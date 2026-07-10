Израильские крупнокалиберные зенитные пулемёты
В конце 1940-х годов, к моменту формирования регулярной Армии обороны Израиля, крупнокалиберные пулемёты являлись вполне эффективным средством борьбы с авиацией противника, действующей на малых высотах. Одноствольные, спаренные и счетверённые зенитные пулемётные установки калибра 12,7–14,5-мм, приобретённые в других странах или отбитые у арабов, использовались ЦАХАЛ до начала 1980-х.
К достоинствам 12,7–14,5-мм ЗПУ можно отнести конструктивную простоту, низкую стоимость, лёгкость и быстроту освоения личным составом, высокую боевую готовность и гибкость применения. В то же время крупнокалиберные зенитные пулемёты имеют малую по современным меркам эффективную дальность стрельбы и не обеспечивают достаточно высокой вероятности поражения быстро перемещающихся воздушных целей. Уже в 1960-е годы ствольные средства противовоздушной обороны вообще и скорострельные зенитные пулемётные установки в частности, в связи с резким ростом боевых возможностей тактической (фронтовой) авиации, стали сдавать свои позиции, и приоритет в качестве основного средства борьбы с воздушным противником перешел к зенитным ракетам.
Впрочем, это не означало полного отказа от ЗПУ, которые имеются в войсках до сих пор. Появление специализированных противотанковых вертолётов, вооружённых ПТУР, делало актуальным сохранение 12,7-мм пулемётных турелей на бронетехнике. Да и как показал опыт многочисленных локальных конфликтов второй половины 20-го века, в которых активно применялись реактивные истребители-бомбардировщики и штурмовики, наличие у пехоты крупнокалиберных «Браунингов» и ДШК, приспособленных для ведения зенитного огня, заставляло пилотов считаться с этим и не позволяло совсем уж безнаказанно утюжить наземные боевые порядки.
В прошлом в Израиле создавались и серийно производились дистанционно-управляемые пулемётные турели, позволяющие вести огонь по наземным и воздушным целям, не покидая защищённого бронёй пространства боевой машины. В настоящее время в связи с широким распространением ударных беспилотников ведутся испытания автоматизированных зенитных пулемётных установок, оснащённых передовыми прицельно-обзорными системами и компьютеризированными средствами управления огнём.
Зенитные пулемётные установки на базе 12,7-мм пулемёта Browning M2HB
В годы Второй мировой наряду с советским крупнокалиберным ДШК признание и широкое распространение получил американский Browning Machine Gun Cal. .50 M2HB Flexible — пулемёт Браунинга калибра 0,5 дюйма, модель М2НВ с тяжёлым стволом, или сокращённо М2НВ.
Этот образец, разработанный на базе 12,7-мм пулемёта с водяным охлаждением Browning M1921A1, появился в 1938 году. Работа автоматики всех 12,7-мм «Браунингов» основана на использовании энергии отдачи ствола при его коротком ходе. Запирание затвора происходит качающимся боевым упором (клином).
12,7-мм пулемёт Browning M2HB
12,7-мм М2НВ получил более длинный ствол, за счёт отказа от водяного охлаждения вес тела пулемёта снизился до 38 кг. Темп стрельбы 480-550 выстр./мин. Это оружие фактически в неизменном виде существует до сих пор и монтируется на различных треногах, станках и турелях. Помимо удачной конструкции успех крупнокалиберного «Браунинга» во многом был обусловлен эффективным боеприпасом. Патрон размерности 12,7×99 мм, известный также как .50 BMG, по дальности действенного огня почти вдвое превосходил винтовочный 7,62×63 мм. На момент принятия на вооружение М2НВ бронебойная пуля M1 массой 48,6 г, покинув его ствол, имела начальную скорость 808 м/с и на дистанции 500 м при попадании под прямым углом могла пробить 16-мм бронелист. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям достигает 800 м.
Иногда для большей плотности огня использовались наводимые вручную спаренные зенитные установки. Но ввиду увеличения веса конструкции такие спарки обычно монтировались на различные транспортные самоходные шасси или палубы судов. Также оборотной стороной вдвое возросшей скорострельности стало увеличение физической нагрузки на стрелка при наведении оружия на цель.
