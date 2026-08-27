Система ПВО Югославии и Сербии: ПЗРК и самоходные ЗРК
В годы «холодной войны» Югославская народная армия была оснащена переносными и самоходными зенитными ракетными комплексами советского производства. Но в силу того, что Белград всегда проводил независимую внешнюю политику, декларировал нейтралитет и фактически не являлся частью «Восточного блока», в отличие от других восточноевропейских и арабских союзников Москвы он не получал тех средств противовоздушной обороны, что поставлялись странам ОВД и Сирии.
В 1980-е годы югославские специалисты с использованием ракет «воздух-воздух» пытались самостоятельно создавать самоходные ЗРК малой дальности. Однако дальше испытаний опытных образцов дело не продвинулось. В связи с этим войсковая ПВО ЮНА была по советским меркам слабой. В результате чего не самые новые и относительно малочисленные ПЗРК и мобильные ЗРК в 1990-е годы в ходе противостояния со средствами воздушного нападения НАТО не смогли обеспечить надёжного прикрытия армейских подразделений и важных объектов.
Переносные зенитные ракетные комплексы
В первой половине 1970-х годов Югославия получила крупную партию переносных зенитных ракетных комплексов советского производства «Стрела-2М» и тренажеров для обучения операторов без реальных пусков. Для того времени это было вполне современное и эффективное средство борьбы с воздушными целями на малых высотах, пригодное для использования небольшими подразделениями.
Югославский военнослужащий с ПЗРК «Стрела-2М»
В снаряженном состоянии переносной комплекс весил около 15 кг, длина пусковой трубы составляла 1490 мм. Такие массогабаритные характеристики позволяли транспортировать и применять комплекс одному оператору.
Элементы ПЗРК «Стрела-2М»
ПЗРК «Стрела-2М» способен поражать цели, летящие с высокой дозвуковой скоростью, на дальности до 4200 м. Досягаемость по высоте — 2300 м. Минимальная высота — 50 м. Диаметр ракеты — 72 мм. Стартовый вес ракеты — 9,8 кг. Боевая часть массой 1,17 кг содержит 370 г взрывчатки.
Переносные комплексы этого типа в 1970-е годы достаточно широко использовались в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, где продемонстрировали неплохую боевую эффективность, что вынудило американских и израильских пилотов изменить тактику и активно использовать тепловые ловушки. В то же время неохлаждаемая ИК ГСН имела невысокую чувствительность, низкую помехозащищённость и могла захватывать только очень мощные источники теплового излучения. По статистике при реальной стрельбе только одна-две ракеты из десяти запущенных попадали в цель. Если самолёт или вертолёт отстреливал тепловые ловушки и активно маневрировал, то результативность стрельбы снижалась примерно в три раза. Кроме того, ПЗРК «Стрела-2М» имел очень ограниченные возможности в части наведения на вражеские самолёты в лоб.
Впрочем, даже такой результат для переносного комплекса первого поколения считается вполне удовлетворительным. Зная о наличии ПЗРК, воздушный противник вынужден применять специальные манёвры и технические меры противодействия, а также ограничивать время нахождения в районе цели и число боевых заходов. Хотя вероятность поражения воздушных целей у этой ракеты была относительно низкой, переносные комплексы первого поколения брали массовостью, и они были хорошо освоены в войсках.
В 1978 году Югославия приобрела лицензию на выпуск ПЗРК «Стрела-2М». Местный вариант, производимый на предприятии Krušik в городе Вальево на западе Сербии, получил наименование Strela-2M2J Sava. По основным характеристикам югославский вариант соответствовал базовой советской модели, но отличался технологией производства и незначительными изменениями конструкции. Усовершенствованная модификация Strela-2MА выпускалась с 1984 года. Благодаря внедрению ряда доработок, использованию новой ГСН и неконтактного индукционного взрывателя вероятность поражения цели возросла на 30%.
Операторы сербских ПЗРК Strela-2MА Sava на учениях, у второго оператора тренажер, окрашенный в оранжевый цвет
Выпуск ПЗРК Strela-2MА продолжался до начала 1990-х, такие комплексы очень активно использовались в межэтнических вооруженных столкновениях, вспыхнувших после распада Югославии, а в 1999 году против авиации НАТО.
Хотя ПЗРК Strela-2MА являются устаревшими, они по-прежнему эксплуатируются сербской армией. Для повышения мобильности расчётов используются полноприводные грузовики TAM-110.
