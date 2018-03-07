08:38 07 марта

Миф о том, что Россия - часть европейской цивилизации



Эпоха Петра I стала переломной, так как Россию впервые открыто пытались перекодировать, превратить в Европу. Поворот к Западу в России начался ещё при Борисе Годунове и первых Романовых, оформился как приоритетный проект уже при царевне Софье и правительстве князя В. Голицына. Но именно при Петре вестернизация стала необратимой и в итоге привела к цивилизационной катастрофе 1917 года.

Длительное заграничное путешествия Петра оформило его поворот к Западу. В августе 1698 года, когда Петр Алексеевич будет возвращаться в Москву, чувство тревоги и страха охватит всех, от «генералиссимуса» Шеина до обычных горожан. В столице не очень любили царя за подати, которыми он обложил народ, за связь с Немецкой слободой. В толпах простонародья бродили самые разные слухи: они были вызваны нелюбовью к царю и его нововведениям и поддерживались полуторагодичным отсутствие государя. Говорили, что царя Петра Алексеевича подменили за границей. В итоге восстали стрельцы. Мятеж подавили. Но Пётр, испугавшись, спешил в Москву, чтобы «вырвать семя Милославского».


В современной России, в которой в 1990-е годы решили восстановить проект Романовых – создать прозападную Россию, популярен миф о том, что Пётр решил вернуть Россию в Европу — якобы от европейской цивилизации нас оторвало «монголо-татарское» нашествие и мы из-за этого отстали в развитии на несколько сотен лет. То есть Россия изначально была частью западной (европейской) цивилизации, но из-за ига Золотой Орды скатилась к восточной деспотии, рабству. Но Романовы начали поворот к Европе, а Петр его сделал необратимым. Мы пошли по «столбовой дороге развития человеческой цивилизации». Конечно, были ошибки вроде ужасов крепостного права, но после его отмены и реформ Александра II Освободителя, Россия якобы окончательно стала частью Запада, двигалась к победе демократии и рынка. Однако «кровавые большевики» во главе с Лениным и Сталиным якобы «убили процветающую Россию Романовых» и привели страну в «коммунистический тупик».

Это миф для оболванивания русского народа. Русь изначально была отдельной самодостаточной цивилизацией, со своим кодом-матрицей развития. В основе русской матрицы» — социальная справедливость, такие понятия как совесть, правда и любовь. В этом её коренное отличие от западного проекта, в основе которого социальная несправедливость, стремление небольшой группы «избранных» к порабощению всего человечества.

В идеальном русском проекте народ и власть (государство) едины. Соборность, братство и сотрудничество в решении национальных задач. Царская (княжеская) власть священна, так как решат национальные задачи, соединяя Небо (Небесное царство) и народ в деле созидания Царствия Божьего на земле (град Китеж). Как только элита Руси-России отказывается от этих идеалов, начинает решать личные, узкогрупповые задачи, жди Смуты, как ответа русской цивилизации и русского суперэтноса на несправедливость и управленческие ошибки управленческой прослойки.

В западном проекте Романовых соборность была заменена господством, сотрудничество – подавлением, братство – иерархией. Власть объявила себя высшей ценностью и подавила народ, превращая его в «население». Народ сохранил себя, но связь с властью была в основном прервана. Православие утратило суть из-за реформы Никона, и при Петре окончательно стало частью государственного аппарата, одним из контуров управления и контроля над народом. Вера утратила свою суть, став формальностью. Связь с Небом (Небесным царством) была разрушена.

Государство и его хозяева – Романовы и их окружение – поставили себя выше народа и всей русской цивилизации. Государство теперь пыталось изменить Россию, «цивилизовать» её, сделать частью Запада. Романовы попытались подменить «русскую матрицу», основу основ бытия русского народа и цивилизации. Таким образом, Петр Алексеевич решил не просто модернизировать государство, вооруженные силы, хозяйство, науку и образование с помощью западных методов и технологий. Он целенаправленно вторгался в корень нашей цивилизации – её матрицу-код, ядро, культуру, основанную на русской вере.

Поэтому культурная революция и стала основой петровских преобразований. Бритье бород, европейская мода, собрания-ассамблеи, табак – всё это лишь яркие отдельные детали. Царь буквально кулаком и железом насаждал западную культуру, европейскую «цивилизованность» в России. Ради этого было уничтожено церковное самоуправление и патриархат. Ради этого тысячи людей погибли в ходе строительства европейской столицы «новой России» — Санкт-Петербурга. Пётр изо всех сил старался вывести Россию на «правильную дорогу». Себя не жалел и других. Глубинный смысл этой политики хорошо выразил один из ближайших сподвижников царя Пётр Салтыков: «»Русские во всем сходны с западными народами, но они от них отстали. Сейчас нужно вывести их на правильную дорогу».

