Основные вехи смертоносного информационного воздействия Запада на русскую цивилизацию
Одновременно с прямыми войнами Запад постоянно вёл и ведёт сейчас тотальную информационную разрушительную войну против России. Войну на полное уничтожение русской цивилизации и русского народа. С целью решения «русского вопроса» — ликвидации возможности альтернативного проекта развития человечества и захвата ресурсов огромной русской земли, необходимых для завершения создания глобальной невольничьей цивилизации и как «запасной аэродром» в случае глобальной биосферной катастрофы, грозные предвестники которой проявляются по всей планете.
Необходимо знать основные вехи смертоносного информационного воздействия Запада на русскую цивилизацию. Не углубляясь в древнюю историю, представление о которой очень сильно искажено, начнём с такого важного рубежа, как «крещение Руси». Это была масштабная концептуальная информационно-культурная диверсия Рима и Константинополя (Ромейской империи, наследовавшей традиции жрецов и рабовладельцев Древней Греции и Рима) против русской цивилизации. Длительное время христианство проникало на юг Руси через соприкосновение с Византией. При княгине Ольге торгово-боярская верхушка Киева, где ощущалось сильное воздействия хазар-иудеев, уже начала двигаться в сторону принятия римско-католической версии христианства. В Киев прибыла миссия епископа Адальберта, чтобы начать операцию по «крещению» Руси. Однако Святослав, который твердо придерживался древней ведическо-языческой традиции, обезвредил идеологических диверсантов, миссия была частью уничтожена, частью изгнана. Князь Святослав значительно «прочистил» киевскую верхушку, и перехватил управление из рук матери. Крещение удалось организовать уже только после убийства Святослава.
Святослав. Воины Севера. И. Е. Ожиганов
Необходимо отметить, что не стоит верить старой и современной благостной пропаганде церковников о «святой» и «только положительной миссии» христианства на Руси. Во-первых, христианство уже в значительной мере утратило первоначальную искренность, чистоту и веру — Евангелие от Иисуса и его первых учеников. Его сильно «отредактировали» в интересах хозяев Запада, и церковь стала отличным инструментом в деле порабощения как народов Европы, так и будущих колоний западного мира. Рим стал главным «командным пунктом» западного проекта порабощения всей планеты. Некоторое время папский престол конкурировал с Константинополем, где считали, что они настоящие наследники Древнего Рима (в итоге Рим победил). Христианская церковь долгие столетия была главным информационным инструментом по соответствующей обработке населения («вся власть от бога», «смирение и покорность» и т. д.) и сокрытию истины, полной картины об окружающем мире. Рим контролировал систему образования и науку в Европе, и все «ненужные» папскому престолу знания уничтожал или скрывал. Не зря Ватикан и сейчас является хранителем огромного массива информации, которая может в корне изменить представление человечества о его подлинной истории. А информация — это власть.
Понятно, что хозяева Запада всячески старались внедрить свою, уже полностью искаженную версию «христианства» на Русь. В русской земле же хранили древнюю языческую (ведическую) традицию, которая уходила в глубь тысячелетий. Когда существовала общая для всех индоевропейцев-арийцев вера. Отсюда единство древней мифологии Руси, Индии, Скандинавии, Германии, Хеттской империи и Древней Греции, где все светловолосые и светлоглазые боги пришли с Севера, из Гипербореи (земель суперэтноса русов). В частности, некоторая часть этой общей мифологии и традиции сохранилась в виде индийских Вед. Индия — это вообще своего рода «заповедник» древнеарийской культуры, отсюда культурная, духовная близость русских и индусов, некогда мы были одним народом. Однако к моменту правления первых Рюриковичей, судя по всему, русская древняя традиция была в кризисе. Иначе информационная диверсия не удалась бы. В частности, западные русы, которые пришли с Рюриковичами, привнесли в земли Восточной Руси жесткий воинский культ Перуна, который раньше не имел такого значения.
Необходимо помнить, что норманская теория о том, что Рюрик был шведом (германцем, скандинавом), это очередная выдумка западников с целью представить Русь вторичной по отношению к Западной Европе страной, культурной периферией, в которую цивилизацию, государственность и высокую культуру принесли викинги-норманны германо-скандинавского происхождения. В реальности Рюрик и его воины были представителями западного этнопассионарного ядра суперэтноса русов, которое в то время занимало обширные области в Центральной Европе. Западная Русь в это период переживала тяжелый кризис и несколько веков вела тяжелую и кровавую битву с западным миром. Эта битва завершится гибелью «славянской Атлантиды» в Центральной Европе. Миллионы славяно-русов будут уничтожены, превращены в рабов церковных и светских феодалов. Часть славян-русов будет ассимилирована, станет «немцами-немыми», австрийцами, датчанами, утратит язык, веру, культурные традиции. Часть будет вытеснена на Восток. Особенно много западных русов будет в Новгородской земле, среди них будут и варяги-русь (рароги-соколы) Рюрика. Другая часть сохранит часть культуры — поляки (западные поляне), хорваты, чехи, но примет западную матрицу. Поэтому поляки и немцы (генетически в значительной части потомки западных русов) и станут «тараном» Рима в борьбе с русской цивилизацией и суперэтносом, злейшими врагами русских. На подсознательном уровне они будут знать о своей ущербности, неполноценности вне рамок единой русской этноязыковой и культурной общности, и ненавидеть русских, которые сохранили свою «русскость». По схожей схеме сейчас обрабатывают русских Украины-Малороссии и Белой Руси, превращая их в «украинцев» и «литвинов», якобы отдельные, «самостийные» народы. Их превращают в инструмент, «пушечное мясо» Запада в борьбе с ещё оставшейся частью Великой России и русского суперэтноса.
