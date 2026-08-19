Тыл как система: советская и немецкая логистика в Великой Отечественной
Немцев под Москвой остановила и отбросила Красная армия. Логистика не подменяет эту причину, а объясняет цену: подорванный тыл лишил вермахт прочности, а выстроенный советский тыл дал возможность ударить и развить успех.
Это третий материал цикла о военной логистике. В предыдущем — «Война на рельсах: почему сражения выигрывались на станциях и в портах» — речь шла об инфраструктуре: рельсе, узле, порте. Прежде чем двигаться по циклу дальше, задержимся на отдельном сюжете: не на технике снабжения, а на том, кто и как ею распоряжался. Здесь две школы тыла видны яснее всего.
Удобное алиби
Про поражение под Москвой чаще всего вспоминают мороз, пространство и растянутые дороги. У немецких генералов в послевоенных мемуарах это стало общим местом: победила русская зима, победили расстояния, подвёл подвоз. Версия удобная тем, что убирает из картины главное действующее лицо. Немцев под Москвой остановила и погнала назад не погода, а Красная армия — обороной, упорством и декабрьским контрнаступлением. Всё остальное — обстоятельства, в которых решала сила сопротивления.
Но обстоятельства эти не пустяк, и один из них разберём отдельно. Зимой 1941 года у немцев под Москвой действительно замерзали паровозы: водяные трубы и питательная арматура шли снаружи котла, на морозе воду прихватывало, трубы рвало, локомотив вставал. Только это не причина поражения. Это симптом. Подвоз перестал сходиться до всяких морозов: к ноябрю группе армий «Центр» требовалось порядка тридцати эшелонов в сутки, а доходило заметно меньше — потому что дорога до фронта была слишком длинной, а её пропускная способность слишком низкой. Мороз лишь добил надломленное снабжение, а надломленное снабжение лишило вермахт запаса прочности, когда по нему ударили. Ударила армия. Тыл объясняет не «почему немцы не дошли», а «почему, встретив сопротивление, они не смогли его перемочь и покатились назад».
Кто посчитал предел заранее
Самое неудобное для версии о внезапной зиме — предел прикидывали ещё до начала кампании. Обер-квартирмейстер сухопутных сил Эдуард Вагнер, отвечавший за снабжение всего Восточного фронта, среди прочего указывал: существующая железнодорожная сеть не потянет одновременное снабжение всех трёх наступающих группировок в глубину. А в план заложили именно три направления — на Ленинград, на Москву, на Киев. Задним числом эти предупреждения звучат яснее, чем на бумаге весны сорок первого, где они тонули в общей уверенности в быстрой победе, — но сам расчёт узкого места существовал.
Причина сидела в географии и в цифрах, которые никто не прятал. Немецкая колея — 1435 мм, советская — 1524 мм. Пока сапёрные железнодорожные части не перешьют путь под свой подвижной состав, эшелоны идут только до старой границы, дальше груз перегружают на автомобиль или на телегу. Перешивали быстро, оценки расходятся от двадцати до пятидесяти километров в сутки, но качество наспех переложенного пути было ниже штатного: балласт не тот, связь не та, водокачки взорваны. Линия, по паспорту тянувшая полсотни поездов, реально давала тридцать. Магистраль Минск — Брест накануне войны пропускала около тридцати составов в сутки — и это была одна из главных артерий, то есть больше не выжимали даже из лучшего.
Немецкое командование не пребывало в неведении. «Программа Отто» — предвоенное развитие железных дорог на восток — как раз и затевалась, чтобы устранить это узкое место. Не успели. Узкое место видели заранее — и всё равно назначили операцию под замысел, а не под подвоз. Расчёт был на короткую кампанию: разбить Красную армию у границы, пока плечо подвоза ещё коротко. Ставка была бы рациональной — при условии, что противник рухнет за несколько недель. Он не рухнул, а сопротивлялся и бил в ответ — и вот тут длинное плечо из отвлечённой цифры превратилось в приговор.
Один хозяин на весь тыл
Пока немецкий фронт упирался в собственную колею, в Москве меняли не технику, а устройство тыла. И меняли не от хорошей жизни: снабжение первых недель войны было хаосом — склады жгли и бросали при отступлении, части теряли связь с базами, эшелоны шли не туда, куда откатывался фронт. Реформа выросла из этой катастрофы, а не из штабной тишины. 1 августа 1941 года постановлением Государственного Комитета Обороны и приказом наркома обороны учреждалась должность начальника Тыла Красной армии и создавалось Главное управление тыла. Возглавил его Андрей Хрулёв — человек, который свою систему продумал ещё в июле и сумел убедить в ней членов ГКО в самые тяжёлые недели отступления.
