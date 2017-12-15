Финляндия как "крепкая подушка Петербурга"

Финляндия в составе Российской империи фактически обладала областной автономией. Она была настолько широкой, что граничила с автономией, основанной на династической унии. Великое княжество стало «государством в государстве». В составе России начался расцвет Финляндии, бывшей ранее глухой окраиной Шведского королевства.В 1811 году был учреждён Финляндский банк, четвёртый из старейших центральных банков мира. В 1860 году, по указу императора Александра II, на территории Великого княжества Финляндского была введена собственная валюта — финляндская марка, содержавшая четверть российского рубля. Через пять лет, в 1865 году, она была отделена от рубля и привязана к международному серебряному стандарту, а позднее, в 1877 году, к золотому.Все вопросы финского самоуправления осуществлялись через резиденцию финского министра — государственного секретаря с резиденцией в Петербурге, подписывались царём и не проходили через русскую бюрократию. В результате была создана возможность подключения к решению внутренних дел либерально настроенных руководителей, которые могли входить в «шведскую партию». Во главе местных административных учреждений был поставлен правительствующий совет, в 1816 г. преобразованный в Императорский финляндский сенат.В 1812 году столицей Финляндии стал Хельсинки (до этого — г. Турку). Целью этого было дать возможность территориально переориентировать финскую элиту на Петербург. По этой же причине в 1828 году университет из Турку был переведён в новую столицу. В том же направлении действовало указание Александра начать в столице монументальное строительство по образцу неоклассического Петербурга (поэтому финская столица во много схожа с Петербургом). Работу было поручено выполнять архитекторам Эренстрому и Энгелю. Одновременно было начаты работы по улучшению инфраструктуры территории. Таким образом, финны впервые в истории почувствовали себя единой нацией, с едиными культурой, историей, языком и самосознанием. Во всех сферах общественной жизни царил патриотический подъём. В 1835 году Э. Лённрот публикует «Калевалу», сразу же признанную не только в стране, но и мире в качестве национального финского эпоса, занявшего почётное место в мировой литературе.В царствование царя Николая I страна управлялась местными властями на основании местных законов, но сейм не созывался ни разу. В 1831 году Николай Павлович повелел разделить Великое княжество Финляндское на 8 губерний. При этом 4 губернии остались в прежних границах: Абоско-Бьёрнеборгская (Або), Выборгская (Выборг), Вазаская (Ваза) и Улеоборгско-Каянская (Улеаборг), а 4 были образованы: Нюландская (Гельсингфорс), Тавастгуская (Тавастгус), Санкт-Михельская (Санкт-Михель) и Куопиоская (Куопио).Во время царствования Николая I в финском образованном обществе проснулось национальное самосознание. Оно получило название фенномании. Фенноманство во основном приняло литературно-научное направление. Позднее противниками фенноманов на политической арене сделались свекоманы, отстаивавшие права шведского языка как орудия шведского культурного влияния на Финляндию. Финское национальное движение было заподозрено в сепаратизме. Русское правительство приняло ряд ограничительных мер, в частности, ввели цензуру. Однако, вскоре это распоряжение отменили. Николай, занятый более серьёзными проблемами (восстанием в Польше и Венгрии, Восточным вопросом и т. д.), не придавал серьёзного значения националистическому движению в Финляндии. «Оставьте финнов в покое. Это — единственная часть моего государства, которая нас никогда не доводила до гнева», говорил он цесаревичу Александру Николаевичу.Правление царя Александра II стало эпохой быстрого хозяйственного и культурного развития Великого княжества Финляндского. Был прорыт Сайменский канал — 1856 год, в 1862 году построена первая железнодорожная линия между Хельсинки и Хеменлинной, через 8 лет — железнодорожная линия, соединившая Хельсинки с Выборгом и Петербургом. В 1860 году по указу Александра II на территории Великого княжества была введена собственная валюта — марка. В 1865 году марка впервые была отделена от рубля, и привязана к международному серебряному стандарту (в 1878 году – к золотому, на уровне французского франка). В стране появились собственные кадры чиновников и судей, собственная почта и даже своя армия. В 1887—1892 годах введена метрическая система. В 1863 году был издан закон о языке, уравнявший финский и шведский, как официальные языки. Указ царя прекратил давнее противостояние сторонников этих языков. В Финляндии ввели всеобщее обязательное школьное обучение. В 1858 году начались занятия в первой финской гимназии, а в 1872 году в Пори начал давать представления первый финский театр. В память о царе и его «Эре либеральных реформ», сменившей 500-летнее шведское владычество и открывшей эпоху государственной самостоятельности, на Сенатской площади был установлен монумент.