В начале 1980-х Югославия также закупила несколько десятков пусковых устройств ПЗРК «Стрела-3» и больше сотни ракет для них. Основным отличием ПЗРК «Стрела-3» от «Стрела-2М» является лучшая помехозащищённость. Существенного повышения боевых характеристик ПЗРК «Стрела-3» при максимальной унификации со «Стрела-2М» удалось добиться в основном благодаря применению принципиально новой ГСН, охлаждаемой до температуры –200°.
ПЗРК «Стрела-3»
Масса ПЗРК «Стрела-3» по сравнению со «Стрелой-2М» в боевом положении увеличилась на 1 кг, но при этом существенно улучшились боевые характеристики. Дальность пуска достигала 4500 м. Досягаемость по высоте — до 2500 м. Переносной комплекс мог теперь поражать цели, летящие на высоте до 15 м. Появилась возможность атаковать реактивные самолёты на встречном курсе. Также внедрён пусковой механизм, который позволял автоматически провести пуск ракеты по цели, находящейся в зоне пуска, при стрельбе в лоб. Впрочем, лицензию на производство «Стрела-3» Югославия не приобретала, и комплексы этого типа уже не стоят на вооружении сербской армии.
Гораздо более высокими характеристиками обладает ПЗРК «Игла-1Э». В зенитной ракете используется головка самонаведения от «Стрелы-3», но при этом новыми являются ЗУР и пусковое устройство.
ПЗРК «Игла-1Э»
Масса комплекса возросла, в боевом положении ПЗРК «Игла-1Э» весит 17,8 кг, в походном – 19,7 кг. Максимальная дальность стрельбы составляет 5 000 м. Верхняя граница зоны поражения – 3 000 м. Минимальная высота полёта целей – 10 м. Увеличения максимальной скорости обстреливаемых целей и вероятности поражения удалось добиться за счёт внедрения дополнительной схемы и миниатюрных реактивных двигателей, обеспечивающих разворот ЗУР в упрежденную точку встречи с целью на начальном участке полета. Также на пусковой установке появился электронный переключатель режимов «вдогон – навстречу». Боевую часть ракеты оснастили дополнительным неконтактным взрывателем, обеспечивающим поражение цели при небольшом промахе.
Поставки переносных комплексов «Игла-1Э» в Югославию начались в конце 1980-х, а с начала 1990-х на предприятии Krušik в городе Вальево осуществлялось серийное производство таких ПЗРК. Сербский вариант «Игла-1Э» известен как SA-16 Šilo, и он эксплуатируется Вооружёнными силами Сербии и других стран, получивших независимость после распада Югославии.
В 21 веке Сербия также импортировала ПЗРК «Игла». Основным достоинством комплекса этого типа по сравнению с предыдущими является улучшенная чувствительность ГСН и возможность работы в условиях искусственных тепловых помех.
Пусковое устройство и ЗУР ПЗРК «Игла»
Масса ПЗРК в боевом положении составляет 17 кг. Максимальная дальность стрельбы достигает 5,2 км. Высота поражения: от 10 до 3500 м.
Пусковые устройства и ЗУР ПЗРК SA-16 Šilo и «Игла» могут использоваться в составе самоходного ЗРК ближней зоны MTU-4, базой для которого является автомобиль повышенной проходимости Zastava NTV.
Боевой модуль MTU-4
В составе боевого модуля MTU-4, весящего 320 кг, помимо пусковых труб, имеется тепловизионный прицел. Боевой расчёт может получать по радиосети информацию о целях с обзорных радиолокационных станций. Внутри автомобиля хранятся еще четыре ракеты.
В июле 2019 года Министерство обороны Сербии подписало контракт с европейским концерном MBDA на покупку 18 пусковых установок и 50 ракет Mistral 3.
Тренировка сербского расчёта с ЗРК Mistral 3
Хотя комплекс Mistral 3 позиционируется производителем как переносной, фактически он является носимо-возимым. Его масса в боевом положении примерно 44 кг. Зенитная ракета весит 19,7 кг, а масса всей переносной пусковой установки (тренога, прицельные приспособления и блок питания) — около 24 кг. Ракета диаметром 90 мм и длиной 1,86 м снабжена мощной 2,95 кг боевой частью, снаряженной вольфрамовыми поражающими элементами с контактным и неконтактным лазерным взрывателем. ЗУР способна поражать цели, маневрирующие с перегрузкой до 9 G. Дальность стрельбы — до 7000 метров. Высота поражения — до 5000 метров, а максимальная скорость полета ракеты достигает 930 м/с.
