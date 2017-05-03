«Битва Конца». От европейского к корейскому фронту

Затянувшаяся война в Сирии и Ираке сама по себе не решает главную проблему хозяев Запада: выхода из системного глобального кризиса капиталистической системы, западного проекта общества безудержного потребления, которые попали в тупик «предела роста». Западной капиталистической системе некуда расширяться, все рынки и территории захвачены. Требуется расширить конфликт, сделать его глобальным, чтобы через разрушение выйти к новому мировому порядку.Таким образом,, который должен был перерасти в Европейский. Большой войны на Украинском фронте удалось избежать, но тлеющий и долговременный конфликт привёл к массе проблем, которые оказывают негативное влияние на Россию и Европу. Хозяева Запада смогли стравить между собой русских с русскими, два больших этнокультурных ядра русской цивилизации — Большую и Малую Русь. А без единения всех частей Великой России (русской цивилизации) выстоять в глобальной смуте практически невозможно. Сама Малороссия-Украина быстро деградирует — хозяйство, культура, население, превращаясь буквально на глазах в «Дикое поле», Сомали. Сложилось противостояние по линии Украина (при полной поддержке Польши, прибалтийских нацистских режимов, Румынии) — Россия. Брюссель, Берлин и Париж, естественно, отказывались от прямого противостояния, но вынуждены были начать войну санкций, оказывать политико-дипломатическое давление на Москву и одновременно взять курс на милитаризацию Европы, утратившей возможность вести полноценную войну. Москва получила постоянную «головную боль» и необходимость резко усилить военное строительство на юго-западном стратегическом направлении. При этом поток нефтедолларов иссяк, российским компаниям и банкам закрыли возможность брать дешёвые кредиты на Западе, казна опустела, возникла проблема импортозамещения и необходимость новой форсированной индустриализации (это уже вопрос выживания России). Довольно серьёзно просело общество потребления в РФ, которое сложилось в годы расцвета «энергетической державы». Появились признаки недовольства общества политикой правительства.С юга Европу поджигает Халифат. Очевидно, чтоПри этом упор делается на граждан, которые по своей инициативе (после соответствующего бесструктурного воздействия) совершают террористические акты, не входя в крупные организации. Последний теракт в Лондоне, а также организованные по схожему сценарию террористические акции в Норвегии, Испании, Франции, Бельгии, Германии и других странах, показывают насколько современные государства уязвимы от подобных действий. У них нет инструментов и эффективных профилактических мер против таких атак. Более того, такие теракты способны вызвать временный коллапс всей государственной машины и общества.11 марта 2004 года. В Мадриде на вокзале Аточа и трех пригородных железнодорожных станциях почти одновременно прогремели взрывы. Погиб 191 человек, ранены более двух тысяч. Этот теракт признали самым крупным в Европе после Второй мировой войны. Ответственность взяла на себя группировка «Бригады Абу Хафса аль-Масри», связанная с запрещенной в России «Аль-Каидой».7 июля 2005 года. В Лондоне атаке подверглись три поезда метрополитена. Через час был взорван пассажирский автобус. В результате погибли 52 человека, ранения получили более 700. Все террористы-смертники оказались гражданами Британии.22 июля 2011 года. В Осло Андерс Брейвик, придерживающий националистических взглядов, взорвал бомбу в столичном правительственном квартале. Через несколько часов на острове Утёйа, где проходил молодежный слет правящей Норвежской рабочей партии, он же расстрелял 72 человека. Всего этот теракт унес жизни 77 человек, около 100 получили ранения.7 января 2015 года во Франции Братья Саид и Шериф Куаши устроили бойню в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo. В результате атаки погибли 12 человек, в том числе полицейские, еще более десяти были ранены. Во время нападения террористы выкрикивали исламистские лозунги. Через два дня сообщник террористов Амеди Кулибали застрелил полицейского и ранил прохожего. 