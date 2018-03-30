17:22 30 марта

Развал России изнутри. Где путь к спасению?

Царство, разделившееся в себе, не уцелеет,
и дом, разделившийся в себе, не устоит
(Евангелие от Матфея)


Но ведь разделились мы. Разделились по уровням дохода социальных групп, по степени доступа к общественным благам, по кланам, пристроившимся к бюджетной синекуре, по убеждениям и, что самое печальное, замкнулись в личных мирках представлений о большом и сложном внешнем мире, что и порождает едва ли вражду в ходе социальных процессов. И наш общий дом зашатался под натиском внешних очень недружественных сил.




Наша судьба, судьба российского народа, судьба русской цивилизации в руках государства. Государство управляет всеми процессами развития/деградации страны, защищает нас от внешних посягательств и развала изнутри. С защитой от внешних врагов у нас всё более-менее понятно – в послании Федеральному собранию Владимира Путина этот аспект был изложен убедительно.

Другое дело – опасности для страны, исходящие изнутри. В первую очередь такие опасности исходят от самой государственной системы. Бюрократическая эволюция грозит завести общественно-экономическое развитие страны в тупик. И этот путь был выбран наиболее активной, но деструктивной частью людей (политологи называют эту часть общества «элитой», как принято в кинологии). Будем и мы придерживаться здесь этой терминологии.

Поскольку выбранный путь развития был очевидно деструктивным, автор изложил своё видение совершенствования государственной машины в книге [2]. Затем повторно в [3]. Кроме того, была сделана выписка в форме предложений по совершенствованию системы государственного управления в интересах конструктивного общественно-экономического развития. Эти предложения были положены на стол одному должностному лицу.

И начались странные события. По всем уровням власти и территориям, как грибы после дождя, стали появляться общественные палаты и общественные советы при ведомствах. Эти структуры быстро укоренились, на них выделены приличные бюджетные ассигнования, в составы палат и советов вошли «активные» граждане. Создана некая система — антураж демократии. Иногда эти органы приносят пользу, например, после эпизодического вмешательства доктора Рошаля в развал здравоохранения, но его голос звучит всё глуше.

Основная же суть предложения состояла в создании полноценной новой, четвёртой ветви власти – власти общественной. Поскольку государственное управление есть система, то она, как и любая система, должна иметь неотъемлемые атрибуты. В частности, обратную связь. Невозможно управлять чем-либо, не зная истинного состояния объекта управления. Невозможно управлять обществом, не понимая, что нужно обществу, в какой степени оболванивания оно находится и чего от него можно ждать.

В этой статье не будет материала про грабителей-олигархов, вороватых чиновников, воров-банкиров и платные «крыши» силовиков. Не будет про коррупцию и некомпетентность, и даже про предательство национальных интересов частью нашей славной «элиты». Также не будет про, мягко выражаясь, недостатки системы государственного управления во всех её ветвях. Слишком это большая и трудная работа.

Перейдём к делу. Поскольку объём статьи ограничен, все детали будут обозначены тезисно, без разжёвывания.

I. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАК ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Определение потребностей общества во всех сферах социального бытия и формирование заявок по уровням бюджетного финансирования в адрес законодательной власти.
1.2. Общественный контроль над эффективностью расходования бюджетных средств.
1.3. Уведомление надзорных органов от исполнительной власти в нарушениях, допускаемых при расходовании бюджетных средств, законодательных органов – в ущемлении прав граждан со стороны судебных властей, органов правопорядка, исполнительных органов власти.
1.4. Вынесение на общественное обсуждение вердиктов органов по результатам рассмотрения обращений общественной власти – в том случае, если есть неудовлетворённость общественного мнения в этих вердиктах.
1.5. Формирование инициативы по предупреждению, понижению в должности, отстранению от должности, увольнения с государственной службы должностных лиц, выносящих неудовлетворительные вердикты по обращениям общественной власти.
1.6. Добавьте другие…

II. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

2.1. Бесплатно.
2.2. Без выборов.
2.3. Без назначений.
2.4. Общественная экспертиза: законопроектов всех уровней законодательной власти; ведомственных нормативных актов при возникновении общественной инициативы; состояния информационного пространства в широком смысле; тарифов естественных монополий, развития инфраструктуры.
2.5. Общественная экспертиза организуется органами общественной власти путём заказа в профильных институтах на конкурентной основе за средства бюджета и должны быть оплачена казначейством.
2.6. Обязательность исполнения рекомендаций общественной власти любыми органами других ветвей власти, обоснованных общественной экспертизой.
2.7. Обладание правами на законодательную инициативу.
2.8. В общем случае – внедрение категории Справедливости в том смысле, что каждый получает то, что он заработал либо какую пользу обществу принёс.

