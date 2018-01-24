370 лет назад началась национально-освободительная война русского народа против польских оккупантов
370 лет назад, 24 января 1648 года, Богдан Хмельницкий был избран гетманом Запорожской Сечи. Началась национально-освободительная война русского народа против польских оккупантов.
Это событие имело огромное историческое значение. Часть русских южно- и западнорусских земель, оккупированных Литвой и Польшей в ходе русской смуты (периода феодальной раздробленности), в 1654 году вернулась в состав Русского царства. Позднее Россия вернула и остальные западнорусские земли, русский народ воссоединился.
Эти события в некотором отношении повторились в новейшей истории. Снова Россию охватила смута. Мы временно утратили исконно русские земли: Малую Россию (Украину) и Белую Русь. Русский народ оказался самым большим разделённым народом на планете. При этом оккупационные власти в Киеве, подчиняющиеся Западу, ведут политику, схожую с политикой прежней Польши. Если раньше шло ополячивание и внедрение католицизма, то теперь русских превращают в «украинцев», разрушают православие. Украинская верхушка, как в прошлом часть казачьей старшины, предала свой народ, продалась Западу за возможность ещё пограбить своих земляков, быть холуями-управленцами и паразитами-олигархами в колонии и в итоге стать «европейцами».
Подробнее об «украинском мифе» — в статьях ВО: Цель проекта «Украина» — разрушение русского мира; Украинская химера против Светлой Руси; Миф о «европейской Руси-Украине»; Цель проекта «Украина». «Русские будут рвать себя собственными когтями, а мы будем расти и крепнуть»; Запад против России: создание «украинской этнической химеры»; «Украинцы» — это те же русские.
Богдан Хмельницкий. Общая ситуация в Малой России
О жизни Богдана Хмельницкого до 1647 года известно очень мало. Родился 27 декабря 1595 года (или 1596). Назвали его Зиновием. Родился он в третий день рождественских праздников, когда отмечалась память святого Фёдора Начертанного, поэтому по святцам получил второе имя – Богдан (с греч. Фёдор – «богом данный»). Отец Богдана, чигиринский подстароста Михаил Хмельницкий, был на службе у коронного гетмана Станислава Жолкевского. Мать Богдана была казачкой и звалась Агафьей.
Время это было крайне тяжелым для русских людей, которые оказались под властью Речи Посполитой. Раньше в составе Великого княжества Литовского и Русского они не отличались от других подданных и не испытывали особенного гнёта. «Европеизация» коснулась в основном верхушки – княжеские, боярские рода. Однако теперь ситуация изменилась, Польша, а через неё Ватикан, стремились уничтожить русскость населения «окраины-украины» Польского государства, разрушить православную веру. К феодальному (социально-экономическому) гнёту добавился национальный и религиозный. Русское и православное население стремились лишить веры, языка, истории, превратить в полностью бесправное, безграмотное и безвольное рабское стадо.
Польское правительство, стремясь навсегда закрепить за собой «пустынные места» на Украине, образует на восточных границах сеть магнатских латифундий. Земли массово раздаются польской шляхте. Это приводит к регулярным восстаниям русского народа против польских колонизаторов. Кроме того, в 1596 году в Бресте была провозглашена уния православной церкви с католической. Православие оказалось вне закона. Русские люди с этим не смирились. Польские паны и шляхта «усмиряли» русских людей огнем и мечом.
Стоит отметить, что многочисленные восстания и войны 1620 – 1630-х годов отличались крайней жестокостью. Польские войска топили восстания и бунты крестьян и казаков в крови. Полностью уничтожали целые селения. Восставшие отвечали беспощадной жестокостью к попавшим к ним в плен полякам, евреям и их семьям. Польские паны часто не утруждали себя вопросами управления имениями. Нанимали образованных управленцев, часто это были евреи. Кроме того, евреи часто были владельцами кабаков, ростовщиками, то есть людьми, которые паразитировали на народном горе. Управленцы-ростовщики исправно отсылали требуемые подати, а затем спускали с крестьян семь шкур. Отсюда взаимная ненависть, которая дожила и до современного времени.
Своё обучение Хмельницкий начал в киевской братской школе, затем отец отдал его латинскую школу в Львове (иезуитскую коллегию). Это было хитроумное изобретение папского престола. Ватикан создавал первоклассные школы с хорошими кадрами и в них обучали представителей местной верхушки. Иезуиты не только хорошо учили, но исподволь внушали ненависть к православию и всему русскому. Шла «перекодировка» сначала молодежи из видных родов, а затем и всего населения. Молодые люди получали европейское образование, принимали католицизм, входили в польскую элиту, роднились с шляхтой. Такие люди становились самими ревностными слугами Польского государств и Ватикана. Причём процесс был массовым, в 1613 году коллегия насчитывала 530 учеников и их количество росло с каждым годом.
