Сталинградская крепость

С выходом передовых частей вермахта в большую излучину Дона возникла реальная угроза прорыва противника в район Сталинграда, захвата ими этого крупного промышленного центра и транспортного узла. Войска Юго-Западного фронта, ослабленные в предыдущих тяжелых боях, не в состоянии были своими силами остановить врага.Сталинград за годы советской власти стал одним из крупнейших промышленных центров СССР. Накануне войны в нем жило свыше 445 тыс. человек и имелось 126 промышленных предприятий, в том числе 29 предприятий союзного и два республиканского значения. Сталинградский тракторный завод – гордость советской индустрии – дал советской стране более 50% имевшихся тогда тракторов (300 тыс.). Ещё один гигант советской промышленности - завод «Красный Октябрь» - производил ежегодно 775,8 тыс. т стали и 584,3 тыс. т. проката. Также крупными предприятиями были завод «Баррикады», судоверфь и СталГРЭС. В Сталинграде и области трудилось более 325 тыс. рабочих и служащих. Сталинград был крупным транспортным узлом с магистралями в Среднюю Азию и на Урал. Особое значение имела коммуникация, которая связывала Центральную Россию с Кавказом, по ней проходила транспортировка нефти. В результате город в условиях войны имел большое стратегическое значение.Советское верховное командование, правильно оценивая важность сталинградского направления, в первой половине июля 1942 года приняло меры по усилению имевшихся на этом направлении войск. На дальние подступы к Сталинграду, на рубеж Дона, выдвигались и развертывались в 500-километровой полосе от Павловска до Верхне-Курмоярской резервные армии. 4 июля 1942 г. Ставка в директиве на имя А. М. Василевского и командующего 5-й резервной армией приказала: «Незамедлительно выдвинуть главные силы армии на восточный берег р. Дон с задачей прочно оборонять восточный берег р. Дон и ни в коем случае не допустить переправы противника через р. Дон».11 июля на имя командующего 62-й армией генерала В. Я. Колпакчи также была передана директива Ставки с требованием немедленно выдвинуть стрелковые дивизии армии, расположенные в районе Сталинграда, и занять ими рубеж обороны на подступах к городу. 12 июля на базе полевого управления и войск Юго-Западного фронта был создан Сталинградский фронт (СФ), объединивший резервные 63-ю, 62-ю и 64-ю армии, а также отошедшую за Дон 21-ю армию и 8-ю воздушную армию Юго-Западного фронта. Командующим Сталинградским фронтом был назначен маршал С. К. Тимошенко, членом Военного совета фронта – Н. С. Хрущев, начальником штаба – генерал-лейтенант П. И. Болдин. С 23 июля фронт возглавил генерал-лейтенант В. Н. Гордов, а начальником штаба стал генерал-майор Д. Н. Никишев.Перед СФ была поставлена задача остановить противника, не допустить его выхода к Волге. Поскольку немцы уже развертывали наступление в большой излучине Дона, войска фронта должны были занять прочную оборону по реке Дон: от Павловска до Клетской и далее на юг, от Клетской и Суровикино, Суворовский, Верхне-Курмоярскую. Ставка продолжала усиливать сталинградское направление. Во второй половине июля в состав Сталинградского фронта были включены отступающие и ослабленные войска 28-й, 38-й и 57-й армий, а также Волжская флотилия. 38-я армия заняла оборону на левом берегу Дона, между 63-й и 62-й армиями, 28-я армия, отойдя за Дон, была сосредоточена юго-западнее Кругловский. 28-я, 38-я и 57-я армии были обескровлены в тяжелых боях, и их планировали пополнить личным составом и техникой в районе Сталинграда. В полосу Сталинградского фронта отходили и также включались в его состав подвижные соединения. Переправились через Дон и сосредоточились к северу и югу от Калача, за 63-й армией, остатки 22-го и 23-го танковых и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов. Части 13-го танкового корпуса сосредоточились северо-восточнее Суровикино, в полосе обороны 62-й армии.Немецкое командование передало 4-ю танковую армию в состав группы армий «А» и к середине июля её соединения вышли к Дону на рубеже Цимлянская – Константиновская. Не сомневаясь, что войска 6-й полевой армии быстро возьмут Сталинград, немецкое командование передало ряд соединений этой армии войскам, которые действовали на других направлениях, или вывели их в резерв. В результате в первой половине июля в составе 6-й немецкой армии было 14 дивизий. Однако в целом соотношение сил на сталинградском направлении по-прежнему было в пользу вермахта. В составе наступающей 6-й армии Фридриха Паулюса имелось около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов, 500 танков. С воздуха армию Паулюса поддерживали 1200 самолетов 4-го воздушного флота. Советские войска в середине июля могли противопоставить противнику лишь силы 63-й и 62-й армий, в которых имелось 12 дивизий: около 160 тыс. человек, 220 орудий и минометов, до 400 танков. С воздуха наши войска поддерживали 454 самолета 8-й воздушной армии. 64-я армия только начинала сосредоточение на указанном ей рубеже.