Во-вторых, греки-ромеи, которые первоначально возглавили «русскую» церковь постарались «обрезать» русскую историю и культурную традицию. До настоящего времени внедряется миф том, что христианство принесло на Русь «свет просвещения», письменность, развитую духовную и материальную культуру. Мол, до этого русские «пням молились», пребывали в «дикости» (Чёрный миф о "дикости" дохристианской Руси). Синтез христианского и норманского мифов о Древней Руси создал картину диковатого славянина, который поклонялся идолам, приносил кровавые жертвы, «умыкал невест» и боялся могущественных хазар с юга и доблестных викингов с северо-запада. И только викинги-германцы и христианские миссионеры принесли на Русь высокую цивилизацию, государственность, культуру и письменность.
Хотя если отринуть эти мифы, делающие Русь культурно-исторической периферией Запада, очевидно, что русский суперэтнос создал государственность намного раньше прихода Рюрика. Кроме того, Рюриковичи изначально были русской династией. Также стоит помнить, что государственность в русской цивилизации не раз менялась — Новгородская, Киевская, Ростово-Суздальская, Владимиро-Московская Русь, Русско-Литовское великое княжество (где русский был государственным языком), Русское (Московское) царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Русские государства существовали и ранее, до династии Рюриковичей. В частности, Скифская держава, в различные периоды занимавшая территорию от Тихого океана на востоке, от границ Китая и Индии — на юге, до Северного Ледовитого океана — на севере, Черного моря, Карпат и Венедского (Варяжского) моря — на западе, была предшественником империи Рюриковичей. Русы Киева и Новгорода были подлинными наследниками духовной и материальной культуры русов-скифов (Скифской Руси). Русское царство — Российская империя — СССР — Российская Федерация — это прямые наследники Великой Скифии. Как по территории, так и по традиции, культурной традиции (Великая Скифия и суперэтнос русов. Часть 1; Великая Скифия и суперэтнос русов. Ч. 2). В свою очередь Скифия ведёт традицию от древней арийской цивилизации, времен, когда от суперэтноса русов ещё не отделились индийцы и персы-порусы, и от ещё более легендарной цивилизации Гипербореи, бывшей материнской основой для всех народов индоевропейской языковой семьи. При этом наши прямые предки — русы-арии, не покидали прародины, сохранив базовые антропологические, языковые и культурные традиции суперэтноса русов. Не зря индийские исследователи санскрита (древнего языка ариев Индии) считают, что русский язык — это тот же язык (его основы), что у обитателей Древней Индии.
Также стоит знать, что русы-русские имели письменность (видимо, даже несколько вариантов), высокую духовную и материальную культуру, включая городскую культуру («страна городов») до прихода христианских миссионеров и «германских цивилизаторов». Также Русь обладала развитым производством, иначе бы просто не смогла выставлять армии из десятков тысяч бойцов и строить флотилии из сотен ладей, которые могли бросать вызов самым могущественным державам того времени — Хазарии, Византийской (Ромейской) империи. А русская мифология уходит корнями в саму глубокую древность, ещё во времена появления первых людей (кроманьонцев).
В-третьих, греческий (византийский) вариант христианства привёл к тому, что концептуально, идеологически Русь была подчинена Константинополю. Начинается вырождение торгово-аристократической верхушки Киева, которая попала под власть «золотого тельца». Между «элитой» Руси и основной массой простого народа, которое веками продолжало хранить языческие традиции, появляется раскол, предпосылки для смуты. Социальная справедливость нарушается, «элита» пытается превратить русских в рабов. Ранее любой простой человек, имеющий соответствующие качества, мог стать витязем-богатырем, воеводой, жрецом-волхвом. Теперь социальные лифты перекрыли. Дети князей становились князьями, дети бояр — боярами, дети купцов — купцами, дети священников — священниками, дети крестьян — крестьянами. Общество становится сословным.
