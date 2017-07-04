Разгром турецкого флота в Афонском сражении

210 лет назад, 1 июля 1807 года, произошло Афонское сражение. В ходе морского сражения русская эскадра под командованием вице-адмирала Д. Н. Сенявина атаковала и разгромила турецкий флот под началом капудан-паши Сеид-Али. В результате сражения Османская империя утратила возможность вести эффективные действия на море и дала согласие на Слободзейское перемирие 12 (24) августа 1807 года.Обострение противоречий между великими державами в начале XIX столетия привело к целому ряду войну. Среди них была Русско-турецкая война 1806-1812 гг., вызванная стремлением Порты к реваншу за прежние поражения и политической игрой Франции, желавшей отвлечь внимание России от европейских дел. Наполеон, готовясь в 1806 году к войне с Четвертой коалицией европейских держав, в которую входила и Россия, надеялся, что война с Турцией отвлечет силы русских от театра военных действий в Западной Европе. Поэтому французская дипломатия всячески разжигала реваншистские настроения Порты. В Стамбуле решили, что Россия ослаблена и отвлечена событиями в Европе, и наступило время вернуть позиции в Крыму, Северном Причерноморье и на Кавказе. Русское правительство, не добившись урегулирования разногласий мирным путем, в конце октября 1806 г. приказало войскам перейти границу, занять Бессарабию, Молдавию и Валахию. 18 декабря Турция объявила войну России.Наряду с крупными сражениями на суше напряженная борьба велась и на морских театрах. Русский Черноморский флот, находившийся в запущенном состоянии, не мог выполнить задачу по решительному разгрому османского флота. Эта задача была поставлена кораблям Балтийского флота. Эскадра Балтийского флота под командованием Дмитрия Николаевича Сенявина — соратника и последователя Ф. Ф. Ушакова — ещё в 1805 году совершила переход из Кронштадта в Средиземное море, где в течение двух лет вела боевые действия против французских вооруженных сил. С началом войны с Османской империей эскадра Сенявина направилась в Архипелаг для военных действий против турецкого флота.В январе 1807 г. царь утвердил разработанный морским министром П. В. Чичаговым план войны. Этот план предполагал взятие Константинополя одновременным действием флотов со стороны Черного и Средиземного морей и десантного корпуса, который должен был быть доставлен на черноморских кораблях. Сенявину предписывалось, при поддержке находящейся в Архипелаге союзной английской эскадры, прорваться через Дарданелльский пролив и атаковать турецкую столицу. Однако план не был реализован из-за неудовлетворительного состояния Черноморского флота и неспособности командования подготовить десантный корпус для штурма Константинополя. А атака со стороны Архипелага была сорвана по вине англичан, которые поспешили самостоятельно выйти к Константинополю и поставить османскому правительству ультиматум о прекращении войны с Россией. Турки тянули время, а в это время укрепляли проливы. Англичане, опасаясь, что попали в западню, покинули Дарданеллы. После неудачи британцы, несмотря на настоятельные просьбы Сенявина, не соглашались пойти на совместную операцию по прорыву через Дарданеллы и ушли на Мальту. Сенявин вынужден был ограничиться блокадой Дарданелл и занял остров Тенедос, чтобы получить удобную и близкую базу для кораблей. 10 мая 1807 года в Дарданелльском сражении эскадра Сенявина нанесла поражение турецкому флоту, который пытался осуществить деблокаду Константинополя. Только близость пролива, поддержка береговых батарей и благоприятный западный ветер позволили турецкому флоту избежать полного разгрома.