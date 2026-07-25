Революционный генерал Жан-Шарль Пишегрю
Шарль Пишегрю на портрете работы Александра-Франсуа Каминада
Как мы уже отмечали в одной из недавних статей, единственным полководцем, равным себе, Наполеон соглашался признать рано умершего генерала Луи Лазара Гоша, о котором он как-то сказал:
А о смерти своего соперника он говорил:
Однако и полководческие таланты героя сегодняшней статьи он оценивал весьма высоко. Если верить воспоминаниям доктора О’Meapа, именно Жана-Шарля Пишегрю на острове Святой Елены назвал Наполеон самым способным из генералов времён Республики.
Происхождение и молодость Шарля Пишегрю
Жан-Шарль Пишегрю (Jean-Charles Pichegru) родился 16 февраля 1761 года в семье небогатого землевладельца в деревне Ле Планш, что находится близ Арбуа. В этом небольшом бургундском городке будущий генерал учился в колледже, а затем поступил в Бриеннскую военную школу (Ecole Militaire de Brienne). Здесь Пишегрю встретился с пока ещё ничем не примечательным молодым корсиканцем – кадетом Бонапартом, который был на 8 лет младше его. И даже стал давать ему дополнительные уроки математики.
Военная служба Пишегрю началась в июне 1780 года, когда в возрасте 19 лет в звании рядового он поступил в артиллерийский полк Меца (Regiment d'artillerie de Metz, с 1 января 1791 года — 2-й артиллерийский полк). В феврале 1781 года молодой человек оказался в Америке в составе экспедиционного корпуса генералов Рошамбо и Лафайета, которые воевали на стороне восставших колонистов, принимал участие в бою при Кингсбридже и в осаде Йорктауна. Во Францию вернулся 1783 года и был направлен для службы вначале в гарнизон Страсбурга, затем — в Безансон.
1 августа 1785 года Пишегрю получил звание сержанта, 5 июля 1789 года был повышен до старшего сержанта, и 6 февраля 1792 года мы видим его всего лишь аджюданом (унтер-офицерский чин — выше сержанта, но ниже прапорщика). И только 15 июня 1792 года Пишегрю стал старшим лейтенантом. В это время он был горячим сторонником республиканских идей и даже занимал пост президента Революционного (Якобинского) Клуба города Безансон.
18 вандемьера I-го года Республики (9 октября 1792 года) уже 31-летний герой статьи был избран подполковником 3-го батальона волонтёров департамента Гард, вошедшего в состав Рейнской армии. Скоро он стал заместителем командира этого полка. Начальство быстро обратило внимание на этого инициативного офицера, а также на его высокие организаторские способности, и Пишегрю был переведен на штабную работу. Уже 22 августа 1793 года он получил звание бригадного генерала.
Между тем, в том же 1793 году Лазару Карно и Луи Антуану Сен-Жюсту было поручено найти перспективных генералов недворянского происхождения, которым можно было бы поручать командование крупными военными соединениями. Карно тогда обратил внимание на Журдана, о котором Наполеон как-то сказал Ланну:
Жан-Батист Журдан, статуя на улице Риволи, фасад Лувра
А Сен-Жюст «открыл» Пишегрю и Лазара Гоша, но его любимчиком стал именно первый из них.
4 октября 1793 года Пишегрю получил звание дивизионного генерала и пост командира Верхнерейнской дивизией, но уже 27 октября 32-летний герой статьи стал командующим Рейнской армией. А упоминавшийся выше Лазар Гош 2 ноября 1793 года получил пост командующего Мозельской армией – и ему в это время ему было всего 25 лет.
Революционный генерал Шарль Пишегрю
Первым делом Пишегрю стал наводить порядок в порученных ему малодисциплинированных войсках и потому первое время избегал крупных сражений, зато утомлял неприятеля постоянными мелкими стычками. В наступление Рейнская Пишегрю и Мозельская армия Гоша смогли перейти во второй половине декабря 1793 года. Австрийцы были разбиты под Фрешвиллером, народные представители при армии писали в Париж:
Успехи армии Гоша были оценены более высоко, и во второй битве при Вейсенбурге Пишегрю оказался в оперативном подчинении у своего молодого соперника, что очень не понравилось покровительствовавшему герою статьи Сен-Жюсту. Несмотря на победу, после которой австрийский командующий Дагоберт фон Вурмзер вынужден был отвести свои войска за Рейн, а прусский генерал Шарль-Гийом-Фердинанд Брауншвейгский отойти в Майнц, Гош был снят с командования и получил другую армию – Итальянскую. Однако уже через 10 дней после назначения он был арестован в Ницце (1 апреля 1794 года) и находился в тюрьме вплоть до Термидорианского переворота, который закончился падением и казнью Робеспьера и его ближайших соратников. На свободу Гош вышел 27 июля 1794 года.
