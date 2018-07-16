09:54 16 июля

Прохоровская трагедия советских танкистов (окончание)

Прохоровская трагедия советских танкистов (окончание)


Ночью 12 июля наступательные действия под Прохоровкой практически прекратились. Стороны начали закрепляться на достигнутых рубежах. По прошествии стольких лет выдвигается много версий о победе или поражении наших войск в этом сражении. Для такой оценки не все документы были своевременно открыты и далеко не всех устраивала правда о тех событиях.

Какой бы горькой правда ни была, ее лучше знать, тем более значимой будет победа, достигнутая в той страшной войне. Несмотря ни на что, мы выстояли и победили серьезного и матерого противника. Не все победы легко давались, одна из таких была и под Прохоровкой.


О том сражении много уже написано, возможно, я и ошибаюсь, но наиболее полно и объективно это изложено в книге Валерия Замулина, о которой я указал в начале цикла статей. В этом объемном и серьезном исследовании с сотнями ссылок на архивные документы и воспоминания участников боев с двух сторон беспристрастно раскрыта картина всего, что происходило в те дни.

Эту книгу надо читать не один день и не одну неделю с карандашом в руках, чтобы оценить и понять весь драматизм разворачивающегося сражения. В своей статье я только кратко изложил суть этого труда, ничего не добавив от себя. О таких серьезных исследованиях должен знать широкий читатель, интересующийся объективной историей Великой Отечественной войны.

Прохоровское сражение — одна из знаковых страниц той войны, которую не все оценивают одинаково. Делая такие выводы, прежде всего необходимо оценивать, насколько были реализованы задачи, которые стороны ставили перед собой, и каких результатов они достигли.

В процессе сражения ни одной из противоборствующих сторон не удалось добиться поставленных целей. Советскому командованию не удалось осуществить прорыв фронта противника, разгромить вражескую группировку и обеспечить выход к Обоянскому шоссе. Немецкому командованию не удалось прорвать третий тыловой рубеж советской обороны и выйти на оперативный простор. При этом немецкое наступление было остановлено, а советские войска понесли серьезные потери в технике и людях и были ограничены в своих наступательных возможностях.

Формально как бы ничья, но через несколько дней после контрудара противник вынужден был свернуть операцию «Цитадель» и отступить. Так что в этом смысле поле боя осталось за нами, в итоге мы одержали победу. Реализовать поставленные цели при нанесении контрудара советскому командованию не позволил ряд уже неоднократно описанных объективных и субъективных факторов, основные из которых следующие.

Командование Воронежского фронта использовало не по назначению танковую армию однородного состава, которая создавалась как средство развития успеха после взлома обороны противника. Вместо ввода в прорыв и развития успеха армию бросили на проламывание себе пути в подготовленном к противотанковой обороне рубеже противника без разведки и необходимой поддержки артиллерии и авиации.

Плацдарм для развертывания группировки и нанесения контрудара накануне был захвачен противником. Изменять утвержденное Ставкой решение командование фронта не решилось и нанесло удар и ввело в бой танковый «клин» далеко не в лучшем месте. В этой местности, ограниченной рекой и железнодорожной насыпью, а также насыщенной глубокими оврагами и отрогами, невозможно было развернуть боевые порядки танковых корпусов и обеспечить им рывок к переднему краю противника. В результате ударный «клин» был лишен возможности маневра и своей ударной мощи, танковые корпуса не смогли использовать свое численное преимущество.

План командования остановить фронтальным ударом в лоб сильного и наступающего противника не соответствовал изменившейся оперативной обстановке. Советское командование не установило, что к моменту нанесения удара противник приостановил наступление, организовал устойчивую противотанковую оборону и был в состоянии отразить массированную атаку танков.

Недооценка сил противника и его возможностей эффективно противостоять наступлению советских танков привела к катастрофическим потерям в технике и людях. Тактические успехи на отдельных участках достались такой высокой ценой, что иначе как пирровой победой их назвать нельзя.

Промахи командования в организации контрудара позволили противнику уничтожить большую часть танков, принимавших участие на острие танкового клина. Потери танковой армии Ротмистрова были не просто очень большими, они говорили о драматизме ее положения после боя. Во всех соединениях армии противник подбил и сжег 340 танков и 17 самоходных установок.