Головная часть ЗУР прикрыта пирамидальным обтекателем, под которым находится инфракрасная головка самонаведения. Такая форма имеет преимущество перед сферической, так как снижает лобовое сопротивление. В ГСН использовано приемное устройство мозаичного типа, имеющее высокие возможности по обнаружению и захвату целей со слабой тепловой сигнатурой. Охлаждение приемного устройства (баллон с хладагентом крепится к пусковому механизму) позволяет улучшить помехозащищённость и снизить вероятность захвата ложной цели. Среднее время реакции (от включения пусковой цепи до старта ракеты) при отсутствии данных внешнего целеуказания составляет около 5 с и 3 с при наличии таких данных. Замену ТПК с ЗУР хорошо подготовленный расчёт осуществляет примерно за 40 с. Противовоздушный комплекс Mistral 3 является вполне эффективным и современным. Пожалуй, единственный его крупный недостаток — это чрезмерный вес и громоздкость при использовании в качестве ПЗРК.
После начала процесса раздела единой Югославии на несколько отдельных государств, сопровождаемого вооруженными столкновениями, с середины 1991 года в боевых действиях начали использоваться ПЗРК. Однако в силу того, что заявления противоборствующих сторон очень противоречивы, судить о результатах боевой работы расчётов переносных комплексов сложно. Так, хорватская сторона претендует на уничтожение пяти сербских самолётов и вертолётов, также хорваты по ошибке сбили один свой МиГ-21. Примерно столько же летательных аппаратов получили повреждения разной степени тяжести. Впрочем, стоит понимать, что помимо ПЗРК против самолётов и вертолётов использовалась зенитная артиллерия. В свою очередь, сербы уничтожили переносным комплексом Strela-2MA хорватский МиГ-21. Трудной целью для ПЗРК первого поколения являлись бипланы Ан-2. Поршневые двигатели АШ-62 излучали слишком мало тепла для надёжного захвата неохлаждаемой ИК ГСН. Известен случай, когда по одному Ан-2 было безрезультатно запущено несколько ЗУР.
Помимо самолётов и вертолётов ВВС государств, возникших на территории Югославии, переносные комплексы применялись для обстрела иностранных транспортных самолётов, задействованных в доставке гуманитарных грузов. Так, 3 сентября 1992 года над Боснией и Герцеговиной ПЗРК был поражен итальянский Aeritalia G-222, имевший на борту 4,5 т одеял. Весь экипаж и сопровождающие груз погибли. Прибывшие на место падения два американских вертолета CH-53 Sea Stallion были обстреляны с земли, из-за чего спасательную операцию пришлось прервать. Ответственность за инцидент ни одна из сторон на себя не взяла.
В июне 1993 года в соответствии с резолюцией ООН боевая авиация НАТО приступила к осуществлению патрульных полетов в воздушном пространстве Боснии. При необходимости летательные аппараты-нарушители вытеснялись из зоны контроля либо сбивались. В августе 1995 года началась операция НАТО по прекращению боевых действий, в ходе которых наносились авиационные удары по сербским объектам. При этом сербская ПВО не бездействовала, и 15 апреля 1994 года над Боснией ПЗРК был повреждён французский палубный разведчик Étendard IVP. 16 апреля 1994 года ракетой комплекса «Игла-1Э» был сбит британский Sea Harrier FRS.1. Летчику удалось катапультироваться в районе, контролируемом мусульманами, и он был эвакуирован службой спасения.
30 августа 1995 года в окрестностях города Пале в Боснии французский истребитель Mirage 2000N получил попадание ракеты ПЗРК «Игла-1Э». Оба пилота катапультировались, попали в плен к боснийским сербам и были освобождены в декабре. Досталось от сербских ПЗРК и хорватской авиации. Так, 2 мая 1995 года в районе села Стара Градиска зенитная ракета поразила хорватский МиГ-21. 7 мая 1995 года над анклавом Зепа сербы сбили мусульманский Ми-8, ещё один вертолёт Ми-8 упал и сгорел после попадания ракеты Strela-2MА 28 мая в районе города Цетинград. Эта машина перевозила министра иностранных дел мусульманского правительства и троих сопровождавших его лиц. Экипаж состоял из трёх россиян, работавших по контракту. Никто из находившихся на борту не выжил.
