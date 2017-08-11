07:49 11 августа

Идеал западного мира — глобальная невольничья цивилизация

Как уже ранее отмечалось, «партнерами» и союзниками Россия и Запад (западный мир, цивилизация, проект, американо-европейская культура) не могут быть из-за глубинных, коренных противоречий в культурных кодах-матрицах.

Западный проект сформирован на основе присвоения, грабежа и потребления чужих ресурсов (энергии), территорий. Это цивилизация-упырь (вампир), отсюда такая популярность голливудских фильмов о различных вампирах, чудовищах, чужих. Запад может существовать только за счёт систематического грабежа, высасывания энергии-крови из других регионов, народов, целых цивилизаций и континентов. Отсюда видимое процветание капиталистического ядра и чудовищная нищета, голод, разруха значительной части стран и населения Латинской Америки, Африки и Азии. В 1991-1993 гг. в эту группу попали в земли бывшего СССР, где большая часть людей быстро стала бедными и только несколько процентов пополнили ряды буржуазии и олигархов, а также их обслуги. При этом хозяевам Запада выгодно поддерживать постоянное состояние разрухи, войн, депрессии в остальной части планеты, кроме избранных «заповедников». В мутной воде рыба ловится лучше.

Идеал западного мира — это глобальная невольничья (рабовладельческая) цивилизация по образцу Древнего Египта, Древней Греции и Рима. Отсюда ведущая символика этих цивилизаций в главных командных пунктах Запада: египетские обелиски в Риме, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне (монумент Вашингтона), Капитолий, Сенат и т. д. Хозяева Запада желают быть «богами», владеющими высокими технологиями и контролирующими жизнь и смерть «двуногих орудий».


При этом на Западе есть понимание, что капиталистическая система, общество потребления и саморазрушения привели планету и человечество к системному кризису. Они видят выход в резком сокращении поголовья человечества. Мол, планета перенаселена, люди слишком много потребляют и оставляют за собой горы мусора, отходов. Выход один — «перезагрузка матрицы». То есть уничтожение большей части человечества через искусственно организованные социально-экономические кризисы, революции, войны, голод, эпидемии и т. д. Четвертая мировая война как цепь локальных и региональных революций, восстаний, конфликтов, войн, геноцидов должна выжечь большую часть Евразии и Африки. Зачистить планету для «богов». Но без перехода к полному хаосу, с массовым применением оружия массового поражения, атомного оружия, только локальный и региональный подход. «Боги» по своей психике — это «демоны», умные люди, но эгоцентричные, добивающиеся своего благодаря «темной стороне» силы, они не желают сами сгореть в огне мировой войны.

В результате мы видим, как одно государство за другим становится их жертвой. Хищникам и чужим (вампирам) нужна свежая кровь, ресурсы, энергия. Так, сейчас пылают Ирак и Сирия, на очереди — Корея, Иран, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Мы сами стали такой жертвой в 1985-1993 гг. Когда часть советской верхушки сдала великий советский проект и цивилизацию за «печеньки» — за возможность часть частью глобальной элиты (на нижних уровнях) и свободно грабить народ, предаваться различным удовольствиям. Гедонизм, постоянная гонка за удовольствиями — это одна из отличительных черт этих вырожденцев. По сути, в понятиях христианства, это уже сатанизм, подчинение человека «темной», животной стороне его природы, с отрицанием божественного начала.

Великий грабеж советской цивилизации и её обломков, а также проникновение на земли большей части социалистического лагеря позволил хозяевам Запада несколько отодвинуть начало нового глобального системного кризиса. Однако хищнически-людоедское западное общество, вымирая и самоуничтожаясь, в своей звериной алчности и паразитизме убивает, уничтожает и отравляет своими смертными миазмами всё вокруг себя. Процесс деградации и самоуничтожения Запада идёт уже не первое тысячелетие и может занять по разным сценариям ещё от двух-трех столетий до тысячелетий (инфернальное, крайне жестокое и безысходное будущее такого мира показано в ряде западных фантастических фильмов). Но исход предопределён. Вырожденцы, желающие стать «богами» с помощью биотехнологий, машин, обречены на вымирание.

Хозяева Запада не обладают воинским кодексом самураев Японии, то есть сами с собой не покончат. Они предпочитают пожирать планету, затягивая всё человечество с собой в воронку инферно. При этом они видят возможность продолжить своё существование на долгие века — сократить численность человечества, потребление людьми ресурсов, создать жестокое, кастово-рабовладельческое общество. Технофашизм и «электронный концлагерь» — это проект будущего хозяев Запада. Отсюда поддержка теорий о перенаселении, всевозможные программы по сокращению человеческой популяции: массовые аборты; планирование семьи с одним ребенком или вообще без детей; лекарства по предотвращению беременности, отравленная и измененная пища, ослабляющая жизненную силу человека; постоянная гонка за удовольствиями и общество потребления, не оставляющие времени и энергии для создания полноценной семьи; активная пропаганда гомосексуальности и других извращений, что ведёт к сокращению рождаемости; виртуальный секс, секс-роботы, другие суррогаты и пр.