Но вернемся к Пишегрю, который вначале стал командующим объединенной Рейнско-Мозельской армией, а в феврале 1794 года заменил Журдана на посту командующего Северной армией (и командовал ей до марта 1795 г.). В подчинении у Пишегрю оказался такой крупный французский полководец, как Жан-Виктор Моро. Позже именно он заменит героя статьи на посту командующего Северной армией.
Пик военной карьеры Шарля Пишегрю
Наиболее удачными для Пишегрю стали боевые кампании 1794-1795 гг. в которых он сражался против войск Британии, Австрии и Голландской республики.
Жорж Бертен Скотт де Плаголь. Генерал Пишегрю во время Голландской кампании
План союзников по Первой антифранцузской коалиции разработал пресловутый генерал Макк – тот самый, что позже составит маршрут, по которому должна была следовать в Швейцарии армия Суворова, и диспозицию сражения при Аустерлице. Предполагалось захватить французскую крепость Ландреси, а затем – город Сен-Кентен, от которого открывался путь на Париж. Союзникам противостояли две французские армии – Северная Пишегрю и Арденнская Шарбонье. 30 апреля 1794 года их противникам удалось взять Ландреси, но армия Шарбонье сковала силы союзников на левом фланге, в то время как на правом фланге их постоянно тревожили части Северной армии Пишегрю. Но попытки французов форсировать реку Самбра оказались неудачными.
4 июня подошли 4 дивизии Мозельской армии, которые вел Журдан, он возглавил также Арденнскую армию и правофланговые части Северной армии. Помимо прочих, в подчинении у него оказались генерал Жан-Батист Клебер (именно ему Наполеон в 1799 году передаст командование Восточной армией в Египте) и три будущих маршала – Сульт, Лефевр и Бернадот. Подчинявшиеся Журдану войска стали Самбро-Маасской армией. Французы теперь смогли переправиться на другой берег реки и осадить Шарлеруа — гарнизон этой крепости капитулировал 26 июня. И в тот же день у Флерюса произошла битва, о которой и говорил Бонапарт, называя Журдана спасителем Франции.
Жан-Батист Журдан на картине Ж.-Б. Мозеса «Битва при Флерюсе». Обратите внимание на аэростат «l'Entreprenant» (в правом верхнем углу этой картины): с его помощью генерал Журдан первым в истории во время этого сражения передавал сигналы своим войскам
Главнокомандующий войск Первой коалиции, принц Фридрих Кобургский, опоздал к Шарлеруа всего на несколько часов. Не зная о том, что крепость уже сдана, он приказал атаковать французов у Флерюса, и казалось, что победа близка, однако Журдан отправил в атаку дивизии Лефевра и Бернадота. Судьба сражения еще не была решена, когда Фридрих Кобург получил известие о падении Шарлеруа. И вражеский главнокомандующий дрогнул, приказал отступать, решив не искушать судьбу в дальнейшем бою. Французы следовали за ним. Части, ведомые Пишегрю, захватили Ньюпорт, Остенде и Брюгге, затем, двигаясь к Генту, они оттеснили войска принца Кобургского к Брюсселю.
Наконец, 10 июля Пишегрю разбил генерала Клерфе при Соанье. Австрийские войска утратили связь с англичанами и голландцами и отошли к Люттиху. Их союзники отступали к Бреде. 24 июля французы заняли Антверпен, скоро пали также Ахен, Юлих, Кельн и Бонн, Клебер осадил Маастрихт. А Пишегрю, овладев 24 августа крепостью Слейс, занял Бреду и вынудил войска герцога Йоркского отступить за реку Маас. Далее противник французов постоянно терпел поражения, теряя крепости и города. Пытаясь остановить Пишегрю, голландцы открыли плотины, однако стояли крепкие морозы, вода быстро замёрзла, и этот неоднократно испытанный метод не сработал. Захватив остров Боммель, французы в январе 1795 года перешли через реку Вааль, окончательно разъединив английские и голландские войска, тогда же был занят и Амстердам.
