07:41 30 июня

Пенсионный возраст после войны. Часть 3

Несмотря на массовую демобилизацию после окончания войны и возвращения в народное хозяйство миллионов бывших фронтовиков, неудержимо надвигалась новая демографическая катастрофа. Связана она была с огромными людскими потерями за годы войны. Эти потери до сих пор невозможно учесть в полном объеме. Официальные показатели были несопоставимы с истинными масштабами человеческой трагедии. Сначала были названы людские потери в количестве более 7 млн. человек, затем – 20 млн., а в 1990 году официально уточнили – свыше 27 млн. человек. Но и эти цифры не соответствуют реальной картине. Нет точных данных о рождаемости и смертности на временно оккупированных территориях, а также среди угнанных на работы в Германию. Не всегда учитываются показатели смертности во время послевоенного голода 1947 года, а это, по некоторым оценкам, примерно 1 млн. жизней. Продолжала работать репрессивная машина, хотя и на меньших оборотах. Поэтому при использовании статистических данных о продолжительности жизни в этот период нашей истории, на наш взгляд, надо всегда учитывать эти факторы и применять поправочные коэффициенты. Иначе ошибок не избежать.



Эти демографические «ямы» в нашей послевоенной истории повторяются с периодичностью в 18-20 лет, что примерно соответствует среднему возрасту погибших на войне и не успевших обзавестись детьми. Если последовательно прибавлять эти годы, начиная с 1945 года, то с точностью плюс-минус 1-2 года получим примерные периоды кризисных явлений в нашей экономике в результате волн демографических спадов. Конечно, математические и демографические расчеты дадут более точные результаты. По мнению демографа А. Вишнякова, предвоенная численность населения России была восстановлена только в 1956 году, через 11 лет после окончания войны.


Социальные невзгоды мирного времени

Помимо демографических, нарастали и социально-экономические последствия войны. В стране остро обозначилась проблема безработицы. Возвращающиеся домой фронтовики не могли устроиться в мирной жизни. Материальное положение даже работающих было тяжелым. К тому прибавилась засуха и последовавший голод во многих регионах страны. Денежная реформа 1947 года и одновременная отмена карточной системы на продукты и промышленные товары, даже при установлении единых цен, привели к росту розничных цен на разные группы товаров. Обмен денег в течение одной недели по конфискационным условиям привел к фактической потере накоплений многих граждан. С точки зрения улучшения финансовой ситуации в стране, удалось снизить инфляционное давление избыточной денежной наличности на рынок, не обеспеченный товарами. А с точки зрения населения такой подход привел к обеднению большой массы людей.

Среднемесячная зарплата в стране росла значительными темпами, начиная с 1940 года. Тогда она составляла 339 руб., а спустя 5 лет уже 442 руб. В 1950 году она еще раз существенно подросла – до 646 рублей. В последующем ее рост не превышал 10-15 руб. в год. Самые высокие зарплаты в 1950 году были у работников водного транспорта – 786 руб., в промышленности – 726 руб. и на железной дороге – 725 руб. А самые низкие зарплаты были в общепите – 231 руб. и в совхозах – 213 руб. Эти суммы брались в расчет при начислении пенсии.

Согласно постановлению Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 одновременно с денежной реформой и отменой карточной системы, предусматривалось снижение цен на основные продукты и товары. Новые цены были введены приказом министра торговли СССР от 14 декабря 1947 года с разделением территории страны на 3 ценовых пояса. Приведем для примера некоторые цены в рублях и копейках за 1 кг для 2-го пояса. По продовольствию: хлеб ржаной – 3 руб., а пшеничный 1 сорта – 7 руб.; сахар рафинад – 15 руб., мясо говяжье – 30 руб., сельдь каспийская бочковая – 20 руб., икра белужья, осетровая, зернистая – 400 руб. Промтовары обходились дороже: платье женское шерстяное – 510 руб., костюм мужской двойка полушерстяной – 430 руб., а шерстяной стоил уже 1400 руб. Полуботинки мужские обходились в 260 руб. Папиросы «Казбек» стоили 6 руб. 30 коп. за пачку. Часы наручные «Звезда» продавались за 900 руб., а фотоаппарат «ФЭД» стоил 110 рублей. Зарплаты и пенсии катастрофически не хватало. После проведенного в 1954 и 1955 годах бюджетного обследования семей рабочих ЦСУ СССР докладывало, что доля расходов на питание, одежду и оплату жилья составляла в доходе семьи рабочего 70 %, а остаток наличных денег часто равнялся нулю.