Вымирание белой расы — явно управляемый процесс. Хозяева Запада отравили своими ядами значительную часть народов индоевропейской (арийской) языковой семьи. В России предпочитают смеяться над вырождающейся Европой и Америкой или закрывать глаза на эти проблемы. Однако в реальности мы также вымираем, и шаг за шагом поддаемся этой заразе. Чтобы сохранить свою территорию, население и русскую культуру и язык, эффективно противостоять суррогатной американской поп-культуре, терпимости к проявлениям зла (объективным социальным процессам, ведущим к разрушению и гибели расы, народа, культуры, языка), необходима комплексная программа и идея. Все отдельные, локальные положительные мероприятия и дела, ситуации не изменят.

Русский суперэтнос (русы) является носителем идеи социальной справедливости, этики совести. Русские являются уникальным народом, который умеет успешный опыт построения общества служения и созидания на Земле — Советский Союз. На протяжении тысячелетий русский народ противостоял натиску Запада, постоянно укрепляя своё могущество, подтверждая свою этногенетическую программу суперэтноса, который обеспечивает цивилизационную и генетическую эволюцию всего человечества.

В своем развитии русское государство и русские не уничтожали, не грабили другие культуры и народности, а делали их своей органической частью. Россия росла за счёт новых русских земель, а не колоний, которые грабила метрополия. Представители других рас и народностей для русских никогда не были «недочеловеками», «людьми второго-третьего сорта», которых нужно немедленно превратить в рабов. В представителях других рас, родов русские всегда видели людей, равных себе. Русские несли соседям более высокую духовную и материальную культуру, а не использовали материально-техническое превосходство для порабощения других народностей и племен, как представители западной цивилизации делали в Америке, Африке и Азии, в Австралии, на многочисленных островах Тихого океана.

Таким образом, Россия, русская цивилизация и народ являются носителем кода-матрицы, который способен вывести человечество но новую, более высокую ступень развития. Когда человек раскроет свою божественную сущность — творческий, созидательный потенциал, к чему стремились все великие учителя человечества: Рама, Кришна, Будда, Иисус, Мухаммед и др. Когда не будет «лишних людей», «двуногих орудий», так как все люди будут необходимы для великой миссии превращения Земли в цветущий сад и освоения бесконечного космоса. Именно в СССР-России с успехом создавали такое общество в 1930-1950-е годы, что и привело человечество к великому рывку в космос, научно-технической революции. Тогда советское (русское) общество одним рывком опередило Запад, весь мир на тысячелетие, приоткрыв завесу над возможным светлым будущим всего человечества. Превращение планеты в цветущий сад, освоение Мирового океана, включая почти неизведанный подводный мир, Солнечной системы и дальнего космоса. Превращение людей в исследователей морского и воздушного океана, созидателей и творцов, восстанавливающих великие реки, озера и леса Земли, изучающих бесконечный космос, постоянное накопление знаний — великая цель такого общества. Продукт же западного общества — убогий потребитель, «двуногое орудие», практически животное.

Поэтому и невозможно «примирение», «партнерство», «слияние» в единую Европу от Атлантики до Тихого океана. Отличие между Россией и Западом в культурном коде-матрице, основе двух цивилизаций. Отсюда непонимание западными представителями «загадочной русской души» и, соответственно, непонимание и неприятие русскими бездуховности, звериного эгоизма, хищных повадок, гедонизма и индивидуализма «западного» человека. Русские для западников непонятны, чужды и поэтому крайне опасны.

Запад ощущает угрозу своему существованию, исходящую от России. Эта угроза цивилизационная, прогрессивная. Рано или поздно Россия, как более высокая цивилизация, может уничтожить Запад, поглотить его, впитать в себя (как в свое время Польшу и Финляндию), преобразовать, очеловечить, гармонизировать. Россия может дать человечеству иной путь развития, гармоничный, созидательный, без ликвидации «лишнего человечества», бесконечных войн, деления людей на «избранных» и «недочеловеков-неудачников». В русской цивилизации есть основы для очеловечивания всей человеческой цивилизации, что ведёт к выходу из нынешнего тупика, ведущего к глобальной катастрофе и возможной гибели большей части людей.

