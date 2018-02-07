Как войска Батыя штурмовали Владимир

780 лет назад, 7 февраля 1238 года, армия Батыя штурмом взяла столицу Северо-Восточной Руси – Владимир.После разгрома Рязанской земли ордынское войско двинулось дальше на север, к Коломне. Нашествие вплотную приблизилось к границам Владимиро-Суздальской земли. Великий князь владимирский Юрий Всеволодович, не откликнувшийся на призыв Рязани совместно выступить против Батыя, сам оказался под ударом.Нельзя сказать, что великий князь не принял никаких мер для укрепления обороны. Однако зимнее наступление и быстрое продвижение ордынцев, которые сравнительно легко смяли сопротивление сильного Рязанского княжества, стало неожиданностью для Юрия Всеволодовича. Ордынцев, судя по всему, не ждали зимой, да и Рязань должна была задержать врага, дав возможность Владимирской Руси собраться с силами и сконцентрировать немалые войска Северо-Восточной Руси на рубежах Владимирского княжества. Великий князь после получения первых известий о нашествии начал готовиться к битве. Кроме того, сыграл фактор феодальной раздробленности, Батый прислала во Владимир послов и предложил «мир» Юрию. Если великий князь и не поверил предложению о «мире», то видимо, решил использовать переговоры для отсрочки войны, что было необходимо для сбора войск. В этих условиях помогать Рязани не стали.Пока ордынцы громили Рязанскую землю великий князь смог сосредоточить на предполагаемом пути врага довольно серьёзную рать. Местом сбора стала Коломна, которая тогда была частью Рязанского княжества. Прямого пути от Рязани к Владимиру не было. Леса и болота к северу от Оки, по обе стороны реки Пры, почти без населения, были совершенно не приспособлены для прохода большой армии. Единственный удобный путь к центру Владимирской земли лежал по льду Москвы-реки и дальше по Клязьме к Владимиру. Этот путь и запирала Коломенская крепость. Это была довольно сильная крепость, расположенная на пересечении речных путей. В этом стратегическом пункте и собирались полки великого князя. Согласно летописям здесь собирались владимирские полки во главе со старшим сном великого князя Всеволодом Юрьевичем и опытным воеводой Еремеем Глебовичем. Также к Коломне отошли остатки рязанских войск с князем Романом Ингваревичем, подошли полки Пронска, Москвы и некоторых других городов. Суздальская летопись пишет даже, что на помощь владимирскому князю успели подойти «новгородцы со своими воинами».Объединенная русская рать расположилась лагерем у стен Коломны, за «надолбами», то есть частоколом. Русские не собирались отсиживаться за стенами крепости и решили принять бой у её стен. Сторожевой отряд воеводы Еремея Глебовича вовремя обнаружил противника. Войска Батыя подошли к Коломне с юга, со стороны Оки и 1 января 1238 года атаковали русскую рать. Все летописцы отмечают решительных характер сражения: «была сеча великая», «бились крепко», «тут у Коломны был бой крепок». То есть русские войска не стали держать оборону за укреплениями и вышли навстречу врагу. Об этом сообщают и восточные источники. К Коломне пришлось стянуть корпуса всех князей-ханов, осаждавших Рязань. Рашид-ад-Дин сообщает, что в яростной схватке пал один из царевичей-чингизидов – Кулькан. Обычно ордынские военачальники руководили войсками, находясь позади боевых порядков, гибель хана показывает степень накала битвы, с разрывами фронта и прорывами противника. Так, Кулькан стал единственным ордынским ханом, который погиб во время похода армии Батыя на Восточную Европу.Таким образом, по количеству войск и накалу сражения бой под Коломной стал самой решительной битвой нашествия Батыя на Северо-Восточную Русь. Это была попытка объединенной великокняжеской рати дать решительный бой врагу и остановить ордынцев на границах Владимиро-Суздальской Руси.Сражение завершилось тяжелым поражением русского войска. Ордынская конница в ожесточенной схватке сломила сопротивление русских дружин и погнала их к «надолбам». В бою погиб коломенский князи Роман Ингваревич, воевода Еремей Глебович и множество других воинов. Князь Всеволод Юрьевич с малой дружиной смог прорвать кольцо врагов и бежал во Владимир. После этого ордынцы сломили остатки русских войск в самой Коломне и двинулись по льду Москвы-реки дальше на север, в глубь Владимирской земли.