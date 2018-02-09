Румынское вторжение в Бессарабию

100 лет назад Румыния, воспользовавшись смутой в России, оккупировала Бессарабию. Бессарабия находилась в составе Румынии в течение 22 лет, до 28 июня 1940 года, когда окрепшая Советская Россия вернула себе свою землю, обильно политую в ходе различных войн русской кровью.В 1916 году, решив после долгих торгов, что время настало, Бухарест выступил на стороне Антанты. Однако германо-австрийские, болгарские и турецкие войска быстро смяли плохо подготовленную румынскую армию. Большая часть Румынии была оккупирована. Русскому командованию пришлось сдвинуть весь фронт на юг, чтобы прикрыть Бессарабию. На помощь гибнущей Румынии выступила русская армия, был образован Румынский фронт. Оставшиеся боеспособные части румынской армии отвели в провинцию Молдова. В ходе жесточайших и кровавых боев врага остановили.Во время эвакуации и отступления румынские власти и британцы сделали всё, чтобы подорвать имеющийся хозяйственный потенциал страны. Румынские военные и власти забирали у мирного населения буквально всё, вплоть до молока, яиц и хлеба. Многие офицеры спокойно наживались на этом, буквально из ничего создавая огромные состояния. Британцы постарались уничтожить нефтяную отрасль – запасы нефти и оборудование. Их уничтожение проходило под руководством британского военного атташе Томпсона и полковника Гриффитса. Скважины заваливались камнями и железным ломом, машины и оборудование разбивали и ломали. Помещения и резервуары сжигались. Пожары были страшными, пламя достигало огромной высоты. Британцы не ограничились уничтожением нефтепромыслов. В Румынии было 80 тыс. вагонов купленной англичанами пшеницы. Часть успели вывезти, часть захватили немцы, другую — сожгли. Также британцы постарались уничтожить основные промышленные предприятия королевства и подвижный состав.К началу кампании 1917 года румынская армия при помощи России и союзников по Антанте была восстановлена. Но проблема была в том, что война привела к хозяйственной разрухе в России, развалу транспортной системы. Частично это было связано с саботажем заговорщиков-февралистов, готовивших свержение царя Николая Второго. Прифронтовая полоса не могла удовлетворить запросов армии, а подвоз с Волги и Сибири практически прекратился. Юго-Западный фронт жил сегодняшним днем, запасов не было. Кавказская армия голодала. А тут ещё румын надо снабжать. До апреля 1917 года снабжение ещё более или менее работало, но после окончательно развалилось. Румынские войска перешли на самоснабжение, то есть попросту грабили местное население.Положение было крайне тяжелым. Ощущалась острая нехватка продовольствия, топлива, товаров первой необходимости. Русский интендантский генерал Санников отмечал: «В течение всей прошлой зимы положение в Румынии было очень тяжелым: румынские солдаты фактически умирали с голода». Тиф, спутник голода, косил людей. С помощью жесточайших реквизиций опустошались целые уезды. Крестьяне, зная, что у них всё отнимут, сами распродавали все имеющиеся излишки. В селах царил тройной произвол: помещиков, местных властей и военных. Схожее положение было и в оккупированных землях, где продовольствие подчистую выметали захватчики.Весной 1917 года положения стало ещё отчаяннее. Вскоре после февраля Румынию посетила делегация Петроградского совета. Входивший в неё П. Д. Мостовенко вспоминал: «Вначале мы просто наталкивались на умирающих людей, на трупы животных, которые не убирались». Генерал А. Авереску с военной лаконичностью записывал в своём дневнике: «Население мрёт от холода и голода». Статистика доносит до нас страшные цифры: 70% родившихся в 1917 году в Молдове детей не прожило и года. Были села, где умерли все новорожденные. Всего на неоккупированной территории в 1917 – 1918 гг. (не считая армии) умерло 240 тыс. человек.На этом страшном фоне поведение верхов румынского общества и их прислужников выглядело отвратительно. Румынская верхушка и ранее не была образцом добродетели, а во время войны утратило всякие приличия и устроила «пир во время чумы». Помещики и жандармы насильно сгоняли женщин и детей, чтобы те работали на помещичьих землях. Жандармы грабили крестьян, насиловали женщин и девушек, чьи отцы и братья были мобилизованы на фронт. Аристократы и офицеры прожигали жизнь, пьянствовали и развратничали. Казнокрадство достигло невероятных размеров. Каждый имеющий власть и доступ к собственности, как будто в предвидении близкого конца, стремился набить карманы и часто тут же спустить награбленное. Государственное имущество списывали, как пропавшее или испорченное во время отступления и боевых действий, а затем сбывали на чёрном рынке. Так, краденые армейские лошади продавались целыми табунами и тут же румынские чиновники требовали у России поставки лошадей в виду острой нехватки конского состава в армии. Царило повальное взяточничество, деньги открывали любые двери. За взятки освобождали от службы в армии. Погоня за доходами не знала границ и граничила с безумием.