9 января братья Куаши были ликвидированы, а Кулибали взял в заложники несколько десятков человек в супермаркете в Париже. В результате захвата четыре человека погибли. Во время штурма силовики ликвидировали террориста.13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, которая унесла жизни 130 человек, более 350 получили ранения. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов города, возле стадиона «Стад де Франс», где походил товарищеский матч между сборными Франции и Германии, а также в концертном зале «Батаклан». Атаки стали крупнейшими по числу жертв за всю историю страны. Ответственность за произошедшее взял на себя «Халифат».2 марта 2016 года серия терактов произошла в Брюсселе (Бельгия). Взрывы прогремели в зале прилета столичного аэропорта, а затем на станции метро «Малбек». В результате атаки погибли 32 человека, более 300 получили ранения. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (запрещенная в России террористическая организация-государство).14 июля 2016 года житель Ниццы (Франция) тунисского происхождения Мохамед Бухлель на грузовике начал давить толпу людей, собравшихся на Английской набережной на праздничный салют в честь Дня взятия Бастилии. В результате атаки погибли 84 человека, более 300 получили ранения. Террорист оказался психически нестабильной личностью, сторонником «Халифата».22 июля 2016 года массовое убийство в Мюнхене (Германия) было совершено действовавшим в одиночку молодым уроженцем города Али С. с иранскими корнями. Он открыл огонь по посетителям ресторана McDonald’s, затем по прохожим перед рестораном, а после этого — по посетителям расположенного напротив ресторана торгового центра «Олимпия», после чего скрылся. В городе началась паника, подогреваемой слухами и ложными сообщениями в социальных сетях, жители баварской столицы сообщали о многочисленных терактах по всему городу, однако эти сообщения не подтвердились. В результате трагедии преступником были убиты 9 человек и ещё 4 человека получили огнестрельные ранения. Кроме того, в общей сложности ещё 32 человека получили травмы различной степени тяжести вследствие бегства и паники. Сам стрелок покончил с собой.19 декабря 2016 года фура въехала на заполненную людьми территорию рождественского базара на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург. В результате автотарана под колёсами фуры погибло 11 человек, ещё более 50 посетителей получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, в оставленной фуре на месте пассажира было найдено ещё одно тело. Ответственность за теракт взял на себя «Халифат».22 марта 2017 года на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль наехал на людей рядом со зданием британского парламента. Погибло пять человек, включая нападавшего, ранено как минимум 40 человек. Ответственность на себя взял «Халифат».Как можно отметить, в 2015-2017 гг. большие теракты в Западной Европе (и это не считая масштабных террористических актов в Африке и Азии), уже стали обычным делом. Иррегулярная война (мятежвойна) пришла в Западную Европу. И это только значимые нападения, которые вызвали большой резонанс и привели к большим жертвам, более мелких акций было больше.При этом современные государства на Западе не могут предотвратить последующие акции, которые неизбежны. Специальные службы могут отследить и работать с «классическими» радикальными, террористическими организациями, которые имеют структуру. Провести эффективную профилактику действий вооруженного одиночки или небольшой группы (а она может быть вооружена просто ножами, топорами, автомобилями), готовыми умереть за свои идеи, нет возможности. Только счастливый случай. «Народный» терроризм, когда люди ищут «справедливость» в радикальных идеях, или у них психических проблемы, которые они канализируют в виде терактов, нельзя остановить в рамках существующей системы. Современное общество сделало доступными любые знания. А убивать людей можно не только с помощью пистолетов и автоматов, но и всевозможными подручными средствами, к примеру, транспортными средствами. И отследить такого террориста практически невозможно, как и определить место, где он нанесёт удар.