Спаренная зенитная установка с двумя пулемётами Browning M2HB
Поначалу количество 12,7-мм пулемётов M2HB, имевшихся в распоряжении израильтян, было невелико. Так, в конце марта 1949 года в наличии было всего 5 единиц. Однако после того, как бойцы ЦАХАЛ оценили эффективность крупнокалиберного «Браунинга», были осуществлены дополнительные закупки. Вопреки широко распространённому мнению, правительство США на первом этапе препятствовало продаже оружия в Израиль, и его приобретение осуществлялось через посредников, чему способствовала еврейская диаспора в разных странах.
Старый израильский Browning M2HB на тумбовой установке в парке Ган Таас в Гиватаиме
В 1955 году АОИ располагала уже 155 крупнокалиберными «Браунингами», основная масса имевшихся пулемётов M2HB была установлена на бронетехнике и транспортных средствах. В дальнейшем количество «крупначей» возросло настолько, что ими удалось вооружить все роты огневой поддержки пехотных батальонов. В каждой такой роте имелся взвод тяжелых пулемётов (шесть M2HB). Кроме того, очень значительное количество M2HB было установлено на технике. К началу Войны Судного дня в ЦАХАЛ имелось около 3700 12,7-мм пулемётов. Точное число тяжелых пулемётов под патрон 12,7×99 мм, поставленных в Израиль, неизвестно, но, по всей видимости, речь идёт о тысячах единиц. В настоящее время ЦАХАЛ закупает усовершенствованные пулемёты с быстросменным стволом (M2HQCB). Часть пулемётов M2A1 была переделана из старых M2HB.
Самым распространённым зенитным станком для пулемёта М2НВ является M63. Масса установки без боекомплекта составляет 103 кг. Углы вертикальной наводки от -29° до +85°. Питание пулемёта осуществляется из ящика на 200 патронов.
Пулемёт Browning M2HB на зенитном станке М63
Хотя тяжёлые пулемёты малоэффективны против современных боевых самолётов и противотанковых вертолётов с дальностью пуска ПТУР, многократно превышающей дистанцию эффективной стрельбы из 12,7-мм M2HB, крупнокалиберные «Браунинги» остаются действенным средством борьбы с БПЛА.
Пулемёты M2HB в прошлом также использовались в составе ЗПУ М55 с счетверённым огневым модулем M45 Quadmount, снабженным электрическими приводами управления, на универсальном буксируемом прицепе М20. Эта установка была создана американской компанией W.L. Maxson в 1943 году.
Зенитная пулемётная установка M55
Вес установки в боевом положении составлял 1087 кг. Дальность эффективной стрельбы по воздушным целям — около 1000 м. Скорострельность — 2300 выстрелов в минуту. Емкость патронных ящиков на установке – 800 патронов. Общий боекомплект – 2000 выстрелов. Наведение установки на цель происходило электрическими приводами, запитанными от бензинового генератора. Резервным источником питания служили две свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Электродвигатели приводов наведения были мощными, способными выдерживать большие нагрузки. Благодаря электроприводам установка имела скорость наведения до 60° в секунду. Установку обслуживали наводчик и два заряжающих.
Как правило, буксируемые установки M55 в Израиле применялись для прикрытия стационарных объектов или размещались на блокпостах. Помимо борьбы с низколетящими воздушными целями, счетверённые 12,7-мм ЗПУ могли эффективно уничтожать живую силу и легкобронированную технику противника.
Иногда «зенитные башни» M45 Quadmount размещали в кузове грузовика, и такая импровизированная самоходка использовалась для сопровождения транспортных колонн.
Также в ЦАХАЛ имелось приблизительно 180 зенитных самоходных установок М16 на базе полугусеничного американского бронетранспортёра М3.
Зенитная самоходная установка М16
Эта машина со снаряженной массой 9 т была защищена 12-мм бронёй. Карбюраторный двигатель мощностью 128 л.с. мог разогнать на шоссе до 65 км/ч. Запас хода – до 280 км. Экипаж – 5 человек. В Израиле такие ЗСУ эксплуатировались до 1972 года, после чего их перевооружили 20-мм пушками.
