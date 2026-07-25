Революционный генерал Жан-Шарль Пишегрю



Шарль Пишегрю на портрете работы Александра-Франсуа Каминада

Если бы Гош встретился на моем пути, мне пришлось бы или отступить, или сломить его.

В конце концов, нас было двое, а нужен был один.

Генерал Луи-Лазар Гош, памятник в Монтрёй

Происхождение и молодость Шарля Пишегрю

Журдан обладает титулом, более значимым, чем мой. Мне не пришлось выиграть сражение, которое спасло Францию.



Жан-Батист Журдан, статуя на улице Риволи, фасад Лувра

Революционный генерал Шарль Пишегрю

Слишком много времени уйдет на то, чтобы подробно описать чудеса доблести наших храбрых воинов.

Пик военной карьеры Шарля Пишегрю



Жорж Бертен Скотт де Плаголь. Генерал Пишегрю во время Голландской кампании



Жан-Батист Журдан на картине Ж.-Б. Мозеса «Битва при Флерюсе». Обратите внимание на аэростат «l'Entreprenant» (в правом верхнем углу этой картины): с его помощью генерал Журдан первым в истории во время этого сражения передавал сигналы своим войскам



Армия генерала Пишегрю вступает в Амстердам, 1795 год (фрагмент картины Поля Бутини)

В субботу утром вестовой сообщил мне, что французский гусар находится у нашего судна. Я выглянул в пушечный порт и действительно увидел гусара.

От «Спасителя Отечества» до каторжника



Генерал Пишегрю на написанном в Нидерландах портрете 1795 г.

Побег

Лучше акулы, чем медленная смерть здесь.

Бесславная смерть генерала Пишегрю



Амабль Поль Кутан. Портрет шуана Жоржа Кадудаля



Арест Пишегрю

Нет, ничего прекраснее не видел на земле Юпитер, чем Катон, не согнувшийся и не побежденный на развалинах республики.

Пусть, сказал он, пусть все уходит под власть деспота, пусть владычествуют на земле легионы Цезаря, а на водах его корабли, пусть к дверям моим приближаются его солдаты, — я найду для себя верный путь к освобождению. Меч Катона не мог дать свободу родине, но он даст свободу Катону.



Жорж Моро де Тур. Смерть генерала Пишегрю

Почему же вы не поручили арестовать меня холостякам?