Хозяева Запада это хорошо понимают и столетие за столетием решают «русский вопрос» — всеми способами пытаются всячески ослабить, расчленить и в итоге уничтожить суперэтнос русов, русский мир. Русские, Россия мешают Западу установить полный контроль над планетой, человечеством, создать «новый мировой порядок» — глобальную неорабовладельческую, кастовую цивилизацию. «Слияние» Руси и Запада возможно только одним путем — полным отказом русского суперэтноса от своего «я», «русскости». Мы должны стать серой «общечеловеческой» массой, без своей истории, культуры, русского языка (лучше всех сохранившего корни праязыка всего человечества). Отказаться и забыть про своих вождей, героев, подвижников, созидателей. Тогда Россия будет частью «просвещенного Запада», когда русского духа в ней не останется. Поэтому Запад постоянно ведёт против нас войну: концептуальную, идеологическую, хронологическую (историческую), экономическую, диверсионно-подрывную, которая время от времени переходит в открытую схватку.

По большому опыту открытых войн хозяева Запада стараются избегать открытого конфликта. В этом случае в русских просыпается дух их предков — многих поколений воинов-бойцов, не знающих поражений в открытом бою. Русские — потомки победоносных воинов Перуна, Рюрика, Святослава, Александра Ярославича, Суворова, их невозможно победить в открытой войне. Поэтому западники предпочитают информационную, подрывную войну. Так сокрушили Советский Союз. Ныне цель — Российская Федерация. Союзники Запада в этой войне — представители выродившейся «элиты», которые предпочитают прожигать жизнь в удовольствиях, считая себя часть глобальной касты «избранных» («богов»).

Таким образом, всегда нужно помнить, что Запад — общество рабов и рабовладельцев. Обычных людей превращают в рабов-потребителей, двуногие орудия, чьи души и мысли контролируются с помощью СМИ, а тела — с помощью кредитно-денежной системы, возможности потреблять, доступа к кормушке и развлечениям (древняя система — хлеба и зрелищ). Людей лишают качественной системы воспитания и образования, перекрывают каналы самообразования, самовоспитания, постоянно оглушают и оглупляют массами ненужной, идиотской и развлекательной информации. Превращают в массы скотообразного быдла, которое хочет только отдыхать и развлекаться. Отсюда тотальная деградация обществ США и Западной Европы, архаизация по всей планете и инволюция всего человечества. При этом элита имеет отдельные школы, университеты, где сохраняются высокие стандарты.

Сохранение русской цивилизации и народа в такой ситуации возможно только путем восстановления «самодержавия» — концептуальной, идеологической, исторической (хронологической), культурно-информационной, социально-политической и экономической (хозяйственной) самостоятельности, автаркии. Для этого у Руси-России есть все основы: русская концепция жизнеустройства и идея — господство справедливости и этики совести (царство правды); великая культура, язык и история; народ-воин и труженик, способный к великим свершениям при мудром и рачительном управлении; огромная территория с запасами всех необходимых ресурсов для создания самодостаточного хозяйства; военная мощь и ядерный потенциал, позволяющие избежать открытого конфликта с Западом, при провозглашении курса на национальное возрождение и отказа кормить западных паразитов; поддержка всех ещё свободных народ планеты (Корея, Вьетнам, Иран, Китай, Индия, Куба и др.), не желающих жить в глобальном концлагере.

Идеал западного мира — глобальная невольничья цивилизация

На Калиновом мосту. И. Ожиганов
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. sot Сегодня, 06:09
    Вот поэтому все бывшие республики от нас сбежали, поэтому южная корея в 50 раз богаче северной, поэтому вне союза с англией россия не выигрывала 200 лет войн, связанных с вторжением на территорию страны, поэтому вы пишете на западном компьютере на западной операционной системе в западном браузере подобную галиматью.
    sot
    1. изя топ Сегодня, 06:23
      как рен-тв посмотрел,только почему то не упомянуты массоны feel
      Цитата: sot
      Вот поэтому все бывшие республики от нас сбежали, поэтому южная корея в 50 раз богаче северной, поэтому вне союза с англией россия не выигрывала 200 лет войн, связанных с вторжением на территорию страны, поэтому вы пишете на западном компьютере на западной операционной системе в западном браузере подобную галиматью.

