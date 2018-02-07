11:27 07 февраля

Как войска Батыя штурмовали Владимир

780 лет назад, 7 февраля 1238 года, армия Батыя штурмом взяла столицу Северо-Восточной Руси – Владимир.

Коломенская битва

После разгрома Рязанской земли ордынское войско двинулось дальше на север, к Коломне. Нашествие вплотную приблизилось к границам Владимиро-Суздальской земли. Великий князь владимирский Юрий Всеволодович, не откликнувшийся на призыв Рязани совместно выступить против Батыя, сам оказался под ударом.


Нельзя сказать, что великий князь не принял никаких мер для укрепления обороны. Однако зимнее наступление и быстрое продвижение ордынцев, которые сравнительно легко смяли сопротивление сильного Рязанского княжества, стало неожиданностью для Юрия Всеволодовича. Ордынцев, судя по всему, не ждали зимой, да и Рязань должна была задержать врага, дав возможность Владимирской Руси собраться с силами и сконцентрировать немалые войска Северо-Восточной Руси на рубежах Владимирского княжества. Великий князь после получения первых известий о нашествии начал готовиться к битве. Кроме того, сыграл фактор феодальной раздробленности, Батый прислала во Владимир послов и предложил «мир» Юрию. Если великий князь и не поверил предложению о «мире», то видимо, решил использовать переговоры для отсрочки войны, что было необходимо для сбора войск. В этих условиях помогать Рязани не стали.

Пока ордынцы громили Рязанскую землю великий князь смог сосредоточить на предполагаемом пути врага довольно серьёзную рать. Местом сбора стала Коломна, которая тогда была частью Рязанского княжества. Прямого пути от Рязани к Владимиру не было. Леса и болота к северу от Оки, по обе стороны реки Пры, почти без населения, были совершенно не приспособлены для прохода большой армии. Единственный удобный путь к центру Владимирской земли лежал по льду Москвы-реки и дальше по Клязьме к Владимиру. Этот путь и запирала Коломенская крепость. Это была довольно сильная крепость, расположенная на пересечении речных путей. В этом стратегическом пункте и собирались полки великого князя. Согласно летописям здесь собирались владимирские полки во главе со старшим сном великого князя Всеволодом Юрьевичем и опытным воеводой Еремеем Глебовичем. Также к Коломне отошли остатки рязанских войск с князем Романом Ингваревичем, подошли полки Пронска, Москвы и некоторых других городов. Суздальская летопись пишет даже, что на помощь владимирскому князю успели подойти «новгородцы со своими воинами».

Объединенная русская рать расположилась лагерем у стен Коломны, за «надолбами», то есть частоколом. Русские не собирались отсиживаться за стенами крепости и решили принять бой у её стен. Сторожевой отряд воеводы Еремея Глебовича вовремя обнаружил противника. Войска Батыя подошли к Коломне с юга, со стороны Оки и 1 января 1238 года атаковали русскую рать. Все летописцы отмечают решительных характер сражения: «была сеча великая», «бились крепко», «тут у Коломны был бой крепок». То есть русские войска не стали держать оборону за укреплениями и вышли навстречу врагу. Об этом сообщают и восточные источники. К Коломне пришлось стянуть корпуса всех князей-ханов, осаждавших Рязань. Рашид-ад-Дин сообщает, что в яростной схватке пал один из царевичей-чингизидов – Кулькан. Обычно ордынские военачальники руководили войсками, находясь позади боевых порядков, гибель хана показывает степень накала битвы, с разрывами фронта и прорывами противника. Так, Кулькан стал единственным ордынским ханом, который погиб во время похода армии Батыя на Восточную Европу.

Таким образом, по количеству войск и накалу сражения бой под Коломной стал самой решительной битвой нашествия Батыя на Северо-Восточную Русь. Это была попытка объединенной великокняжеской рати дать решительный бой врагу и остановить ордынцев на границах Владимиро-Суздальской Руси.

Сражение завершилось тяжелым поражением русского войска. Ордынская конница в ожесточенной схватке сломила сопротивление русских дружин и погнала их к «надолбам». В бою погиб коломенский князи Роман Ингваревич, воевода Еремей Глебович и множество других воинов. Князь Всеволод Юрьевич с малой дружиной смог прорвать кольцо врагов и бежал во Владимир. После этого ордынцы сломили остатки русских войск в самой Коломне и двинулись по льду Москвы-реки дальше на север, в глубь Владимирской земли.

Таким образом, в решительном сражении у Коломны основные силы Владимиро-Суздальской Руси потерпели решительное поражение и почти полностью полегли. Владимирская земля осталась без войска. План отразить вражеское вторжение на границе Владимирской Руси потерпел крах.

Как войска Батыя штурмовали Владимир

Взятие Суздаля. Миниатюра из русской летописи

Гибель Москвы

Москва тогда была обычным русским городом, защищённым деревянной стеной. Там стояла дружина под началом сына великого князя Владимира Юрьевича и воеводы Филиппа Нянка. 15 января 1238 года ордынцы осадили Москву. Это было первое в истории города нападение внешнего противника. Город отбивал штурмы врага 5 дней и пал 20 января. Воевода погиб, а князь Владимир попал в плен. Судя по всему, Москва уже тогда была большим городом, так как сопротивлялась 5 дней, почти столько же как столица рязанской земли. Только «сообща», то есть объединенными силами ордынского войска, сопротивление москвичей сломили.