Богдан стал одним из лучших учеников школы. Изучал теологию, историю, много читал, хорошо выучил польский язык и латынь. При этом молодой Хмельницкий выстоял перед искушением принять католичество. После 8 лет обучения, Богдан вернулся домой. По-прежнему много читал, и увлекся военным делом. Стал мастером владения саблей (был обоеруким), отличным всадником.
В это время началась война с Турцией и Крымским ханством. Крымская орда доходила до Каменца и Львова, грабила и разоряла всё на своём пути, угоняя в полон тысячи русских и поляков. Для народа это было ещё одно страшное бедствие. Казаки как могли противостояли хищнику. Делали ответные набеги и походы на Крым и Турцию, освобождали пленников. Хмельницкий вместе с отцом участвует в польско-турецкой войне 1620-1621 гг. В 1620 году великий коронный гетман Жолкевский, рассчитывая на помощь молдавского князя Гаспера Грациани, двинулся против турок и татар. 9 – 10 (19 – 20) сентября 1620 г. состоялось сражение. Войско Жолкевского выдержало удар. Но было очевидно, что под давлением превосходящих сил врага придётся отступить. Кроме того, молдавский князь и некоторые польские командиры сбежали со своими отрядами (подавляющая часть погибла при переправе Прута). Польское войско и казаки начали отступление, ведя арьергардные бои с наседающим врагом. 24 сентября (6 октября) в польском лагере около Могилёва на Днестре начались споры и замешательство. Этим воспользовались татары и турки, ударили по лагерю коронного войска, многих убили и многих взяли в плен. Гетман Жолкевский погиб. Смертью храбрых пал и Михаил Хмельницкий. Богдан попал в плен.
Жил он в Константинополе в доме одного из турецких пашей, флотоводца. Увидев, что в Хмельницкий образован, его использовали как писаря и толмача. Находясь в плену, Богдан умудрялся чему-то учиться. Он выучил турецкий и татарский языки, познакомился с бытом турок, изучил организацию и устройство их армии. Даже свёл знакомство с некоторыми видными турками, что пригодилось ему в будущем, особенно при переговорах с Портой.
В 1622 г. Хмельницкий был выкуплен из плена. Мать вскоре после возвращения сына снова вышла замуж за королевского жолнера (солдата) и уехала в Белоруссию. Вернувшись в имение отца — Суботов, он был зачислен в реестровое казачество. Служил в Чигиринском полку и постепенно дошёл до чина сотника. Имел большое влияние на казаков, был «за атамана». Видимо, в это время он не раз водил отряды, которые отбивали татарские набеги, сами ходили на Крым и Турцию.
Тем временем ситуация в Малой России продолжала накаляться. В регионе в это время проживало около 5 млн. человек. В 700 городах проживало более миллиона человек, остальной частью населения были крестьяне, закрепощенные польскими феодалами. Они массово бежали от своих хозяев, становились вольными людьми — казаками. Особенно много их скрывалось в районах Полтавы, Чигирина, где жителей было мало. Казаки жили в основном на юго-востоке Малой России – Украины, многие уходили в Запорожье. Казачество делилось на реестровых и нереестровых. Реестр был строго ограничен, в него была включена в основном богатая, зажиточная верхушка казачества. Реестровые сами владели землями, часто большими имениями, дружили с польской шляхтой. Они не были враждебны феодальному строю, который обеспечивал их привилегиями и богатством, были всегда готовыми договориться с поляками, стать частью «просвещенной Европы» (сравняться с польской шляхтой).
Но большая часть казачества не состояла в реестре. Это были бежавшие от крепостной неволи крестьяне. Польские власти стремились превратить нереестровых казаков в крепостных крестьян, те на это отвечали бунтами и восстаниями, к которым присоединялись крестьяне. Казаки были серьёзной угрозой для Польши, так как были вооруженной силой, имели серьёзный боевой опыт, и боевой дух. К казакам бежали самые сильные, решительные и волевые люди (буйные, пассионарии). Казаки не желали мириться с феодальным, национальным и религиозным гнётом. При этом низы казачества легко сходились с крестьянами. То есть социальная база возможной национально-освободительной войны была самой широкой.
Кроме того, была ещё третья сила, враждебная Речи Посполитой. Это были мещане, горожане. В сотнях городах и городков русские люди – мастера-ремесленники (цеховые и нецеховые), их подмастерья, ученики, городские низы, часть духовенства и т. д., — ненавидели польские власти. Мещане также подвергались гнёту со стороны польских панов. Также их притеняли из-за национальности и веры. В частности, православные не имели права участвовать в выборных органах городского управления. Русские люди как могли боролись с притеснением. Чтобы сохранить свою веру, культуру, язык, образование (русскость), они объединялись вокруг своих церквей, создавали братства, целью которых было оказание в чрезвычайной ситуации помощи друг другу. Братства открывали свои школы, чтобы сохранить национальное образование и культуру.
