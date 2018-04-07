Экспериментальное украинское огнестрельное оружие. Часть 3. Пистолеты-пулеметы "Гоблин" и "Эльф"
Пистолеты-пулеметы, которые разрабатывались на Украине сразу после развала Советского Союза, в отличие от пистолетов, не могут похвастаться «экзотическими» решениями в своих конструкциях, однако и они достаточно интересны для ознакомления. Несмотря на то, что в специализированных изданиях об этом оружии говорили много, и в основном только в положительном ключе, данные образцы не заполонили собой весь мир, да и внутри страны о них знают очень немногие, так как оружие не было принято на вооружение ни армии, ни правоохранительных структур.
Пистолеты-пулеметы Гоблин
Одной из достаточно интересных украинских разработок конца двадцатого века, является пистолет-пулемет Гоблин. Не совсем понятно, чем был обоснован выбор имени для нового оружия. Внешний вид у данного ПП пусть и не «нарядный», но вполне приемлемый, особенно для оружия данного класса. Данный пистолет-пулемет позиционируется как оружие для скрытого ношения и имеет складывающуюся конструкцию. Предполагалось, что пистолет-пулемет Гоблин должен заинтересовать службу безопасности страны, но отсутствие финансирования со стороны государства не позволило довести конструкцию до приемлемых показателей по надежности и развернуть масштабное производство.
Для тех, кто интересуется ручным огнестрельным оружием, будет очевидной схожесть с российским пистолетом-пулеметом ПП-90. Не редко можно встретить и жаркие споры, касающиеся копирования оружия. Если говорить о самой идее пистолета-пулемета с подобной конструкцией, то жирную точку в таких спорах может поставить пистолет-пулемет ARES, который разработал Фрэнсис Варини еще в 70-х годах. Ну а если говорить о прямом копировании, то его, к сожалениям многих любителей поспорить, тоже нет. Разумеется, оружие не может быть полностью отличным, так как оба пистолета-пулемета выполнены в одной и той же компоновке и по одной и той же схеме работы автоматики, но говорить о полном копировании нельзя, что станет видно при более подробном изучении конструкции.
Как уже было сказано выше, данный пистолет-пулемет активно рекламировался в различных печатных изданиях. Так в одном из них промелькнула фраза об уникальности нового оружия. В частности говорится о том, что на дистанции в 500 метров пуля из пистолета-пулемета Гоблин пробивает 4,5 миллиметра брони. При этом оружие разрабатывалось под патроны 9х18 и 9х19. Стоит ли говорить, что такое действительно «не под силу ни одному современному пистолету-пулемету». Как известно, основные характеристики оружия определяет именно боеприпас, равно как и перспектива дальнейшего развития также определяется патроном. Выше головы прыгнуть еще никому не удавалось. Даже при идеально подобранной длине ствола пистолета-пулемета, которая бы позволила полностью использовать энергию порохового заряда для достижения максимально возможной скорости пули, говорить о хоть более или менее прицельной стрельбе на дистанцию в 500 метров было бы глупостью. Глупостью можно называть и заявленные показатели по бронепробитию. Нельзя пройти мимо упоминания того, что по отдельным заявлениям из опытного образца пистолета-пулемета Гоблин было сделано 26 тысяч выстрелов, при этом оружие не подвергалось за все это время ни чистке не смазке и сохранило свою работоспособность.
Собственно, такие заявления достаточно часто встречаются в статьях об украинском ручном огнестрельном оружии, остается только гадать, то ли журналисты приписали дополнительный нолик и вместо 500 метров следует читать 50, то ли сомневаться в компетенции человека, рассказывающего о новом оружии. Возникает вполне закономерный вопрос, зачем этот бред дублируется в данном материале? Как мне видится, на такие, назовем их мягко, «неточности» в описании оружия нужно указывать, так как многие, кто далек от мира огнестрельного оружия, могут легко поверить в эти фантастические показатели, которые невозможно воспроизвести в реальности даже в идеальных условиях.
В открытых источниках фигурирует упоминание о трех вариантах пистолетов-пулеметов Гоблин, с порядковыми номерами 1,2 и 3, так же упоминается пистолет-пулемет Трансформер, который, очевидно, является ничем иным как пистолет-пулемет Гоблин-3 с незначительными улучшениями, касающимися эргономики и внешнего вида. Данные по каждому отдельному варианту оружия весьма разнятся от источника к источнику, впрочем, это не удивительно, так как оружие было в разработке, и в процессе решения каких-то отдельных проблем в конструкции новых пистолетов-пулеметов, параметры оружия могли меняться каждую неделю. Из той информации что удалось найти, можно сделать вывод, что пистолет-пулемет Гоблин-1 разрабатывался под патроны 9х18 ПМ, Гоблин-2 под патроны 9х19, Гоблин-3 или Трансформер базировался на системе автоматики с полусвободным затвором. Точную классификацию, сейчас могут дать разве что конструкторы, работавшие над оружием, потому, в данном случае, она только для ознакомления.
Внешний вид и эргономика пистолетов-пулеметов Гоблин
Перед тем как давать оценку внешности оружия и его удобству эксплуатации, наверное, стоит упомянуть, что данный пистолет-пулемет скорее оружие специальное, нежели продукт для повсеместно распространения. Как ни крути, но возможность пистолета-пулемета складываться в относительно небольшой «кирпичик», нужна только для скрытого ношения. Часто можно встретить мнение, что такое оружие было бы совсем лишним на вооружении экипажей бронетехники, пилотов, водителей. Сложно поспорить, что оружие с возможностью сложится до компактных габаритов необходимо, однако с распространением и дешевизной бронежилетов эффективность пистолетов-пулеметов снижается, в виду чего, в контексте эффективности применения, более приемлемым вариантом является малогабаритный автомат, либо же пистолет-пулемет, но не под патроны 9х18 или 9х19.