Это приводит к деградации и разрушению империи Рюриковичей. Начинается период феодальной раздробленности, время княжеских усобиц, гражданских войн, когда русские массово убивали русских в интересах Запада и элитарной верхушки. Об общенациональных задачах помнили только наиболее выдающиеся русские князья — Андрей Боголюбский, Александр Невский. Только через несколько столетий соединение христианства и древней языческой традиции привели к рождению огненного русского православия. К примеру, Отец-Род (Сварог) стал Богом Отцом, Вседержителем, солнечная ипостась единого Бога — Дажьбог — Богом Сыном, Матерь-Лада, Роженица — Богородицей, Перун — Георгием Победоносцем и т. д. Церковь переняла и главные символы суперэтноса русов, в частности, свастику-солнцеворот, который активно использовался вплоть до войны с гитлеровской Германией, которая очернила древнейший символ индоевропейцев-ариев.
В итоге политика великих князей московских и владимирских, которая в целом отвечала общенациональной задаче по воссоединению русского народа и земель в одной державе, приводит к возрождению Русской империи. При Иване Грозном Москва восстанавливает единство империи. При этом Москва становится наследником как традиции Византийской империи («Москва- третий Рим»), так и Ордынской империи. Золотая Орда, вопреки мифу, созданному на Западе римско-католической агентурой и поддержанной в более поздние времена российскими западниками, не была державой «монголов из Монголии» (Миф о «монголо-татарском» нашествии; Ч. 2; Русско-Ордынская империя). Нынешние монголы, как и их предки сотни лет назад, по-прежнему крайне малочисленный и слабый этнос, не имеющий пассионарного заряда и культурного и экономического потенциала, чтобы подчинить себе большую часть Евразии. Ордынцы, как антропологически (русые, рыжи волосы, серые, зеленые глаза, белая кожа, высокий рост и т. д.), так и в области духовной и материальной культуры, были наследниками Скифской Руси, как и русы Новгорода, Киева и Владимира. Они представляли восточное этноязыковое, культурное ядро Великой Скифии, которое располагалось у границ Китая (сам Китай подвергся огромному влиянию скифов-русов, хотя про это сейчас не принято вспоминать), Индии, от Тихого океана до Урала и далее. Столкновение русов-русских Владимирской и Киевской Руси с ордынцами — русами привело к появлению огромной Русско-Ордынской империи. Однако быстрая исламизация Орды, элитарная борьба, которая привела к господству кланов работорговцев (вроде крымской орды) привела к её разложению и распаду. Москва же возглавила процесс созидания новой русской империи.
На протяжении всего царствования Ивана Васильевича («Чёрный миф» о первом русском царе Иване Грозном; Информационная война Запада против Ивана Грозного; Информационная война против России: чёрный миф о «кровавом тиране» Иване Грозном) хозяева Запада не только натравливали на Русь шведов, ливонцев, поляков, литовцев, крымских татар и турок. Стараясь остановить безудержное возрастание мощи, территории и населения Русского царства. Но и проводили политику «плаща и кинжала», стараясь отравить великого русского царя, прервать династию Рюриковичей. В итоге убийство (отравление) Ивана Грозного, величайшего русского властелина (поэтому его так ненавидят и поливают грязью всевозможные западники), привело к тому, что династию смогли уничтожить. Царевича Димитрия убили, царь Фёдор был болезненный, потомства не оставил (или ему помешали). Власть захватил амбициозный и талантливый политик Борис Годунов. Борьба княжеско-боярских кланов за власть, подогреваемая Западом, привела к Смуте, началась интервенция.
После длительной и кровавой резни власть получили Романовы, один из кланов который был инициатором Смуты. Династия Романовых начала поворот к Западу, последовательную вестернизацию русской цивилизации, с подчинением западной матрице и одновременным закрепощением большей части народа. Это вызвало сопротивление русского народа — ряд жестоких восстаний, Крестьянская война С. Разина и К. Булавина. Кроме того, Западу удалось провести новую идеологическую диверсию — с помощью Никона раскололи русскую церковь. Путем жесточайших репрессий и террора огненное русское православие выхолостили, устранили его суть, христианство стало частью госаппарата, сущность заменили формой. Часть русского народа, которая даже в условиях жестокого террора отказалась следовать новой религиозной формуле, ушла в раскол. В России появится целый новый, параллельный мир — старообрядческий. Со своей верой, традициями, правилами. При этом это будет лучшая часть русской народа, не подверженная воздействию дурманов (табака и алкоголя, которыми массово начнут травить русских), с высокой моралью и трудовой этикой. Не зря первой национальной буржуазией, выросшей без финансовых, торговых спекуляций, воздействия иностранного капитала и масштабной поддержки государства, станут старообрядцы. Никонианская же церковь будет полностью подчинена государству, утратит веру, что и завершится катастрофой 1917 года, когда почти всё население России, будучи формально христианами, будет равнодушно взирать как уничтожают храмы и монастыри, разгоняют монашеские общины и репрессируют духовенство.