В 1863 году царь Александр Николаевич лично открыл сейм. В 1869 году издан Сеймовый Устав (фактически конституция). Общему собранию Сената было разрешено самостоятельно решать ряд дел, связанных с управлением княжеством. В 1877 году сейм принял устав о воинской повинности для Финляндии. Сеймы созывались каждые пять лет. В начале царствования императора Александра III проведены были некоторые мероприятия, запланированные ещё в предыдущее царствование: сформированы финские части войск, сейм получил право возбуждения законодательных вопросов (1886 год).Финляндия даже получила свою армию! Вооруженные силы Великого княжества Финляндского до 1878 года состояли из одного гвардейского стрелкового батальона. В 1878-1881 годы были сформированы еще 8 стрелковых батальонов, позже к ним добавился драгунский полк. В 1890 году финские войска насчитывали 220 офицеров, 507 унтер-офицеров и 4848 рядовых. В 1900 году эти цифры составляли 239, 590 и 5237 человек. Финские части дислоцировались только в Финляндии. Финнов призывали только в финские части, но офицеры-финны по собственному желанию могли служить в любых частях Российской империи.Таким образом, Финляндия задолго до самой России получила самоуправление, всеобщее обязательное школьное обучение и Конституцию. При этом Великое княжество имело собственную систему управления, свою валюту и армию. Средств из бюджета империи на Финляндию шло больше, чем оттуда поступало налогов. А рекрутов в армию княжество не поставляло.Были у статуса Финляндии и другие плюсы. Так, русская армия и флота дали работу тысячам финнов. В Финляндии заказывались орудийные лафеты (станки) на очень серьёзные суммы. В XIX столетии на вервях в Або, Бьернеборге, Гельсингфорсе и других для Балтийского флота были построены сотни боевых и вспомогательных кораблей. Русские гарнизоны и моряки оставляли в Великом княжестве многие тысячи рублей. В Финляндии не было гонений на местных протестантов. Православная церковь почти не вела миссионерской деятельности в княжестве. Русское правительство не поощряло приток русских переселенцев в Финляндию, несмотря на низкую плотность населения там. В результате княжество не было русифицировано с помощью демографической политики. Так, в 1890 году 86% населения Великого княжества Финляндского составляли финны, 13,5% — шведы, а русских и других национальностей было только 0,4%.Стоит отметить, что в течение почти всего XIX в. не был разработан порядок введения в действие общеимперских законов на территории Финляндии, осуществления верховных имперских прав на территории Великого княжества. Это открывало перед юристами, государственными и общественными деятелями широкое поле в деле истолкования правового положения Финляндии в составе России и оценок правомочности действий русских властей в отношении княжества.Александр Третий и Николай Второй, поняв, что такое положение опасно, стали проводить политику ограничения финской самостоятельности, русификации. В 1894 году в Уголовном уложении Великого княжества Финляндского было закреплено указание, что финны являются российскими подданными. Александр Александрович стремился достичь объединения таможенной, почтовой и денежной систем Финляндии с общеимперскими. Так, в 1890 году финляндское почтово-телеграфное ведомство подчинено Министерству внутренних дел России. Однако Александр III не успел завершить это важное дело.Манифестом от 3 февраля 1899 года из юрисдикции финляндского сейма были изъяты вопросы, имевшие общегосударственное значение. В 1900 году был издан манифест «О постепенном введении русского языка в делопроизводство». В период с 1898 по 1904 годы генерал-губернатором Финляндии был Н. И. Бобриков. Он проводил политику по установлению единообразия порядков в Финляндии и остальной империи, что порой шло вразрез с конституцией княжества. В 1904 году губернатора убили на ступенях Сената. Русская революция 1905 года совпала с подъёмом сепаратистского движения финнов, и вся Финляндия присоединилась к Всероссийской забастовке. Царь Николай II был вынужден отменить указы, ограничивающие финляндскую автономию. Более того, Финляндия получила новые права. В 1906 году был принят новый демократичный выборный закон, который давал право голоса женщинам. Финляндия стала первой территорией в Европе, где женщины получили право голоса. При установлении всеобщего избирательного права количество избирателей в стране выросло в 10 раз, старый четырёхсословный сейм был заменён однопалатным парламентом.