Лаврентьевская летопись так описала разорение города: «Взяша Москву татарове, и воеводу убиша Филипа Нянка за правоверную хрестьянскую веру, а князя Володимера яша руками, сына Юрьева, а люди избиша от старьца и до сущаго младенца; а град и церкви святыя огневи предаша, и манастыри вси и села пожгоша и много именья вземше отъидоша».

Предав огню Москву и её окрестности («и села пожгли»), войска Батыя двинулись к Владимиру. Видимо, снова пошли сначала по льду Москвы-реки на север, а затем, миновав лесистый водораздел, прошли на Клязьму. По Клязьме шла пряма дорога к столице Владимирского княжества. Ордынцы двигались по льду рек. Это характерная особенность похода Батыя. Иначе зимой по Руси тогда было не пройти. Однако и в этих условиях войска двигались медленно. От Рязани до Владимира шли более месяца. Расстояние между Рязанью и Владимиром немногим более 300 км, то есть в день проходили около 15 км. С учётом остановок для осады крепостей, борьбы с отдельными русскими отрядами.


Взятие Владимира. Миниатюра из русской летописи

Битва за Владимир

4 февраля 1238 года войска Батыя подступили к Владимиру. Город, защищенный высокими стенами и башнями, валами, был мощной крепостью. Русские города строили в удобных для обороны местах. С юга Владимир прикрывала Клязьма, с севера и востока – река Лыбедь с обрывистыми берегами и оврагами. Город имел три оборонительные линии: его защищали рвы, валы и стены Нового города; вал и стены Среднего, или Мономахова города; каменные стены владимирского кремля — детинца. Владимирский кремль имел стены, сложенные из монументальных туфовых плит, которые смыкались с городскими валами. Мощная надвратная каменная башня дополняла укрепления детинца. Кроме того, опорными пунктами могли послужить многочисленные каменные церкви и монастыри: Успенский и Рождественский монастыри, Дмитриевский и Успенский соборы, Спасская, Георгиевская и Воздвиженская на Торгу церкви.

Особенно сильные укрепления были на западе, где не было естественных преград и перед городскими стенами располагалось ровное поле. Именно здесь располагались знаменитые Золотые ворота, построенные при владимирском князе Андрее Боголюбском. Мощные ворота, кроме оборонительных функций, выполняли роль парадного въезда в город и служили непосредственно религиозному назначению (над ними была церковь). Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной стороны. Через ров от ворот проходил мост, выводивший за город. Высота арки достигала 14 метров. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых петлях, примыкали к арочной перемычке. Ворота были покрыты листами золоченой меди, ярко блестевшей на солнце и поражавшей воображение современников. Отсюда и название ворот – Золотые. Казалось, что хорошо укрепленный город с сильным гарнизоном, который подкрепляло городское ополчение, должен был выдержать долгую осаду. Однако, как показали дальнейшие события, великий князь не смог подготовить столицу к длительной обороне. Видимо, не рассчитывал, что враг прорвётся к Владимиру.


Золотые ворота со стороны Козлова вала

Князь Всеволод Юрьевич с малой дружиной «прибежал» во Владимир и сообщил о разгроме у Коломны. Нужно было срочно принять новый план войны. Остановить врага на дальних подступах не удалось. Большой рати, чтобы дать новое решительное сражение врагу у Владимира не было, а собрать войско не успевали. Ордынцы приближались к городу. На княжеском совете мнения разделились. Одни бояре предлагали вывезти княжескую семью и казну в тайные лесные крепи, а в городе оставить только воинов. Другие предлагали оставить в городе дружину с сыновьями великого князя, а самому Юрию собрать войска неподалёку от Владимира «в крепком месте», чтобы ордынцы, ведая, что русское войско рядом, «не смели города добывать». В итоге приняли решение оставить часть дружины с сыновьями великого князя для обороны города. Сам Юрий с малой дружиной покинул город и отправился на север собирать новую рать, чтобы дать решительной бой врагу. Великий князь, видимо рассчитывал, что Всеволод и Мстислав сумеют отбиться за мощными укреплениями, наступление врага будет остановлено. А он в это время соберёт рать и не даст ордынцам разорить Северо-Восточную Русь. К великому князю должны были прибыть дружины его братьев – Ярослава и Святослава, полки из городов Северо-Восточной Руси, и Новгорода. В итоге ослабленный жестокими боями противник, в условиях наступления весенней распутицы, вынужден будет отступить в степь.

После отъезда великого князя оборону города возглавили его сыновья Всеволод и Мстислав Юрьевичи, при которых был опытный воевода Пётр Ослядакович. Город готовился к обороне: из окрестных селений и городков бежали жители, мужчины вставали в ряды ополчения, подвозили продовольствие, гнали скот.