Неудивительно, что Запад поддержит Петра I, который своими «реформами» окончательно оторвёт дворянскую элиту от остального народа, создавая касту дворян-«европейцев». Пётр повернет Россию на западный путь развития, страна будет превращаться в культурную и сырьевую периферию Запада, русские станут «пушечным мясом» в борьбе различных европейских центров. Одновременно начнётся жестокое закрепощение крестьян, а «реформы» настолько подавят население (одно строительство Петербурга убьёт тысячи людей), что «Питера» в народе будут считать «антихристом», которым на Западе подменили настоящего русского царя. При этом хозяева Запада продолжат политику натравливания на Россию шведов, поляков, турок, персов, кавказских горцев, пруссаков, французов. Однако в последние годы своей жизни царь Пётр будет проводить более разумную политику: покажет понимание глобальной политики (в частности, Персидский поход); станет в массовом порядке изгонять иностранцев с важных постов и т. д. Петру этого не простили. Русского царя, видимо, отравили. Он умер в жесточайших муках.
После этого началась эпоха «дворцовых переворотов», крайне выгодная Западу. Петербург на время забыл о стратегических планах. Всё внимание, силы и ресурсы были сосредоточены на борьбе за власть и сверхпотреблении. Во времена правления Елизаветы Петровны и Екатерины II, наиболее талантливых императрицах Российской империи, политика Петербурга была двойственной. С одной стороны, Россия стала сверхдержавой. Решились национальные задачи по восстановлению единства русского суперэтноса — разделы Речи Посполитой, с присоединением русских областей к Российской империи, в Прибалтике, в Причерноморье (Новороссия, Крым) и на Кавказе. То есть были решены важнейшие задачи на западном и юго-западном стратегическом направлениях. С другой стороны, продолжалась вестернизация дворянской элиты, закрепощение крестьянства. Высшей точкой стала отмена обязательной службы дворянства на военной и гражданской службе и Крестьянская война во главе с Е. Пугачёвым. С этого момента дворяне-«европейцы», для которых основным языком становился немецкий, французский и английский, стали превращаться в паразитическую надстройку на теле русского государства и народ. Раньше их социальное превосходство оправдывалось тем, что они отдавали свою кровь и жизнь, служа интересам державы. Русь-Россия была мобилизационным государством, где все служили. Итогом такой вселенской несправедливости стала катастрофа 1917 года, крушение проекта и империи Романовых.
После Екатерины II власть, вопреки замыслам Запада, перехватил энергичный, решительный патриот России — Павел I. Позже его очернят придворные западники, англофилы и франкофилы. Павел встанет в ряд фигур, особо ненавидимых на Западе и российскими западниками. Про него сочинят миф о «царе-дурачке», «сумасшедшем» правителе (Миф о «сумасшедшем императоре» Павле I; Рыцарь на троне). Павел Петрович много сделал для величия России. Он разрушил игру Лондона и Вены, желающих стравить русских и французов, использовать русских солдат как «пушечное мясо» в борьбе с Францией. В отношении Англии была провозглашена политика вооружённого нейтралитета. К ней присоединились сильнейшие державы Северной Европы — Дания, Пруссия и Швеция. Появился замысел коалиции объединённых флотов Франции, России, Дании и Швеции, осуществление которого могло свести на нет господство Британии на море. Русско-французский союз мог разрушить планы создания мировой Британской империи. Павел совместно с Наполеоном стал готовить военный поход на Индию, чтобы выбить британцев из их главной колонии, которая была основой их богатства. Царь послал в Среднюю Азию Войско Донского, в задачу которого входило завоевание Хивы и Бухары, чтобы проложить дорогу в Индию. При этом Павел пытался восстановить рыцарский дух в русском дворянства, спасти его от разложения.
Таким образом, действия царя Павла Петровича наносили большой урон хозяевам Лондона. Британия могла потерять своё влияние в Западной Европе, превосходство на морях, что разрушала проект англосаксонского «нового мирового порядка». Кучка российских западников, заговорщиков убила великого государя. За ними стояла Британия. Для России это был страшный удар. Трон занял запуганный убийством отца, слабовольный Александр, окружение которого составили масоны-западники. Россию снова втянули в длительное и тяжелое противостояние с Францией (Как Петербург стал «фигурой» в большой игре Лондона).
Результатом политики хозяев Запада станет вторжение общеевропейской «Великой армии в переделы России. Войска Наполеона даже возьмут и сожгут Москву, разграбят её бесценные сокровища, уничтожат массу древних рукописей. Однако Наполеон совершит роковую ошибку, когда поведёт армию в глубь России. Начнётся народная война, и гениальный Кутузов уничтожит вражескую армию. Затем русские войска, вместо того чтобы остановиться на границе и заключить почётный и выгодный мир, позволив Англии, Франции, Австрии и Пруссии бить и резать друг друга, стали «освободителями Европы». Правда, «просвещенная Европа» поспешила тут же забыть об этом. Так, Англия с помощью русского «пушечного мяса» устранила главного своего конкурента внутри западного проекта — Францию, империю Наполеона. А Петербург угробил жизни десятков тысяч солдат, мирных жителей, миллионы рублей золотом, заплатил полным разорением части страны ради минутной славы победителя «корсиканского чудовища». Вместо того, чтобы заниматься развитием страны, освоением Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, продвигаться на восток и юг, заниматься Кавказом и проблемой проливов и Константинополя — решением истинных национальных задач.
