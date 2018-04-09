Противотанковые средства советской пехоты (часть 3)

Расчёт ПТРК "Малютка" с ранцами-чемоданами, предназначенными для переноски комплекса

Пульт управления 9С415 и монокулярный восьмикратный оптический визир 9Ш16

Ракета 9М14 на пусковой установке

Ранец-чемодан с разобранной ПТУР 9М14 в походом положении

ПТРК 9К111 «Фагот»

Пуск ПТУР 9М111

ПТРК 9К113 "Конкурс" на ПУ 9П135

ПТРК 9К115 «Метис» на огневой позиции

ПТРК «Метис-М» и ПТУР 9М131

Пуск из ПТРК «Метис-М1» в Сирии

ПТРК «Корнет»

ПТУР 9М113 с ТПК

Экспортный ПТРК «Корнет-Э», поставленный в Иран

По материалам:

http://militaryrussia.ru/blog/topic-559.html

http://btvt.narod.ru/4/shtora1/shtora1.htm

https://iz.ru/news/613105

https://surfingbird.ru/surf/rossijskie-ptrk-groza-tankov--tS4k0db36

http://www.pointclub.ru/item/319

http://armedman.ru/artilleriya/1961-1990-artilleriya/100-mm-protivotankovaya-pushka-t-12-mt-12-rapira-2a19-2a29.html

https://militaryarms.ru/boepripasy/rakety/ptrk-fagot/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/fagot/fagot.shtml

http://infreactor.org/62210-asadovskih-operatorov-ptrk-metis-m-zasnyali-vo-vremya-operacii-v-dara