3 февраля 1238 года ордынские войска вышли к Владимиру. Они сразу определил самое слабое место – на западной стороне. Степняки показали стоявшим на стенах князьям и горожанам плененного при разгроме Москвы Владимира Юрьевича и потребовали добровольной сдачи города. Они кричали: «Где суть князи Рязанские, ваш град и князь ваш великий Юрьи, не рука ли наша емши и смерть преда?» Им ответили стрелами. Ордынцы убили Владимира на глазах горожан и начали готовиться к осаде. Многочисленные войска окружили город, а главные силы расположились станом у Золотых ворот. Ордынцы начали сооружать частокол вокруг города, чтобы предотвратить внезапную вылазку или прорыв защитников, а также не дать жителям убежать.

Пока главные силы готовились к штурму столицы, большой корпус по льду Клязьмы и Нерли двинулся в сторону Суздаля. Батый и его военачальники хотели избежать возможного удара русских войск, обезопасить тыл. Суздаль располагался всего в 30 км от Владимира и оттуда Юрий Всеволодович мог нанести контрудар. Ордынское командование, судя по всему, знало о том, что великий князь покинул Владимир. Суздаль не смог оказать серьёзного сопротивления. Зимой его главные оборонительные рубежи – с трех сторон град окружала река Каменка, с а четвертой находился глубокий ров, заполненный водой, — были проходимы. По льду ордынцы сразу вышли к городским стенам. Кроме того, в Суздале практически не было гарнизона. Суздальский полк ушёл с великим князем, оставшиеся воины ушли во Владимир. Поэтому град взяли с ходу. Через день конный корпус, громивший Суздаль и его окрестности, вернулся. Ордынцы привели многочисленных пленных, которых использовали для осадных работ.


Камнемётная машина (русские пороки). Рисунок из арабской рукописи

6 февраля войска Батыя приготовились к решительному штурму, рубили лес, строили лестницы и пороки (тараны и камнемётные машины). С помощью осадных машин начался обстрел города. Стены и башни пытались разбить огромными камнями, горшки с горючими веществами вызвали пожары. На глазах у защитников вокруг стен водили и избивали огромные толпы пленных. И в этот критический момент владимирская знать пала духом. Князья и бояре, вместо того чтобы встретить свирепого врага с первых рядах защитников, воодушевляя их на бой, с благословения владимирского епископа Митрофана постриглись в монахи. «Элита» молилась и ждала «ангельской смерти», за которой должно было последовать «вознесение» в рай.

То есть владимирская знать действовала не так, как рязанский боярин Евпатий Коловрат, который своей неистовой атакой потряс самого Батыя и всю его армию. Негативную роль сыграла христианская церковь, которая парализовала волю знати. Церковники с самого начала объявили ордынское нашествие «бичом божьим», «карой божьей за грехи людей», призывали к молитвам и посту, а не смертельной борьбе с захватчиками. По мнению церковников, сопротивление было бессмысленно, с «божьей карой» бороться невозможно, необходимо было смириться. Дело дошло до того, что постриженные «монахи» князья Всеволод и Мстислав выехали из города и с богатыми дарами поехали стан Батыя просить ханской «милости». Южнорусский летописей сообщает, что Всеволод «убоялся» битвы и сам вышел из города с малой дружиной, взяв с собой «дары многие». Батый не принял мирных предложений и «велѣ предъ собою зарѣзати». Князей убили. В результате оставшиеся воины и городские ополченцы остались без руководства. Очевидно, что такие действия князей деморализовали гарнизон. А часть профессиональной дружины, которая могла пригодиться при обороне валов и стен, возглавляя ополченцев, погибла без толку.

Пробив несколько брешей в стенах, ордынцы пошли в атаку. В проломах закипела яростная сеча. Владимирцы грудь встретили «приступивших» врагов. Первый штурм отбили. Горожане старались заделать проломы. Рано утром 7 февраля штурм возобновился. При этом наступление шло со всех сторон: одновременно атаковали и стены посада, и детинец над Клязьмой, и валы Среднего города. Тем самым силы владимирского гарнизона распылялись. Но основной удар войска Батыя нанесли с запада, со стороны Нового города. Золотые вороты были неприступной твердыней, но деревянные стены не выдержали. Рухнул большой участок стены южнее Золотых ворот, против церкви Спаса. Почти одновременно укрепления были взломаны ещё в нескольких местах: у Ирининых ворот, у Медяных ворот и у Волжских ворот. Рвы перед проломами были завалены вязанками хвороста, глыбами мёрзлой земли, досками и бревнами. Защитники попытались поджечь завалы, но без успеха. Летописцы сообщают, что рвы были заполнены «сырым лесом».


Осада и штурм Владимира. Февраль 1238 г. Источник карты: В. В. Каргалов. Народ-богатырь: История военных нашествий на Русь. IV — XIV вв.

