Полтава: как одна битва завершила военную эпоху

Как армия-победительница оказалась под Полтавой

Механизм каролинского удара

Быстрый марш к полю боя, чтобы навязать противнику место и захватить инициативу до того, как он развернётся.



к полю боя, чтобы навязать противнику место и захватить инициативу до того, как он развернётся. Плотные боевые порядки пехоты с минимумом перестрелки: солдат учили сближаться под огнём и наносить удар холодным оружием.



с минимумом перестрелки: солдат учили сближаться под огнём и наносить удар холодным оружием. Кавалерия на флангах для охвата, развития успеха и преследования разбитого врага.



для охвата, развития успеха и преследования разбитого врага. Опора на выучку и дух: сомкнутый строй, идущий вперёд без остановки, ломал противника раньше физического контакта.



Огонь и земля: русская позиция

Четыре шведские пушки против более чем восьмидесяти русских. Это соотношение и задавало логику боя: шведам предстояло пройти долгий путь под огнём, почти не имея возможности ответить.

Анатомия сбоя

Цена разгрома и развязка

В эпоху шведского доминирования, когда правили Густав Адольф или Карл XII, термин «полевая армия» используется не как официальное название всех вооруженных сил Швеции, а как функциональное описание. Историки используют его, чтобы отделить действующую армию, отправленную на театр военных действий (в «поле»), от гарнизонных войск, крепостных отрядов и внутренних сил территориальной обороны. Шведская армия, вторгшаяся в Россию во главе с Карлом XII в ходе Великой Северной войны — это и есть шведская полевая армия в данном конкретном походе

Почему Полтава стала переломом для Европы