Артиллерия. Крупный калибр. «Мста-С» снаружи и внутри

Однако получилась некая смесь. С одной стороны — орудие крупного калибра, и от этого никуда не уйти. С другой… Действительно, в двух ракурсах покажем и расскажем.Орудия, как и люди, стареют. Но выражается это не в разрушении или уменьшении каких-либо технических показателей, а в появлении конкурентов, которые просто превосходят по этим показателям "старичка". Да, орудие рабочее. Да, орудие может выполнять свою работу. Но ровно до того момента, когда у противника не появится "молодой" соперник, который может работать согласно принципу «выше, дальше, точнее».Да и конструкторы боеприпасов не сидят сложа руки. Создаются новые снаряды, увеличивается мощность, зачастую меняется даже сама суть боеприпаса.Так случилось и с ранее описанными нами системами Д-1, М-10, МЛ-20. Они стали уступать лучшим зарубежным образцам. Советский Союз не мог допустить такого положения по известным всем причинам. Война, пусть и холодная, диктовала свои условия. И к середине 70-х годов ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление при МО СССР) формулирует новое техническое задание для конструкторов советских артиллерийских систем.Коротко задание звучало так: необходимо создать более маневренное скоростное орудие, имеющее лучшую дальность, увеличенный вертикальный угол наводки, стреляющее снарядами с большим поражающим действием. Оформлено техническое задание в 1976 году. Работы по созданию системы поручены КБ ПО "Баррикады" ("Титан") под руководством Г. И. Сергеева (ОКБ-221).Работы по созданию нового орудия велись непросто, но, как бы то ни было, в 1986 году орудие представлено на испытания, а в 1987 году запущена в серию на знаменитом предприятии "Мотовилихинские заводы" в Перми.Основное внимание при проектировании уделялось обеспечению высоких показателей кучности стрельбы гаубицы за счёт конструктивных мероприятий. Компоновка основных узлов гаубицы реализована с учётом обеспечения стабильности возмущающих моментов, действующих при стрельбе. На этапе проектирования и отработки орудия было проведено исследование по выбору оптимального сочетания геометрических и конструктивных параметров снаряда, что позволило обеспечить улучшенные аэродинамические характеристики нового осколочно-фугасного снаряда и устойчивость на траектории, несмотря на значительную длину и дальнобойную форму снаряда.Артиллерийская буксируемая гаубица «Мста-Б» имеет следующие характеристики:Вес установки, кг: 7 000Вес снаряда, кг: 42,86Длина гаубицы, мм: 12 700Длина ствольной части, мм: 7 200Высота орудия, мм: 2 950Ширина, мм: 2 500Угол поворота, град: — 27 … + 28Диапазон прицельной стрельбы— ОФ снарядами, м: 6 400 — 24 700— такими же боеприпасами, но снабженные газогенератором, м: 28 900Скорострельность выстр/мин: 7Скоростные возможности при буксировке, км/ч:— по грунтовой дороге: 20;— по шоссе: 80В целом же, если сравнивать системы, российская гаубица «Мста-Б» 2А65 в настоящее время ничем не уступает аналогам из-за рубежа, а по ряду показателей превосходит их. Хорошая дальность полета снаряда такого калибра и высокая скорострельность делают ее опасным оружием для противника в условиях современных военных действиях.Но сегодня главным героем статьи все же является самоходная установка "Мста-С" 2С19.При всех плюсах буксируемых орудий они имеют существенный недостаток. Тягачи. Это дополнительная нагрузка на технические службы частей и соединений, это необходимость дополнительных подразделений для обороны.На тот момент основной самоходной установкой российской армии была САУ "Акация" 2С3 (объект 303) конструкторов Г. Е. Ефимова (шасси) и Ф. Ф. Петрова (орудие 2А33). Именно эта установка занимала нишу дивизионных самоходных гаубиц. Но, увы, по ТТХ установка отставала от западных и американских изделий.