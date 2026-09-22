«Мангалы» добрались до Европы: дополнительная защита западных танков

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«Мангалы» добрались до Европы: дополнительная защита западных танков

На учениях НАТО и отдельных европейских армий всё чаще отрабатываются методы противодействия дронам. Они включают как тактические решения, например, создание малых механизированных групп, так и технические нововведения, включая установку «мангалов» – пока что довольно скромной (по меркам украинского поля боя) дополнительной решётчатой защиты.

Так, Франция тестирует на своих Leclerc «козырьки», очень схожие с защитой российских танков в начальный период СВО, когда основную угрозу со стороны БПЛА представляли сбросы с FPV-дронов на слабо бронированную верхнюю часть башни. Впоследствии ВС РФ пошли по пути массивного добронирования техники, так как такие «козырьки» оказались в итоге малоэффективным решением, особенно после распространения на поле боя дронов-камикадзе.



Leclerc:



В Польше «засветился» Leopard 2PL с гораздо более габаритным (по сравнению с Leclerc) комплектом защиты от дронов типа «короб», прикрывающим верхнюю полусферу, кроме МТО.

Leopard 2PL:



Пожалуй, наиболее хлипким оказался «мангал» на немецких Leopard 2, представляя собой навешанную на опоры сетку. Как пояснили в войсках, столь скромная защита призвана свести к минимуму любые нарушения оперативных возможностей машин, например, отстрела дымовых гранат или обеспечения доступа к люкам.

Leopard 2 бундесвера:



Таким образом, «мода» на оснащение танков «мангалами» добралась и до европейских армий. Но принятые технические решения больше похожи на отписку о проделанной работе, чем на реальный учёт выводов из войны на Украине.