В первое послевоенное десятилетие на вооружении противотанковых дивизионов сухопутных войск состояли 57-мм орудия ЗИС-2, 85-мм Д-44 и 100-мм БС-3. В 1955 году в связи с увеличением толщины брони танков вероятного противника в войска начали поступать 85-мм орудия Д-48. В конструкции новой пушки были использованы некоторые элементы 85-мм орудия Д-44, а также 100-миллиметровой пушки обр. 1944 года БС-3. На дистанции 1000 м 85-мм бронебойный снаряд Бр-372, выпущенный из ствола Д-48, по нормали мог пробить 185 мм броню. Но в середине 60-х этого уже было недостаточно для уверенного поражения лобовой брони корпуса и башни американских танков М60. В 1961 году на вооружение была принята 100-мм гладкоствольная пушка Т-12 «Рапира». Проблему стабилизации снаряда после вылета из ствола решили путём использования раскрывающегося оперения. В начале 70-х в производство запустили модернизированный вариант МТ-12, отличающийся новым лафетом. На дистанции в 1000 метров подкалиберный снаряд «Рапиры» был способен пробить броню толщиной 215 мм. Однако оборотной стороной высокой бронепробиваемости стала значительная масса орудия. Для транспортировки МТ-12, весившей 3100 кг, использовались гусеничные тягачи МТ-ЛБ или автомобили Урал-375 и Урал-4320.Уже в 60-е годы стало ясно, что повышение калибра и длины ствола противотанковых орудий, даже при применении высокоэффективных подкалиберных и кумулятивных снарядов - это тупиковый путь создания монструозных малоподвижных дорогостоящих артсистем, эффективность которых в современном бою сомнительна. Альтернативным противотанковым средством являлись противотанковые управляемые ракеты. Первый прототип, спроектированный в Германии в годы Второй мировой, известен как Х-7 Rotkappchen («Красная Шапочка»). Данная ракета управлялась по проводам и имела дальность полета около 1200 метров. Противотанковый ракетный комплекс был готов в самом конце войны, но свидетельств о его реальном боевом применении нет.Первым советским комплексом, в котором использовались управляемые противотанковые ракеты, стал 2К15 «Шмель», созданный в 1960 году на базе франко-германского ПТРК SS.10. В задней части кузова боевой машины 2П26 на базе автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-69 размещались четыре направляющих рельсового типа с ПТУР 3М6. В 1964 году началось производство боевой машины 2К16 «Шмель» на шасси БДРМ-1. Эта машина была плавающей, а экипаж ПТРК защищала противопульная броня. При дальности пуска от 600 до 2000 м ракета с кумулятивной боевой частью могла пробить 300 мм броню. Наведение ПТУР осуществлялось в ручном режиме по проводам. Задачей оператора было совместить трассер ракеты, летящей со скоростью около 110 м/с, с целью. Стартовая масса ракеты составляла 24 кг, вес боевой части – 5,4 кг.«Шмель» являлся типичным противотанковым комплексом первого поколения, но для вооружения пехоты из-за большой массы аппаратуры наведения и ПТУР он оказался не пригоден и мог быть размещён только на самоходном шасси. По организационно-штатной структуре, боевые машины с ПТУР были сведены в противотанковые батареи, придаваемые мотострелковым полкам. В каждой батарее имелось по три взвода с тремя пусковыми установками. Однако советской пехоте остро требовался носимый противотанковый комплекс, способный с высокой вероятностью поражать вражескую бронетехнику на дальности более 1000 м. Для конца 50-х -начала 60-х создание носимого ПТРК являлось очень сложной задачей.6 июля 1961 года вышло правительственное постановление, согласно которому был объявлен конкурс на новый ПТРК. В конкурсе приняли участие ПТРК «Овод», спроектированный в тульском ЦКБ-14 и ПТРК «Малютка» коломенского СКБ. Согласно техническому заданию максимальная дальность пуска должна была достигать 3000 м, бронепробиваемость – не менее 200 мм при угле встречи 60°. Вес ракеты - не более 10 кг.На испытаниях ПТРК «Малютка», созданный под руководством Б.И. Шавырина, опередил конкурента по дальности пуска и бронепробиваемости. После принятия на вооружение в 1963 году комплекс получил индекс 9К11. Для своего времени ПТРК «Малютка» содержал очень много новаторских решений. Для того чтобы уложиться в лимит массы противотанковой ракеты, разработчики пошли на упрощение системы наведения. ПТУР 9М14 стала первой в нашей стране ракетой с одноканальной системой управления, доведённой до серийного производства. В ходе разработки с целью снижения стоимости и трудоемкости изготовления ракеты широко использовались пластмассы, из стеклопластика изготавливался чемодан-ранец, предназначенный для переноски ракеты.Хотя масса ПТУР 9М14 превысила заданное значение и составляла 10,9 кг, комплекс удалось выполнить переносным. Все элементы ПТРК 9К11 помещались в трёх чемоданах-ранцах. Командир расчёта нёс вьюк №1 массой 12,4 кг. В нём находился пульт управления с оптическим визиром и аппаратурой наведения.Монокулярный визир 9Ш16 с восьмикратным увеличением и полем зрения 22,5° предназначался для наблюдения за целью и наведения ракеты. Два бойца противотанкового расчета транспортировали чемоданы-ранцы с ракетами и пусковыми установками. Масса контейнера-пусковой установки с ПТУР — 18,1 кг. Пусковые установки с ПТУР соединялись кабелем с пультом управления и могли размещаться на удалении до 15 м.