Короче говоря, ГРАУ уже в начале 80-х потребовало от конструкторов создать новую дивизионную самоходную гаубицу, которая бы не просто не была унифицирована с современными боевыми машинами, стоящими на вооружении Советской Армии. Военные (весьма разумно) потребовали унифицировать ходовую часть САУ с основным советским танком, а артиллерийскую часть с буксируемым орудием.Таким образом, проектирование новой советской самоходной установки поручили сразу трем КБ. Головным разработчиком шасси (объект 316) и всей машины в целом назначили КБ Уральского завода транспортного машиностроения (УЗТМ, Свердловск) под руководством Л. И. Горлицкого. Боевое отделение проектировалось в Тульском КБ приборостроения (НПО "Точность"). Качающаяся часть создавалась в КБ завода №9 (Свердловск).Главным конструктором установки, которая получила название ГРАУ 2С19, был назначен Ю. В. Томашев.Наверное, будет справедливо отцами этой легендарной машины назвать все-таки двух конструкторов — Ю. В. Томашева и Г. И. Сергеева. Так будет справедливо. Унифицированное шасси и артиллерийское орудие.Орудие было создано в достаточно короткие сроки. В 1989 году самоходная гаубица "Мста-С" 2С19 была принята на вооружение. Впервые показана российским и зарубежным зрителям в августе 1992 года на авиасалоне в Жуковском.Машина оказалась настолько удачной, что для её производства в необходимых для армии количествах был построен новый завод в Стерлитамаке (Башкирия). Хотя первоначально выпускались установки на "Уралтрансмаше". Даже тренажер для тренировок экипажа САУ (2Х51 "Бункеровка") был создан именно там.Итак, 152-мм дивизионная САУ "Мста-С" 2С19 предназначена для уничтожения артиллерии, бронированной техники и живой силы противника с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и подающиеся с грунта.Гаубица 2С19 «Мста-С» выполнена по башенной схеме. Корпус машины по геометрии подобен корпусу танка Т-72, сварен из стальных броневых катанных листов и разделён на три отделения: отделение управления, боевое и моторно-трансмиссионное.В передней части по середине корпуса расположено место механика-водителя с органами управления шасси.В средней части располагается боевое отделение. На крыше корпуса на шариковый погон диаметром 2444 мм установлена сварная башня. Масса башни без боекомплекта составляет 13,5 тонн.В башне установлено орудие 2А64, а также места экипажа. По правому борту в передней части башни находится место командира, по левому борту в передней части башни место наводчика и прицельные приспособления. За наводчиком и командиром размещены два места для заряжающих САУ. Место командира оборудовано поворотной башенкой, установленной на крыше башни, по своей конструкции аналогичной башенкам командира танков Т-64 и Т-80.В кормовой части башни установлены два механизированных конвейера с зарядами и снарядами. Под башней на днище корпуса расположена вращающаяся платформа пола, закреплённая к погону четырьмя трубами. Подача в укладки может осуществляться с грунта через специальный механизированный подающий лоток, расположенный снаружи на корме башни.В кормовой части корпуса САУ находится моторно-трансмиссионное отделение, аналогичное таковому на танке Т-72. Бронирование САУ 2С19 обеспечивает противопульную и противоосколочную защиту экипажа. Толщина листов корпуса и башни составляет 15 мм.Основным вооружением САУ 2С19 является 152-мм гаубица 2А64. Орудие полностью унифицировано по баллистическим характеристикам и используемым боеприпасам со 152-мм буксируемой гаубицей 2А65.Основными узлами орудия 2А64 являются ствол, затвор, электрооборудование, досылатель, противооткатные устройства, люлька, ограждение, уравновешивающий и подъёмный механизмы.