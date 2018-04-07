Экспериментальное украинское огнестрельное оружие. Часть 3. Пистолеты-пулеметы "Гоблин" и "Эльф"

Источники:

infogun.ru

silovik.net

zbroya.com.ua

modernfirearms.net

zonwar.ru

112.ua

Пистолеты-пулеметы, которые разрабатывались на Украине сразу после развала Советского Союза, в отличие от пистолетов, не могут похвастаться «экзотическими» решениями в своих конструкциях, однако и они достаточно интересны для ознакомления. Несмотря на то, что в специализированных изданиях об этом оружии говорили много, и в основном только в положительном ключе, данные образцы не заполонили собой весь мир, да и внутри страны о них знают очень немногие, так как оружие не было принято на вооружение ни армии, ни правоохранительных структур.Одной из достаточно интересных украинских разработок конца двадцатого века, является пистолет-пулемет Гоблин. Не совсем понятно, чем был обоснован выбор имени для нового оружия. Внешний вид у данного ПП пусть и не «нарядный», но вполне приемлемый, особенно для оружия данного класса. Данный пистолет-пулемет позиционируется как оружие для скрытого ношения и имеет складывающуюся конструкцию. Предполагалось, что пистолет-пулемет Гоблин должен заинтересовать службу безопасности страны, но отсутствие финансирования со стороны государства не позволило довести конструкцию до приемлемых показателей по надежности и развернуть масштабное производство.Для тех, кто интересуется ручным огнестрельным оружием, будет очевидной схожесть с российским пистолетом-пулеметом ПП-90. Не редко можно встретить и жаркие споры, касающиеся копирования оружия. Если говорить о самой идее пистолета-пулемета с подобной конструкцией, то жирную точку в таких спорах может поставить пистолет-пулемет ARES, который разработал Фрэнсис Варини еще в 70-х годах. Ну а если говорить о прямом копировании, то его, к сожалениям многих любителей поспорить, тоже нет. Разумеется, оружие не может быть полностью отличным, так как оба пистолета-пулемета выполнены в одной и той же компоновке и по одной и той же схеме работы автоматики, но говорить о полном копировании нельзя, что станет видно при более подробном изучении конструкции.Как уже было сказано выше, данный пистолет-пулемет активно рекламировался в различных печатных изданиях. Так в одном из них промелькнула фраза об уникальности нового оружия. В частности говорится о том, что на дистанции в 500 метров пуля из пистолета-пулемета Гоблин пробивает 4,5 миллиметра брони. При этом оружие разрабатывалось под патроны 9х18 и 9х19. Стоит ли говорить, что такое действительно «не под силу ни одному современному пистолету-пулемету». Как известно, основные характеристики оружия определяет именно боеприпас, равно как и перспектива дальнейшего развития также определяется патроном. Выше головы прыгнуть еще никому не удавалось. Даже при идеально подобранной длине ствола пистолета-пулемета, которая бы позволила полностью использовать энергию порохового заряда для достижения максимально возможной скорости пули, говорить о хоть более или менее прицельной стрельбе на дистанцию в 500 метров было бы глупостью. Глупостью можно называть и заявленные показатели по бронепробитию. Нельзя пройти мимо упоминания того, что по отдельным заявлениям из опытного образца пистолета-пулемета Гоблин было сделано 26 тысяч выстрелов, при этом оружие не подвергалось за все это время ни чистке не смазке и сохранило свою работоспособность.Собственно, такие заявления достаточно часто встречаются в статьях об украинском ручном огнестрельном оружии, остается только гадать, то ли журналисты приписали дополнительный нолик и вместо 500 метров следует читать 50, то ли сомневаться в компетенции человека, рассказывающего о новом оружии. Возникает вполне закономерный вопрос, зачем этот бред дублируется в данном материале? Как мне видится, на такие, назовем их мягко, «неточности» в описании оружия нужно указывать, так как многие, кто далек от мира огнестрельного оружия, могут легко поверить в эти фантастические показатели, которые невозможно воспроизвести в реальности даже в идеальных условиях.