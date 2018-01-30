Богдан Хмельницкий решился выступить «за попрание веры русской и за поругание народа русского»! Он просил помощи у братьев, и те отвечали: «Станем с тобой: поднимется земля русская, как никогда ещё не поднималась».Разгром восстания Павлюка, кровавый польский террор и «Ординации», жестоко ущемлявшие права казаков, не остановили развитие освободительного движения в Юго-Западной Руси.В начале февраля 1638 года в Чигирине собралась реестровая казацкая старшина. Решался извечный вопрос: что делать? Старшина боялась и гнева короля, и нового восстания казаков. В низовьях казаки провозгласили гетманом Якова Острянина, он вместе с Дмитрием Гуней снова поднимал народ на борьбу с поляками. Старшина составила письмо, в котором просила высокий сейм возвратить казакам прежние права. Но казацкое посольство не добилось успеха, все просьбы казаков были отвергнуты.Более того, репрессии решили усилить, чтобы огнем и мечом окончательно подавить «своевольства и бунты». На Украину прибыли польские комиссары. Комиссар Мелецкий со своим отрядом прибыл в Запорожье и потребовал выдачи Острянина, Скидана и других зачинщиков восстания. Казаки отказались. Восстание расширялось, реестровые казаки, которые были в отряде польского комиссара, стали переходить на сторону запорожцев. Мелецкий написал в своем рапорте полковнику Станиславу Потоцкому (брату польского гетмана): «Казаков трудно использовать против их народа – это всё равно, что волком пахать землю».Поляки бесчинствовали в Малороссии. Всюду были виселицы и колья с трупами «бунтовщиков». Церкви осквернялись. Люди бежали в Запорожье и Русское царство. С наступление весны 1638 года казаки подняли очередное восстание. Согласно «Летописи Величко» в марте 1638 года накануне похода Острянин обратился с универсалом к русскому народу, в котором извещал, что выступит «с войском на Украину для освобождения православного народа от ярма порабощения и мучительство тиранского ляховского и для отищения починеных обид, разорений и мучительных ругательств… всему поспольству рода Русского, по обеим сторонам Днепра мешкаючого» и призывал население присоединяться к ним. Листовки расходились по всей Малороссии. Их развозили и разносили старцы-бандуристы, подростки и монахи.Через некоторое время отряды казаков выступили из Запорожья, разделившись на три части. Первая из них во главе с Острянином, продвигаясь по левому берегу Днепра, заняла Кременчуг, Хорол и Омельник, а затем и Голтву, где казаки и укрепились. Для развития наступления сил было мало и решили держать оборону, дожидаясь подхода новых отрядов. Запорожская флотилия, возглавляемая Гуней, на чайках поднялась по Днепру и заняла переправы в Кременчуге, Максимовке, Бужине и Чигирине. Гуня должен был помешать врагу переправиться на правый берег. Скидан пошёл по правому берегу Днепра на Чигирин и занял его. Задачей Скидана было сдерживание вражеских войск, которые предпримут попытку прийти на помощь Потоцкому.К Голтве против Острянина двинулся Станислав Потоцкий, которого поддерживали реестровые казаки во главе с полковником Ильяшем Караимовичем. 1 мая 1638 года в жестокой битве польское войско было разбито. Потоцкий отошёл в Лубны, которые были весьма выгодным оборонительным пунктом, и послал гонцов в Бар к коронному гетману с просьбой о помощи. Острянин двинулся следом за Потоцким на Лубны, намереваясь разбить противника до получения им подкрепления. В бою под Лубной 6 мая казаки решительным ударом принудили врага отступить в крепость. Битва ослабила обе стороны, не дав ни одной из них преимущества, но Потоцкий оказался в лучшем положении. Он сидел в Лубнах и ждал подкреплений.Узнав, что на помощь С. Потоцкому уже вышли Николай Потоцкий и Иеремия Вишневецкий (крупный украинский магнат, имеющий своё войско), Острянин и направился на Лукомль и Миргород. Когда Острянин подходил к Слепороду, на него обрушились со всеми силами Потоцкий и Вишневецкий. Острянин отошёл к Лукомлю, а оттуда вдоль Сулы к её устью на Жовнин, где стал лагерем. Там казаки соорудили хорошо укреплённый лагерь и отражали атаки врага. 