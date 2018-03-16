Как Манштейн спас немецкую армию от кавказского "котла"

В ходе наступательной операции советские войска продвинулись на 300 – 450 км, освободили большую часть Ростовской области. Однако немецкое командование, умело маневрируя и управляя войсками, создавая ударные группы и нанося контрудары, сумело избежать окружения на Кавказе.Манштейн просто не имел физической возможности одновременно спасать сталинградскую группировку Паулюса, «прикрывать спину» Клейсту на Кавказе и удерживать все пункты фронта, уж тем более остановить врага и вернуть ранее утраченные позиции, как ему указывала немецкая Ставка. Резервов не было, все просьбы штаба группы армий «Дон» передать из группы Клейста хотя бы три дивизии для усиления Гота, Ставка категорически отклонила. На передовую бросили всех кого смогли – части ПВО, боевые группы, сколоченные их тыловиков, отпускников и выздоравливающих.При этом армию Паулюса уже списали. Манштейн надеялся, что уже немецкая «Сталинградская крепость» продержится как можно больше, отвлекая силы Красной Армии. На эвакуацию 1-й танковой армии с Северного Кавказа — отвод войск, вывоз тяжелой техники, госпиталей, различного военного имущества и материалов — группе армий «А», согласно докладу Клейста, требовалось 155 железнодорожных эшелонов и 25 дней. Надежда оставалась на немецкое умение маневрировать и управлять войсками, создавая ударные группы и нанося контрудары, если надо отступать, сдавая менее важные позиции. А это немцы, надо отдать им должное, умели до самого конца войны. Манштейн должен был до конца удерживать Ростов-на-Дону, обеспечивая отход 1-й танковой армии с Северного Кавказа, а для этого нужно было произвести рокировку сил со своего правого фланга на левый и организовать мощный контрудар, чтобы удержаться до наступления весенней распутицы.5 января 1943 года немцы оставили Морозовск. Группа «Холлидт» медленно отходила к Северскому Донцу, имея задачу максимально замедлить продвижение противника, не дать ему прорваться к переправам у Белой Калитвы, Каменска-Шахтинского и Ворошиловграда. Защищая, таким образом, подступы к Ростову с севера.На этом направлении наступала, стремясь отрезать врага от переправ, сильная 3-я гвардейская армия ЮЗФ под командованием генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко, которая имела в своем составе, кроме стрелковых дивизий, три отдельных танковых полка, 1-й гвардейский механизированный, 2-й гвардейский и 25-й танковые корпуса. Кроме того, армия Лелюшенко вскоре была ещё больше усилена, получила два свежих танковых корпуса - 2-й генерал-майора А. Ф. Попова и 23-й генерал-майора Е. Г. Пушкина. Рядом двигалась 5-я танковая армия генерал-лейтенанта М.М. Попова (1-й и 22-й танковые корпуса, 40-я гвардейская, и две стрелковые дивизии). Войска Лелюшенко наступали на Каменск, а танковая армия Попова развивала наступление на Тацинскую. Каменск, который обороняла группа Фреттер-Пико, переданная в состав группы армий «Дон», и через месяц оставался в руках противника. Немецкая пехота дралась храбро и стойко. Генерал Холлидт гибко маневрировал тремя своими танковыми дивизиями, своевременно перебрасывая их в кризисные точки и нанося короткие, но чувствительные контрудары. В итоге командование 3-й гвардейской армии не смогло использовать своё преимущество в силах и ударную мощь (подвижные соединения).Вдоль северного берега Дона, на стыке двух немецких армейских группировок, продвигалась нацеленная на Шахты 5-я ударная армия генерал-лейтенанта В.Д. Цветаева.В треугольнике рек Дон, Куберле, Маныч четырьмя дивизиями отбивала советские атаки изрядно побитая и ослабленная 4-я танковая армия Гота. 57-й танковый корпус понес большие потери, особенно пострадали 23-я и 17-я танковые дивизии, 16-я моторизованная дивизия также была сильно обескровлена. Румынские части были полностью деморализованы и бежали или сдавались в плен при первом натиске. Полностью боеспособной была лишь переброшенная с Кавказа дивизия СС «Викинг». И генералу Готу с этими силами нужно было решить две сложные задачи: 1) не допустить прорыва советских войск к Ростову вдоль нижнего течения Дона на своем левом фланге; 2) на правом — обеспечить отход 1-й танковой армии.