В открытых источниках фигурирует упоминание о трех вариантах пистолетов-пулеметов Гоблин, с порядковыми номерами 1,2 и 3, так же упоминается пистолет-пулемет Трансформер, который, очевидно, является ничем иным как пистолет-пулемет Гоблин-3 с незначительными улучшениями, касающимися эргономики и внешнего вида. Данные по каждому отдельному варианту оружия весьма разнятся от источника к источнику, впрочем, это не удивительно, так как оружие было в разработке, и в процессе решения каких-то отдельных проблем в конструкции новых пистолетов-пулеметов, параметры оружия могли меняться каждую неделю. Из той информации что удалось найти, можно сделать вывод, что пистолет-пулемет Гоблин-1 разрабатывался под патроны 9х18 ПМ, Гоблин-2 под патроны 9х19, Гоблин-3 или Трансформер базировался на системе автоматики с полусвободным затвором. Точную классификацию, сейчас могут дать разве что конструкторы, работавшие над оружием, потому, в данном случае, она только для ознакомления.Перед тем как давать оценку внешности оружия и его удобству эксплуатации, наверное, стоит упомянуть, что данный пистолет-пулемет скорее оружие специальное, нежели продукт для повсеместно распространения. Как ни крути, но возможность пистолета-пулемета складываться в относительно небольшой «кирпичик», нужна только для скрытого ношения. Часто можно встретить мнение, что такое оружие было бы совсем лишним на вооружении экипажей бронетехники, пилотов, водителей. Сложно поспорить, что оружие с возможностью сложится до компактных габаритов необходимо, однако с распространением и дешевизной бронежилетов эффективность пистолетов-пулеметов снижается, в виду чего, в контексте эффективности применения, более приемлемым вариантом является малогабаритный автомат, либо же пистолет-пулемет, но не под патроны 9х18 или 9х19.Сам пистолет-пулемет представляет собой конструкцию с возможностью складываться посередине. Одна половина оружия представляет собой, по сути, сам пистолет-пулемет, вторая играет роль приклада в разложенном положении. Для уменьшения габаритов оружия, во время ведения огня затвор, откатываясь назад, входит в приклад, в котором расположено буферное устройство, снижающее тем огня. Представляет оно собой, быстрее всего обычную пружину с направляющей. Обратно же с целью сокращения габаритов при сохранении длины ствола оружия, затвор «накатывается» на ствол.Так как ствол и приклад оружия располагаются на одной линии, то пистолет-пулемет очевидно достаточно стабилен во время стрельбы, чему способствует и буферное устройство, и длинный ход затворной группы. Однако такая компоновка имеет и свои недостатки, так как прицельные приспособления приходится устанавливать на высоких стойках, для того чтобы стрелок не свернул себе шею во время прицеливания. В данном случае прицельные приспособления представляют собой две выштампованные детали, которые имеют возможность складываться. С учетом того, что мушка установлена на передней части оружия, а целик на прикладе, можно говорить с уверенностью, что в процессе эксплуатации пистолет-пулемет будет терять в точности именно из-за прицельных приспособлений, которые рано или поздно разболтаются, равно как и соединение ствольной коробки с прикладом. Впрочем, если не рассчитывать на упоминаемые ранее 500 метров, а скромно ограничится пятьюдесятью, то это не такая большая проблема.Весьма оригинально в оружии реализовано переключением режимов огня. Спусковой крючок имеет возможность двигаться перпендикулярно ствольной коробке. Так, при смещении спускового крючка вправо, оружие ведет огонь с отсечкой по два патрона, при смещении влево, пистолет-пулемет переходит в режим автоматического огня. Решение достаточно интересное, бесспорно, но нельзя исключать случайные выстрелы в процессе переключения, если стрелок не рассчитает силы от адреналина в крови.В передней части ствольной коробки внизу, располагается небольшая ручка для взведения затвора, которая остается неподвижной при стрельбе. За ней расположена дополнительная рукоять для удержания пистолета-пулемета. Эта же рукоять играет роль держателя дополнительного магазина оружия в разложенном положении пистолета-пулемета, в прорезь этой рукояти входит магазин, в сложенном положении оружия.Не сложно заметить, что сама конструкция позволяющая оружию складываться во многом схожа с конструкцией пистолета Гном, что обратно же доказывает, что любые разработки в области огнестрельного оружия не напрасны, так как могут быть применены в других работах, хотя, в данном случае, и не самых успешных.Данный пистолет-пулемет, при таком обилии штампованных деталей, должен был быть очень дешевым при массовом производстве. Однако, как мне кажется, даже в случае принятия оружия на вооружение, навряд ли бы потребовалось выпустить более нескольких тысяч единиц оружия, в виду того, что такие пистолеты-пулеметы очень специфичны и не подходят для массового вооружения в виду своих особенностей.