По завалам – «приметам», ордынцы прошли за рвы, по лестницам и веревкам взобрались на валы и через проломы в стенах ворвались с разных сторон в Новый город. Гарнизон оказался слабым и не смог выстоять сразу в нескольких местах. Противник же имел возможность наносить сильные удары сразу на нескольких направлениях, пользуясь своим численным преимуществом. Один отряд прорвался с запада в пролом у Золотых ворот, другой с севера, от реки Лыбедь, у Ирининых ворот, третий – со стороны Клязьмы, через Волжские ворота. Жестокий рукопашный бой шел на улицах города. Защитники пытались перегородить улицы подручными материалами, рубились в узких проходах, сбивали врагов стрелами из окон. Тогда ордынцы стали поджигать дома, тесня горожан. Владимир горел, многие жители погибли в огне и дыму. К середине дня Новый город пал. «Взяли город до обеда» — сообщает летописец. В этом жестоком бою пала большая часть защитников города.

Оставшиеся в живых малочисленные защитники отступали в Средний (Мономахов) город. Но дело было в том, что его заранее не подготовили к обороне. Отдельного свежего гарнизона, который бы мог сдержать натиск врага и дать возможность остальным защитникам скрыться за стенами и валами, не было. В результате ордынцы с ходу ворвались в Средний город. Организовать его оборону не смогли. Так же с ходу были взяты и каменные стены владимирского детинца. Отдельные кучки защитников просто не могли создать сплошную оборону. При этом княжеская семья, бояре и простые люди прятались в Успенском соборе. Они отказались сдаться. Их обложили досками и бревнами и подожгли. Владимир пал.

Таким образом, столица и сильнейшая крепость Владимиро-Суздальской Руси была захвачена, разграблена и сожжена. Значительная часть населения погибла в сражении, сгорела или задохнулась в пожарище, была вырезана или попала в плен. Великий князь, его сыновья и воеводы не смогли организовать длительную оборону города, чтобы в это время собраться с силами и дать новый бой врагу. Великий князь Юрий Всеволодович собирал войска в заволжских лесах. А его сыновья Всеволод и Мстислав не смогли удержать Владимир и погибли. Армия Батыя получила возможность сравнительно спокойно громить грады Северо-Восточной Руси.


Взятие Владимира войсками хана Батыя. Диорама-макет из Владимирского музея
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. XII легион Сегодня, 06:18
    Битва за Владимир - подвиг русского оружия
    Но слишком неравным было соотношение сил
    Но Юрий не сдался - еще предстояла битва на реке Сити...
    XII легион
    1. Cartalon Сегодня, 06:23
      А какое было соотношение сил? У Бытыя меньше 30 тысяч человек сколько людей было в городе мы не знаем, другое дело я вообще не могу вспомнить случая что бы Владимир от кого-то отбился.
      Cartalon
      1. XII легион Сегодня, 06:27
        Как какое?
        Княжеская дружина - от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.
        Несколько тысяч - меньше 30000 тысяч. Если последних конечно было лишь 3 тумена.
        XII легион
    2. Венд Сегодня, 09:08
      Цитата: XII легион
      Битва за Владимир - подвиг русского оружия
      Но слишком неравным было соотношение сил
      Но Юрий не сдался - еще предстояла битва на реке Сити...

      Подвиг Руси Великий. Теперь ждем комментарии о том что ига не было и Батый на Русь не приходил. А монголы это вообще русичи.
      Венд
      1. merlin Сегодня, 11:12
        Цитата: Венд
        Теперь ждем комментарии о том что ига не было и Батый на Русь не приходил. А монголы это вообще русичи.

        Автор об этом уже писал в предыдущих статьях wink
        Смотрите внимательнее в конце статьи:
        Статьи из этой серии:
        Миф о вторжении "монголов из Монголии"

        Зачем создали фальшивку про "монгольское" нашествие на Русь
        Миф о "татаро-монгольском иге"
        merlin
        1. Венд Сегодня, 11:24
          Цитата: merlin
          Цитата: Венд
          Теперь ждем комментарии о том что ига не было и Батый на Русь не приходил. А монголы это вообще русичи.

          Автор об этом уже писал в предыдущих статьях wink
          Смотрите внимательнее в конце статьи:
          Статьи из этой серии:
          Миф о вторжении "монголов из Монголии"

          Зачем создали фальшивку про "монгольское" нашествие на Русь
          Миф о "татаро-монгольском иге"

          Так я о статьях ничего не писал. Я писал появятся комментарии, к вопросу о внимательности hi
          Венд
  2. ver_ Сегодня, 06:20
    ..обчето Хан Батый= Ярослав Всеволодович - младший брат Георгия Всеволодовича.. , и *шишку* держал старший брат...
    ver_
    1. Варяг_0711 Сегодня, 10:19
      ver_ Сегодня, 06:20
      ..обчето Хан Батый= Ярослав Всеволодович
      Ага, а еще козак Мамай воевал против фино-татаро-угра Дмитрия Москальского, Чингизхан был великим протукром и т.д... Привет марсианам из параллельной реальности... fool
      Варяг_0711
  3. parma Сегодня, 06:32
    Рука автора чувствуется, и даже нет утверждений из альтернативной истории))
    parma
  4. К0щей Сегодня, 06:38
    все бы хорошо, но под статьей неплохо указать источники (или хотя бы их часть), откуда бралась информация.
    ЗЫ особенно "понравилось" под статьей:
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    ВО продвигает тему "мифов"?
    К0щей
  5. Korsar4 Сегодня, 06:49
    В целом - вполне классическое изложение событий.
    Откуда только взялся укус про "парализующую роль Церкви"?