Войска советских резервных армий, которые выдвигались из глубины, ещё марше попадали под удары немецкой авиации и подвижных соединений, занимали оборону на недостаточно или совсем не подготовленных рубежах. Как правило, личный состав советских частей не имел боевого опыта. Оснащенность войск противотанковым и зенитным оружием была низкой, и немецкая авиация почти безнаказанно бомбила скопления наших войск, нанося серьёзный урон и подрывая моральный дух постоянной угрозой с воздуха. Отмечалось, что «На отдельных участках передвижение войск и подвоз грузов к переднему краю в дневное время из-за сильного воздействия вражеской авиации буквально были парализованы. Отсутствие лесов и укрытий затрудняло маскировку войск». Немецкие войска наступали, владели инициативой, имели огромный боевой опыт. Немецкая авиация обладала полным превосходством в воздухе. 6-й немецкая армия считалась одной из лучших в вермахте, и её солдаты были воодушевлены новыми успехами на Русском фронте. Таким образом, в начале Сталинградского сражения противник имели большое преимущество как в числе войск, так и их качестве.На соседнем, кавказском направлении ситуация в июле также была сложной. Всё это создавало общее крайне опасное для СССР положение на всём южном участке фронта. Советская Ставка и Генштаб пытались организовать стратегическую оборону и сорвать новое генеральное наступление германской армии. Командование Сталинградского фронта, ещё не располагая всеми выделенными в его состав силами, должно было решительными и срочными действиями обеспечить срыв планов противника. Необходимо было не допустить рассечения противником стратегической обороны, удержать Сталинград и Волгу, обеспечить непрерывную связь Центра с южными регионами страны. Кроме того, Сталинград должен был обеспечить фланг и тыл центральной группировки советских войск, которая прикрывала Москву и Центральный промышленный район СССР. Таким образом, борьба за Сталинград приобретала огромное военно-стратегическое значение.Ещё 23 октября 1941 г. был создан Сталинградский городской комитет обороны в составе А. С. Чуянова (председатель), И. Ф. Зименкова, А. И. Воронина, Г. М. Кобызева (комендант города). Комитет проводил работу по строительству оборонительных сооружений, выпуску военной продукции на предприятиях города, подготовке резервов для армии, обеспечению общественного порядка и т. д.В течение зимы 1941-942 гг. налеты на город производили только одиночные самолеты противника. Первый массированный налет немецкой авиации на Сталинград, который продолжался 3 часа 23 мин., был совершен в ночь с 22 на 23 апреля 1942 г. В налете участвовало около 50 самолетов. С приближением лета 1942 года воздушная угроза возросла. В начале удары немецкой авиации были сосредоточены на подступах к Сталинграду, коммуникациях, в районах области, где шли бои. Однако и для самого города воздушная угроза быстро возрастала. 4 июля 1942 г. Городской комитет обороны принял решение «О мерах усиления противопожарной обороны г. Сталинграда». Происходила мобилизация людей для несения пожарной службы, для самозащиты жилых домов и т. д. Совершенствовались линии телефонной и радиосвязи для зенитной артиллерии и прожекторных станций. Повысилась требовательность к соблюдению светомаскировки. Жители города строили убежища и щели для укрытия во время налетов.Городской комитет обороны Сталинграда: А. И. Воронин, А. С. Чуянов, И. Ф. Зименков11 июля Сталинградский комитет обороны принял постановление «О состоянии и мерах укрепления частей народного ополчения». Было решено сформировать танковый батальон народного ополчения в Кировском районе и дополнительно, кроме организованного раньше, два батальона на Тракторном заводе. 14 июля 1942 г. Сталинградская область была объявлена на военном положении. Сталинград стал прифронтовым городом.Ещё с осени 1941 года большие работы велись по подготовке города к обороне. 13 октября 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял решение о строительстве оборонительных рубежей на подступах к Сталинграду. В то время, как немецкие войска прорывались на Донбассе, в Сталинградской области велись работы по возведению укреплений. Они велись 5-й саперной армией, 5-м и 19-м управлениями оборонительных работ НКО СССР с привлечением местного населения и строительных организаций области. Строительство проходило в напряженной военной обстановке и при неблагоприятных природных условиях осени и зимы (дожди, метели и сильные морозы). В работах, которые продолжались и зимой, участвовало около 200 тыс. человек. В январе 1942 года оборонительные рубежи Сталинградского и Астраханского обводов были переданы 5-й саперной армией Военному совету Сталинградского военного округа. Сталинградский внешний обвод проходил вдоль р. Иловля, севернее Сталинграда, затем по левому берегу Дона, по р. Мышкова и до Волги в районе Райгорода. Внутренний и средний обводы также построили, но их готовность составляла не более 40-50%.Сооружение окопов в районе реки ДонВесной 1942 г. полностью ещё не построенные рубежи залило водой, и их состояние было крайне неудовлетворительным. Противотанковые рвы повсеместно залило и они обвалились, с огневых точек смыло верхний слой земли, во многих местах вода унесла и бревна перекрытия. Также выяснилось, что многие огневые точки оказались непригодными или малопригодными для использования из-за отсутствия пространства обстрела или крайней его ограниченности. Многие амбразуры были сделаны слишком низко или, наоборот, высоко, имелись и другие недостатки. Таким образом, требовался капитальный ремонт и совершенствование оборонительной линии. Генштаб Красной Армии дал указание Сталинградскому военному округу восстановить оборонительные рубежи. 