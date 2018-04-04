ЮАР. Белые вне закона, или Кто ждёт в Африке русских офицеров (часть 3)

Приводить хронологию второй англо-бурской войны в рамках данного цикла не имеет смысла. Лишь уточню основные детали. Своеобразный блицкриг, на который рассчитывали буры, нанеся превентивный удар по британцам, не удался. Переброска свежих сил и техники шла полным ходом и вскоре дала Британии превосходство над бурами. После ряда побед буры потеряли инициативу, а заодно лишились обеих столиц – Претория в Трансваале и Блумфонтейн в Оранжевом государстве к июню 1900-го пали. Война стала партизанской.Часто именно партизанский характер ведения войны бурами становится камнем в фундаменте причин новых бесчеловечных методов, которые уже мало относятся к войне, а более к истреблению. Это чудесным образом соотносится с шизофреническими попытками оправдать нацистские рейды по деревням в борьбе с партизанами, упрёки в адрес России в «неадекватном применении силы», а также старания по перекладыванию вины за холокост на самих евреев. По моему скромному мнению, британцы были готовы к «новым методам» задолго до бурской партизанщины. В предыдущей части я относительно подробно описал, какие усилия ещё до официальных боевых действий предпринимали британцы – от карательных отрядов милашки Сесила Родса и натравливания чернокожих племён до старательного низведения буров в статус зверей.Большой эффект в этом плане на вылизанную британскую аристократию производили фотографии буров. В самом деле, необычайно брутальные бородатые буры, скотоводы, земледельцы и охотники, не могущие позволить себе ежедневный чистый воротничок и литры одеколона не шли в сравнение в стройные ряды оловянных красномундирников (позже эти пижоны сменили цвет на хаки). Даже наш доброволец Евгений Августус в своих воспоминаниях описал, в каком ностальгическом восхищении находился, когда познакомился с князем Алексеем Ганецким. Князь только что прибыл в Южную Африку воевать против британцев, был свеж, статен, в изящном костюме с ухоженной бородкой, а это привлекало, «имея перед глазами грязные косматые фигуры буров». Таким образом, британцам было нетрудно превратить буров в «унтерменшей», пока Адик был ещё сопливым 11-летним мальчиком.С первых же дней войны британские «джентльмены», обладающие утончёнными манерам в обществе лондонских дам, попивая шерри (на самом деле это испанский херес, а истинно британская кухня и напитки как-то раз заставили желудок автора сжаться в страхе и изжоге – особенно тосты с мармайтом), быстро выбросили на помойку рыцарские принципы и законы чести. В самом деле, какие законы чести по отношению к буйволу или бизону? Тут Геббельс устроил бы длительную овацию.Первой «ласточкой» истинного британского нацизма и расизма стали пули дум-дум, т.е. экспансивные пули, способные существенно увеличиваться в диаметре при попадании в мягкие ткани. Такие пули стали причиной тяжёлых чрезвычайно болезненных увечий буров. Несмотря на то, что первая Гаагская конференция 1899 года, собранная по инициативе императора России, экспансивные пули признала запрещёнными в виду чудовищных последствия, Британия, присутствовавшая в Гааге, соблюдать постановления не собиралась в принципе.Более того, президент Трансвааля Крюгер открыто заявил, что запретит использование пуль дум-дум, которые не были запрещены в охоте, а буры знатные охотники, если аналогичный запрет введёт Британия. Официально британцы осудили дум-дум, однако наши добровольцы свидетельствовали о наличии данных пуль у англичан отнюдь не кустарной модификации. Тогда как, бурские бойцы сами спиливали головку никелевой оболочки, превращая обычные пули в некоторое подобие дум-дум, солдаты Её Величества пользовались экспансивными пулями промышленного изготовления. Поступали на фронт они в привычных ящиках со стандартным клеймом Rifle Catridges – «это патроны дум-дум, не с отпиленной головкой, а с оболочкой, снабжённой четырьмя точными продольными надрезами». Естественно, вскоре сами буры стали массово применять пули дум-дум, в том числе захваченные у британцев.Даже тем, кому удавалось выжить после ранения дум-дум, но не удалось вовремя смыться с поля боя, пережить этот проклятый день не светило. И не потому что подстерегала гангрена, а потому что британцы редко оставляли в живых раненых пленных. Разве белый англо-саксонский охотник оставляет в живых подранка?Ещё до концентрационных лагерей корону такое положение дел в Африке полностью устраивало. Никак не могла Британия допустить, чтобы белые африканцы, для которых интересы Европы пустой звук, не понаслышке знакомые с устройством государственной машины могли построить своё государство на столь богатой земле. Сам факт уплывающих из рук барышей сводил надменных англичан с ума, не считая пугающей перспективы получить конкурента на мировой арене. Племенные же дрязги чёрных африканцев вообще Британию не интересовали. Даже сейчас якобы независимые африканские страны, поделённые квадратно-гнездовым способом без учёта автохтонности проживающих народов и вообще без спроса - хотят ли они жить вместе, раздираемы внутри самих себя. Т.е. не представляют никакой опасности, если не считать беженцев, да и тех чаще всего используют тараном третьи страны.Таким образом, в конце 20-го века руками чернокожих жителей ЮАР было сделано то, что задумывалось белыми британцами ещё в самом начале этого самого 20-го века. Но вернёмся к нашим баранам.