Противотанковая управляемая ракета была способна поражать цели на дальности 500-3000 м. Боевая часть массой 2,6 кг по нормали пробивала 400 мм броню, при угле встречи 60° бронепробиваемость составляла 200 мм. Твердотопливный двигатель разгонял ракету до максимальной скорости 140 м/с. Средняя скорость на траектории – 115 м/с. Время полёта на максимальную дальность составляла 26 с. Взведение взрывателя ракеты происходит через 1,5-2 с после старта. Для подрыва боевой части использовался пьезоэлектрический взрыватель.В ходе подготовки к боевому применению элементы ракеты, находящейся в разобранном состоянии, извлекались из стеклопластикового чемодана и состыковывались с использованием специальных быстроразъемных замков. В транспортном положении крылья ракеты складывались навстречу друг другу, так что при размахе разложенного крыла 393 мм поперечные габариты не превышали 185х185мм. В собранном состоянии ракета имеет размеры: длина - 860 мм, диаметр - 125 мм, размах крыла - 393 мм.Боевая часть крепилась к крыльевому отсеку, в котором располагаются: маршевый двигатель, рулевая машинка и гироскоп. В кольцевом пространстве вокруг маршевого двигателя размещается камера сгорания стартового двигателя с многошашечным зарядом, а за ней - катушка проводной линии связи.На наружной поверхности корпуса ракеты установлен трассер. На ракете 9М14 имеется всего одна рулевая машинка, перемещающая насадки на двух противоположных косонаправленных соплах маршевого двигателя. При этом за счёт вращения со скоростью 8,5 об/с попеременно осуществляется управление по тангажу и курсу.Первоначальное вращение придается при запуске стартового двигателя с косонаправленными соплами. В полёте вращение поддерживается за счет установки плоскости крыльев под углом к продольной оси ракеты. Для увязки углового положения ракеты с наземной системой координат применён гироскоп с механической раскруткой во время старта. На ракете нет собственных бортовых источников электроэнергии, единственная рулевая машинка запитывается от наземной аппаратуры по одной из цепей влагостойкого трехжильного провода.Так как после пуска ракета управлялась вручную с помощью специального джойстика, вероятность попадания напрямую зависела от натренированности оператора. В идеальных полигонных условиях отлично обученный оператор в среднем поражал 7 целей из 10.Боевой дебют «Малютки» состоялся в 1972 году, на завершающем этапе войны во Вьетнаме. Подразделения Вьетконга с помощью ПТУР боролись с контратакующими южновьетнамскими танками, уничтожали долговременные огневые точки, наносили удары по командным пунктам и узлам связи. В общей сложности вьетнамские расчёты ПТРК 9К11 записали на свой счёт до полутора десятка танков М48, М41 и БТР М113.Весьма чувствительные потери от ПТУР советского производства в 1973 году понесли израильские танкисты. В ходе войны «Судного дня» насыщенность боевых порядков арабской пехоты противотанковыми средствами была весьма велика. Согласно американским оценкам, по израильским танкам было запущено более 1000 управляемых противотанковых ракет. Израильские танкисты за характерный внешний вид ранцев-чемоданов называли расчёты ПТРК «туристами». Однако «туристы» оказались очень грозной силой, сумев сжечь и обездвижить приблизительно 300 танков М48 и М60. Даже при наличии активной брони примерно в 50% попаданий танки получали сильные повреждения или загорались. Высокой результативности применения ПТРК «Малютка» арабам удалось добиться благодаря тому, что операторы наведения по требованию советских советников продолжали занятия на тренажерах даже в прифронтовой полосе.Благодаря простой конструкции и невысокой стоимости, противотанковый ракетный комплекс 9К11 получил широчайшее распространение и участвовал в большинстве крупных вооруженных конфликтов 20-го века. Вьетнамская армия, имевшая около 500 комплексов, применила их против китайских танков Тип 59 в 1979 году. Оказалось, что боевая часть ПТУР легко поражает китайский вариант Т-54 в лобовую проекцию. В ходе Ирано-Иракской войны обе стороны активно использовали «Малютки». Но если Ирак получил их легально из СССР, то иранцы воевали китайскими нелицензионными копиями. После ввода советских войск в Афганистан выяснилось, что с помощью ПТУР можно эффективно бороться с огневыми точками мятежников, так как ПТУР с ручным наведением считались к тому моменту устаревшими, их применяли без ограничений. На африканском континенте «Малютками» кубинские и ангольские расчёты уничтожили несколько бронемашин вооруженных сил ЮАР. Достаточно активно устаревшие к началу 90-х годов ПТУР использовались армянскими вооруженными формированиями в Нагорном Карабахе. Кроме БТР, БМП и старых Т-55, противотанковым расчётом удалось подбить несколько азербайджанских Т-72. В ходе вооруженного противостояния на территории бывшей Югославии противотанковые комплексы «Малютка» уничтожили несколько Т-34-85 и Т-55, также ПТУР обстреливали позиции противника.Старые советские противотанковые ракеты отметились в ходе гражданской войны в Ливии. Йеменские хуситы применяли ПТРК «Малютка» против войск арабской коалиции. Военные наблюдатели сходятся во мнении, что в большинстве случаев боевая эффективность противотанковых ракет первого поколения в конфликтах 21-го века невелика. Хотя боевая часть ракеты 9М14 до сих пор способна уверенно поражать современные БМП и БТР, а при попадании в борт и основные боевые танки, для точного наведения ракеты на цель необходимо иметь определённые навыки. В советские времена операторы ПТРК для поддержания необходимой натренированности еженедельно занимались на специальных тренажерах.