Пётр считал свою страну «отставшей». Такой взгляд на Отечество сложился у Петра под влиянием иностранцев, которые «обрабатывали» его соответствующим образом с детства. Именно они дали Петру образ «развитой европейской державы» и предопределили его понимание России как «отсталой страны», которую необходимо самыми жестокими и кровавыми методами «исправить». Западная Европа произвела на него огромное впечатление. Сильные регулярные армии и флоты, бурная торговля, крупные предприятия-мануфактуры, достижения науки и техники, образованные люди и т. д. На фоне предприимчивой Европы, бурно развивающейся и стремящейся подчинить себе весь свет, Россия казалась Петру жалкой и глухой провинцией.

Увлекшись Европой, Пётр Алексеевич испытывал двойное чувство к Родине: он любил и ненавидел её. Любил, как отмечал Н. Я. Данилевский, в России «собственно её силу и мощь, которую не только предчувствовал, но уже создавал, — любил в ней орудие своей воли и своих планов, любил материал для здания, которое намеревался возвести по образцу и подобию зародившейся в нем идеи, под влиянием европейского образца; ненавидел же самые начала русской жизни…».

При этом будем справедливы – объективные основания коренного переустройства России сложились ещё до Петра. При Годунове и первых Романовых посылались за границу на учёбу русские люди, отмечалась тяга к иностранным языкам, моде, культуре, торговле с соседями, для модернизации армии приглашались иностранные военные специалисты. Россия в этот период подвергалась сильнейшему внешнему давлению со стороны Востока – могущественная Турецкая империя с вассальным Крымским ханством и Запада. Необходимо было модернизировать вооруженные силы, развивать торговлю, поднимать промышленность. Необходимо было развивать науку, технику и образование. Без решения этих задач Россия могла снова погрузиться в Смуту, деградировать стать добычей более сильных, военно- и технологически развитых соседей. Стать колонией передовых западных держав, как станут не только культуры и народности Америки и Африки, но развитые древние цивилизации Индии, Индокитая и Китая. Россия могла снова распасться, как раньше, с выделением Новгорода, западных областей и т. д.

Русь после Смуты не успокоилась, не зря XVII столетие вошло в историю как «бунташный век». Страну потрясли мощные городские восстания, кровопролитная война Степана Разина. Затем не раз поднимали мятежи стрельцы. С 1649 года шло тотальное закрепощение крестьян, что им совсем не нравилось. В Малой России (Украине) шла гражданская война — период Руины. Никон и Романовы раскололи церковь и народ. Появился целый отдельный русский мир – староверческий. При этом Романовы долго пытались подавить его огнем и мечом. Так, в 1666 – 1674 гг. царские войска штурмовали оплот русской веры – Соловецкий монастырь. А взяв его, царские войска пытали и убивали монахов, героически сражавшихся за свою обитель. Романовы истязали и сожгли духовного вождя приверженцев русской веры – протопопа Аввакума. Однако, несмотря, на жесточайшие репрессии, сторонники старой веры выдержали и принялись строить свою Россию. В 1708 году началось восстание К. Булавина, которое едва не привело к новой масштабной крестьянской войне.

Таким образом, было очевидно, что страна нуждалась в срочных преобразованиях. Системный кризис мог стать началом новой Смуты и концом русской цивилизации. Как мы видим из истории, модернизацию можно было провести без тотальной ломки национальной культуры, матрицы. К примеру, это смогли сделать в Японии – революция Мейдзи. Когда японцы прекрасно совместили регулярную армию, броненосный флот и железные дороги с сохранением синтоизма и буддизма (базис японской цивилизации), священной властью императора и самурайским духом в новых вооруженных силах. Ещё один успешный пример – Китай. В Поднебесной компартия смогла вытащить страну из страшной смуты, развала страны и полуколониального режима, травившего миллионы китайцев опиумом. При этом китайские коммунисты сохранили китайский цивилизационный код.

