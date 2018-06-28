Самые известные крупнокалиберные снайперские винтовки. Часть 3. Gepard M1
К числу известных крупнокалиберных снайперских винтовок можно отнести венгерскую винтовку Gepard M1. Она была разработана в конце 1980-х годов и представляла собой однозарядную модель снайперского оружия под советский патрон 12,7х108 мм. По своей конструкции она достаточно сильно напоминала противотанковые ружья периода Второй мировой войны. При этом винтовка весила практически 19 килограммов и обладала сильной отдачей. К безоговорочно удачным образцам ее отнести было достаточно сложно, однако именно винтовка Gepard M1 стала первой крупнокалиберной снайперской винтовкой, созданной в странах социалистического лагеря, в частности, в странах-участницах Варшавского договора.
Венгерская крупнокалиберная («антиматериальная») снайперская винтовка Gepard была создана в конце 80-х годов прошлого века известным военным инженером и разработчиком стрелкового оружия Ференцем Фолди. В 2006 году он был награжден венгерским Орденом заслуг (Рыцарский крест) за заслуги перед Венгерской Республикой, в настоящее время он полковник в отставке. Созданная им винтовка стала первой в странах существовавшего тогда социалистического лагеря. При этом при разработке данного оружия Ференц Фолди использовал задел еще времен Второй мировой войны, когда венгерские инженеры работали над созданием противотанковых ружей, способных эффективно бороться с бронетехникой союзников. Изучал он и противотанковые ружья советского производства, знаменитые ПТРД и ПТРС.
Вторая мировая война стала последним конфликтом, когда противотанковые ружья применялись действительно массово. В дальнейшем, из-за существенного повышения толщины брони, с которой не могли справиться даже самые мощные ружья, они стали бесполезны и ушли со сцены, уступив место реактивным противотанковым гранатометам. Несмотря на это, идея борьбы с легкобронированной и небронированной военной техникой противника с помощью крупнокалиберного стрелкового оружия обрела вторую жизнь уже в конце XX века. В 1987 году венгерские военные захотели получить достаточно мобильное оружие, которое позволяло бы солдатам эффективно поражать легкобронированные цели. Работы в этом направлении и привели к появлению снайперской винтовки «Гепард».
Основное предназначение данной винтовки именно антиматериальное. Крупнокалиберная снайперская винтовка Gepard M1 создавалась для поражения и вывода из строя небронированной и легкобронированной техники противника: БТР, БМП, бронеавтомобилей, грузовиков; самолетов и вертолетов, расположенных на аэродромах вне ангаров и защитных капониров; РЛС и других крупных технических целей. При этом с ее помощью можно было ликвидировать опасных преступников и террористов, в том числе прячущихся за разнообразными укрытиями, которые не пробивались бы пулями снайперских винтовок обычного калибра.
Как и в случае с американской крупнокалиберной винтовкой «Barrett M82», венгерские разработчики обратились к патрону для крупнокалиберного пулемета, взяв стандартный советский боеприпас 12,7х108 мм. Первая созданная винтовка серии «Гепард» получила индекс M1, она была принята на вооружение в 1991 году и отличалась длинным стволом (более метра), трубчатым прикладом, использованием советского крупнокалиберного патрона 12,7х108 мм. Еще одной особенностью данной винтовки было то, что она была выполнена однозарядной. Наряду с высокой отдачей при выстреле это было достаточно существенным недостатком, хотя такая конструкция обеспечивала большую точность при ведении огня на максимальную дистанцию. При практически одинаковой начальной скорости пули (860 м/с против 854 м/с) точность венгерской винтовки была практически в три раза лучше, чем у Barrett M82. Позднее в Венгрии попытались создать модель M1А1, данная винтовка получила еще более длинный ствол, но возросшая практически до 21 килограммов масса была признана явно завышенной.