Армия генерала Пишегрю вступает в Амстердам, 1795 год (фрагмент картины Поля Бутини)
Апофеозом той кампании стал поразивший всех захват французскими кавалеристами кораблей голландского флота, вмёрзших в лёд в заливе Зёйдерзее. Гусары подчиненного Пишегрю полковника Лаюра в ночь на 23 января 1795 года, посадив на крупы лошадей пехотинцев 15-го линейного пехотного полка, подошли по льду к голландской эскадре, насчитывавшей 5 линейных кораблей, 3 фрегата, 5 корветов и несколько торговых судов, на которых оказалось 650 пушек. Вот как это выглядит на картине Леона Морель-Фатио:
Хирург голландского корабля «Снелхэйд» вспоминал:
Шокированные голландские моряки сдались без боя.
14 февраля 1795 года захватом Гронингена Пишегрю фактически завершил покорение Нидерландов, штатгальтер бежал в Англию. Голландия не просто капитулировала, но и под именем Батавской республики заключила союз с Францией. А Пишегрю стал одним из самых популярных генералов Французской республики.
От «Спасителя Отечества» до каторжника
Генерал Пишегрю на написанном в Нидерландах портрете 1795 г.
Как мы помним, именно к Пишегрю испытывал неизменную симпатию Сен-Жюст, который так много сделал для удаления (и даже ареста) соперничавшего с этим генералом Лазара Гоша. Тем не менее, Пишегрю поддержал Термидорианский переворот и 1 апреля 1795 года подавил в Париже Жерминальское народное восстание, после чего получил от Директории звание «Спасителя отечества» и пост командующего Рейнской армией (которая с 20 апреля стала Рейнско-Мозельской). В мае 1795 года ему удалось взять Мангейм. При этом, по мнению ряда исследователей, Пишегрю не оказал достаточной поддержки своему сопернику Журдану, что вынудило того отвести свои войска за Рейн.
Видимо, в это время Пишегрю стали приходить в голову мысли о том, что лучшим выходом для Франции стало бы восстановление монархии – разумеется, ограниченной и конституционной.
В августе 1795 года под видом торговца шампанским от принца Конде к генералу прибыл некий Фош-Борель. Он обещал ему звание маршала, а также миллион ливров сразу плюс сто тысяч годовой ренты. Нужно было «всего лишь» заключить перемирие с австрийцами и двинуть свою армию на Париж. В дальнейшей переписке Пишегрю призывал Бурбонов к «умеренности и благоразумию», что, кстати, им очень не нравилось и весьма раздражало.
Между тем, на посту командующего Пишегрю вдруг стал действовать чрезмерно осторожно и нерешительно, так как опасался, что победы укрепят положение «директоров», а поражение — отрицательно скажется на его популярности. Это вызывало неудовольствие властей, и генерал решил «сыграть на опережение»: уверенный в своей незаменимости, в октябре 1795 года он обратился в Директорию с просьбой об отставке — и 14 марта 1796 года был уволен из армии. Ему предложили место посла в Швеции, однако у Пишегрю были другие, более серьезные планы. Он был еще очень популярен и потому весной 1796 года принял участие в выборах в Совет пятисот, 12 апреля 1797 года стал депутатом от департамента Юра, с 20 мая по 18 июня того же года был президентом промонархически настроенного Совета.
Поддерживаемые роялистской партией клуба Клиши, сторонники реставрации монархии составляли большинство и в Совете старейшин. Однако главный «директор» Баррас обратился за помощью к командующему Итальянской армией Бонапарту, который отправил в Париж генерала Ожеро – убежденного республиканца, сразу же заявившего директорам, что он «прибыл убивать роялистов». И 4 сентября 1797 года (Фрюктидорский переворот) Ожеро не просто разогнал заседавших в Тюильри депутатов, но и арестовал многих из них. Среди арестованных оказался Шарль Пишегрю, которого отправили на «сухую гильотину» («la guillotine seche») гвианской каторги – фактически на смерть, поскольку выживаемость каторжан составляла всего 3%.
