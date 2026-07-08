Полтава: как одна битва завершила военную эпоху
Утром 27 июня 1709 года у Полтавы стояли друг против друга две армии. Шведы Карла XII привыкли решать бой стремительным ударом в упор, залпом почти вплотную и холодным оружием. Армия Петра I опиралась на артиллерию, полевые укрепления и регулярный строй. В решающее столкновение Карл вывел около 16–17 тысяч человек, а Пётр развернул против них вдвое больше и держал в резерве ещё десятки тысяч. Оговорюсь сразу: точных чисел по Полтаве нет, оценки в источниках гуляют, и дальше я буду давать вилки, не настаивая на конкретной цифре. Нам и не нужна точка, важен порядок величин.
Как армия-победительница оказалась под Полтавой
К лету 1709 года шведская армия подошла к Полтаве не такой, какой начинала войну. За плечами были годы побед, а ещё зимний поход в глубь русских земель, оторванность от баз снабжения, растянутые коммуникации. Пётр методично уклонялся от генерального сражения, оставляя за отступающими войсками выжженную землю. Продовольствие и фураж таяли, армия Карла кормилась тем, что удавалось взять на месте.
Расчёт короля на украинские земли строился на гетмане Иване Мазепе, перешедшем на сторону шведов. Опора вышла слабее ожидаемой: массовой поддержки не случилось, а русские заняли ключевые пункты. Роли поменялись. Теперь уже противник выбирал, где и когда драться.
Общая численность шведских сил под Полтавой оценивается примерно в 30–31 тысячу человек, но значительная часть была занята осадой города, охраной обоза и коммуникаций. В генеральное сражение Карл смог вывести около 16–17 тысяч. Соотношение родов войск источники передают по-разному: часть работ отводит пехоте порядка восьми-десяти тысяч, часть — заметно меньше, отдавая перевес коннице. Сходятся в одном: ударной пехоты, на которой держалась вся шведская тактика, было немного.
К этому добавилось обстоятельство, которое подорвало управление. Накануне сражения Карл XII был ранен в ногу и не мог руководить войсками так, как привык, — верхом, в гуще боя. Фактическое командование легло на фельдмаршала Карла Густава Реншёльда. Реншёльд был опытен, но он не был Карлом: армия привыкла идти за королём лично, вслед за ним в атаку. С выбытием короля исчез тот живой центр, вокруг которого держалась вся шведская слаженность.
Механизм каролинского удара
Шведская военная система начала XVIII века (её называют каролинской, по имени шведских королей Карлов, при которых она и сложилась) работала как отлаженный механизм. Но ровно до тех пор, пока сохранялись условия, под которые её собрали. В основе лежала ставка на решительный наступательный бой, где исход решают несколько минут удара в упор. Всё остальное подчинялось этой цели.
- Быстрый марш к полю боя, чтобы навязать противнику место и захватить инициативу до того, как он развернётся.
- Плотные боевые порядки пехоты с минимумом перестрелки: солдат учили сближаться под огнём и наносить удар холодным оружием.
- Кавалерия на флангах для охвата, развития успеха и преследования разбитого врага.
- Опора на выучку и дух: сомкнутый строй, идущий вперёд без остановки, ломал противника раньше физического контакта.
Без одного условия эта схема теряла силу. Она была рассчитана на бой в открытом поле, против армии менее организованной, без сильной артиллерии и серьёзных полевых укреплений. Тогда преимущество в темпе и плотности удара окупалось: противник не успевал ни развернуться, ни нанести достаточный урон огнём. Шведы почти не задерживались там, где решали пуля и ядро, и переносили дело туда, где решал штык.
Уязвимость такой ставки видна по составу шведского корпуса под Полтавой. Пробить и опрокинуть русскую позицию предстояло сравнительно небольшой пехоте. Конница была грозной силой в поле и в преследовании, но заменить пехоту в лобовом штурме укреплений она не могла. Всё зависело от того, дойдёт ли эта пехота до цели, не растеряв себя по дороге.
Огонь и земля: русская позиция
Пётр построил сражение так, чтобы сильные стороны шведской тактики обернулись против неё самой. Главным решением стала полевая фортификация. Путь ночного марша шведов к русскому лагерю перекрывала цепь из восьми редутов, поставленных между лесными массивами. Укрепления небольшие, земляные, и сплошной стены они не образовывали, между ними оставались промежутки. В этом и был расчёт. Редуты не столько преграждали дорогу, сколько дробили наступающую массу, навязывали ей неудобный ритм, заставляли ввязываться в бой раньше времени.
За редутами и в укреплённом лагере располагалась артиллерия, и здесь перевес был подавляющим. В решающем бою на стороне Карла XII оказалось всего четыре малокалиберные полевые пушки: 3–4-фунтовые, с ядром массой около 1,4–1,8 кг. Остальной шведский артиллерийский парк, около трёх десятков орудий, остался при обозе и в осадных позициях. У русских в бою действовало порядка 86 орудий при общем парке около сотни.
Численный перевес довершал картину. Против тех же 16–17 тысяч шведского корпуса Пётр имел до сорока тысяч регулярных войск в боевом порядке, не считая гарнизонов и резервов в лагере. Общее русское войско оценивают в 60–80 тысяч. Считать можно по-разному, но как ни считай, перевес выходит кратным.