Сам пистолет-пулемет представляет собой конструкцию с возможностью складываться посередине. Одна половина оружия представляет собой, по сути, сам пистолет-пулемет, вторая играет роль приклада в разложенном положении. Для уменьшения габаритов оружия, во время ведения огня затвор, откатываясь назад, входит в приклад, в котором расположено буферное устройство, снижающее тем огня. Представляет оно собой, быстрее всего обычную пружину с направляющей. Обратно же с целью сокращения габаритов при сохранении длины ствола оружия, затвор «накатывается» на ствол.
Так как ствол и приклад оружия располагаются на одной линии, то пистолет-пулемет очевидно достаточно стабилен во время стрельбы, чему способствует и буферное устройство, и длинный ход затворной группы. Однако такая компоновка имеет и свои недостатки, так как прицельные приспособления приходится устанавливать на высоких стойках, для того чтобы стрелок не свернул себе шею во время прицеливания. В данном случае прицельные приспособления представляют собой две выштампованные детали, которые имеют возможность складываться. С учетом того, что мушка установлена на передней части оружия, а целик на прикладе, можно говорить с уверенностью, что в процессе эксплуатации пистолет-пулемет будет терять в точности именно из-за прицельных приспособлений, которые рано или поздно разболтаются, равно как и соединение ствольной коробки с прикладом. Впрочем, если не рассчитывать на упоминаемые ранее 500 метров, а скромно ограничится пятьюдесятью, то это не такая большая проблема.
Весьма оригинально в оружии реализовано переключением режимов огня. Спусковой крючок имеет возможность двигаться перпендикулярно ствольной коробке. Так, при смещении спускового крючка вправо, оружие ведет огонь с отсечкой по два патрона, при смещении влево, пистолет-пулемет переходит в режим автоматического огня. Решение достаточно интересное, бесспорно, но нельзя исключать случайные выстрелы в процессе переключения, если стрелок не рассчитает силы от адреналина в крови.
В передней части ствольной коробки внизу, располагается небольшая ручка для взведения затвора, которая остается неподвижной при стрельбе. За ней расположена дополнительная рукоять для удержания пистолета-пулемета. Эта же рукоять играет роль держателя дополнительного магазина оружия в разложенном положении пистолета-пулемета, в прорезь этой рукояти входит магазин, в сложенном положении оружия.
Не сложно заметить, что сама конструкция позволяющая оружию складываться во многом схожа с конструкцией пистолета Гном, что обратно же доказывает, что любые разработки в области огнестрельного оружия не напрасны, так как могут быть применены в других работах, хотя, в данном случае, и не самых успешных.
Данный пистолет-пулемет, при таком обилии штампованных деталей, должен был быть очень дешевым при массовом производстве. Однако, как мне кажется, даже в случае принятия оружия на вооружение, навряд ли бы потребовалось выпустить более нескольких тысяч единиц оружия, в виду того, что такие пистолеты-пулеметы очень специфичны и не подходят для массового вооружения в виду своих особенностей.
Конструкция пистолетов-пулеметов Гоблин
Для моделей пистолетов-пулеметов Гоблин-1 и Гоблин-2 характерно использование системы автоматики, построенной на принципе использования энергии отдачи при свободном ходе затвора. Для того чтобы сделать оружие более устойчивым при стрельбе и снизить темп ведения огня, конструкторы использовали буферное устройство, снижающее скорость движения затвора. Примечательно, что вместе с этим была реализована возможность ведения огня с отсечкой по два патрона. Как мне видится, при реализации стрельбы с отсечкой в 2-3 патрона время между выстрелами должно быть минимальным, для достижения минимального увода оружия с линии прицеливания, а соответственно уменьшения расстояния между двумя-тремя попаданиями. Но конструкторы почему-то решили иначе.
Можно предположить, что снижение темпа огня у пистолетов-пулеметов Гоблин было необходимо из-за перегрева оружия при интенсивной стрельбе, так как есть информация о реализации принудительного охлаждения ствола оружия. Реализовано это простейшим способом. Затвор, двигаясь в ствольной коробке, играет роль своеобразного насоса, который «гоняет» воздух вокруг ствола. Правда, не совсем понятно, куда именно должен уходить теплый воздух при такой конструкции, так как ствольная коробка фактически глухая и не имеет ни на боковых поверхностях, ни сверху отверстий для вентиляции. Очевидно, что такое решение не могло обеспечить нормального охлаждения, в связи с чем и потребовалось снижать темп ведения огня.
Одной из интересных особенностей в конструкции оружия, является использования ствола с полигональной нарезкой. Отсюда видимо и пошла информация о невероятной живучести оружия. На данный момент нет ни одного варианта конструкции стволов оружия, которые бы не требовали чистки, не говоря уже о том, что конструкция ствола никак не сказывается на обслуживании других механизмов оружия. А так да, ствол с полигональной нарезкой действительно может обходиться без чистки дольше, имеет больший ресурс, да и сама чистка происходит намного проще, но и тут все во многом будет зависеть от качества изготовления.
По поводу системы работы автоматики в вариантах оружия Гоблин-3 и Трансформер, сказать ничего точно нельзя. Есть упоминание, что система автоматики построена на базе полусвободного затвора, однако каким именно образом это реализовано информации нет.
Характеристики пистолетов-пулеметов Гоблин
Как уже было сказано ранее, точных характеристик для всех вариантов оружия найти оказалось сложно, потому приведенные ниже цифры не претендуют на точность и скорее для ознакомления.