При этом использовать винтовку планировали главным образом не военные, а представители полиции и специальных подразделений во время проведения контртеррористических операций. Для них особенно важна была именно точность каждого произведенного выстрела. Небольшое количество движущихся частей в конструкции оружия позволили венгерским оружейникам добиться высокой точности стрельбы. На дистанции 1300 метров серия, состоявшая из пяти выстрелов, ложилась в круг радиусом 25 сантиметров. При этом неплохими были и другие качества винтовки, которая с расстояния 300 метров бронебойной пулей навылет пробивала лист стали толщиной 15 мм. В конечном итоге небольшую партию винтовок (несколько десятков) приобрела сначала именно венгерская армия для боевого применения в рамках полевых операций.
Венгерская крупнокалиберная снайперская винтовка Gepard M1 – это однозарядная снайперская винтовка с не самой обычной конструкцией казенной части: на передней части рукояти с неавтоматическим флажковым предохранителем и запирающим курком находится затвор с боевыми выступами, за ними расположен сам курок с ударником. Пистолетная рукоятка винтовки выступает частью отдельного устройства, передняя часть которого содержит затвор с несколькими боевыми выступами.
Сила отдачи при стрельбе патронами калибра 12,7-мм является очень существенной, по этой причине снайперская винтовка была установлена в специальную чехлообразную станину, внутри которой она может двигаться в продольном направлении. Сила отдачи от выстрела гасится в том числе и специальной пружиной. Данное устройство наряду с внушительным дульным тормозом позволяет уменьшить отдачу при стрельбе из крупнокалиберной винтовки до уровня сравнимого со стрельбой из охотничьих ружей крупного калибра. При этом на прикладе винтовки расположена специальная подушечка под щеку, а на задней одноногой сошке расположен удобный упор для свободной руки снайпера. Основной вес крупнокалиберной снайперской винтовки приходится на двуногую сошку, которая расположена в передней части станины.
На винтовке Gepard M1 был предусмотрен открытый прицел, который предназначен для использования исключительно в экстренных случаях. Штатным прицельным приспособлением является 12-кратный оптический прицел, который ставится на крепление на станине. Так как станина и ствол винтовки могут двигаться относительно друг друга, сохранение для винтовки нормального боя может сталкиваться с определенными трудностями.
Процесс заряжания винтовки предусматривает выполнение следующих действий. Сначала пистолетная рукоять поворачивается в правую сторону, это позволяет открыть казенную часть винтовки. Затем стрелок тянет рукоять назад вплоть до полного выхода рамы затвора, после чего патрон укладывается в патронник. Рама затвора вставляется на место, рукоять поворачивается, а затвор запирается, после этого курок снайперской винтовки взводится вручную. После этого стрелку остается только прицелиться и выстрелить. Производитель гарантирует, что на дальности до 2000 метров можно легко поразить любые технические средства вероятного противника. При этом практическая скорострельность составляет до 4 выстрелов в минуту.
Несмотря на востребованность подобного оружия в первой половине 1990-х годов, венгерская антиматериальная винтовка никогда не становилась массовым оружием. Во многом это было связано с развалом Советского Союза и последовавшим вместе с ним прекращением существования Организации Варшавского договора. Уже 25 февраля 1991 года страны-участники ОВД упразднили военные структуры организации, а 1 июля того же года в Праге был подписан Протокол о полном прекращении действия Договора. Началась эпоха разрядки и сокращения вооруженных сил всех европейских государств. В новом мире для новинки венгерской оборонной промышленности просто не оказалось места, даже несмотря на еще более возросшие тактико-технические характеристики поздних вариантов данной крупнокалиберной винтовки. Нигде в мире, кроме Венгрии, винтовка Gepard M1 не принималась на вооружение армии и спецподразделений полиции. При этом в самой Венгрии винтовок всех модификаций было произведено чуть более 120 штук. Единственным экспортным успехом дальней родственницы винтовки Gepard M1 стала винтовка M6 Lynx с новой компоновкой буллпап, которая состоит на вооружении специальных подразделений армии и полиции Индии.
Тактико-технические характеристики Gepard M1:
Калибр – 12,7 мм.
Патрон – 12,7 × 108 мм.
Длина ствола – 1100 мм
Общая длина – 1570 мм.
Масса – 19 кг (без патронов и прицела).
Эффективная дальность стрельбы – 2000 м.
Емкость магазина – однозарядная.