ПТРК «Малютка» производился в течение 25 лет и находится на вооружении более чем в 40 странах мира. В середине 90-х иностранным заказчикам предлагался модернизированный комплекс «Малютка-2». Работа оператора облегчалась за счет введения помехозащищенного полуавтоматического управления, а бронепробиваемость повысилась после установки новой боевой части. Но в данный момент запасы старых советских ПТУР за рубежом сильно сократились. Сейчас в странах третьего мира гораздо больше китайских ПТРК HJ-73, скопированных с «Малютки».В середине 80-х на вооружение в КНР приняли комплекс с полуавтоматической системой наведения. В данный момент в НОАК до сих пор используются модернизированные модификации HJ-73В и HJ-73C. Согласно рекламным проспектам ПТУР HJ-73C может пробить 500 мм броню после преодоления динамической защиты. Однако, несмотря на модернизацию, в целом китайский комплекс сохранил недостатки, характерные для своего прототипа: достаточно большое время подготовки к боевому применению и невысокую скорость полета ракеты.Хотя ПТРК 9К11 «Малютка» в силу удачного баланса стоимости, боевых и эксплуатационных качеств получил широкое распространение, он имел и ряд существенных недостатков. Скорость полета ракеты 9М14 была очень низкой, расстояние 2000 м ракета покрывала почти за две минуты. При этом летящая ракета и место пуска были хорошо заметны визуально. За период времени прошедший с момента пуска цель могла изменить свое месторасположение или спрятаться за укрытием. Да и развертывание комплекса в боевое положение занимало слишком много времени. Кроме того, пусковые установки с ракетами было необходимо размещать на безопасном расстоянии от пульта управления. Во время всего полета ракеты оператор должен был тщательно наводить ее на цель, ориентируясь по трассеру в хвостовой части. В силу этого результаты стрельб на полигоне очень сильно отличались от статистики применения в боевых условиях. Эффективность оружия напрямую зависела от квалификации и психофизического состояния стрелка. Дрожание рук оператора или замедленная реакция на манёвры цели приводили к промаху. Израильтяне очень быстро поняли этот недостаток комплекса и сразу после обнаружения пуска ракеты открывали по оператору шквальный огонь, в результате чего точность «Малюток» значительно падала. К тому же, для результативного применения ПТУР операторы должны были регулярно поддерживать навыки наведения, что делало комплекс небоеспособным в случае выхода из строя командира расчёта. В боевых условиях нередко складывалась ситуация, когда в наличии имелись исправные ПТРК, а грамотно применить их было некому.Военные и конструкторы прекрасно осознавали недостатки противотанковых комплексов первого поколения. Уже в 1970 году на вооружение поступил ПТРК 9К111 «Фагот». Комплекс был создан специалистами тульского КБ Приборостроения. Он предназначался для поражения визуально наблюдаемых подвижных целей, перемещающихся со скоростью до 60 км/ч целей на дальности до 2 км. Кроме того, комплекс мог применяться для уничтожения неподвижных инженерных сооружений и огневых точек противника.В противотанковом комплексе второго поколения для управления полётом противотанковой ракеты использовался специальный инфракрасный пеленгатор, который контролировал положение ракеты и передавал информацию в аппаратуру управления комплекса, а та транслировала команды ракете через двухжильный провод, что разматывался за ней. Основным отличием «Фагота» от «Малютки» стала полуавтоматическая система наведения. Для попадания в цель оператору необходимо было просто навести на нее визир и удерживать его на протяжении всего полета ракеты. Управление полетом ракеты полностью осуществляла автоматика комплекса. В комплексе 9К111 применено полуавтоматическое наведение ПТУР на цель - управляющие команды транслируются на ракету по проводам. После старта ракета автоматически выводится на линию прицеливания. Стабилизация ракеты в полёте осуществляется вращением, а управление отклонением носовых рулей по сигналам, передаваемым с пусковой установки. В хвостовой части размещена лампа-фара с зеркальным отражателем и катушка с проводом. При старте отражатель и лампа защищены шторками, раскрываемыми после выхода ракеты из контейнера. В то же время продукты сгорания вышибного заряда в процессе пуска прогревали зеркало отражателя, исключая возможность его запотевания при низких температурах. Лампа с максимумом излучения в ИК - спектре покрыта специальным лаком. От применения трассера было решено отказаться, так как в ходе испытательных пусков он иногда пережигал провод управления.Внешне «Фагот» отличается от предшественников транспортно-пусковым контейнером, в котором ракета находится в течение всего периода «жизни» – от сборки на заводе до момента пуска. Герметичный ТПК обеспечивает защиту от воздействия влаги, механических повреждений и резких перепадов температуры, сокращая время подготовки к пуску. Контейнер служит своеобразным «стволом», из которого ракета выстреливается под действием вышибного заряда, а твердотопливный маршевый двигатель запускается позже, уже на траектории, что исключает воздействие реактивной струи на пусковую установку и стрелка. Такое решение позволило совместить прицельный комплекс и пусковую установку в одном агрегате, устранило присущие той же «Малютке» недоступные для поражения сектора, облегчило выбор места расположения в бою и маскировку, а также упростило смену позиции.