      изя топ
    2. К0щей Сегодня, 06:40
      Цитата: sot
      поэтому вне союза с англией россия не выигрывала 200 лет войн, связанных с вторжением на территорию страны

      еще один из разряда: беру только нужные мне моменты - остальное побоку no
      до 19 века Россия вполне успешно обходилась во всем без союзов с Англией. а вот в 19 саксы стали активно мешать России - дипломаты и шпионы у них всегда были на высоте.
      но статья сверху - это просто ппц. автор с рен-тв что ли?
      К0щей
      1. sot Сегодня, 06:47
        200 лет - это и есть с начала 19 века, после разгрома Наполеона и триумфа победителей Англия поняла нужность союза с Россией, но нас на волне куража опять занесло в авторитаризм. В тяжелые времена интересы Англии и России 200 лет идентичны. Но их власть действует в интересах Англии, а наша в своих интересах, а не России.
        sot
        1. К0щей Сегодня, 06:54
          с какого места Англии нужен союз с Россией? Англии всегда был нужен только громоотвод сначала от Франции, потом от Германии во всех мировых. в остальных случаях Англия была нашим врагом - Крымская война, конфликты с Турциев в 19 веке.
          Повторю: Россия во всех войнах с любым государством 1 на 1 обошлась бы сама - это раз; почти все войны тяжким бременем легшим на нас начинались благодаря великолепным действиям английских дипломатов и шпионов.
          К0щей
          1. sot Сегодня, 07:08
            Замените слово громоотвод на союзник и мы говорим об одном и том же. Так про любого союзника можно сказать, что он громоотвод.
            Про войны - крымскую и японскую мы проиграли, турецкие в конце 19 века выиграли из-за нейтральной позиции Англии, которой было выгодно ослабление Османской и Российской империй, нежелавших в тот момент союзнических отношений с Англией.
            sot
            1. К0щей Сегодня, 07:12
              нет. громоотвод - это когда основное бремя перекладывается на другого; союзник - это когда каждый вносит свой максимум. США + Англия - прекрасные союзники во второй мировой, СССР - лучший в мире громоотвод.
              К0щей
              1. sot Сегодня, 07:35
                Если бы реализовался план Барбаросса, Англия была бы следующей, а после Африки и Южной Америки отхватили бы и США. Кто знал в 1941, что война продлится долгие 4 года и станет такой изматывающей и кровопролитной.
                Союзники стараются как могут, а могут все по разному.
                И прекрасно США понимают, что в союзе с Россией им 90% стран НАТО так себе союзники.
                Дружить тоже надо уметь, а не тянуть все время на себя.
                sot
        2. изя топ Сегодня, 07:15
          Цитата: sot
          200 лет - это и есть с начала 19 века, после разгрома Наполеона и триумфа победителей Англия поняла нужность союза с Россией, но нас на волне куража опять занесло в авторитаризм. В тяжелые времена интересы Англии и России 200 лет идентичны. Но их власть действует в интересах Англии, а наша в своих интересах, а не России.

          изя топ
    3. rotmistr60 Сегодня, 06:44
      вне союза с англией россия не выигрывала 200 лет войн, связанных с вторжением на территорию страны

      sot, вы по каким учебникам истории учились или только закончили либеральный ликбез с русофобским уклоном и посчитали, что этого достаточно? Кстати, Англия и Россия пишутся с большой буквы.
      поэтому вы пишете на западном компьютере на западной операционной системе в западном браузере подобную галиматью.

      Большей галиматьи, чем написали вы не читал. Когда нечего сказать, сразу вспоминают про айфоны и компьютеры.
      rotmistr60
      1. sot Сегодня, 07:43
        Я по второму высшему - юрист-международник. Окончил МГИМО.
        А Вы кроме потока грязи, что-то по теме сказать можете?
        "Неучи всегда маскируют тупость оскорблениями" Дж.Стэтэм)
        sot
  2. Monster_Fat Сегодня, 06:54
    Дошел до "русского суперэтноса" и дальше бросил читать эту галиматью...
    Monster_Fat
  3. тасха Сегодня, 07:45
    Сколько ни говори "халва" - во рту слаще не станет.

    Можно бесконечно говорить о великих этносах, богоизбранности, особом пути и богатом внутреннем мире. Приведу цитату из фильма "Апокалипсис" Мела Гибсона:

    Настали дни горьких стенаний. Земля измучена жаждой. Чума сжирает наш урожай. Карающий бич болезни обрушивается на нас. Говорят, что нас ослабили раздоры. Что мы опустели. Говорят, что мы гниём. Великий народ солнечного знамени!.. Я говорю... — мы сильны! Мы — судьбоносный народ. Нам суждено властвовать над временем. Суждено приблизиться к богам. Могучий Кукулькан! Чей гнев может выжечь землю дотла... Дозволь насытить тебя этой жертвой. Вознести хвалу славе твоей. Даруй нашему народу процветание! Мы готовимся к твоему возвращению. Воин, бесстрашный, идущий по своей воли! Своей кровью ты обновишь этот мир! Из века в век. Хвала тебе.


    Судят-то по делам и поступкам...
    тасха
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