Наличные, семья или вклад: пять дорог фронтовой премии
В предыдущих статьях серии мы дошли до приказа о выплате. Санитар получал представление к награде, снайпер — повышенный оклад, танкист, артиллерист, лётчик или моряк — право на премию за подтверждённый результат. После этого военная бухгалтерия словно завершала работу: сумма назначена, фамилия названа, остаётся выдать деньги.
Но назначенная сумма и полученные деньги — разные стадии. На фронте рубль мог стать наличными в кармане, почтовым переводом в тыл, выплатой семье по денежному аттестату, вкладом в полевом учреждении Госбанка или добровольным взносом государству. Чтобы понять материальный смысл премии, нужно проследить не только её размер, но и дальнейший маршрут.
Наличные не были фронтовой редкостью
Распространённое представление рисует фронтовые деньги почти условной записью: тратить негде, хранить опасно, поэтому суммы якобы оставались на бумаге или автоматически уходили семье. Официальная справка Банка России даёт другую отправную точку. Денежное содержание военнослужащим выдавалось, как правило, наличными через финансовую службу Народного комиссариата обороны.
Наличные нужны были для личных расходов. Фронтовая торговля не исчезла: полевые учреждения Госбанка обслуживали военторги, кредитовали закупку текущих товаров, контролировали товарооборот, запасы и сдачу денег. Поздние воспоминания называют среди покупок лезвия, расчёски, зеркальца, нитки, иголки, пуговицы, кисеты, бумагу, карандаши и зажигалки.
Эта деталь не превращает передовую в обычный магазин. Автолавки доходили не везде, ассортимент различался, материальная база Военторга оставалась слабой, а отдалённые части обслуживались хуже. Наличие наличных и наличие нужного товара были двумя разными условиями покупки.
И всё же формула «деньги на фронте не выдавали» не выдерживает проверки. Наличные были основным каналом, но не единственным. Выбор следующего пути зависел от распоряжения самого военнослужащего и от возможностей финансовой и почтовой сети.
Разворачивается полевая автолавка Военторга, 1944
Пять дорог одной суммы
Причитающееся денежное содержание и другие выплаты могли выдаваться наличными для личных нужд. Их можно было переводить в тыл через полевые почтовые станции, направлять в Фонд обороны или Фонд Красной Армии, выплачивать семьям через военкоматы по денежным аттестатам либо помещать во вклад.
Это не пять разных видов вознаграждения. Премия за самолёт, танк или корабль не превращалась во вторую премию после перевода семье и не становилась государственной наградой после взноса в фонд. Менялся способ распоряжения уже начисленными деньгами.
Именно поэтому слово «получил» требует уточнения. Боец мог получить право на сумму, но не брать её целиком наличными. Семья могла получить часть через военкомат. Деньги могли остаться на индивидуальном счёте. В архиве одна операция выглядела как начисление, другая — как перевод, третья — как остаток вклада.
Вклад был добровольным
Полевые вкладные операции начали разворачивать с октября 1941 года. Лицевой счёт открывался строго индивидуально. Банк России отдельно подчёркивает: вклад не был обязательным, а административное давление на военнослужащего запрещалось. Служба в действующей армии сама по себе не означает, что у человека обязательно существовал счёт в полевом учреждении Госбанка.
Вкладчик мог потребовать деньги полностью или частично. Ограничений на выдачу средств со счетов в годы войны официальная справка не фиксирует. Поэтому вклад нельзя представлять ни конфискацией наличных, ни замороженной до победы суммой.
Однако общий остаток вкладов рос очень быстро. На 1 января 1942 года он составлял 81 миллион рублей, на 1 июля — 530 миллионов, на 1 января 1943 года — 1 миллиард 762 миллиона, на 1 июля 1943 года — 2 миллиарда 492 миллиона рублей. За полтора года остаток вырос более чем в тридцать раз.
Рост с 81 до 2492 миллионов — это изменение запаса денег на счетах между двумя датами, а не сумма всех премий, выданных за этот период. В остаток входило денежное содержание разных категорий военнослужащих; он увеличивался от новых вкладов и уменьшался от снятий и переводов. По нему нельзя вычислить среднюю премию или долю вкладчиков среди всей армии.
К 1 января 1945 года в полевых учреждениях числилось 4 миллиарда 79,1 миллиона рублей. Во второй половине 1945 года владельцам или наследникам выплатили 2 миллиарда 863 миллиона — около 70 процентов январского остатка. Здесь владельцы и наследники входят в один знаменатель; число не показывает отдельно судьбу вкладов живых и погибших.
Денежный аттестат догонял раненого
Разрыв между начислением и получением особенно ясно виден на пути раненого. Исследование Константина Насонова описывает работу начальника финансовой службы во время интенсивных боёв. Если финансовый работник находился на полковом пункте медицинской помощи, аттестат могли оформить на месте. Но одновременно он должен был выдавать содержание оставшемуся личному составу и вести документы финансового отдела.
Штатного писаря могло не быть. Офицер — начальник финансовой службы — вручную вносил в денежные документы данные военнослужащих, убывавших в медсанбат или госпиталь. Сведения от строевой части приходили с опозданием: объективная информация о выбывших иногда появлялась только через 10–30 дней.