Продолжение следует…
На Калиновом мосту. И. Е. Ожиганов
Необходимо знать основные вехи смертоносного информационного воздействия Запада на русскую цивилизацию. Не углубляясь в древнюю историю, представление о которой очень сильно искажено, начнём с такого важного рубежа, как «крещение Руси». Это была масштабная концептуальная информационно-культурная диверсия Рима и Константинополя (Ромейской империи, наследовавшей традиции жрецов и рабовладельцев Древней Греции и Рима) против русской цивилизации. Длительное время христианство проникало на юг Руси через соприкосновение с Византией. При княгине Ольге торгово-боярская верхушка Киева, где ощущалось сильное воздействия хазар-иудеев, уже начала двигаться в сторону принятия римско-католической версии христианства. В Киев прибыла миссия епископа Адальберта, чтобы начать операцию по «крещению» Руси. Однако Святослав, который твердо придерживался древней ведическо-языческой традиции, обезвредил идеологических диверсантов, миссия была частью уничтожена, частью изгнана. Князь Святослав значительно «прочистил» киевскую верхушку, и перехватил управление из рук матери. Крещение удалось организовать уже только после убийства Святослава.
Святослав. Воины Севера. И. Е. Ожиганов
Необходимо отметить, что не стоит верить старой и современной благостной пропаганде церковников о «святой» и «только положительной миссии» христианства на Руси. Во-первых, христианство уже в значительной мере утратило первоначальную искренность, чистоту и веру — Евангелие от Иисуса и его первых учеников. Его сильно «отредактировали» в интересах хозяев Запада, и церковь стала отличным инструментом в деле порабощения как народов Европы, так и будущих колоний западного мира. Рим стал главным «командным пунктом» западного проекта порабощения всей планеты. Некоторое время папский престол конкурировал с Константинополем, где считали, что они настоящие наследники Древнего Рима (в итоге Рим победил). Христианская церковь долгие столетия была главным информационным инструментом по соответствующей обработке населения («вся власть от бога», «смирение и покорность» и т. д.) и сокрытию истины, полной картины об окружающем мире. Рим контролировал систему образования и науку в Европе, и все «ненужные» папскому престолу знания уничтожал или скрывал. Не зря Ватикан и сейчас является хранителем огромного массива информации, которая может в корне изменить представление человечества о его подлинной истории. А информация — это власть.
Понятно, что хозяева Запада всячески старались внедрить свою, уже полностью искаженную версию «христианства» на Русь. В русской земле же хранили древнюю языческую (ведическую) традицию, которая уходила в глубь тысячелетий. Когда существовала общая для всех индоевропейцев-арийцев вера. Отсюда единство древней мифологии Руси, Индии, Скандинавии, Германии, Хеттской империи и Древней Греции, где все светловолосые и светлоглазые боги пришли с Севера, из Гипербореи (земель суперэтноса русов). В частности, некоторая часть этой общей мифологии и традиции сохранилась в виде индийских Вед. Индия — это вообще своего рода «заповедник» древнеарийской культуры, отсюда культурная, духовная близость русских и индусов, некогда мы были одним народом. Однако к моменту правления первых Рюриковичей, судя по всему, русская древняя традиция была в кризисе. Иначе информационная диверсия не удалась бы. В частности, западные русы, которые пришли с Рюриковичами, привнесли в земли Восточной Руси жесткий воинский культ Перуна, который раньше не имел такого значения.
Необходимо помнить, что норманская теория о том, что Рюрик был шведом (германцем, скандинавом), это очередная выдумка западников с целью представить Русь вторичной по отношению к Западной Европе страной, культурной периферией, в которую цивилизацию, государственность и высокую культуру принесли викинги-норманны германо-скандинавского происхождения. В реальности Рюрик и его воины были представителями западного этнопассионарного ядра суперэтноса русов, которое в то время занимало обширные области в Центральной Европе. Западная Русь в это период переживала тяжелый кризис и несколько веков вела тяжелую и кровавую битву с западным миром. Эта битва завершится гибелью «славянской Атлантиды» в Центральной Европе. Миллионы славяно-русов будут уничтожены, превращены в рабов церковных и светских феодалов. Часть славян-русов будет ассимилирована, станет «немцами-немыми», австрийцами, датчанами, утратит язык, веру, культурные традиции. Часть будет вытеснена на Восток. Особенно много западных русов будет в Новгородской земле, среди них будут и варяги-русь (рароги-соколы) Рюрика. Другая часть сохранит часть культуры — поляки (западные поляне), хорваты, чехи, но примет западную матрицу. Поэтому поляки и немцы (генетически в значительной части потомки западных русов) и станут «тараном» Рима в борьбе с русской цивилизацией и суперэтносом, злейшими врагами русских. На подсознательном уровне они будут знать о своей ущербности, неполноценности вне рамок единой русской этноязыковой и культурной общности, и ненавидеть русских, которые сохранили свою «русскость». По схожей схеме сейчас обрабатывают русских Украины-Малороссии и Белой Руси, превращая их в «украинцев» и «литвинов», якобы отдельные, «самостийные» народы. Их превращают в инструмент, «пушечное мясо» Запада в борьбе с ещё оставшейся частью Великой России и русского суперэтноса.