Питается оружие из отъемных магазинов вместимостью 25 или 32 патрона, очевидно, что с магазинами большей вместимости оружие не будет иметь возможности складываться. Вес пистолета-пулемета составляет 1,9 килограмма. Длина в сложенном положении – 290 миллиметров, в разложенном – 510 миллиметров, что, быстрее всего, далеко от реальности, так как соотношение разложенного и сложенного образца говорит о разнице почти в два раза по длине. Темп ведения огня 400-500 выстрелов в минуту. На дистанции в 100 метров отмечалась кучность оружия, позволяющая «уложить» 85 процентов пуль в полуростовую мишень, правда не уточняется при каком режиме огня.
«Плюсы» и «минусы» пистолетов-пулеметов Гоблин
Главным достоинством этих пистолетов-пулеметов, безусловно, является их возможность складываться в относительно небольшой параллелепипед. Но этот «плюс» явно нельзя относить к положительным качествам для оружия массового. Так, для приведения в полную боевую готовность пистолет-пулемет Гоблин сначала нужно разложить, потом поднять прицельные приспособления, дослать патрон в патронник и только после этого стрелять. Все эти процедуры занимают несравнимо больше времени в сравнении с приведением в боеготовность оружия более привычной конструкции.
Так что если говорить о достоинствах и недостатках данного пистолета-пулемета, то нужно сначала определить для каких задач он будет использоваться. Если говорить о пистолетах-пулеметах Гоблин в контексте оружия скрытого ношения, к которому нет требований по времени приведения в боевую готовность, то пистолет-пулемет совсем неплох. Если же говорить о массово распространенном пистолете-пулемете, то он проиграет по всем параметрам «классическим» конструкциям.
Говорить о надежности и параметрах оружия в целом занятие бессмысленное, так как речь идет о пистолете-пулемете, который находился на этапе разработки. Мало того, что правдивых данных о боевых характеристиках оружия нет, так еще и те характеристики, которые были в реальности, могли бы сильно уйти в сторону при серийном производстве оружия.
Пистолеты-пулеметы Эльф
В продолжение рассказа об оружии с именами фэнтезийных существ, попробуем познакомиться с пистолетами-пулеметами Эльф. Отличие от предыдущих рассматриваемых пистолетов-пулеметов они имеют уже более привычную компоновку, можно даже сказать больше, пистолеты-пулеметы Эльф многие называют аналогами израильских Uzi. Попробуем разобраться, что из себя представляет данное оружие, а также насколько корректно называть их украинскими Uzi.
Внешний вид и эргономика пистолетов-пулеметов Эльф
При внешнем осмотре оружия вопрос о схожести с израильским пистолетом-пулеметом даже не возникает, украинские конструкторы попытались усовершенствовать оружие, причем многие эксперты согласны с тем, что именно попытались, а не усовершенствовали.
Разумеется, полного внешнего сходства у пистолетов-пулеметов Эльф с израильским ПП нет, но даже расположение элементов управления оружием наводит на мысль о том, что делался данный пистолет-пулемет, как минимум с оглядкой на Uzi.
С левой стороны оружия под большим пальцем удерживающей правой руки расположен переключатель режимов огня. Для обеспечения безопасного обращения с оружием и исключения случайного выстрела на тыльной стороне рукояти находится кнопка (клавишей ее назвать можно только с большой натяжкой) автоматического предохранителя. Внизу пистолетной рукояти конструкторы расположили защелку магазина, хотя очевидно, что с магазинами большой вместимости, выступающими за габариты рукоятки, такая защелка навряд ли будет удобной при своих небольших габаритах. Перед предохранительной скобой пистолетов-пулеметов Эльф размещена дополнительная рукоять для удержания, она же служит местом расположения дополнительного магазина. Встречается несколько вариантов исполнения данной рукояти, в том числе и без возможности установки в нее дополнительного магазина. В верхней части ствольной коробки спереди и сзади расположены мушка и целик, между ними расположилась рукоять для взведения затвора, которая остается неподвижной в процессе стрельбы. Также встречаются варианты оружия, где рукоять взведения выполнена в виде двух упоров по обе стороны ствольной коробки или же в виде раскладывающейся ручки с левой стороны оружия. Плечевой упор выдвигающийся, также встречается в нескольких вариантах исполнения, но принципиально друг от друга данная деталь у разных образцов не отличается.
Нужно отметить, что чем больше конструкторы придавали оружию презентабельный вид, тем больше пистолет-пулемет походил на израильский Uzi.
Конструкция пистолетов-пулеметов Эльф
Основой для украинских пистолетов-пулеметов Эльф стала система автоматики с использованием энергии отдачи при свободном ходе затвора. Выстрел происходит с открытого затвора, благодаря чему можно встретить интереснейшую информацию о том, что пистолет-пулемет не имеет отдачи при стрельбе. Так, во многих статьях о данном оружии можно встретить фразу, что в данном пистолете-пулемете затворная группа во время выстрела двигается вперед, в то время как у автомата Калашникова она двигается назад. Далее обычно идут рассуждения о сбалансированной системе автоматики, которой тут, разумеется, и не пахнет.
Конструкторы не оставили все на уровне самых дешевых и простых пистолетов-пулеметов. Затворная группа помимо выполнения своей основной функции, также играет роль своеобразного «насоса», который прокачивает воздух между ствольной коробкой и стволом оружия, охлаждая его. Можно предположить, что такое решение, помимо охлаждения ствола также выполняет функцию «замедлителя» для затворной группы, так как скорострельность оружия составляет 400-500 выстрелов в минуту, но это только догадка. В таком случае начинает хоть немного правдивым быть утверждение по поводу сбалансированной системы автоматики, так как непосредственно в момент выстрела та часть затворной группы, которая охлаждает ствол оружия, продолжает двигаться вперед, но обратно же, стоит ли это считать системой сбалансированной автоматики? По-моему определенно нет.
