всех ЗРК Shingung, имеющихся в южнокорейской армии, предусмотрено размещение на автомобильных шасси повышенной проходимости и использование спаренных и счетверённых пусковых установок. Пусковые установки, демонтированные с транспортных средств, могут развёртываться на грунте, но переносить их силами расчёта на значительные расстояния очень тяжело. Максимальная дальность поражения воздушных целей составляет 7 км, эффективная – 500–5 500 м. Потолок – 3 500 км. Для работы в ночных условиях ЗРК Shingung может комплектоваться тепловизором, дальность обнаружения цели типа «истребитель» составляет 5 км.
Продолжение следует…
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