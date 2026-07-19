Некоторые задачи акустической локации дронов: почему звук — не радио

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Некоторые задачи акустической локации дронов: почему звук — не радио


О системных вопросах, которые теряются за разговором про спектры и нейросети



Мне 80 лет, я давно на пенсии. В прошлом долго служил в военном вузе и занимался прикладными исследованиями в области ПВО, так что область эта мне знакома профессионально. Читая открытые публикации о борьбе с беспилотниками, я всё чаще ловлю себя на одном ощущении: техника частных вопросов разобрана, а системный уровень провисает. В комментариях мелькают «комплексные числа», «спектр Фурье», «кепстр», «нейронные сети», «искусственный интеллект», и далеко не всегда к месту. Этот пробел я и хочу частично заполнить. Отправной точкой послужила Акустический след беспилотников. Возможности обнаружения, идентификации и противодействия, где технические детали есть, а задач более высокого уровня нет. Слово «некоторые» в заголовке — не кокетство: это набросок, а не готовое решение.

Сначала — вопросы, потом спектры


Прежде чем нырять в анализ структуры сигнала во временной и частотной области, полезно задать несколько вопросов и ответить на них до всякой математики.

Первый: что мы, собственно, рассматриваем — одиночный приёмный пункт или систему, разнесённую на местности? Второй: что мы хотим получить — только факт обнаружения сигнала или заодно оценку его параметров? И каких именно — пеленг (то есть направление на источник звука), координаты, скорость? Ответ задаёт потребитель: расчёту ПВО нужно одно, системе оповещения — другое.

Дальше идёт метод локации. Навскидку их три: угломерный (измеряем направления), разностно-дальномерный (измеряем разности расстояний) и комбинация того и другого. Выбор не абстрактный: от него зависит, сколько пунктов ставить и как считать.

И только теперь — про дальность. По открытым данным, одиночный микрофон «слышит» дрон на единицы километров. Величина эта плавает в широких пределах и зависит от типа аппарата, уровня фона и состояния атмосферы. Точные значения стоит уточнять по специализированным источникам. Если микрофонная матрица узконаправленная, встаёт отдельный вопрос: как ею обозревать пространство? Не ответив на него, невозможно оценить размеры зоны обнаружения, а значит, и расходы на закрытие заданного района обороны. Сюда же относится угловая точность. Даёт ли одиночный микрофон приемлемый пеленг? А матрица? Пока не известны эти точности, говорить об определении места источника с нужной погрешностью просто рано.

Почему одного пункта мало и откуда берутся призраки


Из одной точки дальность до цели можно оценить лишь очень грубо, по громкости звука. А если в воздухе больше одной цели, да ещё на близких пеленгах, то развести их из единственного пункта вообще нельзя. Отсюда вывод: нужно как минимум два измерительных пункта. Положение цели тогда определяется по точке пересечения пеленгов, просто и наглядно.

Просто, пока цель одна. Как только их становится несколько, вылезает задача отождествления. Пусть два пункта дают по N пеленгов на N целей. Точек пересечения этих пеленгов будет N², а истинных среди них только N. Остальные N²−N — ложные, это геометрические призраки, возникшие оттого, что луч из одного пункта пересёкся с чужим лучом из другого. Их надо отсеивать, и желательно дёшево, без лавины вычислений.

Три пункта и больше заметно упрощают дело: истинная точка согласована со всеми парами пеленгов сразу, а ложная нет. Это надёжный признак для отбраковки. Но есть и вторая порода призраков, от числа пунктов не зависящая, — многолучёвость. Звук приходит не только напрямую, но и отражённым от земли и местных предметов. Каждое такое отражение работает как мнимый источник и порождает дополнительные ложные пересечения. Их исключение — отдельная задача, и она никуда не денется.

Корреляция, гипербола и «мы у цели»


Вернёмся к разностно-дальномерному методу. Идея известная: координаты источника находят по разности времени прихода сигнала в разнесённые пункты. Пара пунктов даёт одну такую разность. На плоскости ей соответствует не точка и не прямая, а гипербола — линия, вдоль которой разность расстояний до двух пунктов постоянна. Чтобы получить точку, нужна вторая гипербола, то есть третий пункт. Либо, вместо него, достаточно точный пеленг с одного из двух пунктов.

