Тенденция на фронте при новом главкоме ВСУ - генерале Драпатом
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Тенденция на фронте, при которой ВСУ при новом главкоме не взяли под контроль ни одного населённого пункта, продолжает сохраняться. С момента вступления в должность генерала Михаила Драпатого украинская армия продолжает с потерями отступать в Запорожской, Харьковской, Сумской областях, а также на ряде участков фронта в ДНР.
Сегодня пришла информация о новом продвижении российских войск на Сумщине. Там, довершив взятие под контроль Рыжевки, армия Россия на несколько километров отодвинула фронт от многострадального Тёткино Курской области. Противник неоднократно прорывался в этот рабочий посёлок, нанося ему значительный ущерб. Теперь ВСУ отброшены к селу Стукаловка.
В результате наступления под контроль ВС РФ перешли не менее 9 квадратных километров территории вместе с частью села Атинское, что к северу от города Белополье.
Всё это свидетельствует о том, что как минимум на данном этапе у командования силами противника не хватает резервов, чтобы ими, как говорится, затыкать прорехи в обороне на самых разных участках фронта. Однако при этом нельзя говорить о том, что оборона противника коллапсирует. Отдельные продвижения ВС РФ есть, причём ежедневно, но обрушения фронта не происходит.
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