Халифат и другие террористические организации (и стоящие за ними определённые структуры с самого Запада, заинтересованные в хаосе на территории Европы и всей Евразии, которые собственно и запустили проект «Халифат») могут резко активизировать свои действия в Европе. У Халифата в Европе огромная социальная база — миллионы мусульман, которые уже несколько поколений как интегрировались в европейских странах и новая многомиллионная волна мигрантов. Есть и зона инферно, созданная с помощью США и НАТО, Косово, где произошло сращивание «черного» ислама, нацизма и международного криминала. Метастазы этой раковой опухоли по всей Европе. Плюс каналы доставки наркотиков, оружия, взрывчатки. Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, остатки Сербии, Греция находятся в весьма сложном положении и будут легко дестабилизированы. Через Балканы сотни боевиков могут попасть в Рим, Париж и Берлин, начать террористическую войну.В каждой европейской стране и городе есть большая община мусульман, и в каждой сотни и тысячи сочувствующих делу Халифата. Многие уже уехали воевать в Сирию и Ирак, кто-то вернулся, стал членом «спящей ячейки». Стоит также отметить, что в погрязшей в материализме, постхристианской вырожденческой культуре Европе очень много последователей идей Халифата из коренных наций — французов, немцев, бельгийцев, англичан, славян и т. д. Среди них не только авантюристы, которые ищут приключений, адреналина и денег. Но и разочаровавшиеся в окружающем вырождающемся мире идеалисты со всего мира, которые пополняют армию Халифата. Поэтому даже если основные базы Халифат» в Ираке и Сирии в итоге разгромят, проблема никуда не денется. Халифат снова уйдёт в тень, зато тысячи бойцов вернутся домой, неся с собой боевой опыт, навыки и умения ведения иррегулярной, партизанско-диверсионной войны, которые способны превратить Старый свет в новый — Европейский фронт глобальной смуты (Четвертой мировой войны). А разрушенные Сирия, Ирак, Ливия и другие страны Азии и Африки (включая бедные страны), на восстановление социально-экономической структуры и нормальной жизни в которых необходимы триллионы долларов, по-прежнему будут поставщиками тысяч и тысяч недовольных своей жизнью.Стоит отметить, что нынешняя урбанизированная, гедонистическая Европа не готова к такой войне. Если «тоталитарные» восточные общества Ирака, Сирии более или менее держат удар (привыкли к гибели и ранениям сотен и тысяч людей каждый месяц), то на Западе каждая такая атака — это кошмар для общества. Европу уже давно готовили к такому противостоянию по линии войны с исламским миром. С одной стороны политика растления крупных наций Европы, создание общества массового потребления, гедонизма (удовольствий) с одновременным старением, вымиранием и замещением коренного населения на более послушных мигрантов. С другой стороны сначала активное привлечение рабочей силы из бывших колоний, затем — массовый поток беженцев из разрушенных войной и бедных стран Африки и Азии, который видят в Европе «рай земной» — материальное потребление, безопасность, возможность жить, не работая, толерантность и политкорректность, свобода от архаики, которая процветает на родине. При этом мигранты сохраняют более высокую рождаемость — 2-5 детей, у европейцев 1-2 или они вообще живут ради собственных удовольствий, потребления, детей не заводят. Они в массе своей не растворились в «плавильном котле» Европе, они приняли все удобства, которые им дала европейская цивилизация, но сохранили религию, язык, культуру, этнические и региональные землячества, создали свои анклавы и общины. Дело идёт к тому, что вскоре они будут контролировать целые районы крупных городов, куда не лезет полиция. Они создают свои шариатские суды, «полицию» и т. д, то есть первые ростки альтернативной власти.