Отдельно отмечается, что ударно-спусковой механизм оружия полностью отличен от израильского Uzi, значительно проще и состоит из меньшего количества деталей.
Ствол пистолетов-пулеметов имеет полигональную нарезку.
Характеристики пистолетов-пулеметов Эльф
В процессе поиска информации по данному оружию можно неоднократно наткнуться на данные о том, что деление пистолетов-пулеметов на Эльф-1 и Эльф-2, по используемому боеприпасу, не совсем корректное. Очевидно, что в процессе работы над оружием менялись многие его параметры и так как сам процесс работы не был окончен, то даже говорить о каких-то конкретных данных не имеет смысла. Тем не менее, в порядке ознакомления, цифры привести хоть какие-то, но нужно.
Пистолет-пулемет Эльф -1 питается патронами 9х18 ПМ. Имеет массу 2,45 килограмма. Длина ствола оружия равна 240 миллиметрам, при общей длине 360/560 миллиметров со сложенным/разложенным прикладом. Питается из магазинов на 25 либо 32 патрона.
Пистолет-пулемет Эльф-2 «кушает» боеприпасы 9х19. Имеет массу 2,5 килограмма. При той же длине ствола в 240 миллиметров, оружие более длинное – 416 и 580 миллиметров со сложенным и разложенным прикладом. Питается все также из магазинов вместимостью 25 и 32 патрона.
Положительные и отрицательные качества пистолетов-пулеметов Эльф
Даже при большом желании какие-либо исключительные качества оружия отметить нельзя. Причина вовсе не в том, что оружие плохое, просто под каким бы углом не старался смотреть, все равно сравниваешь пистолеты-пулеметы Эльф с Uzi. Да украинское оружие получилось легче, возможно более простое, если смотреть на ударно-спусковой механизм. Однако не совсем понятно, по какой причине потребовалось снижать темп огня вдвое, да еще и добавлять принудительное охлаждение ствола оружия. Даже если предположить что все это делалось с целью предотвратить перерасход боеприпасов, то почему нельзя было остановиться на всем привычных 600 выстрелах в минуту? В общем, вопросов больше чем ответов и дать адекватную оценку незавершенной работе нельзя.
Эльф живее всех живых
Несмотря на то, что конструкторского бюро «Спецтехника» уже давно нет, до сих пор можно встретить относительно свежие заявления о принятии пистолетов-пулеметов Эльф на вооружение. Само собой дальше заявлений дело не идет, хотя не исключено, что небольшое количество этого оружия все-таки присутствует в войсках и правоохранительных органах, но быстрее как оружие для ознакомления.
Напрашивается вопрос, каким образом оружие может где-то быть кроме как в музеях и на складах, в ожидании утилизации, ведь серийно Эльф не производился. Ответом на этот вопрос могут стать пистолеты-пулеметы ТАСКО 7ЕТ10 и 7ЕТ9. Эти пистолеты-пулеметы являются продолжением работы над Эльфом, они лишились всех особенностей, в виде принудительного охлаждения ствола, самого ствола с полигональной нарезкой и стали уже очень близки по конструкции пистолету-пулемету Uzi.
Оба варианта пистолетов-пулеметов базируются на модели Эльф-2. Модель 9 использует патроны 7,62х25, модель 10 питается боеприпасами 9х19. Если судить по отдельным отзывам, которых не так много, оружие нуждается в доработке, качество от одного пистолета-пулемета к другому разнится, но зато цена на оружие более чем низкая. И еще раз нужно отметить, что в данном случае пистолеты-пулеметы по своей конструкции мало чем отличаются от Uzi, которому без малого 65 лет.
Нельзя умолчать и об еще одной интересной разработке, которая касается пистолетов-пулеметов Эльф, а именно трехрядном магазине. К сожалению, информации о том, был ли вариант пистолета-пулемета Эльф, рассчитанный под данный магазин, нет. Из-за того что магазин толще он, очевидно, просто не влез бы в рукоять оружия. Конструкция магазина проще некуда. Патроны, уложенные в три ряда, по мере израсходования перестраиваются в два ряда, а подаватель, для того чтобы пройти более узкий участок магазина, просто выступает через прорезь в корпусе. Само собой дать оценку надежности не представляется возможным, но судя по простоте конструкции можно говорить о том, что работать подобный магазин, как минимум будет.
Итог
Как и со многими другими украинскими разработками, с пистолетом-пулеметом Эльф далеко не все ясно и прозрачно. Остается непонятным, почему нельзя было сказать как есть, что цель работы усовершенствовать более старый зарубежный образец. Понятно, что в конструкции использовался и ударно-спусковой механизм своей собственной конструкции и затворная группа имеет свои уникальные особенности и мало чем похожа на затвор Uzi, но внешнее сходство оружия ведь очевидно. Возможно, кто-то из руководителей конструкторского бюро был ярым фанатом израильского оружия, и внешнее сходство объясняется именно этим. В середине 90-х годов, на момент разработки пистолетов-пулеметов Эльф была масса различных ПП с более хорошей эргономикой, почему за основу нельзя было взять их?
В любом случае, разработка пистолетов-пулеметов Эльф, хоть в какой-то степени, но оказалась успешной, так как их сильно упрощенные варианты сейчас предлагает на экспорт компания ТАСКО, хоть и явно не в тех объемах, в которых хотелось бы руководству компании.
Если говорить в общем об украинских пистолетах-пулеметах, которые разрабатывались в стенах «Спецтехники», то нельзя не заметить, что конструкторы старались сделать свое оружие слишком усложненным в погоне за более высоки характеристиками. Если и начинать производство отечественного оружия «с нуля», то начинать нужно было с самых простых конструкций, предварительно проконсультировавшись и узнав, какое оружие нужно тем или иным потенциальным заказчикам и нужно ли оно вообще. В результате получилось что оружие вроде бы как и разрабатывается и деньги на это какие-то выделяются, вот только массово оно оказалось ненужным, производить его негде, а то что разработали – молодцы, положите на полку.