III. ТЕХНОЛОГИЯ

Поскольку создание любых органов управления всегда влечёт бюрократизм, а бюрократия имеет свойство бесконтрольно размножаться, мимикрировать и бесконтрольно пожирать все доступные ресурсы, есть предложение основать общественную власть на современных технологиях. О таких технологиях автор писал в цикле статей «Родина! Цифровизация или смерть», «Было у России две беды, да придумали третью», поэтому отсылаю читателей к этим статьям для ознакомления с возможностями современных технологий управления всем, чем угодно.

Как же предотвратить перерождение человека, «убившего дракона, и превращающегося в того же дракона», как это происходило в индийской сказке? Как воспрепятствовать неформальным договорам между корыстными людьми и созданию ими групп по интересам, которые любую власть обернут на свою пользу? Как искоренить бюрократию в целом?

Появились люди, которые тоже об этом задумались и изобрели ДАО. Ниже приведены, в некоторой степени отредактированные, положения из [4].

ДАО – децентрализованная автономная организация, основанная на базе технологии блокчейн и не имеющая владельцев в традиционном понимании, а также контролирующих и управляющих органов наподобие совета директоров. Характерной чертой таких компаний является отсутствие какой-либо иерархии в принципе.

Структура «command and control» при формальном объединении группы людей в данном случае не применима. Такой подход, при первом знакомстве приводит к непониманию и неприятию концепции со стороны хоть бизнеса, хоть общества, так как данная модель достаточно непривычна и для многих непонятна.

Следует отметить, что при внедрении ДАО первый блин вышел комом, что оказало негативное влияние на активность её развития. Так, первая крупная ДАО в ходе краудфандинговой кампании смогла привлечь $150 млн. инвестиций, однако сразу после старта реализации проекта, компания была взломана. Мошенники обнаружили уязвимости в системе и смогли вывести монет Ethereum на сумму в $50 млн. Несмотря на то, что разработчики предложили способы устранения проблем, развитие ДАО в некоторой степени потеряло активность.

Разумеется, этот опыт следует основательно учитывать и дублировать системы принятия решений в случае обнаружения противоречий реального общественного мнения и результата, полученного при исполнении умного контракта. Дублирование можно наладить хотя бы в рамках тематических групп в соцсетях. А уязвимости в программном коде должны устраняться до тех пор, пока взлом системы станет экономически нецелесообразным.

ДАО – это группа людей в децентрализованной сети в технологической связи с «умными контрактами» (smart contracts). Основу компаний составляют заинтересованные лица, представляющие ценность для общества, люди, способные принести ему пользу, но, главное, проявляющие активность в деле общественной пользы. Для реализации «умных контрактов», в случае необходимости экспертиз, требующих обработки больших массивов данных, целесообразно использовать искусственный интеллект. Получится быстрее и качественнее. На первых порах можно организовать конкурентные экспертизы с участием компетентных экспертов и искусственного интеллекта.

Применим технологию DAO к общественному управлению. В этом случае, основными принципами управления внутри общественной власти могут следующие основные положения:

• отсутствие руководящих органов, когда управление осуществляется активными членами общества путём голосования «За» или «Против» по любому актуальному вопросу, касающемуся деятельности общественной власти;
• общественный актив не обязательно должен быть постоянным – легко сформировать добровольную инициативную группу из компетентных людей по конкретному вопросу, требующему определённых знаний существа злободневной общественной проблемы;
• вместо традиционного найма персонала на государственную службу, активный гражданин регистрируется на ресурсе соответствующего профиля и уровня, удостоверяет свою профессиональную компетенцию и получает соответствующий smart contract;
• после этого члены образовавшейся общественной группы организуют обсуждение проблемы в масштабе территории, которую проблема затрагивает, регистрируют поступающие от любых лиц этой территории предложения и голосуют. За инициативы, получившие поддержку, выдвинувшие их люди получают некоторые бонусы, баллы, токены, иными словами, общественный авторитет, выраженный математически;
• после принятия решения начинается работа исполнителя(ей), принявших на себя обязательства по решению общественной проблемы;
• в случае если в ходе исполнения умного контракта кто-либо из исполнителей будет исполнять его ненадлежащим образом, т.е. не в общественных, а в личных или групповых интересах, любой гражданин может инициировать отзыв подобного исполнителя;
• решение об отстранении такого исполнителя принимается общественностью прямым голосованием в масштабах региона, с участием тех граждан, которые выбирали команду, либо утверждали её состав из числа инициаторов. Таким образом, в ДАО исключены возможные конфликты по причине лоббирования интересов тех или иных лиц и групп;
• исполнитель, получивший отставку, понижается в рейтинге, а метка о таком случае биографии никогда не будет стёрта, либо она может быть стёрта путём всеобщего голосования при наличии других заслуг перед обществом;
• в целях пресечения злоупотреблений любыми членами общества, пытающимися навредить исполнителю, например, клеветой, в случае отклонения предложения об отстранении члена команды инициаторов, её автор так же получает соответствующую метку в своём авторитете – общественном рейтинге (авторитете).
• в предлагаемой технологии социум организован не вокруг людей, а вокруг создаваемых ими ценностей, которые учитываются умными контрактами без произвола чиновника. В горизонтальной организации управления сообщество может быстро сплотиться и принять самую лучшую и перспективную идею.
• ещё одной особенностью предлагаемой технологии является отсутствие необходимости в офисах, зданиях, секретаршах, бесконечных совещаниях и даже «деловых» встречах, что свойственно современной бюрократической системе государственного управления.

В статье автор не ставил задачу разложить систему по полочкам и разработать всё до мелочей. На это здесь нет ни места, ни времени. Однако если идею принять, но положить её на традиционную форму управления, то будет, так как это и случилось с системой общественных палат: сейчас они используются для лоббирования подконтрольных или союзных структур, пристройки своих людей на тёплые местечки, где нет ни реальной работы, ни ответственности.

Ещё одним преимуществом при реализации идеи общественной власти является тот факт, что любой протест может быть переведён в конструктивное русло – проблема решается чисто технологически и, в том числе, инициаторами протеста, как общественной потребности.

Этим самым мы будем защищены и от технологий управления толпой, что только что было продемонстрировано нашими недругами в ходе кемеровской трагедии. Не дело, когда общественное мнение, возбуждённое страшной трагедией, может быть направлено в русло общественных беспорядков каким-нибудь пранком из-за границы. К тому же президента не хватит на личное вмешательство во все подобные ситуации. Ручное управление должно быть подкреплено современными технологиями. И они обладают такими возможностями.

Если же идею об общественной власти не принять, а отвергнуть, как вредную для «элиты», то следует хотя бы Счётной палате проверить эффективность существующих бесчисленных общественных палат и советов по критерию общественная польза/стоимость содержания.

Важно отметить: внедрение в систему государственного управления общественной ветви не способно полностью решить проблему реформ в целях устранения предпосылок развала страны в целом. Это – компетенция Главы государства, который может набрать для этой цели команду, свободную от недостатков существующей «элиты». А общественная власть может послужить «четвёртой ножкой стула» госвласти в целом – ведь трудно усидеть на трёхногом табурете. Кроме того, внедрение общественной власти целесообразно осуществлять эволюционно, начав с пилотного проекта на каком-нибудь регионе России. Учитывая вскрывшиеся в ходе пилотного проекта «детские болезни», после их устранения можно расширять сферу внедрения на другие подготовленные регионы.