    Лишняя ядовитая приправа.
    "Кесарю - кесарево. Богу - Богово"
    Korsar4
  6. parusnik Сегодня, 07:41
    Что можно сказать..классическое описание...Без привычной шелухи..
    parusnik
    1. avt Сегодня, 09:39
      Цитата: parusnik
      Что можно сказать..классическое описание...Без привычной шелухи..

      Почему ? Ну вот
      Единственный удобный путь к центру Владимирской земли лежал по льду Москвы-реки и дальше по Клязьме к Владимиру.
      Какай аднака хитрый качевник пошла ! Точно знали где и как зимой по Руси передвигаться нада . bully Они наверное по Амударье с Сырдарьёй тренировались. Летом.....перед походом....bully
      Судя по всему, Москва уже тогда была большим городом, так как сопротивлялась 5 дней, почти столько же как столица рязанской земли. Только «сообща», то есть объединенными силами ордынского войска, сопротивление москвичей сломили.
      good bully Велик еси всегда и во веки-и-и-ивеко-о-о-ов моноголюден был град Москов! bully300тысяч мунгалов ах пять дней штурмовали ! А Козельск тогда и ваапче - Мегаполис сити ! bully Ох! впадаю в блуд
      Цитата: Венд
      Теперь ждем комментарии о том что ига не было и Батый на Русь не приходил

      wassat А может и не 300 тысяч ? мунгалов то было ? А может их кто то так ловко в нужном направлении из местных, по проторенным путям зимой то провёл? А может просто Москва , Козельск и прочие не шибко разорённые междуусобицей описанной в ,, о погибели Земли Русской"держались от того , что большие города разорённые практически Гражданской войной защищать то и некому было ? Ну как Димитрию потом оставленному в Киеве Романом Галицким и оный с налёту взяли мунгалы в Эуропу идкщие ? wassat Ох , впадаю в ересь фоменковскую! wassat Горько мне . ГО-РЬ -КО! bully
      avt
      1. parusnik Сегодня, 10:13
        Нуууууу...это уже мелочи laughing Хорошо ,что у них лошади были, а известно , что у татаро-монгол лошадей не было, они по рекам воевали laughing И не упоминается о том, что татаро-монголы русо-скифы из Сибири... laughing
        parusnik
  7. TIT Сегодня, 08:01
    Взятие Владимира войсками хана Батыя. Диорама-макет из Владимирского музея


    есть там один нюанс при озвучке на немецком языке в качестве музыкального сопровождения взята тема
    [quote][/quote]
    TIT
  8. серафимамурский Сегодня, 08:08
    Я не понял а где изображены монголы на приведённых в статье миниатюрах? Или они не по теме?
    серафимамурский
    1. Severomor Сегодня, 09:26
      Русские войска от т.н. монгольских на этих миниатюрах ничем не не отличаются. Вот когда щведы или немцы, тогда сразу видно ..... другие )))
      Severomor
      1. avt Сегодня, 10:24
        Цитата: Severomor
        Русские войска от т.н. монгольских на этих миниатюрах ничем не не отличаются.

        Нашальнике , мана.
        Сам я Павла не видал ....Но ты не надейся
        Когда таки в летописях описявают мунгалов , ну которые крепкие телом, коротконогие, бреющие лоб и ....с пейсами! wassat Как то сразу вспоминаются байки про то , что на Руси сие племя было вельми неведомо , ну маветяне понимаш.... bully Только отчего то ликом сим шибко аднака напоминають одно племя тюркское монотоистическую религию принявшую -ХАЗАР. Но этого не может таки быть , потому как быть не может , потому как мы то точно знаем - хазар извёл под корень Святослав . wassat Так что влиться в империю , доставшуюя от пресвитера Иоанна Чингизу, которую он расширил, хазары никак не могли ...в виду физического истребления их ...Святославом. bully Да и Гумилв писал - взяла Хазария и исчезла после ОДНОГО похода русских ....вместе с хазарами ...вся....дотла . Химера С, что с неё возьмёшь. bully
        avt
    2. igordok Сегодня, 11:15
      Цитата: серафимамурский
      Я не понял а где изображены монголы на приведённых в статье миниатюрах? Или они не по теме?