Переносные комплексы активно применялись при отражении авиационных ударов авиации НАТО в 1999 году. По всей видимости, на счету расчётов ПЗРК имеются американские крылатые ракеты, но достоверная статистика в свободном доступе отсутствует. Достоверно известно, что 2 мая 1999 года ракетой «Игла-1Э» над Косово был серьёзно повреждён американский штурмовик A-10А Thunderbolt II. В результате взрыва боевой части ЗУР самолёт лишился одного двигателя, но сумел совершить посадку на дружественной территории.
Самоходный зенитный ракетный комплекс «Стрела-1М»
Во второй половине 1970-х Югославия получила 113 самоходных комплексов «Стрела-1М» на шасси бронемашины БРДМ-2.
Боевая машина ЗРК «Стрела-1М»
ЗРК «Стрела-1М» был очень простым, во многом даже примитивным мобильным противовоздушным комплексом полкового звена. Боевая машина, являющаяся отдельной боевой единицей и способная действовать вне подразделения, оснащалась вращающейся пусковой установкой с размещенными на ней четырьмя зенитными управляемыми ракетами, находящимися в транспортно-пусковых контейнерах, оптическими средствами прицеливания и обнаружения, аппаратурой пуска ракет и средствами связи.
Пусковая установка представляет собой вращаемую мышечной силой стрелка бронированную башню. Передняя стенка выполнена из пуленепробиваемого стекла и наклонена под углом в 60°. За стеклом находилось рабочее место наводчика-оператора. По бокам башни установлены пусковые установки с зенитными ракетами. Поиск цели и наведение осуществляются визуально или при помощи радиопеленгатора, обеспечивавшего обнаружение цели с включенными бортовыми радиосредствами, ее сопровождение и ввод в поле зрения оптического визира. Для поражения воздушных целей в ЗРК «Стрела-1М» использовалась одноступенчатая твердотопливная ракета 9М31М. Захват и наведение на цель осуществляла фотоконтрастная ГСН, принцип работы которой основывался на выделении контрастной цели на фоне неба.
При относительной простоте и дешевизне конструкции, такая головка самонаведения могла функционировать только днём. Чувствительность ГСН позволяла вести огонь лишь по визуально видимым целям, находящимся на фоне сплошной облачности или ясного неба, при углах между направлениями на солнце и на цель более 20°. В то же время, в отличие от ПЗРК «Стрела-2М», применение фотоконтрастной ГСН обеспечивало возможность уничтожения цели на встречном курсе. В связи с невысокими характеристиками ГСН, вероятность попадания ракеты в цель была ниже, чем у других советских ЗРК, стоявших в это же время на вооружении.
В тепличных полигонных условиях при стрельбе по истребителю МиГ-17, летящему встречным курсом со скоростью 200 м/с, на высоте 50 м вероятность поражения не превышала 0,5. При увеличении высоты до 1 км и скорости до 300 м/с вероятность поражения составляла 0,1–0,4. Комплекс «Стрела-1М» мог бороться с самолетами и вертолетами на высоте от 30 до 3 500 м, летящих со скоростью до 310 м/с на дальности от 0,5 до 4,2 км. В Советской Армии ЗРК «Стрела-1М» в составе взвода (4 боевые машины) вместе с взводом ЗСУ-23-4 «Шилка» входили в зенитную ракетно-артиллерийскую батарею танкового (механизированного) полка.
Для расширения боевых возможностей ЗРК «Стрела-1М» в Югославии в середине 1980-х отрабатывалась возможность оснащения боевой машины комплекса авиационными ракетами ближнего боя Р-60 или Р-73 и внедрения в состав прицельного оборудования тепловизионного прицела, что позволяло обнаруживать и обстреливать воздушные цели в тёмное время суток. Программу пытался реализовать белградский Военно-технический институт (VTI). Однако из-за распада страны и экономических трудностей дальше бумажной стадии дело не продвинулось.
К 1999 году на вооружении югославской армии оставалось приблизительно 90 боевых машин «Стрела-1М». Несколько таких комплексов имелось в Хорватии. К тому моменту ЗРК «Стрела-1М» устарел и не смог оказать противодействия налётам натовской авиации.
Боевая машина ЗРК «Стрела-1М» на позиции
К 2010 году работоспособные ЗРК «Стрела-1М», оставшиеся в сербских вооруженных силах, вывели из эксплуатации и передали на хранение. В настоящее время все они утилизированы.
