"Ваша болтовня не нужна трудящимся. Караул устал!"

100 лет назад, во второй половине января 1918 года, большевики силой разогнали Учредительное собрание. Решение было верным: собралась очередная «говорильня», которая уже ничего не могла изменить. Приговорённую Западом к разделу и убийству Россию и русскую цивилизацию нужно было спасать решительно и жестко, время для разговоров закончилось.Диктатура большевиков была на этот момент наиболее целесообразным и верным шагом.5 (18) января в Таврическом дворце в Петрограде состоялось официальное открытие Учредительного собрания — выборного органа из 786 делегатов, который решено было созвать вскоре после Февральской революции для определения дальнейшего государственного устройства России. Выборы в него состоялись в ноябре 1917 года уже после Октября, но захватившие власть большевики не решились его разогнать сразу, поскольку в обществе идея Учредительного собрания была очень популярна.По итогам выборов более половины мест в собрании получили социалисты-революционеры (эсеры), около четверти — большевики, также хороший результат показала и либеральная партия кадетов. В состав Собрания были избраны такие известные политики, как Александр Керенский, казачьи атаманы Александр Дутов и Алексей Каледин, украинский националист Симон Петлюра и т.д. То есть в Учредительное собрание попали люди, которые уже собственно убили «старую Россию» и хотели остаться на верхушке власти.Победа большевиков и провозглашенной ими советской власти оказалась под угрозой. Лидер большевиков Владимир Ленин относился к результатам своей партии критически: «Объединяя три основные группы партий на выборах в Учредительное собрание, мы получаем такой итог: партия пролетариата (большевики) — 9,02 миллиона [избирателей], 25%; партии мелкобуржуазной демократии (социалисты-революционеры, меньшевики и т. п.) — 22,62 миллиона, 62%; партии помещиков и буржуазии (кадеты и т. п.) — 4,62 миллиона, 13%». Из присутствовавших на первом заседании 410 депутатов большинство также оказались правыми эсерами и их союзниками, а у большевиков и левых эсеров имелось всего 155 мандатов (38,5%).Заседание СобранияВ этот же день, 18 января, в газете «Правда» было опубликовано постановление за подписью члена коллегии ВЧК Моисея Урицкого, запрещавшее всякие митинги и демонстрации в Петрограде в районах, прилегающих к Таврическому дворцу, из-за «опасения каких-либо провокаций и погромов». Опасения были не напрасными: правые эсеры вначале действительно готовились вывести в этот день вооруженных сторонников, а также два «разагитированных» полка в сопровождении броневиков. Но утром 18 января эсеры отказались от применения силы и предложили солдатам выйти в поддержку Учредительного собрания безоружными, чтобы не было кровопролития. Это предложение вызвало у солдат бурю негодования: «Да что вы, товарищи, в самом деле, смеетесь, что ли над нами? Или шутки шутите?.. Мы не малые дети и, если бы пошли сражаться с большевиками, то делали бы это вполне сознательно... А кровь... крови, может быть, и не пролилось бы, если бы мы вышли целым полком вооруженные».В результате на улицах Петрограда и Москвы действительно начались столкновения. Большевики блокировали подступы к Таврическому дворцу силами верных им латышских стрелков. Латышские полки среди всеобщего хаоса и развала 1917 года сохранили организацию и боеспособность. Немцев они исторически ненавидели, поэтому не могли дезертировать и уехать в оккупированную германскими войсками Латвию. После перемирия с немцами латышские части сняли с фронта и 8 полков стали ударной силой большевиков (их затем развернули в 16 полков). Кроме того, у большевиков был ещё один сильный козырь – отряды матросов. К ним прибились криминальные элементы, различные представители «дна», поэтому матросы представляли весьма своеобразную часть «армии» красных. Но у либералов, различных социалистов, враждебных большевикам, не было и этого. Они предпочитали составлять прожекты, болтать о необходимости действий (а не действовать) и реформ и т. д.Правда, сторонники Учредительного собрания, несмотря на запрет, ответили демонстрациями поддержки, в которых участвовало, по разным оценкам, от 10 до 100 тыс. человек. Среди них были и вооруженные люди, но большинство были безоружными – представители интеллигенции, служащие, рабочие. Солдаты открыли заградительный огонь, чтобы манифестанты не прошли к Таврическому дворцу. Несколько тысяч человек всё же прошли к дворцу с лозунгами – «Да здравствует Учредительное собрание!» Эту толпу в итоге также разогнали. Во время разгонов демонстраций были погибшие и раненые.Очевидец событий, рабочий Обуховского завода Д. Н. Богданов вспоминал: «Я, как участник шествия еще 9 января 1905 года, должен констатировать факт, что такой жестокой расправы я там не видел, что творили наши «товарищи», которые осмеливаются еще называть себя таковыми, и в заключение должен сказать, что я после того расстрела и той дикости, которые творили красногвардейцы и матросы с нашими товарищами, а тем более после того, когда они начали вырывать знамена и ломать древки, а потом жечь на костре, не мог понять, в какой я стране нахожусь: или в стране социалистической, или в стране дикарей, которые способны делать все то, что не могли сделать николаевские сатрапы, теперь сделали ленинские молодцы». Среди погибших были видные активисты партии эсеров. Такая же судьба ждала и московскую демонстрацию в защиту Учредительного собрания, где в ходе перестрелок с обеих сторон погибло более 50 было ранено более 200 человек. В частности, было взорвано здание Дорогомиловского совета, где погиб начальник штаба Красной гвардии района и несколько красногвардейцев.