Ствол орудия представляет собой трубу-моноблок, соединённую с казёнником, в передней части ствола находится эжектор, на дульном срезе трубы закреплён дульный тормоз. В казённике расположен вертикально-клиновой затвор с полуавтоматикой копирного типа. Выстрел из орудия может производиться как вручную, так и электроспуском. Копирная полуавтоматика затвора предназначена для открывания затвора при накате после выстрела орудия.Люлька сварная обойменного типа, в люльке закрепляется сектор подъёмного механизма. В задней части люльки болтовым соединением закреплено ограждение. На ограждении размещены элементы ударно-спускового механизма, досылатель, линейка для измерения длины отката, а также механизм блокировки спуска.Электромеханический досылатель снаряда и заряда, а также механизм удаления стреляной гильзы предназначены для облегчения работы заряжающего. Противооткатные устройства состоят из веретённо-модераторного тормоза отката, цилиндр которого закреплён в казённике орудия, и из пневматического накатника, заполненного азотом.Подъёмный механизм секторного типа, он обеспечивает наведение орудия в диапазоне углов от -4 до +68 град по вертикали. Подъём орудия может осуществляться как вручную маховиком, так и с помощью электродвигателя. Пневматический уравновешивающий механизм служит для компенсации момента неуравновешенности качающейся части орудия.Возимый боекомплект САУ 2С19 составляет 50 штатных выстрелов, однако, в зависимости от перевозимого количества управляемых снарядов, 3ОФ39 «Краснополь» возможны следующие варианты: 42 штатных выстрела и 4 снаряда 3ОФ39, 47 штатных и 3 снаряда 3ОФ39, 39 штатных выстрелов и 7 снарядов 3ОФ39.Для наведения орудия, осуществления разведки местности днём и в ночной период времени в командирской башенке установлен комбинированный прицел ТКН-3В с прожектором ОУ-3ГКУМ. Для стрельбы из зенитного пулемёта установлен прицел ПЗУ-5.Место наводчика оборудовано артиллерийским панорамным прицелом 1П22 для стрельбы с закрытых огневых позиций и прицелом прямой наводки 1П23 для ведения огня по наблюдаемым целям.Место механика водителя оборудовано тремя призменными приборами наблюдения ТНПО-160, а также прибором ночного видения ТВНЕ-4Б для вождения в ночных условиях. Для очистки смотровых и прицельных приспособлений САУ 2С19 оборудована специальной пневматической системой очистки.Внешняя радиосвязь поддерживается радиостанцией Р-173. Радиостанция работает в УКВ-диапазоне и обеспечивает устойчивую связь с однотипными станциями на расстоянии до 20 км в зависимости от высоты антенны обеих радиостанций. Переговоры между членами экипажа осуществляется через аппаратуру внутренней связи 1В116, рассчитанную на 7 абонентов.2С19 «Мста-С» оснащена системой 1В124 для автоматизированного управления наведением орудия в вертикальной плоскости и механизированного наведения в горизонтальной плоскости, а также для восстановления наводки после выстрела. В состав системы 1В124 входит автоматизированный прицел 1П22, аппаратура управления 1В122 и приводы наведения 2Э46.Аппаратура 1В122 позволяет принимать и отображать информацию об установках стрельбы, поступающую с машины старшего офицера батареи как по радиоканалу, так и по проводному каналу связи.Для маскировки и постановки дымовых завес на лобовом листе башни САУ 2С19 размещены 6 гранатомётов системы 902В для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами.Ходовая часть 2С19 максимально унифицирована с танком Т-80 и состоит из шести пар обрезиненных опорных и пяти пар поддерживающих катков. В задней части машины находятся ведущие колёса, в передней — направляющие. Подвеска 2С19 — индивидуальная торсионная. На первом, втором и шестом опорных катках установлены гидропневматические амортизаторы.