Обеспокоившись массовым уходом крестьян в казаки после польско-турецкой войны 1620-1621 гг., польское правительство в сентябре 1625 года послало на южную Киевщину 30-тыс. войско во главе с гетманом Станиславом Конецпольским. 1 октября правительственное войско подошло к Каневу. Казацкий 3-тыс. гарнизон покинул город и после боя с польским отрядом под Мошнами отступил в Черкассы, где соединился с 2-тыс. отрядом местных казаков. Вместе казаки отошли к устью реки Цибульник, где собрались и другие казацкие отряды. Скоро сюда прибыли с артиллерией запорожцы во главе с Марком Жмайло. Гетман Жмайло возглавил казачье войско. В октябре – ноябре поляки и казаки сошлись в нескольких битвах. После того как поляки не смогли развить казаков в открытом бою, они пошли на переговоры. Реестровая старшина немедленно сбросила гетмана Жмайло, который ненавидел польскую и украинскую шляхту, и выбрала приверженца «европейских ценностей» Михаила Дорошенко, который сразу подписал с поляками мир.
Куруковский договор был в интересах польских оккупантов. Казацкий реестр сокращался до 6 тыс. казаков, которые должны были исполнять обязанности пограничной стражи. Одна тысяча должна была жить на Запорожье, а остальные пребывать на границах Киевского, Черниговского и Брацлавского воеводств в готовности исполнять указания властей. Все не вошедшие в реестр (около 40 тыс. повстанцев) обязаны были вернуться в то общественное состояние, в котором они находились до прибытия в Запорожье. То есть многие добровольно должны были вернуться в рабство. Казаки, вписанные в реестр, пользовались «казацкими вольностями»: личной свободой, правом быть судимыми своим войсковым судом, заниматься звериным и рыбным промыслами и торговлей; казаки в реестре должны были получать денежное жалование (ежегодная плата в 60 тыс. злотых); «старшого» над казаками утверждал король или коронный гетман.
Новым «старшим» польской стороной был назначен Михаил Дорошенко. Осенью и зимой 1625 года он, вместе с представителями польских землевладельцев т. н. «комиссией», объезжал земли, чтобы отделить «выписчиков» (выписанных из реестра) от казаков, при этом первые фактически лишались всех «казацких привилегий». Дорошенко лично проводил запись, включая в реестр самых зажиточных казаков. Все те, кто не попал в реестр, оставались зависимыми людьми. Было учреждено шесть реестровых полков – Киевский, Переяславский, Белоцерковский, Корсунский, Каневский и Черкасский. В каждом городе, где был учрежден полк, создавалось управление. Здесь проживала старшина во главе с полковником. Полк делился на сотни, которыми командовала сотенная старшина.
В Чигиринскую сотню Черкасского полка и был записан Богдан Хмельницкий. Он часто бывал на Запорожье в самом его низу. С подчиненными ему отрядами реестровых казаков по приказу короля участвовал в походах. В 1629 году особенно отличился — «двоих Кантемиров живыми к королю привёл (от которых король много о тайных замыслах турецких на ляхов известился), из-за чего имел у короля милость великую, ибо был от природы разумен и в науке языка латинского беглый…» (Из летописи Григория Грабянки). В это же время он женился. Женой его стала сестра его старого друга Якима Анне Сомко. По происхождению она была из переяславских мещан.
Тем временем жизнь простого народа продолжала ухудшаться. Паны насаждали католицизм, старались сломить непокорных, не останавливаясь перед самими кровавыми расправами. Львовский летописец писал, что солдаты «убийства и кривды несносные чинили, людей без всякой причины убивали». Издевательства шляхты затрагивали и реестровых казаков. Казаков избивали и мучили, отбирали у них добро.
В летописи Григория Грабянки отмечалось: «… Ляхи великие тяжести людям украинским (территориальный термин, от слова «украйна-окраина» — Автор.) и казакам налагаху, насилия и обиды церквам божьим творяху, отъемлюще нуждою от благочестивых имения и самых смерти предаяху, от чести и власти изгоняху, суду не даяху, казаков всячески озлобяху, от всякого бидла и пчёл десятое взимаху. Имеет ли кто звера – кожу дай пану, имет ли рыбу – дай урочную дань оттуда на пана; от военных корыстей татарских конь или оружие в казака будет – дай хлопе на пана…».
Ограбленные и униженные польскими панами крестьяне, мещане и казаки бросали родные места и бежали в поисках лучшей доли. Одни бежали в Запорожье. Другие часто целыми семьями уходили в Русское царство. Там им давали землю, предоставляли возможность заниматься ремеслами. Близилось время всеобщего пожара.
Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр
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