Осталось найти саму разность времени прихода. Тут выручает корреляционная функция, если совсем на пальцах — мера того, насколько два микрофона слышат одно и то же, но со сдвигом во времени. Сдвигаем одну запись относительно другой и смотрим, при каком сдвиге они совпадают лучше всего. Этот сдвиг и есть искомая разность хода. Кажется, дело сделано и мы у цели.

Но не спешите. В радиодиапазоне корреляционно-разностно-дальномерный метод работает прекрасно: там сигналы шумовые, то есть слабо коррелированные, и максимум корреляции получается острым и единственным. Со звуком возникает первая сложность — периодичность.

Источник звука у дрона периодический: в спектре доминирует главная гармоника, частота оборотов двигателя. А раз периодичен сигнал, периодична и корреляционная функция. Максимум у неё не один: ложные повторяются с периодом сигнала. И когда период сигнала оказывается меньше искомой задержки (разности времени прихода), отличить истинный максимум от соседнего, ложного, становится трудно, возникает неоднозначность. Приходится эти ложные максимумы отсеивать. Один из путей — не цепляться за единственную главную гармонику, а задействовать широкополосную составляющую спектра. Зачем это по-настоящему важно, скажу дальше.

Эффект Доплера: почему звук ведёт себя не как радио


Вторая сложность серьёзнее, и с ней я однажды столкнулся вживую. Наблюдая самолёт Ан-2 радиолокатором подсвета цели зенитного комплекса С-200, я видел доплеровский сдвиг порядка 2 кГц. Оговорюсь сразу: это эмпирическая оценка из личного опыта, иллюстрация масштаба, а не универсальный справочный результат. Но она хорошо показывает, о чём речь.

Из учебника берём общую формулу доплеровского сдвига для случая, когда движется источник, а приёмник и среда неподвижны (нет ветра). Именно этот случай нам и нужен, ведь звук излучает дрон:

dF = F·V/(c−V),

где F — частота излучения, V — скорость источника относительно приёмника (положительная для приближающегося), c — скорость распространения колебаний. Смешивать этот случай с другими нельзя: если движется приёмник, а источник стоит, формула иная (в первом приближении dF = F·V/c), а при ветре — своя. Полную наблюдаемую частоту для приближающегося источника удобно записать как F' = F·c/(c−V).

Главное в этой формуле то, что сдвиг прямо пропорционален частоте. Именно из этой пропорциональности и вырастает вся разница между радио и звуком.

Проверим на радиодиапазоне. Пусть F = 6·109 Гц, V = 50 м/с, c = 3·108 м/с (скорость света). Тогда сдвиг составит dF = 6·109·50/(3·108 − 50) ≈ 2000 Гц . Я это наблюдал на С-200 при сопровождении тихоходного самолёта Ан-2.

Обратите внимание на пропорцию: скорость цели ничтожна по сравнению со скоростью света, V ≪ c. Поэтому доплеровский сдвиг практически одинаков для всех участков спектра, относительная разница на его краях исчезающе мала. Ею смело пренебрегают, и спектр просто сдвигается целиком, как единое пятно.

В аудиодиапазоне картина противоположная. Скорость звука всего c = 340 м/с, и дрон со скоростью V = 50 м/с движется уже с заметной долей этой скорости. Возьмём сигнал из двух спектральных составляющих, 100 Гц и 1000 Гц, то есть шириной 900 Гц. Считаем сдвиги: для 100 Гц это 100·50/(340−50) ≈ 17,2 Гц, для 1000 Гц — 1000·50/(340−50) ≈ 172 Гц. В пункте приёма линии окажутся на 117,2 Гц и 1172 Гц. Теперь ширина спектра — это расстояние между крайними линиями: 1172 − 117,2 ≈ 1055 Гц. То есть спектр расширился с 900 до 1055 Гц, на 155 Гц, примерно на 17 %.

Вот в чём соль. В радио доплер аддитивен, он прибавляет ко всем частотам почти одно и то же. В звуке он мультипликативен: не сдвигает спектр, а неравномерно растягивает его. Низкие частоты уезжают мало, высокие заметно сильнее. И растяжение это в разных приёмных пунктах разное, потому что цель приближается к ним с разной радиальной скоростью. Два пункта слышат уже не один и тот же сигнал со сдвигом, а два по-разному деформированных, и корреляция между ними рассыпается. Вот существенное отличие от многопозиционной пассивной радиолокации, где эту тонкость можно игнорировать.