Во-вторых, греки-ромеи, которые первоначально возглавили «русскую» церковь постарались «обрезать» русскую историю и культурную традицию. До настоящего времени внедряется миф том, что христианство принесло на Русь «свет просвещения», письменность, развитую духовную и материальную культуру. Мол, до этого русские «пням молились», пребывали в «дикости» (Чёрный миф о "дикости" дохристианской Руси). Синтез христианского и норманского мифов о Древней Руси создал картину диковатого славянина, который поклонялся идолам, приносил кровавые жертвы, «умыкал невест» и боялся могущественных хазар с юга и доблестных викингов с северо-запада. И только викинги-германцы и христианские миссионеры принесли на Русь высокую цивилизацию, государственность, культуру и письменность.
Хотя если отринуть эти мифы, делающие Русь культурно-исторической периферией Запада, очевидно, что русский суперэтнос создал государственность намного раньше прихода Рюрика. Кроме того, Рюриковичи изначально были русской династией. Также стоит помнить, что государственность в русской цивилизации не раз менялась — Новгородская, Киевская, Ростово-Суздальская, Владимиро-Московская Русь, Русско-Литовское великое княжество (где русский был государственным языком), Русское (Московское) царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Русские государства существовали и ранее, до династии Рюриковичей. В частности, Скифская держава, в различные периоды занимавшая территорию от Тихого океана на востоке, от границ Китая и Индии — на юге, до Северного Ледовитого океана — на севере, Черного моря, Карпат и Венедского (Варяжского) моря — на западе, была предшественником империи Рюриковичей. Русы Киева и Новгорода были подлинными наследниками духовной и материальной культуры русов-скифов (Скифской Руси). Русское царство — Российская империя — СССР — Российская Федерация — это прямые наследники Великой Скифии. Как по территории, так и по традиции, культурной традиции (Великая Скифия и суперэтнос русов. Часть 1; Великая Скифия и суперэтнос русов. Ч. 2). В свою очередь Скифия ведёт традицию от древней арийской цивилизации, времен, когда от суперэтноса русов ещё не отделились индийцы и персы-порусы, и от ещё более легендарной цивилизации Гипербореи, бывшей материнской основой для всех народов индоевропейской языковой семьи. При этом наши прямые предки — русы-арии, не покидали прародины, сохранив базовые антропологические, языковые и культурные традиции суперэтноса русов. Не зря индийские исследователи санскрита (древнего языка ариев Индии) считают, что русский язык — это тот же язык (его основы), что у обитателей Древней Индии.
Также стоит знать, что русы-русские имели письменность (видимо, даже несколько вариантов), высокую духовную и материальную культуру, включая городскую культуру («страна городов») до прихода христианских миссионеров и «германских цивилизаторов». Также Русь обладала развитым производством, иначе бы просто не смогла выставлять армии из десятков тысяч бойцов и строить флотилии из сотен ладей, которые могли бросать вызов самым могущественным державам того времени — Хазарии, Византийской (Ромейской) империи. А русская мифология уходит корнями в саму глубокую древность, ещё во времена появления первых людей (кроманьонцев).
В-третьих, греческий (византийский) вариант христианства привёл к тому, что концептуально, идеологически Русь была подчинена Константинополю. Начинается вырождение торгово-аристократической верхушки Киева, которая попала под власть «золотого тельца». Между «элитой» Руси и основной массой простого народа, которое веками продолжало хранить языческие традиции, появляется раскол, предпосылки для смуты. Социальная справедливость нарушается, «элита» пытается превратить русских в рабов. Ранее любой простой человек, имеющий соответствующие качества, мог стать витязем-богатырем, воеводой, жрецом-волхвом. Теперь социальные лифты перекрыли. Дети князей становились князьями, дети бояр — боярами, дети купцов — купцами, дети священников — священниками, дети крестьян — крестьянами. Общество становится сословным.
Это приводит к деградации и разрушению империи Рюриковичей. Начинается период феодальной раздробленности, время княжеских усобиц, гражданских войн, когда русские массово убивали русских в интересах Запада и элитарной верхушки. Об общенациональных задачах помнили только наиболее выдающиеся русские князья — Андрей Боголюбский, Александр Невский. Только через несколько столетий соединение христианства и древней языческой традиции привели к рождению огненного русского православия. К примеру, Отец-Род (Сварог) стал Богом Отцом, Вседержителем, солнечная ипостась единого Бога — Дажьбог — Богом Сыном, Матерь-Лада, Роженица — Богородицей, Перун — Георгием Победоносцем и т. д. Церковь переняла и главные символы суперэтноса русов, в частности, свастику-солнцеворот, который активно использовался вплоть до войны с гитлеровской Германией, которая очернила древнейший символ индоевропейцев-ариев.