Компания Rafael Advanced Defense Systems для Армии обороны Израиля и для иностранных заказчиков производит дистанционно управляемые модули семейства Samson (в Израиле имеют обозначение Katlanit) с 12,7-мм пулемётами, которые могут устанавливаться на различную бронетехнику, наземные беспилотники и использоваться на стационарных позициях.
Дистанционно управляемый модуль RCWS Samson с 12,7-мм пулемётом M2HB
Модули аналогичного назначения также выпускает компания Elbit Systems. Прицельный комплекс включает дневную видеокамеру высокого разрешения, тепловизионный ночной прицел и лазерный дальномер. Имеющееся оптоэлектронное оборудование позволяют оператору или командиру боевой машины обнаруживать цели, измерять дистанцию и вести огонь с помощью джойстика и ЖК-экрана, полностью находясь под защитой брони.
В настоящее время компании Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems экстренно дорабатывают свои дистанционно управляемые модули для борьбы с беспилотниками, в связи с чем в систему управления огнём интегрируется аппаратура обнаружения воздушных целей, а также аппаратные и программные средства, позволяющие уничтожать воздушные цели в автоматизированном режиме.
Трофейные зенитные пулемётные установки с 12,7-мм пулемётами ДШК/ДШКМ
После нескольких арабо-израильских конфликтов в распоряжении ЦАХАЛ оказалось до тысячи пригодных для дальнейшего использования 12,7-мм пулемётов ДШК и ДШКМ.
12,7-мм пулемёт ДШК на тумбовой установке
Наряду с американским Browning M2HB советские ДШК/ДШКМ стали основными типами 12,7-мм пулемётов в годы «холодной войны» и получили широчайшее распространение в мире. Точно не известно, сколько таких пулемётов получили арабы, но с учётом того, что только Египту было передано более 1500 танков Т-54, Т-55 и Т-62, вооруженных крупнокалиберными зенитными пулемётами, можно косвенно судить об объёмах поставок. Помимо танков «крупначи» монтировались на другой технике, массово использовались для защиты от маловысотных ударов с воздуха позиций ЗРК и РЛС, а также применялись как средство огневой поддержки и противовоздушной обороны пехотных подразделений. Основная масса крупнокалиберных пулемётов в Сирию, Египет и Ирак поступала от Советского Союза, но вот Иордания приобретала лицензионные копии ДШКМ в Чехословакии.
От ДШК, прошедшего Вторую мировую, модернизированный ДШКМ, появившийся в 1946 году, отличался не только иной формой дульного тормоза, но и силуэтом крышки приемника, в котором был упразднен барабанный механизм — его заменил приемник с двухсторонним питанием. Новый механизм питания позволил использовать пулемет в спаренных и счетверенных установках. Вместе с механизмом питания изменена и конструкция ленты. Вместо прежней неразъемной ленты на 50 патронов с соединением звеньев пружинами принята лента со звеном типа «краб», из отдельных кусков по 10 звеньев. Также изменилось крепление ствола, был осуществлён ряд мер по повышению живучести и надежности. Автоматика, как и на предыдущей модели, работала за счёт отвода части пороховых газов. Запирание канала ствола осуществляется продольно-скользящим затвором с помощью двух симметричных боевых упоров (личинок), которые разводятся в горизонтальной плоскости в вырезы боковых стенок ствольной коробки.
12,7-мм пулемет ДШКМ
Масса пулемёта с лентой на станке без щита составляет 148 кг. Тело пулемёта весит 33,5 кг. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям не превышает 1500 м, досягаемость по высоте – до 700 м. Для стрельбы используются патроны размерности 12,7 × 108 мм. Бронебойно-зажигательная пуля со стальным сердечником Б-32 весом 48,3 г имеет начальную скорость 840 м/с и на дистанции 500 м по нормали пробивает 15-мм броню. Темп стрельбы составляет 550–600 выстр./мин. Боевая скорострельность – не более 125 выстр./мин. Пехотный вариант ДШКМ комплектуется универсальным колёсно-треножным станком. При подготовке к стрельбе по воздушным целям колёсный ход и бронещит отсоединяются. Задняя опора станка разводится и трансформируется в высокую раскладную треногу. В этом положении пулемёт обеспечивает круговой обстрел и большие углы возвышения. Для удобства наводчика в зенитном режиме пулемёт дополнительно комплектуется плечевыми упорами. Как у крупнокалиберного пулемёта «Браунинга» дальность эффективной стрельбы по воздушным целям составляет примерно 800 м.
