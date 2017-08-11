Идеал западного мира — глобальная невольничья цивилизация

Как уже ранее отмечалось, «партнерами» и союзниками Россия и Запад (западный мир, цивилизация, проект, американо-европейская культура) не могут быть из-за глубинных, коренных противоречий в культурных кодах-матрицах.Западный проект сформирован на основе присвоения, грабежа и потребления чужих ресурсов (энергии), территорий. Это цивилизация-упырь (вампир), отсюда такая популярность голливудских фильмов о различных вампирах, чудовищах, чужих.Отсюда видимое процветание капиталистического ядра и чудовищная нищета, голод, разруха значительной части стран и населения Латинской Америки, Африки и Азии. В 1991-1993 гг. в эту группу попали в земли бывшего СССР, где большая часть людей быстро стала бедными и только несколько процентов пополнили ряды буржуазии и олигархов, а также их обслуги. При этом хозяевам Запада выгодно поддерживать постоянное состояние разрухи, войн, депрессии в остальной части планеты, кроме избранных «заповедников». В мутной воде рыба ловится лучше.по образцу Древнего Египта, Древней Греции и Рима. Отсюда ведущая символика этих цивилизаций в главных командных пунктах Запада: египетские обелиски в Риме, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне (монумент Вашингтона), Капитолий, Сенат и т. д. Хозяева Запада желают быть «богами», владеющими высокими технологиями и контролирующими жизнь и смерть «двуногих орудий».При этомМол, планета перенаселена, люди слишком много потребляют и оставляют за собой горы мусора, отходов. Выход один — «перезагрузка матрицы». То есть уничтожение большей части человечества через искусственно организованные социально-экономические кризисы, революции, войны, голод, эпидемии и т. д. Четвертая мировая война как цепь локальных и региональных революций, восстаний, конфликтов, войн, геноцидов должна выжечь большую часть Евразии и Африки. Зачистить планету для «богов». Но без перехода к полному хаосу, с массовым применением оружия массового поражения, атомного оружия, только локальный и региональный подход. «Боги» по своей психике — это «демоны», умные люди, но эгоцентричные, добивающиеся своего благодаря «темной стороне» силы, они не желают сами сгореть в огне мировой войны.В результате мы видим, как одно государство за другим становится их жертвой. Хищникам и чужим (вампирам) нужна свежая кровь, ресурсы, энергия. Так, сейчас пылают Ирак и Сирия, на очереди — Корея, Иран, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Мы сами стали такой жертвой в 1985-1993 гг. Когда часть советской верхушки сдала великий советский проект и цивилизацию за «печеньки» — за возможность часть частью глобальной элиты (на нижних уровнях) и свободно грабить народ, предаваться различным удовольствиям. Гедонизм, постоянная гонка за удовольствиями — это одна из отличительных черт этих вырожденцев. По сути, в понятиях христианства, это уже сатанизм, подчинение человека «темной», животной стороне его природы, с отрицанием божественного начала.Великий грабеж советской цивилизации и её обломков, а также проникновение на земли большей части социалистического лагеря позволил хозяевам Запада несколько отодвинуть начало нового глобального системного кризиса. ОднакоПроцесс деградации и самоуничтожения Запада идёт уже не первое тысячелетие и может занять по разным сценариям ещё от двух-трех столетий до тысячелетий (инфернальное, крайне жестокое и безысходное будущее такого мира показано в ряде западных фантастических фильмов). Но исход предопределён. Вырожденцы, желающие стать «богами» с помощью биотехнологий, машин, обречены на вымирание.Хозяева Запада не обладают воинским кодексом самураев Японии, то есть сами с собой не покончат. Они предпочитают пожирать планету, затягивая всё человечество с собой в воронку инферно. При этом они видят возможность продолжить своё существование на долгие века — сократить численность человечества, потребление людьми ресурсов, создать жестокое, кастово-рабовладельческое общество. Технофашизм и «электронный концлагерь» — это проект будущего хозяев Запада. Отсюда поддержка теорий о перенаселении, всевозможные программы по сокращению человеческой популяции: массовые аборты; планирование семьи с одним ребенком или вообще без детей; лекарства по предотвращению беременности, отравленная и измененная пища, ослабляющая жизненную силу человека; постоянная гонка за удовольствиями и общество потребления, не оставляющие времени и энергии для создания полноценной семьи; активная пропаганда гомосексуальности и других извращений, что ведёт к сокращению рождаемости; виртуальный секс, секс-роботы, другие суррогаты и пр.Вымирание белой расы — явно управляемый процесс. Хозяева Запада отравили своими ядами значительную часть народов индоевропейской (арийской) языковой семьи. В России предпочитают смеяться над вырождающейся Европой и Америкой или закрывать глаза на эти проблемы. Однако в реальности мы также вымираем, и шаг за шагом поддаемся этой заразе. Чтобы сохранить свою территорию, население и русскую культуру и язык, эффективно противостоять суррогатной американской поп-культуре, терпимости к проявлениям зла (объективным социальным процессам, ведущим к разрушению и гибели расы, народа, культуры, языка), необходима комплексная программа и идея. Все отдельные, локальные положительные мероприятия и дела, ситуации не изменят.На протяжении тысячелетий русский народ противостоял натиску Запада, постоянно укрепляя своё могущество, подтверждая свою этногенетическую программу суперэтноса, который обеспечивает цивилизационную и генетическую эволюцию всего человечества.