Справка. Основные положения теории разделения властей включают следующие положения:
• разделение властей закрепляется конституцией;
• конституция закрепляет наличие в государстве следующих ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной властей, которые формируются как органы государственной власти;
• все власти равны и автономны, ни одна из них не может быть устранена любой другой;
• никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными конституцией другой власти;
• судебная власть действует независимо от политического влияния, судьи пользуются правом длительного пребывания в должности. Судебная власть может объявить закон недействительным, если он противоречит конституции.

Есть предложение включить в Конституцию РФ представленное здесь положение об общественной власти.

Использованные источники:
1. Евангелие от Матфея, гл. 12, ст. 25.
2. Лукашев Анатолий Викторович. Принцип эволюции, — Издательский дом «Бизнес-Пресса, СПб, 2000г. – с. 240. ISBN 5-8110-0024-3
3. Лукашев А.В., Пониделко А.В., Анатомия демократии, – Издательский дом «Бизнес-Пресса», СПб, 2001 г., – с. 268. ISBN 5-8110-0043-X
4. Что такое DAO организации? https://coinnet.ru/chto-takoe-dao-organizatsii/
Автор: Анатолий Лукашев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:17
    Разделились по уровням дохода социальных групп, по степени доступа к общественным благам, по кланам, пристроившимся к бюджетной синекуре, по убеждениям
    А когда и где было иначе?
    Венд
    1. RaptorF22n Сегодня, 15:28
      Не поздно надеюсь всё изменить к лучшему
      RaptorF22n
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:38
      Это понятно с самого начала статьи.А дальше что?О чем говорится?О ветви власти которая должна наверное быть при коммунизме...Но только ни при этой власти..
      Цитата: Венд
      Разделились по уровням дохода социальных групп, по степени доступа к общественным благам, по кланам, пристроившимся к бюджетной синекуре, по убеждениям
      А когда и где было иначе?
      210окв
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 16:15
        Автор начал "за здравие", процитировал Евангелие, а закончил за ... Глубоко законспирированные масоны-кукловоды рвутся управлять миром.
        dsk
    3. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:00
      Я так понимаю, автор сторонник "Ход белого кона ДЕРЖАВА СЕГОДНЯ" т.е Некоего цифрового народовластия. Так они вроде все переругались, и уже год как ни чего не слышно
      Chertt
      1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 16:43
        Цитата: Chertt
        Некоего цифрового

        Бесовское это, вся эта цыфра winked
        Вас Влад
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:45
          Цитата: Вас Влад
          Бесовское это, вся эта цыфра

          Ктоб спорил, Все от лукавого, кроме ароматических палочек с запахом ладана,..Да и то
          Chertt
          1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 16:51
            Цитата: Chertt
            Ктоб спорил

            Конечно выглядит красиво и соблазнительно,но no Знаем мы их
            Вас Влад
  2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 15:25
    Проблемы и так очевидны, не надо ничего выдумывать, дело тут не в политическом устройстве, просто решать их не кому, нет желающих среди всласть имущих. Хорошо устроились и менять что то, зачем?
    MoJloT
    1. RaptorF22n Сегодня, 15:33
      Так почему их не подвинуть нашему Гаранту? Они не хотят так он сможет! Не ловят мышей тогда на выход и не заморачиваться с ними найдутся в нашей стране патриотично настроенные люди которые будут работать во имя конкретных убеждений и целей например чтобы изменить всё к лучшему просто они неактивны
      RaptorF22n
      1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 15:52
        Потому что он их гарант тоже, а они гарант его самого. Если бы он не был их гарантом, власть ему ни когда не дали бы, как перестанет, заберут. Для патриотично настроенных и активных есть УК РФ.
        MoJloT
        1. RaptorF22n Сегодня, 16:15
          Замечательно тогда получается хочу конечно ошибаться система пожирает сама себя? И в принципе можно нечиго не делать?
          RaptorF22n
          1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 16:20
            Система пожирает не сама себя, она как раз очень стабильна. А пожирает она своих граждан. Не задумывались почему в самой богатой стране, одни из самых бедных людей?!?
            MoJloT
            1. RaptorF22n Сегодня, 16:31
              Задумывался и не я один очень многие с кем я общался так же непонимают почему если мы такие богатые почему мы плохо живём? Наверное это такой же извечный вопрос Кто виноват и что делать?
              RaptorF22n
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:01
        Цитата: RaptorF22n
        Не ловят мышей тогда на выход и не заморачиваться с ними