Самоходный зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М»
В середине 1980-х Советский Союз поставил 18 боевых машин ЗРК «Стрела-10М», сведённых в три батареи. В отличие от комплекса «Стрела-1М» на шасси БРДМ-2 базой для ЗРК «Стрела-10М» являлся гусеничный многоцелевой легкобронированный тягач МТ-ЛБ, способный сопровождать танки и двигаться со скоростью 60 км/ч. Запас хода по шоссе – до 500 км.
Боевая машина ЗРК «Стрела-10М»
В составе ЗРК «Стрела-10М» используется ЗУР 9М37М с помехозащищённой ИК ГСН, разделяющей по траекторным признакам цель и тепловые ловушки. Этот комплекс способен бороться со средствами воздушного нападения на дальности 800–5 000 м, в диапазоне высот 25–3 500 м. Вероятность поражения цели типа «истребитель», летящей со скоростью 900 км/ч, одной ракетой при отсутствии помех – 0,3-0,5. Для определения положения цели и автоматического расчёта углов упреждения пуска ЗУР применяется радиодальномер миллиметрового диапазона и счётно-решающее устройство. Боеготовый боекомплект ЗРК «Стрела-10М» составляет 4 ракеты, ещё столько же находятся внутри боевой машины. Командирская боевая машина отличалась наличием пассивного радиопеленгатора, засекающего работу авиационных радиотехнических систем.
Ввиду малочисленности и специфики применения средств воздушного нападения югославские самоходные ЗРК ближней зоны «Стрела-10» не оказали заметного влияния на ход воздушной компании НАТО в 1999 году.
В связи с моральным устареванием и физическим износом несколько лет назад в Сербии началась программа модернизации сохранившихся ЗРК «Стрела-10М», сопряженная с капитальным ремонтом. После анализа всех предложенных вариантов военные остановились на модификации STRELA-10MS1.
Боевая машина ЗРК STRELA-10MS1
Резкое увеличение боевого потенциала модернизированного комплекса предполагается получить за счёт внедрения новой ракеты с двухступенчатым двигателем, обеспечивающим более высокую скорость полёта и дальность. Обнаружение воздушных целей осуществляется радаром с четырьмя неподвижными ФАР, дающими круговой обзор. Пассивная оптоэлектронная система позволяет осуществлять боевую работу в любое время суток без включения РЛС. Боевая машина оснащена современными средствами связи и навигации.
Также представлен вариант ЗРК STRELA-10MS1 с ракетами от ПЗРК SA-16 Šilo, что позволяет существенно увеличить возимый боекомплект и сэкономить на стоимости более крупных и тяжелых ЗУР.
Cамоходный зенитный ракетный комплекс Strela-10M2J / M-90 Sava
Получив опыт эксплуатации ЗРК «Стрела-10М», югославы решили создать собственный вариант комплекса. Для этого в 1985 году югославская компания «Раде Кончар» и Федеральный секретариат по национальной обороне подписали контракт на разработку и производство ЗРК малой дальности на основе советской лицензии. Также к оборонному проекту, ставшему одним из самых затратных в Югославии в конце 1980-х, привлекли предприятия «Телеоптик» из Белграда, «ФКС» из Светозарева, «Зрак» из Сараево, «Руди Чаявес» из Баня-Луки, «Автоэлектроника» из Горицы, «Фамос» из Сараево и «Там» из Марибора.
Наиболее заметным отличием югославского ЗРК Strela-10M2J (известен также как M-90 Sava) от советского прототипа стало использование шасси югославской БМП М-80А.
Боевая машина югославского ЗРК Strela-10M2J
При этом бронированный корпус был удлинён, что обеспечило более комфортные условия работы экипажа и возможность размещения запасного боекомплекта из 10 зенитных ракет. Также осуществлялась доработка ЗУР 9М37М, заключавшаяся в создании новой боевой части с увеличенным числом осколков, рассеивающихся радиально, и оснащении ракеты новой, более чувствительной и помехозащищённой головкой самонаведения.
К 1990 году было создано три действующих прототипа ЗРК Strela-10M2J и проведены испытательные стрельбы на полигоне ПВО, расположенном на полуострове Превлака. После этого одну боевую машину отправили для дальнейших испытаний на полигон Никинци в Сербской Республике, другую — на испытания амфибийных возможностей на полигон Маньяча в Боснии и Герцеговине, а третья осталась в Хорватии. В 1991 году начался распад страны, и все работы по ЗРК Strela-10M2J ввиду их сложности и затратности были остановлены.