Таким образом, советское правительство не повторило ошибки царского режима и Временного правительства, которые своим безволием и слабостью дали возобладать анархии в столице, что в итоге и погубило «старую Россию». После победы февралистов столицы, армия и вся страна погрузились в анархию, «митинговщину», солдаты решали на собраниях стоит ли воевать с врагом и слушать офицеров (или их лучше кончить). Армия полностью разложилась и развалилась. Солдаты массами возвращались на родину, страна была насыщена оружием и людьми готовыми проливать кровь, которые ещё не остыли от войны. Крестьяне начали свою войну с помещичьими имениями, делили землю. Началась криминальная революция, формируются целые бандитские «армии». Национальные окраины бурлили и отделялись от России, началась резня русских на окраинах. В Крыму и Средней Азии зашевелились предтечи нынешних джихадистов – исламисты, басмачи. Западные державы, Турция и Япония приступили к разделу «русского пирога». Экономика рушилась, транспортная система была в хаосе, местами начался уже голод. Богачи начали бегство, вывозя капиталы и ценности на Запад и Восток. То есть Россия корчилась в агонии, а февралисты-революционеры хотели продолжить болтовню «о судьбах России», уже в рамках Учредительного собрания.Непосредственно заседание Учредительного собрания открылось предложением председателя ВЦИК большевика Якова Свердлова признать все декреты и постановления Совета Народных Комиссаров (СНК) и принять написанный Лениным проект «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Декларация объявляла Россию «Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Но депутаты собрания 237 голосами против 146 приняли решение вообще не рассматривать эту декларацию. Так ими была фактически отвергнута Советская власть как нелегитимная. Далее 244 голосами председателем собрания был избран эсер-центрист Виктор Чернов.Уже в ночь на 6 (19) января (заседание все еще продолжалось) большевики покинули Таврический дворец в знак протеста против отказа Учредительного собрания принять их декларацию. Представитель большевистской фракции Федор Раскольников сказал: «Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем Учредительное собрание с тем, чтобы передать Советской власти депутатов окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюционной части Учредительного собрания». Через час после ухода большевиков дворец покинули и левые эсеры. Оставшиеся в зале депутаты продолжили работу и приняли ряд документов: закон о земле, провозгласивший землю общенародной собственностью, объявление России демократической федеративной республикой и обращение к воюющим державам с призывом начать мирные переговоры. В ходе заседания в нем активно участвовали «зрители» — революционные матросы (они в основном придерживались анархистских позиций), которым выписал пропуски Урицкий, назначенный большевиками также комиссаром Всероссийской комиссии по делам созыва Учредительного собрания.Ленин распорядился не разгонять собрание сразу, а дождаться прекращения заседания и тогда закрыть Таврический дворец и на следующий день уже никого туда не пускать. Заседание, однако, затянулось до поздней ночи, а затем и до утра. Комиссар Дыбенко (он был также избран в Учредительное собрание от Балтийского флота) заявил начальнику охраны Железнякову, что требуется разогнать Собрание силой немедленно, не дожидаясь окончания заседания. Заседание было грубо прервано в 5 часов утра, когда начальник охраны дворца матрос Анатолий Железняков («матрос Железняк»), войдя в зал, заявил: «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что караул устал и хочет спать». На следующий день, когда депутаты подошли к дворцу, то обнаружили двери закрытыми, а рядом стоял караул с пулеметами и двумя артиллерийскими орудиями. Охрана заявила, что заседания не будет, так как оно запрещено правительством большевиков, и показала пулемет: «Не разойдетесь — пощекочем».Виктор Чернов — русский политический деятель, один из основателей партии социалистов-революционеров и её основной идеологГазета «Правда» в тот день вышла с передовицей: «Прислужники банкиров, капиталистов и помещиков, союзники Каледина, Дутова, холопы американского доллара, убийцы из-за угла — правые эсеры требуют в Учредительном собрании всей власти себе и своим хозяевам — врагам народа. На словах будто бы присоединяясь к народным требованиям: земли, мира и контроля, на деле пытаются захлестнуть петлю на шее социалистической власти и революции. Но рабочие, крестьяне и солдаты не попадутся на приманку лживых слов злейших врагов социализма, во имя социалистической революции и социалистической советской республики они сметут всех её явных и скрытых убийц». 21 января был опубликован декрет ВЦИК о роспуске Учредительного собрания.Так бесславно закончилась короткая работа Учредительного собрания.Понятно, что среди партии русских коммунистов были и «враги народа» — революционеры-интернационалисты, троцкисты, которые так же, как и февралисты (западники, масоны), решали задачи хозяев Запада по ликвидации русской цивилизации и русского суперэтноса. Но в целом вектор партии большевиков был верным. А «пятую колонну» в итоге победили и создали передовую цивилизацию человечества – Советский Союз (красную империю), восстановили территорию Российской империи и дали всем людям не только в России, но и на всей планете надежду на справедливый мировой порядок.Моряки, участвовавшие в разгоне Учредительного собрания. Январь 1918 г.