Переносной вариант «Фагота» состоял из вьюка массой 22,5 кг с пусковой установкой и аппаратурой управления, а также двух 26,85 кг вьюков, с двумя ПТУР в каждом. Противотанковый комплекс в боевом положении при смене позиции переносится двумя бойцами. Время развертывания комплекса составляет 90 с. Пусковое устройство 9П135 включает в себя: треногу с откидными опорами, вращающуюся часть на вертлюге, качающуюся часть с винтовыми поворотным и подъемным механизмами, аппаратуру управления ракетой и механизм пуска. Угол наведения по вертикали - от -20 до +20°, по горизонтали - 360°. Транспортно-пусковой контейнер с ракетой устанавливается в пазы люльки качающейся части. После выстрела пустой ТПК сбрасывается вручную. Боевая скорострельность – 3 выстр/мин.На пусковом устройстве смонтирована аппаратура управления, служащая для визуального обнаружения цели и наблюдения за ней, обеспечения пуска, автоматического определения координат летящей ракеты относительно линии визирования, формирования команд управления и выдачи их в линию связи ПТУР. Обнаружение и сопровождение цели осуществляется при помощи монокулярного перископического визира десятикратного увеличения с оптико-механическим координатором в его верхней части. Прибор имеет два канала пеленгации – с широким полем зрения для сопровождения ПТУР на дальностях до 500 м и узкий для дальности более 500 м.Ракета 9М111 выполнена по аэродинамической схеме "утка" - в носовой части установлены пластмассовые аэродинамические рули с электромагнитным приводом, в хвостовой - раскрывающиеся после старта несущие поверхности из тонкой листовой стали. Гибкость консолей позволяет свертывать их вокруг корпуса ракеты перед загрузкой в транспортно-пусковой контейнер, а после выхода из контейнера они распрямляются силой собственной упругости.Ракета массой 13 кг несла 2,5 кг кумулятивную боевую часть, способную пробить по нормали 400 мм гомогенную броню. Под углом 60° бронепробиваемость составляла 200 мм. Это обеспечило надежное поражение всех западных танков того времени: М48, М60, «Леопард-1», «Чифтен», АМХ-30. Габаритные размеры ракеты с разложенным крылом были практически такие же, как у «Малютки»: диаметр - 120 мм, длина – 863 мм, размах крыла – 369 мм.После начала массовых поставок ПТРК «Фагот» был благожелательно встречен в войсках. По сравнению с переносным вариантом «Малютки» новый комплекс был удобней в эксплуатации, быстрей развёртывался на позиции и имел большую вероятность поражения цели. Комплекс 9К111 «Фагот» являлся противотанковым средством батальонного звена.В 1975 году для «Фагота» приняли модернизированную ракету 9М111М «Фактория» с увеличенной до 550 мм бронепробиваемостью, дальность пуска возросла на 500 м. Хотя длина новой ракеты увеличилась до 910 мм, габариты ТПК остались прежними – длина 1098 мм, диаметр – 150 мм. В ПТУР 9М111М изменена конструкция корпуса и боевой части для размещения заряда увеличенной массы. Рост боевых возможностей достигнут при снижении средней скорости полёта ракеты с 186 м/с до 177 м/с, а также увеличении массы ТПК и минимальной дальности пуска. Время полёта на максимальную дальность увеличилась с 11 до 13 с.В январе 1974 года на вооружение был принят самоходный ПТРК полкового и дивизионного звена 9К113 "Конкурс". Он предназначался для борьбы с современными бронецелями на удалении до 4 км. Конструктивные решения, использованные в противотанковой ракете 9М113, в основном соответствовали отработанным ранее в комплексе "Фагот", при существенно больших массогабаритных характеристиках, обусловленных необходимостью обеспечения большей дальности пуска и увеличенной бронепробиваемостью. Масса ракеты в ТПК возросла до 25,16 кг – то есть почти вдвое. Также существенно увеличились габариты ПТУР, при калибре 135-мм, длина составила 1165 мм, размах крыла – 468 мм. Кумулятивная боевая часть ракеты 9М113 могла пробить по нормали 600 мм гомогенную броню. Средняя скорость полёта – около 200 м/с, время полёта на максимальную дальность – 20 с.Ракеты типа «Конкурс» использовались в составе вооружения боевых машин пехоты БМП-1П, БМП-2, БМД-2 и БМД-3, а также в специализированных самоходных ПТРК 9П148 на базе БРДМ-2 и на БТР-РД «Робот» для ВДВ. В то же время имелась возможность установки ТПК с ПТУР 9М113 на пусковую установку 9П135 комплекса «Фагот», что в свою очередь давало существенный прирост дальности поражения батальонными противотанковыми средствами.В связи с увеличением защищённости танков вероятного противника в 1991 году был принят на вооружение модернизированный ПТРК «Конкурс-М». Благодаря введению в состав прицельного оборудования тепловизионного прицела 1ПН86-1 "Мулат" комплекс может эффективно использоваться ночью. Ракета в транспортно-пусковом контейнере массой 26,5 кг на дальности до 4000 м способна пробить 800 мм гомогенную броню. Для преодоления динамической защиты ПТУР 9М113М оснащена тандемной боевой частью. Бронепробиваемость после преодоления ДЗ при попадании под углом 90° составляет 750 мм. Кроме того, для ПТРК «Конкурс-М» созданы ракеты с термобарической боевой частью.ПТРК «Фагот» и «Конкурс» зарекомендовали себя как достаточно надёжное средство борьбы с современной бронетехникой. «Фаготы» впервые были использованы в бою во время ирано-иракской войны и с тех пор состоят на вооружении в армиях более чем 40 государств. Эти комплексы активно применялись в ходе конфликта на Северном Кавказе. Чеченские боевики использовали их против танков Т-72 и Т-80, также пуском ПТУР удалось уничтожить один вертолёт Ми-8. Федеральные силы применяли ПТУР против укреплений противника, уничтожали ими огневые точки и одиночных снайперов. «Фаготы» и «Конкурсы» отметились в конфликте на юго-востоке Украины, уверенно пробивая броню модернизированных танков Т-64. В настоящее время ПТРК советского производства активно воюют в Йемене. По официальным саудовским данным, к концу 2015 года в ходе боевых действий было уничтожено 14 танков M1A2S Abrams.