      Сегодня на ВО в статье про Курильские острова, фото японского министра, с японской фамилией, а монголоидного в нем почти ничего.
      igordok
  9. reibert Сегодня, 09:05
    В первых кулькан-единственный чингизид погибший в западном походе. Убит случайной стрелой. Поэтому говорить об ожесточенность битвы нельзя. Во-вторых Владимир просто сдали, князья и бояре не принимали участие в битве они сами закрылись церкви
    reibert
  10. Просто человек Сегодня, 09:07
    Я родом почти из тех мест. У меня один вопрос к историкам. В те времена дорог как таковых не было. В феврале обычно такие сугробы, что через километров 10 по снегу лошадь можно будет только пристрелить чтобы не мучалась. Войско у монголов, или татар или как там их называют, около 30000. Значит лошадей около 60000. В день надо около 300 тонн овса, это обоз еще больше 1000 лошадей, и по снегу. Исходя из времени и маршрута перемещения монгол, мест и количества их столкновений осенью зимой 1237-38 годов., их войско перемещалось по жд дорогам на платформах. Жду толкового ответа.
    Просто человек
    1. Варяг_0711 Сегодня, 09:52
      А какой собственно толковый ответ вы хотите услышать? Что похода Батыя не было потому, что не могло быть по вашим расчетам? С таким же успехом можно утверждать, что Александр Македонский никуда не ходил и никого не завоевывал. Почему в своих расчетах вы считаете только пищу для лошадей, а людям простите жрать не надо? Или они святым духом питались? Посчитайте сколько тон продуктов надо было для армии.
      Почему никого не смущает, что в 1812 году на территорию России вторглась армия численностью более полумиллиона человек в которой лошадей было никак не меньше 200 тысяч, считая кавалерию, артиллерию и обозы? Они чем питались?
      К тому же надо учитывать неприхотливость и выносливость именно татаро-монгольских лошадей, они себе добывают пропитание в зимних условиях в тех же казахских степях, которые куда как скуднее, чем земли под Владимиром. Расчетные 5 килограмм овса, про которые вы тут писали им достаточно было на неделю, а не на один день. Олени в тундре в вечной мерзлоте добывают себе подножный корм, почему все огульно считают, что лошадь на такое не способна? Да, действительно это у нас лошадей кормят овсом и сеном, которое заранее запасают, но кто вам сказал, что эти запасы были полностью уничтожены и ими не смогли воспользоваться воины Батыя?
      Что за чушь? С такой логикой как у вас можно оспорить всю историю, гуннов тоже по вашему не было? А как же арабский халифат? Они там тоже все на лошадях были посреди пустыни вообще, где не то что еды, воды достать негде, но как то же они там ходили?
      Так что гнилая ваша логика, это достаточно толковый для вас ответ?
      Варяг_0711
      1. Prometey Сегодня, 10:38
        Цитата: Варяг_0711
        Расчетные 5 килограмм овса, про которые вы тут писали им достаточно было на неделю, а не на один день.

        Только на такой лошади много не навоюешь. Не сможет она долго галопом бежать.
        Prometey
      2. Prometey Сегодня, 10:44
        Цитата: Варяг_0711
        Почему никого не смущает, что в 1812 году на территорию России вторглась армия численностью более полумиллиона человек в которой лошадей было никак не меньше 200 тысяч

        Наверное потому что на эту ораву работала экономика страны (или даже стран) и службы тылового обеспечения.
        Prometey
    2. Severomor Сегодня, 10:06
      Цитата: Просто человек
      В феврале обычно такие сугробы, что через километров 10 по снегу лошадь можно будет только пристрелить чтобы не мучалась.

      Они шли по руслам рек. Ну, Вы же знаете, что должны быть заливные луга и оставшаяся с лета трава )))). Кстати овёс им никто не заготавливал. Коняшки питались сеном и травой. В естественных условиях обитания они неприхотливы и достаточно выносливы, а зимой во время тебеневки они способны в степи разрывать снег и есть прошлогоднюю траву.
      Здесь подходим к понятию - тебенёвка.
      Зимняя тебеневка степных лошадей представляет из себя следующее: табун лошадей медленно, проходя в день считанные сотни метров, передвигается по степи, выискивая жухлую траву под снегом. Животные таким образом экономят свои энергозатраты.
      Однако в походе против Руси этим лошадям приходилось проходить в день на морозе по 10-20-30 и даже более километров, неся поклажу или воина. Удавалось ли лошадям в таких условиях восполнять свои энергозатраты?
      Еще интересный вопрос: если монгольские лошади рыли снег и под ним находили траву, то какова должна быть площадь их суточных кормовых угодий? (с) - вот и всё, а дальше думайте )
      Severomor
    3. Опер Сегодня, 10:22
      А вы не ждите! Вас сейчас обвинят в фоменковщине и т.д. Всего и делов!))) Были монголы и все - традиционная история! Мне вот интересно в традиционалистах не задумывающихся много монгольской крови?! Сейчас все это очень даже просто выясняется!) Что нет?! Совсем?! Парадокс...)))
      Опер
    4. Лесс Сегодня, 10:28
      По поводу овса я не специалист, но степные кони более привычны питаться травой из-под снега, а никак не овсом. А вот по передвижения по снегу, так после первой сотни лошадей вторая идёт уже не по снегу, а по нормально вытоптанной площадке и ни что не мешает через час сменить уставшую первую сотню коней на вторую, третью и так далее.
      Лесс
      1. Prometey Сегодня, 10:52
        Цитата: Лесс
        но степные кони более привычны питаться травой из-под снега, а никак не овсом.