Причем 194 танка сгорели, а 146 были подбиты или вышли из строя на поле боя и могли быть еще восстановлены. Однако значительная часть таких боевых машин оказалась на территории, контролируемой противником, и он их просто подорвал. Таким образом, армия лишилась 53% танков и САУ, принимавших участие в контрударе, или 42,7% от находившихся в строю в этот день во всех корпусах.

Особо ужасающим положение было в двух танковых корпусах, участвующих на главном направлении контрудара. Архивные документы показывают, что в ходе сражения из 348 танков и 19 САУ, имевшихся перед боем в 29-м и 18-м танковых корпусах, они потеряли 237 танков и 17 САУ, или чуть больше 69%.

Больше двух третей 29-й корпус потерял подбитыми и сгоревшими 153 танка и 17 САУ, что составило 77% от участвовавших в атаке! Несколько меньше боевых машин потерял 18-й корпус, подбито и сожжено было 84 танка, или 56% от участвующих в атаке. Только в боях у совхоза «Октябрьский» и высоты 252.2 было подбито и сожжено 114–116 танков и 11 САУ.

О потерях противника достоверных данных не так много, но даже они говорят о несопоставимых потерях в этом бою. В немецком танковом корпусе, противостоящем 12 июля двум нашим корпусам, было 273 танка и штурмовых орудий, а также 43 противотанковых САУ.

Ряд исследователей, которые занимаются этой проблемой, сходятся во мнении, что этот корпус потерял примерно 154 танка и штурмовых орудия из 273 имевшихся к началу боя, или 56,4%. Тем не менее, корпус сохранил свою боеспособность, поскольку сгоревших танков было не так много, всего несколько десятков. Противник смог восстановить большую часть подбитых боевые машины, так как почти все они находились на территории, оставшейся за противником.

Таким образом, реальные потери бронетехники в советских танковых корпусах по сравнению с противником трудно даже сравнивать. Естественно, и потери в живой силе оказались столь же значительными. Поле боя шириной около 4,5 км было перепахано тысячами снарядов и бомб. Среди уничтоженной в предыдущих боях и добавленной в день сражения груды разбитой техники были разбросаны несколько тысяч погибших с обеих сторон. Многие участники тех событий свидетельствовали, что более ужасающей картины они в жизни никогда не видели. За неудачную попытку «проломить» оборону противника пришлось заплатить дорогой ценой.

По неполным данным, в танковой и общевойсковой гвардейских армиях, участвующих в контрударе, потери составили 7019 бойцов и командиров. Обнаруженные документы свидетельствуют, что танковые корпуса в ходе боев в общей сложности лишились 3139 человек, из этого числа почти половина (1448) погибла и пропала без вести. Основные потери пришлись на мотострелковые бригады. Наиболее тяжело пришлось 53-ей мотострелковой бригаде, она лишилась более 37% всего личного состава.

В этой связи уместен вопрос о потерях противника. По неполным архивным данным, потери танкового корпуса СС, противостоящего в день контрудара нашим танкистам, были в несколько раз меньше — 842 человека, из них 182 убитыми и пропавшими без вести. Соотношение потерь просто убийственное.

За этими цифрами потерь стоят судьбы тысяч наших танкистов, отдававших свои жизни во имя победы. Вот как они описывали этот бой.

«Стоял такой грохот, что перепонки давило, кровь текла из ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого железа… От выстрелов в упор сворачивало башни, скручивало орудия, лопалась броня, взрывались танки.
От взрывов срывались и отлетали в сторону на 15–20 м пятитонные башни. Хлопая люками, они кувыркались в воздухе и падали. Нередко от сильных взрывов разваливался весь танк, в момент превращаясь в груду металла. Наши танкисты, выбравшиеся из своих разбитых машин, искали на поле вражеские экипажи, тоже оставшиеся без техники, и били их из пистолетов, схватывались врукопашную».


Проезжая уже десятки лет мимо стоящей под Яковлево на высоком постаменте «тридцатьчетверки»Ю я всегда произношу одни и те же слова «Вечная слава!» всем, кто стоял насмерть на этом рубеже и не пропустил врага.

Советское командование в лице Василевского и Ротмистрова после прекращения нанесения ударов по противнику прекрасно понимало, что по крайней мере два корпуса танковой армии за несколько часов боя полностью потеряли боеспособность. Реализовать цели, ставившиеся при нанесении контрудара, не удалось. Позиции советских войск, за исключением продвижения на несколько километров на отдельных участках, остались на тех же рубежах.