Зачем вообще с этим возиться? Ради дальности. С точки зрения тактики ПВО дальности пассивной звуковой локации всегда мало, и выжимать её надо из всей энергии сигнала, из всего спектра, а не из одной главной гармоники. Но именно периодичность корреляционной функции (та самая, из предыдущего раздела) и мультипликативный доплер мешают работать со всем спектром. Справимся с ними, и получим дальность. Есть и приятный побочный результат: коэффициент растяжения спектра однозначно связан с радиальной скоростью цели. Значит, подбирая поправку, которая убирает доплеровское искажение, мы заодно измеряем и саму радиальную скорость, проекцию движения цели на направление к пункту. А с трёх пунктов из трёх радиальных проекций складывается полный трёхмерный вектор скорости. Зная его, можно учесть запаздывание звука и вычислить, где цель находится на самом деле в момент расчёта, а не где она была, когда звук вышел в путь.

И ещё одна ложка дёгтя. Скорость звука непостоянна: она зависит от температуры, влажности и состава воздуха. А ветер и температурная стратификация атмосферы искривляют звуковые лучи, это рефракция. Всё это бьёт и по дальности, и по точности, добавляясь к уже помянутой многолучёвости.

Почему «некоторые»


Задачи, подобные разобранным, наверняка давно решены в другой области, в гидролокации. Только там результаты по понятным причинам в открытой печати не появлялись. Любопытно, что физика в этой задаче была на стороне гидролокаторщиков, а не на нашей. Звук в воде идёт быстрее воздушного более чем вчетверо, около 1500 м/с против 340. А объекты, интересные гидролокатору, подводные лодки и торпеды, движутся в разы медленнее дронов, не говоря о прочих воздушных целях. Значит, отношение скорости цели к скорости звука там на порядок меньше, а с ним и мультипликативное растяжение спектра. Можно предположить, что в гидролокации этим эффектом попросту пренебрегают и корреляционный метод работает почти без оговорок. Нам такой роскоши воздух не оставляет.

Эти заметки — лишь набросок будущего, более подробного разбора. В продолжении я рассчитываю довести до практического вида два узла: алгоритм вычисления корреляционной функции с поправкой на доплеровское растяжение спектра и процедуру отсева ложных точек пересечения пеленгов в разнесённой системе. Если тема окажется интересной читателям, постараюсь довести решение до конца и опубликовать результаты.

15 комментариев
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  1. Sensor Звание
    Sensor
    +3
    Сегодня, 04:22
    Добротная статья.
    Вопрос, у Вас пеленг осуществляется сканированием пространства остронаправленным микрофоном? Решетки приемников звука не рассматриваете?
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +2
      Сегодня, 04:55
      Цитата: Sensor
      Решетки приемников звука не рассматриваете?

      Вы намекаете на возможности анализа фаз фронта звуковой волны? Тогда для приемлемой точности такая решетка будет примерно с футбольное поле, плюс наличие внешнего эталонного сигнала для постоянной калибровки этой звуковой решетки. Окружающим это не понравится, а вот противник и услышит и увидит.
      Если говорить о акустическом сканировании, то тут лучше всего подойдут лазерные методы, которые сейчас применяются в устройствах прослушки спецподразделений правоохранительных органов. Там и дальности до нескольких км легко достигаются и точность пеленгации сантиметровая.
      1. VPKirillov Звание
        VPKirillov
        +3
        Сегодня, 05:42
        Про "размер антенны с футбольное поле". Известна формула для оценки ширины главного лепестка диаграммы направленности антенны в градусах: Фи = 60*Лямда/L, где Лямда - длина волны, L-ширина апертуры антенны (решётки микрофонов).
        Чтобы получить ширину диаграммы антенны Фи=1 градус, требуется апертура 60 длин волн.
        Например, при частоте звука 340 Гц длина волны равна ровно 1 метр. Требуется решётка микрофонов шириной 60 метров. Для частот порядка 100 Гц получается размер да, с футбольное. Для ширины диаграммы направленности, скажем, 10 градусов, размеры сожмутся в 10 раз.
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          +1
          Сегодня, 08:23
          Цитата: VPKirillov
          Известна формула для оценки ширины главного лепестка