Во многом на ситуацию негативно влиял «социальный курс» Г.В. Маленкова, нацеленный на сокращение бюджетных соцрасходов. С января 1955 года значительно ухудшились условия выплат по больничному листку. Частично надо было оплачивать свое лечение, а за стационар платить полностью. В медучреждениях не хватало кроватей, лекарств и медперсонала, который работал с перегрузкой. Недостаточно было школ, столовых и детских садов. Во многом сказывалась нехватка помещений, что разрушила война. Было много ведомственных жилых домов, и потеря работы влекла за собой неизбежное выселение. Многие вынуждены были снимать «углы» и комнаты у частников, на что уходило до 50% зарплаты. Правда, плата за казенное жилье оставалась на уровне 1928 года и составляла не более 4,5% бюджета семьи. Но таких квартир в стране было мало.

Социальный накал в обществе несколько снизили смена политического курса после ХХ съезда партии и начавшаяся хрущевская оттепель. Тому способствовали и конкретные шаги по улучшению жизни пенсионеров.

Пенсионный социализм: госпенсия всем рабочим и служащим

Ситуацию исправил вступивший в силу с 1 октября 1956 года закон о госпенсиях. В нем впервые были объедены в единую систему все основные пенсионные направления. Льготные пенсии стали назначаться по степени вредности и опасности производств в соответствии со списками должностей и профессий №1 и №2.

Право на государственные пенсии получили: 1) рабочие и служащие; 2) военнослужащие срочной службы; 3) учащиеся вузов, техникумов, училищ и школ; 4) другие граждане, ставшие инвалидами в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей; 5) члены семей перечисленных лиц при потере кормильца.

Закон закрепил уже существовавшие возрастные параметры и требования к стажу при выходе на пенсию по старости: мужчины – 60 лет и 25 лет трудового стажа; женщины – 55 лет и 20 лет стажа.

Были установлены 3 вида пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Пенсии по новому закону выросли – по старости почти в 2 раза, а остальные примерно в 1,5 раза. Размеры пенсий по старости в 1956 году были установлены в пределах от 300 до 1200 рублей. Были введены надбавки за непрерывный стаж. Тогда же установили 2 варианта учета заработка для начисления пенсии – последние 12 месяцев работы или любые 5 лет подряд из 10 лет перед выходом на пенсию. При полном стаже (25 лет мужчины и 20 лет женщины) пенсия составляла не менее 50% от прежнего заработка. Однако при минимальной на середину 1950-х годов зарплате в 350 рублей назначалась пенсия в размере 100% от зарплаты. После денежной реформы 1961 года планка минимальной зарплаты была установлена в 50 рублей, а максимальной зарплаты – 100 рублей. Соответственно, в первом случае коэффициент замещения был максимальным — 85% и пенсия составляла 40 рублей. А при максимальной зарплате пенсия составляла 55 рублей. Разница между минимальной и максимальной пенсиями составляла всего 15 рублей. Так проводился в жизнь советский принцип социальной справедливости и пенсионного равенства. И работники тех лет с пониманием относились к такой пенсионной практике.

Впервые законом установили пенсии по старости при неполном стаже. Они рассчитывались в пропорции к фактическому времени работы. При этом пенсия не могла быть менее четверти от полной пенсии. Имевшим право на несколько пенсий по разным основаниям, пенсия назначалась только одна — по выбору пенсионера. Была введена норма – пенсия по старости назначалась только при достижении установленного возраста, даже если у работника уже был необходимый стаж.

Этот пенсионный закон в советское время изменялся и дополнялся 18 раз, но его основные нормы и положения оставались неизменными вплоть до начала 1990-х годов.

Как и прежде, пенсии кадровым военным и ученым назначались за выслугу лет отдельными постановлениями правительства. А вот пенсии писателям, композиторам и художникам с августа 1957 года стали назначать по общим правилам. В качестве заработка в расчет брался авторский гонорар. Поскольку страховые взносы за творческих работников не уплачивались, то пенсия шла из казны.

Старикам к станку у нас дорога

Закону установили обратную силу и за счет этого повысили пенсии почти 15 млн. пенсионерам. Однако новые пенсионные нормы не стимулировали пенсионеров работать дольше, поскольку в результате перерасчета общий доход снижался. Так, пенсионеру-льготнику шахтеру или сталевару выплачивалась лишь половина пенсии.

Пенсию по старости работающим пенсионерам платили в размере 150 рублей, если их заработок не превышал 1000 рублей. Пенсии, назначенные при неполном стаже, работающим пенсионерам не выплачивались вовсе. Такие условия оказались невыгодными. Число работающих пенсионеров уменьшилось почти в 2 раза за период с 1956 по 1962 годы. При этом неработающих пенсионеров по старости стало в 3 раза больше. Ситуация ухудшалась и в конце 1963 года работало уже менее 10% пенсионеров. Лишь после 7 лет раздумий власть изменила условия труда пенсионеров по старости. Принятое в 1964 году постановление разрешило брать на работу пенсионеров с гарантией выплаты всей пенсии или ее части сверх зарплаты. Стимул сработал. Число пенсионеров на производстве за один год выросло примерно в 3 раза.