Для моделей пистолетов-пулеметов Гоблин-1 и Гоблин-2 характерно использование системы автоматики, построенной на принципе использования энергии отдачи при свободном ходе затвора. Для того чтобы сделать оружие более устойчивым при стрельбе и снизить темп ведения огня, конструкторы использовали буферное устройство, снижающее скорость движения затвора. Примечательно, что вместе с этим была реализована возможность ведения огня с отсечкой по два патрона. Как мне видится, при реализации стрельбы с отсечкой в 2-3 патрона время между выстрелами должно быть минимальным, для достижения минимального увода оружия с линии прицеливания, а соответственно уменьшения расстояния между двумя-тремя попаданиями. Но конструкторы почему-то решили иначе.Можно предположить, что снижение темпа огня у пистолетов-пулеметов Гоблин было необходимо из-за перегрева оружия при интенсивной стрельбе, так как есть информация о реализации принудительного охлаждения ствола оружия. Реализовано это простейшим способом. Затвор, двигаясь в ствольной коробке, играет роль своеобразного насоса, который «гоняет» воздух вокруг ствола. Правда, не совсем понятно, куда именно должен уходить теплый воздух при такой конструкции, так как ствольная коробка фактически глухая и не имеет ни на боковых поверхностях, ни сверху отверстий для вентиляции. Очевидно, что такое решение не могло обеспечить нормального охлаждения, в связи с чем и потребовалось снижать темп ведения огня.Одной из интересных особенностей в конструкции оружия, является использования ствола с полигональной нарезкой. Отсюда видимо и пошла информация о невероятной живучести оружия. На данный момент нет ни одного варианта конструкции стволов оружия, которые бы не требовали чистки, не говоря уже о том, что конструкция ствола никак не сказывается на обслуживании других механизмов оружия. А так да, ствол с полигональной нарезкой действительно может обходиться без чистки дольше, имеет больший ресурс, да и сама чистка происходит намного проще, но и тут все во многом будет зависеть от качества изготовления.По поводу системы работы автоматики в вариантах оружия Гоблин-3 и Трансформер, сказать ничего точно нельзя. Есть упоминание, что система автоматики построена на базе полусвободного затвора, однако каким именно образом это реализовано информации нет.Как уже было сказано ранее, точных характеристик для всех вариантов оружия найти оказалось сложно, потому приведенные ниже цифры не претендуют на точность и скорее для ознакомления.Питается оружие из отъемных магазинов вместимостью 25 или 32 патрона, очевидно, что с магазинами большей вместимости оружие не будет иметь возможности складываться. Вес пистолета-пулемета составляет 1,9 килограмма. Длина в сложенном положении – 290 миллиметров, в разложенном – 510 миллиметров, что, быстрее всего, далеко от реальности, так как соотношение разложенного и сложенного образца говорит о разнице почти в два раза по длине. Темп ведения огня 400-500 выстрелов в минуту. На дистанции в 100 метров отмечалась кучность оружия, позволяющая «уложить» 85 процентов пуль в полуростовую мишень, правда не уточняется при каком режиме огня.Главным достоинством этих пистолетов-пулеметов, безусловно, является их возможность складываться в относительно небольшой параллелепипед. Но этот «плюс» явно нельзя относить к положительным качествам для оружия массового. Так, для приведения в полную боевую готовность пистолет-пулемет Гоблин сначала нужно разложить, потом поднять прицельные приспособления, дослать патрон в патронник и только после этого стрелять. Все эти процедуры занимают несравнимо больше времени в сравнении с приведением в боеготовность оружия более привычной конструкции.Так что если говорить о достоинствах и недостатках данного пистолета-пулемета, то нужно сначала определить для каких задач он будет использоваться. Если говорить о пистолетах-пулеметах Гоблин в контексте оружия скрытого ношения, к которому нет требований по времени приведения в боевую готовность, то пистолет-пулемет совсем неплох. Если же говорить о массово распространенном пистолете-пулемете, то он проиграет по всем параметрам «классическим» конструкциям.Говорить о надежности и параметрах оружия в целом занятие бессмысленное, так как речь идет о пистолете-пулемете, который находился на этапе разработки. Мало того, что правдивых данных о боевых характеристиках оружия нет, так еще и те характеристики, которые были в реальности, могли бы сильно уйти в сторону при серийном производстве оружия.В продолжение рассказа об оружии с именами фэнтезийных существ, попробуем познакомиться с пистолетами-пулеметами Эльф. Отличие от предыдущих рассматриваемых пистолетов-пулеметов они имеют уже более привычную компоновку, можно даже сказать больше, пистолеты-пулеметы Эльф многие называют аналогами израильских Uzi. Попробуем разобраться, что из себя представляет данное оружие, а также насколько корректно называть их украинскими Uzi.