        где примеры этого за 18 лет?
        Цитата: RaptorF22n
        найдутся в нашей стране патриотично настроенные люди

        власти нужны не патриотичные, а удобные люди.
        Silvestr
        1. RaptorF22n Сегодня, 16:34
          Если будут только удобные люди то не факт что при них вверенное им дело не будет стагнировать и попросту не запорят всё дело
          RaptorF22n
        2. Imobile (Игорь) Сегодня, 17:20
          Эту цитату уже 100 раз разжевывали.Я кстати, бы сейчас тоже опыт, как Петр 1 перенимал. И издал похожий приказ, чтоб не умничали. Прав Петр, если мы такие умные, почему так живем плохо(тогда речь шла про флот) Вот если бы не издал того приказа, тогда флота у нас не было, а мы бы умников строили.
          Imobile
  3. RaptorF22n Сегодня, 15:26
    Ну наконец-то хоть одна статья где реально описаны наши проблемы хоть есть какой-то понимание наших проблем без истошных криков об предателях 5 колонне и прочего бреда особо упоротых людях я уж думал адекватные люди перевелись уф облегчение
    RaptorF22n
  4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:39
    Наша беда началась уже в двадцатых прошлого столетия, когда парт номенклатура (по другому она тогда называлась, не суть) присвоила себе право решать всё и за всех! Сейчас тоже самое по сути, только названия изменились.
    Народ отодвинут от управления страной и своей жизнью ВООБЩЕ! Типа кухарке нечего делать в верхах!
    И чего мы имеем в результате - про беды, перечислять не буду, все знают!
    Про основополагающее - МЫ не имеем реальной возможности воздействовать\ контролировать решения правящей верхушки, даж внутри страны. Мы не имеем реальной возможности воздействия\контроля за органами власти! Мы не имеем реальной возможности отозвать, отстранить чиновника даж в нижних ветвях власти, за верхних даж говорить не стоит!
    Мы виноваты сами! Мы разобщены и если собираемся в объединения, то по большей части, они контролируются властью.
    Мы собираемся, на время, когда уж совсем кырдец полный наступает и разбегаемся, как только получаем очередную подачку от системы, которая есть капитализм, власть слившихся в одно целое, эксплуататоров капиталистов и чиновников (выбранных и назначенных).
    Словосочетание СЛУГИ НАРОДА вызывает смех или фольклер, такова наша действительность!
    rocket757
    1. RaptorF22n Сегодня, 15:44
      Ваши предложения??? Я согласен полностью с тем что вы описали всё так и есть только что вы предлагаете петицию нашему Президенту подписи под ней скажем 5 6 миллионов человек или что-то другое?
      RaptorF22n
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:58
        Предлагаю послушать профессора Попова, поинтересоваться за профсоюз докеров в Ленинграде, события на заводе Форда, там же и все такое прочее, что всё таки происходит в стране в наши дни и о чем совсем мало пишут, говорят и совсем не показывают. Эт есть борьба пролетариата за право жить НОРМАЛЬНО в НАШИ дни и в Нашей стране.
        Предлагаю думать, искать и делать как нам всем стать ВМЕСТЕ.
        так поговорим и .... дальше посмотрим.
        rocket757
        1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:17
          Цитата: rocket757
          Предлагаю послушать профессора Попова,

          И что. Я Михаила Васильевича и слушал и читал. Умный, толковый мужик. А дальше что. Нужен лидер(ы) которые на синтезе левых учений и современных технологий, предложить новые идеи-формы развития общества. За которыми пойдут массы людей
          Chertt
  5. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 15:52
    Пока не уберем"пятую колонну" и "агентов влияния", окопавшихся на самом верху государственной власти, любые изменения в политике или экономике останутся только "влажными мечтаниями"...
    Monster_Fat
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 15:58
      Цитата: Monster_Fat
      Пока не уберем"пятую колонну" и "агентов влияния"