          Вы забыли, что для каждого микрофона нужна система пространственной селекции сигнала. Иначе вы будите не фронт сигнала полезного анализировать, а атмосферные шумы и колебания почвы. Понятно, что с рупорным устройством к как это делали во время Великой отечественной так не получится. При разрешении 1 градус скорость сканирования пространства должна быть очень большой и точной. Поэтому нужно будет сразу делать многоканальный приемник по типу цифровой фазированной антенной решетки. На мой взгляд оптимальным является вариант адаптации к задаче буксируемых гидроакустических антенн подводных лодок. Понятно, что акустические свойства воды и воздуха разные. Но это скажется только на длине кабеля. Главная, что сама математика с программным обеспечением, а так же аппаратные комплексы хорошо отработаны и выпускаются серийно.
  2. Bongo Звание
    Bongo
    +4
    Сегодня, 04:38
    Если бы имелась возможность, я бы поставил публикации несколько лайков! good
    К сожалению, действительно грамотных статей по тематике ПВО стало очень мало!
  3. Трус Звание
    Трус
    +3
    Сегодня, 04:39
    Приятно читать статьи, написанные специалистом. Надеюсь, те комментаторы, которые выдают идеи в стиле анекдота про ежиков, поймут насколько глубока разница между, «я тут давно пишу» и довёл до практического применения.
  4. ученый Звание
    ученый
    +3
    Сегодня, 04:43
    Когда создавались РЛС способные распознавать цели по радиолокационному портрету типа 22Ж6 вот это было действительно была проблема. К сожалению не в ВУЗе, ни на полигоне видел реально работающей, но теория сверхширокополосного сигнала и его обработки очень красивая. Потом некоторые ученые в начале 2000-х предложили прорывные двух и трехдиапазонные радары. Правда когда посчитали - прослезились, остановились на 2-х и забыли. Но уже тогда было понятно, ни один из видов радиотехнической, оптоэлектронной и акустической самостоятельно гарантировать своевременное и качественное обнаружение целей не может. Нужны максимально комплексные решений, желательно с использованием энергии собственного излучения целей во всех диапазонах акустическом, оптическом и радиоэлектронным. В идеале конечно лучше использовать энергию излучений сторонних источников типа телевышек, БС сотовой связи, навигационных спутников, спутников связи. В этом случае можно гораздо увереннее гарантировать живучесть РЛС и БРЛС как и их носителей. Но пока это упирается в динамические диапазоны и скорости обработки сигнальных процессоров которые в России практически не выпускают. Глупо проектировать на импортной элементной базе с существующими мировыми тенденциями технологической самоизоляции, воровства и даже убийств ведущих ученых.
    В любом случае уже сейчас существует реальная возможность на существующей элементной базе в системах АСУ объединить все разведывательные системы, завязать их в единую сетецентрический комплекс и раздавать необходимую информацию в части касающейся на средства огневого поражения. Причем современные технологии вполне позволяют делать ракеты и даже БПЛА способные наводиться на цели без всяких дополнительных радаров демаскирующих пункту управления ПВО. Требуется только внедрить алгоритмы анализирующие качество информации по давно отработанным методикам. Которые опять таки применяются сейчас в очень ограниченном варианте из-за необходимость не перегружать процессоры и память в системах работающих в реальном масштабе времени алгоритмами статистического анализы.
    1. VPKirillov Звание
      VPKirillov
      +2
      Сегодня, 06:01
      Мои комментарии к вашему посту.
      1. В радиодиапазоне для распознавания типов самолётов (например, чтобы отличить истребитель от бомбардировщика по его размеру) требуется ширина спектра сигнала 30-50 МГц. Мне неизвестны такие РЛС. Также можно использовать звуковые колебания, которые модулируют отражённый сигнал и могут быть выделен доплеровским радиолокатором. Дальше экспериментов это не пошло ещё в конце 1980х.
      2. Проблема обнаружение воздушных целей с использованием сигналов, излучаемых телецентрами была исследована в СССР ещё в конце 1980х. Можно начинать опытно-конструкторскую работу.
      3. Использование сетей мобильной связи с этой же целью не только проводились и даже були доведены до опытного образца. Но не у нас, а в Великобритании.
      Ио есть работы велись давно и наверняка продолжаются, но они все засекречены. Это только британцы сдуру что-то опубликовали. В том числе фото довольно громоздкой антенны локатора.
      Но это всё в радиодиапазоне.
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        0
        Сегодня, 06:54
        Использование сетей мобильной связи