Командующий Южным фронтом Ерёменко, планировал в кратчайшие сроки окружить и уничтожить войска Гота. 2-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского, развивавшая наступление с востока на запад, была нацелена на захват станиц Цимлянская и Константиновская, с последующим поворотом на юг. На остриях двух ударных группировок армии находились 2-й гвардейский механизированный корпус генерала К. В. Свиридова и 3-й гвардейский танковый корпус генерала П. А. Ротмистрова. На левом крыле Южного фронта войска 51-й армии генерал-майора Н. И. Труфанова во взаимодействии с 28-й армией генерал-лейтенанта Г. Ф. Герасименко, продвигаясь по обоим берегам Маныча, должны были захлопнуть ловушку.3 января бригады 2-го гвардейского мехкорпуса овладели Цимлянской, угрожая тылам группы «Холлидт». Её командующий вынужден был начать отвод своего правого фланга к реке Кагальник. К 6 января корпус Ротмистрова передовым отрядом ворвался в станицу Семикаракорскую, захватил плацдарм на северном берегу Дона, а главными силами завязал бой за станицу Константиновскую. Еще через сутки, после пятидневного тяжелого сражения, войска 51-й армии заняли опорный пункт и железнодорожную станцию Зимовники. Опрокинувший дивизию «Викинг» 6-й мехкорпус генерал-майора С. И. Богданова стал именоваться 5-м гвардейским Зимовниковским. Правда, и сам корпус понёс серьёзные потери. Но во втором эшелоне находились 4-й и 3-й гвардейские мехкорпуса, а 28-я армия подвижными соединениями вышла к Степному. Передовые советские отряды появились в 20 километрах от Новочеркасска, где размещался штаб группы армий «Дон». Манштейну пришлось перебазироваться в Таганрог.5 января задачи ЮФ уточнили. 5-я ударная армия и группа генерала Крейзера из состава 2-й гвардейской армии к исходу 7 января должны были выйти на Северский Донец и приступить к его форсированию. 3-й гвардейский танковый корпус с двумя стрелковыми дивизиями должен был овладеть переправами у Багаевской на Дону и у хутора Веселый на Маныче. К этому же сроку 51-я армия и 3-й гвардейский механизированный корпус ударом с запада должны были овладеть Пролетарской и Буденновской.Однако немцы дрались умело и храбро, наносили сильные контрудары и не желали окружаться. 9 января генерал Холлидт, перебросив на свой правый фланг 11-ю танковую дивизию (она стала «пожарной»), нанес контрудар по армии генерала Цветаева и группе Крейзера, потеснив ее и заставив перейти к обороне. Для отражения этой атаки генералу Ерёменко пришлось даже просить помощи у соседей — 5-й танковой армии. Несколько дней правое крыло ЮФ не могло продвинуться дальше. Центр и левое крыло двигались крайне медленно – по 2 – 3 км в сутки. К 14 – 15 января наши войска освободили станицы Батлаевская, Атамановская и Орловская. Только 17 января войска фронта вышли на восточный берег реки Северский Донец и северный берег реки и канала Маныч, где снова встретили сильное сопротивление противника. Немецкий 57-й танковый корпус Кирхнера продолжал удерживать плацдарм восточнее Пролетарской. Здесь немцы впервые бросили в бой 503-й тяжелый танковый батальон, имевший в своем составе танки «Тигр».Таким образом, советское наступление приостановилось. Сыграли свою роль умелые действия немецкого командования, с помощью маневра, яростного сопротивления и контрударов сдерживавшие наступление превосходящих сил Красной Армии, а также ошибки советского командования. Кроме того, в советских войсках, сильно удалившихся от своих баз снабжения, наступил острый кризис в снабжении боеприпасами и топливом.Пытаясь прорваться к Ростову, командование Южного фронта решило сформировать две механизированные группы: 1) в полосе 2-й гвардейской армии — состояла из 3-го гвардейского танкового корпуса генерала Ротмистрова, 2-го и 5-го гвардейских мехкорпусов и 88-й стрелковой дивизии; 2) 51-й армии Труфанова придавались 3-й и 4-й гвардейские мехкорпуса, нацеленные на Азов.19 января механизированная группа Ротмистрова перешла в наступление, которое поначалу развивалось успешно. Гвардейцы переправились через реку Маныч в районе впадения ее в Дон, освободили станицу Манычская, захватили важный плацдарм. Передовой отряд под командованием полковника А. В. Егорова (восемь танков Т-34, три танка Т-70, пять бронемашин, девять бронетранспортеров и 200 бойцов) к рассвету 20'января прорвался на подступы к Батайску, перерезав железную дорогу южнее города. За Егоровым должны были последовать главные силы механизированной группы. Однако закрепить успех передового отряда не удалось. Немцы моментально контратаковали, вынудили отряд Егорова отступить. Одновременно немцы связали боем главные силы Ротмистрова в районе станица Манычская. Это позволило Манштейну выиграть время для переброски дополнительных сил в район кризиса.На левом фланге войска 51-й армии штурмом взяли Пролетарскую и форсировали Маныч. Передовые части 28-й армии соединились с 30-й дивизией 5-го кавалерийского корпуса Закавказского фронта. К 22 января войсками Южного фронта был освобожден Сальск. Таким образом, советские войска вышли к Ростову и возникла опасность блокирования путей отхода с Кавказа немецких частей под командованием фельдмаршала Клейста.