      тогда, необходимо определиться с этими понятиями, поскольку власть и различные популяции народа их трактуют по-своему
      Silvestr
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:36
        Цитата: Silvestr
        тогда, необходимо определиться с этими понятиями,

        Ну это просто. Кто не за нас, тот против нас (Лука 11.23). И у кого больше пистолет, тот и решает
        Chertt
        1. RaptorF22n Сегодня, 16:48
          Какое-то упрощенное определение Если я бы рассуждал именно так получается все кто против законного права нашего народа на кс и мелкашки по гладкоствольной лицензии это агенты влияния Запада которые разоружают наш народ когда они всё ближе продвигают свои войска всё ближе к нашей стране?
          RaptorF22n
    2. RaptorF22n Сегодня, 16:07
      А каким конкретно образом? Ну допустим соберемся проведём референдум поставим подписи снимем ролики выложим на ютуб или выйдем на согласованный митинг с требованиями убрать тех или тех кого считаем 5 колонной или агентами влияния? Все эти действия приведут к позитивному результату если Гарант настроен опираться на поддержку народа пока увы с его стороны таких к сожалению сигналов не видно
      RaptorF22n
    3. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 17:10
      Я не поддерживаю Новального,Собчак и другую муть,но я никогда не голосовал за Путина,потому что он не осудил,не наказал людей виновных в развале СССР и последующем разворовывании Ельциновской России.Путин в день победы ничего не говорит о Сталине который выиграл тяжелейшую войну в истории человечества против почти всей Европы.Тоже самое разделение на богатых и бедных,где зарплаты не соответствуют труду того или иного человека,одни на заводах,другие спекулянты(они же бизнес) Какая на фиг консолидация в обществе ,всё это повод и способ к развалу страны
      Yak28
  6. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:05
    Цитата: rocket757
    Мы не имеем реальной возможности воздействия\контроля за органами власти! Мы не имеем реальной возможности отозвать, отстранить чиновника даж в нижних ветвях власти, за верхних даж говорить не стоит!

    поэтому и живем так: мы отдельно, сами по себе, власть - сама по себе. Встречаемся на выборах или на праздниках.
    Отсюда всеобщий пофигизм и как следствие- все остальное
    Silvestr
    1. RaptorF22n Сегодня, 16:24
      Так почему бы не прописать такие механизмы? Если не мы то хотя бы наши дети и внуки смогут в правовом русле решать эти вопросы
      RaptorF22n
  7. andrej-shironov Сегодня, 16:26
    Анатолий, вы проделали хорошую работу. Боюсь правда что большинство ваших усилий пропадёт втуне. Поясню почему:
    В этой статье не будет материала про грабителей-олигархов, вороватых чиновников, воров-банкиров и платные «крыши» силовиков. Не будет про коррупцию и некомпетентность, и даже про предательство национальных интересов частью нашей славной «элиты». Также не будет про, мягко выражаясь, недостатки системы государственного управления во всех её ветвях. Слишком это большая и трудная работа.
    Уже эта фраза говорит о том, что вы просто пытаетесь приделать нынешней компрадорской власти очередные "костыли", которые увы, никак её не помогут. Потому как этой цитатой вы сразу перечеркнули саму возможность ответственности власти вообще и её персоналий в частности. Не подразумевает существующий либеральный капитализм российского разлива отдачу части полномочий. Вот ответственность власть отдать может легко, а полномочия увы!
    Всё, о чём вы написали может быть осуществленно в другой парадигме, но не в ныне существующей в России.
    У меня две версии: либо вы, ничтоже сумняще, пытаетесь хоть как то легимитизировать, исходя из своих видений справедливости, нынешнюю российскую власть, либо вы из когорты манипуляторов, кои стадами ходят на данном сайте, пытаясь внести сумятицу в итак, не сильно интеллектуальные потенции читающих этот сайт.
    andrej-shironov
    1. luk (Анатолий) Сегодня, 16:54
      АВТОР: Уважаемый Андрей! Спасибо за Ваше компетентное мнение. Что касается Ваших замечаний. Во-первых, нельзя в одной статье, тем более, исследовательской путать аналитику и критику. Горбато будет выглядеть. Во-вторых, критика содержится в других моих статьях, посмотрите, хотя бы: Шесть дорог для одной России: https://topwar.ru/138575-po-sledam-poslevybornogo
      -shoka.html; Что ждёт Россию, деградация или светлое будущее: https://topwar.ru/138304-raznos-vtoroy-krovososy.
      html /Её модератор переименовал с моего названия "Кровососы"/; На этом ресурсе есть и другие мои статьи, например: Родина. Цифровизация или смерть! Часть вторая: https://topwar.ru/136662-rodina-cifrovizaciya-ili
      -smert-chast-vtoraya.html.
      luk
      1. andrej-shironov Сегодня, 17:09
        Анатолий, я с удовольствием читал эти статьи. Моя претензия лишь одна: вы и подобного рода авторы, пытаются увести полемику от вопроса ""кто виноват, в вопрос "что делать"! Однако правда жизни говорит, что без ответа на вопрос кто виноват, нет ответа на вопрос что делать! Утрировано конечно, но вы человек умный и практичный и поймёте меня. В любом случае спасибо вам за статьи. Тут очень мало людей предлагающих и понимающих другие мнения. Правда!
        andrej-shironov
  8. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 16:42
    Цитата: RaptorF22n
    Ну наконец-то хоть одна статья где реально описаны наши проблемы хоть есть какой-то понимание наших проблем без истошных криков об предателях 5 колонне и прочего бреда особо упоротых людях я уж думал адекватные люди перевелись уф облегчение