Источники:
infogun.ru
silovik.net
zbroya.com.ua
modernfirearms.net
zonwar.ru
112.ua
Пистолеты-пулеметы Гоблин
Одной из достаточно интересных украинских разработок конца двадцатого века, является пистолет-пулемет Гоблин. Не совсем понятно, чем был обоснован выбор имени для нового оружия. Внешний вид у данного ПП пусть и не «нарядный», но вполне приемлемый, особенно для оружия данного класса. Данный пистолет-пулемет позиционируется как оружие для скрытого ношения и имеет складывающуюся конструкцию. Предполагалось, что пистолет-пулемет Гоблин должен заинтересовать службу безопасности страны, но отсутствие финансирования со стороны государства не позволило довести конструкцию до приемлемых показателей по надежности и развернуть масштабное производство.
Для тех, кто интересуется ручным огнестрельным оружием, будет очевидной схожесть с российским пистолетом-пулеметом ПП-90. Не редко можно встретить и жаркие споры, касающиеся копирования оружия. Если говорить о самой идее пистолета-пулемета с подобной конструкцией, то жирную точку в таких спорах может поставить пистолет-пулемет ARES, который разработал Фрэнсис Варини еще в 70-х годах. Ну а если говорить о прямом копировании, то его, к сожалениям многих любителей поспорить, тоже нет. Разумеется, оружие не может быть полностью отличным, так как оба пистолета-пулемета выполнены в одной и той же компоновке и по одной и той же схеме работы автоматики, но говорить о полном копировании нельзя, что станет видно при более подробном изучении конструкции.
Как уже было сказано выше, данный пистолет-пулемет активно рекламировался в различных печатных изданиях. Так в одном из них промелькнула фраза об уникальности нового оружия. В частности говорится о том, что на дистанции в 500 метров пуля из пистолета-пулемета Гоблин пробивает 4,5 миллиметра брони. При этом оружие разрабатывалось под патроны 9х18 и 9х19. Стоит ли говорить, что такое действительно «не под силу ни одному современному пистолету-пулемету». Как известно, основные характеристики оружия определяет именно боеприпас, равно как и перспектива дальнейшего развития также определяется патроном. Выше головы прыгнуть еще никому не удавалось. Даже при идеально подобранной длине ствола пистолета-пулемета, которая бы позволила полностью использовать энергию порохового заряда для достижения максимально возможной скорости пули, говорить о хоть более или менее прицельной стрельбе на дистанцию в 500 метров было бы глупостью. Глупостью можно называть и заявленные показатели по бронепробитию. Нельзя пройти мимо упоминания того, что по отдельным заявлениям из опытного образца пистолета-пулемета Гоблин было сделано 26 тысяч выстрелов, при этом оружие не подвергалось за все это время ни чистке не смазке и сохранило свою работоспособность.
Собственно, такие заявления достаточно часто встречаются в статьях об украинском ручном огнестрельном оружии, остается только гадать, то ли журналисты приписали дополнительный нолик и вместо 500 метров следует читать 50, то ли сомневаться в компетенции человека, рассказывающего о новом оружии. Возникает вполне закономерный вопрос, зачем этот бред дублируется в данном материале? Как мне видится, на такие, назовем их мягко, «неточности» в описании оружия нужно указывать, так как многие, кто далек от мира огнестрельного оружия, могут легко поверить в эти фантастические показатели, которые невозможно воспроизвести в реальности даже в идеальных условиях.
В открытых источниках фигурирует упоминание о трех вариантах пистолетов-пулеметов Гоблин, с порядковыми номерами 1,2 и 3, так же упоминается пистолет-пулемет Трансформер, который, очевидно, является ничем иным как пистолет-пулемет Гоблин-3 с незначительными улучшениями, касающимися эргономики и внешнего вида. Данные по каждому отдельному варианту оружия весьма разнятся от источника к источнику, впрочем, это не удивительно, так как оружие было в разработке, и в процессе решения каких-то отдельных проблем в конструкции новых пистолетов-пулеметов, параметры оружия могли меняться каждую неделю. Из той информации что удалось найти, можно сделать вывод, что пистолет-пулемет Гоблин-1 разрабатывался под патроны 9х18 ПМ, Гоблин-2 под патроны 9х19, Гоблин-3 или Трансформер базировался на системе автоматики с полусвободным затвором. Точную классификацию, сейчас могут дать разве что конструкторы, работавшие над оружием, потому, в данном случае, она только для ознакомления.
Внешний вид и эргономика пистолетов-пулеметов Гоблин
Перед тем как давать оценку внешности оружия и его удобству эксплуатации, наверное, стоит упомянуть, что данный пистолет-пулемет скорее оружие специальное, нежели продукт для повсеместно распространения. Как ни крути, но возможность пистолета-пулемета складываться в относительно небольшой «кирпичик», нужна только для скрытого ношения. Часто можно встретить мнение, что такое оружие было бы совсем лишним на вооружении экипажей бронетехники, пилотов, водителей. Сложно поспорить, что оружие с возможностью сложится до компактных габаритов необходимо, однако с распространением и дешевизной бронежилетов эффективность пистолетов-пулеметов снижается, в виду чего, в контексте эффективности применения, более приемлемым вариантом является малогабаритный автомат, либо же пистолет-пулемет, но не под патроны 9х18 или 9х19.