В итоге политика великих князей московских и владимирских, которая в целом отвечала общенациональной задаче по воссоединению русского народа и земель в одной державе, приводит к возрождению Русской империи. При Иване Грозном Москва восстанавливает единство империи. При этом Москва становится наследником как традиции Византийской империи («Москва- третий Рим»), так и Ордынской империи. Золотая Орда, вопреки мифу, созданному на Западе римско-католической агентурой и поддержанной в более поздние времена российскими западниками, не была державой «монголов из Монголии» (Миф о «монголо-татарском» нашествии; Ч. 2; Русско-Ордынская империя). Нынешние монголы, как и их предки сотни лет назад, по-прежнему крайне малочисленный и слабый этнос, не имеющий пассионарного заряда и культурного и экономического потенциала, чтобы подчинить себе большую часть Евразии. Ордынцы, как антропологически (русые, рыжи волосы, серые, зеленые глаза, белая кожа, высокий рост и т. д.), так и в области духовной и материальной культуры, были наследниками Скифской Руси, как и русы Новгорода, Киева и Владимира. Они представляли восточное этноязыковое, культурное ядро Великой Скифии, которое располагалось у границ Китая (сам Китай подвергся огромному влиянию скифов-русов, хотя про это сейчас не принято вспоминать), Индии, от Тихого океана до Урала и далее. Столкновение русов-русских Владимирской и Киевской Руси с ордынцами — русами привело к появлению огромной Русско-Ордынской империи. Однако быстрая исламизация Орды, элитарная борьба, которая привела к господству кланов работорговцев (вроде крымской орды) привела к её разложению и распаду. Москва же возглавила процесс созидания новой русской империи.
На протяжении всего царствования Ивана Васильевича («Чёрный миф» о первом русском царе Иване Грозном; Информационная война Запада против Ивана Грозного; Информационная война против России: чёрный миф о «кровавом тиране» Иване Грозном) хозяева Запада не только натравливали на Русь шведов, ливонцев, поляков, литовцев, крымских татар и турок. Стараясь остановить безудержное возрастание мощи, территории и населения Русского царства. Но и проводили политику «плаща и кинжала», стараясь отравить великого русского царя, прервать династию Рюриковичей. В итоге убийство (отравление) Ивана Грозного, величайшего русского властелина (поэтому его так ненавидят и поливают грязью всевозможные западники), привело к тому, что династию смогли уничтожить. Царевича Димитрия убили, царь Фёдор был болезненный, потомства не оставил (или ему помешали). Власть захватил амбициозный и талантливый политик Борис Годунов. Борьба княжеско-боярских кланов за власть, подогреваемая Западом, привела к Смуте, началась интервенция.
После длительной и кровавой резни власть получили Романовы, один из кланов который был инициатором Смуты. Династия Романовых начала поворот к Западу, последовательную вестернизацию русской цивилизации, с подчинением западной матрице и одновременным закрепощением большей части народа. Это вызвало сопротивление русского народа — ряд жестоких восстаний, Крестьянская война С. Разина и К. Булавина. Кроме того, Западу удалось провести новую идеологическую диверсию — с помощью Никона раскололи русскую церковь. Путем жесточайших репрессий и террора огненное русское православие выхолостили, устранили его суть, христианство стало частью госаппарата, сущность заменили формой. Часть русского народа, которая даже в условиях жестокого террора отказалась следовать новой религиозной формуле, ушла в раскол. В России появится целый новый, параллельный мир — старообрядческий. Со своей верой, традициями, правилами. При этом это будет лучшая часть русской народа, не подверженная воздействию дурманов (табака и алкоголя, которыми массово начнут травить русских), с высокой моралью и трудовой этикой. Не зря первой национальной буржуазией, выросшей без финансовых, торговых спекуляций, воздействия иностранного капитала и масштабной поддержки государства, станут старообрядцы. Никонианская же церковь будет полностью подчинена государству, утратит веру, что и завершится катастрофой 1917 года, когда почти всё население России, будучи формально христианами, будет равнодушно взирать как уничтожают храмы и монастыри, разгоняют монашеские общины и репрессируют духовенство.
Неудивительно, что Запад поддержит Петра I, который своими «реформами» окончательно оторвёт дворянскую элиту от остального народа, создавая касту дворян-«европейцев». Пётр повернет Россию на западный путь развития, страна будет превращаться в культурную и сырьевую периферию Запада, русские станут «пушечным мясом» в борьбе различных европейских центров. Одновременно начнётся жестокое закрепощение крестьян, а «реформы» настолько подавят население (одно строительство Петербурга убьёт тысячи людей), что «Питера» в народе будут считать «антихристом», которым на Западе подменили настоящего русского царя. При этом хозяева Запада продолжат политику натравливания на Россию шведов, поляков, турок, персов, кавказских горцев, пруссаков, французов. Однако в последние годы своей жизни царь Пётр будет проводить более разумную политику: покажет понимание глобальной политики (в частности, Персидский поход); станет в массовом порядке изгонять иностранцев с важных постов и т. д. Петру этого не простили. Русского царя, видимо, отравили. Он умер в жесточайших муках.