В своем развитии русское государство и русские не уничтожали, не грабили другие культуры и народности, а делали их своей органической частью. Россия росла за счёт новых русских земель, а не колоний, которые грабила метрополия. Представители других рас и народностей для русских никогда не были «недочеловеками», «людьми второго-третьего сорта», которых нужно немедленно превратить в рабов. В представителях других рас, родов русские всегда видели людей, равных себе. Русские несли соседям более высокую духовную и материальную культуру, а не использовали материально-техническое превосходство для порабощения других народностей и племен, как представители западной цивилизации делали в Америке, Африке и Азии, в Австралии, на многочисленных островах Тихого океана.Когда человек раскроет свою божественную сущность — творческий, созидательный потенциал, к чему стремились все великие учителя человечества: Рама, Кришна, Будда, Иисус, Мухаммед и др. Когда не будет «лишних людей», «двуногих орудий», так как все люди будут необходимы для великой миссии превращения Земли в цветущий сад и освоения бесконечного космоса. Именно в СССР-России с успехом создавали такое общество в 1930-1950-е годы, что и привело человечество к великому рывку в космос, научно-технической революции. Тогда советское (русское) общество одним рывком опередило Запад, весь мир на тысячелетие, приоткрыв завесу над возможным светлым будущим всего человечества. Превращение планеты в цветущий сад, освоение Мирового океана, включая почти неизведанный подводный мир, Солнечной системы и дальнего космоса. Превращение людей в исследователей морского и воздушного океана, созидателей и творцов, восстанавливающих великие реки, озера и леса Земли, изучающих бесконечный космос, постоянное накопление знаний — великая цель такого общества. Продукт же западного общества — убогий потребитель, «двуногое орудие», практически животное.Поэтому и невозможно «примирение», «партнерство», «слияние» в единую Европу от Атлантики до Тихого океана. Отличие между Россией и Западом в культурном коде-матрице, основе двух цивилизаций. Отсюда непонимание западными представителями «загадочной русской души» и, соответственно, непонимание и неприятие русскими бездуховности, звериного эгоизма, хищных повадок, гедонизма и индивидуализма «западного» человека. Русские для западников непонятны, чужды и поэтому крайне опасны.Запад ощущает угрозу своему существованию, исходящую от России. Эта угроза цивилизационная, прогрессивная. Рано или поздно Россия, как более высокая цивилизация, может уничтожить Запад, поглотить его, впитать в себя (как в свое время Польшу и Финляндию), преобразовать, очеловечить, гармонизировать. Россия может дать человечеству иной путь развития, гармоничный, созидательный, без ликвидации «лишнего человечества», бесконечных войн, деления людей на «избранных» и «недочеловеков-неудачников». В русской цивилизации есть основы для очеловечивания всей человеческой цивилизации, что ведёт к выходу из нынешнего тупика, ведущего к глобальной катастрофе и возможной гибели большей части людей.Мы должны стать серой «общечеловеческой» массой, без своей истории, культуры, русского языка (лучше всех сохранившего корни праязыка всего человечества). Отказаться и забыть про своих вождей, героев, подвижников, созидателей. Тогда Россия будет частью «просвещенного Запада», когда русского духа в ней не останется. Поэтому Запад постоянно ведёт против нас войну: концептуальную, идеологическую, хронологическую (историческую), экономическую, диверсионно-подрывную, которая время от времени переходит в открытую схватку.По большому опыту открытых войн хозяева Запада стараются избегать открытого конфликта. В этом случае в русских просыпается дух их предков — многих поколений воинов-бойцов, не знающих поражений в открытом бою. Русские — потомки победоносных воинов Перуна, Рюрика, Святослава, Александра Ярославича, Суворова, их невозможно победить в открытой войне. Поэтому западники предпочитают информационную, подрывную войну. Так сокрушили Советский Союз. Ныне цель — Российская Федерация. Союзники Запада в этой войне — представители выродившейся «элиты», которые предпочитают прожигать жизнь в удовольствиях, считая себя часть глобальной касты «избранных» («богов»).Таким образом, всегда нужно помнить, что Запад — общество рабов и рабовладельцев. Обычных людей превращают в рабов-потребителей, двуногие орудия, чьи души и мысли контролируются с помощью СМИ, а тела — с помощью кредитно-денежной системы, возможности потреблять, доступа к кормушке и развлечениям (древняя система — хлеба и зрелищ). Людей лишают качественной системы воспитания и образования, перекрывают каналы самообразования, самовоспитания, постоянно оглушают и оглупляют массами ненужной, идиотской и развлекательной информации. Превращают в массы скотообразного быдла, которое хочет только отдыхать и развлекаться. Отсюда тотальная деградация обществ США и Западной Европы, архаизация по всей планете и инволюция всего человечества. При этом элита имеет отдельные школы, университеты, где сохраняются высокие стандарты., автаркии. Для этого у Руси-России есть все основы: русская концепция жизнеустройства и идея — господство справедливости и этики совести (царство правды); великая культура, язык и история; народ-воин и труженик, способный к великим свершениям при мудром и рачительном управлении; огромная территория с запасами всех необходимых ресурсов для создания самодостаточного хозяйства; военная мощь и ядерный потенциал, позволяющие избежать открытого конфликта с Западом, при провозглашении курса на национальное возрождение и отказа кормить западных паразитов; поддержка всех ещё свободных народ планеты (Корея, Вьетнам, Иран, Китай, Индия, Куба и др.), не желающих жить в глобальном концлагере.На Калиновом мосту. И. Ожиганов