Сам пистолет-пулемет представляет собой конструкцию с возможностью складываться посередине. Одна половина оружия представляет собой, по сути, сам пистолет-пулемет, вторая играет роль приклада в разложенном положении. Для уменьшения габаритов оружия, во время ведения огня затвор, откатываясь назад, входит в приклад, в котором расположено буферное устройство, снижающее тем огня. Представляет оно собой, быстрее всего обычную пружину с направляющей. Обратно же с целью сокращения габаритов при сохранении длины ствола оружия, затвор «накатывается» на ствол.
Так как ствол и приклад оружия располагаются на одной линии, то пистолет-пулемет очевидно достаточно стабилен во время стрельбы, чему способствует и буферное устройство, и длинный ход затворной группы. Однако такая компоновка имеет и свои недостатки, так как прицельные приспособления приходится устанавливать на высоких стойках, для того чтобы стрелок не свернул себе шею во время прицеливания. В данном случае прицельные приспособления представляют собой две выштампованные детали, которые имеют возможность складываться. С учетом того, что мушка установлена на передней части оружия, а целик на прикладе, можно говорить с уверенностью, что в процессе эксплуатации пистолет-пулемет будет терять в точности именно из-за прицельных приспособлений, которые рано или поздно разболтаются, равно как и соединение ствольной коробки с прикладом. Впрочем, если не рассчитывать на упоминаемые ранее 500 метров, а скромно ограничится пятьюдесятью, то это не такая большая проблема.
Весьма оригинально в оружии реализовано переключением режимов огня. Спусковой крючок имеет возможность двигаться перпендикулярно ствольной коробке. Так, при смещении спускового крючка вправо, оружие ведет огонь с отсечкой по два патрона, при смещении влево, пистолет-пулемет переходит в режим автоматического огня. Решение достаточно интересное, бесспорно, но нельзя исключать случайные выстрелы в процессе переключения, если стрелок не рассчитает силы от адреналина в крови.
В передней части ствольной коробки внизу, располагается небольшая ручка для взведения затвора, которая остается неподвижной при стрельбе. За ней расположена дополнительная рукоять для удержания пистолета-пулемета. Эта же рукоять играет роль держателя дополнительного магазина оружия в разложенном положении пистолета-пулемета, в прорезь этой рукояти входит магазин, в сложенном положении оружия.
Не сложно заметить, что сама конструкция позволяющая оружию складываться во многом схожа с конструкцией пистолета Гном, что обратно же доказывает, что любые разработки в области огнестрельного оружия не напрасны, так как могут быть применены в других работах, хотя, в данном случае, и не самых успешных.
Данный пистолет-пулемет, при таком обилии штампованных деталей, должен был быть очень дешевым при массовом производстве. Однако, как мне кажется, даже в случае принятия оружия на вооружение, навряд ли бы потребовалось выпустить более нескольких тысяч единиц оружия, в виду того, что такие пистолеты-пулеметы очень специфичны и не подходят для массового вооружения в виду своих особенностей.
Конструкция пистолетов-пулеметов Гоблин
Для моделей пистолетов-пулеметов Гоблин-1 и Гоблин-2 характерно использование системы автоматики, построенной на принципе использования энергии отдачи при свободном ходе затвора. Для того чтобы сделать оружие более устойчивым при стрельбе и снизить темп ведения огня, конструкторы использовали буферное устройство, снижающее скорость движения затвора. Примечательно, что вместе с этим была реализована возможность ведения огня с отсечкой по два патрона. Как мне видится, при реализации стрельбы с отсечкой в 2-3 патрона время между выстрелами должно быть минимальным, для достижения минимального увода оружия с линии прицеливания, а соответственно уменьшения расстояния между двумя-тремя попаданиями. Но конструкторы почему-то решили иначе.
Можно предположить, что снижение темпа огня у пистолетов-пулеметов Гоблин было необходимо из-за перегрева оружия при интенсивной стрельбе, так как есть информация о реализации принудительного охлаждения ствола оружия. Реализовано это простейшим способом. Затвор, двигаясь в ствольной коробке, играет роль своеобразного насоса, который «гоняет» воздух вокруг ствола. Правда, не совсем понятно, куда именно должен уходить теплый воздух при такой конструкции, так как ствольная коробка фактически глухая и не имеет ни на боковых поверхностях, ни сверху отверстий для вентиляции. Очевидно, что такое решение не могло обеспечить нормального охлаждения, в связи с чем и потребовалось снижать темп ведения огня.
Одной из интересных особенностей в конструкции оружия, является использования ствола с полигональной нарезкой. Отсюда видимо и пошла информация о невероятной живучести оружия. На данный момент нет ни одного варианта конструкции стволов оружия, которые бы не требовали чистки, не говоря уже о том, что конструкция ствола никак не сказывается на обслуживании других механизмов оружия. А так да, ствол с полигональной нарезкой действительно может обходиться без чистки дольше, имеет больший ресурс, да и сама чистка происходит намного проще, но и тут все во многом будет зависеть от качества изготовления.
По поводу системы работы автоматики в вариантах оружия Гоблин-3 и Трансформер, сказать ничего точно нельзя. Есть упоминание, что система автоматики построена на базе полусвободного затвора, однако каким именно образом это реализовано информации нет.
Характеристики пистолетов-пулеметов Гоблин
Как уже было сказано ранее, точных характеристик для всех вариантов оружия найти оказалось сложно, потому приведенные ниже цифры не претендуют на точность и скорее для ознакомления.
Питается оружие из отъемных магазинов вместимостью 25 или 32 патрона, очевидно, что с магазинами большей вместимости оружие не будет иметь возможности складываться. Вес пистолета-пулемета составляет 1,9 килограмма. Длина в сложенном положении – 290 миллиметров, в разложенном – 510 миллиметров, что, быстрее всего, далеко от реальности, так как соотношение разложенного и сложенного образца говорит о разнице почти в два раза по длине. Темп ведения огня 400-500 выстрелов в минуту. На дистанции в 100 метров отмечалась кучность оружия, позволяющая «уложить» 85 процентов пуль в полуростовую мишень, правда не уточняется при каком режиме огня.
