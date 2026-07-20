О появлении некоторых ножей
Захватывающий кадр из кинофильма ГДР «Сыновья Большой Медведицы» (1966): «главный индеец всех времен и народов» Гойко Митич в роли Токей Ито дерется на ножах с вождем сиксиков
Книга пророка Исайи, 18:5
История оружия. Наш предыдущий материал (История боевого ножа), посвященный истории боевых ножей, мы закончили на переломе эпох – где-то между Средневековьем и Новым временем. Это было время, когда от доспехов пусть медленно, но все же отказывались, а значит, терялась и необходимость в кинжалах с узким граненым клинком. В итоге последними видами «старого холодного оружия» с коротким клинком стали кинжалы ландскнехтов, которые, кстати, вместе с ними и исчезли. А все потому, что в армиях «нового строя», насыщенных огнестрельным оружием, они оказались попросту не нужны. Так, до появления багинета солдат стали вооружать полусаблями и тесаками для рукопашного боя и хозяйственных надобностей, а матросов на кораблях – абордажными саблями, тоже не слишком-то большой длины. Потом с появлением багинета в них необходимость и вовсе отпала. Ведь багинет, вставлявшийся рукоятью в ствол ружья, вполне мог использоваться и в качестве кинжала.
Каменный нож иннуитов. Национальный музей американских индейцев в Нью-Йорке
Железный нож «медных иннуитов», 1878 г. Национальный музей американских индейцев в Нью-Йорке
Стрелки-егеря, имевшие короткие нарезные карабины, также получили достаточно длинные штыки-кортики, добавлять к которым еще и нож просто не требовалось. Так что нет ничего удивительного в том, что созданием новых видов боевых ножей долгое время никто нигде вообще не занимался, кроме… народов Азии, Африки – где каких только ножей в это время не придумали, а также северо-американских индейцев. Дело в том, что в число известных им орудий труда и войны нож входил очень давно, еще до прибытия на их материк бледнолицых. Здесь издавна обитали так называемые «желтые ножи» - историческое племя, территория которых находилась к северу и северо–востоку от Большого Невольничьего озера в Канаде. Они имели доступ к залежам самородной меди и выделывали из нее прекрасные медные украшения и инструменты – проколки и ножи, которыми они торговали чуть ли не на всем северо-востоке современной территории США и Канады.
Но медный нож не чета стальному! Поэтому, когда где-то в начале XVIII века индейцы Северной Америки начали активно торговать с европейцами, они стали с них требовать и ножи, и топорики-томагавки – словом, нужные и полезные для них вещи. Часто приобретались просто полосы металла, а ножи из него индейцы делали сами – и скальпы снимать, и бизонов свежевать, и на прочие хозяйственные надобности. Чем индейские ножи в этом случае отличались от европейских? А вот чем: они были, как правило, однолезвийными и заточенными только лишь с одной стороны. То есть затачивались как стамеска. Впрочем, это не мешало им быть очень острыми и смертоносными!
Железный нож «желтых ножей» с костяной рукояткой. Национальный музей американских индейцев в Нью-Йорке
Нож индейцев племени дакота с ножами из цветной кожи. Национальный музей индейцев в Вашингтоне
Еще один индейский нож с ножами вышитыми бисером. Национальный музей индейцев в Вашингтоне
Ножи индейцы делали также из полос кавалерийских сабель – «длинных ножей» американских драгун, нарезая их на части. То есть в плане ножевого оружия у них было всё хорошо, и даже более того – их ножами в красивых ножнах не брезговали пользоваться и американские охотники и трапперы. Но нужен был кто-то, кто глубже понял бы, какой именно нож необходим для успешного освоения фронтира. И… такой человек в США нашелся! Им оказался некто Джеймс Боуи (1706-1836), родившийся в штате Кентукки. Значительную часть своей жизни он прожил, однако, в штате Луизиана, где зарабатывал себе на жизнь «честным трудом», занимаясь торговлей землей и рабами. Нож нового типа, впрочем, придумал не он сам, а его старший брат Ризон, занимавшийся скотоводством и нуждавшийся в большом ноже для разделки говяжьих туш.