В ЦАХАЛ основная часть ДШКМ использовались на трофейных танках Т-54, Т-55, Т-62. Только в 1967 году израильтяне захватили более двух сотен исправных Т-54 и Т-55.
В 1973 году в числе трофеев оказалось ещё около 500 пригодных к дальнейшему использованию Т-54, Т-55 и Т-62.
Первоначально танки советского производства эксплуатировались в исходном виде, однако позже эти боевые машины, известные под общим израильским наименованием «Тиран», перевооружили 105-мм орудиями и пулемётами под боеприпасы западного стандарта.
Также в числе трофеев оказались 12,7-мм чехословацкие пулемёты Vz.38 / 46, являющиеся лицензионной версией ДШКМ. Особый интерес представляет счетверённая ЗПУ чехословацкого производства Vz.53 (также известна как М53), запущенная в серийное производство в 1954 году.
Зенитная пулемётная установка Vz.53
ЗПУ Vz.53 имела отделяемый колёсный ход и весила в боевом положении 558 кг. Четыре 12,7-мм ствола в секунду выпускали до 60 пуль. Эффективная дальность огня по воздушным целям – около 1500 м. По дальности и досягаемости по высоте Vz.53 уступала советской счетверённой 14,5-мм ЗПУ-4, но Vz.53 была гораздо компактней и весила в транспортном положении приблизительно почти в четыре раза меньше. Она могла буксироваться автомобилем ГАЗ-69 или размещаться в кузове грузовика.
Но, как и пехотные ДШКМ на колёсно-треножных станках, буксируемые счетверённые 12,7-мм зенитные пулемётные установки чехословацкого производства использовались Армией обороны Израиля очень недолго, что, по всей видимости, было связано с нежеланием плодить номенклатуру боеприпасов и усложнять снабжение ими войск.
Зенитная пулемётная установка Vz.53 в экспозиции израильского музея
Израильтяне передавали 12,7-мм пулемёты советского образца союзникам, а также продавали их на мировом оружейном рынке. В 1980-е годы какое-то количество захваченных ЦАХАЛ ДШКМ оказалось в распоряжении афганских душманов.
13,2-мм пулемётные установки на базе пулемёта Hotchkiss Мle 1930
В 1948 году в распоряжении израильских вооруженных формирований было 15 спаренных зенитных установок с 13,2-мм пулемётами Hotchkiss Мle 1930, что превышало количество имевшихся 12,7-мм пулемётов Browning M2HB.
Спаренная зенитная установка с 13,2-мм пулемётами Hotchkiss Мle 1930 в экспозиции израильского музея
Пулемёт Hotchkiss Мle 1930 разработан фирмой «Гочкисс» на основании опыта Первой мировой под патрон 13,2×96 мм. Пуля массой 52 г покидала ствол со скоростью 790 м/с, что позволяло бороться с низколетящими самолётами и лёгкой бронетехникой. Эффективная дальность по воздушным целям примерно соответствовала американскому Browning M2HB.
Автоматика пулемёта работала на принципе газоотвода с длинным ходом расположенного под стволом газового поршня. Для надёжного функционирования автоматики в зависимости от внешних условий и степени загрязнённости оружия объём отведённых пороховых газов изменялся с помощью ручного регулятора. Пулемёт имел сменный ствол воздушного охлаждения с характерным оребрением, ставшим визитной карточкой фирмы «Гочкисс». Тело пулемёта весило около 40 кг. Темп стрельбы – 450 выстр/мин. В боекомплект могли входить патроны с обычными, зажигательными, трассирующими, бронебойно-зажигательными и бронебойно-трассирующими пулями.