    Согласен в статье всё верно расписано. Согласен с Вами, что уже достали:" особо упоротые" и такие люди способны и майдауны устроить и всё подряд
    Монархист
    1. luk (Анатолий) Сегодня, 16:55
      Монархист - это правильно! Автор
      luk
  9. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 16:57
    Россия всегда изнутри разваливалась,потому что общество у нас всегда разделено на рабов и господ,богатых и бедных,белых и красных.Единственное время,во времена СССР общество было едино,но тут страну продала и уничтожила правящая верхушка при молчаливом согласии и где то поддержке армии и спецслужб.Путь к спасению изнутри это хороший уровень жизни населения,отсутствие безработицы,высокие зарплаты,и общий взгляд на исторические события,где виновные будут наказаны.Но самое главное это идеология которая сплачивает всё общество,а у России её нет и не предвидится
    Yak28
    1. RaptorF22n Сегодня, 17:20
      Всё это конечно верно но как привлекать инвестиции с зарубежа если у нас самих господствует логика запретительства? Как создавать рабочие места платить высокие зарплаты если бизнес к нам не идёт? Вот например инициативы Концерна Калашникова сами по себе хороши и спрос на внутреннем рынке более чем есть но опять вылезают запретители и те кто считают народ диким пьяницами 'особый' менталитет оружейной культуры нет и тд, А откуда ей взяться если лазиют запретители и вопят о маргинальном народе? Вот я представил бизнес делает предложение любой из нашей оружейной компании дескать хотим в России заводы строить и заниматься в совместной разработкой новых перспективных видов вооружения для военных и гражданского рынка оружия в России а им в ответ гражданского рынка оружия нет всё что есть это лишь малая часть по сравнению от оборонки поэтому выпускать и продавать для гражданки нерентабельно
      RaptorF22n
  10. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 17:13
    У автора все гладко и правильно сказано, как говорится:""гладко было на бумаге да забыли про овраги", а теперь с" оврагами":а) кто будет формировать:" бесплатно, без выборов, без назначения"президент, сосед"дядя Коля" или автор? б):" если в ходе исполнения умного контракта (кто определяет" умный" или нет контракт) кто-либо из исполнителей будет исполнять его не надлежащим образом т.е.не в общественных,а личных или групповых интересах, любой гражданин может инициировать отзыв исполнителя"красиво звучит, но кто из чиновников на это согласится? А если чиновник " прищимил" хвост какой-то группировке, они тут же его отзовут
    Мне представляется : нужна РЕАЛЬНАЯ ОПОЗИЦИЯ с АДЕКВАТНЫМ ЛИДЕРО М и тогда не требуется " изобретать велосипед" в виде каких - то DAO
    Монархист
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