Суть реформы не в новой вывеске, а в передаче власти. До неё снабжение, транспорт, ремонт, медицину, дороги тянули разные ведомства, и на стыках всё вязло. Теперь на каждом уровне — фронт, армия, дивизия — появлялся один начальник тыла, в чьих руках сходились и склады, и транспорт, и эвакуация раненых, и восстановление техники. Один хозяин — и один спрос с него. Вертикаль от завода до огневой позиции замыкалась на конкретного человека, а не на переписку между управлениями. Заработало это не в августе и не сразу: систему достраивали и притирали ещё год, худшее в снабжении пришлось как раз на осень сорок первого. Но каркас, на который потом всё нарастало, задали тогда.
В вермахте распорядительной вертикали такого рода не было. Снабжением ведал квартирмейстерский аппарат, встроенный в штабы, но без единой руки, способной приказать транспорту и медицине действовать в общем ритме. Это не значит, что немцы не умели снабжать войска: импровизировали они мастерски — сводные автоколонны, трофейный транспорт, гибкая перекачка запасов между дивизиями не раз вытаскивали наступление. Пока кампания была короткой, этого хватало. А как только война растянулась на тысячи километров и на годы, разовая импровизация проиграла постоянному институту: единый тыл давал то, чего талантливый экспромт дать не мог, — предсказуемость изо дня в день.
Моторизованный на пятнадцать процентов
Образ немецкой армии 1941 года — колонны танков и грузовиков, блицкриг на колёсах. Реальность скромнее. В поход на восток вермахт вёл около шестисот тысяч автомашин — и при этом порядка шестисот двадцати пяти тысяч лошадей1. Пехотная дивизия имела около тысячи двухсот конных повозок; основную массу грузов в ней по-прежнему тащила лошадь — как и столетием раньше, во времена гужевых обозов, о которых шла речь в первой статье цикла. Моторизованным было меньшинство соединений.
Колонна немецкой армии на привале в одном из оккупированных советских городов летом 1941 года в начале операции «Барбаросса»
К этому добавилась беда, которую немцы устроили себе сами. В строю у них числилось свыше двух тысяч типов машин — трофейные французские, чешские, собственные разных марок. Для снабжения это кошмар: под каждую линейку нужны свои запчасти, свои нормы, свои ремонтники. Колонна вставала не потому, что кончился бензин, а потому что к этому грузовику не нашлось нужного поршня за тысячу километров от завода. Немецкая промышленная культура, обычно образцовая, здесь сыграла против себя: разнобой техники превратил ремонт в лотерею.
Всё это не отменяет главного и не отменяет того, кто именно остановил вермахт. Но объясняет, почему у остановленного вермахта не оказалось глубины, чтобы устоять и повторить: слишком длинное плечо, слишком узкая колея, слишком пёстрый автопарк, слишком много лошадей там, где рассчитывали на моторы. Наступавший вошёл в декабрь без запаса на чёрный день.
Завод, который уехал за Урал
Советский тыл начинался не у склада, а у станка — и в этом его отличительная черта. Совет по эвакуации создали 24 июня 1941 года, на третий день войны. С июля по ноябрь на восток перебазировали не менее полутора тысяч промышленных предприятий, из них тысячу триста шестьдесят крупных заводов. Это не эвакуация имущества, это переезд индустрии: станки, чертежи, инженеры, рабочие семьи — всё на платформы и в теплушки.
Процесс демонтажа и эвакуации промышленного оборудования (токарных станков) на грузовой автомобиль в осажденном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны
Масштаб проще почувствовать через одну деталь. На направлениях, забитых эвакуационными эшелонами, поезда шли с интервалом семьсот-восемьсот метров один за другим — почти сплошной лентой. Железная дорога, о которой шла речь в прошлой статье как об инфраструктуре, здесь работала на пределе физики: разъезды, водокачки, бригады сменялись без пауз.