При этом в румынской верхушке, потрясенной военным поражение и оккупацией большей части Румынии, активизировалась прогерманская партия. Германию считали «непобедимой». Распространялось мнение, что выступление против России позволит Румынии получить Бессарабию. Стоит отметить, что время эвакуации румынское правительство предусмотрительно оставило часть административного и полицейского аппарата на месте, которому поручили передать местные дела оккупантам в полном порядке и сотрудничать с ними. В частности, только в Бухаресте «для присмотра» было оставлено около 400 жандармов, 500 полицейских и батальон милиции под началом майора Презана, брата начальника генерального штаба румынской армии. А населению Бухареста приказали не оказывать ни малейшего сопротивление оккупантам под угрозой смертной казни. В результате германцы произвели лишь небольшие изменения в оставленной румынской администрации. Её возглавил сторонник сотрудничества с Германией Лупу Костаке, руководивший департаментом внутренних дел. Сотрудничество с врагом, осуществлявшееся с ведома и даже по указанию короля и правительства, создавало возможность и облегчало возможность перехода Румынии в стан германского блока.Король и румынское правительство, под воздействием революции в России и из-за роста революционных настроений в народе и армии, вынуждены были пойти на уступки. Король Фердинанд пообещал солдатам землю и избирательные права после войны. Парламент пересмотрел конституцию 1866 года, где частная собственность, в том числе и на землю, объявлялась «священной и неприкосновенной». Нововведения предусматривали всеобщее избирательное право, ликвидацию земельных владений короля и государства, отчуждение за выкуп 2 млн. га помещичьей земли. Все этим меры укрепили румынскую армию, которая состояла в основном из крестьян. У подавляющего большинства солдат-крестьян дома и земельные участки были за линией фронта, оккупированы врагом, их надо было освободить. В результате к лету 1917 года румынская армия была восстановлена. В ней насчитывалось 15 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, всего около 400 тыс. солдат.Король Румынии Фердинанд IАвстро-германские оккупанты в первое время просто грабили всё, что попадалось под руку. Истощенные солдаты отъедались. Только что захваченная Румыния не была истощена войной и богата продовольствием. При этом бессмысленно были разграблены и уничтожены товары, сырье. В частности, забили скот и мясо быстро стало редкостью. В Австро-Венгрию и Болгарию угоняли скот, переправляли продовольствие и товары.Однако вскоре германское командование спохватилось, что такой грабеж ведёт к убийству курицы, несущей золотые яйца. При истощении от длительной войны Германии, Австро-Венгрии и Болгарии, сравнительно серьёзные запасы могла дать только Румыния. Поэтому за периодом неупорядоченного грабежа пришло время грабежа организованного и систематического. Германцы ввели систему принудительного труда. За нарушения приказов комендантов налагался денежный штраф и полагалось до 3 лет тюремного заключения. Жесткими мерами оккупанты добились роста посевных площадей и восстановления части нефтяной промышленности.В городах – со складов и из магазинов – сразу же конфисковали 3/4 всех товаров. Хлеб оставлялся из расчёта 400 г в день на человека и жесткий минимум другого продовольствия. В деревнях крестьянам оставлялись семена и 500 г кукурузы на человека в день. Всё остальное вывозилось. Жители под страхом смертной казни должны были предоставлять списки имеющегося у них продовольствия. Изымались товары и предметы: автотранспорт, экипажи, одежда и обувь, чугун и медь, резина, пишущие машинки, мебель и т. д. Солдаты с германской педантичностью обшаривали деревни и городки, выгребая буквально всё. За несданное оружие устанавливался расстрел, за припрятанное добро – штрафы.По официальным данным из Румынии с декабря 1916 года – по октябрь 1918 года вывезли: около 2,2 млн. тон зерна и овощей, 90 тыс. голов крупного рогатого скота, более 200 тыс. овец и свиней, 1,1 млн. тонн нефти, 200 тыс. тонн леса, около 100 тыс. тонн соли, а также много металла, кож, текстильных товаров, спирта, вин, водочных изделий и табака.