Викинги и их корабли (часть 3)

Держись, лысун, за судно!

Час приспел твой судный.

Дух крепи надменный

Среди сей вьюги пенной.

Рта не коси ты векую,

Сноси метель морскую.



Полно дев любити!

Двум смертям не быти.

(Торир Ледник. Отдельная Виса. Перевод С. В. Петрова.)

Обычай хоронить знать в курганах очень древний. И распространен был очень широко. Вот и на землях Скандинавии курганные погребения насчитываются тысячами. Однако курган кургану рознь. Есть небольшие, которые были давным-давно запаханы, а есть и такие, что горделиво возвышаются над полями до сих пор.Реконструкция гокстадского корабля «Хугин» (названный так в честь одного из двух воронов бога Один), построенная в Дании. В 1949 году оно пересекло Северное море. Сегодня находится на постаменте у бухты Пегвелл в графстве Кент.Один из таких курганов сохранился до XIX века в Готстада, неподалеку от Осло-фьорда, в Норвегии, а сохранился потому, что был очень велик – около 50 метров в диаметре. Правда, к концу века его высота уменьшилась до каких-то 4,5 м, но все равно это был впечатляющих размеров курган, который на местной ферме почему-то всегда называли Королевским курганом. И не без оснований! Существовала местная легенда или предание о том, что в нем похоронен древний король, а с ним и все его сокровища. И тем более странно и непонятно, что, зная об этом, никто из местных жителей так и не попытался его раскопать.Изображение древних лодок, выбитые на камнях, встречаются в Скандинавии во многих местах и относятся еще к бронзовому веку.Только в 1880 году сыновья фермера, на земле которого стоял этот курган, все-таки решили проявить любопытство и начали его раскапывать, хотя и понятия не имели о том, как именно это следует делать. К счастью, об этом вовремя узнал известный археолог и глава Общества любителей древностей в Осло Николас Николайсен, который успел прибыть на место, чтобы остановить их, и начал раскапывать курган правильно, то есть вырыл горизонтальную траншею в склоне холма. Уже на второй день раскопок под толстым слоем синей глины ему удалось обнаружить носовую часть большого корабля.«Судно из Тюны» (Музей кораблей викингов, Осло)До этого одна такая находка уже была сделана. Это была погребальная ладья, найденная на ферме Хауген в деревне Рольвсей в Тюне, Эстфолл, и тоже в Норвегии. Удалось выяснить, что «тюнский корабль» был построен примерно в 900 году н. э., а его обшивка сделана из дуба внахлест. Правда судно сохранилось лишь частично, и можно лишь предполагать, что оно имело 22 метра в длину и 11 или 12 весел с каждого борта. Ширина судна — около 4,35 метра, длина киля — 14 метров. Характерной особенностью находки была ее массивная конструкция со шпангоутами, вырезанными и стволов дерева естественной кривизны, и толстыми балками. Однако от судна мало что осталось, а тут было очевидно, что найденный корабль сохранился значительно лучше.Раскопки корабля из Гокстада.Безусловно, археолога это открытие очень обрадовало, но одновременно он почувствовал и большую ответственность, ведь находка его была поистине уникальна, а погубить ее было очень легко. Дело в том, синяя глина – это прекрасный консервант. Но теперь, по мере того, как корабль расчищался, его древесина стала высыхать и коробиться! Поэтому Николайсен и его помощники регулярно обливали корабль водой и тщательно укрывали от солнца еловыми ветвями.Транспортировка корабля из Гокстада.Наконец им полностью открылся прекрасный корабль длиной в 23 метра прекрасной в целом сохранности, с хорошо сохранившейся обшивкой и погребальным инвентарем, которого оказалось вполне достаточно, чтобы датировать находку, несмотря на то, что уже в древности могила была ограблена и самые ценные вещи из нее грабители унесли.Установка корабля в эллинг музея.В каждом борту судна было обнаружено по 16 отверстий для весел, 32 весла, а также обломки 32 щитов диаметром около 90 см. Основываясь на этих данных, Николайсен предположил, что экипаж «корабля из Гокстада» – а теперь именно так стали называть эту историческую находку, мог состоять из 79 человек, причем гребли они поочередно.Теоретический вид гокстадского корабля.В целом это был прекрасный парусно-гребной корабль, как раз такой, каким корабли викингов и представлялись ученым по древним сагам. Киль был вытесан из прочного дуба, причем таким образом, что основной его вес приходился на середину корабля, а его заостренные концы позволяли судну легко скользить по волнам. Шпангоуты были сделана также из дуба и имели естественную кривизну, и были мастерски подобраны соответственно форме киля. Обшивка судна была выполнена внакрой из дубовых досок толщиной в дюйм (2,54 мм), прикрепленных к шпангоутам из веревок, сплетенных из еловых корней. Все это позволило получить быстроходный и маневренный корабль, который идеально подходил для внезапных набегов на чужие земли и столь же стремительного отступления. Но ко всему прочему это было еще и настоящее произведение искусства викингов-судостроителей, потрясающий образец их мастерства.Вот так этот корабль сегодня выглядит в Музее кораблей викингов в Осло.Позднее, уже в 20-ые годы ХХ века ученым из университета в Осло удалось, как они считают, выяснить, что в этом корабле был похоронен король Олаф Гудродсон, о котором было известно, что он страдал от подагры и был сыном короля Гудрода Вествольдского.