Самоходные зенитные ракетные комплексы с ракетами Р-3С, Р-60 и Р-73
В Югославии в конце 1980-х – начале 1990-х разрабатывались войсковые ЗРК, в которых применялись советские ракеты «воздух-воздух» ближнего боя Р-3С (К-13), Р-60 и Р-73. Это было связано с тем, что югославской армии не хватало комплексов «Стрела-10М», более многочисленные ЗРК «Стрела-1М» обладали скромными боевыми возможностями, а перспективы производства ЗРК Strela-10M2J были сомнительны.
Первым стал ЗРК на шасси грузовика TAM-150 с двумя направляющими для ракет Р-3С (К-13), продемонстрированный в 1993 году. К тому моменту УР Р-3С (советская копия AIM-9 Sidewinder), принятая на вооружение в начале 1960-х, устарела. Судя по всему, это был экспериментальный образец, призванный подтвердить жизнеспособность концепции.
Опытная самоходная пусковая установка с ракетами Р-3С на шасси грузовика TAM-150
Вслед за самоходной установкой появился буксируемый вариант, известный как Pracka («Праща»), который представлял собой ПУ с ракетами Р-60, смонтированными на лафете строенной 20-мм зенитки Zastava M55.
Буксируемая пусковая установка ЗРК Pracka
Для увеличения дальности стрельбы ракеты советского производства Р-60МК, используемые в составе комплекса Pracka, были оснащены дополнительными разгонными блоками. Однако это не слишком помогло, и по эффективности буксируемая пусковая установка не превосходила гораздо более лёгкий и компактный ПЗРК «Стрела-2М».
С целью увеличения мобильности и обеспечения возможности сопровождать на марше танки и боевые машины пехоты специалисты Белградского военно-технического института создали самоходный комплекс RL-2, для чего пусковую установку с двумя доработанными ракетами Р-60МК установили на шасси спаренной 30-мм чехословацкой ЗСУ Praga PLDvK Vz. 53/59.
Боевая машина самоходного ЗРК RL-2 в музейной экспозиции
Самоходная пусковая установка ЗРК имела защищенное броней рабочее место наводчика. Зенитная ракета, созданная на базе УР «воздух-воздух» Р-60МК, получила первую разгонную ступень диаметром 120 мм с двумя крестообразными стабилизаторами. Основой для направляющих послужили авиационные пусковые установки типа АПУ-60-1ДБ1, демонтированные с истребителя МиГ-21бис.
Дальнейшим развитием RL-2 стал ЗРК RL-4, вооруженный ЗУР, созданными на базе ракеты Р-73, которые поставлялись вместе с истребителями МиГ-29. Модифицированная для использования в качестве ЗУР авиационная ракета Р-73 также получила дополнительный ускоритель, спроектированный на основе собранных в один пакет двигателей шести НАР VRZ-57 (местная копия С-5).
Характеристики ЗРК RL-2 и RL-4 не разглашались. Согласно экспертным оценкам, дальность стрельбы RL-2 по не маневрирующим целям могла достигать 8 км, а RL-4 – 12 км. Однако боевая эффективность этих комплексов во многом обесценивалась отсутствием аппаратуры, необходимой для приёма данных с КП ПВО, а целеуказание было возможно только голосом по УКВ радиостанции. Наводчик-оператор осуществлял поиск, опознавание и захват целей визуально.
Ракета Р-73, оснащенная дополнительным разгонным блоком, имела неплохие перспективы для использования в составе противовоздушного комплекса, но слабая научно-конструкторская база, отсутствие наработок в области компактных и эффективных оптоэлектронных и радиолокационных систем, а самое главное — дефицит военного бюджета не позволили югославским разработчикам в 1990-е годы создать действительно эффективный ЗРК ближней зоны. Югославские представители заявляли, что опытные образцы мобильных ЗРК местного производства успешно применялись против средств воздушного нападения в 1999 году. Однако объективных подтверждений таким заявлениям нет.
Самоходный зенитный ракетный комплекс 2К12Э «Квадрат»
Сербские силы ПВО до сих пор эксплуатируют мобильные ЗРК 2К12Э «Квадрат» (экспортная версия советского ЗРК 2К12 «Куб»). Комплексы этого типа Сербия получала от СССР в конце 1970-х — начале 1980-х, и они предназначались для сопровождения крупных механизированных соединений, действующих вне «зонтика» объектовых средств противовоздушной обороны, а также для прикрытия от ударов с воздуха стратегически важных объектов. Всего в подразделениях ПВО сухопутных войск Югославии было сформировано четыре зенитных ракетных полка в составе 16 огневых батарей.