В 1969 году установили «потолок» по доходам работающих пенсионеров — сумма пенсии и заработка не должна была превышать 300 рублей. На 1-м году пенсии по старости продолжали работать около 49%. Маленькие пенсии заставляли пенсионеров, которые сохранили трудоспособность, искать посильную работу или подработку. Забегая вперед, отметим, что в 1986 году трудилось уже 61% пенсионеров по старости. Этому способствовал и рост общей продолжительности жизни, которая с конца 1960-х годов превысила 70 лет.

Дождались пенсию в селе

Постановлением Совмина СССР от 4 августа 1956 года ввели в действие «Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий». В рамках нового пенсионного законодательства были введены нормы, определяющие размеры пенсий «постоянно проживающим в сельских местностях и связанным с сельским хозяйством». С декабря того же года пенсии по старости им начислялись в размере 85% от пенсий рабочим и служащим. К этой категории пенсионеров по старости относились те из них, кто постоянно проживал в селе. При этом пенсионер должен был как-то связан с сельским хозяйством — быть членом колхоза или иметь приусадебный участок от 0,15 га и более. Если приехал из города на отдых, к родным или на лечение на срок до 1 года, то пенсию не пересчитывали. С середины 1960-х годов были отменены перерасчеты пенсий при переезде пенсионера из города в село и обратно.

В принятой в октябре 1961 года программе партии было сказано, что пенсии по старости распространятся и на колхозников. В июле 1964 года впервые в российской истории был принят Закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов». В его преамбуле отмечалось, что со временем пенсии колхозников сравняются с пенсиями рабочих и служащих. Правда, пенсионный возраст для сельчан был установлен на 5 лет выше: для мужчин 65 лет, для женщин – 60 лет. Спустя 4 года возрастные критерии колхозников уровняли с возрастом выхода на пенсию рабочих и служащих.

Однако оставались и пенсионные различия. Так, председателю колхоза пенсия назначалась при условии, что за последние 10 лет работы в колхозе, он не менее 5 лет был председателем. Механизатору надо было на этой должности отработать половину трудового стажа. А колхозным специалистам необходимо было иметь высшее или средне-специальное образование и трудиться по специальности. Единая пенсионная система для колхозников финансировалась за счет специального союзного фонда.

В целом уровень жизни сельчан постепенно повышался и приближался к городским показателям. Но до слияния города с деревней было еще очень далеко. Например, в секретной (!) на то время статистической таблице ЦСУ СССР от 5 октября 1953 года приводились данные о потреблении основных продуктов питания в семьях крестьян за разные годы. Если сравнить 1923-1924 годы с 1952 годом, то месячное потребление на 1-го человека снизилось по хлебу и хлебным продуктам на 3 кг, а также на 1 кг меньше шло на еду крупы и бобовых. По остальным продуктам рост в разных пропорция: молоко и молочные продукты – на 3 л больше, сало и растительное масло – на 100 г больше, мясо всякое – на 200 г больше, сахар и кондитерские изделия – на 300 г больше. За почти 30-летний период вряд ли это был значительный рост потребления. Может, поэтому и таблица стала секретной, хотя в ней никаких важных тайн не содержится.

В 1968 году все пенсионные параметры стали едиными для рабочих, служащих и колхозников. Это стало убедительной победой СССР и, пожалуй, единственным в мире успехом в построении столь масштабной, долговременной и социально ориентированной пенсионной системы.

Национальная пенсионная программа не ограничивается только финансовыми и социальными рамками. Бюджетная или демографическая балансировка при всей их значимости вне единого комплексного подхода не даст конечного ожидаемого результата и не сохранит стабильность пенсионной системы в долгосрочной перспективе. Пенсионные системы формируются с горизонтом применения на 30-50 лет и должны учитывать интересы того поколения будущих пенсионеров, которые только начинают свою трудовую деятельность.

Продолжение следует…
Автор: Михаил Сухоруков


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Комментарии 2

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  1. Vard Сегодня, 06:13
    Они наверху имеют очень смутное представление о том как мы живем.. была попытка создать общественную палату... Чем кончилось все знают... Так что все что внизу происходит не имеет ни какого влияния на решения на верху... вы же не заморачиваетесь проблемами муравьев...
    Vard
  2. Роялист (Святослав) Сегодня, 07:29
    Про денежные реформы 1947 и 1961 в селе было много разговоров и все негативные.
    В нашей школе из14 учителей , лишь 4 были молодые и нам первоклассникам казалось,что все учителя должны быть старыми. Мы знали,что в педучилище( большинство были с педучилищ)учат 3 года,а куда они потом деваются до нас не доходило
    Роялист
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