В 1908 – 1914 гг. царское правительство пыталось продолжить политику русификации Великого княжества, но без особого успеха. Это вызвало уже серьёзную волну финского сепаратизма, основанного на общей тенденции деградации здания Российской империи и царского правительства, которое не могло навести порядок на своей территории. Финляндии стала одной из баз российского революционного движения, настоящей «малиной» для революционеров всех мастей, так как там они там были фактически в безопасности от жандармов.Здание Банка Финляндии. Проект здания был разработан немецким архитектором Людвигом Бонштедтом. Здание было построено в 1882 году. Перед зданием банка находится памятник министру финансов и идеологу финского национального движения Йохану Снелльману (1806 — 1881)Смысл войн с Швецией был решении проблемы обороны северо-западного стратегического направления и столицы – Санкт-Петербурга (из-за этого фактора России нужна и Прибалтика). Финский залив – это западные ворота Петербурга. Южное побережье залива ровное и низменное, то есть неудобное для строительства крепостей и береговых батарей. На финском побережье изрезанное побережье с тысячами мелких островов и скал – шхеры. Именно там удобно строить береговые укрепления. Шхеры позволяли вражеским кораблям идти от берегов Швеции прямо к Кронштадту. Даже сильный флот, действовавший в Финском заливе, не мог их перехватить, не входя в шхеры. Не удивительно, что ещё Александр Павлович говорил, что Финляндия должна стать «крепкой подушкой Петербурга».В начале XIX столетия в Финском заливе было четыре морские крепости – Кронштадт, Свеаборг, Выборг и Ревель. В середине столетия Ревельскую крепость упразднили. В 1830 году начали строить крепость Бомарзунд на Аландских островах. Но строили её крайне медленно и к Крымской (Восточной) войне завершили только пятую часть работ. Летом 1854 года англо-французский десант захватил недостроенную крепость. В 1856 году принадлежавшие России Аландские острова были объявлены демилитаризованной зоной. Англия и Франция в годы Восточной войны несколько раз пытались склонить Швецию атаковать Российскую империю. Однако шведы хорошо запомнили старые уроки и не позволили снова сделать себя «пушечным мясом» в борьбе с Россией. Хотя за участие в войне, которая завершилась поражением России, они и могли получить часть Финляндии. Как показали дальнейшие события, шведы в этот раз поступили разумно. В 1870 году Пруссия наголову разгромила Францию и Россия отменила ограничения 1856 года. В это время она без проблем могла бы вернуть и занятое Швецией.Компьютерная модель крепости БомарсундРоссия и в дальнейшем укрепляла северо-западное направление, чтобы защитить столицу. Одного Балтийского флота для решения этой сложной задачи было недостаточно. В 1909 году началось возведение двух мощных фортов на южном побережье Финского залива у местечка Красная Горка и на финском берегу у деревни Ино. Позже эти форты получили название Николаевского и Алексеевского – в честь царя и его сына-наследника. Окончательно форты ввели в строй к концу 1914 года. В конце 1912 года началось строительство артиллерийской Ревель-Поркалаудской позиции – она получила название «крепость Петра Великого».В связи с началом мировой войны соглашение о демилитаризации Аландских островов утратило силу. В мае русские начали оборудование артиллерийской Або-Аландской шхерной позиции, которая была включена в крепость Петера Великого. К декабрю 1917 года территория Финляндии была насыщена артиллерийским вооружением – береговыми и полевыми орудиями. На финскую территорию были доставлены пушки из Кронштадтской крепости, часть орудий Владивостокской крепости, стволы, купленные в Японии в 1915 – 1916 гг., и даже пушки с разоруженной Амурской флотилии. Почти все эти орудия и десятки тысяч снарядов к ним – огромный арсенал, достанутся Финляндии, когда та станет независимой. В результате Финляндия получил т артиллерийский парк, который по своей мощи будет превышать артиллерию сразу нескольких северных европейских государств – Швеции, Норвегии, Дании и Голландии.Советской России придётся предпринимать экстренные меры, чтобы защитить вторую советскую столицу – Ленинград (Петербург) и Ленинградский промышленный район.Открытая морская батарея с 152-мм орудием Канэ на деревянной платформе. Морская крепость имени императора Петра Великого, 1916-1917 гг.Продолжение следует…