Таким образом, в решительном сражении у Коломны основные силы Владимиро-Суздальской Руси потерпели решительное поражение и почти полностью полегли. Владимирская земля осталась без войска. План отразить вражеское вторжение на границе Владимирской Руси потерпел крах.Взятие Суздаля. Миниатюра из русской летописиМосква тогда была обычным русским городом, защищённым деревянной стеной. Там стояла дружина под началом сына великого князя Владимира Юрьевича и воеводы Филиппа Нянка. 15 января 1238 года ордынцы осадили Москву. Это было первое в истории города нападение внешнего противника. Город отбивал штурмы врага 5 дней и пал 20 января. Воевода погиб, а князь Владимир попал в плен. Судя по всему, Москва уже тогда была большим городом, так как сопротивлялась 5 дней, почти столько же как столица рязанской земли. Только «сообща», то есть объединенными силами ордынского войска, сопротивление москвичей сломили.Лаврентьевская летопись так описала разорение города: «Взяша Москву татарове, и воеводу убиша Филипа Нянка за правоверную хрестьянскую веру, а князя Володимера яша руками, сына Юрьева, а люди избиша от старьца и до сущаго младенца; а град и церкви святыя огневи предаша, и манастыри вси и села пожгоша и много именья вземше отъидоша».Предав огню Москву и её окрестности («и села пожгли»), войска Батыя двинулись к Владимиру. Видимо, снова пошли сначала по льду Москвы-реки на север, а затем, миновав лесистый водораздел, прошли на Клязьму. По Клязьме шла пряма дорога к столице Владимирского княжества. Ордынцы двигались по льду рек. Это характерная особенность похода Батыя. Иначе зимой по Руси тогда было не пройти. Однако и в этих условиях войска двигались медленно. От Рязани до Владимира шли более месяца. Расстояние между Рязанью и Владимиром немногим более 300 км, то есть в день проходили около 15 км. С учётом остановок для осады крепостей, борьбы с отдельными русскими отрядами.Взятие Владимира. Миниатюра из русской летописи4 февраля 1238 года войска Батыя подступили к Владимиру. Город, защищенный высокими стенами и башнями, валами, был мощной крепостью. Русские города строили в удобных для обороны местах. С юга Владимир прикрывала Клязьма, с севера и востока – река Лыбедь с обрывистыми берегами и оврагами. Город имел три оборонительные линии: его защищали рвы, валы и стены Нового города; вал и стены Среднего, или Мономахова города; каменные стены владимирского кремля — детинца. Владимирский кремль имел стены, сложенные из монументальных туфовых плит, которые смыкались с городскими валами. Мощная надвратная каменная башня дополняла укрепления детинца. Кроме того, опорными пунктами могли послужить многочисленные каменные церкви и монастыри: Успенский и Рождественский монастыри, Дмитриевский и Успенский соборы, Спасская, Георгиевская и Воздвиженская на Торгу церкви.Особенно сильные укрепления были на западе, где не было естественных преград и перед городскими стенами располагалось ровное поле. Именно здесь располагались знаменитые Золотые ворота, построенные при владимирском князе Андрее Боголюбском. Мощные ворота, кроме оборонительных функций, выполняли роль парадного въезда в город и служили непосредственно религиозному назначению (над ними была церковь). Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной стороны. Через ров от ворот проходил мост, выводивший за город. Высота арки достигала 14 метров. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых петлях, примыкали к арочной перемычке. Ворота были покрыты листами золоченой меди, ярко блестевшей на солнце и поражавшей воображение современников. Отсюда и название ворот – Золотые. Казалось, что хорошо укрепленный город с сильным гарнизоном, который подкрепляло городское ополчение, должен был выдержать долгую осаду. Однако, как показали дальнейшие события, великий князь не смог подготовить столицу к длительной обороне. Видимо, не рассчитывал, что враг прорвётся к Владимиру.