Была у подвига и оборотная сторона. Пока завод ехал, он не выпускал ни снаряда; между демонтажом и первой продукцией на новом месте проходили недели и месяцы, и эту яму армия проживала на голодном пайке боеприпасов. За спасение промышленности заплатили провалом снабжения осени сорок первого — и это была сознательная цена, а не случайность. А железнодорожные войска за войну восстановили и построили порядка ста двадцати тысяч километров пути2: больше, чем вся эксплуатационная длина дорог страны накануне войны. Немцы при отходе ломали колею — наши восстанавливали её вслед за наступающими армиями. А войдя в Польшу и Германию, перешивали уже европейский путь под советский стандарт: тыл шёл за фронтом по своей ширине рельса.
Грузовик, который считали не тоннами
Здесь пора разобрать второе привычное объяснение: будто советский тыл держался на американских грузовиках, и без ленд-лиза колёса встали бы. Аргумент не пустой, и начать стоит с его сильной стороны. За войну по ленд-лизу пришло около четырёхсот восьмидесяти тысяч автомашин3; своих на 22 июня 1941 года в армии было двести семьдесят две с половиной тысячи. По совокупным поступлениям автотехники за войну импортная доля выходит очень высокой — по некоторым оценкам, до двух третей. Но это доля в поступлениях военных лет, а не во всём парке в каждый момент: рядом с ленд-лизовскими работали и довоенные машины, и свежий советский выпуск. Цифра серьёзная, спорить с ней глупо.
Вот только отвечает она не на тот вопрос. Важно не сколько машин пришло, а что именно они изменили. А изменили они длину плеча и автономность колонны. Трёхосный полноприводный грузовик тащил больше и шёл там, где полуторка садилась, — и с середины 1944 года именно он стал стандартным шасси для реактивной артиллерии, которую надо было быстро вывозить с позиции после залпа. Ленд-лиз не заменил советскую логистику и не выиграл войну вместо солдата, он повысил дальнобойность и подвижность тыла, который и без него был выстроен как система.
Грузовики ГАЗ-ММ, используемые в качестве бензовозов, во время заправки на одной из станций под Сталинградом. Капоты моторов укрыты чехлами, вместо дверей — брезентовые клапаны. Донской фронт, зима 1942-1943 годов
И ещё одна тонкость, которую заслоняет спор о процентах. Советская система считала снабжение не тоннами, а нормативами, привязанными к части: боекомплект (запас патронов и снарядов на все стволы), заправка (запас горючего на всю технику), сутодача (норма расхода на сутки). Штаб оперировал не абстрактным грузом, а тем, сколько именно нужно этой дивизии на этот бой. Такой счёт позволял заранее сказать: на операцию такой-то глубины нужно столько-то боекомплектов, значит, столько-то эшелонов, значит, готовы мы или нет. Замысел проверялся подвозом ещё на бумаге. Именно это, а не марка грузовика, и есть главное отличие зрелой советской школы.
Почему одна школа считала выздоровевших, а другая — потери
Разница двух школ тыла видна не только на входе, но и на выходе. У зрелого тыла есть второй выпуск, помимо доставленных снарядов, — возвращённые в строй люди и техника. И здесь советская и немецкая системы, располагая похожими средствами, пришли к разному итогу.
Советская военная медицина под руководством Ефима Смирнова была выстроена как конвейер восполнения, а не как набор госпиталей. Раненого не долечивали там, где подобрали, и не держали в одном лазарете — его вели по цепочке этапов вглубь тыла, к тому месту, где есть нужный хирург и свободная койка. Система так и называлась — эвакуация по назначению. Итог, по официальной советской статистике, — 72,3 процента раненых, вернувшихся в строй. К методике подсчёта у историков есть вопросы: что считать возвращением, не учтён ли один боец дважды. Но даже с поправкой порядок величины держится: каждые трое из четырёх поднятых на ноги — это готовые солдаты, которых не пришлось заново призывать и обучать. Дивизия отчасти пополняла себя сама, через собственный тыл.
Немецкая санитарная служба уступала не выучкой врачей — она была высокой, — а той же геометрией, что подводила и снабжение. Вывезти раненого по длинной, ломкой, простреливаемой коммуникации труднее, чем по короткой; чем дальше откатывался фронт от границы, тем дороже стоила каждая эвакуация. Тот же принцип бил и по технике: чинить машину при двух тысячах типов в парке — не то же самое, что при десятке. Инструмент восполнения у немцев был, но работал он против длины плеча и против собственного разнобоя.
Нагляднее всего цену показала первая зима. Она стоила вермахту, по оценке Мюллер-Гиллебранда, порядка ста тридцати трёх тысяч случаев обморожений, а по более широким оценкам — до четверти миллиона4; сам разброс говорит, как трудно было их сосчитать. Большинство этих людей выбыло не под огнём. Солдат в летней шинели ждал зимнего эшелона, который стоял где-то в тылу — за составами с боеприпасами. Приоритет в подвозе отдали снарядам, а не обмундированию. Командирское решение оплатили рядовые: обмороженными руками и жизнями.