Портрет Джеймса Боуи. Художник Джордж Питер Хили (1813-1894). Единственный известный портрет маслом, написанный с натуры. Капитолий штата Техас
Его младший брат Джеймс Боуи большую часть жизни провёл в Луизиане, зарабатывая на жизнь перепродажей земли и рабов, которых покупал у известного капитана Жана Лафита, основавшего на техасском острове Гальвестон свою собственную республику Кампече. В 1826 году «лавочку Лафита» прикрыли, Боуи остался не у дел и, в добавок к этому, еще и ввязался в драку с шерифом прихода Рапидс в штате Луизиана. И не просто подался, а участвовал в самой настоящей дуэли в стиле поединка в романе Майн Рида «Всадник без головы», где была сначала стрельба, а потом в дело пошло и холодное оружие. И вот тогда-то Боуи, хотя и был ранен, но противнику не уступил, пустил в ход сделанный его братом большой нож и… убил им не только шерифа, но и его секунданта, который попытался проткнуть его шпагой!
Врачи, присутствовавшие при дуэли, извлекли пули и зашили другие раны Боуи. Новостей в то время было мало, поэтому неудивительно, что газеты тут же подхватили эту историю, назвали ее «Сэндбарской дракой» и самым подробным образом описали весь ход поединка и кто, как и на кого в ней нападал, боевую доблесть Боуи и его необыкновенных размеров и формы нож. И поскольку, по свидетельствам всех очевидцев, Боуи не нападал первым, да еще и расправился сразу с двумя вооруженными мужчинами, его посчитали настоящим героем. И на братьев Боуи и местных оружейников тут же посыпались заказы на изготовление подобных ножей. Вот так «боуи» и стал в США очень и очень популярным оружием!
Ну а сам Джеймс в 1830 году переехал в Техас, где женился на дочери местного вице-губернатора, а затем еще и принял мексиканское подданство. Отправившись на поиски затерянной шахты Сан-Сабо, Боуи и несколько его товарищей подверглись нападению большого отряда индейцев, но сумели от них отбиться, чем опять-таки прославились по всему Техасу, а сам Боуи получил на пике популярности звание полковника Техасских рейнджеров.
А когда техасцы решили бороться за независимость, именно Боуи возглавил местное ополчение и участвовал в нескольких боях. В 1836 году он же руководил и знаменитой обороной Аламо в Сан-Антонио против войск генерала Санта-Анна. Как известно, все защитники осаждённой крепости в том бою погибли. Заболевший накануне Боуи был прикован к постели и не мог сражаться вместе со всеми, но, как гласит предание, когда в комнату, где он лежал, ворвались мексиканцы, сумел разрядить в них пару своих пистолетов.
Смерть Джеймса Боуи. Иллюстрация Чарльза А. Стивенса, из книги «Потерянное золото Монтесумы: история Аламо»
Статуя Джеймса Боуи в Тексаркане, штат Техас, была изваяна Уильямом М. Маквеем и установлена к Столетию Техаса в 1936 году
Узнаваемой особенностью «ножа Боуи» является не только его размер, но и характерная форма клинка со скосом обуха — клип-пойнт. Ну а в США этот нож стал одним из национальных символов. На его основе были созданы, например, нож морской пехоты США и ряд армейских моделей «ножей выживания». В массовой культуре «нож Боуи» ассоциируется с Диким Западом, ганфайтерами, ковбоями, решительностью и отвагой. В России классический «нож Боуи» с длиной клинка более 150 мм и скосом обуха, позволяющим эффективно колоть, может быть признан холодным оружием. Однако существуют модели, изготовленные в соответствии с ГОСТами, которые не относятся к холодному оружию.