        Так и обычные лошади питаются травой и сеном, а не овсом 100%.
        Prometey
        1. Лесс Сегодня, 11:04
          Знаю, просто обычных лошадей зимой кормят всё-таки сеном, на траве из-под снега они долго не протянут, в отличие от степных. Кочевники всё же сенозаготовками в степи не промышляли.
          Лесс
    5. avt Сегодня, 10:29
      Цитата: Просто человек
      Я родом почти из тех мест. У меня один вопрос к историкам. В те времена дорог как таковых не было. В феврале обычно такие сугробы, что через километров 10 по снегу лошадь можно будет только пристрелить чтобы не мучалась.

      Ну вот же старый кавалерист , гусар прям пишет
      Цитата: Варяг_0711
      тому же надо учитывать неприхотливость и выносливость именно татаро-монгольских лошадей, они себе добывают пропитание в зимних условиях в тех же казахских степях, которые куда как скуднее, чем земли под Владимиром.

      Така понимаш лошадь , что ей сугроб по самые яйца ....или ей по пояс будет .... wassat по барабану -разгребёт, солому сожрет и дальше в бой поскачет . Только солярку заправляй....э-э-э-э-э в сугробы снежные её загоняй. bully А следом идущие , так и вовсе корешками от сожранной стерни питались , вот раскопает копытом мёрзлый грунт , сожрёт и в бой поскачет ! А откудава появилась поговорка - копытом землю роет ?? От мунгалов ! Аккурат после нашествия ! Сам слышал .... bully
      avt
    6. Rey_ka Сегодня, 10:41
      тогда климат был другой и люди и лошади и паровоз быстрее высокой проходимости
      Rey_ka
    7. Нагайбак Сегодня, 10:42
      Просто человек" Жду толкового ответа.В Монголии лошади живут на открытом воздухе круглый год (при температурах летом до +30°С и в зимнее время до −40°С) и пищу ищут самостоятельно.Такие исследователи, как Пржевальский, Козлов и многие другие, делали акцент на отличной выносливости, которую имеет монгольская порода лошадей, и ее нетребовательности к корму и уходу. Обычная лошадь без особых усилий пройдёт со всадником до 80 км в сутки, а при однодневных походах - даже до 120 км.Разведение лошадей в течение длинного ряда поколений в условиях резко континентального и засушливого климата, с холодным зимним периодом и жарким летом, с большими колебаниями по временам года в уровне питания и снабжении водой выработало у монгольской лошади своеобразный конституциональный тип. Характерной особенностью монгольской лошади является высокая приспособленность к сильному холоду. Она выражается в приземистом сложении, цилиндрической форме туловища, отложении в организме больших прослоек жира, густом шерстном покрове. Все это способствует защите организма лошади от чрезмерной теплоотдачи. Хорошо развитая способность к отложению жира служит также и другой цели - созданию в организме энергетических запасов, необходимых для поддержания жизни в критические периоды зимы и летней засухи. Следует указать также на способность монгольской лошади довольствоваться малым количеством воды, что имеет весьма важное значение для Монголии, которая недостаточно обеспечена водоемами. А вот в Якутии снега поболее Вашего."Якутская порода лошадей наиболее морозостойкая, имеющая подшёрсток и шерсть длиной 8—15 см. Даже зимой она может кормиться травой из-под снега, разгребая его копытами, — тебеневать. В Якутии лошади живут на открытом воздухе круглый год (при температурах летом до +40°С и в зимнее время до −60°С) и пищу ищут самостоятельно."
      Нагайбак
      1. ver_ Сегодня, 11:05
        ...дорогой, по пути была пустыня Каракум и непроходимая пустыня Текла Макан (пустыня смерти) протяжённостью 1000 км и шириной 400 км. В этой пустыне ни капли воды... Только мог пройти верблюд ...
        ver_
    8. Житель Урала Сегодня, 11:04
      Тоже размышлял по этому поводу, и Лев Гумилев много про это писал, однако нашествие состоялось.
      Мы сильно недооцениваем людей того времени - они решали многие сложные задачи, так же как и мы в наше время. Наверное этот вопрос был продуман, к тому же многое и захватывалось, а пленные работали в качестве рабов, наверняка по окрестным деревням корм собирали.
      Монголы вообще вся работу, включая подготовку к осаде на пленных возлагали - прежде чем штурмовать города - подчищали окрестности. Потом рабов в первых рядах кидали рвы засыпать.
      Житель Урала
  11. Опер Сегодня, 10:31
    Цитата: Severomor
    Однако в походе против Руси этим лошадям приходилось проходить в день на морозе по 10-20-30 и даже более километров, неся поклажу или воина. Удавалось ли лошадям в таких условиях восполнять свои энергозатраты?