Проблема Петра была в том, что церковный раскол произошёл уже до него. Проект «града Китежа» уничтожили до Петра, он про него и не знал. У него остался выбор из двух зол: 1) деградация царства Романовых, разрушивших русскую веру и закрепостивших крестьян, периферия Запада и гибель, возможно, очень длительная; 2) попытка коренной модернизации на западный лад, тотальная вестернизация социальной верхушки с окончательным закрепощением основной части народа, превращенного в «население». Пётр выбрал путь западной модернизации. Его империя просуществовал более двухсот лет. Россия стала одной из великих европейских держав и мировых центров силы, имела звездные годы. Добилась серьёзных успехов в мировой политике, экономике, науке, искусстве и образовании. Однако цена предательства русской матрицы оказалась запредельной. Все глубинные противоречия в России Романовых загнали внутрь, тщательно лакировали действительность, но новый взрыв был неизбежен. Это и привело к цивилизационной и государственной катастрофе 1917 года.
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Vard Сегодня, 06:01
    В Голландии и Германии до сих пор дома стоят из какашек... И это европейская цивилизация....
    Vard
    1. dsk Сегодня, 07:19
      деградация царства Романовых, разрушивших русскую веру

      Зачем "волшебникам" изучать историю, они "сами fellow с усами".
      dsk
  2. Стрелецкос Сегодня, 06:23
    Россия - и Европа, и Азия. Конечно, важнее первое.
    О том что Россия - часть европейской цивилизации, говорили и Петр и Екатерина.
    И это ТАК.
    Как бы не хотелось кому-то сделать Россию исключительно азией
    Стрелецкос
    1. Reptiloid Сегодня, 07:26
      Именно во времена ПЕТРАI и Екатериныll усилилась эксплуатация крепостных в разы ,дворянство заговорило на иностранных языках, сформировалась знать, ориентированная на европу, не считающая русских за людей. .
      Reptiloid
      1. Стрелецкос Сегодня, 07:40
        Крепостное право было официально оформлено в Соборном Уложении 1649 г. - еще при батюшке Петра.
        сформировалась знать, ориентированная на европу

        А если бы она ориентировалась на Турцию или Персию - лучше было бы?? Там уж точно не считали людей за людей.
        не считающая русских за людей. .
        да уж конечно, скажете тоже.
        Кстати о перегибах.
        Как раз таки в России много черт от восточной деспотии - оттуда и перегибы.
        А в Европе в эпоху Петра и Екатерины давным - давно уже ни крепостного права не было ни много чего еще
        Стрелецкос
      2. тлауикол Сегодня, 07:44
        ага, Ярослав Мудрый женат на шведке и норвежке, детей породнил с поляками, греками,венграми, французами и т.п. Часть князей вообще метисы в т.ч. главный герой "Слова о полку Игореве". Кремль, Архангельский собор, Грановитая палата, Успенский собор, Колокольня Ивана Великого, Китай-город, Кремлевский дворец и еще куча кремлей и церквей от Нижнего до Великого Новгорода понастроены иностранцами, железо и олово везут с Запада при всех Рюриковичах - а виноваты во всем Романовы, предавшие ИСКОННУЮ САМОБЫТНУЮ Русь am
        тлауикол
        1. Стрелецкос Сегодня, 07:57
          Ну почему Романовы виноваты?
          Скорее монголо-татары, которых не было))
          Все верно, во времена Мудрого развитие шло нос к носу. А нашествие мало того что на 300 лет подзадержало, так еще и переняли азиатчину - в т.ч. в системах администрирования, налогообложения, да и в быту.
          Недаром старая поговорка: "потри русского - найдешь татарина".
          Стрелецкос
          1. тлауикол Сегодня, 08:04
            никаких монголо-татар не было - был сбой в коде матрицы + заговор Ватикана и западный проект ! сейчас матрицу отдали на перепрошивку wassat
            тлауикол
            1. Стрелецкос Сегодня, 08:07
              Да, это точно)
              good laughing wink wassat
              Стрелецкос
      3. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:50
        Цитата: Reptiloid
        знать, ориентированная на европу, не считающая русских за людей. .


        Да неужели? Отчего то Румянцев, Суворов, Ушаков, Нахимов, Кутузов, Истомин, Корнилов(Севастопольский) своих солдат и матросов за людей считали. Называли их братцами, берегли в боях. Барон Врангель вообще в первых рядах своих кавалеристов в атаку шёл. Олег Константинович Романов погиб в бою, прикрывая своих людей. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский писали о русских с любовью. А издевавшуюся над своими крестьянами Сатычиху судили. В отличие от польских панов, которые были всевластны над населением своих деревень.
        ПоручикТетеринъ
        1. karish Сегодня, 07:55
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          А издевавшуюся над своими крестьянами Сатычиху судили. В отличие от польских панов, которые были всевластны над населением своих деревень.