Сталин, узнав о драматических событиях под Прохоровкой, был крайне неудовлетворен действиями командования. Воронежский фронт, получив из резерва огромные силы, танковую и общевойсковую армии и еще два отдельных танковых корпуса, в общей сложности почти 120 тысяч человек и более 800 танков, не смог достичь серьезных успехов в противостоянии с противником.

Он отозвал Василевского, так как на него в основном легла вина за неудачный контрудар, направил туда Жукова и назначил комиссию во главе с Маленковым для выяснения, кто и какие ошибки допустил при планировании фронтового контрудара и как был организован ввод в бой резервов Ставки. Помимо оперативно-тактических вопросов, внушительная группа специалистов должна была выяснить причины высоких потерь бронетанковой техники для исключения подобного в дальнейшем.

По результатам работы комиссии был составлен отчет о причинах провала контрудара. Никаких организационных выводов по отчету не было сделано, поскольку через несколько дней немцы остановили реализацию операции «Цитадель» и начали отвод своих войск. Сражение под Прохоровкой стало трактоваться как серьезная победа, приведшая к разгрому крупной немецкой танковой группировки под руководством советского командования. По результатам работы технической комиссии были разработаны мероприятия по эффективному использованию танковых группировок и внедрены в войска.

Немецкое руководство на всех уровнях высоко оценило действия своих войск в боях под Прохоровкой, но на решение свернуть операцию «Цитадель» это уже не влияло. Существует много версий прекращения немецкого наступления на Курской дуге, наверное, на принятие такого решения сыграла совокупность факторов. Главными из них были успехи наших войск на северном фасе под Орлом, делавшими бессмысленным наступление немцев с юга, возможность контрнаступления советских фронтов на Донбассе, высадка союзников в Италии и, конечно же, остановка наступления немцев под Прохоровкой. По сути, в этот день решилась судьба операции «Цитадель».

В совокупности все эти факторы и результаты боевых действий 12 июля на южном и северном фасе Курской дуги заставили немецкое командование на совещании 13 июля в Ставке Гитлера принять решение о сворачивании этой операции. Командующим групп армий на Курской дуге было объявлено, что из-за невозможности быстрого достижения целей операции «Цитадель» она прекращается.

После восьми суток напряженных боевых действий грандиозная битва на Курской дуге подходила к своему завершению. План гитлеровского командования перехватить упущенную инициативу на Восточном фронте после Сталинграда рухнул.

С этого момента командование противника было озабочено лишь вопросами обеспечения отхода. Наступательные операции еще проводились, но их целью был не разгром советских войск, а создание условий для успешного вывода своих войск из выступа, упиравшегося в Прохоровку, дальше которого противнику пройти не удалось.

День 16 июля стал завершающим в Прохоровском сражении. В частях и соединениях противника шли приготовления к отходу. Формировались арьергардные группы, выставлялись засады из тяжелых танков, саперы готовились сразу после отхода минировать дороги и танкоопасные участки местности для обеспечения спокойного отхода главных сил.

В ночь на 17 июля противник начал отводить бронетанковые части, а также тыловые подразделения обеспечения в направлении Белгорода и Томаровки. Утром под прикрытием сильных арьергардов начался отвод главных сил немецкой группировки. С прекращением операции «Цитадель» завершилось и Прохоровское сражение. Советские войска 18 июля перешли в наступление и 23 июля вышли к рубежу, который они занимали до начала наступления противника.
Автор: Юрий Апухтин

Использованы фотографии: http://voenpravda.ru

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Комментарии 19

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  1. Vard Сегодня, 05:57
    У мня был случай ... В школьные годы... Несколько драк где мне очень досталось... В сущности я их проиграл... Но задирать меня перестали...
    Vard
    1. Huumi (Ваня) Сегодня, 06:56
      Тож предложение было-пошли помахаемся и я к тебе не буду приставать-пошли помахались и...Здорово и протянутая рука и задирать меня перестали)
      Huumi
      1. vladimirZ (VladimirZ) Сегодня, 08:39
        Он (Сталин) отозвал Василевского, так как на него в основном легла вина за неудачный контрудар, направил туда Жукова и назначил комиссию во главе с Маленковым для выяснения, кто и какие ошибки допустил при планировании фронтового контрудара и как был организован ввод в бой резервов Ставки. - из статьи