При этом румынское население вынуждено было кормить оккупационную австро-германскую, болгарскую и турецкую армию – около 500 тыс. солдат и 140 тыс. лошадей. Так, месячная норма потребления ими мяса составляла более 13 тыс. голов крупного рогатого скота и 67 тыс. овец. Кроме того, солдаты слали своим часто живущим на грани голода семьям посылки – их число не ограничивалось, только вес – не более 10 кг. За первый год оккупации в Германию и Австро-Венгрию было отправлено более 1 тыс. вагонов с посылками. А солдаты, уезжавшие в отпуск, походили на мешочников, они тащили с собой столько сколько могли унести. Продолжался и просто грабеж во время реквизиций, постоев, движения войск и т. д.Понятно, что такой грабеж вызвал страшную нищету, голод. Тиф уничтожал целые селения. Народ пытался сопротивляться – отказывался выходить на работу на предприятия и помещичьи поля, саботировал приказ о сдаче оружия и поставки продовольствия, выходил на «голодные» демонстрации. Были случаи поджога подготовленного оккупантами к вывозу имущества, порчи телефонных и телеграфных линий, убийств вражеских солдат и их пособников-полицейских. В ответ оккупанты налагали огромные штрафы на целые селения, отправляли людей на каторжные работы, расстреливали.Февральская революция оказала огромное влияние на Румынский фронт. Временное правительство сместило с командования консервативного генерала В. В. Сахарова (формально главнокомандующим считался румынский король Фердинанд I). На его место был назначен генерал Д. Г. Щербачёв, который не выражал в это время открыто своих настроений.Февраль вызвал повсеместное разложение войск, которые и так уже были ослаблены жестокими и кровопролитными боями 1914 – 1916 гг. Священная царская власть пала, кадровый костяк армии выбит. Более того, Временное правительство взяло курс на «демократизацию» армии. Солдаты больше не хотели воевать. Недовольство, возмущение, ненависть, загнанные в глубину солдатских душ, вырвалось наружу. Бегство солдат к маю 1917 г. приняло большой масштаб. Бунтовали целые части. Фронт на глазах разваливался. Солдаты митинговали, вместо того чтобы воевать.В солдатских комитетах первоначально возобладали эсеры и меньшевики-интернационалисты. Они получили большинство на состоявшемся в мае в Одессе съезде Советов солдатских, матросских, офицерских и рабочих депутатов Румынского фронта. Черноморского флота и Одесского округа. В Одесский военный округ тогда входили Одесская, Херсонская и Бессарабская губернии. Съезд образовал исполнительный орган – Центральный Исполнительный Комитет солдатских, матросских, рабочих и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черноморского фронта и Одесского округа (ЦИК Румчерода). Комитет агитировал за «революционную войну». Однако когда правительство Керенского летом организовало наступление, солдаты в массе своей его не поддержали. Солдаты не желали воевать.Румынский фронт начал наступление 20 июля 1917 года. Против 240 тыс. австро-германских войск было задействовано около 400 тыс. русско-румынских. В первые дни русские войска успешно наступали. Но вскоре ударные части были выбиты, а остальные умирать не желали, начали митинговать и самовольно уходить с позиций. Восстановленная румынская армия в этот раз воевала более успешно. В сражении у Мэрэшти (началось 22 июля) румынской армии под командованием генерала А. Авереску при поддержке русских войск удалось продвинуться вперёд. «Румыны сравнительно много сделали, – отмечал новый верховный главнокомандующий А. А. Брусилов, — у них был успех. Но, ввиду общего положения дел на нашем фронте, я послал телеграмму ген. Щербачёву с приказанием приостановить дальнейшее наступление». Ответное контрнаступление австро-германских войск под командованием генерал-фельдмаршала Макензена удалось остановить в сражении при Мэрэшешти (август). К 8 сентября фронт окончательно стабилизировался.Неудачное «наступление Керенского», предпринятое Временным правительством под давлением западных «партеров», окончательно подкосило Русский фронт. Если ранее войска были готовы хотя бы оборонять себя, то провал наступление, с гибелью наиболее боеспособных частей, ещё готовых атаковать, добил армию. Фронт охватил хаос. Революционная пропаганда усилилась, пополнения были заражены непослушанием, не желали идти на передовую, солдатская масса в результате «демократизации» фактически стала безнаказанной, то есть дисциплина, организация, порядок – основа армии, исчезли. Даже восстановление на фронте смертной казни уже не могло изменить ситуации. Для поддержания порядка формировали карательные отряды из кавалеристов и артиллеристов, менее всего зараженных революционными настроениями. Но эффект был минимальным. Смута и хаос в стране только набирали обороты. Военный механизм был безнадежно разрушен. Неудачный Корниловский мятеж добил положение офицерства. Участились расправы над офицерами. Солдаты желали только мира и возвращения домой.Продолжение следует…