Однако в это же время немецкая 11-я танковая дивизия Балка переправилась через Дон у Ростова. Вдоль южного берега Маныча поднялись к устью части 16-й моторизованной дивизии Шверина. 23 января 11-я танковая дивизия во взаимодействии с 16 мотодивизией нанесла контрудар по наступающим советским войскам и отбросили их к станице Манычской. 24 января немецкие войска атаковали станицу, но были отбиты. Как отмечает Ф. Меллентин в своих воспоминаниях «Бронированный кулак вермахта»: «25 января 11-я танковая дивизия получила приказ ликвидировать плацдарм русских любой ценой». После упорного боя, в ходе которого генерал Балк ввел советское командование в заблуждение имитацией ложной атаки, немцам удалось отбросить советские войска за реку Маныч.Советские войска понесли тяжелые потери. 26 января Ротмистров в боевом донесении на имя командующего 2-й гвардейской армией сообщил, что в 5-м гвардейском мехкорпусе осталось 7 танков и 7 противотанковых орудий, погибли либо получили ранения все командиры бригад, число «активных штыков» сократилось до 2200 человек. Остальные подвижные соединения также утратили ударную мощь: 2-й гвардейский мехкорпус имел на ходу 8 танков, 3-й танковый — 14 танков. В результате подвижные соединения механизированных групп временно утратили способность к активным боевым действиям.Командир 11-й танковой дивизии Герман Балк (Бальк)Таким образом, контрудар 11-й танковой дивизии позволил временно остановить наступление советских войск на Ростов с юга. «В течение нескольких недель дивизия каждую ночь совершала марши, — отмечал генерал Г. Балк, — перед рассветом всегда оказываясь в наиболее уязвимом для противника месте и нанося удар за час до наступления русских. Эта тактика требовала от войск невероятного напряжения, но зато у нас было мало потерь, потому что мы всегда достигали полной внезапности. В дивизии считалось аксиомой, что «ночные марши сохраняют жизнь», но справедливость требует отметить, что никто в то время не мог бы вам толком сказать, когда же спали наши солдаты…».Все дальнейшие попытки Южного фронта взять Ростов и Батайск и перехватить пути отхода кавказской группировки противника на восток к успеху не привели. Манштейн, маневрируя и нанося ответные удары, все-таки удержался. Войска Ерёменко в январе продвинулись на 150–200 километров, но так и не смогли взять Ростов и блокировать 1-ю танковую армию на Кавказе.Только в начале февраля 1943 года, после общего изменения ситуации на южном крыле советско-германского фронта, когда Красная Армия начала наступление на Северском Донце, Ростов освободили. Манштейн принял решение отвести 4-ю танковую армию с нижнего течения Дона и Донца, перебросив её левый фланг группы армий «Дон» и группу «Холлидт» отвести на старые позиции на реке Миус, оставить Ростов-на-Дону. За счёт значительного сокращения линии фронта уплотнялись боевые порядки и высвобождались подвижные соединения, что позволяло создать резервы и в будущем перейти в контрнаступление.Войска Южного фронта 7 февраля заняли Батайск и Азов. В ночь с 7 на 8 февраля соединения Гота начали отходить с Батайского плацдарма за Дон, а группа «Холлидт» — на промежуточную линию Каменск — Новочеркасск. Маневр противника войска Южного фронта заметили не сразу, а когда заметили, приступили к преследованию. Части 28-й армии по льду форсировали Дон и начали штурм Ростова. Город обороняли 126-й пехотный полк, боевая группа 23-й танковой дивизии и приданный ей 503-й тяжелый танковый батальон. «Тигры» в боевых условиях подтвердили свою неприспособленность к уличным боям, показали хорошее вооружение, мощную броню и подверженность «детским болезням».12 февраля 5-я танковая армия освободила Каменск-Шахтинский, 5-я ударная армия - Шахты, 13 февраля 2-я гвардейская армия - Новочеркасск, 14 февраля 28-я армия - Ростов. Немецкое командование отвело свои войска на заблаговременно подготовленный оборонительный рубеж по р. Миус. Попытка войск ЮФ прорвать этот рубеж с ходу успеха не имела, и 18 февраля они перешли к обороне.Труп немецкого солдата на улице освобожденного города Ростов-на-ДонуКрасноармейцы в кузове грузовика едут по улице Энгельса в освобожденном Ростове-на-Дону. К грузовику подцеплена 45-мм противотанковая пушка образца 1937 годаВ результате Ростовской операции советские войска продвинулись на глубину 300 - 450 км, освободили большую часть Ростовской области. Вражеская группа армий «Дон» потерпела поражение, но сохранила боеспособность. Из-за умелых действий противника, ошибок советского командования, ЮФ не удалось своевременно отрезать пути отхода противника с Северного Кавказа через Ростов и создать огромный «котёл».Жители освобожденного Ростова-на-Дону встречают советских конников на улице Энгельса у памятника С. М Кирову