Крупнокалиберный пулемёт Hotchkiss Мle 1930 поступил на вооружение французской армии в 1930 году. Однако поначалу темпы производства были небольшими, военные долго не могли определиться, как его применять. Хотя фирма-производитель разработала широкий спектр станков и установок – от простейших пехотных на один пулемёт до сложных механизированных спаренных и счетверенных установок, крупнокалиберные пулемёты в основном поставлялись на экспорт. Пехотные генералы первоначально отказывались от использования Мle 1930 в качестве зенитного под тем предлогом, что его тяжёлые пули при падении могут нанести вред своим же войскам. Лишь во второй половине 1930-х 13,2-мм зенитные установки в значимых объёмах начали поступать во французскую армию. Для сухопутных войск выпускались одноствольные и спаренные ЗПУ на универсальных станках-треногах, но наибольшее распространение получили именно спарки.
Питание 13,2-мм спаренных установок происходило из отъемных коробчатых магазинов емкостью 30 патронов, которые присоединялись к ствольной коробке сверху. После использования всех патронов срабатывала затворная задержка, а когда полный магазин был установлен, досылание патрона осуществлялось автоматически, что повышало боевую скорострельность. Масса установки превышала 200 кг. При необходимости её можно было разобрать и перевозить по частям. Один наводчик мог вести огонь из установки, но для поддержания высокой боевой скорострельности требовалось слаженное взаимодействие двух заряжающих.
Ещё до официального образования еврейского государства израильтяне тайно купили 13,2-мм спаренные установки в Италии. Для стрельбы из них использовались патроны размерности 13.2×94 мм (с удлинённой пулей), выпущенные на французских предприятиях в годы немецкой оккупации. Этот французско-германский патрон, известный как 1.32 cm Pzgr. 821(е), имел стальную гильзу, пулю с ведущими медными поясками и бронебойным стальным закалённым сердечником. Это был достаточно мощный боеприпас с дульной энергией 16 640 Дж. На дистанции 500 м по нормали обеспечивалось пробитие брони толщиной 14 мм. С учётом того, что боевая скорострельность 13,2-мм спарки достигала 120 выстр./мин, по меркам 1940-х годов это была достаточно мощная зенитная установка, способная успешно бороться с низколетящими боевыми самолётами.
Для повышения мобильности и защиты бронёй расчётов большую часть 13,2-мм зенитных установок, имевшихся в Израиле, в первой половине 1950-х установили на колёсные и колёсно-гусеничные бронетранспортёры. Эксплуатация этих импровизированных ЗСУ продолжалась до начала 1960-х.
14,5-мм зенитные пулемётные установки на базе пулемёта КПВ
Параллельно с 12,7-мм пулемётами ДШК/ДШКМ и их чехословацкими копиями в распоряжении израильских военных оказалось несколько сотен 14,5-мм зенитных установок ЗПУ-1, ЗПУ-2 и ЗПУ-4.
Зенитные установки ЗПУ-1 и ЗПУ-2 брошенные египтянами на Синайском полуострове
Все эти установки, построенные на основе 14,5-мм пулемёта Владимирова (КПВ), отличались количеством стволов, конструкцией станка и массой. Автоматика пулемёта КПВ работает за счет энергии отдачи ствола при его коротком ходе. Запирание осуществляется поворотом боевой личинки затвора, которая жестко сцепляется с насадной муфтой ствола.
Пулемёт КПВ обладает высокой для оружия такого калибра дальностью стрельбы и хорошей бронепробиваемостью, чего удалось добиться благодаря использованию очень мощного патрона 14,5 × 114 мм, применявшегося ранее для стрельбы из бронебойных ружей.
Патроны 14,5 × 114 мм и 5,45 × 39 мм
Вес 14,5-мм пули в зависимости от назначения составляет 60-64 г., начальная скорость — от 976 до 1005 м/с. Дульная энергия КПВ достигает 31 кДж (для сравнения, у 12,7-мм пулемёта ДШК лишь 18 кДж, а у 20-мм авиационной пушки ШВАК — около 28 кДж). Бронебойно-зажигательная пуля Б-32 со стальным сердечником пробивает броню толщиной 20 мм (расположенную под углом 20° к нормали) на дистанции 200 метров. Бронебойно-зажигательная пуля БС-41 с керамическим сердечником на дистанции 150 м способна пробить 30-мм броню. В боекомплект могут входить и 14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БСТ массой 68,5 г., с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ массой 60 г., с пристрелочно-зажигательной пулей ЗП.