Исламский мир постепенно колонизирует Европу, старые храмы и кирхи становятся мечетями. Лет через 50 Европа сама станет частью Халифата. Не зря турецкий лидер Эрдоган, который всё больше отходит от ЕС, призвал турков, живущих в Европе, рожать как можно больше детей: «Родите не троих, а пятерых, и это будет лучшим ответом на несправедливость против вас. Потому что вы — будущее Европы!» При этом турецкая община в Европе огромна — выходцев из Турции в европейских странах проживает до 11 миллионов. Самая большая численность турецкой общины в Германии (3,5−4 млн. человек). Белая молодежь малочисленная, слабая духом, погрязла в материализме и гедонизме. Европейцы превращены в последние десятилетия в «овощи», воинов среди них почти нет. При этом ислам привлекает ту часть активной коренной европейской молодежи, которая с ненавистью смотрит на засилье «золотого тельца», «толерастии», «общечеловеческих ценностей». Будущего у такой Европы нет.Попытки Марин Ле Пен и других европейских националистов спасти свои страны в долгосрочной перспективе обречены на поражение (хотя и вызывают определённую симпатию, пока не перешли грань разделяющую здоровый национализм от нацизма). Они могут только оттянуть неизбежное. И то вряд ли, так как выродившиеся европейские массы просто не поддержат их. Они поддержат либеральных болтунов, и социалистов-троцкистов, которые пообещают им золотые горы, расскажут красивые сказки о гуманизме, толерантности и всеобщем процветании. Для спасения Старого Света необходима долгосрочная стратегия: с лозунгом социальной справедливости, ликвидацией поддержки социальных отклонений (вроде агрессивного гомосексуализма и движения «без детей»), масштабной демографической программой по спасению белой расы и коренных европейских народов, резким (на 80-95%) ограничением миграции африканцев и азиатов в Европу и т. д. Сомнительно, что современная Европа сможет пройти такой путь.Скорее всего,которые попытаются выжить самостоятельно, создания «зеленых зон» для богатых при одновременном падении основной массы населения в нищету. Богатые государства Северной Европы попытаются отгородиться от более бедного Юга, стены уже начали строить.Необходимо отметить, что европейские мегаполисы и Европа в целом крайне уязвимы для точечных диверсионно-партизанских атак. Да ещё и силами фанатиков-одиночек или небольших преданных делу групп. А европейская полиция, спецслужбы и вооруженные силы сильно деградировали, разложились в ходе десятилетий стабильной, сытой жизни. Они крайне расслаблены и не готовы к иррегулярной войне на своей территории. Европа имеет довольно компактные полицейско-карательные силы, готовые громить непокорные «бантустаны» в составе НАТО (под прикрытием мощных вооруженных сил США), проводить операции на чужой территории. Но они не готовы к террористической войне на своей территории. Ведь под ударом может оказаться буквально любой объект — торговый центр, клуб, кинотеатр, поезд, вокзал, стадион, школа, больница, просто толпа на улице и т. д. Нельзя защитить все промышленные и социальные объекты, «отсеять» на предмет террора сотни тысяч мусульман или европейских неофитов. Современные сети, коммуникации позволяют получать начальные знания, идеи через видео, агитматериалы и пр.Таким образом, волна хаоса довольно легко накроет Европу. Одномоментные нападения на большой территории на некоторое время парализуют всю государственную машину и общество. Даже силовые структуры не смогут ничего сделать. К примеру, представьте атаки уровня 1990-х годов в России, когда шла война в Чечне. Несколько банд атакуют больницы, школы, полицейские участки, крупные торговые центры, просто расстреливая людей, массово захватывая заложников, взорвут нефтепроводы, электроподстанции, вокзалы в крупном европейском городе, одновременно в сети пойдёт волна слухов о ложных атаках по всему городу и стране, многократно усиливая панику и хаос, полностью дезорганизует действия полиции и спецслужб. Это будет коллапс, катастрофа! Причём «учения», которые подтвердили эффективность подобных акций, уже проведены в Европе.