3 (13) июня польское войско пошло на решительный штурм позиций повстанцев и добилось некоторого успеха. Острянин, понеся значительные потери и считая дальнейшее сопротивление нецелесообразным, с частью казаков отступил из-под Жовнина в пределы Русского царства. Казаки с разрешения русского правительства поселились в Чугуевском городке, который они восстановили.Оставшиеся казаки избрали гетманом Гуню. Казаки заняли излучину на берегу Сулы, которая почти из всех сторон омывалась рекой и построили новый укрепленный лагерь. С не омывавшейся рекой стороны был насыпан вал. Осада лагеря польским войском продолжалась до конца июля. К осажденным товарищам пытался прорваться отряда Скидана, но без успеха. В ожесточённой битве он был разбит. Раненного Скидана пленили и казнили. Казаки держали оборону до середины августа. В итоге казаки, не имея надежды на помощь извне и испытывая острую нехватку в продовольствии и боеприпасах, были вынуждены капитулировать. Лишь часть казаков во главе с Гуней пошла на прорыв и пробились на Дон, за пределы Речи Посполитой.Поражение антипольских восстаний в 1637-1638 гг. привели к резкому ухудшению положения не только простых казаков и крестьян, но и реестровых казаков. С помощью «Ординации» поляки «закрутили гайки». С этого времени вплоть до 1648 года установилось затишье — 10 лет «золотого покоя». Но это было затишье перед бурей.Возмущённые репрессиями казаки осенью 1638 года вновь посылали своих выборных польскому королю. Они передали очередную петицию, составленную Богданом Хмельницким. Просили оставить казаков на прежних вольностях и землях, сохранить им военное жалованье, обеспечить вдов погибших казаков и т. д. Король принял казачьих послов, но сам стал жаловаться. Королевская казна была пуста, шляхта и магнаты не подчинялись королевским указам, от них зависела военная сила королевской власти. Казаки вернулись ни с чем.Гетман Потоцкий собрал казаков, и им зачитали «Ординацию»: упразднялись должность гетмана, выборность есаулов и полковников и др. Реестровое казачество под управлением комиссара, назначаемого польским сеймом, обязывалось подавлять любые выступления против польской власти. Представители реестрового казачества вынуждены были подписать эти условия. В числе этих представителей был сотник, разжалованный из должности войскового писаря, Богдан Хмельницкий. Тем временем поляки восстановили крепость Кодак, сделав её ещё сильнее.Судя по всему, поляки боялись нового восстания и видели в Хмельницком потенциального вождя казаков – умного и решительного. Богдана хотели устранить. Поэтому ему нужно было на время покинуть Родину. Когда казацкие послы были в Варшаве, французским посланником при дворе был граф де Брежи. Франция в это время вступила в Тридцатилетнюю войну, чтобы не дать усилиться Габсбургам. Французская армия, возглавляемая принцем Конде (его прозвали Великим Конде), нуждалась в дополнительном «пушечном мясе». Граф де Брежи посоветовал кардиналу Мазарини запорожских казаков в качестве наёмников. Он писал, что это «очень смелые воины, неплохие всадники, совершенные пехотинцы, особенно они способны к защите крепостей». Посол в сентябре 1644 года сообщал Мазарини, что у запорожцев «есть ныне очень способный полководец Хмельницкий, его здесь при дворе уважают». Казаки уже отметились в Тридцатилетней войне, сражаясь и на стороне Габсбургов, и под знаменами Густава-Адольфа и т. д. Их авторитет как отличной военной силы был очень высоким. По одной из версий, Хмельницкий возглавлял или был в составе отряда казаков, который воевал за Францию. Когда в 1655 году Богдан Хмельницкий участвовал в переговорах с французским послом, он говорил, что ему приятно вспоминать о своём пребывании во Франции, причём, принца Конде он с гордостью называл своим бывшим командиром. В этой войне Хмельницкий и его казаки брали штурмом Дюнкерк, получили новый боевой опыт и укрепили свои ряды. Хмельницкий, по сути, создал ядро новой повстанческой армии.Кроме того, в это время у Хмельницкого сложились особые отношения с королем Владиславом. В 1646 году Владислав IV задумал без согласия сейма начать войну с Турцией, что отвоевать земли и основать на них крупные наследственные владения, укрепив королевскую власть. Земли означали доход и войско. Поэтому королю понадобились казаки. Он начал искать поддержку у казацких старшин — Ильяша Караимовича, Барабаша и Хмельницкого. Казацкое войско должно было развязать войну с Крымским ханством и Портой, а за это оно получало королевскую грамоту, восстанавливавшую казацкие права и привилегии. В частности, король обещал увеличить реестр до 20 тыс. казаков и уменьшить численность польских войск в Малороссии. Богдана Хмельницкого Владислав знал давно, ещё со времени похода на Москву. Узнав о переговорах короля с казаками, сейм помешал этим планам и король принуждён был отказаться от своих замыслов. Выданная королём грамота хранилась в тайне у Барабаша. Позже Хмельницкий завладел ею, чтобы использовать в политических целях.