Первоначально в крупнокалиберном пулемёте Владимирова, принятом на вооружение вскоре после окончания Второй мировой, пытались реализовать концепцию «автоматического противотанкового ружья» и использовали на пехотном станке Харыкина, предназначенном только для стрельбы по наземным целям. Однако в связи с тем, что защищённость танков в послевоенное время резко возросла, а войска остро нуждались в скорострельных и более дальнобойных, чем ДШК/ДШКМ, зенитных установках, под КПВ был разработан ряд весьма удачных ЗПУ, активно применявшихся во множестве локальных конфликтов.
Зенитная установка ЗПУ-1, принятая на вооружение Советской Армии в 1949 году, предназначалась для защиты пехотных подразделений от воздушного противника, действующего на высотах до 1,5 км, а также для поражения легкобронированной техники на дальности до 1 км.
14,5-мм зенитная установка ЗПУ-1 в экспозиции израильского музея
ЗПУ-1 состоит из 14,5-мм пулемета КПВ, легкого лафета, колесного хода и прицельных приспособлений. Лафет обеспечивает круговой обстрел с углами возвышения от –8° до +88°. Темп стрельбы — до 600 выстр./мин. Питание производится из металлической звеньевой ленты, укладываемой в патронный ящик емкостью 150 патронов. Масса установки составляет 437 кг. Нижний станок лафета снабжен колесным ходом, позволяющим буксировать установку легкими армейскими автомобилями. Для транспортировки по пересеченной местности и в горных условиях ЗПУ-1 может разбираться на отдельные части и перевозиться (или переноситься) во вьюках весом до 80 кг. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям — до 1500 м, досягаемость по высоте — 1000 м.
ЗПУ-2 состоит из двух 14,5-мм пулеметов КПВ, нижнего станка лафета с тремя подъемниками, вращающейся платформы, верхнего станка лафета (с механизмами наведения, кронштейнами люльки и патронных ящиков, а также сиденьями наводчиков), люльки, прицельных приспособлений и отделяемого колесного хода.
14,5-мм зенитная установка ЗПУ-2 в транспортном положении
Механизмы наведения позволяют вести круговой обстрел с углами возвышения от –7° до +90°. Максимальная скорость обстреливаемой цели — до 200 м/с. Суммарный темп стрельбы — до 1200 выстр./мин. На большие расстояния спаренную установку, боекомплект и расчет из 6 человек перевозят в кузове армейского грузового автомобиля. Хотя масса боеготовой ЗПУ-2 достигает 1000 кг, на малые расстояния она может перемещаться силами расчета из шести человек.
Наиболее мощными 14,5-мм установками из переданных арабам являлись счетверённые ЗПУ-4. В боевом положении такая установка весит немногим более 2000 кг, что примерно соответствует массе 37-мм зенитной пушки 61-К обр. 1939 г. Суммарный темп стрельбы из четырёх стволов – 2200-2400 выстр./мин. Скорострельность – до 1000 выстр./мин. ЗПУ-4 буксируются легкими армейскими автомобилями. Наличие подрессоривания колес даёт возможность движения с высокими скоростями. Расчёт – 6 человек.
14,5-мм зенитная установка ЗПУ-4 в экспозиции израильского музея
Для управления стрельбой используется автоматический зенитный прицел построительного типа со счётно-решающим механизмом, учитывающим скорость цели, курс цели и угол пикирования. Это позволяло достаточно эффективно поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 300 м/с. Более совершенные по сравнению с одноствольными и спаренными установками прицельные приспособления обеспечивают расширенную зону поражения: по дальности — 2000 м, по высоте — 1500 м.
Израильтяне использовали трофейные ЗПУ-1 и ЗПУ-2 ограниченно. Судя по имеющимся фотографиям, гораздо более востребованными оказались счетверённые 14,5-мм установки, которые в большинстве случаев разворачивались на стационарных позициях в окрестностях аэродромов, недалеко от штабов, узлов связи, радиолокаторов и других важных объектов, а также на высотах.
Не известно, есть ли на счету 14,5-мм зенитных пулемётных установок сбитые арабские самолёты, но они активно эксплуатировались Армией обороны Израиля до начала 1980-х и находились в резерве до середины 1980-х. Часть наименее изношенных ЗПУ израильтяне передали армии южного Ливана и продали в страны «третьего мира».
Продолжение следует...
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