Огневая батарея 2К12Э «Квадрат» включает в себя: самоходную установку разведки и наведения (СУРН), четыре самоходных пусковых установки (СПУ), кабину приёма целеуказания (КПЦ) и транспортно-заряжающие машины на шасси автомобиля ЗИЛ-131 со специальным гидроподъемником для перегрузки ракет.
На каждой самоходной пусковой установке размещается три твердотопливных зенитных ракеты с маршевым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и полуактивной радиолокационной системой наведения. Для разгона ракеты 3М9 до маршевой скорости полёта имеется твердотопливная первая ступень. ЗРК «Квадрат» способен поражать воздушные цели на дальности 4–23 км, в диапазоне высот 50–7 000 м.
Самоходная пусковая установка сербского ЗРК «Квадрат»
Самоходная установка разведки и наведения, на которой в два яруса размещены антенны двух радиолокаторов, обеспечивающих самостоятельное обнаружение, захват и подсвет цели для наведения на неё зенитных ракет (ЗУР). Станция обнаружения целей имеет зону действия по дальности: от 3 до 70 км. По высоте: от 30 до 8 000 м.
Самоходная установка разведки и наведения сербского ЗРК «Квадрат»
Станция наведения ракет (СНР) обеспечивает захват цели, её последующее сопровождение и подсветку радиолокационной полуактивной головке самонаведения ЗУР. В случае подавления СНР радиоэлектронными помехами можно сопровождать цель по угловым координатам с помощью телевизионно-оптического визира (ТОВ), но при этом точность наведения ниже, чем при радиолокационном сопровождении. Боевая эффективность комплекса существенно возрастала при взаимодействии с батареей управления, в которой имелись радиолокационные станции П-15, П-18, П-40, передвижной радиовысотомер ПРВ-16 и кабина управления К-1 «Краб».
Самым известным случаем успешного боевого применения югославского ЗРК «Квадрат» является сбитие американского истребителя F-16C. Инцидент произошел 2 июня 1995 года в ходе операции НАТО по обеспечению бесполётной зоны над Боснией и Герцеговиной. Расчет мобильного ЗРК Войска Республики Сербской скрытно развернул комплекс и включил радар наведения всего на несколько секунд, чтобы пилот не успел среагировать. По паре американских истребителей было выпущено две ракеты. Первая взорвалась между самолетами, а боевая часть второй практически разорвала фюзеляж машины, которой управлял капитан Скотт О’Грэйди. Пилот успел катапультироваться и приземлился в сербском тылу. Лётчик скрывался в боснийских лесах в течение 6 дней, пока 8 июня 1995 года не был эвакуирован поисково-спасательной группой. Эта история легла в основу голливудского художественного фильма «В тылу врага» (2001 год), в котором главного злодея играл российский актёр Владимир Машков.
К 1999 году в войсках ПВО Югославии имелось 12 батарей ЗРК «Квадрат». К тому моменту американцы хорошо изучили этот комплекс, и боевые самолёты НАТО были оснащены аппаратурой РЭБ, эффективно подавлявшей шумовой помехой обзорные радиолокаторы СУРН во всём диапазоне рабочих частот. Расчётам ЗРК приходилось вести обнаружение, захват и сопровождение целей при помощи телевизионного визира, что было малоэффективно в ночное время, когда наносились основные авиаудары. Кроме того, легкобронированные СУРН оказались очень уязвимы к попаданию противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Тонкая противоосколочная броня машин не выдерживала не только прямого попадания, но и близкого подрыва боевой части ракеты. В ходе боевых действий половина батарей ЗРК «Квадрат» оказалась выведена из строя.
Тем не менее сербы не отказались от самоходных комплексов средней дальности. В 2010 году сербская государственная оборонная компания Yugoimport SDPR при поддержке со стороны России приступила к модернизации имеющихся комплексов. В первую очередь модернизация затронула СУРН 1С91М2, на которых часть электронных блоков была переведена на новую элементную базу. Машины оснастили новыми средствами связи и навигации, а в распоряжении расчётов появились современные мониторы.