Дочиста отдраенный и собранный заново (при этом были использованы многие оригинальные железные нагели), реставрированный гокстадский корабль, нашел свое пристанище в зале Музея кораблей викингов в Осло. Кажется, что он практически готов к спуску на воду. Посреди палубы видна так называемая «рыба» — массивная дубовая балка, служившая креплением мачте; справа от нее можно различить ребристые сходни, а слева — кадки и несколько весел.На этом фото по борту хорошо различимы 16 рядов досок обшивки, сшитых внахлест и изогнутых по линиям шпангоутов.Как известно, и дурные, и хорошие примеры заразительны. Однако если вы думаете, что после этой находки все землевладельцы Норвегии и Швеции принялись раскапывать принадлежавшие им курганы, то вы очень сильно в этом ошибаетесь.Носовая часть корабля из Осеберга во время раскопок.Прошло еще целых 25 лет после раскопок в Гокстаде, пока не более чем в 10 милях от этого места – в местечке Осеберг другой фермер тоже решил заняться исследованием большого кургана, лежавшего на его земельном участке. Он почти сразу наткнулся на какую-то деревянную конструкцию, продолжил копать и в итоге нашел часть древнего корабля. Ну, а уж когда он откопал остатки мачты и крышу надстройки, сделанной на палубе, здравый смысл подсказал ему обратиться к специалистам. В работу включился профессор Габриэль Густафсон, директор музея древностей университета Осло, который начал раскапывать курган как это положено и убедился, что найден еще один большой корабль, принадлежащий эпохе викингов.Вид на раскопки корабля из Осеберга.В следующем, 1904 году он продолжил работу уже с отрядом квалифицированных специалистов. Почти сразу был найден ахтерштевень большого корабля — большой кусок прекрасно сохранившегося дубового дерева, покрытого изящной резьбой, причем даже более искусной, чем те, что были найдены в Гокстаде.Образец резьбы на корабле из Осеберга. (Музей кораблей викингов, Осло)Правда, гробница здесь тоже оказалась разграбленной. Но к счастью для археологов (и для всех нас!), часть своей добычи грабители почему-то обронили, а собрать не собрали. В результате и драгоценности, и различные ценные вещи оказались разбросанными по всему кораблю. Нашли и скелеты усопших, останки двух женщин, примерно 50 и 30 лет. Причем, у скелета более старшей женщины отсутствовала правая рука и запястья, а также плечо и пальцы на левой руке. Археологи сделали вывод, что грабители скорее всего позарились на украшавшие их драгоценные кольца и браслеты, а поскольку снять их не получилось, они попросту унесли их с собой.Ладью из Осеберга везут в музей.Корабль имел длину 21 метр, и так как находился в кургане из торфа и синей глины, то сохранился на редкость хорошо. Причем не только сам корабль, но положенные в него многочисленные предметы обихода. Например, деревянный, окованный железными полосками сундучок, остатки небольшой четырехколесной повозки, четверо саней и даже четыре кровати. Все они были покрыты тонкой резьбой, раскрашенной яркими красками, но под воздействием воздуха после раскопок они быстро поблекли.А вот так он выглядит сегодня в Музее викингов в Осло.В носовой части судна археологи, раскопав толстый слой камней, обнаружили разбитые керамические сосуды для воды, а также и якорь. Комплект весел и такелаж лежали позади мачты.Эти санки входили в комплект погребального инвентаря. (Музей кораблей викингов, Осло)Интересно, что грабители попали внутрь судна именно через носовую часть, и, хотя они и унесли все предметы, сделанные из благородных металлов, но в свою очередь оставили археологам 14 деревянных лопат и трое носилок. До кормы судна они почему-то не добрались. Там профессор Густавсон нашел не только хорошо оборудованный камбуз с двумя котлами для варки пищи, но и сковороды, ложки, ножи, а еще топоры и неповрежденную ручную мельницу для размалывания зерна. Обнаружены были и такие чисто женские предметы, как, например, большой прядильный станок и два малых, пригодных для изготовления лент, обломки выдолбленных деревянных ящиков и ведер, а также остатки шерстяной ткани, шелковых лент и даже ковра!«Сага Осеберга» – корабль новодел – точная копия древнего судна.Значение находки во всех отношениях было трудно преувеличить. Был найден еще один погребальный корабль почти таких же размеров, как и в Гокстаде, но в то же время и более легкий, и не такой прочный, отчего создавалось впечатление, что его построили за некоторое время до того, как корабелы научились строить суда с наиболее совершенными корпусами. Зато отделка поражала мастерством резьбы по дереву. В целом, хотя оно и не обладало столь же хорошими мореходными качествами, как Гокстадский корабль, и было слишком уж богато украшено, это было еще одно судно той же эпохи и сделанное по той же технологии. Можно предполагать, что был церемониальной корабль или «прогулочная яхта», которыми пользовалась одна из погребенных. Возможно, что это была королева Аса – мачеха короля уже известного нам Олафа Гудродсона и бабушка могущественного конунга и прославленного объединителя Норвегии Харальда Хорфагера (или Харальда Прекрасноволосого).«Викингкий Будда» - кельтская фигурка, отделанная цветной эмалью; с помощью двух таких фигурок к бадье, сделанной в VIII веке в Ирландии либо в Шотландии, прикреплялась ее рукоятка. По всей вероятности, она чем-то привлекла грабителя викинга, и он захватил бадейку с собой на корабль, поскольку археологи нашли ее на судне из Осеберга в 1904 году.Продолжение следует…