Сравнительная таблица ТТХ 2С19 с артиллерийскими системами предыдущего и следующего поколения (2С3 / 2С19 / 2С19М2):Год принятия на вооружение: 1971 / 1989 / 2012Боевая масса, т: 27,5 / 42,0 / 43,24Экипаж, чел: 4 / 5 / 5Марка орудия: 2А33 / 2А64 / 2А64Длина ствола, клб: 28 / 47 / 47Углы ВН, град: -4...+60 / -4...+68 / -4...+68Углы ГН, град: 360 / 360 / 360Возимый боезапас, выстр: 46 / 50 / 50Максимальная дальность стрельбы ОФС, км: 17,4 / 24,7 / 24,7Максимальная дальность стрельбы АР ОФС, км: 20,5 / 29 / 29Максимальная дальность стрельбы УАС, км: 20 / 25 /25Масса ОФС, кг: 43,56 / 43,56 / 43,56Боевая скорострельность, выстр./мин: 1,9-3,5 / 7-8 / 10Калибр зенитного пулемёта, мм: 7,62 / 12,7 / 12,7Максимальная скорость по шоссе, км/ч: 60 / 60 / 60Внимательные читатели заметили в тактико-технических характеристиках ещё одну модификацию "Мсты-С". Это "Мста СМ2" (2С19М2). Не упомянуть эту установку невозможно. Просто потому, что эта модернизация значительно повысила эффективность огня гаубицы, увеличила скорострельность орудия, улучшила эксплуатационные свойства машины.САУ 2С19М2 разработана в ЦКБ "Титан" в 2012 году. Машины оснащаются новой автоматизированной СУО и системой навигации, также была повышена максимальная скорострельность до 10 выстрелов в минуту и реализована функция «одновременного огневого налёта», которая позволяет поражать цель одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ и находящимися на разных траекториях полёта.Для защиты от высокоточного оружия используется комплект «Накидка», который снижает заметность САУ в радиолокационном и тепловом диапазонах.Государственные испытания 2С19М2 завершены в августе 2012 года, на ПО «Баррикады» начато серийное производство гаубицы 2А64М2. 26 июня 2013 года пресс-служба ЮВО сообщила про поставку первой партии, состоящей из более чем 35 единиц САУ 2С19М2 «Мста-С».Несмотря на достаточно молодой возраст, САУ "Мста-С" имеет боевой опыт. Более того, она находится в бою даже сегодня. Те самые, первые выпуски САУ, сегодня достаточно часто используются украинской армией при обстрелах Донбасса.Но первое применение САУ "Мста-С" было во время первой чеченской войны. В целом система показала себя достаточно хорошо. Маневренная установка с высокой точностью стрельбы. Но, как показала боевая практика, система наведения орудия требовала модернизации.Итогом такой модернизации стала версия 2С19М1. Работы по оснащению автоматизированными средствами управления наведения орудия ранее принятых и состоявших на вооружении артиллерийских систем российской армии начались в 1998 году.Модифицированная версия самоходной гаубицы «Мста-С», оснащённая автоматизированной системой управления наведением и огнём «Успех-С» и получила обозначение 2С19М1. В дальнейшем именно эта система стала "потенциально экспортной". Мотовилихинские заводы оснастили эту установку натовским 155-мм орудием (2С19М1-155).Участвовала установка и во второй чеченской войне. Затем в составе 58-й армии была в Южной Осетии 08.08.2008. Правда, сведения о реальном участии САУ в боях противоречивы. Официально система была на вооружении армии (до 70 единиц).Заканчивая рассказ о САУ "Мста-С" и её модификациях, хочется сказать, что на сегодня эта машина не уступает никому по большинству показателей. Даже то, что благодаря новой платформе мы сегодня больше говорим о САУ "Коалиция" 2С35 как о системе века, не уменьшает значение данного орудия.2С35 — установка другого уровня. Это гаубица армейского звена. Каждый делает свою работу. А значит, "Мста-С" ещё долго будет нужна нашим артиллеристам как "снайперское орудие" именно дивизионного звена, способное несколькими залпами решить достаточно серьезные задачи.Так что жизнь этой САУ продолжается. И, надеемся, будет продолжаться ещё долго…