Золотые ворота со стороны Козлова валаКнязь Всеволод Юрьевич с малой дружиной «прибежал» во Владимир и сообщил о разгроме у Коломны. Нужно было срочно принять новый план войны. Остановить врага на дальних подступах не удалось. Большой рати, чтобы дать новое решительное сражение врагу у Владимира не было, а собрать войско не успевали. Ордынцы приближались к городу. На княжеском совете мнения разделились. Одни бояре предлагали вывезти княжескую семью и казну в тайные лесные крепи, а в городе оставить только воинов. Другие предлагали оставить в городе дружину с сыновьями великого князя, а самому Юрию собрать войска неподалёку от Владимира «в крепком месте», чтобы ордынцы, ведая, что русское войско рядом, «не смели города добывать». В итоге приняли решение оставить часть дружины с сыновьями великого князя для обороны города. Сам Юрий с малой дружиной покинул город и отправился на север собирать новую рать, чтобы дать решительной бой врагу. Великий князь, видимо рассчитывал, что Всеволод и Мстислав сумеют отбиться за мощными укреплениями, наступление врага будет остановлено. А он в это время соберёт рать и не даст ордынцам разорить Северо-Восточную Русь. К великому князю должны были прибыть дружины его братьев – Ярослава и Святослава, полки из городов Северо-Восточной Руси, и Новгорода. В итоге ослабленный жестокими боями противник, в условиях наступления весенней распутицы, вынужден будет отступить в степь.После отъезда великого князя оборону города возглавили его сыновья Всеволод и Мстислав Юрьевичи, при которых был опытный воевода Пётр Ослядакович. Город готовился к обороне: из окрестных селений и городков бежали жители, мужчины вставали в ряды ополчения, подвозили продовольствие, гнали скот.3 февраля 1238 года ордынские войска вышли к Владимиру. Они сразу определил самое слабое место – на западной стороне. Степняки показали стоявшим на стенах князьям и горожанам плененного при разгроме Москвы Владимира Юрьевича и потребовали добровольной сдачи города. Они кричали: «Где суть князи Рязанские, ваш град и князь ваш великий Юрьи, не рука ли наша емши и смерть преда?» Им ответили стрелами. Ордынцы убили Владимира на глазах горожан и начали готовиться к осаде. Многочисленные войска окружили город, а главные силы расположились станом у Золотых ворот. Ордынцы начали сооружать частокол вокруг города, чтобы предотвратить внезапную вылазку или прорыв защитников, а также не дать жителям убежать.Пока главные силы готовились к штурму столицы, большой корпус по льду Клязьмы и Нерли двинулся в сторону Суздаля. Батый и его военачальники хотели избежать возможного удара русских войск, обезопасить тыл. Суздаль располагался всего в 30 км от Владимира и оттуда Юрий Всеволодович мог нанести контрудар. Ордынское командование, судя по всему, знало о том, что великий князь покинул Владимир. Суздаль не смог оказать серьёзного сопротивления. Зимой его главные оборонительные рубежи – с трех сторон град окружала река Каменка, с а четвертой находился глубокий ров, заполненный водой, — были проходимы. По льду ордынцы сразу вышли к городским стенам. Кроме того, в Суздале практически не было гарнизона. Суздальский полк ушёл с великим князем, оставшиеся воины ушли во Владимир. Поэтому град взяли с ходу. Через день конный корпус, громивший Суздаль и его окрестности, вернулся. Ордынцы привели многочисленных пленных, которых использовали для осадных работ.Камнемётная машина (русские пороки). Рисунок из арабской рукописи6 февраля войска Батыя приготовились к решительному штурму, рубили лес, строили лестницы и пороки (тараны и камнемётные машины). С помощью осадных машин начался обстрел города. Стены и башни пытались разбить огромными камнями, горшки с горючими веществами вызвали пожары. На глазах у защитников вокруг стен водили и избивали огромные толпы пленных. И в этот критический момент владимирская знать пала духом. Князья и бояре, вместо того чтобы встретить свирепого врага с первых рядах защитников, воодушевляя их на бой, с благословения владимирского епископа Митрофана постриглись в монахи. «Элита» молилась и ждала «ангельской смерти», за которой должно было последовать «вознесение» в рай.