        К сожалению, в послевоенное время в историографии ВОВ скрывали ошибки и промахи наших военноначальников, из-за которых зря гибли тысячи, миллионы наших солдат. А зря.
        Молчание покрывало, списывало преступную халатность, неумение воевать, а главное в дальнейшем попустительствовало безответственности других военных руководителей за свои дела.
        vladimirZ
    2. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:58
      Цитата: Vard
      У мня был случай ... В школьные годы... Несколько драк где мне очень досталось... В сущности я их проиграл... Но задирать меня перестали...
      Мне кажется это серьезный аргумент, который надо доводить до мальчиков. Что даже если поколотят раз, то потом все равно перестанут задирать, найдя кого-нибудь, более безобидного. Иначе травить будут постоянно и так на всю жизнь забитым останется. К сожалению мамаши, со своим "драться не хорошо", этого совершенно не понимают и вырастают, в итоге, у них полные хлюпики
      Стирбьорн
  2. нивасандер Сегодня, 06:54
    фиговый перевод чего-то иностранного скользкого и дурнопахнущего с трешем от автора--особенно забавляет термин "плацдарм" вместо "передовой рубеж\рубеж атаки" по английски это все одно слово "frontlane"----- гугл в помощь
    нивасандер
    1. Narak-zempo Сегодня, 07:39
      Цитата: нивасандер
      фиговый перевод чего-то иностранного скользкого и дурнопахнущего