После этого началась эпоха «дворцовых переворотов», крайне выгодная Западу. Петербург на время забыл о стратегических планах. Всё внимание, силы и ресурсы были сосредоточены на борьбе за власть и сверхпотреблении. Во времена правления Елизаветы Петровны и Екатерины II, наиболее талантливых императрицах Российской империи, политика Петербурга была двойственной. С одной стороны, Россия стала сверхдержавой. Решились национальные задачи по восстановлению единства русского суперэтноса — разделы Речи Посполитой, с присоединением русских областей к Российской империи, в Прибалтике, в Причерноморье (Новороссия, Крым) и на Кавказе. То есть были решены важнейшие задачи на западном и юго-западном стратегическом направлениях. С другой стороны, продолжалась вестернизация дворянской элиты, закрепощение крестьянства. Высшей точкой стала отмена обязательной службы дворянства на военной и гражданской службе и Крестьянская война во главе с Е. Пугачёвым. С этого момента дворяне-«европейцы», для которых основным языком становился немецкий, французский и английский, стали превращаться в паразитическую надстройку на теле русского государства и народ. Раньше их социальное превосходство оправдывалось тем, что они отдавали свою кровь и жизнь, служа интересам державы. Русь-Россия была мобилизационным государством, где все служили. Итогом такой вселенской несправедливости стала катастрофа 1917 года, крушение проекта и империи Романовых.
После Екатерины II власть, вопреки замыслам Запада, перехватил энергичный, решительный патриот России — Павел I. Позже его очернят придворные западники, англофилы и франкофилы. Павел встанет в ряд фигур, особо ненавидимых на Западе и российскими западниками. Про него сочинят миф о «царе-дурачке», «сумасшедшем» правителе (Миф о «сумасшедшем императоре» Павле I; Рыцарь на троне). Павел Петрович много сделал для величия России. Он разрушил игру Лондона и Вены, желающих стравить русских и французов, использовать русских солдат как «пушечное мясо» в борьбе с Францией. В отношении Англии была провозглашена политика вооружённого нейтралитета. К ней присоединились сильнейшие державы Северной Европы — Дания, Пруссия и Швеция. Появился замысел коалиции объединённых флотов Франции, России, Дании и Швеции, осуществление которого могло свести на нет господство Британии на море. Русско-французский союз мог разрушить планы создания мировой Британской империи. Павел совместно с Наполеоном стал готовить военный поход на Индию, чтобы выбить британцев из их главной колонии, которая была основой их богатства. Царь послал в Среднюю Азию Войско Донского, в задачу которого входило завоевание Хивы и Бухары, чтобы проложить дорогу в Индию. При этом Павел пытался восстановить рыцарский дух в русском дворянства, спасти его от разложения.
Таким образом, действия царя Павла Петровича наносили большой урон хозяевам Лондона. Британия могла потерять своё влияние в Западной Европе, превосходство на морях, что разрушала проект англосаксонского «нового мирового порядка». Кучка российских западников, заговорщиков убила великого государя. За ними стояла Британия. Для России это был страшный удар. Трон занял запуганный убийством отца, слабовольный Александр, окружение которого составили масоны-западники. Россию снова втянули в длительное и тяжелое противостояние с Францией (Как Петербург стал «фигурой» в большой игре Лондона).
Результатом политики хозяев Запада станет вторжение общеевропейской «Великой армии в переделы России. Войска Наполеона даже возьмут и сожгут Москву, разграбят её бесценные сокровища, уничтожат массу древних рукописей. Однако Наполеон совершит роковую ошибку, когда поведёт армию в глубь России. Начнётся народная война, и гениальный Кутузов уничтожит вражескую армию. Затем русские войска, вместо того чтобы остановиться на границе и заключить почётный и выгодный мир, позволив Англии, Франции, Австрии и Пруссии бить и резать друг друга, стали «освободителями Европы». Правда, «просвещенная Европа» поспешила тут же забыть об этом. Так, Англия с помощью русского «пушечного мяса» устранила главного своего конкурента внутри западного проекта — Францию, империю Наполеона. А Петербург угробил жизни десятков тысяч солдат, мирных жителей, миллионы рублей золотом, заплатил полным разорением части страны ради минутной славы победителя «корсиканского чудовища». Вместо того, чтобы заниматься развитием страны, освоением Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, продвигаться на восток и юг, заниматься Кавказом и проблемой проливов и Константинополя — решением истинных национальных задач.
Продолжение следует…
На Калиновом мосту. И. Е. Ожиганов
Автор: Самсонов Александр
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