          Ваши комментарии довольно взвешены .
          кроме вот этого.
          извините , начнём с того , что Польша то же была частью Российской империи , а *издевательство* Салтычихи ( издевательство belay ) -- вообщето выглядело как убийство 138 крепостных . а судили её ? сослали в монастырь.
          Да́рья Никола́евна Салтыко́ва по прозвищу Салтычи́ха[1][2] и «людое́дка»[2] (в девичестве — Ивано́ва[2]; 11 (22) марта 1730 — 27 ноября (9 декабря) 1801) — русская помещица, вошедшая в историю как изощрённая садистка и серийная убийца нескольких десятков подвластных ей крепостных крестьян[1]. Решением Сената и императрицы Екатерины Второй была лишена достоинства столбовой дворянки и приговорена к пожизненному заключению в монастырской тюрьме, где и умерла[

          karish
          1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:04
            Уважаемый karish, согласен с Вами, я не совсем точно охарактеризовал преступления Салтычихи. Но, говоря о ее наказании, нужно пояснить, что Екатерина Великая была противницей смертной казни (Пугачев—исключение), поэтому наказание преступнице назначили аналогичное пожизненному заключению.
            А говоря о Польше, я имел в виду период польской истории до разделов Польши, когда шляхта обладала колоссальным объёмом прав и практически полной независимостью от государственной власти.
            ПоручикТетеринъ
            1. karish Сегодня, 08:12
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              А говоря о Польше, я имел в виду период польской истории до разделов Польши, когда шляхта обладала колоссальным объёмом прав и практически полной независимостью от государственной власти.

              Я думаю , не стоит вырывать из общей истории и сравнивать разные временные периоды.
              Крепостные были одинаково бесправны . Практически рабы.
              автор статьи вообще натягивает сову на глобус , поэтому комментировать его бред 9 уж простит меня автор ) - вообще глупо .
              Польше была ли она частью* продвинутой *Европы ?
              Или всё таки частью России и славянское государство ?
              В европе в большинстве стран крепостная зависимость исчезла ещё в средние века , в России и Польше до конца 19 века.
              Это к общему вопросу.
              karish
              1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:24
                Цитата: karish
                Я думаю , не стоит вырывать из общей истории и сравнивать разные временные периоды.

                Совершенно верно. Однако, хотел бы заметить, что казус Салтычихи и неограниченные шляхетские вольности были событиями одного временного порядка.
                ПоручикТетеринъ
                1. karish Сегодня, 08:37
                  Цитата: ПоручикТетеринъ
                  Однако, хотел бы заметить, что казус Салтычихи и неограниченные шляхетские вольности были событиями одного временного порядка.

                  Давайте опять не будем передёргивать. Я ещё раз пишу - у вас довольно взвешенные комментарии , не стоит пускаться в перегибы.
                  А то как то в отношении салтычихи у вас -- казус и издевательства ( и это в отношении многих десятков замученных до смерти ею людей ) А в отношении шляхты - типа просто ужас.
                  Торговля людьми продолжалась в России вплоть до февраля 1861 г. Правда, появляется формальный запрет продавать крепостных с разделением семей и без земли, а также ограничено право беспоместных дворян приобретать крепостных. Но эти запреты легко обходили на практике. Крестьян и дворовых покупали и продавали как и прежде, оптом и в розницу, но теперь в газетах такие объявления маскировали: вместо «продаётся крепостной человек» писалось «отпускается в наём», но все знали, что на самом деле имеется в виду. Телесные наказания крепостных получили чрезвычайно широкое распространение. Нередко такие наказания заканчивались смертью жертв, но помещики почти никогда не несли никакой ответственности за убийства и увечья своих слуг