Морская блокада турецкой столицы привела к голодным бунтам и стала одной их предпосылок восстания в Константинополе и свержения с престола султана Селима III. Новый султан Мустафа IV повелел капудан-паше Сеид-Али (в различных источниках — Саид-Али, Сеит-Али, Сейит-Али) идти в море и «отнять» у Сенявина Тенедос. Не показывавшийся после поражения целый месяц османский флот, наконец, решился снова выйти в открытое море.10 (22) июня турецкий флот под командованием Сеид-Али (10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 3 корвета, 2 брига) вышел из Дарданелл и стал у восточного берега острова Имброс. Оставив у Тенедоса бриг «Богоявленск», накануне пришедший с Корфу, и два греческих судна, Д.Н. Сенявин направился к северу от острова Имброс. Он планировал отрезать противника от Дарданелл, а затем навязать ему решительное сражение. 15 (27) июня, когда русская эскадра находилась между островами Имброс и Самофракия, турецкий флот спустился к острову Тенедос и обстрелял крепость. 16 (28) июня с Анатолийского берега был перевезен турецкий десант (7 тыс. человек), который начал осаду крепости. Русский гарнизон (600 человек) атаковал противника в момент его высадки, а артиллерия крепости и «Богоявленска» вела огонь по турецким кораблям. Таким образом, в течение двух дней турецкие корабли и десант атаковали береговые укрепления острова.Эскадра Сенявина 17 (29) июня направилась к острову Тенедос, отрезая турецкий флот от Дарданелл. Турецкие корабли, пытаясь избежать сражения, ушли в западном направлении. Для укрепления обороны Тенедоса Сенявин оставил «Венус», «Шпицберген», «Богоявленск» и 2 корсарских судна. Сам адмирал с 10 линейными кораблями (754 орудия) бросился догонять противника. Русские обнаружили османский флот 19 июня (1 июля) 1807 на якоре между островом Лемнос и Афонской горой. Турецкая эскадра состояла из 10 кораблей, 5 фрегатов, 3 шлюпов и 2 бригов — всего 1196 орудий, в полтора раза больше, чем у эскадры Сенявина. Линейные корабли составляли первую линию, в центре которой находились флагманские корабли, фрегаты располагались во второй линии.Из прошлого опыта Сенявину было известно, что турки дерутся храбро, до тех пор пока их флагман не потоплен или не взят в плен, так как в Турции за выход из боя до флагмана полагалась смертная казнь. Сенявин изложил свой план сражения в приказах командирам кораблей от 23 мая и 12 июня. Чтобы придать сражению решительный характер и наголову разбить врага, русский адмирал предполагал занять наветренное положение и нанести удар по флагманским турецким кораблям. Он решил применить новый тактический прием — каждого из трех турецких флагманов должны были атаковать два русских корабля с одного борта на дистанции картечного выстрела. Для атаки турецких флагманов были назначены: «Рафаил» с «Сильным», «Селафаил» с «Уриилом» и «Мощный» с «Ярославом». Таким образом, были созданы три пары кораблей, что обеспечивало атакующим превосходство в артиллерийском огне. Остальные корабли под командованием Д. Н. Сенявина и младшего флагмана контр-адмирала A. C. Грейга должны были в случае необходимости усилить атакующие группы и помешать кораблям турецкого авангарда прийти на помощь своим флагманским кораблям. При этом Сенявин рассчитывал на хорошую боевую и морскую выучку русских моряков и их значительное превосходство в этом отношении над противником.В 5.15 по сигналу флагмана русская эскадра устремила на османские корабли. В 7.45 на «Твердом» был поднят сигнал флагмана: «Назначенным кораблям атаковать неприятельских флагманов вплотную». Шесть кораблей тремя тактическими группами на параллельных курсах начали спускаться на противника почти перпендикулярно к его боевой линии с тем, чтобы одновременно атаковать все флагманские корабли. Если бы они шли кильватерной колонной, то тактическое развертывание заняло бы значительное время. Остальные корабли русской эскадры сближались с турецким авангардом. Сенявин хотел осуществить маневр охвата головы турецкого флота и исключить возможность оказания помощи атакованным флагманам со стороны кораблей авангарда.