При внешнем осмотре оружия вопрос о схожести с израильским пистолетом-пулеметом даже не возникает, украинские конструкторы попытались усовершенствовать оружие, причем многие эксперты согласны с тем, что именно попытались, а не усовершенствовали.Разумеется, полного внешнего сходства у пистолетов-пулеметов Эльф с израильским ПП нет, но даже расположение элементов управления оружием наводит на мысль о том, что делался данный пистолет-пулемет, как минимум с оглядкой на Uzi.С левой стороны оружия под большим пальцем удерживающей правой руки расположен переключатель режимов огня. Для обеспечения безопасного обращения с оружием и исключения случайного выстрела на тыльной стороне рукояти находится кнопка (клавишей ее назвать можно только с большой натяжкой) автоматического предохранителя. Внизу пистолетной рукояти конструкторы расположили защелку магазина, хотя очевидно, что с магазинами большой вместимости, выступающими за габариты рукоятки, такая защелка навряд ли будет удобной при своих небольших габаритах. Перед предохранительной скобой пистолетов-пулеметов Эльф размещена дополнительная рукоять для удержания, она же служит местом расположения дополнительного магазина. Встречается несколько вариантов исполнения данной рукояти, в том числе и без возможности установки в нее дополнительного магазина. В верхней части ствольной коробки спереди и сзади расположены мушка и целик, между ними расположилась рукоять для взведения затвора, которая остается неподвижной в процессе стрельбы. Также встречаются варианты оружия, где рукоять взведения выполнена в виде двух упоров по обе стороны ствольной коробки или же в виде раскладывающейся ручки с левой стороны оружия. Плечевой упор выдвигающийся, также встречается в нескольких вариантах исполнения, но принципиально друг от друга данная деталь у разных образцов не отличается.Нужно отметить, что чем больше конструкторы придавали оружию презентабельный вид, тем больше пистолет-пулемет походил на израильский Uzi.Основой для украинских пистолетов-пулеметов Эльф стала система автоматики с использованием энергии отдачи при свободном ходе затвора. Выстрел происходит с открытого затвора, благодаря чему можно встретить интереснейшую информацию о том, что пистолет-пулемет не имеет отдачи при стрельбе. Так, во многих статьях о данном оружии можно встретить фразу, что в данном пистолете-пулемете затворная группа во время выстрела двигается вперед, в то время как у автомата Калашникова она двигается назад. Далее обычно идут рассуждения о сбалансированной системе автоматики, которой тут, разумеется, и не пахнет.Конструкторы не оставили все на уровне самых дешевых и простых пистолетов-пулеметов. Затворная группа помимо выполнения своей основной функции, также играет роль своеобразного «насоса», который прокачивает воздух между ствольной коробкой и стволом оружия, охлаждая его. Можно предположить, что такое решение, помимо охлаждения ствола также выполняет функцию «замедлителя» для затворной группы, так как скорострельность оружия составляет 400-500 выстрелов в минуту, но это только догадка. В таком случае начинает хоть немного правдивым быть утверждение по поводу сбалансированной системы автоматики, так как непосредственно в момент выстрела та часть затворной группы, которая охлаждает ствол оружия, продолжает двигаться вперед, но обратно же, стоит ли это считать системой сбалансированной автоматики? По-моему определенно нет.Отдельно отмечается, что ударно-спусковой механизм оружия полностью отличен от израильского Uzi, значительно проще и состоит из меньшего количества деталей.Ствол пистолетов-пулеметов имеет полигональную нарезку.В процессе поиска информации по данному оружию можно неоднократно наткнуться на данные о том, что деление пистолетов-пулеметов на Эльф-1 и Эльф-2, по используемому боеприпасу, не совсем корректное. Очевидно, что в процессе работы над оружием менялись многие его параметры и так как сам процесс работы не был окончен, то даже говорить о каких-то конкретных данных не имеет смысла. Тем не менее, в порядке ознакомления, цифры привести хоть какие-то, но нужно.Пистолет-пулемет Эльф -1 питается патронами 9х18 ПМ. Имеет массу 2,45 килограмма. Длина ствола оружия равна 240 миллиметрам, при общей длине 360/560 миллиметров со сложенным/разложенным прикладом. Питается из магазинов на 25 либо 32 патрона.Пистолет-пулемет Эльф-2 «кушает» боеприпасы 9х19. Имеет массу 2,5 килограмма. При той же длине ствола в 240 миллиметров, оружие более длинное – 416 и 580 миллиметров со сложенным и разложенным прикладом. Питается все также из магазинов вместимостью 25 и 32 патрона.