«Плюсы» и «минусы» пистолетов-пулеметов Гоблин
Главным достоинством этих пистолетов-пулеметов, безусловно, является их возможность складываться в относительно небольшой параллелепипед. Но этот «плюс» явно нельзя относить к положительным качествам для оружия массового. Так, для приведения в полную боевую готовность пистолет-пулемет Гоблин сначала нужно разложить, потом поднять прицельные приспособления, дослать патрон в патронник и только после этого стрелять. Все эти процедуры занимают несравнимо больше времени в сравнении с приведением в боеготовность оружия более привычной конструкции.
Так что если говорить о достоинствах и недостатках данного пистолета-пулемета, то нужно сначала определить для каких задач он будет использоваться. Если говорить о пистолетах-пулеметах Гоблин в контексте оружия скрытого ношения, к которому нет требований по времени приведения в боевую готовность, то пистолет-пулемет совсем неплох. Если же говорить о массово распространенном пистолете-пулемете, то он проиграет по всем параметрам «классическим» конструкциям.
Говорить о надежности и параметрах оружия в целом занятие бессмысленное, так как речь идет о пистолете-пулемете, который находился на этапе разработки. Мало того, что правдивых данных о боевых характеристиках оружия нет, так еще и те характеристики, которые были в реальности, могли бы сильно уйти в сторону при серийном производстве оружия.
Пистолеты-пулеметы Эльф
В продолжение рассказа об оружии с именами фэнтезийных существ, попробуем познакомиться с пистолетами-пулеметами Эльф. Отличие от предыдущих рассматриваемых пистолетов-пулеметов они имеют уже более привычную компоновку, можно даже сказать больше, пистолеты-пулеметы Эльф многие называют аналогами израильских Uzi. Попробуем разобраться, что из себя представляет данное оружие, а также насколько корректно называть их украинскими Uzi.
Внешний вид и эргономика пистолетов-пулеметов Эльф
При внешнем осмотре оружия вопрос о схожести с израильским пистолетом-пулеметом даже не возникает, украинские конструкторы попытались усовершенствовать оружие, причем многие эксперты согласны с тем, что именно попытались, а не усовершенствовали.
Разумеется, полного внешнего сходства у пистолетов-пулеметов Эльф с израильским ПП нет, но даже расположение элементов управления оружием наводит на мысль о том, что делался данный пистолет-пулемет, как минимум с оглядкой на Uzi.
С левой стороны оружия под большим пальцем удерживающей правой руки расположен переключатель режимов огня. Для обеспечения безопасного обращения с оружием и исключения случайного выстрела на тыльной стороне рукояти находится кнопка (клавишей ее назвать можно только с большой натяжкой) автоматического предохранителя. Внизу пистолетной рукояти конструкторы расположили защелку магазина, хотя очевидно, что с магазинами большой вместимости, выступающими за габариты рукоятки, такая защелка навряд ли будет удобной при своих небольших габаритах. Перед предохранительной скобой пистолетов-пулеметов Эльф размещена дополнительная рукоять для удержания, она же служит местом расположения дополнительного магазина. Встречается несколько вариантов исполнения данной рукояти, в том числе и без возможности установки в нее дополнительного магазина. В верхней части ствольной коробки спереди и сзади расположены мушка и целик, между ними расположилась рукоять для взведения затвора, которая остается неподвижной в процессе стрельбы. Также встречаются варианты оружия, где рукоять взведения выполнена в виде двух упоров по обе стороны ствольной коробки или же в виде раскладывающейся ручки с левой стороны оружия. Плечевой упор выдвигающийся, также встречается в нескольких вариантах исполнения, но принципиально друг от друга данная деталь у разных образцов не отличается.
Нужно отметить, что чем больше конструкторы придавали оружию презентабельный вид, тем больше пистолет-пулемет походил на израильский Uzi.
Конструкция пистолетов-пулеметов Эльф
Основой для украинских пистолетов-пулеметов Эльф стала система автоматики с использованием энергии отдачи при свободном ходе затвора. Выстрел происходит с открытого затвора, благодаря чему можно встретить интереснейшую информацию о том, что пистолет-пулемет не имеет отдачи при стрельбе. Так, во многих статьях о данном оружии можно встретить фразу, что в данном пистолете-пулемете затворная группа во время выстрела двигается вперед, в то время как у автомата Калашникова она двигается назад. Далее обычно идут рассуждения о сбалансированной системе автоматики, которой тут, разумеется, и не пахнет.
Конструкторы не оставили все на уровне самых дешевых и простых пистолетов-пулеметов. Затворная группа помимо выполнения своей основной функции, также играет роль своеобразного «насоса», который прокачивает воздух между ствольной коробкой и стволом оружия, охлаждая его. Можно предположить, что такое решение, помимо охлаждения ствола также выполняет функцию «замедлителя» для затворной группы, так как скорострельность оружия составляет 400-500 выстрелов в минуту, но это только догадка. В таком случае начинает хоть немного правдивым быть утверждение по поводу сбалансированной системы автоматики, так как непосредственно в момент выстрела та часть затворной группы, которая охлаждает ствол оружия, продолжает двигаться вперед, но обратно же, стоит ли это считать системой сбалансированной автоматики? По-моему определенно нет.
Отдельно отмечается, что ударно-спусковой механизм оружия полностью отличен от израильского Uzi, значительно проще и состоит из меньшего количества деталей.
Ствол пистолетов-пулеметов имеет полигональную нарезку.