С приближением русской эскадры турки открыли огонь, традиционно стараясь повредить паруса и рангоут русских кораблей, чтобы лишить их маневренности. Наши корабли, не отвечая на него, в молчании приближались к противнику и, только подойдя на картечный выстрел, открыли жестокий прицельный огонь. Первым к линии противника подошел «Рафаил». Он дал залп из всех орудий левого борта (заряженных сдвоенными ядрами) по кораблю Сеида-Али «Мессудие». Однако, потеряв управление из-за поврежденных парусов, русский корабль сам ушёл под ветер и прорезал вражескую линию между «Мессудие» и «Сед-эль-Бахри». Его атаковали два линейных корабля, два фрегата и бриг. «Мессудие» уже готовился пойти на абордаж, но меткий огонь «Рафаила» заставил вражеский корабль отойти. Вслед за «Рафаилом» вступили в бой остальные корабли атакующей группы, действуя против назначенных им кораблей противника. «Уриил» вынужден был перенести огонь с «Сед-эль-Бахри» на «Мессудие», чтобы заменить «Рафаила». К 9 часам «Селафаил», «Сильный», «Мощный» и «Ярослав» заняли свои места против трех турецких флагманов. С ближайшей дистанции картечного и даже ружейного выстреле они метким огнем наносили им серьезные повреждения в парусном вооружении и поражали многочисленные экипажи турецких кораблей. При этом «Селафаил» почти час сражался один на один с «Сед-эль-Бахри».Около 9 часов Сенявин на «Твердом», а вслед за ним и остальные три корабля его группы — «Скорый», «Ретвизан» и «Св. Елена» — вышли в голову турецкого флота. «Твердый», сбив выдвинувшийся вперед турецкий фрегат, преградил путь головному кораблю и дал по нему продольный залп почти в упор. Получив повреждения, турецкий корабль лег в дрейф и тем самым остановил движение всех остальных кораблей. Таким образом, был полностью осуществлен маневр охвата головы османского флота.Обогнув головной турецкий корабль, Сенявин пошел на помощь «Рафаилу», который к этому времени исправил свои повреждения и, поравнявшись с турецким авангардом, вел огонь с обоих бортов. Действия «Твердого» и остальных кораблей группы Сенявина привели к тому, что вражеский авангард был поставлен в два огня. Сильно поврежденные корабли турецкого авангарда спустились под ветер, нарушив строй. Приведя к ветру, «Твердый» преградил путь турецким флагманским кораблям и дал продольный залп под нос «Сед-эль-Бахри», до этого пострадавшего от огня «Селафаила» и «Уриила».Воодушевленные примером флагмана, русские экипажи старались превзойти друг друга. Некоторые корабли сражались на расстоянии пистолетного выстрела и исправляли свои повреждения, не прекращая боя. Так, например, на корабле «Селафаил» (командир П. М. Рожнов) в самом пылу сражения, под сильным картечным огнем переменили марса-рею. Не выдержав огня русских кораблей, турецкий флагман «Мессудие» около 10 часов уклонился к западу. По сигналу русского адмирала за ним устремился «Сильный», войдя в гущу османского флота и стреляя на оба борта. На корабле «Ярослав» был перебит весь бегучий такелаж и потеряно управление парусами. Корабль развернуло на левый галс, и он стал расходиться с турецкой эскадрой контр-курсами, но не прекратил боя. Проходя мимо трех турецких кораблей арьергарда и двух фрегатов, он активно обстреливал их. Одновременно экипаж исправлял повреждения. Турки пытались уничтожить отделившийся от эскадры русский корабль. Его пытались атаковать линейный корабль и фрегат, но «Ярослав» картечным огнем заставил их отступить. После чего он повернул на левый галс и пошел на соединение со своей эскадрой.К 11 часам благодаря успешному действию артиллерии и искусному маневрированию наших кораблей боевой порядок османского флота был окончательно нарушен. Турецкие корабли, пользуясь подветренным положением, стали уходить к полуострову Афон. Около 12 часов корабли турецкого арьергарда пытались оказать помощь своим флагманам, но «Твердый» своим огнем остановил их. К 13 часам ветер стих и в 13.30 русские корабли прекратили огонь, обе эскадры, прекратив бой, находились в беспорядке около Афонского полуострова. Многие корабли получили серьёзные повреждения и исправляли их. Сенявин планировал продолжить сражение.