В 1979 году в противотанковые отделения мотострелковых рот начал поступать ПТРК 9К115 "Метис". Комплекс, разработанный под руководством главного конструктора А.Г. Шипунова в КБ Приборостроения (г. Тула), предназначался для поражения видимых неподвижных и движущихся под различными курсовыми углами со скоростью до 60 км/ч бронированных целей на дальностях 40 - 1000 м.С целью снижения массы, габаритов и стоимости комплекса разработчики пошли на упрощение конструкции ракеты, допустив усложнение многократно используемой аппаратуры наведения. При проектировании ракеты 9М115 было решено отказаться от дорогостоящего бортового гироскопа. Корректировка полёта ПТУР 9М115 происходит по командам наземной аппаратуры, отслеживающей положение трассера, установленного на одном из крыльев. В полете за счёт вращения ракеты со скоростью 8-12 об/с трассер двигается по спирали, и аппаратура слежения получает информацию об угловом положении ракеты, что позволяет соответствующим образом корректировать команды, выдаваемые на органы управления по проводной линии связи. Другим оригинальным решением, позволившим существенно снизить стоимость изделия, стали рули в носовой части с воздушно-динамическим приводом открытого типа, использующим давление воздуха набегающего потока. Отсутствие на борту ракеты воздушного или порохового аккумулятора давления, применение для изготовления основных элементов привода пластмассового литья многократно снижает стоимость по сравнению с ранее принятыми техническими решениями.Ракета запускается из герметичного транспортно-пускового контейнера. В хвостовой части ПТУР расположены три трапециевидных крыла. Крылья выполнены из тонких, стальных пластин. При снаряжении в ТПК они без остаточных деформаций свертываются вокруг корпуса ракеты. После того как ракета покинет ТПК крылья распрямляются под действием сил упругости. Для запуска ПТУР используется стартовый твердотопливный двигатель с многошашечным зарядом. ПТУР 9М115 с ТПК весит 6,3 кг. Длина ракеты – 733 мм, калибр – 93 мм. Длина ТПК – 784 мм, диаметр – 138 мм. Средняя скорость полёта ракеты – около 190 м/с. Дистанцию в 1 км она пролетает за 5,5 с. Боевая часть массой 2,5 кг пробивает по нормали 500 мм гомогенную броню.Пусковая установка 9П151 со складной треногой включает в себя станок с подъемным и поворотным механизмом, на котором установлена аппаратура управления — прибор наведения и аппаратурный блок. Пусковая установка оснащена механизмом точного наведения на цель, что облегчает боевую работу оператора. Контейнер с ракетой размещается над прицелом.Пусковая установка и четыре ракеты переносятся в двух вьюках расчетом из двух человек. Вьюк № 1 с пусковой установкой и одним ТПК с ракетой весит 17 кг, вьюк № 2 — с тремя ПТУР - 19,4 кг. «Метис» достаточно гибок в применении, пуск может производиться из положения лежа, из окопа стоя, а также с плеча. При стрельбе из зданий требуется около 6 метров свободного пространства позади комплекса. Скорострельность при слаженных действиях расчёта – до 5 пусков в минуту. Время приведения комплекса в боевое положение – 10 с.При всех своих достоинствах «Метис» к концу 80-х имел невысокую вероятность поражения современных западных танков в лоб. Кроме того, военные желали увеличить дальность пуска ПТУР и расширить возможности боевого применения в тёмное время суток. Однако резервы модернизации ПТУР «Метис», обладавшей рекордно малой массой, были весьма ограниченны. В связи с этим конструкторам пришлось создавать заново новую ракету при сохранении прежней аппаратуры наведения. При этом и в состав комплекса ввели тепловизионный прицел «Мулат-115» массой 5,5 кг. Данный прицел позволял наблюдать бронированные цели на расстоянии до 3,2 км, что обеспечивает пуск ПТУР в ночных условиях на максимальную дальность поражения. ПТРК «Метис-М» разработан в КБ Приборостроения и официально принят на вооружение в 1992 году.Конструктивная схема ПТУР 9М131 за исключением кумулятивной тандемной боевой части сходна с ракетой 9М115, но увеличена в размерах. Калибр ракеты возрос до 130-мм, а длина составила 810 мм. При этом масса готового к применению ТПК с ПТУР достигла 13,8 кг, длина - 980 мм. Бронепробиваемость тандемной боевой части массой 5 кг составляет 800 мм за динамической защитой. Расчет комплекса из двух человек переносит два вьюка: № 1- массой 25,1кг с пусковой установкой и одним контейнером с ракетой и № 2 - с двумя ТПК массой 28 кг. При замене одного контейнера с ракетой на тепловизор вес вьюка снижается до 18,5 кг. Развертывание комплекса в боевое положение занимает 10-20 с. Боевая скорострельность - 3 выстр/мин. Прицельная дальность пуска – до 1500 м.Для расширения боевых возможностей ПТРК "Метис-М" создана управляемая ракета 9М131Ф с термобарической боевой частью весом 4,95 кг. Она обладает фугасным действием на уровне 152-мм артиллерийского снаряда и особенно эффективна при стрельбе по инженерным и фортификационным сооружениям. Впрочем, характеристики термобарической БЧ позволяют успешно применять её против живой силы и легкобронированной техники.