То есть владимирская знать действовала не так, как рязанский боярин Евпатий Коловрат, который своей неистовой атакой потряс самого Батыя и всю его армию. Негативную роль сыграла христианская церковь, которая парализовала волю знати. Церковники с самого начала объявили ордынское нашествие «бичом божьим», «карой божьей за грехи людей», призывали к молитвам и посту, а не смертельной борьбе с захватчиками. По мнению церковников, сопротивление было бессмысленно, с «божьей карой» бороться невозможно, необходимо было смириться. Дело дошло до того, что постриженные «монахи» князья Всеволод и Мстислав выехали из города и с богатыми дарами поехали стан Батыя просить ханской «милости». Южнорусский летописей сообщает, что Всеволод «убоялся» битвы и сам вышел из города с малой дружиной, взяв с собой «дары многие». Батый не принял мирных предложений и «велѣ предъ собою зарѣзати». Князей убили. В результате оставшиеся воины и городские ополченцы остались без руководства. Очевидно, что такие действия князей деморализовали гарнизон. А часть профессиональной дружины, которая могла пригодиться при обороне валов и стен, возглавляя ополченцев, погибла без толку.Пробив несколько брешей в стенах, ордынцы пошли в атаку. В проломах закипела яростная сеча. Владимирцы грудь встретили «приступивших» врагов. Первый штурм отбили. Горожане старались заделать проломы. Рано утром 7 февраля штурм возобновился. При этом наступление шло со всех сторон: одновременно атаковали и стены посада, и детинец над Клязьмой, и валы Среднего города. Тем самым силы владимирского гарнизона распылялись. Но основной удар войска Батыя нанесли с запада, со стороны Нового города. Золотые вороты были неприступной твердыней, но деревянные стены не выдержали. Рухнул большой участок стены южнее Золотых ворот, против церкви Спаса. Почти одновременно укрепления были взломаны ещё в нескольких местах: у Ирининых ворот, у Медяных ворот и у Волжских ворот. Рвы перед проломами были завалены вязанками хвороста, глыбами мёрзлой земли, досками и бревнами. Защитники попытались поджечь завалы, но без успеха. Летописцы сообщают, что рвы были заполнены «сырым лесом».Осада и штурм Владимира. Февраль 1238 г. Источник карты: В. В. Каргалов. Народ-богатырь: История военных нашествий на Русь. IV — XIV вв.По завалам – «приметам», ордынцы прошли за рвы, по лестницам и веревкам взобрались на валы и через проломы в стенах ворвались с разных сторон в Новый город. Гарнизон оказался слабым и не смог выстоять сразу в нескольких местах. Противник же имел возможность наносить сильные удары сразу на нескольких направлениях, пользуясь своим численным преимуществом. Один отряд прорвался с запада в пролом у Золотых ворот, другой с севера, от реки Лыбедь, у Ирининых ворот, третий – со стороны Клязьмы, через Волжские ворота. Жестокий рукопашный бой шел на улицах города. Защитники пытались перегородить улицы подручными материалами, рубились в узких проходах, сбивали врагов стрелами из окон. Тогда ордынцы стали поджигать дома, тесня горожан. Владимир горел, многие жители погибли в огне и дыму. К середине дня Новый город пал. «Взяли город до обеда» — сообщает летописец. В этом жестоком бою пала большая часть защитников города.Оставшиеся в живых малочисленные защитники отступали в Средний (Мономахов) город. Но дело было в том, что его заранее не подготовили к обороне. Отдельного свежего гарнизона, который бы мог сдержать натиск врага и дать возможность остальным защитникам скрыться за стенами и валами, не было. В результате ордынцы с ходу ворвались в Средний город. Организовать его оборону не смогли. Так же с ходу были взяты и каменные стены владимирского детинца. Отдельные кучки защитников просто не могли создать сплошную оборону. При этом княжеская семья, бояре и простые люди прятались в Успенском соборе. Они отказались сдаться. Их обложили досками и бревнами и подожгли. Владимир пал.Таким образом, столица и сильнейшая крепость Владимиро-Суздальской Руси была захвачена, разграблена и сожжена. Значительная часть населения погибла в сражении, сгорела или задохнулась в пожарище, была вырезана или попала в плен. Великий князь, его сыновья и воеводы не смогли организовать длительную оборону города, чтобы в это время собраться с силами и дать новый бой врагу. Великий князь Юрий Всеволодович собирал войска в заволжских лесах. А его сыновья Всеволод и Мстислав не смогли удержать Владимир и погибли. Армия Батыя получила возможность сравнительно спокойно громить грады Северо-Восточной Руси.Взятие Владимира войсками хана Батыя. Диорама-макет из Владимирского музея