Нож «боуи» от профессионального мастера Тима Лайвли
Интересно, что первые «боуи» делали из старых напильников из английской стали, из-за чего их качество было очень высоким. Также к началу 40-х годов XIX века в США начали появляться и первые школы, в которых стали обучать бою на ножах типа «боуи». Самой известной была школа Дона Хосе «Пепе» Ллюлла, жившего в Новом Орлеане. В основу его техники были положены приемы французского фехтования, переработанные под тяжелый почти 50-сантиметровый нож. Суть техники заключалась в том, что противник должен был получить удар ножом еще до того, как он успел бы распрямить свою руку с клинком. Причем эта техника почти без изменений дошла до наших дней через все войны, в которых участвовала американская армия.
Нож в стиле «боуи» английского производства с рукояткой из оленьего рога. Длина клинка 302 мм. Вес 271 г. Королевский арсенал, Лидс
Апогеем популярности «ножа Боуи» стала Гражданская война в США, когда многие солдаты Конфедерации смотрели на него как едва ли не на основной вид личного оружия. До нашего времени дошли сотни фотографий, на которых солдаты-южане позируют, держа его в руках или имея за поясом. Появилась и получила распространение форма «боуи» с гардой в форме буквы «D», которая защищала пальцы от удара и могла использоваться в качестве кастета.
Рядовой Джафет Коллинз, армия Конфедеративных Штатов, ок. 1861 г. Частный фотоархив
Два ножа «боуи», три револьвера «Ремингтон», винтовка «Спрингфилд» - парень вооружился, что надо. Фото из частного архива
Американский штык-нож «Краг-Боуи» с маркировкой US и годом выпуска 1900
Самый известный случай применения «боуи» во время Гражданской войны имел место во время схватки на мосту в штате Северная Каролина. Заметив группу северян, которая пыталась разрушить охраняемый им мост, солдат Конфедерации Джеймс Килэм вступил с ними в бой. Он выстрелил из пистолета, после чего с ножом в руках бросился на северян. При этом он получил два огнестрельных ранения, но, тем не менее, сумел убить четверых своих противников, а подоспевшее тем временем подкрепление смогло предотвратить уничтожение моста. Однако факты говорят о том, что время боев на ножах уже в то время, по сути, прошло. Согласно статистическим данным по потерям, собранным и проанализированным в 1889 г. Уильямом Фоксом, в войне 1861-1865 общее число раненых с обеих сторон составляло 246712 человек, но только 922 из них были ранены саблями, штыками, кавалерийскими пиками и… ножами. И то – ножами солдаты Севера и Юга чаще всего резали не своих врагов, а друг друга во время пьяных драк!
Интересно, что иногда придумать новый нож оказывалось не так уж и трудно. То есть пример Боуи нашел определенный отклик. Вот, например, каким образом появился на свет в 1917-1918 гг. «Валлийский нож» 9-ого батальона королевских Уэльских фузилеров. Лорд Говард де Вальден просто взял и поручил Феликсу Жуберу, такому же любителю оружия и доспехов, как и он сам, разработать траншейное оружие для батальона, в котором он был заместителем командира. Судя по сохранившимся сведениям, с пулеметом «Льюис» бойцы этого батальона в битве при Мессине куда чаще, чем с ножами в руках выбирались из окопов. Но… командир приказал – надо сделать. Вот так этот необычный нож на свет и появился!
«Валлийский нож» 9-ого батальона королевских Уэльских фузилеров.Широкое, обоюдоострое, листовидное лезвие с уплощенным центральным «гребнем» на последних 335 мм. На рикассо выгравирован девиз DROS URDDAS CYMRU («ЗА ДОСТОИНСТВО УЭЛЬСА»). Размеры: длина клинка 448,0 мм, ширина 74,0 мм. Вес -1,03 кг. Королевский арсенал, Лидс
Продолжение следует...
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