Далее можно будет спровоцировать крупные погромы мусульманских, инородческих общин. Акции националистов. Произойдут карательные акции полиции, спецслужб. Мусульмане ответят, социальная база радикалов возрастет. К власти будут приходить правые партии, «завинчивать гайки». Радикальные националисты попытаются спастись от общей катастрофы отделением — Шотландия, Каталония, Страна Басков, Венеция и т. д. Но толку от этого будет мало, это только усилит общую нестабильность. Будут создавать безопасные «зеленые зоны и кварталы», отгораживаться от «неблагополучных» районов, кварталов. Произойдёт резкий рост преступности и т. д. Вся Европа будет стремительно падать в воронку инферно. В Британии это уже предвидели, и отделяются от тонущего корабля ЕС, остров будет легче «зачистить».Таким образом, Европейский фронт готовят уже давно, и процесс быстро набирает обороты. Вскоре можно ждать взрыва. ОднакоВ частности, взрывной потенциал накоплен на Корейском полуострове. В ходе Корейской войны 1950-1953 гг. Запад разделил корейский народ, было создано два корейских государства. За десятки лет разделения был накоплен огромный взрывной потенциал. Корейцы, разделенные на два государства, всё это время готовились к войне друг с другом.В последние годы США фактически провоцируют Пхеньян регулярными военными учениями, наращиванием военного потенциала Южной Кореи и Японии. А администрация президента Трампа продолжила эту тенденцию. Более того, Вашингтон идёт по пути реанимации «оси зла» — Северная Корея, Сирия и Иран (плюс «Северный Мордор» — Россия). В этой «оси» Северная Корея наиболее удобный противник: США угрожать не может, союзников нет, мировое сообщество настроено против «красной угрозы», исходящей от КНДР. В свою очередь. Северная Корея пытается развивать ракетно-ядерные технологии, чтобы усилить свой военный потенциал. А для хозяев Запада — это «красная линия», они не могут позволить каким-то азиатским аборигенам иметь ракетно-ядерный арсенал. По мнению западников, атомные, ракетные и другие передовые технологии не должны быть доступны значительной части человечества. Кроме того, у Пхеньяна теперь нет прежних защитников — СССР и КНР. Советский Союз развалили, а современный Китай не готов ради Северной Кореи развязать большую войну.Война на Корейском полуострове позволит открыть Тихоокеанский фронт Четвертой мировой войны. США могут реализовать два базовых сценария войны. Первый — тотальный показательный разгром Северной Кореи. Для этого необходимо спровоцировать Пхеньян. К примеру, при загадочных обстоятельствах погибнет американский корабль. Затем США сконцентрируют большие воздушные и морские силы и уничтожат КНДР (возможно, будут использованы несколько ядерных зарядов). Понятно, что корейцы ещё долго смогут партизанить, но утратят промышленный и военный потенциал, ракетно-ядерные программы будут похоронены. Основная инфраструктура страны будет в руинах. Россия и Китай останутся в стороне. Очевидно, что Корейский полуостров в ходе такой войны сильно пострадает, погибнут сотни тысяч человек. Однако это также в интересах хозяев Запада и США. Большие разрушения и жертвы в Азии — это одна из задач мировой войны.Второй сценарий — затяжной конфликт Юга и Севера с участием США. В этом случае Север будет разгромлен или максимально ослаблен, откажется от ракетно-ядерной программы. Южная Корея сильно пострадает, что также выгодно США. Один из «азиатских тигров» исчезнет, сильная южнокорейская промышленность перестанет конкурировать с американской. Весь регион будет сильно потрясен, просядет экономика КНР и Японии. Так, Трамп выполнит одно из предвыборных обещаний — запустит производство в США. Также война позволит «раскачать лодку» в АТР. Есть возможность активизации проблемы Тайваня, территориального спора в Южно-Китайском море, конфликта по линии Китай — Япония и т. д. Дестабилизация региона и неизбежные проблемы экономики Китая вызовут активизацию внутренних проблем КНР. Поднебесная окажется перед лицом внутренней смуты (закономерность истории Китая). Кроме того, война поможет реализовать сценарий по списанию долгов и откроет путь в новый валютный мир с пересчётом нефтедолларов США в золотую валюту. Хозяева Запада сделают большой шаг от кризиса капиталистической системы и общества потребления в эпоху будущего, пока значительная часть Евразии будет в огне.