Источники информации:
http://sniper-weapon.ru/vengriya/130-krupnokalibernaya-snajperskaya-vintovka-gepard-m-1-m2-m3
http://alternathistory.com/brosok-geparda-s-beregov-dunaya-snaiperskaya-krupnokalibernaya-vintovka-gepard-m1
https://armyman.info/vintovki/10129-snayperskaya-vintovka-gepard-m1.html
Материалы из открытых источников
Венгерская крупнокалиберная («антиматериальная») снайперская винтовка Gepard была создана в конце 80-х годов прошлого века известным военным инженером и разработчиком стрелкового оружия Ференцем Фолди. В 2006 году он был награжден венгерским Орденом заслуг (Рыцарский крест) за заслуги перед Венгерской Республикой, в настоящее время он полковник в отставке. Созданная им винтовка стала первой в странах существовавшего тогда социалистического лагеря. При этом при разработке данного оружия Ференц Фолди использовал задел еще времен Второй мировой войны, когда венгерские инженеры работали над созданием противотанковых ружей, способных эффективно бороться с бронетехникой союзников. Изучал он и противотанковые ружья советского производства, знаменитые ПТРД и ПТРС.
Вторая мировая война стала последним конфликтом, когда противотанковые ружья применялись действительно массово. В дальнейшем, из-за существенного повышения толщины брони, с которой не могли справиться даже самые мощные ружья, они стали бесполезны и ушли со сцены, уступив место реактивным противотанковым гранатометам. Несмотря на это, идея борьбы с легкобронированной и небронированной военной техникой противника с помощью крупнокалиберного стрелкового оружия обрела вторую жизнь уже в конце XX века. В 1987 году венгерские военные захотели получить достаточно мобильное оружие, которое позволяло бы солдатам эффективно поражать легкобронированные цели. Работы в этом направлении и привели к появлению снайперской винтовки «Гепард».
Основное предназначение данной винтовки именно антиматериальное. Крупнокалиберная снайперская винтовка Gepard M1 создавалась для поражения и вывода из строя небронированной и легкобронированной техники противника: БТР, БМП, бронеавтомобилей, грузовиков; самолетов и вертолетов, расположенных на аэродромах вне ангаров и защитных капониров; РЛС и других крупных технических целей. При этом с ее помощью можно было ликвидировать опасных преступников и террористов, в том числе прячущихся за разнообразными укрытиями, которые не пробивались бы пулями снайперских винтовок обычного калибра.
Как и в случае с американской крупнокалиберной винтовкой «Barrett M82», венгерские разработчики обратились к патрону для крупнокалиберного пулемета, взяв стандартный советский боеприпас 12,7х108 мм. Первая созданная винтовка серии «Гепард» получила индекс M1, она была принята на вооружение в 1991 году и отличалась длинным стволом (более метра), трубчатым прикладом, использованием советского крупнокалиберного патрона 12,7х108 мм. Еще одной особенностью данной винтовки было то, что она была выполнена однозарядной. Наряду с высокой отдачей при выстреле это было достаточно существенным недостатком, хотя такая конструкция обеспечивала большую точность при ведении огня на максимальную дистанцию. При практически одинаковой начальной скорости пули (860 м/с против 854 м/с) точность венгерской винтовки была практически в три раза лучше, чем у Barrett M82. Позднее в Венгрии попытались создать модель M1А1, данная винтовка получила еще более длинный ствол, но возросшая практически до 21 килограммов масса была признана явно завышенной.
При этом использовать винтовку планировали главным образом не военные, а представители полиции и специальных подразделений во время проведения контртеррористических операций. Для них особенно важна была именно точность каждого произведенного выстрела. Небольшое количество движущихся частей в конструкции оружия позволили венгерским оружейникам добиться высокой точности стрельбы. На дистанции 1300 метров серия, состоявшая из пяти выстрелов, ложилась в круг радиусом 25 сантиметров. При этом неплохими были и другие качества винтовки, которая с расстояния 300 метров бронебойной пулей навылет пробивала лист стали толщиной 15 мм. В конечном итоге небольшую партию винтовок (несколько десятков) приобрела сначала именно венгерская армия для боевого применения в рамках полевых операций.