Поучилось так, что Хмельницкий стал самой видной фигурой среди казацких атаманов. Один из способнейших воинов и полководцев, образованный и умный, Богдан стал потенциальным вождем нового русского восстания против польских оккупантов. Нужен был только повод, что окончательно сдвинуть его с места – служба, имение, широкие связи, семья. Чтобы этот богатырь начал борьбу за народ.Таким случаем-поводом стала семейная трагедия. Хмельницкий имел небольшой хутор Суботов, близ Чигирина. Чигиринский староста Александр Конецпольский (сын великого коронного гетмана) и чигиринский подстароста Чаплинский решили отнять Суботов. Хмельницкий написал королю и Владислав своим актом закрепил за ним Суботов. Но не помог и королевский документ. Воспользовавшись отсутствием Хмельницкого, Чаплинский, ненавидевший Хмельницкого, напал на его хутор, разграбил его, увёз женщину (Елену-Гелену), с которой Хмельницкий жил после смерти его первой жены Анны Сомковны, и избил младшего сына Хмельницкого, что, видимо, стоило ему жизни. С Еленой Чаплинский обвенчался. Хмельницкий попытался найти правды в суде, но без успеха. Над ним посмеялись, мол, найдёшь новую женщину, ничего страшного и выплатили небольшое возмещение.Тогда он обратился к королю. Хмельницкий пытался продолжить дело по набору казацкого войска для войны с Крымом и Турцией. Владислав поддержал старый замысел. А по поводу обиды Хмельницкого, по легенде, сказал: «Ее есте казаки воины храбрые, меч и силу имеете и что вам за себя постоять возброняется?» По некоторым данным, король через коронного канцлера Оссолинского пожаловал Богдана гетманом Запорожским и передал знаки гетманского достоинства – знамя и булаву.В результате Хмельницкий «вышел на тропу войны». В сентябре 1647 года около Чигирина он собрал верных людей. Богдан и его товарищи, видя бессилие королевской власти против всесилия магнатов, окончательно решились на восстание. Богдан Хмельницкий решился выступить «за попрание веры русской и за поругание народа русского»! Он просил помощи у братьев и те отвечали: «Станем с тобой: поднимется земля русская, как никогда ещё не поднималась».Однако среди казаков был предатель. Он сообщил о том, что «Хмельницкий бунтует казаков», Конецпольскому. Об этом же сообщили казацкому комиссару Шембергу, который известил коронного гетмана Потоцкого. Хмельницкого схватили. Во Львове задержали повозки с оружием, купленным для восстания. Не удалось переправить в Запорожье пушки. Хмельницкого боялись казнить, могла взбунтоваться казацкая «чернь». Решили освободить, а затем без лишнего шума убить в другом месте. Пока кто-нибудь должен был взять мятежного казака на поруки. Поручился за Хмельницкого пан Кричевский, полковник Войска Запорожского и приятель Богдана. Он же сообщил Хмельницкому, что его хотят тайно «смерти предати». В декабре 1647 года Хмельницкий скрылся. Вместе с ним на Запорожье выехало несколько сотен казаков.В середине декабря 1647 года Хмельницкий с товарищами прибыл на Сечь. Здесь его на острове Томаковка поджидал с отрядом запорожцев его соратник, реестровый сотник Фёдор Лютый. Он бежал на Запорожье ещё раньше и был избран кошевым атаманом. Запорожская Сечь тогда размещалась на острове Базавлук (Чертомлык). В районе острова Хотица располагался правительственный гарнизон – Черкасский реестровый полк и отряд польских драгун полковника Гурского. Также серьёзный гарнизон стоял к крепости Кодак. Поэтому все беглые собирались на острове Буцком, немного ниже Сечи. Сюда, на остров Буцкой и прибыл Хмельницкий. Его встретили с большой радостью, нашёлся атаман, который поднял всех обиженных. Здесь началась формироваться освободительная армия.В январе 1648 года Богдана Хмельницкого избрали гетманом. Началось большое святое дело. Освобождение русской земли от оккупантов и их местных прихлебателей.