        Все это варианты пассивной радиолокации. Не доводились до конца по одной причине - не было заказчиков. Военные на вышки сотовой и другие источники случайных излучений на поле боя не рассчитывали. Таких потребностей, которые появились у на из-за того, что военная операция - специальная, у них не было и на горизонте и за горизонтом.
      2. ученый Звание
        ученый
        +2
        Сегодня, 08:04
        Цитата: VPKirillov
        Мне неизвестны такие РЛС
        Я же написал РЛС 22Ж6. Там главный теоретик распознавания цели по радиолокационному портрету был профессор Яков Давидович Ширман. Может помните, изобретатель автокомпенсатора. Я к сожалению застал только его работы, когда после расформирования харьковской инженерной академии часть преподавателей перевелись в Академию им.Жукова в Тверь. На РЛС 22Ж6 есть специальный режим распознавания цели. В этом случае формируется ЛЧМ сигнал с шириной спектра 100 МГц позволял теоретически достичь разрешения по дальности 1 - 1,5 метров. В результате цель представляла группу блестящих точек, которые конечно менялись в зависимости от ракурса. Была создана целая лаборатория где на макетах накапливалась статистика. Мы еще курсантами в то время обучали искусственный интеллект имитирующий работу на несколько сот нейронов распознавать эти образы целей.
        Цитата: VPKirillov
        излучаемых телецентрами была исследована в СССР ещё в конце 1980х.
        Тогда работу официально закрыли из-за отсутствия требуемой элементной базы. Не официально уже тогда плюрализм и перестройка создала идеальные условия для работы западных агентов, утечки мозгов и закрытия перспективных проектов.
        Цитата: VPKirillov
        Но не у нас, а в Великобритании.
        Первые создали в США компания Lockheed Martin РЛС Silent Sentry, Через несколько лет аналогичные системы создала Франция, потом Британия. Россия тоже разработала несколько систем одна по морской тематике, а вторая относительно недавно НИИ "Вектор" где разработали средство полуактивной радиолокации (ПАРЛС) предназначены для определения местоположения движущихся и радиомолчащих целей. Принцип работы системы так же заключается в обнаружении, и обработке отраженных от цели сигналов цифрового телевидения.
  5. VENOM Звание
    VENOM
    0
    Сегодня, 05:15
    Скорость звука непостоянна: она зависит от температуры, влажности и состава воздуха. А ветер и температурная стратификация атмосферы искривляют звуковые лучи, это рефракция

    Есть вопрос - насколько большим получится разбег по точности пеленгации, если взять, допустим, крайние значения всех этих параметров? Может получиться так, что при одних условиях скорость дрона будет определена в 70 м/с, а при других - 100 м/с? (при том, что на самом деле он летит с одной скоростью). Или разница будет меньше?
    Статья интересная, спасибо
    1. VPKirillov Звание
      VPKirillov
      +1
      Сегодня, 06:14
      Сначала надо научиться определять скорость и направление ветра с высокой точностью. Решив эту задачу, можно будет говорить об ошибках пеленгации.
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +2
        Сегодня, 08:35
        Цитата: VPKirillov
        научиться определять скорость и направление ветра с высокой точностью
        и еще десятки параметров таких как влажность, наличие пыли, температуры и т.д.
        Все решается проще. На вышках теле или сотовой связи размещаются генераторы эталонных сигналов. Которые с определенной периодичность по команде формируют короткие звуковые сигналы. Желательно за пределами диапазона слышимости в низком и высоком части спектра. Зная точные координаты имитаторов эталонных сигналов вносится поправка в измерительные алгоритмы. Это позволяет не только учитывать все возможные факторы, но и определять работоспособность всей системы, включая параметры самой зоны обнаружения, которая может сильно меняться по естественным условиям.
  6. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    -1
    Сегодня, 06:50
    Хорошая статья.
    Хочу, тем не менее, напомнить - при современной вычислительной техники, трудности, рассмотренные автором, во многом достаточно прямолинейно преодолимы без особых трудностей. Включая учитывание скорость звука от температуры (датчик/и хоть на микрофоне) и даже давления воздуха (микрофон от уровня моря).
    Другой уровень схемотехники сейчас и мощностей.
    Про одиночный микрофон - там проблем достаточно много. Но обработка с нескольких (хотя бы двух) микрофонов - вполне обыкновенная мат. задача. Не сложнее довольно обыкновенного цифрового радио.
    Но вот идея оборудования вышек сотовой связи (там всегда есть интернет) - вполне реализуема без особых затрат.
    На боевых модулях как целеуказание - значительно посложнй. Особенно если нет возможности разрабатывать свои микросхемы SoC.
  7. avia12005 Звание
    avia12005
    0
    Сегодня, 06:52
    Спасибо. Чувствуется отличная советская военная научная школа.