    Однако... И поклажа и провиант и воин монгольский и награбленное еще и ...))) И, чтобы такие расстояния покрывать... И осадные орудия еще... Ой!)))И воевать на такой лошадке еще надо как то?! Говорят были дополнительные боевые лошади... Это же и правда, что они все со своими лошадьми жрали то?!
    Опер
  12. Prometey Сегодня, 10:34
    Кто в теме - проясните. Зачем все время фигурируют сказки про какие-то камнеметные машины? Ну какой от них толк мог быть? Требуше пуляет камнем по навесной траектории. Этот камень еще должен попасть в определенное место и не один раз, чтобы хотя бы разбить деревянный частокол (привет от игры Медиевал 2).
    Стены и башни пытались разбить огромными камнями
    Насколько огромными? Тонна, две? Тогда интересуют размеры "самого порока". И да, где булыжники-то брали, да еще зимой. Они просто так на дорогах не валяются. Наверное каменоломню поблизости открыли и оттуда таскали.
    Prometey
    1. Опер Сегодня, 10:58
      Вот перестаньте вы мучить традиционных историков и их почитателей своими вопросами!!!) Сказано вам раз и на всегда - монгольские лошади очень неприхотливы! Очень! Надо если то и камни потащат вместе с остальным монгольским скарбом. и сами себя прокормят и хозяину найдут, а не найдут - украдут! Такие лошади... У наших таких не было. Беда! Камнеметные машины говорите? Надо! Не понятно что ли?!
      Опер
    2. Житель Урала Сегодня, 11:12
      Про камнеметные машины тоже сомневаюсь. Хотя есть мнение, что монголы якобы в предыдущих войнах всех мастеровых и инженеров вывозили, и де те делали осадные орудия. Может делали, может и нет. Технологии конечно уже давно были - если везти с собой заготовки, железные детали, жгуты и пр, а дерево использовать на месте, то возможно. Мы в детстве катапульты простенькие делали из подручных материалов - булыганы на 100 метров кидало. Но все это сразу ломалось, и знаний и навыков конечно никаких, что говорить об армии - при желании и организованности за день можно деревню построить. Вот была ли необходимость камни метать? Скорее поджигали стены, да и разбирали в месте атаки - пленных много было.
      Житель Урала
  13. танк66 Сегодня, 10:49
    Сам я под Владимиром ,как говориться,свечку не держал но приведу пару фактиков -кто захочет,может порыться.Лошадок касаемо..Лет 20 назад читал в бумажном варианте /в нете найти не смог/ докторскую диссертацию татарского историка.Хорошо запомнил его утверждение /уж не помню откуда он брал инфу/ ,что в Орде /перед военным походом/ проходил типа смотр.У каждого воина ,даже пехотинца ,было 3 лошадки ,на одной сам ,другая на подмену ,на третьей припасец.120 стрел /кроме 30-ти в колчане,при себе/ и сухпай - типа колобки из вареного и после высушенного риса + изюм+мёд .Весь прикол ,что сильно не растолстеешь ,но на таких колобках служивый с конями мог автономно больше месяца двигаться куда пошлют.И ещё / за что купил-за то продаю/ : общался как-то со старым цыганом-в прошлом конокрадом он уверял ,что если надо было долго продержать лошадь в "отстойнике", то загодя припасали вяленое мясо - говядину;сначала коняшка фыркает,а потом вполне себе обходится этой "бастурмой"причем,очень небольшим количеством...
    танк66
  14. Опер Сегодня, 11:12
    Цитата: танк66
    .И ещё / за что купил-за то продаю/ : общался как-то со старым цыганом-

    Вам скажу с удовольствием, цыгане это такой народ интересный...))) И не то вам расскажут! Слышал я и историю о том, что сам Иисус Христос разрешил цыганам воровать, когда перед казнью один цыган украл у мучителей гвоздь! И про Чингиз Хана, что цыгане в советниках у него ходили и вроде, как даже сам он был цыган! Как и партизан наш выдающийся Ковпак, чтобы вы думали - тоже цыган!) Очень поговорки у них кстати мудрые! От дылныпэ ни саво драб на зракхала! От дури говорят ни какое лекарство не помогает! Интересный народ. Люблю с ними общаться.))) Врут так - заслушаешься! И сами верят!
    Опер
  15. ver_ Сегодня, 11:17
    Цитата: avt
    Цитата: Severomor
    Русские войска от т.н. монгольских на этих миниатюрах ничем не не отличаются.

    Нашальнике , мана.
    Сам я Павла не видал ....Но ты не надейся
    Когда таки в летописях описявают мунгалов , ну которые крепкие телом, коротконогие, бреющие лоб и ....с пейсами! wassat Как то сразу вспоминаются байки про то , что на Руси сие племя было вельми неведомо , ну маветяне понимаш.... bully Только отчего то ликом сим шибко аднака напоминають одно племя тюркское монотоистическую религию принявшую -ХАЗАР. Но этого не может таки быть , потому как быть не может , потому как мы то точно знаем - хазар извёл под корень Святослав . wassat Так что влиться в империю , доставшуюя от пресвитера Иоанна Чингизу, которую он расширил, хазары никак не могли ...в виду физического истребления их ...Святославом. bully Да и Гумилв писал - взяла Хазария и исчезла после ОДНОГО похода русских ....вместе с хазарами ...вся....дотла . Химера С, что с неё возьмёшь. bully

    ...чуток не так ..Пресвитор Иоанн= Ярослав Всеволодивич= Иван Калита , младший брат Чингиза - Юрия Долгорукого ( Юрия Всеволодовича).. После смерти Юрия причислил его к лику святых..
    ver_
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