В конце 90-х завершились испытания комплекса «Метис-М1». Благодаря использованию более энергоёмкого реактивного топлива дальность стрельбы доведена до 2000 м. Толщина пробиваемой брони после преодоления ДЗ составляет 900 мм. В 2008 году разработан ещё более совершенный вариант «Метис-2», отличающийся применением современной электронной элементной базы и новым тепловизором. Официально «Метис-2» принят на вооружение в 2016 году. До этого с 2004 года модернизированные комплексы «Метис-М1» поставлялись только на экспорт.Комплексы семейства «Метис» официально состоят на вооружении в армиях 15 государств и используются различными военизированными формированиями по всему миру. В ходе боевых действий в Сирийской арабской республике «Метисы» применялись всеми сторонами конфликта. До начала гражданской войны в сирийской армии имелось около 200 ПТРК данного типа, часть из них была захвачена исламистами. Кроме того, несколько комплексов оказалось в распоряжении курдских вооруженных отрядов. Жертвами ПТУР были как Т-72 правительственных сирийских сил, так и турецкие М60 и 155-мм САУ Т-155 Firtina. Управляемые ракеты, оснащённые термобарической боевой частью, являются очень действенным средством борьбы со снайперами и долговременными укреплениями. Также ПТРК «Метис-М1» замечены на вооружении армии ДНР в ходе вооруженного противостояния с ВСУ в 2014 году.До сих пор в вооруженных силах России большая часть ПТРК – это комплексы второго поколения с полуавтоматическим наведением ракет и передачей команд управления по проводам. На ПТУР «Фагот», «Конкурс» и «Метис» в хвостовой части ракет имеется источник модулированного по частоте светового сигнала, излучающего в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Координатор системы наведения ПТУР автоматически определяет отклонение источника излучения, а значит, и ракеты от линии прицеливания и подает на ракету по проводам команды коррекции, обеспечивающие полет ПТУР строго по линии прицеливания до его попадания в цель. Однако такая система наведения весьма уязвима к ослеплению специальными станциями постановки оптоэлектронных помех и даже инфракрасным прожекторам, используемым для вождения в ночное время. Кроме того, проводная линия связи с ПТУР ограничивала максимальную скорость полёта и дальность пуска. Уже в 70-е годы стало ясно, что необходима разработка ПТУР с новыми принципами наведения.В первой половине 80-х в Тульском КБ Приборостроения началась разработка противотанкового комплекса полкового звена с лазерным наведением управляемых ракет. В ходе создания носимо-возимого ПТРК «Корнет» использовался имеющийся задел по комплексу танкового управляемого вооружения «Рефлекс», при сохранении компоновочных решений управляемого танкового снаряда. Функции оператора ПТРК «Корнет» заключаются в обнаружении цели через оптический или тепловизионный прицел, взятии ее на сопровождение, пуске ракеты и удержании перекрестия прицела на цели вплоть до ее поражения. Вывод ракеты после старта на линию визирования и дальнейшее удержание ее на ней осуществляется автоматически.ПТРК «Корнет» может размещаться на любых носителях, в том числе и с автоматизированной боеукладкой, благодаря относительно небольшой массе выносной пусковой установки его можно использовать и автономно в переносном варианте. Возимо-носимый вариант ПТРК "Корнет" размещается на пусковой установке 9П163М-1, в составе которой треножный станок с точными механизмами наводки, прицела-прибора наведения и механизма пуска ракет. Для ведения боевых действий ночью могут использоваться различные приборы с электронно-оптическим усилением или тепловизоры. На экспортной модификации «Корнет-Э» устанавливается тепловизионный прицел 1ПН79М "Метис-2". Для комплекса "Корнет-П", предназначенного для Российской армии, применяется комбинированный тепловизионный прицел 1ПН80 "Корнет-ТП", который даёт возможность вести стрельбу не только ночью, но и при использовании противником дымовой завесы. Дальность обнаружения цели типа «тaнк» достигает 5000 метров. Последняя версия аппаратуры наведения ПТРК «Корнет-Д» за счёт введения автомата захвата и сопровождения цели реализуют концепцию «выстрелил и забыл», но цель должна оставаться в пределах прямой видимости до попадания ракеты.Перископический прицел-прибор наведения установлен в контейнере под люлькой транспортно-пускового контейнера ПТУР, поворотный окуляр - внизу слева. Таким образом, оператор может находиться вне линии огня, ведя наблюдение за целью и наведение ракеты из укрытия. Высота линии ведения огня может меняться в широких пределах, что позволяет осуществлять пуски ракет из различных положений и приспосабливаться к местным условиям. Возможно использование выносной аппаратуры наведения для пусков ракет на удалении до 50 метров от пусковой установки. С целью повышения вероятности преодоления средств активной защиты бронетехники возможен одновременный пуск двух ракет в одном луче лазера с различных пусковых, с задержкой между пусками ракет меньше времени срабатывания защитных систем. Для исключения обнаружения лазерного излучения и возможности постановки дымовой защитной завесы, во время большей части полёта ракеты луч лазера удерживает на 2-3 метра выше цели. Для транспортировки пусковая установка массой 25 кг складывается в компактное положение, тепловизионный прицел транспортируется во вьючном чехле. Комплекс переводится из походного в боевое положение за одну минуту. Боевая скорострельность - 2 пуска в минуту.