Любопытно, что английский военный министр Уиндгэм (Виндхэм) выступил тогда с предложением перехватить в море корабль, на котором будут перевозить Пишегрю.
Побег
Бежать из Гвианы было практически невозможно, однако Пишегрю сразу же заявил:
Воспользовавшись пьянством тюремщиков, на какой-то жалкой пироге он и еще семь узников добрались до нидерландской колонии Суринам – по чистой случайности шторм выбросил их на берег рядом с голландским фортом. Генерал-губернатор Юрриаан Франсуа де Фридеричи разрешил беглецам сесть на корабль, отплывавший в США. В 1798 году Пишегрю перебрался в Англию, а в 1799 году оказался в главной квартире союзника Суворова – австрийского эрцгерцога Карла. Затем мы видим его при штабе русского корпуса А. М. Римского-Корсакова, который был разбит генералом Массена (это поражение вынудило Суворова отказаться от похода на Париж и изменить маршрут следования по Швейцарии). По некоторым данным, Пишегрю предлагал свой план сражения с французами, который не был принят русским генералом.
Бесславная смерть генерала Пишегрю
Пишегрю, похоже, ненавидел своего бывшего ученика (по математике) Бонапарта и, согласно записи Уиндхэма от 16 сентября 1800 года, беглый французский генерал обсуждал с ним в тот день «план устранения Бонапарта посредством убийства».
В Британии в это время находился другой человек, мечтавший расправиться с Наполеоном, – Жорж Кадудаль, вождь шуанов, вандейских повстанцев из числа крестьян департамента Мэн и Луара (сейчас – Майенн).
Амабль Поль Кутан. Портрет шуана Жоржа Кадудаля
Этот сын бретонского мельника был арестован еще в июне 1794 г., но освобожден после Термидорианского переворота. В 1799 г. Кадудаль снова попытался поднять восстание в Бретани, и в октябре мятежникам удалось захватить Нант и некоторые другие города. Однако в январе 1800 г. они были разбиты генералом Брюном. Кадудаль не прекратил борьбу и организовал два покушения на Первого консула Бонапарта – в декабре 1800 г. и в августе 1803 г.
Пишегрю и Кадудаль отправились во Францию, где и нашли свою смерть. Из-за встречи с ними, кстати, пострадал Жан-Виктор Моро: прославленный генерал-республиканец от сотрудничества с роялистами категорически отказался, однако не сообщил властям о том, что встречался с ними. И потому Моро был арестован и осуждён на 2 года, Наполеон распорядился заменить тюремное заключение высылкой из страны и бессрочным запретом на возвращение во Францию. Моро также лишился более миллиона франков, квартиры в Париже, которую потом занял Бернадот, и замка Гросбуа (Гробуа), перешедшего к Бертье.
Но вернемся к Пишегрю: он был арестован в ночь на 28 февраля 1804 года и помещен в Тампль.
Арест Пишегрю
По воспоминаниям очевидцев, обращались с ним очень вежливо и даже почтительно, хорошо кормили, давали вино. Тем не менее утром 6 апреля того же года Пишегрю был найден мёртвым (датой смерти считается 5 апреля). На камине лежал том сочинений Сенеки, открытый на странице с описанием смерти противника Цезаря Катона Утического:
Пусть, сказал он, пусть все уходит под власть деспота, пусть владычествуют на земле легионы Цезаря, а на водах его корабли, пусть к дверям моим приближаются его солдаты, — я найду для себя верный путь к освобождению. Меч Катона не мог дать свободу родине, но он даст свободу Катону.
Дознаватели пришли к выводу, что бывший республиканский генерал удавился собственным галстуком, который он сам туго затянул на шее при помощи деревяшки, – и в тот же день его похоронили на парижском кладбище Сент-Катрин.
Жорж Моро де Тур. Смерть генерала Пишегрю
Кадудаль ненадолго пережил Пишегрю: он был схвачен в Париже 9 марта того же 1804 года, убив при аресте полицейского. На упрек префекта полиции о том, что у погибшего остались жена и дети, Кадудаль равнодушно ответил:
Он был приговорен к смерти и казнен 25 июня 1804 года.
Пишегрю не забыт во Франции. Несмотря на предательство, его имя было выбито на Триумфальной арке площади Звезды в Париже.
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