А. П. Боголюбов «Афонское сражение 19 июня 1807 года»После 14 часов подул западный ветер. Воспользовавшись этим турецкие корабли стали удаляться на север. Сильно поврежденный «Сед-эль-Бахри» и конвоировавшие его линейный корабль и два фрегата направились в залив Айон-Орос. Сенявин послал вдогонку «Селафаил» и «Уриил». В ночь на 20 июня (2 июля) «Сед-эль-Бахри» был захвачен у полуострова Афон «Селафаилом». Сопровождавшие турецкий флагман корабли при появлении русского корабля бросили поврежденный корабль и ушли в глубь залива к острову Николинда. «Селафаил» взял «Сед-эль-Бахри» на буксир и повел к эскадре. Для уничтожения корабля и фрегатов, укрывшихся в заливе Айон-Орос, Сенявин направил наименее пострадавшие в сражении корабли «Ретвизан», «Сильный», «Уриил» и «Св. Елена» под командованием A. C. Грейга. Утром 21 июня (3 июля), видя безвыходность своего положения, не желая погибать в бою, экипажи линейного корабля и фрегатов выбросили их на мель и после высадки команд на берег были сожжены самими турками.Этим не ограничились потери турецкого флота в Афонском сражении. На рассвете 22 июня (4 июля) сильно пострадавшие от огня нашей артиллерии, линейный корабль и фрегат не могли держаться в море и были сожжены самими турками у острова Тино, а два фрегата затонули у острова Самотраки.Таким образом, турецкий флот потерпел полное поражение и бежал. Османский флот надолго утратил боеспособность. Турки потеряли 3 линейных корабля, 4 фрегата и корвет. Остальные уцелевшие корабли были сильно повреждены. О размерах потери турок в людях можно судить по тому, что на взятом в плен корабле из 800 человек команды 230 было убито и 160 ранено. Наши корабли также значительно пострадали, получив большие повреждения в корпусе и рангоуте, но общее число убитых и раненых на всех судах эскадры не превышало 200 человек. В числе убитых в Афонском сражении был командир корабля «Рафаил», капитан 1-го ранга Д. А. Лукин.23 июня (5 июля) 1807 Сенявин решил больше не преследовать противника, и возвратиться на помощь осажденному Тенедосу. Однако из-за встречного ветра и штилей прибыл туда только 25 июня (7 июля). Избегая излишнего кровопролития, русский адмирал, вступив в переговоры с командиром турецких войск, предложил османам почётную капитуляцию: сдаться с условием, что разоруженные турецкие войска будут перевезены на анатолийский берег. Турецкий командир принял условия, и 28 июня около 5 тыс. турецких солдат было перевезено на берег, все осадные пушки и оружие были сданы русским, укрепления взорвали.Английский флот, не оказывавший до сих пор никакого содействия Сенявину, снова объявился. Было решено общими силами сделать нападение на турецкий флот, стоящий в Дарданеллах. 29 июня (11 июля) к Тенедосу пришла английская эскадра под командованием лорда Коллингвуда. Целый месяц эскадры простояли рядом, в то время как в Тильзите шли переговоры между императорами Александром I и Наполеоном. 1 августа обе эскадры перешли к острову Имброс с целью атаковать турок в Дарданеллах. Но 12 августа корвет «Херсон» доставил Сенявину рескрипт русского императора о прекращении военных действий против Турецкой империи. 25 июня был заключен Тильзитский мир и союз между Россией и Францией. Последствием союза с Францией было присоединение России к континентальной блокаде, заставившее ожидать скорого разрыва с Англией. В результате англичане становились нашими противниками и положение нашей эскадры в Архипелаге делалось крайне опасным. 28 августа эскадра Сенявина вышла из Архипелага на Корфу.После поражений на суше и на море, невозможности вооруженных сил продолжать боевые действия и утраты надежды на помощь Наполеона, заключившего с Россией мир и союз в Тильзите, Порта вынуждена была принять сделанное генералом Михельсоном предложение о перемирии. Соглашение было заключено 12 августа 1807 года, сроком по 3 марта 1809 года.