Были капитально отремонтированы и обновлены зенитные ракеты 3М9М2, на которых заменили твёрдое топливо, часть аппаратуры наведения и радиовзрыватель. Также Сербия дополнительно закупала запасные части и компоненты у Венгрии для поддержания боеспособности своих мобильных комплексов ПВО.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция сербского ЗРК «Квадрат» в окрестностях города Ниш. Снимок сделан в августе 2025 года
В настоящее время в составе 250-й зенитной ракетной бригады имеется три дивизиона ЗРК «Квадрат»: 230-й самоходный ракетный дивизион дислоцирован в Нише, 240-й самоходный ракетный дивизион — в Нови-Саде, а 310-й самоходный ракетный дивизион размещён в окрестностях города Крагуевац. Однако, судя по спутниковым снимкам, огневые батареи развёртываются в поле нечасто и не полным составом. Стоит ожидать, что в ближайшее время сербские ЗРК «Квадрат» будут выведены из эксплуатации и заменены зенитными комплексами китайского или западного производства. С большой вероятностью это будут американо-норвежские ЗРК средней дальности NASAMS 3 или китайские LY-80 (экспортный вариант комплекса HQ-16).
Самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1»
В 2019 году был заключён контракт на поставку в Сербию одной батареи зенитных комплексов «Панцирь-С1» в количестве шесть боевых машин. В 2020 году ЗРПК поступили заказчику, а в 2021 году представители сербского МО объявили о том, что расчёты полностью освоили технику. В данный момент российские ЗРПК «Панцирь-С1» наряду с китайскими ЗРК большой дальности FK-3 являются самыми современными системами ПВО, имеющимися в Сербии.
Пусковая установка ЗРК FK-3 и боевая машина ЗРПК «Панцирь-С1»
ЗРПК «Панцирь-С1» на шасси КамАЗ-6560 поступил на вооружение российской армии в 2012 году. Машина массой около 30 т с колёсной формулой 8х8 способна развить по шоссе скорость до 90 км/ч. Запас хода – 500 км. Экипаж комплекса – 3 человека. Время развертывания – 5 минут. Время реакции на угрозу – 5 секунд. Боевой модуль вооружен двумя блоками с шестью зенитными управляемыми ракетами 57Э6 и двумя двуствольными 30-мм пушками 2А38М. Дальность стрельбы ракетами: от 1 до 20 км. Высота поражения ракетами: от 15 м до 15 км. Вероятность поражения воздушной цели ракетами: 0,7-0,95. Возможна стрельба по одной цели двумя ЗУР.
Два двуствольных 30-мм зенитных автомата имеют суммарный темп стрельбы до 5000 выстр./мин. Начальная скорость снаряда — 960 м/с. Эффективная дальность стрельбы – до 4000 м. Досягаемость по высоте – до 3000 м. Боекомплект: 12 ракет и 1400 артиллерийских выстрелов. Радиолокационная станция кругового обзора дециметрового диапазона способна обнаружить воздушную цель с ЭПР 2 кв. м на дальности до 40 км и вести одновременно до 20 целей. РЛС сопровождения цели и наведения ракеты с ФАР, работающая в миллиметровом и сантиметровом частотных диапазонах, обеспечивает обнаружение и поражение целей с ЭПР 0,1 кв. м на дальности до 20 км.
Помимо радиолокационных средств, система управления огнём также содержит пассивный оптоэлектронный комплекс с инфракрасным пеленгатором, который способен осуществлять цифровую обработку сигналов и автоматическое сопровождение цели. Вся система может работать в автоматическом режиме. Оптоэлектронный комплекс предназначен для всесуточного обнаружения целей, их сопровождения и наведения ракет. ЗРПК «Панцирь-С1» способен работать как индивидуально, так и в составе батареи. Эффективность комплекса существенно увеличивается при взаимодействии с другими боевыми машинами и при получении внешнего целеуказания с центрального командного пункта ПВО прикрываемого района.
Наряду с неоспоримыми достоинствами ЗРПК «Панцирь-С1» имеет ряд существенных недостатков. Возможности оптоэлектронной станции в части обнаружения цели и сопровождения ракеты очень сильно зависят от прозрачности атмосферы, что иногда сказывается на эффективности стрельбы. Как показал опыт боевого применения, поражение активно маневрирующих малоразмерных целей затруднено и требует большего расхода боекомплекта. Базовое шасси КамАЗ-6560 имеет недостаточную проходимость по слабым грунтам и склонно к опрокидыванию, что требует высокой квалификации водителей. Сербские военные также столкнулись с этой проблемой, так в апреле 2021 года во время следования по одной из автомобильных магистралей лег на бок самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
В то же время сербы отмечали высокий боевой потенциал ЗРПК российского производства и планировали приобрести ещё несколько зенитных батарей модернизированных комплексов семейства «Панцирь». Однако опасения попасть под западные санкции за покупку российского оружия препятствуют этому.
Продолжение следует...
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