                  Салтычиха не была ни казусом ни исключением.
                  помещики убивали и издевались над своими рабами ( крепостными 0 продавали их , меняли . проигрывали в карты.
                  использовали как скот. пороли . издевались и вообще творили что хотели.
                  Разумеется ни все.
                  Но всё что я написал существовало повсеместно и никак ( практически не преследовалось судебными властями
                  karish
          2. lesnik1978 Сегодня, 08:11
            В то время смертная казнь была отменена.Когда оккупированные Польшей белорусские земли воссоединились с Российской Империей убийства польскими панами белорусских крестьян практически прекратилась, также были аннулированы вольности польской загонной шляхты, были отменены ряд кабальных податей. Людям немного стало легче жить. У многих белорусов есть генетическая ненависть к полякам и католичеству. У нас не говорят, например, католическое рождество, а говорят польское рождество.
            lesnik1978
      4. тлауикол Сегодня, 07:56
        а кто русских людей научил бухаться на колени перед господином: европа или азия ?
        тлауикол
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:05
          До монгольского ига такой традиции на Руси не было...
          ПоручикТетеринъ
          1. тлауикол Сегодня, 08:08
            вот и я о том же. Так что хуже : брить бороду и строить по западному образцу города и флот, или ползать на животе по восточному ?
            вопрос риторический и адресован не вам конкретно
            тлауикол
            1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:26
              Цитата: тлауикол
              Так что хуже : брить бороду и строить по западному образцу города и флот, или ползать на животе по восточному ?


              Полностью с Вами согласен. hi
              ПоручикТетеринъ
          2. karish Сегодня, 08:18
            Цитата: тлауикол
            а кто русских людей научил бухаться на колени перед господином: европа или азия ?

            Цитата: ПоручикТетеринъ
            До монгольского ига такой традиции на Руси не было...

            Откуда Вы знаете ? wink
            karish
    2. Boris55 Сегодня, 08:24
      Цитата: Стрелецкос
      О том что Россия - часть европейской цивилизации, говорили и Петр и Екатерина. И это ТАК.

      Отличие цивилизаций - в их культуре. Русская цивилизация ни когда не была частью Западной или Восточной цивилизации.
      Boris55
      1. karish Сегодня, 08:25
        Цитата: Boris55
        Цитата: Стрелецкос
        О том что Россия - часть европейской цивилизации, говорили и Петр и Екатерина. И это ТАК.

        Отличие цивилизаций - в их культуре. Русская цивилизация ни когда не была частью Западной или Восточной цивилизации.

        А к Восточной цивилизации Вы кого относите ?
        Китай , Япония . Индонезия . Индия . Арабов . иран , республики средней азии . что с африкой ? wink
        этих к какой цивилизации отнесём ?
        karish
  3. Nix1986 Сегодня, 07:16
    Код-матрица развития, после этого уже перестал читать hi
    Nix1986
  4. апро Сегодня, 07:19
    Деревеньщиной повеяло...вернуться к истокам..это куда в неолит?цивилизация неумолима.и так сложились обстоятельства что это идет с европы.в силу обективных причин.
    апро
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:45
      Уважаемый апро, согласен с Вами. Такие публикации напоминают опусы украинских националистов о «протоукрах» и «козачьей демократии». Вопрос только в том, с какой целью автор стремится внушить читателям стремление к архаике в подобном стиле.
      ПоручикТетеринъ
  5. parusnik Сегодня, 07:37
    ...Итак, выступает знаменитый иностранный артист мосье Воланд с сеансом черной магии! Ну, мы-то с вами понимаем,- тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, - что ее вовсе не существует на свете и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники, а так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!
    parusnik
  6. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:43
    Феерический бред. Господа, у меня есть предложение: собрать всем «ВО» средства на успокоительные таблетки и хороший учебник истории для господина Самсонова. Доброе дело сделаем, да и человеку явно помощь нужна.
    Русь изначально была отдельной самодостаточной цивилизацией, со своим кодом-матрицей развития.

    Ну какие на милость «коды-матрицы» в культуре Руси? Русь, как позже и Россия была органичной частью общеевропейской цивилизации. Со своими культурными отличиями, такими же, какие были у Франции, Швеции, Венеции или Польши. Европейская цивилизация, несмотря на ряд общих черт, никогда не была культурным монолитом.
    социальная справедливость, такие понятия как совесть, правда и любовь.

    Вообще-то эти черты характерны для любой культуры, основанной на неискажённой христианской традиции.
    Царская (княжеская) власть священна, так как решат национальные задачи, соединяя Небо (Небесное царство) и народ в деле созидания Царствия Божьего на земле (град Китеж).

    А вот это уже ересь в чистом виде. За такие слова в допетровской Руси автора бы в монастырь сослали бы навечно. А то и голову бы срубили. Чтобы ересью людей не смущал.
    западного проекта, в основе которого социальная несправедливость, стремление небольшой группы «избранных» к порабощению всего человечества.