Характеристики пистолетов-пулеметов Эльф
В процессе поиска информации по данному оружию можно неоднократно наткнуться на данные о том, что деление пистолетов-пулеметов на Эльф-1 и Эльф-2, по используемому боеприпасу, не совсем корректное. Очевидно, что в процессе работы над оружием менялись многие его параметры и так как сам процесс работы не был окончен, то даже говорить о каких-то конкретных данных не имеет смысла. Тем не менее, в порядке ознакомления, цифры привести хоть какие-то, но нужно.
Пистолет-пулемет Эльф -1 питается патронами 9х18 ПМ. Имеет массу 2,45 килограмма. Длина ствола оружия равна 240 миллиметрам, при общей длине 360/560 миллиметров со сложенным/разложенным прикладом. Питается из магазинов на 25 либо 32 патрона.
Пистолет-пулемет Эльф-2 «кушает» боеприпасы 9х19. Имеет массу 2,5 килограмма. При той же длине ствола в 240 миллиметров, оружие более длинное – 416 и 580 миллиметров со сложенным и разложенным прикладом. Питается все также из магазинов вместимостью 25 и 32 патрона.
Положительные и отрицательные качества пистолетов-пулеметов Эльф
Даже при большом желании какие-либо исключительные качества оружия отметить нельзя. Причина вовсе не в том, что оружие плохое, просто под каким бы углом не старался смотреть, все равно сравниваешь пистолеты-пулеметы Эльф с Uzi. Да украинское оружие получилось легче, возможно более простое, если смотреть на ударно-спусковой механизм. Однако не совсем понятно, по какой причине потребовалось снижать темп огня вдвое, да еще и добавлять принудительное охлаждение ствола оружия. Даже если предположить что все это делалось с целью предотвратить перерасход боеприпасов, то почему нельзя было остановиться на всем привычных 600 выстрелах в минуту? В общем, вопросов больше чем ответов и дать адекватную оценку незавершенной работе нельзя.
Эльф живее всех живых
Несмотря на то, что конструкторского бюро «Спецтехника» уже давно нет, до сих пор можно встретить относительно свежие заявления о принятии пистолетов-пулеметов Эльф на вооружение. Само собой дальше заявлений дело не идет, хотя не исключено, что небольшое количество этого оружия все-таки присутствует в войсках и правоохранительных органах, но быстрее как оружие для ознакомления.
Напрашивается вопрос, каким образом оружие может где-то быть кроме как в музеях и на складах, в ожидании утилизации, ведь серийно Эльф не производился. Ответом на этот вопрос могут стать пистолеты-пулеметы ТАСКО 7ЕТ10 и 7ЕТ9. Эти пистолеты-пулеметы являются продолжением работы над Эльфом, они лишились всех особенностей, в виде принудительного охлаждения ствола, самого ствола с полигональной нарезкой и стали уже очень близки по конструкции пистолету-пулемету Uzi.
Оба варианта пистолетов-пулеметов базируются на модели Эльф-2. Модель 9 использует патроны 7,62х25, модель 10 питается боеприпасами 9х19. Если судить по отдельным отзывам, которых не так много, оружие нуждается в доработке, качество от одного пистолета-пулемета к другому разнится, но зато цена на оружие более чем низкая. И еще раз нужно отметить, что в данном случае пистолеты-пулеметы по своей конструкции мало чем отличаются от Uzi, которому без малого 65 лет.
Нельзя умолчать и об еще одной интересной разработке, которая касается пистолетов-пулеметов Эльф, а именно трехрядном магазине. К сожалению, информации о том, был ли вариант пистолета-пулемета Эльф, рассчитанный под данный магазин, нет. Из-за того что магазин толще он, очевидно, просто не влез бы в рукоять оружия. Конструкция магазина проще некуда. Патроны, уложенные в три ряда, по мере израсходования перестраиваются в два ряда, а подаватель, для того чтобы пройти более узкий участок магазина, просто выступает через прорезь в корпусе. Само собой дать оценку надежности не представляется возможным, но судя по простоте конструкции можно говорить о том, что работать подобный магазин, как минимум будет.
Итог
Как и со многими другими украинскими разработками, с пистолетом-пулеметом Эльф далеко не все ясно и прозрачно. Остается непонятным, почему нельзя было сказать как есть, что цель работы усовершенствовать более старый зарубежный образец. Понятно, что в конструкции использовался и ударно-спусковой механизм своей собственной конструкции и затворная группа имеет свои уникальные особенности и мало чем похожа на затвор Uzi, но внешнее сходство оружия ведь очевидно. Возможно, кто-то из руководителей конструкторского бюро был ярым фанатом израильского оружия, и внешнее сходство объясняется именно этим. В середине 90-х годов, на момент разработки пистолетов-пулеметов Эльф была масса различных ПП с более хорошей эргономикой, почему за основу нельзя было взять их?
В любом случае, разработка пистолетов-пулеметов Эльф, хоть в какой-то степени, но оказалась успешной, так как их сильно упрощенные варианты сейчас предлагает на экспорт компания ТАСКО, хоть и явно не в тех объемах, в которых хотелось бы руководству компании.
Если говорить в общем об украинских пистолетах-пулеметах, которые разрабатывались в стенах «Спецтехники», то нельзя не заметить, что конструкторы старались сделать свое оружие слишком усложненным в погоне за более высоки характеристиками. Если и начинать производство отечественного оружия «с нуля», то начинать нужно было с самых простых конструкций, предварительно проконсультировавшись и узнав, какое оружие нужно тем или иным потенциальным заказчикам и нужно ли оно вообще. В результате получилось что оружие вроде бы как и разрабатывается и деньги на это какие-то выделяются, вот только массово оно оказалось ненужным, производить его негде, а то что разработали – молодцы, положите на полку.
Источники:
infogun.ru
silovik.net
zbroya.com.ua
modernfirearms.net
zonwar.ru
112.ua
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