Получив выписку из приказа, финансовая служба оформляла аттестат и направляла его в армейский финансовый орган, откуда документ рассылали по госпиталям. Но раненый мог уже перейти в другое лечебное учреждение. Документ приходил туда, где человека больше не было. Военная медицина двигала бойца быстрее, чем финансовая бумага.
Для таких случаев существовал опросный лист. Если основной аттестат не успели выдать, за текущий месяц могли выплатить основной оклад, надбавку за выслугу и положенные полевые деньги. Другие дополнительные выплаты до получения основного аттестата не выдавались. Позднее производился перерасчёт и оформлялся новый документ.
Это не доказывает, что каждый раненый долго оставался без денег. Но показывает механизм задержки: часть могла начислить сумму, госпиталь был готов её выплатить, а право ещё не успело догнать человека в виде документа.
Перевод семье не был одним фиксированным процентом
Финансовые и почтовые органы широко развернули систему перечисления денег из действующей армии семьям военнослужащих. Но общую формулу «боец отправлял семье всё лишнее» документ не подтверждает. Размер перевода зависел от распоряжения военнослужащего и действовавшего порядка.
Насонов, ссылаясь на доклады финансовых отделов 31-й, 33-й и 49-й армий, пишет о споре вокруг разрешённой семейной выплаты в размере 65 процентов основного содержания. Офицеры считали эту долю недостаточной и предлагали повысить её до 80 процентов. Первичные листы ЦАМО при подготовке статьи напрямую не просматривались, поэтому этот эпизод остаётся сведением через исследователя, а не самостоятельной нормой для всей войны.
Тем важнее не превращать частную цифру в универсальное правило. Аттестат, почтовый перевод и вклад были разными операциями. Семья могла получать деньги через военкомат, но это не означает, что все выплаты автоматически уходили в тыл в одной и той же доле.
Фонд обороны начинался с распоряжения владельца
Деньги военнослужащего могли направляться в Фонд обороны или Фонд Красной Армии. Общая сумма народных взносов была огромной: за годы войны в эти фонды поступило свыше 16 миллиардов рублей наличными. Но этот показатель относится ко всем средствам, собранным населением, а не только к боевым премиям и не только к военнослужащим.
Поэтому из него нельзя вычислить, какую долю танковых, авиационных или морских премий бойцы вернули государству. Для такого вывода потребовались бы отдельные ведомости по происхождению взносов. Официальная справка подтверждает канал, но не даёт его состава.
Проверенные источники не устанавливают связи между добровольным взносом, продвижением по службе и представлением к награде. Взнос мог иметь сильный моральный смысл, но превращать его в скрытую лестницу продвижения без документа нельзя.
Тысяча рублей не имела одной покупательной силы
Остаётся самый привычный вопрос о том, много ли значила премия в 1000 рублей. Один современный эквивалент здесь невозможен. В военном СССР одновременно существовали нормированная торговля по карточкам, государственная коммерческая торговля и колхозный рынок. Цена зависела от года, территории и канала, а наличие денег не гарантировало наличие товара.
Для строго ограниченного примера можно взять конец 1945 года. Среднемесячная зарплата по народному хозяйству составляла 442 рубля. Тысяча рублей составляла примерно 2,26 такой среднемесячной зарплаты. Но это не семейный доход фронтовика, не показатель 1943 года и не современный денежный эквивалент.
По коммерческим ценам конца 1945 года тысяча рублей давала около 6,66 килограмма говядины первого сорта, 2,70 килограмма сливочного масла или 25 литров молока. По нормированным ценам арифметика обещала гораздо больше: например, 83,33 килограмма говядины по 12 рублей. Но деньги не заменяли карточные талоны и нормы отпуска, поэтому такой результат не был реальной свободной корзиной.
Коммерческую цену конца 1945 года нельзя переносить в 1943-й. Нельзя и выбирать один товар, объявляя его вечной мерой фронтового рубля. Этот расчёт показывает только предел метода: одна сумма меняла смысл вместе с каналом торговли.
Что получал человек
После всей серии тарифов остаётся простой вывод. Приказ отвечал на вопрос, сколько начислить. Финансовая служба, почта, военкомат и полевой банк отвечали на другой — в какой форме и где человек или его семья смогут получить деньги.
После пересмотра исчезает образ премии как пачки банкнот, автоматически выданной у передовой. Остаётся более сложная и более материальная картина: назначенная сумма проходила через решение самого военнослужащего и инфраструктуру государства. Только после этого рубль становился наличными, семейной выплатой, вкладом, товаром или добровольным взносом.
Следующая часть серии вернётся к самым сомнительным строкам «сталинского прейскуранта» — партизанским рельсам и сравнению с германской системой поощрения.
Литература
- Банк России. Сведения по вкладам военнослужащих — участников Великой Отечественной войны, открытым в 1941–1945 годах в полевых учреждениях Госбанка СССР.
- Денежное обращение в СССР периода Великой Отечественной войны в документах. Выпуск 5.
- Насонов К. А. Денежное довольствие военнослужащих Красной армии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 2018.
- Бадаев Е. В., Коречков Ю. В. Банковское обслуживание советских войск в годы Великой Отечественной войны. 2010.
- Павлов Д. В. Стойкость. Москва: Политиздат, 1983.
- ЦСУ СССР. Розничные цены нормированной и коммерческой торговли и среднемесячная заработная плата, 1940–1945 годы.
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