Даже при большом желании какие-либо исключительные качества оружия отметить нельзя. Причина вовсе не в том, что оружие плохое, просто под каким бы углом не старался смотреть, все равно сравниваешь пистолеты-пулеметы Эльф с Uzi. Да украинское оружие получилось легче, возможно более простое, если смотреть на ударно-спусковой механизм. Однако не совсем понятно, по какой причине потребовалось снижать темп огня вдвое, да еще и добавлять принудительное охлаждение ствола оружия. Даже если предположить что все это делалось с целью предотвратить перерасход боеприпасов, то почему нельзя было остановиться на всем привычных 600 выстрелах в минуту? В общем, вопросов больше чем ответов и дать адекватную оценку незавершенной работе нельзя.Несмотря на то, что конструкторского бюро «Спецтехника» уже давно нет, до сих пор можно встретить относительно свежие заявления о принятии пистолетов-пулеметов Эльф на вооружение. Само собой дальше заявлений дело не идет, хотя не исключено, что небольшое количество этого оружия все-таки присутствует в войсках и правоохранительных органах, но быстрее как оружие для ознакомления.Напрашивается вопрос, каким образом оружие может где-то быть кроме как в музеях и на складах, в ожидании утилизации, ведь серийно Эльф не производился. Ответом на этот вопрос могут стать пистолеты-пулеметы ТАСКО 7ЕТ10 и 7ЕТ9. Эти пистолеты-пулеметы являются продолжением работы над Эльфом, они лишились всех особенностей, в виде принудительного охлаждения ствола, самого ствола с полигональной нарезкой и стали уже очень близки по конструкции пистолету-пулемету Uzi.Оба варианта пистолетов-пулеметов базируются на модели Эльф-2. Модель 9 использует патроны 7,62х25, модель 10 питается боеприпасами 9х19. Если судить по отдельным отзывам, которых не так много, оружие нуждается в доработке, качество от одного пистолета-пулемета к другому разнится, но зато цена на оружие более чем низкая. И еще раз нужно отметить, что в данном случае пистолеты-пулеметы по своей конструкции мало чем отличаются от Uzi, которому без малого 65 лет.Нельзя умолчать и об еще одной интересной разработке, которая касается пистолетов-пулеметов Эльф, а именно трехрядном магазине. К сожалению, информации о том, был ли вариант пистолета-пулемета Эльф, рассчитанный под данный магазин, нет. Из-за того что магазин толще он, очевидно, просто не влез бы в рукоять оружия. Конструкция магазина проще некуда. Патроны, уложенные в три ряда, по мере израсходования перестраиваются в два ряда, а подаватель, для того чтобы пройти более узкий участок магазина, просто выступает через прорезь в корпусе. Само собой дать оценку надежности не представляется возможным, но судя по простоте конструкции можно говорить о том, что работать подобный магазин, как минимум будет.Как и со многими другими украинскими разработками, с пистолетом-пулеметом Эльф далеко не все ясно и прозрачно. Остается непонятным, почему нельзя было сказать как есть, что цель работы усовершенствовать более старый зарубежный образец. Понятно, что в конструкции использовался и ударно-спусковой механизм своей собственной конструкции и затворная группа имеет свои уникальные особенности и мало чем похожа на затвор Uzi, но внешнее сходство оружия ведь очевидно. Возможно, кто-то из руководителей конструкторского бюро был ярым фанатом израильского оружия, и внешнее сходство объясняется именно этим. В середине 90-х годов, на момент разработки пистолетов-пулеметов Эльф была масса различных ПП с более хорошей эргономикой, почему за основу нельзя было взять их?В любом случае, разработка пистолетов-пулеметов Эльф, хоть в какой-то степени, но оказалась успешной, так как их сильно упрощенные варианты сейчас предлагает на экспорт компания ТАСКО, хоть и явно не в тех объемах, в которых хотелось бы руководству компании.Если говорить в общем об украинских пистолетах-пулеметах, которые разрабатывались в стенах «Спецтехники», то нельзя не заметить, что конструкторы старались сделать свое оружие слишком усложненным в погоне за более высоки характеристиками. Если и начинать производство отечественного оружия «с нуля», то начинать нужно было с самых простых конструкций, предварительно проконсультировавшись и узнав, какое оружие нужно тем или иным потенциальным заказчикам и нужно ли оно вообще. В результате получилось что оружие вроде бы как и разрабатывается и деньги на это какие-то выделяются, вот только массово оно оказалось ненужным, производить его негде, а то что разработали – молодцы, положите на полку.