Венгерская крупнокалиберная снайперская винтовка Gepard M1 – это однозарядная снайперская винтовка с не самой обычной конструкцией казенной части: на передней части рукояти с неавтоматическим флажковым предохранителем и запирающим курком находится затвор с боевыми выступами, за ними расположен сам курок с ударником. Пистолетная рукоятка винтовки выступает частью отдельного устройства, передняя часть которого содержит затвор с несколькими боевыми выступами.
Сила отдачи при стрельбе патронами калибра 12,7-мм является очень существенной, по этой причине снайперская винтовка была установлена в специальную чехлообразную станину, внутри которой она может двигаться в продольном направлении. Сила отдачи от выстрела гасится в том числе и специальной пружиной. Данное устройство наряду с внушительным дульным тормозом позволяет уменьшить отдачу при стрельбе из крупнокалиберной винтовки до уровня сравнимого со стрельбой из охотничьих ружей крупного калибра. При этом на прикладе винтовки расположена специальная подушечка под щеку, а на задней одноногой сошке расположен удобный упор для свободной руки снайпера. Основной вес крупнокалиберной снайперской винтовки приходится на двуногую сошку, которая расположена в передней части станины.
На винтовке Gepard M1 был предусмотрен открытый прицел, который предназначен для использования исключительно в экстренных случаях. Штатным прицельным приспособлением является 12-кратный оптический прицел, который ставится на крепление на станине. Так как станина и ствол винтовки могут двигаться относительно друг друга, сохранение для винтовки нормального боя может сталкиваться с определенными трудностями.
Процесс заряжания винтовки предусматривает выполнение следующих действий. Сначала пистолетная рукоять поворачивается в правую сторону, это позволяет открыть казенную часть винтовки. Затем стрелок тянет рукоять назад вплоть до полного выхода рамы затвора, после чего патрон укладывается в патронник. Рама затвора вставляется на место, рукоять поворачивается, а затвор запирается, после этого курок снайперской винтовки взводится вручную. После этого стрелку остается только прицелиться и выстрелить. Производитель гарантирует, что на дальности до 2000 метров можно легко поразить любые технические средства вероятного противника. При этом практическая скорострельность составляет до 4 выстрелов в минуту.
Несмотря на востребованность подобного оружия в первой половине 1990-х годов, венгерская антиматериальная винтовка никогда не становилась массовым оружием. Во многом это было связано с развалом Советского Союза и последовавшим вместе с ним прекращением существования Организации Варшавского договора. Уже 25 февраля 1991 года страны-участники ОВД упразднили военные структуры организации, а 1 июля того же года в Праге был подписан Протокол о полном прекращении действия Договора. Началась эпоха разрядки и сокращения вооруженных сил всех европейских государств. В новом мире для новинки венгерской оборонной промышленности просто не оказалось места, даже несмотря на еще более возросшие тактико-технические характеристики поздних вариантов данной крупнокалиберной винтовки. Нигде в мире, кроме Венгрии, винтовка Gepard M1 не принималась на вооружение армии и спецподразделений полиции. При этом в самой Венгрии винтовок всех модификаций было произведено чуть более 120 штук. Единственным экспортным успехом дальней родственницы винтовки Gepard M1 стала винтовка M6 Lynx с новой компоновкой буллпап, которая состоит на вооружении специальных подразделений армии и полиции Индии.
Тактико-технические характеристики Gepard M1:
Калибр – 12,7 мм.
Патрон – 12,7 × 108 мм.
Длина ствола – 1100 мм
Общая длина – 1570 мм.
Масса – 19 кг (без патронов и прицела).
Эффективная дальность стрельбы – 2000 м.
Емкость магазина – однозарядная.
Источники информации:
http://sniper-weapon.ru/vengriya/130-krupnokalibernaya-snajperskaya-vintovka-gepard-m-1-m2-m3
http://alternathistory.com/brosok-geparda-s-beregov-dunaya-snaiperskaya-krupnokalibernaya-vintovka-gepard-m1
https://armyman.info/vintovki/10129-snayperskaya-vintovka-gepard-m1.html
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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