Британцы, взяв столицы независимых африканских республик, внезапно столкнулись со строптивым бурским характером. Бурские партизанские отряды и спецподразделения, предтеча коммандос, воевали не числом, а умением. Они заставили красномундирников не только сменить цвет на хаки, но и перестать потягивать сигаретку на открытой местности. Именно бурские снайперы стали причиной поговорки – «третий не прикуривает». Хитрость, скрытность, знание местности и сигналов британской армии делали отряды буров опасным противником. Вкупе с чувством собственного расового превосходства англичане возвели презрение к бурам в ранг политики.Инициатором относительно новой для мира системы блокгаузов и лагерей стал назначенный в 1900 году главнокомандующим британскими войсками барон (на момент этого гениального озарения) и генерал Герберт Китченер. Так что когда Адольф брызгал слюной в 1941 году, заявляя, что концентрационный лагерь изобретён не в Германии, он был, как ни странно, абсолютно прав. Именно крошка Герби с лихо закрученными усами и аристократическими замашками с мелькающей сзади британской короной загнали десятки тысяч буров в обнесённые проволокой лагеря, именно им принадлежит само понятие concentration camps (в переводе – концентрационные лагеря). В общем, барон загнал в концлагеря от 160 до 200 тысяч человек без какого-либо различия по возрасту и полу, каждый пятый был замучен голодом, жарой и болезнями.Нет, конечно, существовали прецеденты концентрации неугодных в одном отдельно взятом изолированном месте и ранее. Но строго выстроенной системой эти людоедские мероприятия по утилизации неудобных людей без суда и следствия не являлись. Однако, некоторые граждане до сих пор используют подобные факты как некое оправдание англичан, мол, не они авторы. Позвольте, но рихтовать череп недруга топором тоже не авторское произведение, но почему-то каждого следующего организатора подобной «акции» без суеты и криков берут за причинное место и отправляют в места не столь отдалённые…Масштаб строительства укреплённых огневых пунктов в разных частях страны и у железных дорог (так называемых блокгаузов) и концентрационных лагерей достиг таких высот, что Британия со всей своей спесью была вынуждена засунуть свою гордость в одно глубокое место и разместить заказ на колючую проволоку в Германии, т.к. ресурсов своих не хватало физически. Блокгаузы же, несколько оторванные от основных сил, не гнушались пальбой по женщинам. Британцы утверждали, что буры часто переодевались в женское платье. Буры в самом деле использовали маскировку и частенько меняли одежду… на английские мундиры с целью подобраться к противнику! Тем более что женщин с бородой сантиметров 20 схватить так и не удалось, а паранджа была не в чести у буров, как вы сами понимаете. Поэтому такая отговорка кажется верхом цинизма.Бурские фермеры, конечно, активно помогали партизанам. И тут же готов вывод, исходя из железобетонной британской логики: сжечь помощников к чёртовой матери. И их начали жечь, повсеместно, по причине или без оной. Сельское хозяйство, которое и без того крайне экстремальное в таком климате, пришло в упадок. Голод хватал за горло даже тех, кому посчастливилось остаться снаружи концлагеря. При этом часть буров не просто бросили в лагеря, а отправили в такие же заведения в Индию и Цейлон.Конечно, газовых камер в британский концлагерях не было. Да это и не требовалось. Жесточайшее обращение со стороны надсмотрщиков, вплоть до периодических экзекуций, голод и климат работали не хуже, да и затрат не требовали. Первые вести, помимо повсеместных слухов, о реальном положении дел Южной Африки проникли в Европу благодаря Эмили Хобхаус. Эмили была правозащитницей, когда правозащитники ещё не продавались на каждом углу по рубль тридцать пучок.Недалеко от Блумфонтейна находился один из концлагерей, представлявший из себя просто палаточный лагерь посреди пустынной местности под палящим солнцем, обнесённый колючкой. 2000 женщин и детей, не способные вырастить на этой почве ничего съестного, а это дозволялось в некоторых лагерях, медленно умирали от голода. Во время ливневых дождей лагерь затапливало. Именно в этом заведении побывала мадам Хобхаус, решив проверить тревожные слухи. Эмили отчаянно принялась звонить во все колокола, но бурам это уже не помогло – на дворе стоял 1901 год.При этом в России этот колокольный звон новостью не был. Уже в 1899 году русский военный агент подполковник Василий Ромейко-Гурко стал военным атташе при бурских войсках. А благодаря усилиям русских дипломатов британская армия вопреки своему желанию была вынуждена принять наблюдателя от Российской Империи в лице подполковника Павла Стаховича. Разумно, не веря ни одному английскому слову, наши атташе регулярно отправляли корреспонденцию в Петербург. За что Стахович был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени, а Ромейко-Гурко ещё и репутацией разбойника в британской прессе.К сожалению, каких-то больших телодвижений официальный Петербург так и не совершил. Возможно, по той причине, что большинство европейских стран, хоть и сочувствовали бурам, но тоже бездействовали. Видимо, и им не хотелось получить весомого конкурента в лице развитых африканских республик - геополитическая полянка и так кишела зубастыми игроками. А помощь некоторых стран в лице волонтёров, таких как итальянец Рикарди (Риччиарди), прославившегося как крикливый горлопан и откровенный мародёр у своих и чужих, приносила только вред, сея в рядах буров презрение и склоки.Русские же, не примите за гордыню, выгодно отличались в глазах буров от прочих добровольцев. Во-первых, и слышать не хотели о выгоде. Во-вторых, не спешили сформировать свои собственные отряды, которые на бурской войне формировали волонтёры почти всех стран и гораздо больше были озабочены собственным комфортом. В-третьих, активно вступали в ряды бурских коммандос.