Ракета 9М133 использует принцип наведения, известный как «лазерная тропа». Фотоприемник лазерного излучения и другие элементы управления расположены в хвостовой части ПТУР. Четыре складных крыла из тонких листов стали, раскрывающиеся после старта под действием собственных сил упругости, размещены на корпусе хвостового отсека. В среднем отсеке размещен твердотопливный реактивный двигатель с воздухозаборными каналами и два косонаправленных сопла. За твердотопливным двигателем находится основная кумулятивная боевая часть. После выхода ракеты из ТПК в передней части корпуса раскрываются две рулевые поверхности. Здесь же размещен лидирующий заряд тандемной боевой части и элементы воздушно-динамического привода с лобовым воздухозаборником.Согласно данным, опубликованным Тульским КБ Приборостроения, ракета 9M133 имеет стартовую массу 26 кг. Вес ТПК с ракетой – 29 кг. Диаметр корпуса ракеты – 152 мм, длина – 1200 мм. Размах крыла после выхода из ТПК - 460 мм. Тандемная кумулятивная боевая часть массой 7 кг способна пробить 1200 мм броневой лист после преодоления динамической защиты или 3 метра бетонного монолита. Максимальная дальность стрельбы в светлое время суток – 5000 м. Минимальная дальность пуска – 100 м. Ракета модификации 9M133Ф оснащается термобарической боевой частью, которая обладает большим фугасным эффектом, её мощность в тротиловом эквиваленте оценивается примерно в 8 кг. При попадании ракеты с термобарической БЧ в амбразуру железобетонного ДОТа он полностью разрушается. Также такая ракета в случае удачного попадания способна сложить стандартную пятиэтажку. Мощный термобарический заряд представляет угрозу и для бронетехники, ударная волна в сочетании с высокой температурой способна проломить броню современной БМП. При попадании в современный основной боевой танк он с большой долей вероятности окажется выведен из строя, так как с поверхности брони будет сметено всё внешнее оборудование, повреждены приборы наблюдения, прицелы и вооружение.В 21 веке шло последовательное наращивание боевых характеристик ПТРК «Корнет». ПТУР модификации 9М133-1 имеют дальность пуска 5500 м. На модификации 9М133М-2 она увеличена до 8000 м, при этом масса ракеты в ТПК возросла до 31 кг. В составе комплекса «Корнет-Д» используется ПТУР 9М133М-3 с дальность пуска до 10 000 м. Бронепробиваемость данной ракеты составляет 1300 мм за ДЗ. Ракета 9М133ФМ-2 с термобарической БЧ эквивалентной 10 кг тротила, кроме уничтожения наземных целей может использоваться против воздушных, летящих со скоростью до 250 м/с (900 км/ч) и высоте до 9000 м. Неконтактный взрыватель обеспечивает подрыв боевой части в случае промаха до 3 м.Экспортный вариант ПТРК «Корнет-Э» пользуется устойчивым спросом на мировом рынке вооружений. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте КБП, по состоянию на 2010 год было реализовано более 35 000 противотанковых ракет семейства 9М133. Согласно экспертным оценкам, на сегодняшний день произведено более 40 000 ракет. Официальные поставки новейшего российского противотанкового комплекса с лазерным наведением велись в 12 стран.Несмотря на то, что противотанковый комплекс «Корнет» появился сравнительно недавно, он уже имеет богатую историю боевого применения. В 2006 году «Корнет-Э» стали неприятным сюрпризом для Армии обороны Израиля, проводившей операцию «Литой свинец» на юге Ливана. Бойцы вооруженного движения Хезболла заявили об уничтожении 164 единиц израильской бронетехники. По израильским данным, боевые повреждения от ПТУР и РПГ получили 45 танков, при этом у 24 танков зафиксировано пробитие брони. Всего в конфликте было задействовано 400 танков «Меркава» различных моделей. Таким образом, можно утверждать, что каждый десятый танк, участвовавший в кампании, получил попадание. Также было поражено несколько бронированных бульдозеров и тяжелых БТР. При этом эксперты сошлись во мнении, что наибольшую опасность для израильских танков «Меркава» представляли именно ПТУР 9М133. По заявлению генерального секретаря Хезболлы Хассана Насраллы, комплексы «Корнет-Э» были получены из Сирии. В 2014 году израильские военные заявили, что во время операции «Нерушимая скала» в секторе Газа из 15 ракет, запущенных по израильским танкам и перехваченных системами активной танковой защиты «Трофи», большая часть была запущена из ПТРК «Корнет». 28 января 2015 года ракетой 9М133, запущенной с территории Ливана, был поражен израильский военный джип, при этом два военнослужащих погибли.В 2014 году радикальные исламисты использовали «Корнет-Э» против бронетехники иракских правительственных сил. Сообщается, что помимо танков Т-55, БМП-1, БТР М113 и бронированных «Хаммеров» был уничтожен, как минимум, один M1А1М Abrams американского производства.Ещё более активно ПТРК «Корнет-Э» применялся в ходе гражданской войны в Сирийской Арабской Республике. По состоянию на 2013 год, в Сирии имелось около 150 ПТРК и 2500 ПТУР. Часть этих запасов была захвачена антиправительственными вооруженными формированиями. На определённом этапе боевых действий трофейные «Корнеты» нанесли тяжелые потери бронетанковым подразделениям сирийской армии. К ним оказались весьма уязвимы не только старые Т-55 и Т-62, но и относительно современные Т-72. При этом от ракет с тандемной боевой частью не спасала динамическая защита, многослойная броня и экранирование. В свою очередь сирийские правительственные силы жгли «Корнетами» танки исламистов и уничтожали «джихадмобили». В ходе освобождения от боевиков населённых пунктов свою эффективность продемонстрировали ракеты с термобарической боевой частью, разнося в пыль строения, превращенные джихадистами в огневые точки.