А за этой позицией стояла пехота, какой у русских ещё недавно не было. Два десятилетия петровских реформ — и вот регулярные полки: рекрутский набор, единое оружие, уставная муштра, офицеры западной выучки. Такая пехота могла выдержать долгий линейный бой, а не рассыпаться при первом натиске. Именно такой стойкости, под огнём и перед штыком, и не хватало прежним противникам Карла.
Анатомия сбоя
Шведская атака рассыпалась не разом, а по частям, и каждый этап отнимал у удара силу. Началось всё с ночного марша к редутам. Колонна, рассчитанная на стремительный проход, наткнулась на цепь укреплений и потеряла стройность. Часть сил ввязалась в затяжные схватки за редуты, отклонилась от общего замысла и выпала из дальнейшего боя. До открытого поля ударная масса дошла уже уменьшенной и расстроенной.
Замысел Карла строился на скорости: прорваться между редутами, выйти к лагерю и ударить прежде, чем русские развернутся. Вышло наоборот. Пока шведы теряли время и людей у редутов, Пётр спокойно вывел войска и построил их в боевой порядок. Внезапность испарилась ещё до главного столкновения.
Дальше начиналась зона огня. Ослабленная пехота вышла на открытое пространство перед развёрнутой русской линией и артиллерией. И вот тут наступила расплата: пройти предстояло долго, а ответить было почти нечем. Русские орудия работали по плотным порядкам до штыкового контакта, нанося урон и телу, и духу. Солдаты привыкли к другому: короткий рывок — и победа. А тут они шли под непрерывным огнём и не видели привычного результата.
Когда дошло до штыка, у шведов не осталось ни прежней численности, ни прежней энергии. Русская пехота выдержала натиск и перешла в контратаку. Строй начал ломаться. Удар кавалерии Александра Меншикова во фланг и тыл довершил дело, и отход превратился в бегство. Победа была работой многих рук: Борис Шереметев формально командовал полевой армией, Меншиков вёл кавалерию, начальник артиллерии Яков Брюс отвечал за огонь и укрепления.
Цена разгрома и развязка
Шведская полевая армия просто перестала существовать как сила. Убитых на поле боя оценивают в семь-девять тысяч, ещё около трёх тысяч попали в плен прямо в сражении. Среди пленных были высшие чины: фельдмаршал Реншёльд и граф Карл Пипер, глава королевской канцелярии. Русские потери оказались куда скромнее: порядка полутора тысяч убитых и около трёх тысяч раненых. Оно и понятно: одна армия почти весь бой провела под огнём, другая этот огонь вела.
Развязка наступила через несколько дней. Остатки шведского войска отошли к Днепру и 30 июня (10 июля по новому стилю) 1709 года капитулировали у Переволочной. Сдалось от двенадцати до двадцати тысяч человек. Армия, годами считавшаяся непобедимой, сложила оружие почти целиком.
Бежали оба, и король, и гетман. Карл XII с небольшим отрядом переправился через Днепр и ушёл на юг, в пределы Османской империи. Он осел в Бендерах и провёл там несколько лет, тщетно склоняя султана к войне против России. Мазепа бежал вместе с ним, но в отличие от короля не имел даже надежды на реванш: уже осенью того же 1709 года он умер в изгнании, немолодым и сломленным.
Почему Полтава стала переломом для Европы
Значение Полтавы шире одного проигранного сражения. До неё шведская армия служила европейским эталоном мобильной ударной силы. После стало видно, что у каролинской тактики есть предел, и проявляется он там, где противник опирается на артиллерию, полевую фортификацию и устойчивый регулярный строй. В чистом поле, против армии попроще, этот приём не давал сбоев. Против артиллерии, редутов и стойкого строя — дал.
За русской победой стояло сочетание трёх вещей. Артиллерия выбивала противника ещё на подходе. Редуты дробили строй и сбивали шведам темп, а дальше в дело шла пехота, которую уже нельзя было опрокинуть с первого удара. Артиллерия, земляные укрепления и стойкая пехота вместе смогли то, что не удавалось десяткам прежних противников Карла.
Не менее важен политический итог. Россия показала не только способность к военной реформе, но и её результат на поле боя. С этого момента прежние союзники Швеции начали искать союза с Петром, а сама Россия из региональной силы превратилась в участника большой европейской политики. Военный успех обернулся дипломатическим весом.
Дальше военная мысль XVIII века шла в том же направлении, что обозначила Полтава. Рос интерес к артиллерии и полевой фортификации. Крепло значение регулярной муштры и линейного строя. Складывались более сложные, комбинированные формы боя. Нити от этого поля тянутся к Морицу Саксонскому с его редутами при Фонтенуа, к огневой школе Фридриха II, к русской традиции Румянцева и Суворова.
Дрались обе армии храбро, но храбрость тут ничего не решала. Решало то, что одна сторона уже опиралась на вещи, которые другая держала за второстепенные: на пушку, на лопату, на выучку строя.
О самой каролинской тактике, почему она так долго работала и где надломилась, поговорим в следующий раз.
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