Берлин как сумма школы
Чем обернулась разница двух школ к концу войны, видно на последней большой операции. Берлинская операция шла в глубину всего сто пятьдесят — двести километров. За операцию израсходовали:
- боеприпасов — около 200 тыс. тонн;
- горючего — около 150 тыс. тонн;
- продовольствия и фуража — свыше 300 тыс. тонн;
- всего с прочим имуществом — более 800 тыс. тонн, почти 1300 поездов5.
Тысяча триста эшелонов на сто пятьдесят километров фронта — вот вес зрелого тыла, переведённый в подвижной состав.
Советская артиллерия на огневой позиции во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года
Считали при этом впритык. Каждое утро штурма начиналось артподготовкой, съедавшей от четверти до половины боекомплекта; затяжка с ликвидацией окружённых гарнизонов в Познани и Бреслау отвлекала транспорт и жгла запасы, которые готовили на Берлин. И всё же система выдержала: по свидетельствам советского командования, к штурму города боеприпасов оказалось примерно столько же, сколько при выходе с одерского плацдарма. Подвоз не отстал от замысла — потому что замысел с самого начала верстали под подвоз. Брали Берлин войска, но тыл дал им возможность взять его без паузы на подтягивание запасов, которая четырьмя годами раньше стоила вермахту Москвы.
Что из этого работает сегодня
Техника с тех пор сменилась, устройство осталось. Основа снабжения по-прежнему складывается из двух звеньев: железная дорога до прифронтового узла и автомобильный подвоз от узла к войскам. Пока связка цела, фронт держится; рвётся она — и участок остаётся без снарядов и горючего быстрее, чем без людей.
Отсюда и логика ударов по тылу: склад горючего, мост, узел, колонна подвоза стоят в списке целей выше, чем позиции на переднем крае, потому что через них проходит всё остальное. И оба скрытых резерва тыла — восстановленная техника и вернувшийся в строй раненый — остаются тем запасом, который не виден в сводке о потерях, но решает, чем воевать через неделю. Главный урок сорок первого не про зиму и не про колею. Он про иерархию: воюют и побеждают войска, а тыл решает, хватит ли им прочности выстоять и силы ударить в ответ. Немецкий тыл этой прочности не дал, советский — дал. Речь тут об общих закономерностях военного тыла, а не о какой-либо конкретной современной операции.
Следующий материал цикла — «Логистика холодной войны: от воздушного моста до контейнеров» — о том, как снабжение оторвалось от рельса и ушло в воздух и в стандартный ящик.
Примечания
- 1. Соотношение автотранспорта и конной тяги в вермахте 1941 года см.: DiNardo R. L. Mechanized Juggernaut or Military Anachronism? Horses and the German Army of World War II. — Mechanicsburg, 2008.
- 2. Данные по объёму восстановленных, построенных и перешитых путей: Куркоткин С. К. (ред.) Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945. — М.: Воениздат, 1977.
- 3. Поставки автотехники по ленд-лизу и состав автопарка: там же.
- 4. Оценка санитарных потерь от обморожений зимы 1941/42: Müller-Hillebrand B. Das Heer 1933–1945. Bd. 3. — Frankfurt am Main, 1969; верхние оценки — по обзорной литературе о зимней кампании.
- 5. Расход материальных средств в Берлинской операции: Антипенко Н. А. На главном направлении. — М.: Наука, 1967.
Литература
- Антипенко Н. А. На главном направлении. — М.: Наука, 1967.
- Кревельд М. ван. Военная логистика. От Валленштейна до Паттона. — М.: Кучково поле, 2017.
- Куркоткин С. К. (ред.) Тыл Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945. — М.: Воениздат, 1977.
- Смирнов Е. И. Война и военная медицина. 1939–1945 годы. — М.: Медицина, 1979.
- DiNardo R. L. Mechanized Juggernaut or Military Anachronism? Horses and the German Army of World War II. — Mechanicsburg: Stackpole Books, 2008.
- Müller-Hillebrand B. Das Heer 1933–1945. — Frankfurt am Main: Mittler, 1954–1969.
- Schüler K. A. F. Logistik im Russlandfeldzug. — Frankfurt am Main: Peter Lang, 1987.
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