      Ясно же сказано, что статьи написаны по монографии В.Н. Замулина "Прохоровка — неизвестное сражение великой войны". Так что вы промахнулись.
      Narak-zempo
    2. cariperpaint Сегодня, 09:23
      Вы знаете в детстве одна штука запала в память... У отца была куча мемуаров Ивановский,Катуков,Литвяк... И другие так вот термин плацдарм встречался в разы чаще чем рубеж атаки. Особенно при описании форсирования рек. Так что вы не правы.
      cariperpaint
  3. Huumi (Ваня) Сегодня, 06:55
    Смотрел я интервью пехотинца-наступила ночь и мы услышали лязг на поле-немцы оттягивали свою технику.Что странно приказа открыть огонь не было.А потом началось еще веселее.Пришли саперы немецкие и просто подорвали все наши не сгоревшие машины.Стратеги то наши нас грит танкист в атаку отправили-но не сказали что там будет нами же вырытый противотанковый ров.ну мы и стали туда со всего ходу падать а как рассказал немец-у нас на флангах там стояли(а он это все видел,и ров и падение тууда наших танков) стояли 88 мм флаки и по его словам они конечно понесли очень серьезные потери...
    Huumi
  4. Molot1979 Сегодня, 07:16
    Забавно у немцев с потерями. Проигрывают, или выигрывают, а теряют всегда в 10-20 раз меньше наших. Если бы их потери реально были такими низкими ( и танчики почти все наладили), то эта битва закончилась бы по-другому. А то как-то странно выходит: всего 800 человек потерь, бронетехника вся цела, русских разбили в пух и прах, а наступление вдруг сперва провалилось, а потом и вовсе назад пошло. Может, не надо 10-дневные сводки о потерях за истину в последней инстанции выдавать?
    Molot1979
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:27
      Увы, есть архивы. И наши, и немецкие. Дотошные немцы аккуратно вели свои архивы... В этом конкретном бою - нашим досталось. В общем, в Курской дуге - досталось немцам. Что удивительного?
      Горный стрелок
    2. Сергей Садчиков Сегодня, 07:59
      Поддержу , вас, однако сейчас , вам быстро объяснят , что у немцев все записано , у их не забалуешь .У" их кажный сольдатик и танчик записаны" , не то , что у русских сиволапых , что все наши сводки потерь это чушь собачья и сплошная брехня , в статье потери немцев еще по божески даны , а то одно время мне доказывали , что немцы в Прохоровке потеряли 5 танков , но я одного понять не могу , почему тогда наступление остановилось ? Для чего немцы шли в прорыв третьей линии , они что надеялись , что им сражаться не придется ? Ведь я так думаю они понимали , что им придется пробивать оборону , а тут русские так подставились , что сами полезли на Тигры , ну и судя по всем этим указанным в статье данным , немцы размолотили русских потеряв мизер танков и всего 182 человека убитыми , а Красная Армия более 10 тыс. человек и почти 400 танков !!! Да о таких результатах при прорыве оборонительной линии можно только мечтать , казалось бы контратака и все оперативный простор....Вся проблема в том , что у нас не критично относятся к басням немцев про потери, у них и Хартманн в перерыве между утренним чаем вылетает и сбивает русские самолеты по 5-6 штук за вылет , и вся эскадрилья это подтверждает , хотя он улетает на "охоту" один , но это же немцы , они же врать не будут !!! Или другой великий танкист Кариус , после одного боя подает донесение , что подбил 18 ИСов , и 5 Т-34-85, на что даже в канцелярии батальона не выдержали , и резонно заметили , "голубчик " , давайте все-таки наоборот 18 Т-34
      и 5 ИСов, ну что делать "великий танковый" ас , скрепя сердце согласился , но в своих "нетленных" мемуарах он конечно же все исправил.
      Сергей Садчиков
    3. CTABEP (Михаил) Сегодня, 09:14
      А может просто где-то мы профукали, понеся потери в 10-раз больше, а где-то немцы? К тому же, хотя бронетехники в разы меньше вермахт потерял, у них ее и было-то изначально в несколько раз меньше.
      CTABEP
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:24
    Горькая правда лучше... Чем любая полуправда. Автору - респект. Поклонимся до земли мужеству наших воинов. Враг был силён и страшен. Но мы его победили. Научившись, в том числе и тому, чему пришлось научиться под Прохоровкой.
    Горный стрелок
  6. andrewkor Сегодня, 08:27
    А в это время 9-10 июля началась операция "Хаски"-высадка союзников на Сицилии!Как-то вовремя,Вы не находите?
    andrewkor
  7. RomanRoman (Роман) Сегодня, 09:04
    Самая большая проблема большинства местных аналитиков в том, что они пересказывают советскую литературу, упоминая лишь отдельные архивные данные. Читая цикл я все ждал, когда коротко расскажут о самой трагедии под Прохоровкой.
    А правда очень проста. Из-за бестолкового командования тех, кто потом писал свои мемуары, сражение было полностью проиграно.
    Поле боя осталось за немцами, которые ночью спокойно оттянули свои подбитые танки на ремонт (их было более 30), а все подбитые советские танки, которые не было возможности отремонтировать и пустить в бой, просто подорвали.
    Как результат - безвозвратные потери КА - 324 танка (разные источники дают примерно такое число с небольшими отклонениями). Немцы безвозвратно потеряли ТРИ танка!!!
    Вот об этом нужно рассказывать, а не о Ротмистрове и Жукове.
    Это даст возможность понять, какой командирской глупостью и кровью простых бойцов далась общая победа, и сделать хоть какие то выводы на будущее.
    Кстати о потерях на Курской дуге. Некоторые экипажи за время сражения поменяли по десятку боевых машин.
    Все потому, что выскакивали из танков при первых же попаданиях. Именно поэтому такая разница в потерях между русскими и немцами.
    Если бы поле боя под Прохоровкой осталось за нами, даже не сомневаюсь, что большая половина потерянных танков уже через 1-2 дня вновь были бы в строю.
    Вот о чем писать надо. Хотя автору все равно спасибо.
    RomanRoman
    1. demiurg (валера) Сегодня, 09:22
      Цитата: RomanRoman

      Немцы безвозвратно потеряли ТРИ танка!!!

      Не борщите так, целых три танка. Давайте хотя бы два.
      demiurg
  8. Лебедев (Игорь) Сегодня, 09:10
    Сорок и сорок, рубль сорок.... Спички брал? Не брал... Три шестьдесят!
    Лебедев
  9. Юрий Гулий (Юрий) Сегодня, 09:28
    Насколько велики сила искусства и возможности пропаганды! Все виденные мною отечественные фильмы о Курской дуге, а также школьное образование и литературные произведения убедили насчет нашей безоговорочной победы в величайшем встречном танковом сражении под Прохоровкой. Выясняется все "немножко" иначе…
    Кто-то из забугорных сказал, что они умеют преобразовывать в победы свои поражения, интересно, он восхищался нами или наоборот?
    Юрий Гулий
  10. vindigo (Андрей) Сегодня, 09:38
    Я помню читал советскую военную энциклопедию. И после краткого описания битвы и последствий для хода войны там были указаны потери обеих сторон. Так разница там была чуть ли не 1 к 10. Я помню еще думал какая это победа, что наших столько полегло? И как это в сражении обороняющийся несет большие потери чем наступающий?
    vindigo
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