    Клиника в чистом виде. «Западного проекта» как такового не существует в природе, кроме, разумеется, мышления автора, который везде видит заговоры и угрозы порабощения.
    ПоручикТетеринъ
  7. Ольгович Сегодня, 07:49
    Поворот к Западу в России начался ещё при Борисе Годунове и первых Романовых, оформился как приоритетный проект уже при царевне Софье и правительстве князя В. Голицына

    Автору бы почитать историю Руси и ДО них: Новгородская земля (Новгород. Изборск, Белоозеро) , как говорил Нестор-летописец, монах Киево-Печерского монастыря в "Откуда есть пошла Русская земля?" была основой тысячелетней Русм -России .
    А она была ТЫСЯЧАМИ нитей связана с Европой.
    Киевская Русь была связана с Европой не только торговыми, но и многочисленными родственными узами ( королева Франции Анна Русская).
    Так что Россия изначально была великой Европейской, но в то же и Азиатской державой.
    В силу этого Россия -уникальный мир и уникальная цивилизация
    Длительное заграничное путешествия Петра оформило его поворот к Западу.

    Взять лучшие достижения других-чем плохо?
    Царская (княжеская) власть священна, так как решат национальные задачи, соединяя Небо (Небесное царство) и народ в деле созидания Царствия Божьего

    Автор "Историю государства российского "-читал? no Бесконечная череда соперничества, убийств князей и родственников друг другом, сражений и пр. Как и ВЕЗДЕ в мире, кстати.
    . Только с течением времени, оформилось национальное сознание
    Романовы и их окружение – поставили себя выше народа и всей русской цивилизации.

    При Романовых Россия стала Россией-самой большой страной в мире-с самым быстрорастущим народом -РУССКИМ. А вот ПОСЛЕ них, как совершенно верно пишет автор:
    «кровавые большевики» во главе с Лениным и Сталиным якобы «убили процветающую Россию Романовых» и привели страну в «коммунистический тупик».

    Они отторгли от России множество "украин", оставив ее в границах царства Ивана Грозного , уничтожив многовековые усилия и труд русского народа по строительству государства.
    Их итог- катастрофа 91 года и Русский Крест.
    По территории и населению РСФСР и Российскую Империю-сравнить-невозможно-настолько горек результат....
    Ольгович
  8. Невеселый Сегодня, 08:10
    Автор, по все видимости, хочет, чтобы русские влюди стали на четвереньки и начали лаять, ведь европейская цивилизация (античная философия, христианская этика, капиталистический способ производства, идеи просвещения, естественных прав и свобод человека) - это все чуждо русском человеку, который, известное дело, евразеец. Ему ближе кумыс, чум и запах конского пота, так ведь? Плевать, что русские с Азией воевали почти всю свою историю (набеги крымчаков удалось остановить только при Екатерине II) и перелом в пользу русских случился именно тогда, когда они начали использовать против евразов европейское оружие, технологии, тактики и стратегии.
    Невеселый
  9. Гардамир Сегодня, 08:20
    Мне кажется, что автор развенчивая одни мифы, вляпывается в другие.
    Мы все люди-человеки, все самодостаточные. Но когда, кого-то в детстве недолюбили, он пытается стать на кого-то похожим, а то и превзойти. Так сам себе и говорит, я лучше этого.
    Вот и разговор, что Россия, Европа или Азия от ущербности.
    Смотрите Европа от французского Бреста, до польского Белостока меньше, чем Россия от Пскова до Перми. Мой земляк Леонтий Шамшуренков изобрёл самобеглую коляску, задолго до всяких европейцев. А когда вы говорите Азия, какую из азий подразумеваете? Китай, Индию, Афганистан, Турцию?
    Может всё проще? Мы есть Россия! Мы есть русские!
    Гардамир
  10. WladWlad Сегодня, 08:27
    Проблема в том, что все документальные источники были уничтожены Романовыми и РПЦ.
    Не было ни какого "церковного раскола" - было УНИЧТОЖЕНИЕ русской Веры представленной Солнцепоклонников, иудо-христианской мерзостью, которая именует себя РПЦ.
    Все время своего существования она уничтожает все Русское и Православное.
    Так на старых храмах до сих пор сохранилась символика Солнцепоклонников, а ихние росписи стен был банально срублены и даже не обновлены.
    Романовы не просто "переформатировали" Святую Русь - они ее ПОЧТИ УНИЧТОЖИЛИ.
    Так же как США почти уничтожили СССР.
    Однако судьба всех "уничтожителей" - кануть в Лету.
    WladWlad
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