13 июня в Сталинградскую область прибыло 24-е управление оборонительного строительства НКО СССР со строительными батальонами в составе около 10 тыс. человек.15 июля 1942 года Сталинградский обком ВКП (б) по согласованию с Военным советом фронта принял решение о срочном строительстве четвертого оборонительного обвода, который сооружался на окраинах города горожанами. На его строительство ежедневно выходили многие тысячи сталинградцев. Вся работа, часто под ударами вражеской авиации, проводилась людьми с большим патриотическим подъемом. Многие учреждения, работа которых могла быть без ущерба для фронта приостановлена, временно закрывались, и весь коллектив уходил на строительство укреплений. Другие учреждения и предприятия выделяли часть своих работников. В конце июля и первой половине августа на строительство городского обвода выходило свыше 57 тыс. человек. Все необходимое для строительства изыскивали на местах. Проводилась мобилизация инструмента, инвентаря, стройматериалов, гужевого и автотранспорта. Рабочие изготавливали на заводах и в предприятиях металлические ежи, бронебашни, железобетонные колпаки, сборные доты и т. д.На последнем этапе строительства оборонительных укреплений руководство и контроль над работами были возложены на штаб 57-й армии (с 17 июля). В штабе армии отметили, что готовность рубежей по огневой системе к этому времени достигла всего 5%. На устранение этого недостатка были направлены основные усилия штаба 57-й армии. Одновременно инженерные части армии приступили к минированию переднего края. Также части армии проводили работу по маскировке. Всего на дальних и ближних подступах к Сталинграду было построено 2750 км окопов и ходов сообщения, до 1860 км противотанковых рвов и оборудовано до 85 тыс. различных площадок и позиций для огневых средств. Это были сооружения полевого типа, окончательно ещё не завершенные. Но в целом в ходе Сталинградской битвы эти укрепления, усовершенствованные уже в ходе боев с немцами, сыграли важную роль в обороне города.Возрастала активность немецкой авиации. В мае 1942 г. служба ПВО города и области отметила 297 самолето-налетов. В ночь на 23 июля Сталинград подвергся сильному воздушному удару. В последующие дни налеты систематически повторялись. Под ударами с воздуха оказались ведущие к Сталинграду железнодорожные и водные коммуникации, что сильно затруднило снабжение войск и населения. Железнодорожные линии, ведущие к городу, находились под постоянным воздействием вражеской авиации, и в значительной мере были выведены из строя. Транспортная сеть в этом районе была развита плохо, автомобильных дорог с твердым покрытием здесь вообще не было. В результате оставшиеся в строю железные линии Поволжья работали с огромной перегрузкой и резко возросла роль Волжского водного пути. На речной транспорт Волги возлагались всё возраставшие перевозки грузов для военных заводов и боеприпасов. В Вольске, Саратове, Камышине и Сталинграде создали фронтовые базы снабжения, в Казани, Сызрани и Ульяновске срочно усиливались пункты перевалки грузов с железных дорог на водный транспорт и обратно.При этом движение по Волжскому водному пути в районе Сталинграда также резко осложнилось. Немецкое командование стремилось перекрыть волжский фарватер, блокировать подходы к городу как с верхнего, так и с нижнего течения реки. В мае немецкие самолеты сбросили на акваторию Волги 212 магнитно-акустических мин, с 25 по 31 июля – 231 мину. К концу июля Волга была заминирована на протяжении 400 км – от Камышина до Никольского. С 25 июля немецкая авиация ожесточенно бомбила волжские порты и суда. Всё это вело к серьёзным потерям. Подорвался на мине и затонул пароход «Смоленск», буксируемая им баржа «Кондома» сгорела. Погибло 28 человек. 26 июля погибли пассажирский пароход «Александр Невский», три буксирных судна, четыре сухогрузные и две нефтеналивные баржи. Всего с 25 июля по 9 августа от бомбардировок и подрыва на минах затонуло 25 самоходных и 42 несамоходных судна. Однако, несмотря на сложные условия, активное судоходство на Нижней Волге было сохранено. Не прекращалось движение судов и непосредственно в районе Сталинграда: с 23 июля по 23 августа волжские суда перевезли 40 тыс. воинских грузов не считая хозяйственных перевозок.В условиях, когда ведущие к Сталинграду коммуникации оказались под ударами вражеской авиации, особое значение в обороне города сыграли местные предприятия. Тракторный завод производил танки, тягачи, дизель-моторы, ремонтировал танки. Завод «Красный Октябрь» давал броневую сталь для танков и другую военную продукцию. Завод Наркомата вооружения СССР высокими темпами выпускал орудия, минометы и боеприпасы. Судоремонтные предприятия строили понтоны для переправ, переоборудовали пассажирские катера в тральщики, судоремонтный завод в Красноармейском районе стал производить бронекатера. Напряженная работа шла в порту.Пожар в Сталинграде после налета немецкой авиацииПродолжение следует…